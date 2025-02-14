10-те най-добри CRM системи за търговия на дребно, които ще повишат ангажираността на клиентите и ще стимулират продажбите

Търговските марки, които се грижат за клиентското преживяване, отбелязват 3 пъти по-високи печалби и се възстановяват по-бързо в трудни времена. Това е неоспоримата сила на поставянето на клиентите на първо място. 🛍️

Успехът в динамичната търговия на дребно днес не се измерва само с продажбите – той се измерва с изграждането на доверие, спечелването на лоялност от страна на клиентите и създаването на незабравими преживявания. 🛒🤝

Но постигането на такова ниво на персонализация при безбройните взаимодействия с клиенти и множество канали е истинско предизвикателство.

Ето тук CRM системата (Customer Relationship Management) за търговия на дребно променя правилата на играта. Тя ви помага да откриете информация за клиентите, да предвидите техните нужди и да изградите връзки, които превръщат случайните купувачи в дългосрочни привърженици на марката.

Заинтригувани ли сте? Останете с нас, докато разкриваме 10-те най-добри CRM решения за търговия на дребно, които преобразуват бъдещето на търговията на дребно. 🚀

⏰ 60-секундно резюме: Софтуерът за управление на взаимоотношенията с клиентите може да предложи нещо за всеки търговец на дребно – от малките предприятия, които се разрастват, до корпоративните гиганти, които усъвършенстват своите стратегии. Ето списък с 10-те най-добри CRM софтуера за търговия на дребно: SAP: Най-добър за управление на търговията на дребно на корпоративно ниво

ClickUp: Най-добър за оптимизирани задачи в търговията на дребно и CRM интеграция

Zoho CRM: Най-добър за мащабируемост и персонализация

Salesforce: Най-подходящ за мащабни търговски и B2B операции

Shopify Plus: Най-добър за търговци на дребно, фокусирани върху електронната търговия

ActiveCampaign: Най-добър CRM за малки фирми за имейл маркетинг

HubSpot CRM: Най-добър за персонализиране на маркетингови кампании в търговията на дребно

Pipedrive: Най-добър за управление на продажбите

Monday CRM: Най-добър за визуално управление на работния процес

Zendesk Sell: Най-добър за интегриране на обслужването на клиенти

Какво трябва да търсите в CRM софтуера за търговия на дребно?

Но преди да се впуснете в света на CRM софтуера за търговия на дребно, нека се уверим, че избирате най-добрия! Пътуването на всеки купувач е уникално, както и нуждите на вашия бизнес.

Ето компонентите на CRM, които трябва да са приоритет:

Леснота на използване: Изберете CRM решение за търговия на дребно, което е лесно за използване и интуитивно. Тъй като Изберете CRM решение за търговия на дребно, което е лесно за използване и интуитивно. Тъй като 40% от потребителите се борят с тромави инструменти, изберете такъв, който вашите търговски сътрудници могат бързо да овладеят. Каква е ползата? По-малко грешки и по-бързо вземане на решения.

Възможност за персонализиране: Адаптирайте CRM системата към вашите уникални търговски операции! Персонализирайте таблата, за да подчертаете най-продаваните продукти, оптимизирайте работните процеси по разпродажбите и се адаптирайте към растежа на вашия бизнес.

360° поглед върху клиентите: Разберете вашите купувачи както никога досега. Използвайте прогнозни данни, за да разберете демографските характеристики на клиентите, да анализирате историята на покупките и да създадете хипер-целеви маркетингови кампании, които да насърчат повторни покупки.

Автоматизация на продажбите и маркетинга: Подобрете проследяването на изоставени колички, проследявайте продажбите и прогнозирайте приходите. 98% от купувачите на CRM софтуер считат автоматизацията за задължителна, тя е ключът към по-бързото увеличаване на продажбите, кръстосаните продажби и сключването на сделки. Подобрете проследяването на изоставени колички, проследявайте продажбите и прогнозирайте приходите.98% от купувачите на CRM софтуер считат автоматизацията за задължителна, тя е ключът към по-бързото увеличаване на продажбите, кръстосаните продажби и сключването на сделки.

Управление на потенциални клиенти в многоканална среда: Привличайте потенциални клиенти от всяка точка на контакт – онлайн, в магазина и в социалните медии. Дайте приоритет на най-обещаващите потенциални клиенти и ги насочете към подходящите търговски представители, като по този начин подобрите конверсиите и ангажираността на клиентите.

Управление на поръчките и доставките: Повишете ефективността на изпълнението на поръчките по цялата верига на доставки. От поръчката до доставката, оптимизирайте Повишете ефективността на изпълнението на поръчките по цялата верига на доставки. От поръчката до доставката, оптимизирайте CRM процеса си за безпроблемно проследяване и по-голяма удовлетвореност на клиентите.

🎁 Бонус съвет: Повишете ефективността си с мобилен CRM! 📱Дайте възможност на екипа си по продажбите да сключва сделки в движение с мобилна CRM стратегия. До 2034 г. пазарът на мобилни CRM ще надхвърли 58 милиарда долара, с 50% увеличение на производителността и 65% успеваемост на целите. Ясно е защо търговците на дребно залагат първо на мобилните устройства.

10-те най-добри CRM решения за търговия на дребно

18% от фирмите внедряват CRM софтуер още през първата си година. В рамките на пет години този процент скача до почти 65%. Какво е причината за това бързо внедряване?

Всичко се свежда до това да бъдете винаги една крачка напред с по-интелигентни операции, по-дълбоки връзки с клиентите и по-добри бизнес резултати. Ето защо интелигентните търговци на дребно се фокусират върху ефективността и цялостното управление на данните за клиентите. Подходящата CRM система за търговия на дребно прави това възможно.

Готови ли сте да се запознаете с продуктите, които променят правилата на играта?

1. ClickUp (най-добър за оптимизирани задачи в търговията на дребно и CRM интеграция)

Оптимизирайте запасите, управлявайте продажбите и контролирайте стратегиите за управление на взаимоотношенията с клиентите с CRM софтуера за търговия на дребно на ClickUp

Уморени сте да се борите с тромави CRM системи за търговия на дребно, които не постигат желаните резултати? ClickUp — приложението за всичко, свързано с работата — пренаписва историята с AI-базирани инструменти за обединяване на клиентските данни, автоматизиране на работните процеси и предоставяне на изключително клиентско преживяване.

В основата на CRM на ClickUp са персонализирани работни процеси, които се адаптират към специфичните нужди на търговията на дребно. Независимо дали управлявате запаси на различни места, проследявате предпочитанията на клиентите или усъвършенствате омниканални стратегии за продажби, ClickUp се адаптира към вашите операции.

Визуализирайте успеха си в търговията на дребно точно както искате с над 15 динамични изгледа, като списък, Kanban и диаграма на Гант. Ако се притеснявате за другите инструменти в технологичния си набор, ClickUp се интегрира с над 1000 приложения.

ClickUp Views

Оптимизирайте стратегията си за търговия на дребно, като визуализирате и приоритизирате кампаниите с динамичния изглед на диаграмата на Гант в ClickUp

Уреждайте без усилие сметките с помощта на над 10 гъвкави CRM изгледа на ClickUp за лесно сегментиране на клиентите.

Повишете производителността чрез автоматизиране на отнемащи време задачи като проследяване, актуализиране на запасите и напомняния по имейл. Имате нужда от актуализации в реално време? Инструментите за сътрудничество на ClickUp съгласуват работата на вашия екип чрез интегрирани чатове, споделяне на файлове и коментари на живо – без да се налага да сменяте платформи.

Но това е само началото! ClickUp предлага обширна библиотека с CRM шаблони, които ще ви помогнат да започнете бързо.

Шаблон за CRM на ClickUp

Изтеглете този шаблон Стартирайте по-бързо, изградете по-силни взаимоотношения с клиентите и управлявайте работните си процеси в търговията на дребно с CRM шаблона на ClickUp.

Един от най-изявените е ClickUp CRM Template, създаден да усъвършенства стратегиите ви за управление на клиенти в търговията на дребно . Централизирайте операциите, проследявайте запасите и оптимизирайте продажбите на една интуитивна платформа. Резултатът? Ефективен екип и по-щастливи, по-лоялни клиенти.

Ето защо ще харесате този шаблон:

Проследявайте потенциалните клиенти и конверсиите без усилие, за да увеличите приходите си.

Консолидирайте данните за клиентите и историята на покупките за персонализирано обслужване

Сътрудничество безпроблемно с вградени чатове, коментари и споделяне на файлове

Идеален за: Търговци на дребно с множество локации, които синхронизират запасите си, марки за електронна търговия, които оптимизират витрините си, и хибридни търговци на дребно, които управляват онлайн и офлайн канали с актуализации в реално време за по-гладка работа.

⭐Казус: Нека разгледаме как Lids, световен лидер в производството на спортни облекла, оптимизира своите търговски операции, подобри сътрудничеството и постигна забележителни резултати с помощта на ClickUp. ✅ Въздействието на ClickUp в Lids: 🕒 66% увеличение на ефективността на седмичните срещи. Екипите вече си сътрудничат по-ефективно и вземат решения по-бързо.

💼 Над 100 часа спестено време за всички екипи. Автоматизацията и оптимизираните работни процеси освободиха ценно време за задачи с голямо въздействие.

🏬 Подобрено взаимодействие в 25 магазина: Подобреното управление на програмата гарантира по-гладка работа и по-добра съгласуваност. Присъединете се към Lids и безброй други търговци на дребно, които използват ClickUp, за да разширяват бизнеса си по-умно, да спестяват време и да предоставят изключително клиентско преживяване.

Най-добрите функции на ClickUp

ClickUp Dashboards : Визуално проследявайте стойността на клиентите си за целия им жизнен цикъл, размера на сделките (и средните стойности) и фиксирайте Визуално проследявайте стойността на клиентите си за целия им жизнен цикъл, размера на сделките (и средните стойности) и фиксирайте резултатите на екипа си по продажбите , за да се уверите, че маркетинговите ви тактики работят.

Следете представянето на екипа, показателите за запасите и информацията за продажбите, които се адаптират към вашите KPI за търговия на дребно.

Задавайте цели на екипа, проследявайте важни моменти в продажбите и визуализирайте напредъка с ClickUp Goals

Използвайте вградената функция за проследяване на времето , за да наблюдавате как вашият екип използва времето си за различните задачи и процеси по продажбите.

Насладете се на глобална достъпност с мобилен CRM, който гарантира производителност извън офиса.

Ограничения на ClickUp

Широкият набор от функции и опции за персонализиране може да изисква известно време за усвояване.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Потребителите са ентусиазирани от CRM функциите на ClickUp, като подчертават неговата гъвкавост и възможности за персонализиране. Един доволен рецензент в G2 казва:

Обичам ClickUp! Използвам го за всичко в бизнеса си, от управление на продажбите и CRM цикъла на продажбите до комуникацията в екипа и производствените графици... Диаграмата на Гант ми позволява да комбинирам всичко за пълен преглед на производственото планиране.

Обичам ClickUp! Използвам го за всичко в бизнеса си, от управление на продажбите и CRM цикъла на продажбите до комуникацията в екипа и производствените графици... Диаграмата на Гант ми позволява да комбинирам всичко за пълен преглед на производственото планиране.

Бърз трик: Искате да промените начина, по който вашият бизнес в търговията на дребно управлява клиентите и стимулира продажбите? Запознайте се с тези практични съвети за CRM, за да подобрите стратегията си: Картографирайте пътя на клиентите, за да идентифицирате ключовите точки на контакт и да подобрите ангажираността

Централизирайте базата данни с клиенти, за да получите по-ясна представа за техните предпочитания и история на покупките.

Автоматизирайте повтарящи се задачи като проследяване и актуализиране на поръчки, за да оптимизирате търговските си операции.

Превърнете внедряването на CRM в игра, за да вдъхновите екипа си по продажбите и да подобрите задържането на клиентите.

2. Zoho CRM (най-добър за мащабируемост и персонализация)

чрез Zoho CRM

Zoho CRM за търговия на дребно съчетава функционалност и персонализация, за да опрости вашите бизнес операции. Това многоканално решение надхвърля основното управление на клиентски данни, като интегрира продажбите, маркетинга, поддръжката и инвентара в едно цялостно решение.

Създавайте целеви маркетингови кампании, проследявайте наличностите в реално време и подобрявайте комуникацията с клиентите от един контролен панел. Независимо дали управлявате бутик или големи търговски обекти, Zoho се адаптира към вашите нужди, като ви помага да използвате информацията, за да увеличите повторните покупки.

Най-добрите функции на Zoho CRM

Автоматизирайте проследяването на запасите, фактурирането и управлението на поръчките

Представяйте продуктови каталози, които позволяват на клиентите да разглеждат и пазаруват без усилие.

Уловете тенденциите в социалните медии, за да усъвършенствате CRM стратегията си и да увеличите ангажираността

Използвайте прогнозната аналитика, за да идентифицирате предпочитанията на клиентите и да създадете по-умни кампании.

Ограничения на Zoho CRM

Потребителите без технически познания може да се нуждаят от обучение, за да овладеят напредналите функции.

Някои разширени функции изискват добавки, което увеличава цената.

Цени на Zoho CRM

Безплатно

Стандартен: 20 $/месец на потребител

Професионална версия: 35 USD/месец на потребител

Enterprise: 50 $/месец на потребител

Ultimate: 65 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Zoho CRM

G2: 4. 1/5 (2700+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 6800 отзива)

Ето защо потребител на G2 предпочита Zoho CRM:

Zoho е един от най-приятните, добре проектирани и безпроблемни CRM софтуери, които съм използвал. Потребителският му интерфейс е привлекателен и интуитивен, а интуитивното му оформление го прави подходящ за всеки.

Zoho е един от най-приятните, добре проектирани и безпроблемни CRM софтуери, които съм използвал. Потребителският му интерфейс е привлекателен и интуитивен, което го прави подходящ за всеки.

3. Salesforce (най-подходящ за мащабни търговски и B2B операции)

чрез Salesforce

Управлението на сложни процеси в търговията на дребно и големи клиентски бази не трябва да бъде прекалено трудно. Salesforce предоставя прецизността и мащабируемостта, от които се нуждаете, за да опростите сложните цикли на продажбите, да унифицирате клиентските данни и да подобрите взаимодействията с клиентите в различните канали.

От прогнозиране на потребителското търсене до управление на многоканални операции или поддържане на бизнес-към-бизнес (B2B) взаимоотношения – Salesforce ви предоставя надеждни инструменти за вземане на решения, основани на данни.

Най-добрите функции на Salesforce

Комбинирайте онлайн и офлайн данни за клиентите за целенасочен маркетинг и по-бързи, по-ангажиращи преживявания в електронната търговия.

Автоматизирайте приоритизирането на потенциалните клиенти, оптимизирайте кампаниите и ускорете разрешаването на проблеми с автономни, базирани на данни AI агенти.

Опростете операциите, като интегрирате доставчици, служители и взаимодействия с клиенти на една унифицирана платформа.

Персонализирайте всеки контакт с мащабируеми инструменти, които се адаптират към мащабни операции за продажби на дребно.

Ограничения на Salesforce

По-висока цена, най-подходящ за големи предприятия

Изисква технически познания за настройка и персонализиране

Цени на Salesforce

Стартови пакет: 25 $/месец на потребител

Pro Suite: 100 $/месец на потребител

Enterprise: 165 $/месец на потребител

Без ограничения: 330 $/месец на потребител

Einstein 1 Sales: 500 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Salesforce

G2: 4. 4/5 (над 23 000 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 18 000 рецензии)

4. Shopify Plus (най-подходящ за търговци на дребно, фокусирани върху електронната търговия)

чрез Shopify Plus

Shopify Plus предоставя на търговците на дребно гъвкавост и мащабируемост, за да опрости сложността на съвременната търговия на дребно.

Създаден, за да развива вашия бизнес, този CRM софтуер за търговия на дребно преодолява различията между онлайн и офлайн операциите. Управлявайте флаш продажби с блестящо бързи плащания, разширявайте се на глобалните пазари с локализирани решения или улеснявайте поръчките на едро – всичко това от една единствена платформа.

Най-добрите функции на Shopify Plus

Оптимизирайте операциите на едро с инструменти, насочени към B2B, за ефективно управление на поръчки на едро.

Овладейте многоканалните продажби, като синхронизирате данните за наличностите, продажбите и клиентите на всички платформи.

Получавайте информация за тенденциите и предпочитанията с помощта на усъвършенствани анализи на продажбите, за да вземате решения въз основа на данни.

Оптимизирайте технологичния си стак с помощта на API, безглав търговия и стабилна екосистема от приложения.

Ограничения на Shopify Plus

Цените може да са твърде високи за по-малките търговци на дребно или за тези, които тепърва започват да разширяват бизнеса си.

Персонализирането на касата изисква технически познания или поддръжка от разработчици.

Цени на Shopify Plus

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Shopify Plus

G2 : 4,4/5 (над 650 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 100 отзива)

Един потребител на G2 казва:

Това е чудесна платформа за електронна търговия с отличен CRM, който позволява на членовете на всички нива да имат достъп до данните според ролята си.

Това е чудесна платформа за електронна търговия и разполага с отличен CRM, който позволява на членовете на всички нива да имат достъп до данните според ролята си.

5. ActiveCampaign (Най-добрият CRM софтуер за малки фирми за имейл маркетинг)

чрез ActiveCampaign

Имате затруднения да предадете правилното послание на правилната аудитория в подходящия момент? ActiveCampaign е на Ваша страна. Този CRM софтуер за търговия на дребно съчетава имейл маркетинг с автоматизация, базирана на изкуствен интелект, като Ви помага да се насочите по-умно, а не по-трудно.

Искате да изпращате персонализирани имейли въз основа на индивидуалните предпочитания на клиентите или да привлечете отново загубени клиенти? ActiveCampaign персонализира и валидира вашите маркетингови кампании, като гарантира, че всяко взаимодействие с клиенти е навременно и уместно.

Най-добрите функции на ActiveCampaign

Изберете от над 250 впечатляващи шаблона и използвайте усъвършенствана сегментация, за да създадете персонализирани маркетингови кампании.

Достигнете до клиентите там, където са най-активни, за да повишите ангажираността им и да стимулирате растежа на търговията на дребно.

Решете проблема с високите разходи за доставка или пречките при плащането, за да оптимизирате онлайн пазаруването.

Анализирайте историята на покупките и стойността на клиента за целия му жизнен цикъл, за да максимизирате приходите си.

Ограничения на ActiveCampaign

Цената се увеличава с нарастването на списъка ви с контакти, независимо от обема на имейлите.

Има стръмна крива на обучение за нови потребители.

Цени на ActiveCampaign

Стартово ниво: 15 $/месец за 1000 контакта

Плюс: 49 $/месец за 1000 контакта

Pro: 79 $/месец за 1000 контакта

Enterprise: 145 $/месец за 1000 контакта

Оценки и рецензии за ActiveCampaign

G2: 4,5/5 (над 13 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 2400 отзива)

Ето какво казва един потребител на G2:

Харесва ми, че за малкия бизнес Active Campaign е рентабилен начин да се започне работа в областта на CRM и маркетинга.

Харесва ми, че за малкия бизнес Active Campaign е рентабилен начин да се започне работа в областта на CRM и маркетинга.

6. HubSpot CRM (най-добър за персонализиране на маркетингови кампании в търговията на дребно)

чрез HubSpot CRM

HubSpot CRM се отличава в подпомагането на търговците на дребно да привличат, ангажират и задържат купувачите чрез персонализирани стратегии за входящ маркетинг и безпроблемно управление на взаимоотношенията с клиентите.

HubSpot е проектиран за гъвкавост и автоматизира имейл маркетинга, проследяването на потенциални клиенти и сегментирането на клиентите. Интуитивният му табло и централизираните данни дават възможност на екипите в търговията на дребно да останат съгласувани, да поддържат потенциалните клиенти и да предоставят персонализирани пазарувания в голям мащаб.

Най-добрите функции на HubSpot

Предоставете персонализирано пазаруване чрез централизиране на данните за клиентите

Използвайте AI инструменти, за да автоматизирате маркетинга и да генерирате по-добри познания за клиентите.

Подобрете сътрудничеството в екипа с общи табла за продажби, маркетинг и обслужване.

Създайте персонализирани работни процеси, за да създадете клиентски сегменти, да поддържате потенциални клиенти и да подобрите бизнес резултатите си.

Ограничения на HubSpot

Безплатната версия предлага ограничени възможности за персонализиране.

Разширяването до големи операции може да изисква допълнителни интеграции.

Цени на HubSpot

Безплатни инструменти: Безплатни за до 2 потребители

Стартово ниво: 16 USD/месец на потребител (допълнителни места по 20 USD/месец)

Професионална версия: 1000 долара на месец за трима потребители (допълнителни места на цена 50 долара на месец)

Enterprise: 3800 $/месец за пет потребители (допълнителни места на цена 75 $/месец)

Оценки и рецензии на HubSpot

G2: 4. 4/5 (над 12 000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 4200 отзива)

7. Pipedrive (Най-добър за управление на продажбите)

чрез Pipedrive

Неорганизираните процеси на продажби и пропуснатите последващи действия са често срещани предизвикателства в сектора на търговията на дребно. Pipedrive се справя с тези проблеми с визуално ориентираната си CRM платформа, проектирана да опрости управлението на процесите и да повиши ефективността на екипа.

Получете яснота с отчети в реално време и анализи, базирани на изкуствен интелект, за да оптимизирате вашия продажбен канал. Инструментите за прогнозиране, поставяне на цели и разширени показатели за продажбите на Pipedrive дават възможност на търговците на дребно да вземат по-интелигентни и по-бързи решения, което стимулира растежа на продажбите и удовлетвореността на клиентите.

Най-добрите функции на Pipedrive

Визуализирайте усилията и напредъка в продажбите с интуитивен интерфейс с функция „плъзгане и пускане”.

Автоматизирайте последващите действия и напомнянията за задачи, за да подобрите ангажираността на клиентите.

Получете информация и оптимизирайте стратегиите си с подробни анализи на продажбите.

Централизирайте базата данни с клиенти, за да персонализирате взаимодействията и да подобрите лоялността към марката.

Ограничения на Pipedrive

Няма безплатен план, което ограничава достъпността за по-малките екипи в търговията на дребно.

Ограничени функции за автоматизация на маркетинга в сравнение с други CRM системи за търговия на дребно

Цени на Pipedrive

Essential: 14 $/месец на потребител

Разширено: 29 $/месец на потребител

Професионална версия: 59 $/месец на потребител

Цена: 69 $/месец на потребител

Enterprise: 99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Pipedrive

G2: 4,3/5 (над 2100 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 3000 отзива)

8. Monday CRM (Най-добър за визуално управление на работния процес)

Monday CRM е проектиран да отговаря на динамичните изисквания на търговията на дребно. От управление на запасите до медийни кампании за търговия на дребно, тази платформа централизира вашите операции, като същевременно координира екипите с визуални, персонализирани работни процеси.

Независимо дали пускате нова продуктова линия или подобрявате програмите за лоялност, Monday CRM съчетава автоматизация и табла в реално време за безпроблемно сътрудничество. Поддържайте екипа си продуктивен, фокусиран и готов да предостави изключителни пазарувания.

Най-добрите функции на Monday CRM

Ускорете пускането на продукти на пазара с оптимизирани работни процеси и по-бързо време за пускане на пазара.

Стимулирайте търсенето чрез персонализирани маркетингови кампании и оптимизирани процеси

Повишете оперативната ефективност чрез интегриране на инструменти за управление на запасите, продажбите и промоциите.

Управлявайте дейностите след продажбата, за да сте в крак с проектите на клиентите, проследяването на събиранията и други дейности в един център.

Ограничения на Monday CRM

Основните планове не разполагат с разширени CRM функции като подробни отчети и анализи.

Разходите бързо се увеличават с нарастването на екипа и изискванията към функциите

Цени на Monday CRM

Базов: 15 $/месец на потребител

Стандартен: 20 $/месец на потребител

Pro: 33 $/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

Рейтинги и рецензии на Monday CRM

G2: 4,6/5 (над 900 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 390 отзива)

Един потребител на G2 казва:

Най-доброто нещо в CRM на Monday е, че предлага голяма свобода. Той ви позволява да конфигурирате много неща според вашите специфични нужди и изисквания.

Най-доброто нещо в CRM на Monday е, че предлага голяма свобода. Той ви позволява да конфигурирате много неща според вашите специфични нужди и изисквания.

9. Zendesk Sell (Най-добър за интеграция на обслужването на клиенти)

чрез Zendesk Sell

Zendesk Sell преодолява различията между продажбите и поддръжката, създавайки CRM за търговия на дребно за поддържане на взаимоотношенията с клиентите. Той предоставя 360-градусова гледка към пътя на клиента, давайки възможност на търговците на дребно да персонализират всяко взаимодействие, независимо дали е онлайн, в магазина или след покупката.

Той предлага лесно проследяване на потенциални клиенти, управление на процесите и автоматизация на задачите, за да опрости работните процеси в търговията на дребно. От привличането на потенциални клиенти по време на флаш продажби до опростяване на връщанията, този CRM софтуер за търговия на дребно поддържа фокуса на вашия екип по продажбите и удовлетвореността на вашите клиенти.

Най-добрите функции на Zendesk Sell

Записвайте обаждания, изпращайте текстови съобщения и проследявайте комуникацията с клиентите от централизирана платформа.

Автоматизирайте ангажираността на потенциалните клиенти с персонализирани последователности и интелигентни последващи действия.

Анализирайте пречките в процеса и прогнозирайте приходите с предварително създадени табла.

Сегментирайте потенциалните клиенти в реално време и запазете динамични списъци за незабавен достъп

Ограничения на Zendesk Sell

Цените може да не са подходящи за по-малки екипи в търговията на дребно.

По-малко опции за персонализиране в сравнение с конкурентите

Цени на Zendesk Sell

Екип: 25 $/месец на потребител

Растеж: 69 $/месец на потребител

Професионална версия: 149 USD/месец на потребител

Enterprise: 219 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Zendesk Sell

G2: 4. 2/5 (480+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 150 отзива)

Ето защо един потребител на G2 обича Zendesk Sell:

Мощните функции на платформата за управление на потенциални клиенти и сделки, заедно с възможностите й за автоматизация, значително подобриха ефективността на нашия екип при сключването на сделки и поддържането на взаимоотношения с клиенти и потенциални клиенти.

Мощните функции на платформата за управление на потенциални клиенти и сделки, заедно с възможностите й за автоматизация, значително подобриха ефективността на екипа ни при сключването на сделки и поддържането на взаимоотношения с клиенти и потенциални клиенти.

10. SAP (Най-добър за управление на търговията на дребно на корпоративно ниво)

чрез SAP

Софтуерът SAP CX и CRM предефинира начина, по който големите търговци на дребно управляват операциите си, ангажират клиентите си и стимулират растежа. Този стабилен CRM софтуер за търговия на дребно съчетава AI-базирани анализи, електронна търговия и данни за клиентите, за да предостави персонализирано клиентско преживяване на всеки етап от взаимодействието.

Искате да забележите закъсненията, преди те да се отразят на вашите клиенти? Или да оптимизирате ключови показатели като средната стойност на поръчката и разходите на клиента за целия му живот? SAP гарантира безпроблемна лоялност на клиентите и изпълнение на поръчките – независимо дали подобрявате офлайн или онлайн магазините си.

Най-добрите функции на SAP

Осигурете еднообразно пазаруване на цифрови и физически платформи

Адаптирайте промоциите към предпочитанията на клиентите за по-добро ангажиране

Опростете изпълнението на поръчките и връщанията, за да подобрите обслужването на клиентите.

Насърчавайте екологично съзнателното пазаруване, като представяте нови и употребявани артикули един до друг.

Ограничения на SAP

Висока цена, което го прави по-подходящ за големи търговски предприятия

Изисква технически познания за настройка и поддръжка

Цени на SAP

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за SAP

G2 : 4. 1/5 (800+ отзива)

Capterra: Н/Д

NetSuite: Усъвършенства управлението на клиентите, запасите и финансите, помагайки на търговците на дребно да предоставят персонализирано обслужване и да оптимизират операциите си. Усъвършенства управлението на клиентите, запасите и финансите, помагайки на търговците на дребно да предоставят персонализирано обслужване и да оптимизират операциите си.

Copper CRM : Интегрира данните за клиентите и работните процеси, помагайки на търговците на дребно да управляват по-ефективно взаимоотношенията и продажбите. Интегрира данните за клиентите и работните процеси, помагайки на търговците на дребно да управляват по-ефективно взаимоотношенията и продажбите.

Insightly : Комбинира взаимоотношенията с клиентите, продажбите и проектите в една платформа, за да подобри ангажираността и да оптимизира операциите. Комбинира взаимоотношенията с клиентите, продажбите и проектите в една платформа, за да подобри ангажираността и да оптимизира операциите.

🎁 Бонус: Подобрете клиентското преживяване с персонализирана CRM кампания, която уцелва точния тон на всеки етап от процеса: Върхът на фунията: Привлечете купувачите с имейли за актуални продукти, реклами в социалните мрежи и VIP покани в магазина, за да подобрите ангажираността на клиентите.

Средата на фунията: Поддържайте интереса на потенциалните клиенти с персонализирани препоръки за продукти, игриви викторини и реклами за пренасочване към изоставени колички.

В края на процеса: Завършете сделката с ексклузивни отстъпки, предварителни погледи към новите продукти и възторжени отзиви от клиенти.

Вашата CRM революция в търговията на дребно започва тук с ClickUp

И ето го – най-добрият набор от CRM системи за търговия на дребно, готов да промени начина, по който общувате с клиентите и разширявате бизнеса си!

Но намирането на подходящия CRM не е просто въпрос на отмятане на опции. Става въпрос за изграждането на решение, което расте заедно с вас, оптимизира вашите операции и осигурява впечатляващо клиентско преживяване на всеки етап.

Тук ClickUp заема централно място. Той е мощен инструмент за проектиране на персонализирани работни процеси, превръщане на екипите в мощни машини и създаване на клиентско преживяване, от което те ще бъдат възхитени.

Не чакайте – започнете своето пътуване с ClickUp още днес и наблюдавайте как вашият бизнес в търговията на дребно се трансформира! 🚀