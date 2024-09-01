Как да приложите модела ADDIE в разработването на обучения (шаблони + примери)

Всички сме присъствали на обучения, които са просто... скучни? 👀

Но не всички обучения трябва да са скучни. Ами ако можете да създадете обучение, което е информативно, вдъхновяващо, въздействащо и направо забавно?

Тук на помощ идва моделът ADDIE.

Това е вашата пътна карта за създаване на обучение, което не само е запомнящо се, но и изключително ефективно.

Моделът ADDIE предоставя организирана стратегия за проектиране, разработване и предоставяне на висококачествени обучителни преживявания. Комбинирането на рамката ADDIE с подходящите шаблони гарантира, че проектирането и разработването на вашето обучително съдържание ще протече гладко и лесно.

Готови ли сте да подобрите своите обучения?

В този блог ще обсъдим как подходящият шаблон на модела ADDIE може да ускори процеса на разработване, като същевременно предостави качествено обучение на участниците.

Какво представляват шаблоните ADDIE?

Моделът ADDIE е методичен подход, използван в проектирането на обучение, който насочва разработването на ефективни образователни и обучителни програми. Той е една от най-широко използваните рамки за проектиране на обучение за разработване на обучителни и образователни продукти.

Моделът представлява пет фази:

Анализирайте

Дизайн

Разработване

Приложете

Оценявайте

Всяка фаза играе важна роля за гарантиране, че учебните цели са постигнати и че учебните материали са съобразени с конкретните нужди на учащите.

Шаблоните ADDIE могат да помогнат на професионалистите в областта на обучението и развитието да създават лесно обучителни курсове, базирани на ADDIE.

Независимо дали сте дизайнер на учебни програми, специалист по човешки ресурси или корпоративен треньор, шаблонът на модела ADDIE може да ви помогне да преодолеете разликата между бизнес очакванията и резултатите от обучението.

Това е чудесен начин да начертаете ясен план за разработване на курса и да получите подкрепата на собствениците на процеса, експертите по темата (SME) и други заинтересовани страни.

Какво прави един добър ADDIE шаблон?

Когато избирате шаблон на модела ADDIE, имайте предвид целите на обучението, процесите на проектиране на обучението, които следвате, и целевата аудитория. Подходящият шаблон трябва:

Визуализирайте етапите на ADDIE: Трябва да можете да записвате изискванията на проекта, да създавате структура на съдържанието, да съгласувате задачите на всеки етап, да преглеждате обратната връзка и да проследявате заявките за промени – всичко на едно място.

Поддръжка на прикачени файлове: Вашият ADDIE шаблон трябва да има раздели за добавяне на прикачени файлове, линкове към чернови, файлове с макети, формуляри за обратна връзка и др.

Бъдете гъвкави: Независимо дали трябва да започнете от нулата или да преминете директно към последната стъпка, един добър ADDIE шаблон трябва да може да се адаптира към всяка част от ADDIE модела за обучение.

Покажете зависимости: Шаблонът трябва да предоставя както обща картина на целия проект, така и филтър за конкретни задачи за обучение.

Активирайте автоматизацията: Като минимум трябва да можете да задавате напомняния за срещи и последващи действия.

Насърчавайте сътрудничеството: Избраният от вас шаблон ADDIE трябва да има опции за споделяне, възлагане на задачи и коментиране за всички заинтересовани страни.

Поддръжка на интеграции: Потърсете ADDIE шаблон, който се интегрира безпроблемно в съществуващите ви работни процеси за проектиране на обучение, LMS, Потърсете ADDIE шаблон, който се интегрира безпроблемно в съществуващите ви работни процеси за проектиране на обучение, LMS, инструменти за управление на проекти като ClickUp и др.

Използвайте изкуствен интелект: Изберете Изберете софтуер за обучение , който предлага шаблони, подпомагани от изкуствен интелект, за да подобрите цялостното преживяване на обучението.

Примери за модела ADDIE в обучението

Моделът ADDIE е де факто стандарт за разработване на ефективни планове за обучение. Ето няколко примера за употреба, които доказват неговата ефективност в петте му фази:

Обучение по продажби

Търговските представители често се нуждаят от сценарии за справяне с възражения или техники за сключване на сделки, които могат да използват в различни ситуации. В етапа на разработване, дизайнерът на обучението трябва да обърне специално внимание, за да избегне претоварване с информация, докато разбива конкретни сценарии, с които агентите се сблъскват при разговори с клиенти.

С помощта на модела ADDIE обучителите и дизайнерите на учебни програми могат:

Анализирайте: Прегледайте съществуващия наръчник за продажби, за да придобиете дълбоко разбиране за текущия процес на продажби и бизнес показателите. След това можете да използвате тези знания, за да контекстуализирате целите на обучението и да идентифицирате областите, които се нуждаят от подобрение.

Дизайн: Организирайте съдържанието по теми, съкратете ключовите елементи на процеса в модули и създайте гъвкава структура въз основа на различни сценарии за продажби, за да гарантирате, че обучението е подходящо и приложимо в различни ситуации.

Разработване: Създайте съдържанието на курса и напишете учебни материали за фасилитаторите.

Прилагане: Планирайте обучителните сесии, насърчавайте участието и давайте обратна връзка на обучаващите се.

Оценяване: Събирайте обратна връзка за лекотата на използване и качеството на съдържанието. След това сравнете резултатите, постигнати преди и след обучението, за да прецените тяхната ефективност.

Обучение за новопостъпили служители

Програмите за въвеждане в работата се различават от обучението по процеси. Те обикновено са лични сесии, които предоставят информация за ползите, правата за достъп, обучението по DEI, отчитането и съгласуването на графиците. Ако обаче отделът по човешки ресурси продължава да получава въпроси, свързани с темите, обхванати по време на въвеждането в работата, използването на модела ADDIE може да ви помогне:

Анализирайте: Разберете с кои части от програмата за въвеждане на нови служители се затрудняват служителите и идентифицирайте липсващата контекстуална информация, която би направила съдържанието по-релевантно.

Дизайн: Разделете сложните теми на по-малки модули и преценете необходимостта от видеоклипове за електронно обучение или други интерактивни елементи с достъп по заявка. Обмислете дали отказът от бялата дъска и използването на Разделете сложните теми на по-малки модули и преценете необходимостта от видеоклипове за електронно обучение или други интерактивни елементи с достъп по заявка. Обмислете дали отказът от бялата дъска и използването на онлайн инструменти за преподаване може да повиши запаметяването.

Разработване: Дайте приоритет на актуализирането на наръчника за новоназначените служители или на подготовката на страници с често задавани въпроси, свързани с заплатите, социалните придобивки и др. , за вътрешния портал за служители.

Прилагане: Отделете време за обсъждане на темите, подчертани от служителите по-рано в сесията, и предоставете връзки към онлайн ресурси за относително по-малко важните от тях.

Оценяване: Планирайте последващи действия три до шест месеца след назначаването, за да проверите дали служителите могат да си спомнят или да намерят отговори на своите въпроси, използвайки Планирайте последващи действия три до шест месеца след назначаването, за да проверите дали служителите могат да си спомнят или да намерят отговори на своите въпроси, използвайки софтуер за управление на знанията.

Обучение по меки умения

Социалните умения обикновено са по-трудни за измерване от другите умения. Анализът на показатели като CSAT или NPS може да ви помогне. Въпреки това, ще ви е необходима и качествена обратна връзка или данни от наблюдения, за да идентифицирате пропуските и да разработите ефективни обучителни интервенции.

С помощта на модела ADDIE можете:

Анализирайте: Провеждайте индивидуални срещи с експерти, мениджъри и обучители, за да разберете пропуските в меките умения и сравнете резултатите с отчетните показатели, за да идентифицирате общи тенденции.

Дизайн: Създайте план за модули за самооценка и обучение, водено от инструктор, като се уверите, че те съответстват на целите на проекта. Получете одобрение от собствениците на проекта, за да потвърдите уместността и ефективността на обучението. Установете ясни показатели за успех, за да измерите въздействието и ефективността на курса.

Разработване: Създайте учебни материали въз основа на целите на обучението и разработете ръководство за фасилитатори, което да се използва от обучителите.

Прилагане: Планирайте сесии с не повече от 20-30 участници, за да улесните близкото взаимодействие и ангажираност. Опитайте се да включите загряващи дейности, за да създадете положителна и привлекателна среда за учене. Редовно преглеждайте ключовите теми и събирайте обратна връзка след обучението, за да оцените ефективността и да идентифицирате областите, които се нуждаят от подобрение. Можете също да използвате модела ADDIE, за да създадете модули за електронно обучение или модули за самообучение.

Оценяване: Идентифицирайте области за подобрение и препоръчайте интервенции след обучението.

Безплатни ADDIE шаблони на ClickUp

Макар че Excel, PowerPoint или Google Sheets могат да ви предоставят основна структура за модела ADDIE, най-добре е да разполагате с шаблони за планове за обучение, които се интегрират с вашето съществуващо работно пространство.

Като платформа за управление на проекти, която е лесна за използване и подпомага сътрудничеството, ClickUp може да ви помогне да управлявате процеса на създаване на учебни материали от начало до край.

С своите усъвършенствани функции за управление на проекти и редица удобни шаблони и интеграции, ClickUp прави работния процес по-гладък и по-лесен за документиране, обработка и споделяне. Платформата предлага персонализирани, богати на функции шаблони, които ви помагат да създадете основен план около модела за проектиране на обучение ADDIE.

Нека да ги разгледаме!

1. Шаблон ClickUp Addie

Изтеглете този шаблон Проектирайте и разработвайте увлекателни обучителни преживявания с шаблона ADDIE на ClickUp.

Когато започвате работа по нов обучителен проект, първо трябва да определите какво да приоритизирате, как да организирате курса, да идентифицирате необходимите ресурси и да определите крайни срокове. За всички тези задачи шаблонът ADDIE на ClickUp е вашият най-добър съюзник.

Те ви позволяват да:

Въведете подробностите за проекта си в този шаблон на папка и ги разделите на петте фази на ADDIE. Той ще проследява текущия им статус по краен срок и име на собственик. Групирайте конкретни задачи и им присвойте нива на приоритет.

Координирайте лесно с екипите по съдържание, дизайн и ИТ благодарение на вградените опции за споделяне и специален Gantt изглед. Това ви помага да управлявате зависимостите и ограниченията на ресурсите във фазата на проектиране или дори във фазата на изпълнение.

Прикачете файлове към всеки запис или задача и спестете време, като не се налага да превключвате между имейли или чатове в Slack, за да изтегляте файлове или да споделяте актуализации.

Получете обща представа за задачите по проектиране и разработване във времевата линия , което улеснява планирането и изпълнението, особено при създаването на нови версии на основния материал/очертание.

Съгласувайте нуждите на учащите и целите на организацията, като по този начин оптимизирате планирането и производството на съдържание.

💡Съвет от професионалист: Можете да използвате над 1000 интеграции на ClickUp, за да осигурите лесно сътрудничество, безпроблемна комуникация и прозрачност в работния процес на различни платформи, като Google Calendar, Hubspot, Slack, Gmail, Dropbox и др.

2. Шаблон на ClickUp за разработване и планиране на курсове

Изтеглете този шаблон Съпоставяйте целите на курса с задачите за развитие с шаблона за разработване и планиране на курсове на ClickUp.

Основен критерий при разработването на съдържанието на курса е дали участниците ще могат да изпълнят очакваната задача с желаното ниво на компетентност. Ето тук на помощ идва шаблонът за разработване и планиране на курсове на ClickUp.

Това ви помага да:

Задайте ясни цели за разработване на курса, за да съгласувате бизнес целите и предпочитанията на учащите още от фазата на анализа. Създайте първоначален план, разделите го на дейности и ги превърнете в задачи.

Разпределете отговорности, определете срокове и идентифицирайте предизвикателствата въз основа на нивото на напредък и необходимите усилия.

Вижте пълния график на проекта, разпределете ресурсите и споделяйте периодични актуализации с други заинтересовани страни чрез вградения Preparation Gantt. Ако определени задачи изискват допълнителен принос, членовете на екипа могат да ги маркират на специална табло за състоянието.

Създавайте едновременно няколко модула за обучение в софтуер за управление на университети и ускорете фазата на внедряване с този удобен шаблон.

Софтуерът за управление на образованието на ClickUp се отличава със способността си да оптимизира и централизира управленските и административните задачи в образователния сектор.

Използвайте падащи менюта, текстови полета, числови полета и други инструменти, за да стандартизирате лесно данните.

Софтуерът ви позволява да:

Организирайте задачите

Управлявайте данните за записване

Проследявайте информацията за курса

Автоматизирайте работните процеси и административните задачи в една удобна платформа.

💡Съвет от професионалист: Използвайте бели дъски на ClickUp, за да обсъдите темите и дейностите, на които искате да се фокусирате, както и цялостната структура и дизайн на съдържанието на курса.

3. Шаблон за рамка за обучение на ClickUp

Изтеглете този шаблон Използвайте шаблона за обучение на ClickUp, за да създадете ефективен процес на обучение.

Независимо дали става дума за онлайн или присъствен курс, свързването на отделните уроци с цялостния план на курса помага за подобряване на разбирането и запаметяването сред учащите. За да вземете логични решения относно методите и провеждането на обучението, използвайте шаблона за рамка на обучението на ClickUp.

Той е създаден, за да ви помогне:

Оценете текущото ниво на знания на вашата целева аудитория и структурирайте обучението според техните нужди.

Изберете най-подходящия начин на провеждане въз основа на опита и стила на учене на аудиторията. Например, обучението по процесите за новоназначените служители в повечето случаи трябва да се води от инструктор, докато тримесечното обучение по съответствие може да се възложи като е-обучение.

Събирайте обратна връзка след сесията ефективно и я използвайте във фазата на оценяване, за да прецените точно цялостното преживяване от обучението.

💡Съвет от професионалист: Използвайте ClickUp Clips, за да създавате видеосъдържание на базата на екранни записи за курсове за електронно обучение. Можете също да добавяте коментари към клиповете, ако се опитвате да разработвате съдържание и имате нужда да дадете обратна връзка.

4. Шаблон за план за внедряване на обучение на ClickUp

Изтеглете този шаблон Следете напредъка и състоянието на вашите програми за обучение в цялата организация с шаблона за план за внедряване на обучение на ClickUp.

Въз основа на годишния календар за обучение на вашата организация, от служителите може да се изисква да преминат определено обучение в рамките на конкретен период от време. Възможно е обаче да възникнат закъснения поради нереалистични очаквания или неадекватно планиране.

Шаблонът за план за внедряване на обучение на ClickUp ви позволява да планирате програми за обучение по начин, който е удобен за учащите и отговаря на бизнес очакванията. Например, можете да решите да разпределите внедряването по фази или по отдели.

С този шаблон можете:

Адаптирайте дизайна на обучението за различни аудитории, като новоназначени служители, служители на първа линия, старши мениджъри и изпълнителни директори.

Изберете най-подходящия начин на провеждане, включително с инструктор, онлайн, комбиниран и др.

Планирайте обучителните сесии според графиците на участниците.

Проследявайте степента на завършеност и управлявайте всички групи в процес на обучение.

Управлявайте календара за обучение по-ефективно

Повторете и подобрете учебните материали за по-добро учене.

💡Съвет от професионалист: Използвайте автоматизациите на ClickUp, за да управлявате и действате според статуса на задачите си. Можете да конфигурирате ClickUp да архивира задача, когато нейният статус се промени от „В процес“ на „Завършена“.

5. Шаблон за внедряване на система за управление на обучението ClickUp

Изтеглете този шаблон Внедрете и управлявайте успешна програма за онлайн обучение с шаблона за внедряване на система за управление на обучението на ClickUp.

С развитието на вашия продукт или услуга, вашата система за управление на обучението (LMS) трябва да се развива успоредно с него. Ще ви е необходим план за внедряване на LMS, който очертава стъпките за стартиране и успешно внедряване на системата в срок и в рамките на бюджета.

Ако обмисляте ъпгрейд, шаблонът за внедряване на система за управление на обучението на ClickUp може да направи прехода безпроблемен. Той предоставя план за фазата на внедряване, включително настройка, тестване и отчитане.

В етапа след внедряването този шаблон може да ви помогне да оптимизирате административните аспекти, като управление на записванията, проследяване на съответствието и отчитане.

Шаблонът за внедряване на система за управление на обучението на ClickUp ви помага да:

Съгласувайте целите на внедряването с оперативните нужди на организацията.

Намалете разходите за внедряване

Приоритизирайте задачите въз основа на тяхното въздействие и сложност и ги съпоставяйте с петте фази на процеса ADDIE.

Създайте цялостна картина за всички заинтересовани страни, като подобрите прозрачността и отчетността.

Създайте стандартни оперативни процедури (SOP) за задачи след внедряването, като управление на данни, управление на достъпа и др.

💡Съвет от професионалист: Използвайте ClickUp Docs, за да обсъждате идеи за цели и задачи. Редактирайте в реално време заедно с екипа си, маркирайте ги в коментари, възлагайте задачи и преобразувайте текста в проследими задачи, за да сте в крак с идеите си.

6. Шаблон за проекти за обучение и развитие на ClickUp

Изтеглете този шаблон Независимо дали става дума за еднократен проект или продължителна инициатива, шаблонът за проекти за обучение и развитие на ClickUp разполага с всички необходими инструменти, за да гарантира успеха.

Ако искате да извлечете повече от бюджета си за обучение и развитие, е от решаващо значение да избягвате промени в обхвата и ревизии на съдържанието. Макар промените да са допустими по време на фазата на анализ, след като проектът премине във фазата на проектиране, разходите за промени се увеличават значително.

Шаблонът за проекти за обучение и развитие на ClickUp ви помага да обхванете всички аспекти при изпълнението на проекти за инструкционен дизайн. Това включва оптимизиране на разпределението на ресурсите, подобряване на опита на учащите и повлияване на бизнес резултатите.

С този шаблон можете да:

Централизирайте всички свои проектни задания, отговорности и ресурси на едно място.

Планирайте нови и текущи проекти от начало до край

Проследявайте статуса на всеки проект в етап на разработка и държите всички заинтересовани страни в течение.

Оптимизирайте бюджетирането и разпределението на ресурсите за текущи и нови проекти.

Обогатете учебния опит с ADDIE шаблоните на ClickUp

Пропускането на малки, но важни детайли може да провали дори и добре планирани проекти за разработване на курсове. Шаблоните на модела ADDIE на ClickUp помагат да се запълнят тези пропуски в изпълнението, като комбинират работните процеси на обучението във всичките пет фази на едно място.

Независимо дали искате да подобрите опита при назначаването на нови служители, да актуализирате учебното съдържание или да събирате обратна връзка, ClickUp ви предоставя инструментите, от които се нуждаете, за да изпълните изискващите проекти за обучение навреме и в рамките на бюджета. Подобрете процеса на разработване на учебни програми и подобрете резултатите от обучението и развитието с ClickUp. Регистрирайте се безплатно още днес!