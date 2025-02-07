Топ 10 алтернативи на Webex за 2025 г.

През 2022 г. 83,13% от американците са прекарали една трета от седмицата си в участия в срещи. А 50% от анкетираните са признали, че проблемите, свързани с аудиото, са най-големият проблем при видеоконферентните разговори.

Много потребители на Cisco Webex съобщават за подобни проблеми. Независимо от причините, поради които търсите алтернатива на Webex – нужда от по-рентабилен софтуер за видеоконферентни разговори или по-добри възможности за персонализиране – в тази публикация в блога ще намерите най-добрите варианти.

Екипът на ClickUp и аз съставихме този списък с алтернативи на Webex въз основа на нашия опит и обширни проучвания. Нека ги разгледаме една по една.

⏰60-секундно резюме Опитайте тези алтернативи на Webex за висококачествени аудио и видео срещи: Zoom (Най-доброто решение за безпроблемни аудио и видео срещи)

Microsoft Teams (Най-подходящ за интегриране с екосистемата на Microsoft)

Workplace (Най-подходящ за използване на функции за социални мрежи)

GoTo Meeting (Най-подходящ за онлайн срещи и дистанционно сътрудничество)

RingEX (Най-доброто решение за всеобхватна бизнес комуникация)

Skype (Най-доброто решение за безплатни и надеждни гласови и видео разговори по целия свят)

Google Workspace (Най-доброто решение за лесно сътрудничество)

Slack (Най-доброто решение за централизиране на комуникацията и сътрудничеството в екипа)

Zoho Meeting (Най-доброто за бизнес сътрудничество)

Dialpad (Най-доброто за инструменти, базирани на изкуствен интелект)

Други инструменти за видео комуникация: ClickUp

Какво да търсите в алтернативите на Webex?

Софтуерът за управление на срещи, който работи безпроблемно и е лесен за настройка, спестява време и нерви на всички. В платформата си за уеб конференции можете да дадете приоритет на:

Качество на видеото и аудиото: Потърсете софтуер за видеоконферентни разговори без забавяне на видеото и аудиото. Функциите за споделяне на екрана са от съществено значение за онлайн срещите и ясната комуникация.

Инструменти за сътрудничество: Осигурете си платформа за видеоконферентна връзка с вграден чат, инструменти за визуална комуникация, споделяне на файлове и опции за съхранение за по-гладко Осигурете си платформа за видеоконферентна връзка с вграден чат, инструменти за визуална комуникация, споделяне на файлове и опции за съхранение за по-гладко сътрудничество в работната среда.

Производителност и надеждност: Уверете се, че минималните прекъсвания в интернет връзката не влияят на качеството на видеото.

Разширени функции: Потърсете функции като автоматично записване и генерирани от изкуствен интелект транскрипции на срещите, за да направите последващите действия след срещите по-ефективни.

Интеграции: Уверете се, че вашият инструмент поддържа интеграции с приложения на трети страни за по-гладък работен процес.

Мащабируемост: Планирайте съвместната работа с инструменти, които могат да отговорят на нуждите както на малки екипи, така и на големи организации.

Леснота на използване: Изключете платформи с многобройни стъпки и изисквания за настройка за присъединяване към срещи или такива с комплексни навигационни контроли.

В крайна сметка, алтернативите на Cisco Webex Meetings трябва да предлагат подобрен интерфейс за вашите бизнес операции. Нека разгледаме някои от тях, за да намерим най-подходящия за вас софтуер за видеоконферентни разговори.

10-те най-добри алтернативи на Webex

Ако и вие сте уморени да повтаряте „Чувате ли ме сега?“ или „Виждате ли ме?“, тогава тези софтуерни инструменти за видеоконферентна връзка могат да ви бъдат от голяма помощ!

1. Zoom (най-доброто решение за безпроблемни аудио и видео срещи)

чрез Zoom

Независимо дали организирате неформална среща на екипа или глобален уебинар, Zoom улеснява сътрудничеството с HD видеоразговори и планиране.

Ключовите му функции, като вградените инструменти за бяла дъска, позволяват на екипите да скицират идеи или да провеждат визуален брейнсторминг по време на срещи. Дистанционните екипи се възползват значително от това, тъй като то имитира креативността на лична сесия за брейнсторминг. Освен това можете да скриете разхвърляната си стая по време на срещи и да впечатлите екипа си с впечатляващи виртуални фонове.

Най-добрите функции на Zoom

Събирайте обратна връзка или мнения от участниците с вградената функция за анкетиране на срещи в Zoom.

Добавяйте бележки към споделено съдържание, подчертавайте важни моменти или добавяйте бележки в реално време по време на споделяне на екрана, като използвате инструментите за рисуване в Zoom.

Наваксайте пропуснатите срещи с записана сесия и автоматично генерирани транскрипти.

Ограничения на Zoom

Безплатният план ограничава срещите до 40 минути, което може да попречи на продуктивните дискусии.

Zoom Phone, облачната телефонна услуга за управление на обажданията на клиенти, е достъпна само в определени планове.

Цени на Zoom

Основно: Безплатно

Pro: 15,99 $/потребител на месец

Бизнес: 21,99 $/потребител на месец

Business Plus: Персонализирани цени

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Zoom

G2: 4,5/5 (над 55 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 14 000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Zoom?

Zoom ми улеснява свързването и чата с екипа ми виртуално, а преживяването е не по-малко от това да свърша работата си лично. Много е лесен за използване с прост интерфейс. Интегрира се много добре с други приложения като Outlook и улеснява управлението на календара.

Zoom ми улеснява свързването и чата с екипа ми виртуално, а преживяването е не по-малко от това да свърша работата си лично. Много е лесен за използване с прост интерфейс. Интегрира се много добре с други приложения като Outlook и улеснява управлението на календара.

👀 Знаете ли? Участието в поредица от срещи може да доведе до изтощение. Това явление е известно като „умора от Zoom“. 1 от 7 жени и 1 от 20 мъже признават, че го изпитват силно.

2. Microsoft Teams (най-подходящ за интегриране с екосистемата на Microsoft)

/image

чрез Microsoft Teams

Често посочван като една от най-добрите алтернативи на Google Meet, Microsoft Teams е комбинация от незабавни съобщения, споделяне на файлове в облака и неограничени разговори, всичко това в една платформа, предназначена за организиране на дистанционна работа в екип.

Тя е съвместима с Microsoft 365 и позволява на екипите да работят съвместно по документи, да управляват проекти и да комуникират в реално време с вграден екипен чат и календарно планиране, което удвоява производителността.

Независимо дали провеждате сесии за мозъчна атака, организирате уебинари или управлявате ежедневните задачи на екипа, Microsoft Teams поддържа всичко свързано и организирано под един цифров покрив с облачно записване.

Най-добрите функции на Microsoft Teams

Достъп до HD видео с резолюция 720p в безплатния план и резолюция 1080p в другите ценови нива.

Създайте канали по конкретни теми и добавете раздели за приложения, файлове или табла за управление на проекти.

Използвайте криптиране от край до край и функции като двуфакторна автентификация за максимална сигурност.

Ограничения на Microsoft Teams

Богатството от функции може да изглежда плашещо, особено за начинаещи потребители или по-малки екипи.

Големите екипи или прекомерното съхранение на файлове могат да забавят приложението.

Цени на Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials: 4 USD/потребител на месец

Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/потребител на месец

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/потребител на месец

Microsoft 365 Business Premium: 22 USD/потребител на месец

Оценки и рецензии за Microsoft Teams

G2 : 4,3/5 (над 15 500 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 9500 отзива)

Прочетете също: Как да провеждате продуктивни срещи и да оптимизирате ефективността на екипа

3. Workplace (най-подходяща за използване на функции за социални мрежи)

чрез Workplace

Workplace от Meta е като социална мрежа за вашия офис. Тя комбинира групи, чатове и видеоразговори, за да поддържа екипите свързани и информирани. Ако вашите служители знаят как да използват Facebook, тук ще се чувстват като у дома си.

Макар да е полезен заместител на Webex, закриването на Workplace от Meta през май 2026 г. означава, че нашият списък е още по-полезен за потребителите, които търсят други алтернативи.

Най-добрите функции на Workplace

Свържете се с различни приложения като Google Drive и Microsoft Office.

Сътрудничеството е ефективно отвсякъде с мобилен достъп

Улеснете сътрудничеството с външни партньори или клиенти в сигурна среда.

Ограничения на работното място

Тъй като платформата ще бъде закрита до август 2025 г., инвестирането в Workplace може да не е целесъобразно за дългосрочно планиране.

Потребителите са съобщили за прекомерно натоварване с известия, което може да отвлича вниманието.

Платформата предлага ограничени възможности за персонализиране според конкретните нужди на организацията.

Цени за работното място

Основен план : 4 USD/потребител на месец

План за предприятия: Персонализирани цени

Оценки и рецензии на работното място

G2 : 4/5 (над 1500 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (над 1000 отзива)

Какво казват реалните потребители за Workplace?

След като използвах Facebook в продължение на години, докато растях, той работи по подобен начин и е чудесен за комуникация с много хора едновременно. Почти никога не създава проблеми, въпреки многобройните големи групови чатове. Полезни функции като лента с файлове, прикачена към всеки разговор, така че можете да видите файловете или медиите, изпратени в целия разговор.

След като използвах Facebook в продължение на години, докато растях, той работи по подобен начин и е чудесен за комуникация с много хора едновременно. Почти никога не създава проблеми, въпреки многобройните големи групови чатове. Полезни функции като лента с файлове, прикачена към всеки разговор, така че можете да видите файловете или медиите, изпратени в целия разговор.

4. GoTo Meeting (Най-подходящ за онлайн срещи и дистанционно сътрудничество)

чрез GoTo Meeting

Друга алтернатива на Cisco Webex Meetings, GoTo Meeting, е лесна за използване, дори и да не сте технически подготвени. Качеството на аудиото и видеото е кристално чисто, така че не се налага да се притеснявате постоянно. Освен това можете да се включите от почти всяко устройство – PC, Mac, каквото се сетите.

Единственият проблем? Участниците обикновено трябва да изтеглят софтуера, което може да бъде неприятно, ако вашата компания е строга по отношение на изтеглянията.

Най-добрите функции на GoTo Meeting

Участвайте в ясна и чиста комуникация с HD видео и предотвратете недоразуменията.

Споделяйте екрана си с колеги или клиенти без проблеми.

Създайте персонализирани URL адреси, за да улесните участниците да се присъединят към срещите.

Ограничения на GoTo Meeting

Участниците трябва да инсталират приложение, което може да забави процеса.

Безплатната версия ограничава срещите до 40 минути с до трима участници.

Липсват разширени функции като бяла дъска или редактиране на файлове по време на срещата.

Цени на GoTo Meeting

Професионална версия: 14 USD/организатор на месец (фактурира се ежегодно)

Бизнес: 19 $/организатор на месец (фактурира се ежегодно)

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за GoTo Meeting

G2: 4. 2/5 (над 13 000 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 11 500 рецензии)

Какво казват реалните потребители за GoTo Meeting?

GoTo Meeting е най-добрият по отношение на качеството на звука и изображението, както и на предаването на живо в реално време. Обичам лекотата, с която се организират срещи и се изпращат покани и прикачени файлове чрез сигурни цифрови връзки. Приемането на поканата е директно, което улеснява ефективното участие на поканените. Разпределянето на роли по време на виртуални срещи е лесно, тъй като микрофонът може да се изключи и да се прехвърли лесно на друг участник.

GoTo Meeting е най-добрият по отношение на качеството на звука и изображението, излъчване на живо в реално време. Обичам лекотата, с която се организират срещи и се изпращат покани и прикачени файлове чрез сигурни цифрови връзки. Приемането на поканата е директно, което улеснява ефективното участие на поканените. Разпределянето на роли по време на виртуални срещи е лесно, тъй като микрофонът може да се изключи и да се прехвърли лесно на друг участник.

5. RingEX (Най-доброто решение за цялостна бизнес комуникация)

чрез RingEx

RingEx предлага набор от комуникационни инструменти за бизнеса. Той интегрира съобщения, видеоразговори и телефонни услуги в една платформа. Имате нужда да чатите, да се включите във видеоконференция или да направите бърз телефонен разговор? RingEX от RingCentral ви предлага всичко това.

Работи на всички ваши устройства, така че винаги сте свързани, независимо дали сте в офиса или в движение. Въпреки това, настройването му може да ви се стори малко сложно в началото, а някои хора са имали проблеми с качеството на разговорите.

Най-добрите функции на RingEX

Получете достъп до функции като споделяне на файлове, управление на задачи и съобщения в екипа, за да подобрите производителността си.

Провеждайте надеждни видеоконференции за ефективно виртуално сътрудничество

Интегрирайте с популярни бизнес приложения като Microsoft 365 и Google Workspace.

Ограничения на RingEX

Първоначалният процес на конфигуриране може да бъде труден и отнемащ време.

Възможни са случаи на прекъснати разговори или лошо качество на звука.

Цени на RingEX

Core : 30 $/месец за 1-5 потребители

Разширена : 35 $/месец за 1-5 потребители

Ultra: 45 $/месец за 1-5 потребители

Оценки и рецензии за RingEX

G2: 4. 1/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4. 2/5 (над 1000 отзива)

6. Skype (Най-доброто за безплатни, надеждни гласови и видео разговори по целия свят)

чрез Skype

Свържете се с приятели, участвайте в бизнес разговори или споделяйте съвместни бележки с колеги, използвайки Skype. Тази алтернатива на Webex работи безпроблемно на различни устройства – независимо дали използвате настолен компютър, таблет или смартфон – което я прави идеален избор за комуникация.

Както всеки инструмент обаче, и този не е съвършен. Някои потребители са имали проблеми с качеството на разговорите, свързаността или спорадични технически проблеми, което може да бъде разочароващо.

Най-добрите функции на Skype

Споделяйте екрана си по време на разговори за презентации или сътрудничество

Чат в реално време с отделни лица или групи

Изпращайте документи, изображения и други файлове директно чрез чата.

Ограничения на Skype

Възможно е да се сблъскате с периодично лошо качество на аудиото или видеото.

Проблемите с връзката, като прекъснати разговори, са често срещани.

Липсват разширени функции за интегрирано управление на срещи и проекти

Цени на Skype

Безплатен план

Мобилни и стационарни телефони, САЩ: 3,59 $/месец

Мобилни и стационарни телефони, Северна Америка: 8,39 $/месец

Оценки и рецензии за Skype

G2: 4. 3/5 (над 22 000 отзива)

Capterra: 4. 2/5 (500+ отзива)

👀Знаете ли, че... В САЩ ежегодно се губят 37 милиарда долара за непродуктивни срещи.

7. Google Workspace (най-доброто решение за лесно сътрудничество)

чрез Google Workspace

Google Workspace също е известна алтернатива на Microsoft Teams. Тя е проектирана да поддържа връзка между екипите в офиса или дистанционно. Интеграцията между набора от приложения – Google Calendar, Meet, Drive, Sheet и др. – означава, че можете да започнете да работите с документ, да участвате във видеоразговор и да споделяте файлове от един набор от инструменти, без да пропускате нищо.

Най-добрите функции на Google Workspace

Съхранявайте и достъпвайте файловете си отвсякъде с помощта на обширно облачно хранилище.

Интегрирайте с инструменти като Gemini за разширени възможности за генериране на изкуствен интелект.

Достъпвайте работата си от всяко устройство, независимо дали е PC, Mac или мобилно устройство.

Ограничения на Google Workspace

Случайни бъгове или проблеми могат да нарушат работния процес.

Въпреки че офлайн режимът е наличен, той не е толкова отзивчив и надежден.

Възможни са проблеми със съвместимостта с приложения, които не са на Google, или с определени версии на Windows.

Цени на Google Workspace

Безплатна версия: 14-дневен пробен период

Business Starter: 7,20 $/потребител на месец

Бизнес стандарт: 14,40 $/потребител на месец

Business Plus: 21,60 $/потребител на месец

Оценки и рецензии за Google Workspace

G2: 4,6/5 (над 40 000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 16 000 рецензии)

Прочетете също: 10 шаблона за индивидуални срещи за мениджъри

8. Slack (най-подходящ за централизиране на комуникацията и сътрудничеството в екипа)

чрез Slack

Функцията Huddles на Slack е еквивалентна на разговорите „до машината за вода“ по време на работното време. Това са бързи, спонтанни аудио разговори, за да обсъждате неща, без да напускате приложението (или бюрото си). Тя е идеална за мозъчна атака и споделяне на работния плот без формалностите и допълнителните стъпки по планирането на цяла среща.

Въпреки че са чудесни за сътрудничество в движение, управлението на тези бързи разговори понякога може да доведе до претоварване, ако не се контролира, а новите потребители все още се сблъскват с известна крива на обучение.

Най-добрите функции на Slack

Споделяйте екрани, документи, изображения и други файлове в рамките на разговорите.

Създайте канали за различни проекти или екипи, за да поддържате дискусиите организирани.

Присъединявайте се към или напускайте Huddles според нуждите си.

Намерете стари съобщения и файлове с мощната функция за търсене на Slack.

Ограничения на Slack

Huddles не могат да се разглеждат като записи на срещи, така че няма референция за пропуснати дискусии.

Някои функции на Slack не са достъпни по време на Huddles.

Цени на Slack

Безплатен план

Pro : 7,25 $/потребител на месец

Business+ : 12,50 $/потребител на месец

Enterprise Grid: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Slack

G2 : 4,5/5 (над 30 000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 20 000 рецензии)

🧠 Интересен факт: 71% от хората твърдят, че са използвали емоджита на работа през 2022 г. От тях 68% признават, че им харесва, когато колегите им използват емоджита по време на комуникацията на работа, а 63% се чувстват по-свързани с колегите си.

9. Zoho Meeting (Най-доброто за бизнес сътрудничество)

чрез Zoho

Zoho Meeting е проста алтернатива на Webex, базирана на браузър. Тя улеснява настройването на видеоконференции и уебинари без безкрайни изтегляния или технически проблеми.

Това е чудесен избор за екипи, които вече използват пакета приложения на Zoho, и може да бъде по-рентабилен в сравнение с някои от другите инструменти в нашия списък.

Най-добрите функции на Zoho Meeting

Записвайте срещи и уебинари за бъдеща справка или споделяне.

Присъединявайте се към срещи директно от Google Chrome или други браузъри, без да изтегляте нищо.

Интегрирайте с други приложения на Zoho, за да подобрите работния процес.

Ограничения на Zoho Meeting

Може да има отчетени спорадични проблеми с яснотата на аудиото и видеото.

Опциите за брандиране и персонализиране са донякъде ограничени.

Цени на Zoho Meeting

Безплатно завинаги

Стандартна среща: започва от 1 $/хост на месец

Професионална среща: започва от 3 $/домакин на месец

Стандартен уебинар: започва от 7,50 $/хост на месец

Професионален уебинар: започва от 16 $/хост на месец

Уебинар за предприятия: Започва от 66 $/организатор на месец

Оценки и рецензии за Zoho Meeting

G2: 4,5/5 (над 1000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (850+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Zoho Meeting?

В сравнение с други платформи като Google Meet, Zoho Meetings предлага по-стабилно и приятно преживяване. Качеството на видеото и аудиото е постоянно отлично, което намалява до минимум досадното забавяне и осигурява гладка комуникация. Потребителският интерфейс също е изключително интуитивен, което улеснява екипа ни да навигира и използва всички функции.

В сравнение с други платформи като Google Meet, открих, че Zoho Meetings предлага по-стабилно и приятно преживяване. Качеството на видеото и аудиото е постоянно отлично, което минимизира досадното забавяне и осигурява гладка комуникация. Потребителският интерфейс също е изключително интуитивен, което улеснява екипа ни да навигира и използва всички функции.

чрез Dialpad

Dialpad AI Meetings прави нещата прости, но интелигентни. Това е инструмент за видеоконферентна връзка с AI функции като транскрипция в реално време и обобщения на срещите, които ви спестяват безкрайното водене на бележки. Настройката е бърза и ако вече използвате други приложения на Dialpad, всичко работи заедно като по магия.

Въпреки това, има и някои недостатъци – аудиото и видеото понякога могат да се провалят, особено по време на дълги разговори, а мобилното приложение изглежда малко опростено в сравнение с версията за настолни компютри.

Най-добрите функции на Dialpad

Използвайте достъпа с едно кликване на платформата, за да я настроите за минути.

Достъп до документи на клиенти, имейли и събития в календара по време на разговори

Интегрирайте с инструменти за продуктивност като Google Workspace и Microsoft 365.

Ограничения на Dialpad

Тази алтернатива на Cisco Webex разполага с основни функции за персонализиране, като фонове за срещи, лога или персонализирани покани по имейл.

Функции като транскрипция на живо и обобщения на разговорите са полезни, но може да се наложи обучение или често използване, за да се възползвате от предимствата им.

Цени на Dialpad

Безплатно

Бизнес: 20 $/потребител на месец

Оценки и рецензии за Dialpad

G2: 4. 4/5 (над 1500 отзива)

Capterra: 4. 2/5 (500+ отзива)

Докато проучват други инструменти, които да заменят Cisco Webex, разрастващите се компании трябва да обмислят и други опции за управление на цялостния проект и нуждите на екипа.

Например, не бихте ли искали да се регистрирате в платформа „всичко в едно“, която може да се маскира като безплатен софтуер за управление на проекти, да ви предостави по-добро преживяване при видеоконферентни разговори и да изпълнява допълнителни задачи?

ClickUp

ClickUp може да не е (все още!) пълноценен инструмент за видеоконферентни разговори, но допълва другите опции в този списък като универсалното приложение за работа. Ето как да го използвате като алтернатива на Cisco Webex.

Записвайте и споделяйте екрана си директно от всяка задача с помощта на ClickUp Clips.

Обмислете ClickUp Clips. Той внася свеж полъх във видеоконферентните разговори, като ви позволява да записвате екрана си с гласов коментар, да го споделяте с екипа си и да си сътрудничите асинхронно – да работите заедно, без да е необходимо всички да са налични едновременно.

Вместо срещи на живо, членовете на екипа могат да комуникират, да споделят актуална информация и да дават обратна връзка чрез асинхронна видео комуникация. Така че, ако часовите зони са проблем за вашия екип, използвайте тази функция.

📮ClickUp Insight: Около 41% от професионалистите предпочитат незабавни съобщения за комуникация в екипа. Въпреки че те предлагат бърз и ефективен обмен, съобщенията често са разпръснати в множество канали, низове или директни съобщения, което затруднява по-късното извличане на информация. С интегрирано решение като ClickUp Chat, вашите чат низове се свързват с конкретни проекти и задачи, като по този начин разговорите ви остават в контекста и са лесно достъпни.

ClickUp Chat поддържа фокуса на дискусиите, независимо дали обсъждате идеи, предоставяте актуална информация или маркирате колеги за бързо мнение.

Включете се в бързи аудио-видео разговори и споделяйте екрана си с SyncUps в ClickUp Chat.

Можете също да се включите в бързи видео и аудио разговори (като Huddles!) с SyncUps в ClickUp Chat. Резултатът? Алтернатива на Webex, която работи еднакво добре за общуване в реално време и асинхронно.

Обединете задачите, разговорите и изкуствения интелект с ClickUp Chat.

Говорейки за наваксване, съчетайте ClickUp Chat с AI суперсили на ClickUp Brain и ще можете да правите много повече от изпращане и отговаряне на съобщения:

Превърнете съобщенията в задачи с едно кликване

Свържете разговорите с подходящите задачи, за да запазите контекста централизиран.

Наваксайте пропуснатите съобщения с помощта на мигновени AI обобщения

Задавайте въпроси по съществуващи дискусии в чата и получавайте ясни отговори, без да се налага да търсите колегите си.

Друга брилянтна функция в ClickUp е ClickUp Meetings. Това е централизиран център за организиране, планиране и проследяване на срещи, дори и без вградено решение за видеоконферентна връзка. Вместо да хоства видеоразговори, той се фокусира върху подготовката и последствията от срещите, помагайки на екипите да останат съгласувани и продуктивни.

В ClickUp можете да създавате подробни дневен ред за срещи, да свързвате задачи с точки за обсъждане, да възлагате последващи действия и да проследявате резултатите.

Изтеглете този шаблон Управлявайте лесно срещите си с шаблона за срещи на ClickUp.

Шаблонът ClickUp Meetings ви позволява да управлявате дневния ред на срещите и задачите за действие и да ги проследявате директно. Той предлага пет изгледа на ClickUp: „Списък“, „Табло“, „Вграждане“, „Разговор“ и „Календар“. Можете също да използвате персонализирани статуси като „Непланирано“, „Планирано“ и „В процес“.

Най-добрите функции на ClickUp

Записвайте и споделяйте бързи видео актуализации или инструкции асинхронно, като елиминирате необходимостта от ненужни срещи.

Създавайте персонализирани взаимоотношения между задачите, като зависимости, пречки или свързани елементи.

Използвайте интеграцията на ClickUp Zoom , за да планирате срещи, да имате достъп до транскрипти, да синхронизирате актуализации и да проследявате резултатите на едно място – без да се налага да превключвате между различни приложения.

Свържете ClickUp с MS Teams, като използвате ClickUp Microsoft Teams Integrations . Бързо превърнете разговорите в изпълними задачи, свържете актуализациите директно с проектите в ClickUp и дори споделяйте напредъка по задачите, без да напускате Teams.

Ограничения на ClickUp

Въпреки че предлага отлични интеграции, ClickUp не разполага с пълна, вградена функция за видеоконферентна връзка.

На потребителите може да им отнеме известно време, за да разберат многото функции на ClickUp.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 USD/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Наличен във всички платени планове за 5 USD/работно място на член на месец.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9500 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Една от клиентките на ClickUp, Саманта Денгейт, старши проектен мениджър в Diggs, казва:

Преди ClickUp, срещите и комуникацията по имейл водеха до черна дупка, в която някои въпроси оставаха незабелязани и без внимание. Поради това задачите не се преглеждаха навреме и никой не знаеше как върви творческото развитие. Сега всеки от екипа може ясно да види кога са крайните срокове за действие, да чати и да сътрудничи в рамките на задачите.

Преди ClickUp, срещите и комуникацията по имейл водеха до черна дупка, в която някои въпроси оставаха незабелязани и без внимание. Поради това задачите не се преглеждаха навреме и никой не знаеше как върви творческото развитие. Сега всеки от екипа може ясно да види кога са крайните срокове за действие, да чати и да сътрудничи в рамките на задачите.

💡Професионален съвет: Превърнете ClickUp в „банка с памет“ за вашите срещи. Записвайте важни дискусии, добавяйте ги като клипове и ги свързвайте директно с вашите проекти или задачи. Вашият екип може да прегледа ключови моменти от предишни срещи, без да се налага да търси в стари бележки.

Организирайте и управлявайте следващата си среща с ClickUp

Срещите в Cisco Webex може би са били предпочитани от много компании, но видеоконферентните разговори не са достатъчни за продуктивност и сътрудничество. Екипите се нуждаят от инструменти, които се интегрират с работния им процес, подобряват комуникацията и се адаптират към техните уникални нужди. Тук на помощ идват решения като ClickUp!

Като универсално приложение за работа, ClickUp организира комуникацията, задачите и споделянето на знания в екипа ви, използвайки своите възможности за интеграция, асинхронни актуализации и чат, задвижван от изкуствен интелект.

С безплатния си план и над 1000 интеграции, вашият екип може да започне да работи по-добре веднага.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp!