10-те най-добри CRM софтуера за управление на активи за 2025 г.

Управлението на финансови активи и изграждането на силни взаимоотношения с клиентите са от съществено значение за успеха в сектора на управлението на активи.

Без подходящите инструменти може да се сблъскате с неефективност, неорганизирани данни и пропуснати възможности за растеж. Ефективен CRM за управление на активи може да промени начина, по който проследявате активите, обслужвате клиентите, повишавате лоялността им и отговаряте на регулаторните изисквания.

Как да намерите подходящо CRM решение за управление на активи?

В този наръчник ще разгледаме 10-те най-добри софтуерни решения за управление на активи, които ще ви помогнат да управлявате ефективно активите си. 🚀

Какво трябва да търсите в софтуера за управление на активи CRM?

Когато търсите най-доброто решение за управление на активи, дайте приоритет на функциите, които повишават производителността, оптимизират процесите и укрепват взаимоотношенията с клиентите. Ето някои важни функции, които трябва да се имат предвид при CRM софтуера:

Централизирано табло : Предоставя на мениджърите на активи обща информация за данните за активите, взаимоотношенията с клиентите и представянето на портфейла за безпроблемно управление.

Управление на клиентски данни : Дава възможност на компаниите за управление на активи да организират и актуализират клиентската информация, като осигурява ефективно отчитане и управление на отношенията с инвеститорите.

Инструменти за проследяване на активи : улесняват дистанционното управление на активи чрез наблюдение на физическите и финансовите активи в реално време, като осигуряват по-добро управление на портфейла.

Множество изгледи : Предлагайте гъвкави опции като списък, календар или изгледи Kanban, за да помогнете на мениджърите на активи да визуализират задачите, да управляват дейностите и да проследяват ефективно представянето на портфейла.

Поле за персонализиране : позволява на компаниите за управление на активи да адаптират CRM системите към конкретните бизнес нужди, което ги превръща в специализирано решение за индустрията.

Управление на документацията : Дава възможност на компаниите за управление на активи да съхраняват, организират и извличат важни документи, като договори, софтуерни лицензи и клиентски отчети, в рамките на CRM системата.

Съответствие с нормативните изисквания : подпомагане на фирмите при спазването на новите регулации и срокове за подновяване, като същевременно се гарантира точно отчитане за институционалните инвеститори и хедж фондовете.

Управление на имейли: Оптимизирайте комуникацията на едно място, за да проследявате взаимодействията, управлявате последващите действия и подобрявате взаимоотношенията с клиентите в цялата индустрия.

10-те най-добри CRM софтуера за управление на активи, които да използвате

Ето топ 10 софтуера за управление на активи, които ще ви помогнат да усъвършенствате операциите си и да стимулирате растежа в конкурентната индустрия за управление на активи:

1. ClickUp (🏆 Най-добър за управление на финансови проекти и взаимоотношения с клиенти)

ClickUp е всичко в едно приложение за работа , което комбинира управление на проекти, управление на знания и чат – всичко това подкрепено от изкуствен интелект, който ви помага да работите по-бързо и по-умно.

С ClickUp можете да оптимизирате задачите по финансовите си проекти, да проследявате разходите и да управлявате финансовите работни процеси. Той ви позволява също да поставяте ясни цели, да проследявате напредъка без усилие и да сътрудничите с екипа си в реално време.

Научете повече Подобрете процеса на управление на клиенти с инструмента ClickUp CRM.

Инструментът ClickUp CRM ви позволява да управлявате безпроблемно всичките си взаимоотношения с клиенти. Той ви позволява да проследявате потенциални клиенти, сделки, контакти и етапи на продажбите в рамките на една платформа. С многобройните си функции, като персонализирани статуси, персонализирани полета и множество изгледи, можете да адаптирате CRM системата, за да се впише перфектно във вашия работен процес по управление на активи.

Научете повече Проследявайте и приоритизирайте сметките безпроблемно с ClickUp Kanban

Например, можете да създадете персонализирани полета като Дата за проследяване или Размер на сделката, за да организирате по-добре потенциалните си клиенти и да приоритизирате задачите. Инструментът ви позволява да визуализирате всички етапи на продажбите в изгледа ClickUp Kanban и да премествате сделките с плъзгане и пускане, докато те напредват.

Това, което прави използването на CRM решението още по-добро, е функционалността ClickUp Automations. Тя ви помага да задавате напомняния за последващи действия или да получавате известия, когато статутът на сделка се промени, така че нищо да не бъде пропуснато.

Освен това ClickUp предлага хиляди персонализирани шаблони за всяка бизнес нужда.

Независимо дали става дума за създаване на задачи за проследяване, наблюдение на етапите на продажбите или използване на автоматизация за изпращане на известия при настъпване на крайния срок на дадена задача, CRM шаблоните на ClickUp опростяват всичко.

Шаблонът за управление на активи на ClickUp помага и за проследяване и управление на активи като оборудване, софтуер или инвентар. Той ви позволява да наблюдавате състоянието на активите, да проследявате ремонтите и да записвате подробностите за покупките ефективно и безпроблемно.

📍Най-добрите функции на ClickUp

Визуализирайте и организирайте напредъка на клиентите през различните етапи на акаунта, от привличането до задържането, всичко в един интерфейс с ClickUp Kanban.

Използвайте джаджи, за да следите ключови показатели като стойността на клиента за целия му жизнен цикъл, средния размер на сделките и процента на задържане в реално време с помощта на ClickUp Dashboards

Изготвяйте предложения, стандартни оперативни процедури (SOP) и уикита съвместно с ClickUp Docs.

Автоматизирайте повтарящи се задачи като възлагане на задачи, актуализиране на статуси или изпращане на последващи имейли с ClickUp Automations.

Следете продължителността на задачите, като гарантирате точно фактуриране и анализ на разходите за проекти, свързани с финансите, с ClickUp Time Tracking

🔍 Ограничения на ClickUp

Мобилното приложение ClickUp може да не разполага с всички функции на версията за настолни компютри.

Платформата може да бъде сложна за нови потребители, които не са запознати с технологиите.

💰 Цени на ClickUp

Безплатен завинаги

Без ограничения : 7 USD/месец на потребител

Бизнес : 12 USD/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 USD/месец на член

⭐ Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

ClickUp е изключителен и всеобхватен инструмент за управление на проекти, който ни позволява да организираме работния си екип, да сътрудничим ефективно и да автоматизираме задачите в една среда. Той ни предлага функции като Kanban табла, диаграми на Гант, документи за съвместна работа, автоматизация без кодиране и проследяване на времето.

2. Salesforce (🏆 Най-добър за ефективно управление на взаимоотношенията с клиенти)

Чрез Salesforce

Salesforce е мощен CRM, базиран в облака, който помага на мениджърите на активи, финансовите консултанти и инвестиционните фирми да организират данните за клиентите, да проследяват финансовите активи и да подобрят управлението на отношенията с инвеститорите.

Функциите на Salesforce опростяват сложни процеси като привличане на клиенти и проследяване на съответствието, като автоматизирани работни потоци, анализи в реално време и персонализирани табла.

📌 Пример: Консултантите могат да го използват за създаване на персонализирани отчети за институционални инвеститори, което гарантира по-добро вземане на решения и лоялност на клиентите.

📍Най-добрите функции на Salesforce

Проследявайте цели, инвестиции и семейни екосистеми за по-добро финансово планиране.

Повишете ефективността с автоматизирано привличане на клиенти и управление на документи

Използвайте предсказуеми анализи, за да предвидите нуждите на клиентите

🔍Ограничения на Salesforce

Той е най-подходящ за големи предприятия, а не за малки фирми, поради високите разходи.

Потребителите са съобщили за проблеми в работния процес при работа с големи масиви от данни.

💰Цени на Salesforce

Продажби : 300 $/месец на потребител

Услуга : 300 USD/месец на потребител

Продажби и обслужване : 325 USD/месец на потребител

Einstein 1 за продажби и услуги: 700 USD/месец на потребител

⭐Оценки и рецензии за Salesforce

G2: 4. 2/5 (20+ отзива)

Capterra: Н/Д (недостатъчно оценки)

Salesforce е платформата, която използваме в нашата компания, за да обслужваме клиентите си и да им предоставим задоволително преживяване. Salesforce разполага с система за изкуствен интелект, която анализира поведението и нуждите на нашите клиенти и автоматично генерира предложения за приложения, които отговарят на техните нужди.

💡 Съвет от професионалист: Оптимизирайте CRM процеса си с тези пет основни стъпки, за да изработите ефективна стратегия! Използвайте данни и маркетингови усилия, за да откриете потенциални клиенти.

Сключете сделката с ясни, навременни предложения и последващи действия.

Определете кои потенциални клиенти съответстват на вашата целева аудитория и приоритети.

Гарантирайте удовлетворението, като отговаряте на запитвания и насърчавате лоялността.

Изграждане на взаимоотношения чрез персонализирана комуникация и оферти

3. Microsoft Dynamics (🏆Най-добър за оптимизиране на операциите по веригата на доставки)

чрез Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management ви позволява ефективно да управлявате активи, операции и взаимоотношения с клиенти.

Потребители от различни индустрии – от производството до търговията на дребно – използват неговите възможности. Интуитивните му табла позволяват на потребителите лесно да следят разходите и производителността, като по този начин намаляват оперативните рискове.

Функции като картографиране на местоположението на активите, проследяване на жизнения цикъл и отчитане в реално време позволяват на бизнеса да намали прекъсванията и да управлява поддръжката, за да подобри оперативната ефективност.

📍Най-добрите функции на Microsoft Dynamics

Автоматизирайте проследяването на активи и управлението на жизнения цикъл, за да подобрите оперативната прозрачност.

Прогнозирайте нуждите от поддръжка на оборудването с помощта на изкуствен интелект, за да спестите разходи.

Получете полезна информация с предварително създадени показатели за ефективност, като проследяване на прекъсванията в работата.

🔍 Ограничения на Microsoft Dynamics

Той предлага високи начални разходи, което може да възпрепятства по-малките предприятия.

Потребителите са съобщили за периодични забавяния в работата при използване на голям обем данни.

💰 Цени на Microsoft Dynamics

Dynamics 365 Supply Chain Management : 210 USD/месец на потребител

Dynamics 365 Supply Chain Management Premium : 300 USD/месец на потребител

Dynamics 365 Intelligent Order Management: 300 долара/месец

⭐ Оценки и рецензии за Microsoft Dynamics

G2: 3,7/5 (над 100 рецензии)

Capterra: Н/Д (недостатъчно оценки)

🔍 Знаете ли, че... Според принципа на Парето около 80% от приходите на дадена компания често идват от 20% от най-лоялните й клиенти. Да дадем приоритет на тези VIP клиенти и да наблюдаваме как бизнесът ви се издига! 🚀

4. Altvia (🏆 Най-добър за управление на сделки с частен капитал)

чрез Altvia

Ако търсите CRM, предназначен за алтернативно управление на активи, Altvia е отличен избор. Той е пригоден за частен капитал, рисков капитал и други алтернативни инвестиции.

Altiva оптимизира връзките с инвеститорите, управлението на сделките и комуникационните процеси, като прави операциите по-ефективни.

Той предлага и портали за инвеститори, стаи за данни и инструменти за съответствие, които ви позволяват безпроблемно да управлявате отчетите на инвеститорите, да споделяте документи по сигурен начин и да проследявате дейностите по съответствие.

📍Най-добрите функции на Altvia

Използвайте подробни контролни списъци и показатели, за да оценявате сделките и да следите ефективно напредъка на фонда.

Управлявайте комуникациите и осигурете на заинтересованите страни лесен достъп до отчети и актуализации.

Персонализирайте таблата за управление, за да проследявате в реално време резултатите на портфейла и производителността на екипа.

🔍Ограничения на Altvia

Инструментът няма безплатна версия или пробна версия, която да се тества преди покупката.

Той обслужва предимно частния капитал, което ограничава използването му за общи задачи по управление на активи.

💰Цени на Altvia

Персонализирани цени

⭐Рейтинги и отзиви за Altvia

G2: Н/Д (недостатъчно оценки)

Capterra: Н/Д (недостатъчно оценки)

Altvia разбира нуждите на инвестиционните фирми и това личи по време на процеса на внедряване. Отлична функционалност веднага след инсталирането и лесно персонализиране с помощта на техния страхотен екип.

5. DealCloud (🏆 Най-добър за управление на сделки във финансовите услуги)

чрез DealCloud

DealCloud е водещ CRM софтуер за управление на активи, пригоден за инвестиционно банкиране, частен капитал, недвижими имоти и други професионални услуги. Можете да го използвате за управление на проекти, проследяване на взаимоотношения и подобряване на изпълнението на сделки.

Deal Cloud позволява на фирмите да централизират данните, да оптимизират работните процеси и да подобрят сътрудничеството. Той предлага и функции като персонализирани табла, инструменти за отчитане и AI-базирани анализи.

Тези възможности опростяват задачите по наблюдение на портфейла, управление на съответствието и проследяване на възможностите.

📍Най-добрите функции на DealCloud

Персонализирайте таблата за управление, за да виждате сделката, ключовите показатели за ефективност и дейността на екипа на едно място.

Проследявайте взаимоотношенията, като свързвате контакти и акаунти, за да не пропуснете нито една възможност за сключване на сделка.

Създавайте подробни отчети с вградени аналитични инструменти за проследяване на резултатите и актуализиране на информацията за инвеститорите.

🔍 Ограничения на DealCloud

Потребителите отбелязват, че функцията за имейл маркетинг не е интуитивна и лесна за използване.

Функциите за отчитане и експортиране са бавни и имат бъгове.

💰Цени на DealCloud

Персонализирани цени

⭐ Рейтинги и отзиви за DealCloud

G2: Н/Д (недостатъчно оценки)

Capterra: 4,5/5 (20 отзива)

6. HubSpot (🏆 Най-добър за подобряване на ангажираността на клиентите)

чрез HubSpot

За бизнеса, който иска да подобри ангажираността на клиентите и да подобри организацията на данните, HubSpot предлага цялостна CRM платформа.

Централизираният му табло позволява на мениджърите на активи да проследяват взаимодействията с клиентите – имейли, обаждания и срещи – на едно място.

HubSpot включва и инструменти за анализ и отчитане, които предлагат интуитивен поглед върху поведението на клиентите и представянето на портфейла. Данните ви помагат да вземете информирани решения, да идентифицирате тенденции и да оптимизирате стратегиите за по-добри резултати.

📍Най-добрите функции на HubSpot

Съхранявайте и организирайте до един милион контакти с подробна информация.

Създавайте и планирайте имейли и работни процеси, за да поддържате интереса на потенциалните клиенти без ръчно усилие.

Получавайте известия в реално време, когато контактите отварят имейли или кликват върху линкове, което ви позволява да предприемете навременни последващи действия.

🔍 Ограничения на HubSpot

Безплатните планове имат ограничения за броя на имейлите, които могат да се изпращат месечно.

Става изключително скъпо с годишни договори и без възможност за предсрочно прекратяване.

💰 Цени на HubSpot

Безплатно

Платформа за начинаещи клиенти : 20 USD/месец (за едно работно място)

Професионална платформа за клиенти : 1300 долара/месец (за пет места)

Платформа за корпоративни клиенти: 4300 долара/месец (за седем места)

⭐ Оценки и рецензии на HubSpot

G2: 4. 4/5 (12000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (4000 отзива)

„HubSpot Marketing Hub е изключително гъвкава платформа, която съчетава лекота на използване с мощни маркетингови инструменти. Една от най-забележителните й характеристики е интуитивният интерфейс, който прави навигацията в сложни кампании лесна, дори и за хора без обширни технически познания.“

💡 Съвет от професионалист: Подобрете организацията на съдържанието си и повишете ефективността на екипа си, като научите как да създадете работен процес за управление на цифрови активи. Разберете ключовите стъпки за безпроблемно управление, достъп и споделяне на цифрови активи!

7. Pipedrive (🏆 Най-добър за опростяване на управлението на сделките и автоматизиране на работния процес)

чрез Pipedrive

Pipedrive е лесна за използване CRM платформа, която ви помага да организирате процеса на продажбите с визуални пипалини. Тя ви позволява да управлявате сделки, да проследявате задачи и да автоматизирате работните процеси, като ви дава в реално време обща представа за това къде се намира всеки клиент или сделка в процеса на продажбите.

Pipedrive предлага функции като управление на потенциални клиенти и контакти, табла за отчети, проследяване на имейли и мобилно приложение, което повишава производителността.

Той се интегрира безпроблемно с вашата електронна поща, което ви позволява да проследявате комуникациите и да сте сигурни, че няма да пропуснете нито едно взаимодействие с клиент.

📍Най-добрите функции на Pipedrive

Използвайте шаблони за работни процеси, за да управлявате напредъка на сделките и да изпращате автоматични напомняния.

Проследявайте ефективно потенциалните клиенти с централизирана пощенска кутия, която събира потенциалните клиенти, докато са готови за квалификация.

Синхронизирайте с Gmail или Outlook, за да проследявате отварянията и кликовете на имейли.

🔍 Ограничения на Pipedrive

Липсват усъвършенствани аналитични инструменти за вземане на решения въз основа на данни.

Управлението на документи е достъпно само при по-високите планове.

💰 Цени на Pipedrive

Essential : 14 USD/месец на работно място

Разширена версия : 29 USD/месец на работно място

Професионална версия : 59 USD/месец на работно място

Power : 69 $/месец на работно място

Enterprise: 99 $/месец на работно място

⭐ Оценки и рецензии за Pipedrive

G2: 4. 3/5 (2000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (3000 отзива)

8. Backstop Solutions (🏆 Най-добър за управление на отношенията с инвеститорите и портфейла)

чрез Backstop Solutions

Backstop Solutions оптимизира начина, по който инвеститорите, хедж фондовете и частните капиталови дружества управляват операциите си. Този софтуер за управление на активи опростява работните процеси, подобрява надлежната проверка и насърчава сътрудничеството.

Можете да използвате неговите функции като централизирано съхранение на данни, инструменти за отчитане и анализи на ефективността за връзки с инвеститори, управление на портфейли и проследяване на съответствието.

Например, той ви позволява да автоматизирате актуализациите на клиенти и да получавате достъп до информация за портфейла в реално време, за да подобрите комуникацията и ефективността.

📍 Най-добрите функции на Backstop Solutions

Управлявайте отношенията с инвеститорите чрез централизирано проследяване на контактите и дейностите, за да подобрите комуникацията с клиентите.

Автоматизирайте работните процеси за по-бързи и безгрешни оперативни процеси във всички отдели.

Следете представянето на портфейла с помощта на анализи в реално време за по-добри инвестиционни решения.

🔍Ограничения на Backstop Solutions

Не предлага безплатна пробна версия или безплатна версия за тестване преди закупуване на абонаментни планове.

Потребителите са отбелязали, че инструментът забавя работата при работа с големи масиви от данни.

💰Цени на Backstop Solutions

Персонализирани цени

⭐ Оценки и рецензии на Backstop Solutions

G2: 4,7/5 (40 отзива)

Capterra: Н/Д (недостатъчно оценки)

💡 Професионален съвет: Чудите се как ефективното управление на ИТ активи помага на вашия бизнес? Можете да намалите разходите, да подобрите производителността и да повишите сигурността чрез ефективно проследяване и управление на вашите ИТ активи. Следователно: Избягвайте ненужни покупки, като оптимизирате използването на съществуващите ИТ ресурси.

Идентифицирайте и намалете рисковете, като се уверите, че всички активи са актуализирани и отговарят на изискванията.

Оптимизирайте операциите, като знаете кои инструменти и системи са налични и функционират⚙

9. Satuit (🏆 Най-добър за изграждане на отношения с инвеститори)

чрез Satuit

Satuit е софтуер за управление на активи, специално разработен за мениджъри на богатство, частни капиталови дружества и мениджъри на активи. Той се отличава с управление на взаимоотношенията, комуникация с клиенти и спазване на нормативните изисквания.

Satuit улеснява проследяването на имейли и управлението на взаимодействията с клиенти. Той също така ви помага да подобрите растежа на бизнеса и да повишите удовлетвореността на клиентите.

Неговата безпроблемна интеграция с инструменти като DocuSign и портфолио системи подобрява точността на работния процес и оперативната ефективност.

📍Най-добрите функции на Satuit

Проследявайте взаимоотношенията с клиентите чрез персонализирани табла за информация в реално време.

Наблюдавайте задачите по съответствие с помощта на одитни следи и функции за отчитане.

Автоматизирайте проследяването на комуникацията чрез имейли, обаждания и срещи.

🔍Ограничения на Satuit

Потребителите са съобщили, че ценовите планове на инструмента не са много прозрачни.

Потребителският интерфейс на инструмента не е много интуитивен.

💰Цени на Satuit

Satuit Essentials : 150 долара на месец

Satuit Premium : Започва от 200 $/месец

Satuit Enterprise: Започва от 300 долара на месец

⭐Рейтинги и отзиви за Satuit

G2: Н/Д (недостатъчно оценки)

Capterra: Н/Д (недостатъчно оценки)

Софтуерът отговаря на нашите CRM нужди и се подобрява непрекъснато. Екипът за връзки с клиенти е изключителен и винаги е на разположение, за да ни помогне. Освен това редовно се предлагат уебинари за обучение.

10. Redtail CRM (🏆 Най-добър за проследяване на клиентски данни и управление на клиентски взаимоотношения)

чрез Redtail CRM

Redtail CRM е софтуер за управление на активи, създаден специално за финансови професионалисти, по-специално за консултанти и планиращи, с цел подобряване на управлението на взаимоотношенията с клиенти.

Той предлага интуитивен интерфейс, който подобрява работните процеси, проследява данните на клиентите и автоматизира ключови задачи като масов имейл маркетинг и генериране на отчети.

С Redtail можете лесно да организирате записите за клиентите си и потенциалните клиенти, а дори и да автоматизирате определени задачи, като например възлагане на конкретни действия на клиенти или членове на екипа. Това ви спестява време и повишава производителността.

📍Най-добрите функции на Redtail CRM

Проследявайте безпроблемно данните за клиентите с изчерпателни профили, осигуряващи лесен достъп до ключова информация.

Ефективно автоматизирайте работните процеси, за да управлявате повтарящи се задачи и да проследявате напредъка.

Интегрирайте с финансови инструменти като Morningstar и Riskalyze за подобрена функционалност.

🔍 Ограничения на Redtail CRM

Някои потребители казват, че потребителският интерфейс на инструмента е остарял.

Предлага ограничени интеграции в сравнение с други популярни CRM решения.

💰 Цени на Redtail CRM

Стартиране 45 $/месец на потребител

Растеж : 65 USD/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

⭐ Оценки и рецензии за Redtail CRM

G2: 4. 3/5 (130 отзива)

Capterra: 4. 1/5 (80 отзива)

🔍 Знаете ли, че... Персонализираните маркетингови имейли могат да увеличат процента на кликванията с 14% и конверсиите с 10%. CRM може да ви помогне да сегментирате аудиторията си и да персонализирате съобщенията си. 🎯

Направете своя отпечатък в индустрията за управление на активи с ClickUp!

Ефективното управление на активи е от решаващо значение, тъй като осигурява оптимално използване на ресурсите, намалява разходите и минимизира рисковете.

Например, портфолио мениджърът може да използва изброените по-горе CRM платформи за управление на активи, за да проследява инвестициите на клиентите, да анализира пазарните тенденции и да генерира персонализирани отчети.

Но ако търсите усъвършенстван и богат на функции инструмент за управление на вашия финансов проект, съхранение на клиентски данни и подобряване на взаимоотношенията с клиентите, обмислете ClickUp.

Той ви помага да проследявате активи, да управлявате графици за поддръжка, да генерирате отчети и да си сътрудничите с членовете на екипа – всичко това в рамките на една платформа.

Защо да чакате? Регистрирайте се в ClickUp още днес и революционизирайте процеса си на управление на активи!