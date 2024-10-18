Как да приложите валидиране на данни в Excel

Ръководите голямо пускане на продукт на пазара. Вашият екип е работил усилено в продължение на месеци. Те са тествали продукта, попитали са клиентите какво мислят и са проучили пазара. Имате тази важна информация записана в Excel таблица за отчети.

С наближаването на деня на пускането на продукта, решавате да прегледате отчетната таблица и забелязвате грешка в ценообразуването и по-висока от обичайната оценка на клиента.

Увереността ви спада. Колко други грешки се крият в тези данни? Колко време ще отнеме да проверите и потвърдите всяка клетка?

Можете да избегнете този стрес, като настроите валидирането на данни в Excel.

Валидирането на данни в Excel превръща потенциалната неточност на данните в точни работни процеси. Тъй като задавате логичен диапазон за въвеждане на данни, неточната информация се маркира незабавно. Няма повече оценки на клиенти извън диапазона.

Това ръководство ще ви покаже как да използвате валидирането на данни в Excel, за да спестите време, да намалите стреса и, най-важното, да изградите доверие в данните си.

Разбиране на основите на валидирането на данни в Excel

Валидирането на данни в Excel е мощна функция, която ви позволява да контролирате какво могат да въвеждат потребителите в определени клетки. Тя проверява дали въвежданите данни отговарят на определени критерии, които сте задали, като гарантира, че само валидна информация попада в електронната ви таблица.

Валидирането на данни ви позволява да:

Контролирайте какъв тип данни могат да се добавят към вашия лист Предоставете на потребителите списък с приемливи опции Създайте персонализирани правила за въвеждане на данни

Нека ви разведем стъпка по стъпка през процеса на валидиране на данни.

Стъпка 1: Изберете клетките

Първо, маркирайте клетките в Excel, в които искате да приложите валидирането. Това може да бъде една клетка, колона или диапазон от клетки.

Стъпка 2: Достъп до валидиране на данни

Преминете към раздела „Данни“ в лентата на Excel и изберете „Валидиране на данни“.

Стъпка 3: Изберете критерии за валидиране

В диалоговия прозорец „Валидиране на данни“ ще видите падащо меню под „Разреши“. В зависимост от вашите изисквания изберете някоя от опциите в списъка.

Например, нека зададем правило, което гарантира, че дадена клетка приема само цели числа между 10 и 100:

3. 1 Изберете „Цяло число“ от падащото меню „Разреши“. Ще забележите, че това ще отключи повече свързани полета.

3. 2 Задаване на данни между

3. 3 Въведете 10 в полето „Минимум“ и 100 в полето „Максимум“ и кликнете върху „OK“.

След като валидирате тези критерии, потребителите няма да могат да въвеждат невалидни стойности. В този случай те не могат да въвеждат цифри по-малки от 10 или по-големи от 100. Да опитаме.

За да направите процеса на събиране на данни още по-организиран, можете да използвате опцията „Въвеждане на съобщение“, за да информирате потребителите каква информация трябва да въведат в тази клетка.

Стъпка 4: Настройте съобщенията в раздела „Въвеждане на съобщение“ (по избор)

За да покажете съобщение, което указва на потребителя какви данни са разрешени в дадена клетка, кликнете върху раздела „Въвеждане на съобщение“ в диалоговия прозорец за валидиране на данни и изпълнете следните стъпки:

4. 1 Маркирайте полето „Покажи съобщение за въвеждане, когато клетката е избрана“

4. 2 Въведете заглавие за вашето съобщение. Тук сме дали заглавието „Информация!“ под раздела за въвеждане на съобщение.

4. 3 Въведете полезно съобщение, което ще се появява, когато потребителите изберат клетката. Кликнете върху OK.

След като изберете валидираната клетка, ще видите следното съобщение:

Стъпка 5: Конфигуриране на предупреждение за грешка (по избор)

По същия начин можете да персонализирате предупреждението за грешка в раздела „Предупреждение за грешка“ за невалидни данни, въведени в клетка.

За да създадете персонализирано съобщение за грешка, преминайте към раздела „Сигнал за грешка“ в диалоговия прозорец за валидиране на данни и дефинирайте следните параметри:

5. 1 Маркирайте отметката „Покажи предупреждение за грешка след въвеждане на невалидни данни“

5. 2 В падащото меню „Стил“ изберете желания тип предупреждение.

5. 3 Въведете заглавието и текста на съобщение за грешка в съответните полета и кликнете върху OK.

Сега, ако някой потребител се опита да въведе невалидни данни, Excel ще покаже предупредителното съобщение, което току-що персонализирахме.

Понякога вградените опции за валидиране не са достатъчни за сложни правила. В такива случаи можете да използвате персонализирани формули.

За да използвате персонализирана формула:

Изберете „Персонализирано“ от падащото меню „Разреши“ в диалоговия прозорец „Валидиране на данни“. В полето „Формула“ въведете вашата персонализирана формула.

💡Ключова точка: Персонализираните формули трябва да връщат TRUE за валидни данни и FALSE за невалидни данни.

Овладявайки тези основи на валидирането на данни в Excel, вие сте на прав път към създаването на по-стабилни и безгрешни електронни таблици.

Разширени техники за валидиране на данни в Excel

Докато основните правила за валидиране на данни са полезни за прости сценарии, Excel предлага по-сложни опции за комплексни нужди от управление на данни. Ето някои напреднали техники:

1. Зависими падащи списъци

Създайте каскадни списъци, в които опциите в един списък зависят от избора в друг. Например, да предположим, че искате да покажете градове в падащ списък въз основа на избраната държава в листа.

Създайте именовани диапазони за вашите списъци

Използвайте функцията INDIRECT при валидирането на данни

Пример: =INDIRECT(A1)

В този пример A1 съдържа името на диапазона, който да се използва за падащото меню.

2. Комбиниране на няколко условия

Използвайте функциите AND, OR, NOT, за да създадете сложни логически тестове.

Пример: Стойността трябва да е между 1-10 ИЛИ 20-30

=OR(AND(A1>=1,A1<=10),AND(A1>=20,A1<=30))

3. Динамични диапазони за валидиране

Използвайте динамични именовани диапазони, за да актуализирате автоматично списъците за валидиране при промяна на данните.

Например, ако проследявате информация за клиенти и често добавяте нови клиенти, динамичен именован диапазон може да ви помогне да се уверите, че най-актуалният списък с клиенти е на разположение за избор в различни форми и отчети.

Създайте динамичен именован диапазон с помощта на функциите OFFSET или TABLE.

Използвайте този именован диапазон във вашата валидация на данни

4. Валидиране на данни с условно форматиране

Комбинирайте валидирането на данни с условно форматиране за визуална обратна връзка.

Настройте правило за валидиране на данни

Приложете условно форматиране въз основа на еднакви или сходни критерии.

Например, да предположим, че следите продажбите спрямо целите. Можете да приложите условно форматиране, така че продажбите под целта да бъдат оцветени в червено, а тези над целта – в зелено.

5. Валидиране между листа

Валидирайте данни спрямо стойности в други листа или дори други работни книги.

Пример: Уверете се, че дадена стойност съществува в Sheet2

=COUNTIF(Sheet2!A:A,A1)>0

Макар че тези техники предлагат мощни възможности за контрол на данните, те могат да направят вашите електронни таблици по-сложни. Затова винаги документирайте вашите разширени правила за валидиране за бъдеща справка.

Примери за видове валидиране на данни и тяхното практическо приложение

Видяхме как валидирането на данни може да превърне електронната таблица от потенциално минно поле в мощен инструмент, устойчив на грешки. Нека разгледаме някои често срещани типове валидиране на данни и техните приложения в реалния свят.

1. Цяло число

Да предположим, че ръководите проект и искате да проследявате работното време на членовете на екипа си. Искате да сте сигурни, че членовете на екипа въвеждат само цели числа между 3 и 24.

Как да го настроите:

Кликнете върху клетката или колоната

Отидете на раздела „Данни“ и кликнете върху „Валидиране на данни“.

Изберете „Цяло число“ от падащото меню.

Задайте минимална стойност 3 и максимална стойност 24.

Сега вашият екип не може да въвежда работни часове извън тези критерии.

2. Десетични знаци

Това е чудесно, когато трябва да работите с числа, които не винаги са цели, като цени или измервания.

Да предположим, че следите разходите и искате да сте сигурни, че хората въвеждат правилно сумите в долари и центове:

Кликнете върху клетката или колоната

Отидете на раздела „Данни“ > „Валидиране на данни“

Изберете „Десетичен“ от падащото меню.

Задайте минималната стойност на 0 (не искаме отрицателни разходи)

Можете да зададете и максимална стойност, например 1000, ако това е подходящо за вашия бюджет.

Сега членовете на екипа ви са ограничени до числа като 10, 50 или 3,75.

3. Списък

Това е чудесно за създаване на падащи менюта. Да предположим, че сте мениджър на съдържание, който иска да проследява статуса на задачите на писателите.

Ето как можете да използвате валидирането на списъци в Excel:

Изберете клетките

Раздел „Данни“ > „Валидиране на данни“

Изберете „Списък“ от падащото меню.

Въведете опциите си по следния начин: Незапочнато, В процес, Завършено

Сега имате подредено падащо меню в клетките си.

Това е идеално решение, когато се нуждаете от дати в определен диапазон, като например крайни срокове за подаване на задачи.

Опитайте следното:

Изберете клетките с дати

Раздел „Данни“ > „Валидиране на данни“

Изберете Дата от падащото меню

Задайте начална дата (например днес) и крайна дата (може би след седмица).

По този начин никой няма да може погрешно да въведе дати извън времевата рамка на задачата ви.

5. Време

Това е изключително полезно за графици или когато записвате продължителност. Представете си, че създавате дневник за тренировки и искате да записвате времето за упражнения:

Изберете клетките с дати

Раздел „Данни“ > „Валидиране на данни“

Изберете „Време“ от падащото меню.

Можете да зададете начален час (например 00:00 за полунощ) и краен час (например 23:59 за 11:59 вечерта).

По този начин винаги ще имате правилно форматирани времена в дневника си за тренировки!

6. Дължина на текста

Това е чудесно, когато имате нужда текстът да бъде с определена дължина, като например кодове или идентификационни номера. Да предположим, че сте учител и идентификационните номера на учениците трябва да бъдат винаги от шест символа:

Маркирайте колоната с идентификационните номера

Раздел „Данни“ > „Валидиране на данни“

Изберете „Дължина на текста“ от падащото меню.

Изберете „Равен на“ и въведете 6.

Сега ще се приемат само 6-значни идентификационни номера – без липсващи цифри или прекалено дълги идентификационни номера.

7. Персонализиране

Това е малко по-сложно, но изключително полезно! Да предположим, че искате да разрешите само стойности, по-големи от тези в клетката над тях.

Ето как да го направите:

Изберете клетките

Раздел „Данни“ > „Валидиране на данни“

Изберете „Персонализирано“ от падащото меню.

В полето за формули въведете: =A2>A1 (ако започвате от A2)

Сега всяка стойност трябва да е по-голяма от тази над нея.

Не се страхувайте да експериментирате с тези опции. Колкото повече практикувате, толкова по-добре ще ги използвате. В дългосрочен план те ще ви спестят много време, като предотвратят грешки.

Ако нещо не работи правилно, винаги можете да коригирате настройките за валидиране на данни.

Отстраняване на често срещани проблеми при валидирането на данни

Понякога валидирането на данни не работи така, както очакваме. Нека обсъдим някои често срещани проблеми и как да ги решим.

Падащият списък не се показва

Настроили сте валидиране на списък, но не можете да намерите стрелката на падащото меню. Нека проверим няколко неща:

Уверете се, че падащото меню в клетката в диалоговия прозорец „Валидиране на данни“ е отбелязано.

Уверете се, че изходният списък не съдържа празни клетки.

Excel понякога може да бъде малко придирчив по отношение на датите. Ако отхвърли вашите дати, опитайте следните трикове:

Понякога Excel се обърква между мм/дд/гггг и дд/мм/гггг. Опитайте да промените формата на датата.

Използвайте тирета (-) или наклонени черти (/) за всички дати. Не ги смесвайте.

Невалидни данни все още се промъкват

Ако невалидни данни се промъкват през валидирането ви, нека проверим отново няколко неща:

Потърсете отметката „Игнорирай празни полета“ в „Валидиране на данни“. Ако е отметната, празните полета ще бъдат разрешени.

Уверете се, че сте настроили предупреждение за грешка, а не само съобщение за въвеждане.

Персонализираната валидация на формули не работи

Когато вашата персонализирана формула винаги се показва като невалидна или валидна:

Проверете дали използвате правилни препратки към клетки

Не забравяйте да започнете формулата си със знак за равенство (=).

Не можете да редактирате клетки след добавяне на валидиране

Ако валидираните клетки изглеждат заключени, проверете следното:

Проверете дали листът е защитен. Отидете в раздела „Преглед“ и кликнете върху „Отстраняване на защитата на листа“.

Кликнете с десния бутон върху клетката, изберете „Форматиране на клетки“, отидете в „Защита“ и се уверете, че опцията „Заключено“ не е отбелязана.

Валидирането изчезва при копиране на клетки

Ако обичайната функция за копиране и поставяне не отразява валидирането, опитайте следното:

Използвайте „Специално поставяне“ и изберете „Валидиране“, за да запазите правилата.

Как да намерите и премахнете валидирането на данни в Excel

Понякога може да се наложи да промените или премахнете правила за валидиране на данни. Може би сте наследили електронна таблица или вашите нужди от данни са се променили. Не се притеснявайте – намирането и премахването на валидиране на данни е лесно, след като знаете как.

Намиране на клетки с валидиране на данни

За да видите кои клетки имат валидиране на данни:

Отидете на раздела „Начало“ Преминете към групата „Редактиране“ Кликнете върху „Намери и избери“ Изберете валидиране на данни

Excel вече ще маркира всички клетки, които имат правила за валидиране на данни.

Премахване на валидирането на данни

За да премахнете валидирането на данни от клетки:

Изберете клетките, които искате да промените (ако е необходимо, използвайте стъпките „Намиране на клетки с валидиране на данни“ по-горе). Отидете на раздела „Данни“ Кликнете върху „Валидиране на данни“ В прозореца, който се отваря, кликнете върху „Изчисти всичко“. Кликнете върху OK.

Правилата за валидиране на данни вече не са налични в тези клетки.

Знаейки как да намирате и премахвате валидирането на данни, вие получавате по-голям контрол над вашите електронни таблици, което ви позволява да ги променяте според променящите се нужди.

Предизвикателства и ограничения на Excel

Excel е мощен инструмент, но не е идеален за всяка ситуация. С разрастването на вашите проекти може да се сблъскате с някои предизвикателства. Нека разгледаме някои често срещани проблеми:

Проблеми с мащабируемостта

Excel работи отлично за малки и средни масиви от данни. Но с нарастването на обема на данните може да се сблъскате с някои препятствия:

Ограничения за редове : Excel има максимум 1 048 576 реда на лист. Това може да изглежда много, но за големи проекти с данни, които изискват голяма : Excel има максимум 1 048 576 реда на лист. Това може да изглежда много, но за големи проекти с данни, които изискват голяма база данни в Excel , това не е достатъчно.

Проблеми с производителността : Големите електронни таблици с много формули могат да станат бавни и нестабилни. Може да забележите забавяне при превъртане или изчисляване на данни.

Ограничения на паметта: Excel зарежда всички данни в паметта на компютъра ви. При много големи файлове това може да забави цялата ви система.

Предизвикателства при сътрудничеството

Въпреки че Excel подобри функциите си за споделяне, все още има някои пречки за сътрудничеството:

Контрол на версиите : Проследяването на кой е направил какви промени и кога може да бъде трудно, особено при много членове на екипа.

Редактиране в реално време : Няколко потребители могат да редактират споделени работни книги, но това не е толкова гладко, колкото със специално създадените инструменти за сътрудничество.

Ограничения при коментирането: Системата за коментиране в Excel е базова, което затруднява подробните дискусии по конкретни точки от данните.

Валидиране на данни и ограничения при въвеждането

Функциите за валидиране на данни в Excel, макар и полезни, имат някои ограничения в сравнение с други софтуери за въвеждане на данни:

Сложни правила за валидиране : Настройването на разширено валидиране на данни често изисква сложни формули, които могат да бъдат податливи на грешки.

Ограничени указания за потребителя : Трудно е да се предоставят ясни инструкции в клетките за въвеждане на данни.

Непоследователно въвеждане на данни: Без строг контрол потребителите могат да въвеждат данни в непоследователни формати, което по-късно води до проблеми при анализа.

Ограничения на автоматизацията и работния процес

Excel разполага с някои функции за автоматизация, но те може да не отговарят на по-напредналите нужди:

Ограничена вградена автоматизация : Въпреки че Excel разполага с функции като макроси, създаването на сложни автоматизирани работни процеси често изисква напреднали умения за програмиране.

Липса на вградена функция за управление на задачите: Excel не е проектиран за проследяване на задачи или управление на проекти, като му липсват функции като възлагане на задачи, крайни срокове или проследяване на статуса.

Проблеми със сигурността

За чувствителни данни Excel може да не осигурява необходимото ниво на сигурност:

Основни настройки за разрешения : Въпреки че можете да защитите работните книги с парола, Excel не разполага с разширени функции за сигурност, като криптиране или подробни регистри за достъп.

Споделяне на рискове: Лесно е да споделите случайно цяла работна книга, когато сте имали намерение да споделите само конкретни данни.

Алтернативи на Excel

Въпреки че Excel е мощен инструмент, той има ограничения при управлението на сложни проекти и обработката на данни в голям мащаб. В такива случаи е добре да проучите алтернативи на Excel.

Нека разгледаме ClickUp, всеобхватна платформа за продуктивност, която отстранява много от недостатъците на Excel.

ClickUp

ClickUp е повече от просто софтуер за електронни таблици. Това е цялостна платформа за продуктивност, която управлява задачи, проекти и бази данни. Ето защо тя е достойна алтернатива на Excel:

Гъвкав изглед на таблицата

Табличният изглед на ClickUp е сърцевината на функционалността на базата данни.

Създавайте мощни и визуални бази данни с ClickUp Table View

Ето как това може да ви помогне:

Създаване на база данни без кодиране : Настройте база данни за секунди, без да имате познания по кодиране.

Потребителски полета : Използвайте над 15 типа полета (като текст, числа, падащи менюта и др.), за да адаптирате базата данни към вашите нужди.

Полета за взаимоотношения : свържете записите в различни бази данни, като създадете система от релационни бази данни без сложни формули.

Лесна манипулация на данни : сортирайте, филтрирайте и групирайте данни с няколко кликвания

Масово редактиране: Направете промени в няколко записи едновременно, спестявайки време и намалявайки грешките.

Преглеждайте и организирайте данните, проектите и работните процеси по всякакъв начин, който желаете, с ClickUp.

Освен това, за разлика от фиксираната таблица в Excel, ClickUp Table View предлага над 15 изгледа за взаимодействие с вашите данни:

Това разнообразие ви позволява да превключвате изгледите, без да променяте основните данни, като ви предоставя нови идеи и перспективи.

Възможността на ClickUp да предоставя различни изгледи (хората реагират по различен начин на различните изгледи) на задачите по проекта ни позволява да изградим много бързо основна рамка за проекта, която може лесно да бъде разбрана от всички участници. Това опростява целия проект.

Възможността на ClickUp да предоставя различни изгледи (хората реагират по различен начин на различните изгледи) на задачите по проекта ни позволява да изградим много бързо основна рамка за проекта, която може лесно да бъде разбрана от всички участници. Това опростява целия проект.

Функции за сътрудничество

Превърнете идеите на екипа си в синхронизирани действия с помощта на ClickUp Whiteboards.

ClickUp блести, когато става въпрос за работа в екип:

Редактиране в реално време : Няколко членове на екипа могат да работят едновременно върху един и същ набор от данни без конфликти.

Коментари и споменавания : Обсъждайте конкретни точки от данните или записи точно там, където се намират данните.

Виртуално сътрудничество : Използвайте : Използвайте ClickUp Whiteboards за мозъчна атака по проектиране на бази данни или работни процеси.

Разрешения: Задайте подробни нива на достъп за различни членове на екипа или клиенти.

Мощна автоматизация

Използвайте готовите автоматизации на ClickUp или ги персонализирайте според нуждите си.

Идеята за валидиране на данни в ClickUp е да се работи по-умно, а не по-усилено. Ето как ClickUp Automations постига това:

Персонализиран инструмент за автоматизация: Създайте автоматизация, която отговаря на вашите нужди за валидиране на данни. Не се изисква кодиране – просто го настройте и го пуснете да работи.

Управление и контрол: Автоматизирайте задачите по валидиране на данни. Опишете какво ви е необходимо и оставете Автоматизирайте задачите по валидиране на данни. Опишете какво ви е необходимо и оставете ClickUp Brain , инструмент за изкуствен интелект, да конфигурира автоматично работните процеси.

Импортиране или интегриране: Импортирайте данни от Excel таблици в различни формати или свържете базата си данни чрез над 1000 безплатни Импортирайте данни от Excel таблици в различни формати или свържете базата си данни чрез над 1000 безплатни интеграции на ClickUp , включително Google Sheets.

Автоматизацията може да се справи с въвеждането на данни, актуализирането на статуса, известията и други, като намалява човешките грешки и ви освобождава време.

Шаблони за бърза настройка

Валидирането на данни от нулата може да бъде трудно, особено ако никога не сте го правили. За да ви помогне, ClickUp предлага:

Над 1000 готови шаблона за различни нужди на бази данни, от календари за съдържание до директории на служители

Персонализирани Excel шаблони за управление на проекти , които отговарят на вашите нужди за валидиране на данни

Един такъв чудесен шаблон, подходящ за начинаещи, е шаблона за електронна таблица ClickUp. Този богат на функции, адаптивен и готов за употреба шаблон има персонализирани подкатегории, които ви помагат да събирате и управлявате важни данни.

Изтеглете този шаблон Валидирайте данни в различни опции за преглед – списък, табло, таблица, документ, карта и формуляр с шаблона за електронна таблица ClickUp.

Този шаблон ви позволява да:

Присвойте статуси като „В процес“ за проследяване на това кой какво прави.

Задайте крайни срокове или създайте повтарящи се задачи

Подчертайте най-важното, като зададете приоритети на задачите

Анализирайте настроенията, като позволите на членовете на екипа да гласуват по ключови въпроси.

Присвойте задачи директно на заинтересованите страни за по-голяма отчетност

Лесно задавайте зависимости, променяйте отговорните лица или обединявайте задачи в подзадачи.

Прочетете също: 20 безплатни шаблона за електронни таблици в Excel и ClickUp

Изберете подходящия инструмент за вашите нужди от данни

Excel остава мощен и гъвкав инструмент за много задачи по управление на данни. Въпреки това, трябва да сте наясно с неговите ограничения, особено когато работите с големи масиви от данни, сложни взаимоотношения или съвместни проекти.

Алтернативи като ClickUp предлагат иновативни решения на някои от предизвикателствата на Excel, особено в областта на сътрудничеството и автоматизацията.

Когато избирате инструмент за управление на данни, имайте предвид мащабируемостта, лекотата на използване, функциите за сътрудничество и възможностите за интеграция. Целта е да намерите решение, което подобрява производителността ви и ви помага да получите задълбочени познания.

Регистрирайте се в ClickUp още днес!