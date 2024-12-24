SAFe и Scrum: изберете подходящата рамка за вас

Spotify има уникална структура: малки, автономни екипи работят независимо, като всеки се фокусира върху конкретна част от продукта.

Тези екипи са по същество мини-стартъпи в рамките на Spotify, които имат право да променят, надграждат или дори преработват своя раздел, без да прекъсват нищо друго. Без чакане – просто чиста, гъвкава Scrum рамка в действие.

Междувременно Philips, глобален гигант с мултифункционални екипи в областта на хардуера, софтуера и обслужването на клиенти (да споменем само някои), е възприел SAFe, гъвкави практики за хармонизиране на усилията си в географски разпръснати екипи. Целта им е да намалят времето за пускане на пазара и да подобрят качеството.

Едно е ясно: Scrum или SAFe, всички компании трябва да интегрират гъвкава рамка в работния си процес, за да улеснят операциите. Този блог ще разгледа SaFe срещу Scrum и Scrum@Scale и ще ви помогне да разберете приликите, разликите и факторите, които трябва да се вземат предвид за всяка от рамките.

Подробен поглед върху Scrum

Scrum е рамка за управление, която помага на екипите да се организират, да си сътрудничат и да се адаптират, за да постигат ефективни резултати. Тя процъфтява благодарение на късите работни цикли (спринтове), ясно определените роли и редовната обратна връзка.

Нека разгледаме това с един прост пример.

Ако искате да отворите ресторант, имате два начина да го управлявате: или вие и вашият партньор се намесвате в задачите един на друг, създавайки хаос, или се разделяте на по-малки, фокусирани екипи.

Една група усъвършенства рецептите, друга се занимава с опаковането, а трета управлява маркетинга. Всеки екип отговаря за своите задачи, работи в кратки цикли, се среща ежедневно, за да споделя актуална информация, и прави корекции въз основа на тестове за вкус и обратна връзка от клиентите.

Предимства и недостатъци на Scrum

Предимства Недостатъци Гъвкавост: Екипите могат бързо да се адаптират към промените. Стръмна крива на обучение: Изисква подходящо обучение. По-бърза доставка: Постепенните пускания на пазара задоволяват заинтересованите страни. Предизвикателства при мащабирането: Не е идеален за големи, сложни проекти. Сътрудничество: Отворената комуникация подобрява работата в екип. Зависимост от екипа: Разчита на опитни и мотивирани хора. Удовлетвореност на клиентите: Редовните актуализации включват обратна връзка от потребителите. Ограничено до малки екипи: Работи най-добре с 3–10 членове.

📌 Пример: Една компания за игри използва Scrum, за да пуска седмични актуализации за своето приложение, като поддържа интереса на играчите с нови функции. Когато обаче се разширява към по-голям мултиплеър проект, координацията между гъвкавите екипи се превръща в пречка, което подчертава предизвикателствата на Scrum при мащабирането.

За кого е най-подходящ Scrum?

С една дума: Софтуерни екипи. Но има и още.

Scrum се отличава в разработката на софтуер и олекотени продукти, стартиращи компании и по-малки екипи , които се занимават с динамични проекти, неизвестни решения или чести отзиви от клиенти. Той е идеален за екипи, които се нуждаят от итеративни процеси, за да постигнат по-бързи резултати.

Scrum процеси и роли

Процеси:

Собственикът на продукта създава списък с продукти, като определя приоритетите на задачите. Екипът разделя задачите на по-малки части, за да формира Sprint Backlog. Работата се извършва в спринтове (2–4 седмици) Ежедневните събрания поддържат всички в синхрон. В края на спринта резултатите се преглеждат и се отбелязват изводите.

Роли:

Собственик на продукта : Приоритизира задачите и гарантира, че екипът доставя бизнес стойност.

Лидер по Scrum : Наставлява екипа, улеснява срещите и премахва препятствията.

Развойна екип: Експерти с различни функции, които притежават и изпълняват задачите

🌟 Интересен факт: Джеф Безос от Amazon е автор на „правилото за две пици“, според което един Scrum екип трябва да е достатъчно малък, за да се нахрани с две пици.

Въведение в SAFe (Scaled Agile Framework)

Просто казано, SAFe (Scaled Agile Framework) е Agile рамка, създадена да помага на големи организации да управляват множество екипи, работещи по сложни проекти. Тя е изградена върху три метафорични стълба: екип, програма и портфолио. Тези стълбове предлагат гъвкавост, като същевременно отговарят на предизвикателствата при мащабирането на Agile практики.

Когато Ericsson, световен лидер в телекомуникациите, се сблъска с предизвикателства при управлението на екипи на различни континенти, те се обърнаха към SAFe.

С Agile Release Trains на SAFe и структурирано управление Ericsson постигна: Подобрена съгласуваност : Екипите в различни локации работиха безпроблемно в съответствие с последователни Agile практики.

По-бързо пускане на пазара : По-бързи цикли на пускане с непрекъсната интеграция

По-добро сътрудничество : Споделяне на знания между различни функции и колективно решаване на проблеми

Предвидима доставка : Ясните етапи гарантират прозрачност и надеждност.

По-висока удовлетвореност на клиентите: По-бърза доставка и подобрения в качеството повишиха доверието

Предимства и недостатъци на SAFe

Предимства Недостатъци Мащабируемост: Идеално за големи, разпределени екипи Сложно: Прилагането изисква значителни усилия и обучение. Съгласуваност: Гарантира, че екипите работят за постигане на общи цели. Бюрократичен: Може да въведе нива на надзор По-бърза доставка: Непрекъснатата интеграция ускорява пускането на продуктите на пазара. Предизвикателства при персонализирането: Може да не е подходящо за всички организационни култури. Подобрено качество: Вградените практики за качество намаляват дефектите. Допълнителни разходи: Добавя процеси, които могат да забавят по-малките екипи. Предвидимост: Ясните етапи подобряват проследяването на напредъка. Зависимост от инструменти: Зависи силно от конкретни инструменти за успех.

📌 Пример: Мултинационална производствена компания внедри SAFe, за да оптимизира междуфункционалното сътрудничество. Въпреки че постигнаха по-добра съгласуваност и по-бърза доставка на продукти, началната фаза на обучение отне месеци, което подчертава стръмната крива на обучение на SAFe.

За кого е най-подходящ SAFe?

SAFe е идеален за големи организации, които управляват мултифункционални екипи и сложни проекти.

Това е полезно за:

Предприятия, които се нуждаят от съгласуваност между отделите

Организации с географски разпределени екипи

Компании, които целят да интегрират Agile на корпоративно ниво

🧠 Знаете ли, че: Въпреки че SAFe е най-подходящата рамка за предприятия сред останалите рамки, само 26% от Agile потребителите са посочили, че използват SAFe.

Стратегия за внедряване и управление в SAFe

Управлението в SAFe осигурява съгласуваност и отчетност чрез добре дефинирани процеси и показатели.

Ключовите елементи включват: Планиране : Определяне на роли, отговорности и работни процеси за по-голяма яснота

Мониторинг на KPI : Проследяване на напредъка с показатели като време за пускане на пазара и качество

Отчети за съответствие: Гарантиране на спазването на индустриалните стандарти

Управлението е основна част от Lean Portfolio Management в SAFe, а отговорностите често се поемат от роли като SAFe Program Consultant (SPC) или Chief Scrum Master (CSM).

Тези лидери:

Наблюдавайте Agile Release Trains

Управлявайте риска и съответствието

Насърчавайте сътрудничеството между програмите

Основни разлики между Scrum и SAFe

Въпреки че са част от едно и също Agile семейство, Scrum и SAFe отговарят на различни нужди. Нека ги разгледаме по-подробно и видим как се съпоставят.

1. Организационна структура и рамка

📀 Scrum е лека рамка, която процъфтява в малки, самоорганизиращи се екипи (5–9 членове), работещи в кратки спринтове от 2–4 седмици. Няма йерархия – множество Scrum екипи и техните членове споделят еднаква отговорност, ръководени от роли като Scrum Master и Product Owner. Изискванията на рамката включват Product Backlog, Sprint Backlog и редовни спринт цикли.

💿 SAFe обаче е създаден за големи предприятия с множество екипи. Той е силно структуриран, с нива като Портфолио, Програма и Екип за управление на сложни проекти. SAFe изисква подробни сесии за планиране, като планиране на Program Increment (PI), и съгласуване на работата между екипите в рамките на 8–12 седмици.

📌 Пример: Стартираща компания, която разработва нова функция за приложение, би се възползвала от простотата и бързината на Scrum.

Многонационална телекомуникационна компания като Ericsson се нуждае от SAFe, за да управлява разпределени екипи и да гарантира съгласуваност.

2. Роли и зависимости

📀 Scrum разчита на три роли: собственик на продукта, Scrum Master и разработчик. Екипите се самоуправляват и се справят със зависимостите чрез ежедневна комуникация, прегледи на спринтовете и ретроспективи.

💿 SAFe въвежда по-специализирани роли като продуктови мениджъри, системни архитекти и инженери по пускане на продукти, което отразява фокуса му върху координирането на множество екипи. Зависимостите се разглеждат по време на PI планирането и редовните събития за синхронизация, за да се гарантира гладко сътрудничество.

📌 Пример: Екипът на Scrum, който се занимава с актуализацията на сайт за електронна търговия, би комуникирал директно, за да разреши зависимостите.

Екипът на SAFe, който разработва самоуправляема кола, би използвал структурирани срещи и инструменти, за да съгласува екипите за хардуер, софтуер и тестване.

Прочетете също: Как да създадете гъвкави роли и отговорности в екипа

3. Подход към доставката

📀 Scrum набляга на чести, постепенни актуализации в кратки цикли, което позволява бързи корекции въз основа на обратна връзка. Целта е да се доставят функционални части от продукта по-бързо.

💿 SAFe се фокусира върху предоставянето на интегрирани решения с по-дълги програмни инкременти. Структурираният му модел на доставка гарантира предвидимост и качество, което е идеално за мащабни проекти.

📌 Пример: Scrum работи за пускането на седмични актуализации на приложение за социални медии.

SAFe е подходящ за внедряване на финансова платформа на корпоративно ниво с множество взаимозависими модули.

🔮 Общ преглед на разликите

В обобщение:

Аспект Scrum SAFe Размер на екипа Малки (5–9 членове) Големи (няколко екипа в различни отдели) Обхват Проекти с един екип Координация в цялата компания Времева рамка 2–4 седмични спринтове 8–12 седмични програмни инкременти Най-подходящо за Стартиращи компании и малки екипи Големи организации с комплексни проекти

Прилики между Scrum и SAFe

„Разликите, които разделят хората, са нищо в сравнение с приликите, които ни свързват.“ Софи Грегоар Трюдо някога е казала това за хората, но кой би помислил, че се отнася и за гъвкавите рамки!

1. Общи принципи от Agile разработката на софтуер

В основата си и двете рамки се опират на Agile Manifesto и неговите принципи. Те дават приоритет на:

Сътрудничество с клиенти вместо строги договори

Реагирайте на промените, вместо да се придържате към фиксиран план

Доставяне на стойност чрез работещ софтуер като основен показател за успех

Дайте възможност на самоорганизиращите се екипи да иноватират и да се адаптират

2. Сътрудничество и постепенно развитие

Scrum и SAFe подкрепят подхода на сътрудничество, позволявайки на екипите да доставят по-малки части от стойността по-често. Това гарантира:

Непрекъсната обратна връзка от заинтересованите страни

По-бърза реакция на променящите се нужди на клиентите

Намалете рисковете чрез ранни и редовни доставки

Така че, ако се притеснявате да изберете между Scrum и SAFe, никога няма да сгрешите.

Независимо дали Scrum екипът пуска седмични актуализации на приложенията или SAFe екипът доставя интегрирани корпоративни решения на всеки три месеца, и двете рамки разделят работата на управляеми части, осигурявайки последователен напредък.

Прочетете също: Как да използвате трите стълба на Scrum за разработване на продукти

Кога да изберете Scrum и кога SAFe?

1. Малки екипи, работещи по бързоразвиващ се продукт

📱Сценарий: Вашият стартъп пуска ново приложение и вие трябва да работите бързо с малък екип.

✅ Решение: Scrum

Идеален за екипи от 5–9 членове, фокусирани върху краткосрочни цели.

Позволява чести актуализации и бързи цикли на обратна връзка.

📌 Пример: Екипът на приложение за доставка на храна използва Scrum, за да пуска седмични актуализации на функциите въз основа на обратната връзка от потребителите.

2. Големи организации с множество екипи и зависимости

📱Сценарий: Вашето предприятие разполага с няколко мултифункционални екипа, които работят по взаимосвързани проекти.

✅ Решение: SAFe

Управлявайте зависимостите между екипите с инструменти като PI Planning.

Координира усилията на екипите за постигане на общи цели.

📌 Пример: Телекомуникационна компания внедрява SAFe, за да синхронизира софтуерните и хардуерните екипи в глобален мащаб.

3. Проекти с бързо променящи се нужди на клиентите

📱Сценарий: Разработвате продукт, който изисква често общуване с клиенти и бързи корекции.

✅ Решение: Scrum

Идеален за итеративно разработване и включване на постоянна обратна връзка.

📌 Пример: Една компания за електронна търговия използва Scrum, за да оптимизира потребителския си интерфейс при всеки спринт въз основа на предложенията на клиентите.

Прочетете също: Пълно ръководство за управление на проекти със Scrum

Избор на подходящата рамка за вашия екип

Към момента е ясно, че всяка рамка служи за уникална цел.

Изборът между Scrum и SAFe обаче зависи изцяло от нуждите на вашия екип.

Ето защо трябва да зададете няколко въпроса, които да ви помогнат при вземането на решение: Колко голям е вашият екип и колко екипа трябва да си сътрудничат?

Вашите проекти прости ли са или са изпълнени с взаимозависимости?

Имате ли нужда от бързи итерации или дългосрочното планиране е по-важно?

Вашите заинтересовани страни търсят ли подробни актуализации или поглед от птичи поглед?

Имате ли нужда от рамка, която се адаптира към различни географски райони?

Колко зрял е вашият екип по отношение на Agile практиките? След като получите отговорите, ще ви бъде по-лесно да съобразите нуждите на екипа си с подходящата рамка.

Фактори, които трябва да се вземат под внимание

👥 Размер на екипа и нужди от сътрудничество

Scrum е идеален за малки, самоорганизиращи се екипи, работещи по независими проекти.

SAFe процъфтява в големи организации с мултифункционални екипи, които се нуждаят от синхронизирани усилия.

💻 Сложност на проекта

Ако проектът ви е ясен и не включва зависимости, изберете Scrum.

За проекти с голяма взаимозависимост и многослойна сложност, SAFe е вашият избор.

⌛ Срокове за доставка

Scrum позволява чести доставки в кратки спринтове, което го прави идеален за динамични проекти.

SAFe се фокусира върху структурирани, предвидими резултати в по-дълги периоди.

📈 Очаквания на заинтересованите страни

Използвайте Scrum, ако заинтересованите страни са доволни от по-малки, повтарящи се актуализации.

Изберете SAFe, когато заинтересованите страни се нуждаят от интегриран поглед върху напредъка на няколко екипа.

📄 Агилна зрялост

Scrum работи най-добре за екипи, които са запознати с принципите на agile и lean и са готови да се самоуправляват.

SAFe е подходящ за организации, които са надхвърлили индивидуалната гъвкавост на екипа и се нуждаят от координация на ниво предприятие.

Прочетете също: Видове подходи и методологии за управление на проекти

Scrum@Scale: Комбинация от най-доброто от двете рамки

Ако имате затруднения при вземането на решение, можете да изберете най-доброто от двата свята. Да, това е възможно!

Запознайте се с Scrum@Scale – мощната комбинация от простотата на Scrum и мащабируемостта на SAFe.

Ето как работи: Scrum@Scale разширява принципите на Scrum за по-големи организации. Вместо да натрупва допълнителни слоеве на йерархия, той изгражда архитектура без мащаб, създавайки мрежи от малки, ефективни екипи, които работят съгласувано.

Целта? Постигнете линейна мащабируемост, без да се удавите в бюрокрацията.

Мислете за това като за минимална жизнеспособна бюрокрация (MVB) – тя осигурява достатъчно структура, за да поддържате организация и да избегнете ненужни забавяния, без да задушава творчеството или скоростта.

📌 Пример: Представете си глобална верига за търговия на дребно, която пуска омниканална платформа. Малки Scrum екипи се занимават с дизайна на приложенията, логистичната интеграция и функциите за обслужване на клиенти. Използвайки Scrum@Scale, тези екипи се съгласуват по отношение на зависимостите чрез Scaled Daily Scrums, като изпълнителен екип за действие направлява трансформацията и вземането на решения.

Предимства на интегрирането на Scrum и SAFe

✅ Гъвкавост и мащабируемост

Комбинира адаптивния фокус на Scrum на ниво екип със структурирания подход на SAFe за мащабиране.

Екипите работят независимо, но се съгласуват по общи цели чрез екосистемата на Scrum@Scale.

✅ Опростено сътрудничество

Scaled Daily Scrum осигурява непрекъсната координация между екипите.

Споделеното знание и прозрачността минимизират пречките.

✅ Ефективен организационен растеж

Насърчава органичното мащабиране според вашия собствен темп, без да претоварва екипите.

Поддържа гъвкави принципи в големи предприятия с минимални прекъсвания.

Както точно каза Майк Кон: „Ако не сте по-добри следващия месец, вече не сте гъвкави.“ Въпреки че Agile рамките насърчават постоянно усъвършенстване, сътрудничество и адаптивност, екипите все още се нуждаят от управление на проекти, за да приоритизират задачите.

За непрекъснато усъвършенстване се нуждаете от подходящите инструменти.

Стъпка 1: Разделете крайните резултати на изпълними задачи

Започнете, като разделите крайните резултати на малки, изпълними задачи. Мислете за тях като за градивни елементи на вашата Agile къща.

Използвайки потребителски истории, можете да отразите точно това, от което се нуждаят крайните потребители, независимо дали става въпрос за нова функция или за отстраняване на проблем, за който са сигнализирали.

✨ В термините на Scrum това е вашето планиране на спринтове. С ClickUp можете да вземете елементи от вашия Product Backlog, да ги организирате в Sprint Backlog и да започнете работа – без да са ви необходими лепящи се бележки.

Автоматизирайте създаването на спринтове в ClickUp, спестете време и намалете усилията

💜 Казус: Sideways NYC 🤝🏻 ClickUp Един от екипите, който усвои автоматизацията на спринтовете с ClickUp, е Sideways NYC. Нека разгледаме тяхното развитие. Предизвикателство: Екипът искаше да премине от отчитане на времето към спринт точки за по-гъвкав подход към мониторинг на капацитета. Ръчното управление на спринт графиците между екипите и проектите обаче отнемаше много време и беше податливо на грешки. Ето как ClickUp помогна: Използвайки функцията „Автоматизирани спринтове“ на ClickUp, те конфигурираха двуседмични цикли, които да започват всеки понеделник, автоматизирайки целия процес на спринтовете. Проектният мениджър просто въведе броя на циклите в обхвата на проекта и ClickUp автоматично генерира всички списъци със спринтове. Това спести значително време и гарантира последователност между екипите, без да е необходимо ръчно актуализиране.

Стъпка 2: Управлявайте ефективно вашите Agile проекти

При управлението на Agile проекти ClickUp е като компас за управление на проекти.

Можете да очертаете вашата Agile харта в ClickUp Docs и да я споделите с екипа си без безкрайни вериги от имейли.

Ето как става това: След като организирате задачите си, използвайте функциите за сътрудничество на ClickUp, за да държите всички в течение. Можете да маркирате съответните членове на екипа чрез коментари или @споменавания, като по този начин се уверявате, че те ще бъдат уведомени и ще могат да се включат, когато е необходимо.

Освен това, улеснете създаването на гъвкава документация, като използвате ClickUp Brain за изготвяне на изисквания за следващата версия на софтуера. Просто предоставете основни подробности за функционалността или актуализациите на дадена функция и изкуственият интелект ще генерира ключови елементи като конспекти.

ClickUp Brain превръща гъвкавото документиране в лесен процес

Имате нужда да организирате Scrum процесите си? Kanban View на ClickUp предлага интуитивен визуален работен поток, който държи всички на една и съща страница.

Организирайте работата си според статуса и крайния срок и приоритизирайте задачите си с таблата Kanban на ClickUp

А с подзадачите и списъците за проверка никога няма да се налага да се притеснявате за пропуснати стъпки или досадни „малки детайли“.

Стъпка 3: Насърчавайте сътрудничеството в реално време

Agile се основава на сътрудничеството; комуникацията в реално време може да определи успеха или провала на вашия екип. Функцията за чат на ClickUp променя начина, по който екипите комуникират, като интегрира разговорите директно в работните им процеси.

Всяка списък, папка и пространство има свой собствен чат, което позволява на членовете на екипа да обсъждат проекти, като всички важни изгледи и задачи са на разстояние от един клик.

Освен това можете да добавяте членове на екипа, да споделяте актуализации и дори да създавате частни чатове – всичко това безпроблемно свързано със съответното работно пространство.

✨ С всичко на едно място, можете без усилие да превключвате между чата и завършването на задача.

Стъпка 4: Получете видимост в Agile процеса

Видимостта е още едно парченце от пъзела, а ClickUp Dashboards не разочарова.

С помощта на персонализирани табла можете да следите напредъка, да проследявате производителността и да сте в крак с Agile показателите, като например диаграмите за изразходване и изчерпване.

Проследявайте ключови показатели и наблюдавайте диаграмите за изразходване и изчерпване с таблата на ClickUp

Независимо дали става въпрос за разбиране на потока на задачите в екипа или за откриване на местата, където има затруднения, ClickUp ви предоставя данните и информацията, необходими за коригиране на курса в реално време.

Прочетете също: 10 безплатни Scrum шаблона за проследяване на работния ви процес

Стъпка 5: Възползвайте се от ресурсите за поддръжка и общността

Разбира се, инструментите сами по себе си не са достатъчни. Приемането на Agile рамки изисква подкрепа и общност. ClickUp предлага и двете в изобилие, от шаблони и уроци до активна общност от потребители, които с удоволствие споделят съвети и трикове.

А когато се сблъскате с препятствие? Техният екип за поддръжка е винаги готов да ви помогне.

Спринтирайте към успеха с ClickUp

Според доклада Pulse of the Profession Report, 53% от ИТ специалистите споделят, че редовно използват Agile методологии.

Досега вече трябва да имате по-добра представа коя рамка – Scrum или SAFe – е подходяща за вашата организация. За да бъдете една крачка пред предизвикателствата и да гарантирате навременна доставка, се нуждаете от гъвкав инструмент за управление на проекти, който е толкова гъвкав, колкото и вашият екип.

Ето тук ClickUp се включва като вашата всеобхватна платформа за продуктивност. Работата ви вече няма да бъде прекъсвана.

С ClickUp, вашето приложение за всичко, свързано с работата, се подгответе да отключите управлението на проекти, управлението на знания и чата – всичко това подкрепено от изкуствен интелект в една платформа.

Защо да чакате? Регистрирайте се в ClickUp още днес и дайте на вашите Agile рамки тласъка, който заслужават!