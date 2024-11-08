Как да оптимизирате производството чрез договорно производство

Някои от най-големите, най-мощните и най-емблематични производствени предприятия в света не управляват цялото си производство вътрешно.

Един средностатистически автомобил има хиляди части. Според McKinsey един средностатистически производител на автомобили има около 18 000 доставчици по цялата верига на стойността. За авиационната индустрия този брой е 12 000, а за технологичната – 7000.

По различни причини производителите се обръщат към по-малки или специализирани доставчици за производството на необходимите им части – процес, известен като индустриално договорно производство.

В тази публикация в блога разглеждаме какво представлява това и как можете да го оптимизирате във вашата организация.

Какво е договорно производство?

Договорното производство е процесът на възлагане на производството на стоки на трета страна.

При този модел обикновено се фокусирате върху проучвания, познания за клиентите, дизайн и маркетинг, докато самото производство на продукта се възлага на външен доставчик. Ако сте виждали надписа „Проектирано в Калифорния. Сглобено в Китай.“ върху някой от вашите технологични продукти, това е точно какво означава.

Ролята на договорните производители

Основната роля на договорния производител е да произвежда стоки в съответствие с изискванията на договора. Това може да бъде целият продукт или само част от него. На практика обаче услугите по договорно производство включват и други дейности.

Специализирани услуги: Договорните производители подпомагат целия производствен процес със специализирани услуги, като снабдяване със суровини, обучение на служителите на поточната линия, опаковане и др.

Стандарти за качество: Те гарантират съответствие с SLA, индустриалните стандарти и нормативните изисквания.

Мащабируемост: Договорните производители често разполагат с допълнителен производствен капацитет, което им дава възможност да разширяват производството си без значителни инвестиции във време или оборудване.

Дистрибуция: Някои договорни производители се занимават и с дистрибуцията на продуктите директно от своите складове. Например, ако сте компания със седалище в САЩ, която продава в световен мащаб, можете да уговорите вашият чуждестранен производител да доставя директно на други пазари.

Означава ли това, че договорните производители винаги извършват цялото производство? Не, не е така. Съществуват различни видове договорно производство, които разглеждаме по-долу.

Видове договорно производство

В производствената индустрия съществуват различни видове договори, които определят как функционират взаимоотношенията.

От една страна, производител на моливи може да поръча само дървените части от външен доставчик, а графитната сърцевина и сглобяването да се извършват в собствената му фабрика. От друга страна, вашият лаптоп може да бъде изцяло произведен и сглобен от доставчик. И има много варианти между тези две крайности.

1. Производство от начало до край

Както подсказва името, производството от начало до край включва договорния производител, който се занимава с целия производствен процес, от доставката на суровини до доставката на готовите продукти.

Обикновено договорната компания създава дизайна на продукта и дава ясни спецификации. А договорният производител управлява всичко останало, включително доставката на материали, производството, контрола на качеството, опаковането и логистиката.

Фармацевтичната индустрия предпочита този модел поради изискванията за съответствие и качество.

Например, фармацевтична компания може да възложи производството на ново лекарство на договорно производство, което контролира целия процес от синтеза до опаковането.

2. Производство на частни марки

Частното етикетиране е когато една марка поставя своето име върху продукти, създадени от друга. Това обаче не е толкова съмнително, колкото звучи. Обикновено производител на частни марки е малка фирма със специализирана експертиза в създаването на конкретни продукти.

По-голям производител би избрал от каталога с съществуващите продукти на производителя на частни марки и би платил добра цена, за да види крайния продукт под собствената си марка.

Този тип договорно производство е често срещано при бързооборотните стоки (FMCG), както и при хранителните продукти и напитките.

Например, много вериги супермаркети продават продукти с частен етикет, произведени от трети страни под тяхно име.

3. Производство на компоненти

В този случай доставчикът произвежда конкретни части или компоненти, използвани в по-голям продукт. Това е често срещано в електрониката, автомобилната и аерокосмическата промишленост, където сложните продукти се състоят от многобройни компоненти, доставяни от различни доставчици.

При производството на компоненти договорната компания обикновено има доставчици за различни части, често по няколко за всеки компонент. В някои случаи те подбират всички тези компоненти и ги сглобяват сами. В няколко случая тази част от процеса също се предава на друг изпълнител в процес, известен като аутсорсинг на сглобяването.

4. Външно възлагане на сглобяването

Външното сглобяване се извършва, когато договорният производител сглобява компонентите в готов продукт от ваше име. Можете да доставите частите или да разчитате на производителя да ги набави.

Това е често срещано в индустрии като електрониката и потребителските стоки.

Например, технологичните компании често възлагат сглобяването на смартфони или други устройства на договорни производители, които разполагат с необходимото оборудване и опит.

5. Подизпълнение

Подизпълнението е когато един производител възлага част от производствения процес на друг производител. Това често се наблюдава в големи индустрии като строителството и авиацията, където множество подизпълнители отговарят за различни компоненти на по-голям проект.

Например, аерокосмическа компания може да възложи производството на компоненти за двигатели на специализиран производител, докато се фокусира върху цялостното сглобяване на самолета.

Примери за договорно производство

Всяка индустрия наема външни подизпълнители за различни части от своя процес. Това важи особено за производството, поради безбройните части, дори и в най-простите продукти.

Вземете за пример една чашка. За да направите чашки и да ги продадете в супермаркет, трябва да:

Закупете брашно, захар, бакпулвер, масло, мляко и др.

Притежавайте/наемете кухня с достатъчно голяма фурна

Наемете хора, които да приготвят тестото и да го изпекат.

Работете с глазура, шоколадови стърготини и др.

Опаковайте кексчетата по едно, по шест или по дузина – подходящи за продажба в супермаркети.

Управлявайте логистиката и транспорта с необходимата охладителна техника.

Нека направим една крачка назад. Предполагаме, че маслото и млякото ще бъдат закупени от магазина. Ако вашата дейност е достатъчно голяма, може да имате персонализирано брашно, захар или масло, произведени от договорния производител според вашите спецификации.

По този начин, с договорното производство, можете да възложите на външни изпълнители доставките, преработката или част от самото производство. Ето как го правят някои от най-големите компании в света.

Кафените зърна на Starbucks: Starbucks закупува 3% от световните запаси от кафе от договорни производители в над 30 страни в Латинска Америка, Африка и Азиатско-тихоокеанския регион, много от които го отглеждат според техните спецификации. След това тези кафени зърна преминават през редица процеси на печене, опаковане, съхранение и транспорт – всички чрез доставчици – преди да достигнат до магазин близо до вас.

Magna Steyr и производството на автомобили: Австрийската компания Magna Steyr е най-голямата компания за договорно производство в автомобилната индустрия в света. Освен производството на успешни модели за BMW, Toyota, Jaguar, Volkswagen и други, Magna помага на марките да разработват/проектират нови превозни средства.

Seed Beauty и Kylie Cosmetics: Forbes съобщава, че Kylie Cosmetics възлага производството и опаковането си „на Seed Beauty, производител на частни марки в близкия Окснард, Калифорния“. В тази индустрия това е доста често срещано. Estee Lauder, компанията, която притежава козметични марки като Clinique, Mac, Bobbi Brown, Tom Ford Beauty и др., също редовно възлага производството си на външни подизпълнители.

Производители на оригинално оборудване (OEM): Когато един продукт използва продукт на друга компания (не само компонент, а цяло събрание), това се нарича OEM. Например, високоговорителят в лаптоп може да е произведен от OEM.

Пирамида на веригата за доставки

Горните примери са само малка част от най-популярните примери за договорно производство в света. Почти всеки производител, независимо от отрасъла, размера на бизнеса, производствения процес и т.н., използва подизпълнители. Защо? Защото ползите далеч надвишават рисковете.

Предимства на договорното производство

Като производител на даден продукт, вие искате пълна прозрачност и контрол. Без това може да се сблъскате с рискове, свързани с разходите, качеството и устойчивостта. Въпреки това, дори най-ценните компании в света използват договорно производство, често в чужбина. Ето защо.

Икономия на разходи

Договорното производство е по-евтино, защото не е необходимо да изграждате и поддържате производствени съоръжения, да закупувате оборудване и да понасяте разходи за труд. Договорните производители вече разполагат с тези ресурси, което ви позволява да произвеждате стоки на по-ниска цена.

Достъп до експертиза и технологии

Договорните производители са специализирани в тесни области. Много от тях се фокусират върху ниши като например само бадемови торти или екрани за iPhone. Дори тези, които произвеждат повече от един продукт, се придържат към своята област на експертиза.

Това означава, че те имат достъп до най-новите технологии и производствени техники, които може да са непосилни за вас.

Мащабируемост

Договорното производство ви предлага гъвкавост да мащабирате производството според търсенето. Можете да увеличавате или намалявате производствените обеми, без да инвестирате в допълнителна инфраструктура.

Това е особено полезно за индустрии с колебания в търсенето, като например коледни елхи или фойерверки. Договорният производител ще може да реорганизира своята сглобяваща линия, за да я разширява и свива през годината.

Намаляване на риска

Въпреки че посочените по-горе рискове все още съществуват в някаква степен, договорното производство е достатъчно развито, за да ги намали ефективно. Чрез ясно формулиране на спецификациите и подписване на безупречни договори можете да намалите рисковете, свързани с производството, контрола на качеството, повредите на оборудването, спазването на нормативните изисквания и др.

По този начин договорният производител поема отговорността да гарантира, че продуктите отговарят на изискваните стандарти и нормативни изисквания. Освен това сте по-малко изложени на потенциални прекъсвания в производството, тъй като договорният производител разполага с необходимите средства да управлява тези рискове благодарение на своя опит и инфраструктура.

Свобода да се фокусирате

Аутсорсингът на производството ви позволява да се съсредоточите върху основните си компетенции като изследвания, дизайн, разработване на продукти, маркетинг и др. Договорното производство освобождава ценни ресурси и ви позволява да действате по-стратегически на конкурентни пазари.

Ако това ви се струва добра бизнес идея, ето как можете да приложите ефективно договорното производство.

Стратегии за оптимизиране на производството чрез договорно производство

Независимо дали произвеждате кексчета или спортни автомобили, производството е съвкупност от няколко движещи се части.

Това означава, че тези части трябва да бъдат с високо качество и да работят добре с останалите части на системата.

Например, не е достатъчно да имате най-добрия спирачен педал в света. Той трябва да пасва на вашия автомобил и да работи с електрическата система на автомобила.

За да гарантирате и оптимизирате производството си чрез договорно производство, се нуждаете от подходящи процеси и инструменти. Нека разгледаме как можете да постигнете това с помощта на всеобхватен инструмент за управление на проекти като ClickUp.

1. Избор на подходящ партньор

Съвременното производство е много взискателно. За да го правите ефективно, се нуждаете от подходящия доставчик. Затова дайте приоритет на подбора на доставчици. Използвайте софтуер за управление на договори, ако обработвате твърде много изисквания едновременно.

Заявка за оферта (RFP): Когато решите какво трябва да бъде произведено, създайте подробна заявка за оферта. Очертайте ясно очакванията си от доставчика.

ClickUp Docs е чудесен начин да го направите. Използвайте ClickUp Docs, за да запишете вашите изисквания, да подчертаете елементи, да добавите изображения/процеси и да споделите безопасно вашата RFP с всеки.

RFP, SLA, дискусии и още в ClickUp Docs

Оценка: След като получите предложения от различни доставчици, ги оценете въз основа на тяхната експертиза, опит в бранша и способност да отговорят на производствените изисквания. На този етап изберете 3-5 доставчици, които да разгледате.

Оценка: Консолидирайте офертите, които сте получили от различни доставчици, за да ги сравните. За да уеднаквите процеса, можете да използвате шаблони за оценка на подизпълнители, така че всички оферти да са в една и съща скала.

Преговори: Поканете предпочитания от вас доставчик на преговори и обсъдете неговата способност да доставя, постигнатите резултати, референциите, ангажиментите, цените и т.н.

2. Оптимизирайте комуникацията

Когато работите с договорни производители, вашият успех се определя от ясна, отворена и ефективна комуникация. Това може да бъде:

Основи : договори, SLA, изисквания и спецификации

Актуализации : Редовни срещи относно състоянието на производствения процес и закъснения/проблеми, ако има такива.

Кризи : Неочаквани събития, като пожар/наводнения, или прости закъснения и проблеми с качеството

Прегледи: Периодични прегледи на резултатите, бъдещите планове и др.

Макар че някои от тях може да изискват лични или онлайн срещи, повечето други могат да се управляват с помощта на надежден инструмент за сътрудничество. Най-новата функция на ClickUp, ClickUp Chat, е проектирана точно за тази цел.

За безпроблемна комуникация, подпомагана от полезна изкуствена интелигентност

Чрез интегриране на управлението на проекти с комуникацията, ClickUp Chat ви позволява да споделяте съобщения, да свързвате задачи/документи, да публикувате по-дълги публикации, да организирате папки с информация за чатове и т.н.

И това не е всичко. Можете да превърнете всяко съобщение от чата в задача и да се заемате с работата за нула време! Можете да помолите ClickUp Brain да обобщи съобщенията и да ви предостави отчет. И да провеждате разговори с едно кликване благодарение на интеграциите в ClickUp!

3. Подобряване на контрола на качеството

За да оптимизирате договорите си за договорно производство, се нуждаете от надеждни мерки за контрол на качеството. Ето няколко начина, по които можете да го направите.

Определете очакванията: Ясно дефинирайте какво разбирате под качество в самия договор. Бъдете подробни и изчерпателни. Когато е възможно, създайте прототип на продукта и го демонстрирайте на изпълнителя.

Ако не сте сигурни, разгледайте някои шаблони за договори, за да се вдъхновите как да определите очакванията си.

Сътрудничество: Не подписвайте и забравяйте. Работете с вашия договорни производител на всеки етап от процеса, за да се уверите, че той е подготвен за успех.

Наблюдавайте и проследявайте: дори когато смятате, че всичко върви по план, наблюдавайте отблизо процесите на договорното производство. Проследявайте на какъв етап е всеки процес, кога се очаква доставката, какви проверки трябва да бъдат направени, кой отговаря за продукцията и т.н.

Изтеглете този шаблон Шаблон за проследяване на производството на ClickUp

За да направите това ефективно и повторимо, използвайте рамка. Шаблонът за проследяване на производството на ClickUp е добра отправна точка. Този шаблон за средно ниво ви помага да преминете продуктивно от предпроизводството до доставката.

Ако плащате на изпълнителя на базата на време и материали (T&M), както в строителния сектор, инсталирайте софтуер за проследяване на времето за строителство, за да оптимизирате процеса на отчитане.

Проверявайте: Отскачайте от време на време, за да проверите как вървят нещата. Не само крайния продукт, но и суровините, и следете работните процеси. Носете нещо като шаблона за контрол на качеството на ClickUp, за да ви помогне при проверката.

Одит: Провеждайте редовни одити. Прегледайте подробно всеки етап от процеса. Поискайте финансовите отчети и ги прегледайте.

4. Използвайте технологиите

Не се чувствайте принудени да правите всичко ръчно. Интегрирайте и автоматизирайте всичко, което можете.

Интегриране: Вашият договорно производител използва ли различен ERP? Интегрирайте го с ClickUp. Можете също да създадете свои собствени персонализирани интеграции за вашите уникални работни процеси или инструменти с публичния API на ClickUp.

Управление: Консолидирайте договорите си и настройте сигнали/уведомления за тези, които изискват вашето внимание. Изпробвайте шаблона за управление на договори на ClickUp, за да създадете надеждно хранилище за всичките си договори – съхранявани, управлявани и проследявани от едно място.

Отчет: Създайте отчети в реално време, базирани на KPI, с ClickUp Dashboards. Персонализирайте джаджите, за да отразяват вашите нужди. След това автоматично изпращайте известия до всички заинтересовани страни с линк към необходимия им табло.

Клиентски портали на ClickUp Табла за лесно проследяване на проекти

Автоматизирайте: За повтарящи се задачи и дейности, базирани на тригери, опитайте ClickUp Automations. Например, ако трябва да информирате инспектора по качеството, когато даден етап от производството е завършен, настройте автоматизация, която възлага задачата на правилния потребител, когато статуса се промени. Изберете от над 100 предварително проектирани автоматизирани работни потоци, за да елиминирате натоварената работа.

Елиминирайте ръчните задачи с ClickUp Automations

С основата на тези стратегии сте напълно готови да започнете договорното производство. Все още не сте сигурни? Ние сме зад вас.

Най-добри практики за успешно договорно производство

Горните стратегии предлагат солидна основа. Въпреки своята сила, това е само началото. На всеки етап от договорното производство няколко неща могат да се объркат. Ето някои от най-добрите практики, които организациите следват, за да избегнат капани по-късно.

🎯 Идентифицирайте пречките

Повечето договорни производители имат затруднения в процеса си. Например, един може да има капацитет да изпече 100 кексчета на минута, но ако може да опакова само 3 на минута, общото производство е само три – затруднение.

Докато оценявате доставчиците, проверете целия процес и разберете потенциалните пречки. Обсъдете плановете им за премахването им.

🎯 Защитете вашата интелектуална собственост

При договорното производство ще споделяте вашите патентовани знания под формата на изисквания и спецификации. За начало споделяйте само това, което е необходимо на договорния производител.

Ако обаче изберете един доставчик за цялостното производство, производителят ще знае вашите съставки, рецепта и стратегия за дистрибуция. За да избегнете злоупотреба с тази информация, изгответе строги договори за доставка с тежки санкции за неспазване.

🎯 Създайте резервно копие

Помните ли как производствените центрове по целия свят бяха принудени да прекратят дейността си почти за една нощ? В резултат на това глобалните вериги за доставки бяха разрушени. Една от основните причини за това е, че организациите нямаха резервни производители на друго място.

За да избегнете риска от мащабни прекъсвания в управлението на веригата за доставки, е разумно да разполагате с разнообразен набор от договорни производители, дори и това да е свързано с малко по-големи логистични разходи.

🎯 Мислете напред

Всеки договор има срок на валидност, след изтичането на който ще трябва да го подновите. Това е чудесна възможност да преразгледате резултатите, да предоговорите условията, да разрешите спорове и т.н. Затова мислете предварително за подновяването на договорите.

Настройте софтуера си за управление на подизпълнители, така че да ви уведомява, когато е време за подновяване. Ако използвате ClickUp за управление на подизпълнители, можете да настроите автоматизация, която да ви предупреждава 30/60/90 дни преди изтичането на договора. Когато дойде време, използвайте шаблони за подновяване на договори, за да проследите изтичащия договор. Отделете време, за да оцените и подновите отношенията проактивно.

🎯 Подобрявайте процеса често

Средната продължителност на живота на един технологичен инструмент е едва три години. Днес технологичните подобрения са бързи и експоненциални. За да отговорите на нуждите на такъв пазар, трябва да подобрите и производствените си процеси.

Сътрудничество с доставчика за насърчаване на непрекъснатото усъвършенстване

Инвестирайте в обучение и развитие за всички работници в производствената база на договорния производител.

Отделете време и бюджет за експериментиране.

Научете от експерти в бранша или дори се вдъхновете от други сектори.

Оптимизирайте договорното производство с ClickUp

Независимо дали строите хартиен самолет от един суров материал или истински самолет от милион части, индустриалните договорни производители могат да направят вашия процес ефективен, рентабилен и устойчив.

Въпреки предимствата си, договорното производство може да бъде и рисковано. Ами ако изпълнителят не разбере вашите изисквания? Ами ако не спази срока? Ами ако неговата продукция не се интегрира с останалата част от продукта?

Предотвратяването на такива рискове изисква надежден инструмент за управление на проекти и автоматизация. Тук на помощ идва ClickUp.

