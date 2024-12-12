Шаблони на Dubsado: основни формуляри и оферти за успех

Когато Лиза започна своя бизнес като дизайнер на свободна практика, тя се озоваваше затрупана от имейли, тромави таблици и пропуснати срокове.

Един ден един клиент случайно попита: „Имате ли шаблон за оферта, който мога да видя?“ Лиза замръзна – тя нямаше нищо готово.

Тогава тя откри Dubsado – инструмент за създаване на впечатляващи, професионални, визуално привлекателни и високофункционални формуляри и предложения за проекти.

С помощта на Dubsado Лиза превърна хаотичния си работен процес в изпипана, професионална система, която не само впечатли клиентите, но и й спести безброй часове.

В тази публикация в блога ще разгледаме някои наистина функционални и красиви формуляри и шаблони на Dubsado. Освен това ще ви запознаем с техните предимства и ще ви дадем съвети за създаване на ефективни формуляри и оферти.

Какво прави един добър шаблон на Dubsado?

Един добър шаблон на Dubsado трябва да съчетава функционалност и естетика.

Ето какво да търсите:

Автоматизирани работни процеси: Свържете се с автоматизирани работни процеси, за да улесните процесите по привличане на клиенти и управление на проекти.

Функции за спестяване на време: Използвайте вградени функции като електронни подписи, обработка на плащания и клиентски портали, за да намалите ръчната работа.

Персонализирани условия: Адаптирайте условията към вашите конкретни услуги и оферти.

Персонализиране според бранда: Персонализирайте шаблона с шрифтовете, цветовете и логото на вашия бранд.

Лесноразбираеми термини: Избягвайте юридическия жаргон и използвайте ясен език, който е лесен за разбиране от клиентите.

Добре структурирано съдържание: Организирайте информацията логично и я разделите на лесноразбираеми раздели.

Шаблони на Dubsado за работни процеси

Ето някои шаблони на Dubsado, които могат лесно да бъдат персонализирани, за да отговорят на вашите специфични нужди:

1. Шаблон за оферта Dubsado от Ema Katiraee

чрез Ema Katiraee

Искате да впечатлите потенциални клиенти с впечатляваща и професионална оферта? С едно кликване можете да добавите шаблона за оферти на Dubsado, създаден от Ema Katiraee, към своя акаунт в Dubsado и лесно да го персонализирате, за да съответства на вашата уникална марка.

Просто редактирайте шаблона, за да отразите вашите услуги, цени и брандинг. Шаблонът е създаден на базата на Dubsado формулярния конструктор, което гарантира бъдеща съвместимост и безпроблемни актуализации.

Дизайн, подходящ за мобилни устройства, който позволява на клиентите ви да преглеждат и подписват оферти на всяко устройство.

След като ги изтеглите, видео урок с подробни инструкции ще ви преведе през процеса на персонализиране, за да сте сигурни, че ще създадете оферта, която перфектно представя вашия бизнес.

✨Идеално за: Маркетинг мениджъри, които искат да създават формуляри без кодиране в Dubsado.

💡Съвет от професионалист: Уверете се, че вашият шаблон е подходящ за мобилни устройства, така че клиентите да могат да преглеждат и подписват предложенията на всяко устройство.

2. Пакет с шаблони за формуляри Dubsado от The Passions Collective

чрез The Passions Collective

Пакетът с шаблони за формуляри Dubsado от The Passions Collective е колекция, създадена да промени изцяло преживяването на вашите клиенти.

Този пакет включва пет напълно персонализируеми и дублируеми шаблона: два формуляра за събиране на данни за потенциални клиенти, договор, въпросник и динамично предложение за проект. Всички шаблони имат лесни за следване инструкции за добавяне на шрифтовете и уникалния стил на вашата марка.

С незабавен достъп ще получите шаблони, видео демонстрации, които ви водят през всеки етап от процеса на настройка и персонализиране, както и специална поддръжка, която ще отговори на всички ваши въпроси.

Шаблоните за оферти включват комбинируеми секции като „За мен/нас“, „Пакетни оферти и добавки“, „Детайли за плащане“, „Препоръки“, „Често задавани въпроси“ и „Галерия/портфолио“, което ви позволява да адаптирате всеки формуляр към вашата марка.

✨Идеално за: Основатели на стартиращи компании, които търсят достъпен пакет от шаблони на Dubsado без код за привличане на клиенти.

3. Колекция от шаблони Juniper Dubsado от Forms and Flows

чрез Формуляри и потоци

Колекцията от шаблони Juniper Dubsado на Forms and Flows е създадена, за да улесни работата ви с клиентите. Тя ви помага да запазите фокуса върху вашата марка, докато превръщате потенциалните клиенти в платежоспособни клиенти.

Те са създадени с персонализирани фрагменти код, които се интегрират безпроблемно с редактора на Dubsado! С само няколко кликвания ще получите достъп до пет персонализирани шаблона, включително оферти, въпросници, формуляри за събиране на данни за потенциални клиенти и договори, като по този начин ще се уверите, че всички ваши формуляри отговарят на бранда ви.

Той включва и подробни видео и писмени уроци, които ви предоставят всички инструменти, необходими за уверено настройване и персонализиране на всеки шаблон.

Ще получите и осем шаблона Canva за банери на клиентския портал в варианти за настолни и мобилни устройства, които ще ви помогнат да създадете привлекателно преживяване с вашата марка от начало до край.

✨Идеално за: Предприемачи, които управляват бизнеси, базирани на услуги.

💡Съвет от професионалист: Следете внимателно видео и писмените уроци, за да научите как да настроите и персонализирате всеки шаблон.

4. Нов шаблон на Dubsado от Search and Grow

чрез Search and Grow

Neue Dubsado Template by Search and Grow е пълен набор от шаблони с всичко необходимо, за да създавате впечатляващи оферти, договори, въпросници и формуляри за събиране на данни, без да се налага да пипате нито ред код.

С 17 генератора на персонализиран код, преглед на живо и 23 уникални стила на дизайн можете напълно да персонализирате формулярите си в Dubsado и да подобрите външния вид на вашата марка само с няколко кликвания.

Ще откриете усъвършенствани инструменти като генератор за привличане на потенциални клиенти и лепкава навигация, които предоставят на клиентите незабавен достъп до договори и фактури.

Освен това, този набор от шаблони расте заедно с вашия бизнес, като предлага доживотни актуализации, отзивчива поддръжка и възможност да изисквате нови функции.

✨Идеално за: Креативни основатели, които искат да подобрят клиентското преживяване от начало до край.

5. Шаблон за оферта Lola Dubsado от Etsy

чрез Etsy

С шаблона за оферти Lola Dubsado на Etsy нямате нужда от Canva или сложни качвания. Този мобилен шаблон за оферти се инсталира незабавно в акаунта ви в Dubsado с едно кликване, което ви дава възможност да започнете безпроблемно да създавате красиви оферти, съответстващи на вашата марка, без никакви проблеми с дизайна.

Той включва различни персонализирани секции, с които можете да създадете привлекателна и изпипана оферта. Ще намерите всичко необходимо, включително „Раздел за добре дошли“, „Избрани лога“, „Банер с превъртащ се текст“, „Раздел „За нас“, „График и процеси“, „Плъзгач с препоръки“, „Пакетни оферти и добавки“, „Често задавани въпроси“, „Следващи стъпки“ и дори линкове към социални медии в долната част на страницата.

Изтеглянето на шаблони за проектни предложения включва мини курс с постъпкови уроци, които ще ви помогнат да персонализирате всяка част от предложението, както и работна книга за планиране на марката и съдържанието, която ще подпомогне стратегическото ви планиране.

✨Идеално за: Собственици на малки фирми, които се занимават с основни маркетингови дейности.

Ограничения при използването на Dubsado за формуляри за проектни предложения

Макар шаблоните на Dubsado да са популярни за създаване на опростени проектни предложения и клиентски формуляри, те имат ограничения, които може да не отговарят на нуждите на всеки бизнес. Ето някои области, в които шаблоните на Dubsado може да не са достатъчни:

🚫 Ограничена гъвкавост на дизайна

Шаблоните за формуляри на Dubsado предлагат някои опции за персонализиране, но гъвкавостта на дизайна е ограничена. Ако искате силно персонализирани елементи на брандинга или усъвършенствани оформления, може да откриете, че вграденият редактор на Dubsado е ограничаващ.

👉🏽 За напреднали персонализации може да са необходими познания по програмиране.

За потребители, които искат да внедрят уникални стилове или функции, като например персонализирани фрагменти от код, е необходимо основно разбиране на HTML/CSS кода, което прави персонализирането предизвикателство за тези, които нямат умения за кодиране.

🔧 Сложен процес на настройка за нови потребители

Създаването на формуляр в Dubsado, особено когато се работи с няколко раздела като оферти, записване на потенциални клиенти или договори, може да се окаже трудна задача за новодошлите в платформата. Може да отнеме допълнително време, за да се научите да навигирате и да използвате функциите.

📞 Липсват функции за сътрудничество в реално време

Шаблоните на Dubsado не поддържат сътрудничество в реално време или история на версиите, което може да е в ущърб на екипите, които трябва да преглеждат и ревизират колективно проектните предложения.

< Ограничения в условната логика и автоматизацията на формуляри

Dubsado предлага автоматизация за задачи като изпращане на последващи имейли, но условната логика за формулярите е ограничена. Това може да попречи на създаването на силно персонализирани или многопътни формуляри въз основа на отговорите на клиентите, които понякога са налични в други CRM инструменти.

Освен това, ако интелигентните полета не се използват правилно, те могат да доведат до грешки във вашите документи, като празни места или невярна информация.

Алтернативни шаблони на Dubsado

За екипи, които търсят цялостна алтернатива на шаблоните на Dubsado, ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, предлага цялостно решение с шаблони с свободна форма за всякакви нужди, свързани с оферти.

Dubsado е създаден, за да подобри взаимодействието с клиентите, като предоставя инструменти за фактуриране, планиране и комуникация с клиенти. ClickUp интегрира тези функции с подробни функции за управление на проекти и задачи.

Мащабируемите функции на ClickUp го правят идеален за бизнеси, които се нуждаят от нещо повече от просто управление на взаимоотношенията с клиенти; той е проектиран да поддържа оперативната ефективност на всички фронтове, от възлагането на задачи до проследяването на крайни срокове.

Като потребител на ClickUp, Анш Прабхакар, анализатор по подобряване на бизнес процесите, цитира:

ClickUp предлага много функции на едно място, като управление на проекти, опции за мозъчна атака, управление на задачи, планиране на проекти, управление на документация и др. То определено направи живота ни сравнително по-лесен, тъй като е лесен за използване, потребителският интерфейс е добре проектиран, а сътрудничеството в екипа и с други екипи е по-лесно. Успяхме да управляваме работата по-добре, да проследяваме и отчитаме работата лесно, а въз основа на ежедневните срещи за обсъждане на напредъка, планирането за бъдещето беше лесно.

Ето няколко безплатни шаблона на ClickUp, които са чудесна алтернатива на шаблоните на Dubsado:

1. Шаблонът за формуляр на ClickUp

Изтеглете този шаблон Създавайте прости формуляри с функции за автоматизация и условна логика, за да събирате широки отговори с шаблона за формуляри на ClickUp.

Шаблонът за формуляр на ClickUp е гъвкав, готов за употреба формуляр за регистрация, създаден да улесни събирането и организирането на информация от вашата целева аудитория.

Независимо дали управлявате регистрации за събития, запитвания от клиенти или обратна връзка от екипа, шаблоните за формуляри на ClickUp гарантират, че вашият работен процес ще остане организиран и ефективен. С този шаблон можете:

Създавайте персонализирани формуляри с подходящи полета, за да събирате необходимата информация.

Събирайте и управлявайте отговорите ефективно, с надеждна защита на данните.

Организирайте и преглеждайте подадените документи в оптимизиран изглед.

За да подпомогне безпроблемната настройка, шаблонът включва Ръководство за начало, което ви води през процеса на персонализиране и най-добрите практики. Освен това, допълнителните му изгледи подобряват функционалността:

Формуляр за регистрация за събиране на данни за потребителите

Изглед на етапите за проследяване на напредъка на всеки формуляр

Обобщен изглед за обща информация за всички формуляри и техния статус

✨Идеално за: Проектни мениджъри, които искат да организират и събират данни лесно.

2. Шаблон за платежен формуляр на ClickUp

Изтеглете този шаблон Събирайте данни за плащания и ги организирайте за лесно проследяване на едно място с шаблона за формуляр за плащане на ClickUp.

С шаблона за платежни формуляри на ClickUp можете да опростите процеса на събиране и управление на платежната информация. Той комбинира подробностите за поръчката и проследяването на плащанията в един организиран и лесен за използване формуляр.

Приемането на онлайн плащания може да бъде сложно, но този шаблон го прави безпроблемно за клиентите и членовете на екипа. С помощта на този шаблон можете:

Следете статуса на транзакциите като „Изпратена фактура“ и „Получено плащане“ в реално време.

Лесно навигирайте в информацията, свързана с плащанията , с пет уникални изгледа – „Проследяване на плащанията“, „Табло за обработка“, „Продажба на билети“, „Ръководство за начало“ и „Формуляр за плащане“.

Повишете производителността с проследяване на времето, маркиране и автоматизирани имейли.

✨Идеално за: Собственици на фирми и мениджъри по продажбите, които искат да проследяват лесно плащанията.

3. Шаблон за формуляр за оферта на ClickUp

Изтеглете този шаблон Създавайте печеливши оферти, за да превърнете потенциалните клиенти в реални клиенти с шаблона за оферти на ClickUp.

Независимо дали обработвате няколко оферти или голям брой заявки, шаблонът за оферти на ClickUp ви гарантира, че ще съберете необходимите данни, за да предоставите точни цени, срокове и услуги.

Този шаблон е многофункционален, с 6 персонализируеми статуса на задачите (В процес на преглед, Готов, Отхвърлен, Изпратена оферта и В процес на изпълнение) и 10 подробни атрибута за проследяване на всичко – от предлагани услуги до почасови тарифи.

Можете лесно да създавате задачи за всяка заявка за оферта, да координирате работата си с екипа си и да сте в течение с автоматизирани известия.

Най-хубавото е, че динамичният изглед на формуляра ви позволява да организирате важни данни за клиентите, като имейли на говорители, описания на длъжности и потенциални дати за започване, което улеснява проследяването и управлението на вашите оферти.

✨Идеално за: Професионалисти в областта на продажбите, които се нуждаят от създаване и управление на оферти.

4. Шаблон за задача „Формуляр за оценка“ на ClickUp

Изтеглете този шаблон Провеждайте оценки на представянето и събирайте цялата информация в структуриран формат с шаблона за задачи „Формуляр за оценка“ на ClickUp.

Шаблонът за задачи „Формуляр за оценка“ на ClickUp опростява процеса на 360-градусова оценка на служителите, като позволява на мениджърите да оценяват и организират работата на служителите в едно интуитивно работно пространство.

Този мощен шаблон оптимизира проследяването на производителността на служителите с десет персонализирани статуса на задачите, подробни показатели за оценка на уменията и изчерпателни функции за водене на записи. Можете да документирате всичко – от оценки на техническите и комуникационните умения до количествени данни като изпълнени задачи, предстояща работа и общо отработени часове.

Освен това, той включва специални полета за регистриране на професионални постижения, награди и важни събития, като помага за идентифициране на възможности за развитие и определяне на измерими цели за продължителен растеж.

✨Идеално за: мениджъри по човешки ресурси, които искат да провеждат оценки на представянето на служителите.

5. Шаблон за предложение за работа на ClickUp

Изтеглете този шаблон Създавайте документи, с които ще спечелите работата, с шаблона за предложение за работа на ClickUp.

С шаблона за предложение за работа на ClickUp можете да покажете точно как вашите умения и опит ще допринесат за успеха на работодателя, като същевременно предложението ви ще бъде организирано и професионално.

С този шаблон можете:

Създайте проект, за да проследявате всеки етап от напредъка на вашата оферта за работа.

Обмислете и създайте съдържание, което ефективно подчертава вашите умения и опит.

Организирайте задачите и задайте крайни срокове, за да се уверите, че всяка част от предложението ви е изпълнена ефективно.

Поканете заинтересованите страни да сътрудничат или да прегледат предложението, за да се уверите, че е изпипано и отговаря на целта.

✨Идеално за: Търсещи работа, които искат лесно да създават и изпращат документи с предложения до работодатели.

6. Шаблон за предложение за безвъзмездна помощ на ClickUp

Изтеглете този шаблон Следете всеки детайл, като направите заявленията си за безвъзмездна помощ по-ефективни и организирани с шаблона за заявление за безвъзмездна помощ на ClickUp.

Кандидатстването за безвъзмездни средства понякога може да бъде сложно и трудоемко. Все пак, шаблонът за предложение за безвъзмездни средства на ClickUp го опростява, като ви води през всеки основен елемент и гарантира пълно и последователно предложение, което увеличава шансовете ви за успех.

Този шаблон е създаден, за да оптимизира и организира процеса на кандидатстване за безвъзмездна помощ, като ви помага да спестите време и да се съсредоточите върху най-важното.

Включва:

Изглед на графика на проекта , за да следите времевата си линия и крайните срокове

Изглед на списък за организиране на всичките ви проучвания, идеи и заявления за субсидии

Board View ви помага да визуализирате напредъка и да следите текущите задачи.

✨Идеално за: Изследователи, които искат да създават печеливши предложения за финансиране.

💡Съвет от професионалист: Интегрирайте с Google Drive или Dropbox, за да съхранявате и имате достъп до документите си с оферти.

7. Шаблон за предложение за книга на ClickUp

Изтеглете този шаблон Публикувайте книгата си, като изпратите предложения за книги на потенциални издатели с шаблона за предложения за книги на ClickUp.

Шаблонът ClickUp Book Proposal Template опростява процеса на изготвяне на оферти. Той ви помага да създадете документ, който подчертава търговската жизнеспособност на концепцията за вашата книга и убеждава издателите да инвестират във вашия проект.

Интуитивната структура на този шаблон организира идеите на амбициозните автори, провежда проучвания на пазара и очертава техните предложения по начин, който привлича интереса на издателите.

Вие (или вашият екип) можете да събирате проучвания в споделени документи, да представяте идеите си визуално в изглед „Табло“ и да разбивате всички важни детайли (като резюмета на сюжета и описания на героите) на управляеми задачи.

Освен това, с персонализирани полета и етапи, които ви помагат да следите напредъка си, никога няма да пропуснете важна подробност или краен срок. А най-хубавото е, че можете да настроите автоматични напомняния, за да следите издателите, така че винаги да сте в крак с подадените заявки.

✨Идеално за: Амбициозни автори, които искат да изпратят предложенията си за книги на потенциални издатели.

8. Шаблон за бюджетно предложение на ClickUp

Изтеглете този шаблон Съгласувайте разходите по проектите, управлявайте одобренията на заинтересованите страни и завършвайте проектите в рамките на бюджета с шаблона за бюджетно предложение на ClickUp.

Шаблонът за бюджетно предложение на ClickUp очертава прогнозните разходи, за да осигурите финансиране за следващия си проект.

Този шаблон ви помага да разделите всички компоненти на разходите, като дава на заинтересованите страни ясна представа за финансовите изисквания и потенциалните ползи или недостатъци на участието.

С този шаблон можете:

съхранявайте подробностите по проектите с помощта на Организирайте ис помощта на ClickUp Docs , за да централизирате цялата важна информация за бюджета.

Използвайте изгледа на диаграмата на Гант, за да създадете визуална времева линия на проекта , която съгласува етапите на бюджета с важните моменти на проекта.

Създайте персонализирани полета, за да проследявате и изчислявате точно всички очаквани разходи, като предоставяте изчерпателен преглед на бюджета.

Настройте табличен изглед за ясна, персонализирана презентация на вашето бюджетно предложение.

✨Идеално за: Проектни мениджъри, които искат да изпращат предложения за бюджет на заинтересованите страни.

9. Шаблон за бизнес оферта на ClickUp

Изтеглете този шаблон Предлагайте атрактивни оферти, за да привлечете нови клиенти с шаблона за бизнес оферти на ClickUp.

Понякога е необходимо да надхвърлите стандартния бюджет и да подчертаете защо сте най-добрият избор. Трябва също да определите ясни етапи на проекта и да предоставите подробни графици и планове за плащане, всичко това на едно организирано място.

Шаблонът ClickUp Budget Proposal Template ви помага точно в това. Можете да изготвяте печеливши оферти, които са едновременно безпроблемни и впечатляващи, като ви предоставят всичко необходимо за създаване на убедителни, структурирани презентации за потенциални клиенти или заинтересовани страни.

Ето как:

Планирайте с прецизност: Изгледът „Стъпки за бизнес предложение“ ви води през всеки етап, като гарантира, че нищо не е пропуснато.

Комуникирайте без усилие: Изгледът „Шаблони за имейли“ предоставя бърз достъп до предварително написани шаблони за ефективна комуникация с клиенти.

Приоритизирайте ефективно: Изгледът „Приоритети“ ви помага да се съсредоточите върху най-важните задачи, като максимизирате времето и ресурсите си.

✨Идеално за: Бизнес мениджъри, които искат да привлекат нови клиенти и да разширят бизнеса си.

10. Шаблон за маркетингово предложение на ClickUp

Изтеглете този шаблон Представете вашите маркетингови стратегии и спечелете клиенти с шаблона за маркетингови предложения на ClickUp.

Независимо дали сте опитен маркетолог или току-що започвате, шаблонът за маркетингови предложения на ClickUp включва всички важни елементи – от определяне на целевата аудитория до изготвяне на бюджет и график.

Това цялостно решение за маркетингово планиране оптимизира целия ви работен процес, като комбинира организация на проучвания, изпълнителна документация, управление на задачи и проследяване на бюджета в една унифицирана платформа.

С интуитивни функции като изгледи на табло за информация, интегрирани документи за разработване на стратегии, създаване на персонализирани задачи и визуално управление на времевата линия чрез диаграми на Гант, той превръща сложните маркетингови планове в ясни и изпълними пътни карти.

✨Идеално за: Маркетинг мениджъри, които търсят нови клиенти.

Подобрете работните си процеси с ClickUp

Шаблоните на Dubsado, които сме разгледали, предлагат на основателите на стартиращи компании и бизнес мениджърите мощен начин да създават изпипани, професионални формуляри и оферти, които впечатляват клиентите и оптимизират работния им процес.

Тези шаблони улесняват създаването на документи, съобразени с бранда, които комуникират вашата стойност, изясняват очакванията от проекта и укрепват взаимоотношенията с клиентите – всички те са съществени компоненти за успеха на бизнеса.

ClickUp обаче е гъвкава алтернатива, която комбинира шаблони за формуляри и оферти с надеждни инструменти за управление на проекти и сътрудничество в екип за тези, които искат да стигнат по-далеч.

Можете да управлявате всички свои бизнес и маркетингови функции от една централизирана платформа, интегрирана с популярни инструменти, и да организирате всичко – от взаимодействията с клиенти до графиците за задачите и проследяването на резултатите.

