Безплатни шаблони за оценка на представянето в Excel за лесно оценяване

Оценките на представянето са от съществено значение за насърчаване на растежа на служителите и съгласуване на целите на екипа, но често могат да се усещат като прекалено обременяващи.

Оценяването на производителността на служителите, преглеждане на Excel таблици и даване на персонализирана обратна връзка може да отнеме седмици.

А най-лошото? Ако организацията е голяма, нещата стават много по-сложни и изтощителни.

За да опростим този процес, съставихме колекция от безплатни шаблони за оценка на представянето в Excel, предназначени да направят оценките ясни и ефективни.

Нека разгледаме как можете да превърнете оценките на представянето в по-позитивно и продуктивно преживяване!

Какво прави един добър шаблон за оценка на представянето в Excel?

Ефективните оценки на представянето позволяват на организацията да дава конструктивна обратна връзка на своите служители. Макар това да звучи лесно, то е възможно само ако процесът на оценяване на представянето е систематичен – а шаблоните за оценка на представянето в Excel са в основата на този процес. Ето пет характеристики, които правят един шаблон за оценка на представянето в Excel идеален.

Ясна структура: Изберете шаблон с ясни полета и категории. Това ще улесни навигацията както за вашите мениджъри по човешки ресурси, така и за оценяваните служители.

Измерими цели: Дайте приоритет на шаблоните, които имат рейтингова скала, за да можете лесно да измервате и оценявате уникалните показатели за ефективност на вашата организация, като работа в екип, производителност и др.

Функции за персонализиране: Изберете шаблони, които ви позволяват да персонализирате полета и категории. Например, трябва да можете да персонализирате периода на оценка, Изберете шаблони, които ви позволяват да персонализирате полета и категории. Например, трябва да можете да персонализирате периода на оценка, KPI и др.

Възможности за автоматизация: Изберете шаблон за оценка на представянето на служителите с мощни възможности за автоматизация, така че да се изисква минимално ръчно усилие при проследяване на целите, изчисляване на резултатите, предоставяне Изберете шаблон за оценка на представянето на служителите с мощни възможности за автоматизация, така че да се изисква минимално ръчно усилие при проследяване на целите, изчисляване на резултатите, предоставяне на обратна връзка на служителите и т.н.

Изчерпателност: Използвайте шаблон за оценка на представянето в Excel, който има гъвкав дизайн. По този начин можете да съберете годишните оценки на всеки служител и екип в организацията, като същевременно прегледате и Използвайте шаблон за оценка на представянето в Excel, който има гъвкав дизайн. По този начин можете да съберете годишните оценки на всеки служител и екип в организацията, като същевременно прегледате и собственото си представяне като мениджъри

Безплатни шаблони за оценка на представянето в Excel

Търсите безплатни шаблони за оценка на представянето? Ето шест ресурса в Excel и Google Docs, които ще ви помогнат да управлявате оценките на представянето на служителите и обратната връзка:

1. Шаблон за оценка на представянето от Charlie HR

чрез Charlie HR

Шаблонът за оценка на представянето на Charlie HR е специално разработен за малки екипи и фирми. Ако търсите инструмент, който изисква минимални познания, този може да ви допадне.

Шаблонът има опростен дизайн и навигация. Въз основа на система за оценяване, той ви позволява да персонализирате показателите за оценка на работата на служителите според вашите нужди.

Да предположим, че искате да прегледате представянето на всеки служител, участващ в даден проект. С този инструмент можете да започнете да задавате цели, специфични за този проект, и да давате обратна връзка за всеки един от тях, за да получите цялостна оценка.

Ето защо ще го харесате:

Персонализирайте показателите за ефективност, за да отговарят на уникалните цели на проекта и нуждите на екипа.

Опростете обратната връзка с прозрачна, обективна система за оценяване на производителността.

Насочете се към малки екипи и фирми с минимална настройка и лесно внедряване.

Идеален за: Малки екипи, които се нуждаят от прост шаблон за оценка на представянето за управление на представянето на служителите.

2. Шаблон за оценка на работата от HubSpot

чрез HubSpot

Шаблонът за оценка на представянето на HubSpot ви позволява да оцените всеки аспект от представянето на даден служител и да дадете конструктивна обратна връзка – всичко това без излишни ръчни усилия.

Проектиран като въпросник, този формуляр за оценка на служители работи в Google и Excel Sheets. Той е достатъчно гъвкав и изчерпателен. Имате възможност да го редактирате и да добавяте или премахвате съществена информация, за да оценявате служителите въз основа на различни категории и подкатегории за ефективност, като комуникация, умения, сътрудничество и др.

Ето защо ще го харесате:

Използвайте както Google Sheets, така и Excel за лесен достъп и сътрудничество.

Оценявайте ефективно комплексни категории като комуникация и сътрудничество.

Редактирайте и адаптирайте формуляра, за да отговаря на специфичните критерии за ефективност на вашия бизнес.

Идеално за: Оценяване на работата на нови служители с персонализирани показатели в гъвкав формат.

3. Формуляр за оценка на работата на служителите от WPS

чрез WPS

Ако търсите кратък, но описателен шаблон за годишен преглед на представянето, формулярът за оценка на представянето на служителите от WPS е точно за вас.

С този безплатен инструмент можете да оцените работата на всеки служител чрез лесна за разбиране система за оценяване. Но това не е всичко – шаблонът ви позволява да дадете описателна обратна връзка за всеки критерий, така че вашите точки да бъдат предадени ясно. Шаблонът работи в MS Excel и поддържа всички устройства с Windows, MAC и Android.

Ето защо ще го харесате:

Достъпът е възможен от Windows, MAC и Android с пълна съвместимост с Excel.

Балансирайте бързите оценки с подробна обратна връзка чрез краткия, но описателен формат.

Извършвайте безпроблемни оценки с лесна за разбиране система за оценяване.

Идеален за: Мениджъри, които се нуждаят от кратък, описателен шаблон за оценка на представянето на служителите с ясна обратна връзка.

4. Шаблон за разширена оценка на представянето от Kenjo

чрез Kenjo

Обикновено документите за оценка на представянето на служителите не предлагат възможност за съхранение на данни в Excel, но шаблоните за оценка на представянето на Kenjo го правят. Този шаблон е персонализируем инструмент, който улеснява предоставянето на обратна връзка и съхранението на данни.

Този шаблон ви позволява да създавате визуални оценки на представянето въз основа на рейтингова скала. Можете да представяте данните за представянето на служителите в таблици, графики и др. Той ви позволява също да създавате визуални обобщения на представянето за всеки месец, година, полугодие и дори за изминалата година, за да правите сравнения между отделните години.

Ето защо ще го харесате:

Създавайте визуално привлекателни обобщения на резултатите, като използвате диаграми и графики.

Проследявайте производителността месечно, годишно или два пъти годишно, за да получите по-задълбочени анализи.

Персонализирайте показателите и обратната връзка, за да ги съобразите с целите на вашия екип.

Идеален за: Този шаблон е идеален за създаване на визуални и съхраняващи данни оценки на представянето за краткосрочни и дългосрочни оценки.

5. Шаблон за формуляр за оценка на работата на служителите за SCM от WPS

чрез WPS

Ако търсите шаблон за оценка на представянето, специално създаден за управление на веригата на доставки, изберете шаблона за формуляр за оценка на представянето на служителите за SCM от WPS. Този шаблон за Excel е съвместим с Windows, MAC и Android и е лесен за използване и персонализиране.

Шаблонът ви позволява да добавяте/премахвате KPI, показатели, цели и др. Можете също да го адаптирате за други отдели във вашата компания, за да постигнете всеобхватни резултати. Освен това изчисленията са напълно автоматизирани, така че всички резултати за производителността са точни и се генерират за минути.

Ето защо ще го харесате:

Адаптирайте показателите за ефективност към управлението на веригата за доставки или други отдели.

Автоматизирайте изчисленията за бързо и точно оценяване на производителността.

Достъп до шаблона от различни устройства с Excel съвместимост

Идеално за: Провеждане на оценки на представянето в управлението на веригата за доставки с автоматизирано проследяване и оценяване на KPI.

6. Шаблон за статистика на производителността на служителите от WPS

чрез WPS

Оценяването на представянето на служителите по правило никога не ви дава информация за тяхната ефективност. Но тук на помощ идва шаблона за статистика на представянето на служителите от WPS.

Този безплатен и редактируем шаблон взема предвид данните на всеки служител и ви позволява да ги оцените въз основа на оценки. В резултат на това става по-лесно да измервате постижимите цели и да вземате решения въз основа на данни.

Ето защо ще го харесате:

Оценявайте представянето на служителите с помощта на система за оценяване, базирана на данни.

Редактирайте шаблона, за да го приспособите към различни екипи или отдели според нуждите.

Използвайте безплатно, бързо и информативно решение за анализ на ефективността на служителите.

Идеално за: Извършване на оценки на служителите въз основа на данни, като се използват оценки и измерими цели.

Ограничения при използването на Google Sheets/Docs за оценка на представянето

Въпреки че изброените по-горе шаблони за оценка на представянето в Excel са полезни за предоставяне на обратна връзка, те имат и някои недостатъци. Например:

Ограничена автоматизация: Повечето от тези шаблони не разполагат с мощни функции за автоматизация и затова са склонни да отнемат много време и да са трудни за използване.

Проблеми с мащабируемостта: Тези таблици могат да се препълнят и да станат трудни за поддържане за всеки бизнес, който работи с огромни обеми данни.

Целостност на данните: Нито един от тези шаблони за оценка на работата на служителите не предлага възможности за проследяване в реално време или контрол на версиите, което води до случайно презаписване или грешки.

Непоследователно форматиране: Тези таблици не са форматирани по един и същи начин, което може да затрудни анализа или сравнението им между различни отдели.

Алтернатива на шаблоните за оценка на представянето в Excel

Ето седем алтернативни и безплатни шаблона за оценка на представянето от експерта по управление на проекти ClickUp, които опростяват целия процес на оценка на представянето:

1. Шаблон за проследяване на KPI в ClickUp

Изтеглете този безплатен шаблон Измервайте и проследявайте KPI на вашия екип, използвайки шаблона за проследяване на KPI на ClickUp.

Всеки екип във всяка организация има набор от цели за постигане. За да проследяват напредъка си, те разполагат с конкретни ключови показатели за ефективност, метрики и стандарти. Шаблонът ClickUp KPI Tracker следи тези показатели.

Шаблонът е лесно адаптируем и лесен за четене. Той визуализира KPI по атрактивен и прост начин. Има три основни категории за оценка на KPI: „Извън план“, „В риск“ и „В план“. Въз основа на тях определяте основните си ценности и показатели, като същевременно проследявате напредъка им по измерим начин.

Тъй като документът е и силно сътруднически, той насърчава сътрудничеството в екипа, като гарантира, че всеки член има яснота за всяка цел и нейния напредък.

Ето защо ще го харесате:

Визуализирайте KPI, използвайки категории като „Извън план“, „В риск“ и „В план“.

Насърчавайте сътрудничеството в екипа, като осигурявате обща видимост на напредъка.

Персонализирайте показателите и стойностите, за да отговарят на различните екипи и роли.

Ангажирайте екипа си с ясен и лесен за разбиране дизайн за проследяване на KPI.

Идеален за: Проследяване на ключовите показатели за ефективност на екипа с персонализирани метрики, осигуряващи яснота относно целите за ефективност и мониторинг на напредъка.

2. Шаблон за тримесечна оценка на работата в ClickUp

Изтеглете този безплатен шаблон Оценявайте представянето на вашите служители на всеки три месеца по кратък, но изчерпателен начин с шаблона за тримесечна оценка на представянето на ClickUp.

Оценките на производителността на служителите работят по прост начин – колкото повече ги създавате, толкова по-големи са шансовете вашите служители да подобрят производителността и ефективността си.

Създаването на подробни Excel таблици за оценка на представянето на служителите обаче може да бъде изтощително. Но не и ако разполагате с шаблона за тримесечна оценка на представянето на ClickUp.

Създаден специално за тримесечен период на преглед, този шаблон е от голяма помощ за организации, които искат да оптимизират производителността на своите екипи. Той ви позволява да проследявате целите, OKR и други показатели за производителност на всеки три месеца.

Освен това, вие също така предоставяте структурирана обратна връзка по всеки критерий и следите напредъка на служителите в реално време. Имитирайки дизайна на автобиография, този едностраничен документ фино улавя всяка информация, която е от съществено значение за изграждането на последователна рамка за растеж в организацията.

Ето защо ще го харесате:

Проследявайте краткосрочните показатели за ефективност на всеки три месеца.

Оптимизирайте проследяването на OKR и поставянето на цели с структурирана обратна връзка.

Следете напредъка в реално време, за да поддържате служителите в синхрон с целите

Представете данните за представянето в едностраничен документ, подобен на автобиография, за по-голяма яснота.

Идеално за: Проследяване на производителността на служителите, осигуряване на изчерпателни оценки на всеки три месеца.

3. Шаблон за оценка на представянето в ClickUp

Изтеглете този безплатен шаблон Оценявайте представянето на всички свои служители с ясни цели и задачи, като използвате шаблона за оценка на представянето на ClickUp.

Ако търсите шаблон, който да направи процеса на оценка на представянето по-лесен, по-изчерпателен и по-конкретен, шаблонът за оценка на представянето на ClickUp е най-добрият вариант.

Той е лесен за използване и навигация. Форматът също е изключително изчистен, с система за оценяване в основата си, за да предаде обратната връзка по кратък и ясен начин. Всъщност, като мениджъри, вие имате и възможност да потърсите личното мнение на служителя и мнението на колегите му за неговата работа.

Най-доброто? Възможността за персонализиране! Този шаблон на ClickUp предлага невероятни възможности за персонализиране по отношение на целите и показателите, което го прави подходящ за всяка длъжност и позиция.

Ето защо ще го харесате:

Персонализирайте ги, за да отговарят на всяка длъжност или позиция във вашата организация.

Опростете процеса на оценяване с ясна система за оценяване и удобен за ползване дизайн.

Включете оценка от колеги и самооценка за 360-градусова обратна връзка.

Интегрирайте безпроблемно с ClickUp за проследяване на производителността в реално време.

Идеален за: Малки и средни екипи, които търсят прост шаблон за оценка на представянето, за да управляват ефективно представянето на служителите.

4. Шаблон за оценка на резултатите от коригиращи действия в ClickUp

Изтеглете този безплатен шаблон Записвайте и прилагайте коригиращи мерки в табличен формат, като използвате шаблона за оценка на производителността с коригиращи мерки на ClickUp.

Мениджърите често се нуждаят от помощ при определянето и прилагането на коригиращи мерки за подобряване на производителността на екипа. Шаблонът за оценка на производителността с коригиращи мерки на ClickUp е тук, за да ви помогне!

Този шаблон опростява оценяването на представянето и проследяването, като ви позволява да организирате данните по лесен за ползване начин. Полетата изброяват области за подобрение, проблеми, възможни решения и др.

Да предположим, че искате да подобрите комуникационните умения на екипа си. Този шаблон ви позволява да изброите основните причини, които пречат на ефективната комуникация, и да добавите съвети за премахването им под формата на точки. Можете също да възложите тези задачи на конкретни членове на екипа и да зададете KPI, за да измервате напредъка им.

Ето защо ще го харесате:

Идентифицирайте областите, които се нуждаят от подобрение, с подробни полета за коригиращи действия.

Представяйте данните във визуален, удобен за ползване формат, за да опростите проследяването.

Възлагайте конкретни задачи и KPI на членовете на екипа за измерими подобрения.

Персонализирайте секциите за изброяване на проблеми, решения и актуализации на напредъка.

Идеално за: Мениджъри, които искат да идентифицират области за подобрение и да приложат коригиращи мерки, използвайки структуриран, визуален подход.

5. ClickUp – изчерпателен шаблон за оценка на представянето

Изтеглете този безплатен шаблон Предоставете подробен анализ на производителността на всеки служител с подходящи действия, като използвате шаблона за цялостен преглед на производителността на ClickUp.

Искате шаблон, който обобщава и улеснява целия процес на оценка на представянето, като същевременно ви позволява да предоставяте подробна обратна връзка на всеки служител поотделно? Изберете шаблона за цялостна оценка на представянето на ClickUp.

Той разполага с широка гама от персонализирани полета, което улеснява задаването и проследяването на представянето на служителите. Например, можете да посочите отдела, който се нуждае от подобрение, да определите областите, върху които трябва да се работи, да проследявате напредъка и т.н.

Този шаблон за оценка на представянето предоставя уникална информация за представянето на даден служител. Да предположим, че даден служител смята, че е добър в ръководенето на проекти или в поемането на инициатива. С помощта на функцията за самооценка той може да подчертае този аспект от професионалната си личност, който вие можете да проучите по-подробно чрез съвместни разговори за кариерата.

Ето защо ще го харесате:

Задавайте и проследявайте показатели за ефективност с широка гама от персонализирани полета.

Предоставяйте индивидуална обратна връзка и дайте възможност за самооценка, за да се открият възможности за развитие.

Следете напредъка в екипите и отделите за по-добра организационна съгласуваност.

Улеснете разговорите за кариерното развитие и дългосрочните дискусии за представянето с лекота.

Идеално за: Предоставяне на цялостна оценка на работата с подробна информация и персонализирани действия за всеки служител.

6. Шаблон за формуляр за оценка на представянето в ClickUp

Изтеглете този безплатен шаблон Събирайте информация за производителността на служителите от вашия екип с шаблона за оценка на производителността на ClickUp.

Ако искате прост, но информативен шаблон за годишен преглед на представянето, този шаблон за формуляр за оценка на представянето на ClickUp е точно за вас.

Този шаблон не е традиционна форма за оценка на служители. По-скоро е документ, който ви позволява да събирате информация за служителите и обратна връзка от екипа си , за да анализирате тяхното представяне.

С тяхна помощ можете да проследявате индивидуалния напредък на всеки служител и да идентифицирате областите, които се нуждаят от подобрение. Този шаблон е лесен за използване и навигация, универсален и подходящ за използване в различни екипи.

Ето защо ще го харесате:

Проследявайте индивидуалния напредък с персонализирани показатели за ефективност.

Събирайте и анализирайте обратна връзка без усилие от различни екипи и отдели.

Навигирайте лесно с универсален шаблон, предназначен за годишни оценки на представянето.

Гарантирайте точност и яснота при оценяването както на качествените, така и на количествените резултати.

Идеален за: Екипи, които се нуждаят от гъвкав и лесен за използване формуляр за оценка на представянето на служителите и събиране на полезна обратна връзка.

7. Шаблон за ежедневен отчет за дейността на служителите в ClickUp

Изтеглете този безплатен шаблон Проследявайте ежедневната продуктивност на всеки служител, ангажиран в даден проект, с помощта на шаблона за ежедневен отчет за дейността на служителите на ClickUp.

Ако сте мениджър, който се занимава с множество проекти, е жизненоважно, но и трудно да се гарантира напредъкът на всеки. Шаблонът за ежедневен отчет за дейността на служителите на ClickUp може да улесни значително тази задача.

С тяхна помощ е възможно да оцените представянето на всеки член на екипа, участващ в даден проект, като количествено измерите тяхната продуктивност. Можете да дефинирате задачи, да проследявате времето и да посочите датата, на която са били изпълнени.

Вие оценявате производителността, за да се уверите, че проектът като цяло е печеливш и че всеки член на екипа, включително и вие, е съгласуван с процедурите и целите му.

Ето защо ще го харесате:

Проследявайте ежедневната продуктивност с подробни функции за управление на задачите.

Опростете управлението на времето, като документирате завършените задачи и отработените часове.

Въведете самооценка, за да съгласувате екипите и проектите с общите цели.

Сътрудничеството е лесно, като проследявате индивидуалния принос по проектите.

Идеално за: Наблюдение на работната производителност чрез проследяване на ежедневните дейности и осигуряване на съгласуваност на екипа с целите на проекта.

