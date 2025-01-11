10 безплатни шаблона за формуляри за оценка на интервюта

Наемането на персонал може да изглежда лесно – публикувате обява за работа, провеждате интервюта и избирате кандидат. Но специалистите по човешки ресурси знаят истината: това е една от най-трудните и отговорни задачи във всяка организация.

При наемането на всеки служител не става въпрос само за съвпадение на ключови умения и намиране на подходящия човек за културата, екипа и дългосрочните цели на компанията. Има ли начин да се направи наемането по-ефективно?

Отговорът е шаблони за формуляри за оценка на интервюта. Тези шаблони могат да превърнат неорганизираните, субективни HR процеси в измерими и обективни. Те ясно очертават силните страни, слабостите и потенциала на всеки кандидат, като гарантират, че интервютата за работа не са просто разговори, а целенасочени оценки.

Нека разгледаме най-добрите шаблони за формуляри за оценка на интервюта, които се предлагат на пазара.

Какво представляват шаблоните за формуляри за оценка на интервю?

Шаблоните за формуляри за оценка на интервюта са структурирани документи, предназначени да помогнат на специалистите по подбор на персонал и екипите по човешки ресурси да оценяват систематично кандидатурите за работа. Те предоставят ясна рамка за анализ на компетенциите на кандидатите, включително технически опит, междуличностни умения, способности за решаване на проблеми и културно съответствие.

Това гарантира, че всеки кандидат се оценява справедливо, въз основа на конкретните изисквания за длъжността. Например, ако наемате софтуерен разработчик, формулярът за оценка на интервюто може да включва раздели за оценка на уменията за кодиране, опит в проекти и работа в екип.

Шаблоните за оценка на интервюта могат да съдържат и отворени въпроси.

📌 Да предположим, че наемате човек за ръководна длъжност. Формулярът може да включва отворени въпроси, като например: Оценете способността им да мотивират екип

Опишете как кандидатът е демонстрирал лидерски качества в предишни позиции.

Подробните указания и персонализираните раздели за оценка позволяват на интервюиращите да записват конкретни наблюдения, което улеснява по-късното преразглеждане на кандидатите. Тези шаблони са особено полезни за вземане на групови решения, когато са необходими мненията на няколко заинтересовани страни.

Но сред морето от шаблони за формуляри за оценка на интервюта, как да изберете най-подходящия за вашите уникални нужди? Не се притеснявайте – ние се грижим и за това!

Какво прави един добър шаблон за формуляр за оценка на интервю?

Добре проектиран формуляр за оценка ще гарантира, че всички кандидати се оценяват по едни и същи критерии, което намалява пристрастията и подобрява общото качество на решенията за наемане.

Независимо дали търсите стажант или финансов директор, ето някои ключови фактори, които трябва да вземете предвид в шаблона за оценка на интервюто:

📝 Ясни критерии за оценка: Дефинирайте категории като технически умения, меки умения и културно съответствие за структурирана оценка.

🎯 Въпроси за интервю, специфични за дадената длъжност: Включете въпроси, съобразени с изискванията на длъжността, като например въпроси, базирани на сценарии или поведение. Например, за длъжност в продажбите може да се даде приоритет на комуникативните и убедителните умения, докато за техническа длъжност може да се наблегне на уменията за решаване на проблеми и техническите познания.

📊 Стандартизирано оценяване: Използвайте последователна числова скала за оценяване на всеки критерий, за да гарантирате справедливо наемане.

✍️ Раздел „Бележки“: Осигурете място, където интервюиращите да могат да отбележат конкретни наблюдения или идеи, които не са включени в предварително определените категории.

📎 Възможност за прикачване на документи: Включете отделни раздели за добавяне на автобиографии или портфолиа.

10 шаблона за формуляри за оценка на интервю

ClickUp, софтуер „всичко в едно“, който помага за оптимизиране на HR процесите, е създал най-добрите шаблони за формуляри за оценка на интервюта.

Тези шаблони помагат на бизнеса да намери подходящите таланти и правят живота на HR специалистите по-малко хаотичен. Разгледайте шаблоните по-долу!

1. Шаблон за формуляр за оценка на ClickUp

Изтеглете този шаблон Оценявайте и организирайте без усилие представянето на кандидатите с шаблона за формуляр за оценка на ClickUp.

Подготвяте се да проведете полугодишни или годишни оценки на представянето за повишения или бонуси за екипа? Шаблонът за формуляр за оценка на ClickUp е идеалният инструмент за оценяване на уменията и представянето на вашите служители.

Шаблонът има лесен за попълване формуляр, който включва полета за работени часове, описания на длъжността и оценки за комуникативни и технически умения, което гарантира справедливи и структурирани оценки. Помага за проследяване на напредъка на служителите и идентифициране на области за подобрение.

Освен това можете да добавите поле за допълнителни награди и постижения, за да идентифицирате най-добре представящите се членове на екипа.

🎯 Как да използвате ефективно този шаблон:

Прегледайте Start Here View , за да получите обща представа за процеса на оценяване.

Използвайте Изглед на списък , за да сравнявате лесно оценките на различни служители и да проследявате текущия статус на оценката на всеки служител.

Създайте персонализирани формуляри за оценка за всеки служител с Изглед на формуляр за оценка.

🌟 Идеален за: Ръководители на екипи и специалисти по човешки ресурси за оценка на представянето или тримесечни оценки.

💡Съвет от професионалист: Запишете конкретни примери или цитати в подкрепа на оценките. Например, вместо „изглеждаше подготвен“, напишете „Представи подробен план за справяне с възраженията на клиентите“.

2. Шаблон за матрица за подбор на кандидати за наемане на работа от ClickUp

Изтеглете този шаблон Сравнете квалификациите и уменията на кандидатите с помощта на шаблона за матрица за подбор на кандидати на ClickUp.

Процесът на наемане на персонал е в разгара си, но вие се мъчите да следите статуса на кандидатурите. Шаблонът ClickUp Hiring Selection Matrix Template сортира процеса на наемане, като организира всички профили на кандидатите за сходни позиции на едно централизирано място.

Този шаблон ви позволява лесно да сравнявате кандидатурите и оценките въз основа на първоначалния им подбор, интервюто или уменията им. Той гарантира справедлив и обективен процес на наемане. Най-хубавото е, че можете да зададете критериите за оценка, да планирате кога да проведете интервютата и да възложите задачи по наемането на членовете на екипа.

🎯 Как да използвате ефективно този шаблон:

Организирайте всяка подробност за кандидатите, включително на какъв етап от интервюто се намират и в кой отдел са кандидатствали, с изгледа на базата данни за кандидатите .

Проследявайте кой член на екипа интервюира даден кандидат и вижте часа и датата на интервюто с Изглед на графиците за интервюта .

Назначете членове на екипа да организират интервюта по телефона, като използвате изгледа „Назначения за обаждания“.

🌟 Идеално за: Екипи, които искат да стандартизират процеса си на наемане и да вземат обективни, основани на данни решения за наемане.

📖 Прочетете още: Как да подобрите уменията си за набиране на персонал

Изтеглете този шаблон Управлявайте всички потенциални кандидати на едно място с шаблона за наемане на кандидати на ClickUp.

Шаблонът за наемане на кандидати на ClickUp визуализира процеса на наемане, за да ви помогне да вземете информирани и ефективни решения за наемане.

Искате да възложите конкретни задачи на всеки кандидат? Свържете формуляр ClickUp, Google Form, Typeform или друг инструмент за кандидатстване чрез Zapier, за да споделяте задачите автоматично.

Можете дори да използвате персонализирани скали за оценка, за да оцените задачите, или да използвате интерактивни таблици и табла за проследяване, за да сравните представянето на различните кандидати. Шаблонът ви позволява също да създавате списъци за проверка и напомняния за всички задачи, свързани с човешките ресурси, да обменяте мнения, да обсъждате роли и да давате обратна връзка за кандидатите директно в системата.

🎯 Как да използвате ефективно този шаблон:

Визуализирайте задачите по наемане на персонал за конкретни местоположения с Карта .

Добавете подробни данни като очаквания за заплата и LinkedIn профили, като използвате персонализирани полета.

Следете всеки етап от процеса на наемане с HR Tracking Applicant View .

Проследявайте избраните и отхвърлените кандидати, както и мотивите за всяко решение с пълния списък.

🌟 Идеално за: Екипи за привличане на таланти и специалисти по подбор на персонал, които искат да оптимизират процеса на подбор на кандидати и да подобрят сътрудничеството по време на кампаниите за наемане на персонал.

4. ClickUp Шаблон за управление на интервюта и отчети

Изтеглете този шаблон Поддържайте графиците за интервюта, бележките и докладите организирани с ClickUp Interview Management и Report Template.

Шаблонът за управление на интервюта и отчети на ClickUp предоставя структуриран подход за качествена и количествена оценка на кандидатите.

Формулярът за доклад от интервю помага на интервюиращите да добавят подробности за кандидатите, като длъжност и отдел, и описателен доклад, обобщаващ цялостната им обратна връзка. Той включва падащи менюта за комуникативни умения, технически умения, културно съответствие и опит, всички оценени като „Отлично“, „Добро“, „Приемливо“ или „Неприемливо“. И, разбира се, можете да ги персонализирате всички!

Шаблонът е разширен с две допълнителни раздели, „Доклади от интервюта“ и „Статус на доклада“, за да предложи подробни визуални представяния на оценките на кандидатите.

🎯 Как да използвате ефективно този шаблон:

Проследявайте в реално време напредъка на доклада на всеки кандидат с Report Status View (Преглед на състоянието на доклада).

Съхранявайте и организирайте всичките си доклади с Изглед на докладите от интервюта

Настройте процеса за събиране на обратна връзка от кандидатите, като използвате Ръководството за начало.

🌟 Идеално за: специалисти по човешки ресурси и комисии за наемане на персонал, които управляват голям брой интервюта и търсят подробни отчети за по-добри решения за наемане.

🧠 Знаете ли, че 28% от кандидатите искат да знаят предварително как протича интервюто? Не забравяйте, че прозрачността е ключът към създаването на положително преживяване за кандидатите.

5. Шаблон за картиране на уменията в ClickUp

Изтеглете този шаблон Съпоставяйте уменията на кандидатите с изискванията на работата точно, като използвате шаблона за картиране на уменията на ClickUp.

Шаблонът за картиране на уменията на ClickUp оценява специфичните за работата и меките умения на кандидатите. Можете да персонализирате формуляра за оценка на уменията, за да оцените компетентността на кандидатите в различни области, като лидерски, комуникационни и технически умения.

А най-хубавото? Всички оценки се дават с помощта на забавни емотикони! Skill Map View изброява имената на всички кандидати заедно с оценките за техните умения, като предлага бърз визуален преглед на способностите им в различни области. Това улеснява идентифицирането на силните и слабите страни на всеки кандидат и вземането на информирани решения за наемане.

🎯 Как да използвате ефективно този шаблон:

Идентифицирайте меките умения на всички потенциални кандидати за наемане, като използвате Soft Skills View (Преглед на меките умения).

Проучете техническите умения на кандидатите, като използвате Преглед на техническите умения .

Анализирайте кои кандидати притежават специфични за работата умения, като използвате изгледа за специфични за работата умения.

🌟 Идеално за: Плановици на работната сила и ръководители на екипи, които имат за цел да идентифицират пропуските в уменията и стратегически да съгласуват компетенциите на служителите с целите на организацията.

🧠 Знаете ли, че... Обикновено отнема около 42 дни, за да се запълни една свободна позиция. Това е почти достатъчно време, за да усвоите ново хоби или да изгледате цял сериал!

6. Шаблон за набиране и наемане на персонал на ClickUp

Изтеглете този шаблон Наблюдавайте всеки етап от процеса на набиране на персонал с шаблона за набиране и наемане на персонал на ClickUp.

Шаблонът за набиране и наемане на персонал на ClickUp ви помага да управлявате лесно обявите за работа и набирането на кандидати.

Шаблонът включва раздел Всички роли, в който можете да проследявате всички свободни позиции, за да сте винаги в течение с наличните свободни места. Разделите Процес на наемане и График ви помагат да следите статуса на кандидатите от първоначалното кандидатстване до окончателния подбор, като поддържат процеса на наемане на персонал изключително организиран.

Трябва да дадете обратна връзка? Готово. Искате да отворите нова позиция? Лесно. Този шаблон има и лесен за ползване раздел Формуляр за кандидатстване за работа, който позволява на кандидатите да подават лесно своите кандидатури.

🎯 Как да използвате ефективно този шаблон:

Създавайте графици за интервюта и добавяйте подробности като желана заплата, отдел, интереси и длъжност, като използвате изгледа „График“ .

Проследявайте обявите за работа и кандидатурите с Hiring Pipeline View .

Персонализирайте формуляра за кандидатстване за работа, за да съберете подробна информация от кандидатите за конкретната длъжност.

🌟 Идеално за: Мениджъри по подбор на персонал и агенции, които се занимават с цялостния процес на наемане и се нуждаят от централизирана платформа за организиране на задачи и комуникации.

7. Шаблон за задача „Формуляр за оценка“ на ClickUp

Изтеглете този шаблон Разпределяйте и следете оценките на кандидатите с яснота, като използвате шаблона за задачи на формуляра за оценка на ClickUp.

Ако има един шаблон, който обхваща целия цикъл на наемане на персонал в дадена компания, то това е шаблонът за задачи за формуляр за оценка на ClickUp.

Можете да използвате този шаблон, за да създадете подробен списък за оценка на кандидатурите за работа. Добавете действия като „Преглед на автобиографията“, „Първоначален подбор“ и „Оценка на техническите умения“ и възложете задачи на членовете на екипа си, за да гарантирате обективна оценка на всеки кандидат.

Освен това можете да включите скали за оценка на различни умения, което позволява на оценителите да дадат подробна представа за силните и слабите страни на всеки кандидат.

🎯 Как да използвате ефективно този шаблон:

Добавете повече персонализирани полета за умения като „Решаване на проблеми“ или „Адаптивност“ за цялостна оценка на кандидата.

Създайте отделни списъци за проверка на препоръките и оценка след интервюто.

Добавете приоритети на задачите и определете крайни срокове, за да ускорите процеса на наемане.

🌟 Идеално за: Ръководители на екипи и отдели, които провеждат структурирани оценки на служителите, за да проследяват показателите за индивидуалната и екипната производителност.

💡Съвет от професионалист: В шаблона за оценка отделете част за общо впечатление и препоръки, в която обобщете дали кандидатът е подходящ за позицията и защо.

8. Шаблон за доклад за оценка на ClickUp

Изтеглете този шаблон Създавайте подробни доклади за оценка на служителите, като използвате шаблона за доклад за оценка на ClickUp.

Искате ли подходящ за начинаещи шаблон за провеждане на задълбочена оценка на потенциалните кандидати? Шаблонът за оценка на ClickUp е идеалният ресурс. Въпреки че този шаблон е предназначен за оценка на служители, можете да го персонализирате, за да оцените уменията и представянето на кандидатите за работа.

Това ви помага да оцените представянето по различни фактори, като оценка на поведението, оценка на уменията, културно съответствие и ситуационни задачи. Можете също да добавите оценки, базирани на KPI като лидерски потенциал, умения за сътрудничество и способности за решаване на проблеми.

Шаблонът предлага предварително определени категории за добавяне на обратна връзка: надхвърля очакванията, отговаря на очакванията, под очакванията или се нуждае от подобрение.

🎯 Как да използвате ефективно този шаблон:

Добавете „раздел за оценка“, за да подчертаете компетенциите на всеки кандидат.

Добавете допълнителни бележки или области за подобрение в секцията за коментари.

Съберете всички данни и създайте изчерпателен доклад за оценка на всички кандидати.

🌟 Идеален за: Мениджъри и изпълнителни директори, които преглеждат и създават годишни доклади за оценка.

9. Шаблон за интервю процес на ClickUp

Изтеглете този шаблон Планирайте, проследявайте и усъвършенствайте стъпките на интервюто безпроблемно с шаблона за интервюта на ClickUp.

Шаблонът ClickUp Interview Process Template ви помага да провеждате структурирани интервюта, като разделяте етапите на интервюто на сегменти. Например, сегментът „Първоначално интервю“ включва обща информация за компанията и въпроси, специфични за длъжността, за да оцените експертния опит на кандидата.

Разделът „Проверка на препоръки“ е акцентът на този шаблон, който ви позволява да се съсредоточите върху качествената обратна връзка от предишни професионални взаимоотношения. Той включва ключови въпроси като продължителност на сътрудничеството, силни страни, адаптивност към обратна връзка и много други, за да проверите уменията и опита на кандидата.

🎯 Как да използвате ефективно този шаблон:

Вмъкнете автобиографии и мотивационни писма директно в шаблона за лесно справяне.

Използвайте концептуални карти за мозъчна атака за последващи въпроси или следващи стъпки.

Създайте отделен проект за всяка свободна позиция и възложете задачи на членовете на екипа, за да гарантирате отчетността.

🌟 Идеален за: HR координатори и интервюиращи в чувствителни индустрии, изискващи проверка на миналото на високо ниво.

✨ Интересен факт: Patagonia, компания за външно облекло, оценява кандидатите по техните умения и връзката им с природата и ангажираността им към устойчивостта. Така че при наемането на персонал съобразяването с мисията на компанията може да бъде толкова важно, колкото и техническите умения.

10. Шаблон за обратна връзка на ClickUp

Изтеглете този шаблон Събирайте структурирана обратна връзка от кандидатите, като използвате шаблона за обратна връзка на ClickUp.

Гладкото протичане на процеса на наемане е от съществено значение за HR отдела и кандидатите. То подобрява имиджа на вашата компания като работодател и ви помага да привлечете талантливи кадри. Ето защо, ако искате да съберете конструктивна критика и да идентифицирате областите, в които може да подобрите процеса на наемане на кандидати, шаблонът за обратна връзка на ClickUp е точно това, от което се нуждаете.

Този формуляр помага за създаването на система за управление на обратната връзка, като събира мнения от кандидатите. Можете да използвате шаблона и за да зададете въпроси като: „Как бихте оценили цялостното преживяване, което ви предоставихме?“

🎯 Как да използвате ефективно този шаблон:

Персонализирайте формуляра за обратна връзка, като използвате Start Here View .

Съхранявайте и организирайте обратната връзка, получена от всеки кандидат, като използвате Feedback View (Преглед на обратната връзка).

Управлявайте всичките си идеи, свързани с обратната връзка, и стратегии за мозъчна атака, за да подобрите процеса на наемане с Общ преглед на препоръките.

🌟 Идеален за: HR екипи и организационни лидери, които искат да събират полезна обратна връзка от служители, клиенти или заинтересовани страни, за да стимулират подобрения.

🧠 Знаете ли, че 55,9% от кандидатите споделят, че не получават обратна връзка след неуспешно интервю, а само 5,5% смятат, че обратната връзка, която получават, е полезна.

Справяне с предизвикателствата в областта на човешките ресурси: ClickUp опростява набирането на персонал, въвеждането в работата и много други

Като мениджър по човешки ресурси, управлението на всичко – от набирането на персонал до ангажираността на служителите – може да ви се струва като жонглиране с твърде много топки едновременно. Може да се изгубите в море от таблици, безкрайни имейл кореспонденции и пропуснати последващи действия.

Но не и с ClickUp за HR екипи. Като универсално приложение за работа, ClickUp комбинира управление на HR проекти, документи и комуникация в екипа, всичко в една платформа — ускорено от AI автоматизация и търсене от ново поколение.

ClickUp Forms може да събира информация за кандидатите и да оптимизира процеса на наемане. Можете също да наблюдавате представянето на служителите и да проследявате напредъка на задачите по наемането с ClickUp Dashboards.

Организирайте целия си HR процес в една платформа чрез ClickUp HR teams

ClickUp за HR екипи помага с:

Управление на персонала : Кажете сбогом на разпръснатите оценки на представянето и обратната връзка! Можете да проследявате развитието на служителите, да поставяте ясни цели и лесно да наблюдавате напредъка.

Набиране на персонал : Проследявайте всеки етап от процеса на наемане, от първоначалния подбор до окончателното интервю, с организирани процеси, които синхронизират всичко, за да можете да наемете най-добрите таланти.

Въвеждане в работата: Направете първия ден на новите си служители лесен! Автоматизирайте задачите, задавайте напомняния и осигурете безпроблемно въвеждане в работата, което гарантира, че новите служители се чувстват добре дошли и подготвени от първия ден.

Персонализиране на шаблони за HR: Разгледайте библиотеката с над 1000 персонализируеми Разгледайте библиотеката с над 1000 персонализируеми шаблона на ClickUp , за да отговорите на вашите уникални нужди и да създадете персонализирана HR система, която се адаптира към растежа и културата на вашата компания.

Оптимизирайте работния процес по оценяване на интервютата с помощта на ClickUp

Наемането на подходящия кандидат е като търсене на игла в купа сено. Това е предизвикателство. Отнема много време. Но не е задължително да бъде така.

Независимо дали наемате персонал за бързоразвиващ се стартъп или голяма корпорация, използването на шаблони, които отговарят на вашите нужди при наемането на персонал, е от съществено значение за вземането на по-интелигентни решения.

Шаблоните за формуляри за оценка на интервюта на ClickUp опростяват този процес, като предлагат лесен начин за оценяване, сравняване и финализиране на решения без ненужни усложнения.

Не позволявайте наемането на персонал да ви претоварва! Регистрирайте се в ClickUp още днес и променете процесите си по наемане на персонал.