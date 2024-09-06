Как чувството на изолация на работното място може да повлияе на работата ви

Седите на бюрото си и подготвяте презентация, когато забелязвате, че група от вашия екип се е събрала на купчина и тихо обсъжда нещо помежду си.

Любопитството се пробужда. За какво говорят? Дали е нещо важно?

Чувствате лека доза неудовлетвореност, защото бихте искали да допринесете, но не сте в течение. Това не се случва за първи път. Дори и в миналото сте се чувствали като че ли сте изостанали в работата.

Чувството на изолация на работното място може да бъде разочароващо и да се отрази на служителя и организацията. И то е по-често срещано, отколкото може да си мислите.

В този блог ще разгледаме какво причинява изключването на работното място, начините за справяне с чувството на изолация на работното място и други теми. Да започнем!🚦

Успокоително послание: Не сте единственият, който се чувства изключен на работното място, макар че може да ви се струва така. 75% от служителите по света споделят, че са се чувствали изключени на работа, според доклада на EY „Belonging Barometer “. Това означава, че обикновено това е дълбоко вкоренен проблем, който засяга много от нас.

Чувство на изолация на работното място: какво всъщност се случва?

Чувството на изолация на работното място възниква, когато сте изключени от екипни дейности, дискусии или социални взаимодействия. Тази изолация може да ви накара да се почувствате отчуждени и демотивирани, което да се отрази на вашето благосъстояние и връзката ви с екипа.

Когато се чувствате изолирани, е лесно да обвинявате себе си. В дългосрочен план това може лесно да се превърне в спирала и да има силно негативно влияние върху отношението ви към работата. Въпреки това, истинската причина, поради която не сте били включени в тази вътрешна шега или не сте се чувствали част от екипа, може да е извън вашия контрол.

Това може да се дължи на по-дълбоки проблеми като липса на комуникация, негласни йерархии, клики в офиса или дори култура на работното място, която кара всички да се чувстват изолирани.

Идентифицирането на основната причина е от решаващо значение за ефективното решаване на проблема. Преди да предприемете по-нататъшни стъпки за подобряване на ситуацията, обмислете дали вашият опит съответства на тези проблеми.

🚩 Проблемът е в теб или в културата?

Мнозина се чудят: „Вината ли е моя или има нещо нередно в екипа ми?”

Най-добрият начин да определите дали сте жертва на изключване на работното място е да се запитате дали правите това, което се очаква от вас.

Спазвате ли сроковете по вашите проекти? Вие ли сте учтив, сътрудничите ли и правите ли всичко, за да бъдете добър служител?

Ако отговорите с „да“ на горните въпроси, но все още се чувствате изключен, вероятно виновникът е културата на вашия екип.

Някои признаци, които показват, че се намирате в неблагоприятна работна среда, могат да бъдат: Често се чувствате изключен от важни срещи или дискусии Комуникацията в екипа често е неясна или разкъсана Липсата на подкрепа и наставничество ви принуждава да разберете нещата сами. Културата ви кара да се чувствате, че трябва да сте благодарни само за това, че имате работа. Често се чувствате недооценен или неценен за вашия принос Използването на изрази като „ние сме едно семейство“, за да се размият границите Прекомерна работна натовареност или липса на граници между работата и личния живот Кликите в офиса или негласните йерархии са очевидни

🚩 Клики в офиса: Да или не

Може би сте мислили, че кликите са нещо, което сте оставили зад себе си в гимназията. За съжаление, това не винаги е вярно. Кликите често се появяват под различна форма или вид на всяко работно място.

Много работни места имат клики – някои добри, други не толкова. Тези сплотени групи често се формират около общи интереси, работни функции или типове личности.

На пръв поглед те може да изглеждат безобидни, но могат да създадат реални бариери за онези, които не са част от тях.

Въпреки това, не всички клики са лоши; някои осигуряват солидна мрежа за подкрепа.

Но в повечето случаи, когато тези групи започнат да се формират в офиса, те водят до ограничаване на достъпа и ексклузивност, което затруднява другите да се свързват и да си сътрудничат.

🚩 Тънката реалност на изключването

Изключването не винаги е очевидно. Не става въпрос само за пропускане на събития след работа или липса на възможност да се изкажете по време на срещи.

Понякога това са по-фини неща, като например да не ви питат за мнението ви по даден проект или да ви пренебрегват при разпределянето на ключови задачи. Тези малки случаи могат да се натрупват с времето, което да ви кара да се чувствате недооценени и изолирани от екипа си.

Ето някои често незабелязвани признаци на изключване: Важни имейли, чатове или документи се разпространяват сред вашите колеги, но вие не винаги сте включени в списъка за разпространение. Планират се излети на екипа или събирания след работа, но вие или не сте информирани, или сте поканени в последния момент. Забелязвате, че колегите често разговарят неформално, например по време на почивките за кафе, но рядко ви канят да се присъедините към тях. Другите членове на екипа редовно получават насоки или наставничество, но вие сте оставени да се справяте с предизвикателствата сами. Когато вашият принос бъде признат, той се подценява или не се подчертава толкова, колкото този на другите. По време на срещи може често да ви прекъсват или идеите ви да се отхвърлят без много дискусии. Постоянно ви се възлагат задачи, които са важни, но не са толкова забележими.

Как да се справим с чувството на изолация на работното място?

За да промените това чувство на изолация, е важно да го посрещнете директно и да предприемете проактивни стъпки.

Ето как. 🗂️

✅ Фокусирайте се върху това, което можете да контролирате

Когато се чувствате изключен на работното място, е лесно да започнете да обвинявате себе си или другите.

Първата стъпка в справянето с тази ситуация обаче е да погледнете какво можете да контролирате – вашата производителност и отношение.

Според консолидирани проучвания на Indeed и Michael Page, трябва да се фокусирате върху контролируемите фактори, като: Подобряване на качеството на работата ви Поставяне на лични цели Говорете с колегите си, преди да стигнете до някакви заключения Поддържане на по-позитивно отношение (доколкото е възможно) Намерете хобита извън работното място Уверете се и внушете на себе си, че самочувствието ви не се определя от действията на другите или от работата ви. Медитация и самопомощ Търсене на терапия

Концентрирайки се върху представянето и отношението си, можете да се чувствате уверени, че давате най-доброто от себе си и че евентуалните проблеми не са по ваша вина.

Ако смятате, че има място за подобрение, потърсете начини да подобрите представянето си. Говорете с колегите си, особено с тези на по-високи позиции, провеждайте индивидуални разговори с мениджъра си и потърсете обратна връзка. Ако е необходимо, не се колебайте да се обърнете към отдел „Човешки ресурси“.

✅ Намерете вашата мрежа за подкрепа

За да се преборите с изолацията на работното място, мислете нестандартно. Макар да е естествено да общувате с хората, с които работите в тясно сътрудничество, понякога най-добрата подкрепа идва от разширяването на вашата мрежа от контакти.

Погледнете отвъд вашия непосредствен екип, за да намерите хора в други отдели или професионални групи, които споделят вашите ценности и интереси.

Освен това, можете да обмислите да се присъедините към професионални групи във и извън вашата компания.

Участието в общности на платформи като LinkedIn, Fishbowl, Toastmasters International и Meetup може да ви помогне да се свържете с хора, които мислят като вас, и да разширите мрежата си от контакти. Тези взаимодействия могат да ви предложат нови перспективи, ценни прозрения и чувство за принадлежност, което може да ви помогне да облекчите чувството на изолация.

✅ Изградете устойчивост и самосъзнание

Устойчивостта е от основно значение, когато се справяте с изключването на работното място. Тя включва поддържане на мотивацията (доколкото е здравословно и възможно) въпреки стреса и изтощението, които често съпътстват чувството на изолация.

Но не забравяйте, че устойчивостта не означава да потискате или игнорирате емоциите си, а да ги признавате и да намирате здравословни начини да се справяте с тях.

За да изградите устойчивост, опитайте следното: Практикувайте самоанализ, за да укрепите самочувствието си. Обработвайте емоциите си, преди да отговорите Разделете работните задачи, за да управлявате стреса и изтощението Редовно се оценявайте, за да реагирате обмислено, а не импулсивно.

Осъзнаването на заобикалящата ви среда също помага да се справяте с чувството на изолация.

Запитайте се дали често се чувствате изолирани в групови ситуации или само с определени лица. Разбирането на динамиката на работното ви място може да ви помогне да управлявате очакванията си и да намалите ненужния стрес, като съобразите подхода си с обкръжаващата ви среда.

✅ Справяйте се с кликите с професионализъм

За да се справяте ефективно с офисните клики, се нуждаете от комбинация от такт и професионализъм. Останете професионалисти, като запазвате неутралност, избягвате клюки и се отнасяте с уважение към всички.

Както отбелязва Harvard Business Review, офисната политика не е нещо, от което можете просто да се откажете; вие сте част от политиката на работното място просто защото сте служител в организацията. За съжаление, това е неизбежно. Това не означава, че ангажирането с политическата динамика на работното ви място ви прави лош човек.

Вместо това, фокусирайте се върху разбирането на политическата обстановка на работното ви място. Определете дали вашата компания е минимално, умерено, силно или патологично политизирана и вижте как това се вписва във вашия личен стил и кариерни цели.

Подхождайте към конфликтите с спокойствие. Опитайте се да разберете различните гледни точки, като същевременно отстоявате професионалните си ценности. Този подход ще запази репутацията ви и ще демонстрира лидерските ви качества.

Ако изключването продължава, фокусирайте се върху изграждането на индивидуални работни отношения в рамките на групата. Индивидуалните връзки могат да доведат до по-искрени и трайни връзки, отколкото приобщаването към цяла група.

Ролята на организациите в управлението на изключването на работното място

Съветите и стратегиите, които споделихме досега, бяха насочени предимно към това как вие, като индивидуалност, можете да се справите по-добре с изключването.

Но ето как стоят нещата: изключването не е само личен проблем, а и организационен.

Когато член на екипа или служител постоянно се чувства изолиран, това оказва негативно влияние върху цялостната работна среда.

Културата на изключване може да доведе до понижен морал, по-ниска производителност и по-висока текучество. Тя създава разделение между тези, които се чувстват включени, и тези, които не се чувстват, което може да подкопае сплотеността и ефективността на екипа.

Нека разгледаме как се проявяват тези динамики и какво може да се направи, за да се справим с тях на организационно ниво. 🏢

Ефекти от чувството на изолация

Чувството на изолация на работното място може значително да повлияе на благосъстоянието и продуктивността на човек. В емоционално отношение то често води до самота, гняв и дори срам.

Изследвания показват, че токсичното поведение на работното място и липсата на приобщаване значително увеличават симптомите на изчерпване. Служителите, които се чувстват маргинализирани, често изпитват спад в благосъстоянието си, което може да доведе до хроничен стрес и незаинтересованост. Те са и по-склонни да напуснат работата си.

💡 Професионален съвет: Бъдете категорични на работното място, когато се сблъсквате с токсично поведение. Използвайте изрази, започващи с „Аз“, за да обясните как техните действия ви засягат, като се фокусирате върху чувствата си, а не върху обвиненията.

И това не е всичко. Производителността също може да бъде сериозно засегната.

Когато служителите се чувстват изоставени, мотивацията им значително спада.

Проучването на BCG подчертава, че радостта от работата е основен фактор за задържането на служителите и производителността. Служителите, които се наслаждават на работата си, са с 49% по-малко склонни да обмислят напускане.

Изключването на работното място напряга отношенията в екипа, намалява сътрудничеството и иновациите – и двете от които са жизненоважни за успеха.

Освен това, изключването означава пропускане на ценни идеи и таланти. Пренебрегването на група служители може да доведе до пропуснати възможности за иновации и по-висока текучество, особено сред младите и разнообразни кадри.

Прочетете също: Как емоционалната интелигентност на работното място влияе върху работната среда

Какво могат да направят организациите по този въпрос?

Създаването на приобщаваща работна среда е нещо повече от индивидуално благополучие – то е от съществено значение за изграждането на продуктивна и иновативна среда.

За да подкрепи тези усилия, решението на ClickUp за HR екипи е съобразено с нуждите на организациите, за да им помогне да създадат култура на приобщаване.

С функции като инструменти за обратна връзка от служителите, поставяне на цели и проследяване на напредъка, ClickUp предоставя централизирана платформа за наблюдение и подобряване на динамиката в екипа.

Нека разгледаме някои практически стъпки, които можете да предприемете с помощта на ClickUp, за да подкрепите тези усилия:

Стъпка 1: Включващи цели и признание

Създайте цели, които обединяват екипа ви и гарантират, че всеки се чувства включен.

Например, можете да се стремите към: Най-малко 80% от служителите да участват в междуотделни проекти или инициативи през следващото тримесечие. Уверете се, че всеки процес на вземане на решения в екипа включва мнението на поне три различни роли или отдела. Прегледайте и подобрете вътрешните комуникационни инструменти и процеси в рамките на шест месеца, за да ги направите достъпни за всички служители. Създайте официална менторска програма, в която поне 50% от служителите от всички нива и отдели да участват като ментори или менторирани през следващата година.

Можете също да насърчите изграждането на екип, като наложите дейности като сесии за мозъчна атака, ротация на лидерските роли, въвеждане на политика на отворени врати и подобряване на каналите за комуникация.

Определете ясни цели и процеси за посрещане на нови служители. Това ще им помогне да се интегрират гладко и да се чувстват като част от екипа от самото начало.

Управлението на всички тези цели и събития самостоятелно може да бъде предизвикателство, но ClickUp Milestones може да го опрости.

Наложете цели за включване и ги стимулирайте, като отбелязвате и признавате отделните лица с помощта на ClickUp Milestones.

С тази функция можете да:

Определете целите за приобщаване като етапи в ClickUp, отбелязвайки ключовите моменти в инициативите си за разнообразие. Това улеснява синхронизирането на всички, като всеки знае точно какво трябва да бъде постигнато.

Използвайте изгледа „Времева линия“ заедно с „Зависимости на задачите“ в ClickUp , за да следите текущите усилия и да се уверите, че всичко е в съответствие с вашите цели.

Когато екипът ви постигне важни цели, можете да отбележите и отпразнувате тези постижения, като признаете напредъка в пътя си към приобщаване.

Можете да проследявате завършените етапи в таблото, което ви дава обобщена представа за текущото състояние на проекта. Това ви помага бързо да прецените къде се намирате и какво остава да бъде направено.

Стъпка 2: Планирайте събития, които включват всички

Знаете ли какво наистина обединява хората на работното място? Неформалните празненства и социални събирания, разбира се.

Те са фантастични за насърчаване на връзки и изграждане на колегиалност сред вашия екип.

Помислете за организиране на дейности, които обединяват всички, като обяди между отделите и фирмени излети, където колегите могат да общуват и да се опознават извън обичайните си роли.

Изтеглете този шаблон Планирайте и организирайте събития, в които да участват всички членове на екипа ви, като използвате шаблона за планиране на събития на ClickUp.

Можете да използвате шаблона за планиране на събития на ClickUp, за да планирате всичко това. Той улеснява планирането и изпълнението с функции, предназначени да поддържат всичко организирано.

Можете да създавате персонализирани списъци със задачи, за да разделите всяко събитие на ясни и управляеми стъпки. Сътрудничеството в реално време гарантира, че всички са в течение, а автоматизираните напомняния ви помагат да не пропускате крайните срокове. Удобният интерфейс ви помага да проследявате ефективно задачите, крайните срокове и ресурсите, като гарантира, че събитията ви протичат безпроблемно.

Стъпка 3: Събирайте обратна връзка анонимно

Простото внедряване на по-добри процеси не е достатъчно. Трябва да проверите дали тези промени имат ефект и да се уверите, че служителите се чувстват комфортно да споделят своето искрено мнение.

Ето защо е важно да събирате анонимни отзиви.

В анонимната си анкета включете комбинация от затворени и отворени въпроси, като например: Какво мислите за включването на работното място, когато става въпрос за екипни дейности? Чувствате ли се включени в тях?

Смятате ли, че има групи в офиса, които не позволяват на другите да влязат в тяхното професионално пространство?

Работите ли в положителна работна среда? Защо или защо не?

Можете да използвате обратната връзка от тези анкети, за да планирате следващите си стъпки и да вземете по-информирани решения. За да решите този проблем, разчитайте на ClickUp Forms.

Получете честна обратна връзка от вашите служители относно изключването, като използвате ClickUp Forms.

Той позволява точно събиране на обратна връзка чрез използване на условна логика, която се адаптира въз основа на отговорите на потребителите. По този начин можете лесно да превърнете обратната връзка в изпълними задачи, което улеснява разрешаването на всякакви проблеми или области за подобрение във вашите усилия за включване.

Изтеглете този шаблон Шаблонът за обратна връзка от служителите на ClickUp е създаден, за да ви помогне да събирате и управлявате обратната връзка от вашите служители.

Можете също да използвате шаблона за обратна връзка от служителите на ClickUp за подобни случаи. Той може:

Управлявайте комуникационните пропуски и събирайте обратна връзка по структуриран начин.

Насърчавайте служителите, които работят дистанционно, да участват в процеса на обратна връзка с гарантирани промени в бъдеще.

Осигурете платформа за анонимни и отворени разговори между служителите и ръководството.

Друго удобно средство за обратна връзка е шаблона за ангажираност на служителите на ClickUp, който ви позволява да следите нуждите, желанията, целите и споделената лична информация на всички ваши колеги. Можете да го използвате и за провеждане на проучвания за ангажираността, които предоставят ясни и полезни данни за това как вашите служители се чувстват на работното си място.

Прочетете също: Шаблон за оценка на представянето

Стъпка 4: Разпределяйте възможностите справедливо

Често се случва някои членове на екипа винаги да получават задачи с висок приоритет, докато други остават на заден план. Може да забележите, че някои членове на екипа не са напълно ангажирани в груповите проекти или че техният принос остава незабелязан.

За да се пребори с това, Team View на ClickUp е отлично средство за насърчаване на включването и ефективно балансиране на натоварването.

Възползвайте се от многофункционалните възможности за управление на ClickUp Team View, за да гарантирате приобщаване на работното място и да избегнете пристрастия, основани на сходства.

С Team View можете да видите вашите проекти, задачи и отговорности на едно място, което улеснява разпределянето на работата. Можете да възлагате задачи на отделни лица, за да гарантирате, че всеки има равни възможности да допринесе.

Можете дори да персонализирате изгледите, за да категоризирате задачите по етикети, които отразяват уменията и интересите на членовете на екипа. Например, ако маркирате задачите с конкретни набори от умения или типове проекти, членовете на екипа могат лесно да бъдат съпоставени със задачи, които съответстват на техните предпочитания и кариерни цели.

Стъпка 5: Подобряване на общата комуникация

Искате информацията да циркулира свободно, без бариери от йерархия или клики, които водят до недоразумения на работното място.

Чат изгледът на ClickUp може да ви помогне да ангажирате целия си екип и да държите всички в течение.

Ясната и отворена комуникация играе съществена роля за успеха на всеки екип, затова е важно да се създадат прозрачни канали, където всеки да се чувства комфортно да споделя своите идеи и обратна връзка.

Редовните проверки и актуализации гарантират, че всички остават в синхрон с целите на проекта. Насърчаването на култура на активно слушане и отзивчивост може да изгради доверие и да поддържа връзката в екипа ви.

Включете всички членове на екипа си и ги държите в течение с помощта на Chat View на ClickUp.

С Chat View можете:

Споделяйте новини, свързвайте ресурси и водете пълноценни разговори с колегите си.

Създайте канали, които не са свързани с работата, за да насърчите личните връзки с колегите си.

Задавайте задачи с @mentions, за да държите екипите в течение с най-новите актуализации.

Прочетете също: Как да стимулирате промяна в културата на организацията за постигане на успех

Насърчавайте приобщаването и принадлежността на работното място с ClickUp

Справянето с изключването на работното място е незаменимо за повишаване на морала и производителността на екипа, като същевременно се изгражда култура на сътрудничество.

Можете да използвате ClickUp, за да превърнете работната си среда в по-приобщаващо и подкрепящо място. От поставянето на цели до организирането на събития за изграждане на екип, ClickUp улеснява ангажираността и свързаността на всички.

Регистрирайте се в ClickUp още днес!