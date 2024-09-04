Yammer (Viva Engage) срещу Microsoft Teams: каква е разликата?

Независимо дали управлявате малък проектен екип или работите с няколко екипа в голяма организация, избраните от вас инструменти за комуникация в екипа могат да повлияят положително или отрицателно на вашата продуктивност.

Но не всеки инструмент предлага същите функции или предимства, а при толкова много опции как да решите кой е подходящият? Два от най-популярните избора сред инструментите за комуникация са Yammer (сега Viva Engage) и Microsoft Teams.

Yammer се фокусира върху изграждането на силни вътрешни общности и осигуряването на широка комуникация в цялата организация, като помага на новите служители да се свързват и да споделят идеи. Microsoft Teams, от друга страна, се фокусира върху сътрудничеството в реално време, като предлага мощни инструменти за екипни срещи, чат и споделяне на файлове.

В тази статия ще разгледаме основните функции, цените и уникалните предимства на Yammer и Microsoft Teams, за да ви помогнем да направите избора си.

Какво е Yammer (Viva Engage)?

Yammer, наскоро преименуван на Viva Engage, е вашият инструмент за социални мрежи, който обединява цялата ви организация. Интеграцията му с Microsoft 365, възможността за редактиране на документи директно в платформата и гъвкавите опции за групи го правят универсален инструмент за комуникация на работното място.

Представете си платформа, на която служители от различни отдели могат лесно да се включват в разговори, да споделят идеи и да сътрудничат по проекти. Това е Yammer – свързва всички във вашата компания, независимо къде се намират.

Функции на Yammer

Yammer (Viva Engage) разполага с функции, които подобряват комуникацията и изграждат силна корпоративна култура. Нека разгледаме какво го прави толкова изключителен инструмент:

1. Социална мрежа за предприятия

Yammer превръща цялата ви организация в процъфтяваща общност. Това е като да имате социална мрежа само за вашето работно място, където всеки може да се свързва и общува без усилие. Тази функция е идеална за премахване на бариерите и гарантиране, че всички са в течение.

Например, маркетинговият екип в Ню Йорк може лесно да споделя идеи за кампании и да получи обратна връзка от продуктовия екип в Лондон, като по този начин се гарантира, че всички са на една вълна.

2. Интеграция с Microsoft 365

Една от най-добрите функции на Yammer е безпроблемната му интеграция с Microsoft 365. Можете да редактирате Word документ, да сътрудничите по Excel таблици и да споделяте файлове директно в Yammer. Тази интеграция поддържа всичко централизирано, което прави сътрудничеството по-гладко и по-ефективно.

Например, вашият финансов екип може да сътрудничи в реално време по бюджетна таблица, без да напуска платформата Yammer.

3. Частни и публични групи

Имате нужда да обсъдите чувствителна информация? Създайте частни групи. Искате да споделите вълнуващи новини или да започнете дискусия, в която всеки може да се включи? Изберете публична група. Гъвкавостта на Yammer с частни и публични групи означава, че можете да адаптирате разговорите според вашите нужди.

Например, частна група може да се използва за поверителни дискусии по въпроси, свързани с човешките ресурси, докато публична група може да се използва за съобщения или социални дейности за цялата компания.

Цени на Yammer

Безплатно

Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/потребител на месец

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/потребител на месец

Microsoft 365 Business Premium: 22 USD/потребител на месец

Microsoft 365 Apps for Business: 8,25 USD/потребител на месец

Какво е Microsoft Teams?

Microsoft Teams е мощен инструмент за комуникация, създаден да подобри комуникацията и управлението на проекти. Той се интегрира безпроблемно с Microsoft 365, което го прави идеален за колеги, които трябва да поддържат връзка, да споделят файлове и да работят заедно ефективно.

Teams помага да се гарантира, че всички са на една и съща страница, независимо дали работите дистанционно или в офиса.

Функции на Microsoft Teams

Microsoft Teams предлага разнообразни функции, които подобряват комуникацията и сътрудничеството в екипа. Ето някои от основните му възможности:

1. Комуникация в реално време

Microsoft Teams се отличава с комуникация в реално време. Вашият екип може да остане свързан и да сътрудничи незабавно чрез чат, видеоразговори или срещи.

Например, проектният екип може да се включи в бърза видеоконференция, за да обсъди спешни въпроси, или да използва функцията за чат за ежедневни разговори.

2. Интеграция с други приложения

Teams може да се интегрира с различни приложения на трети страни и инструменти на Microsoft 365. Можете да получите достъп до OneDrive като решение за споделяне на файлове, да използвате SharePoint за управление на документи и дори да интегрирате с други приложения като Trello или Asana.

Например, вашият екип може да сътрудничи по документи, съхранени в OneDrive, без да напуска приложението Teams.

3. Канали и раздели

Teams организира разговорите в канали, което улеснява управлението на дискусиите по конкретни теми. Можете също да добавите раздели за бърз достъп до важни инструменти и документи.

Например, маркетинговият екип може да има отделни канали за кампании в социалните медии, създаване на съдържание и анализи, всеки от които с подходящи раздели за лесен достъп.

Цени на Microsoft Teams

Безплатно

Microsoft Teams Essentials: 1,39 $/потребител на месец

Microsoft 365 Business Basic: 1,76 USD/потребител на месец

Microsoft 365 Business Standard: 9,33 USD/потребител на месец

Yammer срещу Microsoft Teams: сравнение на функциите

След като разгледахме отделните функции и цени на Yammer (Viva Engage) и Microsoft Teams, нека ги сравним, за да видим коя платформа би била по-подходяща за вашата организация.

Ето едно бързо сравнение на основните им характеристики:

Функция Yammer (Viva Engage) Microsoft Teams Социална мрежа за предприятия Да Не Комуникация в реално време Не Да Частни и публични групи Да Да Интеграция с Microsoft 365 Да Да Канали и раздели Не Да Интеграция с приложения на трети страни Не Да Споделяне на файлове Да Да Видеоразговори Не Да Управление на задачите Не Да Постоянен чат Не Да Планиране на срещи Не Да Сътрудничество по документи Да Да Персонализирани известия Не Да Мобилно приложение Да Да Сигурност и съответствие Да Да AI възможности Не Да

Сега нека сравним тези функции в детайли:

Характеристика № 1: Стил на комуникация

Yammer (Viva Engage) се фокусира върху изграждането на социална мрежа в рамките на организацията, което го прави идеален за широка комуникация и ангажираност. Той е перфектен за споделяне на новини, включване в разговори и създаване на чувство за общност.

Microsoft Teams се отличава в комуникацията в реално време, с инструменти за незабавни съобщения, видеоразговори и срещи. Това е идеалният избор за екипи, които се нуждаят от бързо и синхронизирано сътрудничество.

Победител: Зависи от вашите нужди. За комуникация в реално време Microsoft Teams е победител. Ако искате да стимулирате ангажираността в цялата организация, Yammer е по-добрият избор. Така че този кръг завършва с равенство.

Характеристика № 2: Интеграция и сътрудничество

Yammer (Viva Engage) , когато е интегриран безпроблемно с Microsoft 365, позволява на потребителите да сътрудничат по документи в рамките на платформата. Той е чудесен за споделяне и редактиране на файлове като Word документи и Excel таблици.

Microsoft Teams се интегрира и с Microsoft 365 и предлага допълнителни интеграции с различни приложения на трети страни, което го прави изключително гъвкав за различни работни процеси и задачи по управление на проекти. Освен това Microsoft Teams предоставя няколко се интегрира и с Microsoft 365 и предлага допълнителни интеграции с различни приложения на трети страни, което го прави изключително гъвкав за различни работни процеси и задачи по управление на проекти. Освен това Microsoft Teams предоставя няколко шаблона за комуникационни планове , които помагат за оптимизиране и стандартизиране на комуникацията в екипа.

Победител: Microsoft Teams, заради широките си възможности за интеграция и гъвкавост.

Характеристика № 3: Управление на групи и канали

Yammer (Viva Engage) позволява създаването на частни и публични групи, което е отлично за персонализирана комуникация. Въпреки това, липсва структуриран подход за управление на конкретни разговори по проекти.

Microsoft Teams организира дискусиите в канали, което улеснява управлението и проследяването на разговорите по конкретни теми. Добавянето на раздели позволява бърз достъп до съответните инструменти и документи.

Победител: Microsoft Teams заради организирания си подход и лесното управление на разговори, свързани с конкретни проекти.

Функция № 4: Управление на задачите

Yammer (Viva Engage) не включва функции за управление на задачи. Той се фокусира повече върху комуникацията и социалните мрежи в рамките на организацията.

Microsoft Teams се интегрира с Microsoft Planner и други инструменти за управление на задачи, което позволява на потребителите да създават, възлагат и проследяват задачи директно в платформата. Това го прави подходящ вариант за тези, които търсят се интегрира с Microsoft Planner и други инструменти за управление на задачи, което позволява на потребителите да създават, възлагат и проследяват задачи директно в платформата. Това го прави подходящ вариант за тези, които търсят инструменти за асинхронна комуникация

Победител: Microsoft Teams, заради вградените си възможности за управление на задачи.

Yammer срещу Microsoft Teams в Reddit

Посетихме Reddit, за да видим какви са мненията на хората по темата Yammer срещу Teams. Когато търсите „Yammer срещу Teams“ в Reddit, много потребители са съгласни, че Microsoft Teams предлага по-изчерпателен набор от функции за сътрудничество и комуникация в реално време:

Ние го използваме за комуникация с други екипи, когато правим промени в ИТ

Други потребители на Reddit подчертават положителното влияние на Microsoft Teams върху работния им процес и производителността:

Teams е един от онези редки софтуери, които изглеждат наистина полезни и променят начина, по който работя, към по-добро

Много потребители ценят Microsoft Teams заради интеграцията му с други инструменти на Microsoft 365 и способността му да се справя с различни аспекти на управлението на проекти, което го прави универсален избор за много организации.

От друга страна, Yammer (Viva Engage) често е похвален за своите възможности за социални мрежи в големи организации. Потребителите отбелязват, че групите в Yammer са особено ефективни за изграждането на общност между отделите и насърчаването на общност и отворена комуникация между различните отдели, което е от съществено значение за ангажираността в цялата компания.

Когато става въпрос за ежедневно сътрудничество в екип и управление на проекти обаче, консенсусът в Reddit е в полза на Microsoft Teams като по-ефективен инструмент.

Запознайте се с ClickUp – най-добрата алтернатива на Yammer и Microsoft Teams

Макар Yammer и Microsoft Teams да имат своите предимства, ClickUp предлага цялостно решение, което подобрява комуникацията, сътрудничеството и управлението на проекти на едно място.

Ето защо ClickUp може да бъде идеалният избор за вашата организация:

1. Предимство на ClickUp № 1: Изглед на чата

Останете свързани и подобрете комуникацията с ClickUp Chat View

Chat View на ClickUp позволява безпроблемна комуникация в реално време в рамките на екипите. Подобно на Microsoft Teams, можете да чатите незабавно с членовете на екипа, да споделяте актуализации и да поддържате всички в синхрон, без да се налага да превключвате между различни приложения.

Тази функция гарантира, че бързите дискусии и важните съобщения никога не се пропускат, което подобрява координацията в екипа и стимулира ангажираността.

Ето някои допълнителни функции:

ClickUp @mentions и Assign tasks : Маркирайте конкретни лица или задачи, за да привлечете вниманието им.

Форматиране на богат текст: Използвайте получер шрифт, курсив, списъци и блокове с код, за да подобрите яснотата на съобщението.

Прикачени файлове : Споделяйте файлове, изображения и други медийни файлове директно в чата.

Разгънати връзки : Прегледайте свързаното съдържание, без да напускате чата.

Емоджита и реакции: изразявайте чувствата си и давайте бърза обратна връзка

/Слаш команди : Използвайте бързи команди за често използвани действия като създаване на задачи или търсене на информация. Използвайте бързи команди за често използвани действия като създаване на задачи или търсене на информация.

Интеграции: Свържете се с други инструменти като Slack, Google Drive и други.

2. Предимство № 2 на ClickUp: клипове

Подобрете комуникацията в екипа, активирайте подробни видеосъобщения за асинхронно сътрудничество с ClickUp Clips.

Функцията ClickUp Clips ви позволява да създавате и споделяте видеосъобщения. Това е мощна функция за асинхронна комуникация, която позволява на членовете на екипа да предоставят подробни обяснения или актуализации, към които може да се върнете по всяко време. Това е като да имате виртуална заседателна зала, където всеки може да се запознае с графика си, което е особено полезно за отдалечени екипи или такива, които се намират в различни часови зони.

Ето как функциите на ClickUp Clips могат да ви помогнат:

Запис на екрана: Заснемете екрана си, за да демонстрирате задачи, да обясните концепции или да споделите визуални елементи.

Гласови съобщения: Записвайте аудио съобщения за бърза и неформална комуникация.

Интеграция на задачи: Лесно прикачайте клипове към конкретни задачи за контекст и справка.

AI транскрипция: Автоматично транскрибирайте вашите клипове за по-лесно търсене и достъпност.

Споделяне и сътрудничество: Споделяйте клипове с членове на екипа или външни сътрудници

Коментари и обратна връзка: Оставете коментари директно в Clips за дискусии и предложения.

Превърнете коментарите в изпълними задачи с ClickUp Assign Comments

С ClickUp Assign Comments можете да превърнете коментарите директно в задачи, които могат да бъдат изпълнени. Тази функция гарантира, че важните бележки и предложения не се губят в дългите разговори. Чрез превръщането на коментарите в задачи се уверявате, че всяка обратна връзка се проследява и разглежда, което подобрява отчетността и изпълнението на проектите.

Основните функции на ClickUp Assign Comments включват:

Директно възлагане: възлагайте коментари на отделни лица за ясно делегиране на задачи.

Контекст на задачите: Коментарите са прикрепени към конкретни задачи, което гарантира съгласуваност с целите на проекта.

Уведомления: Назначените членове на екипа получават уведомления, което гарантира навременна информираност.

Проследяване: Проследявайте напредъка и се уверявайте, че задачите са изпълнени.

Сътрудничество: Улеснете работата в екип и подобрете комуникацията

ClickUp предлага няколко други уникални функции, които могат значително да подобрят сътрудничеството и производителността на вашия екип, като например:

ClickUp Whiteboards

Сътрудничеството визуално и ефективно обсъждане на идеи с ClickUp Whiteboards

Сътрудничество с вашия екип чрез визуални средства с помощта на ClickUp Whiteboards. Идеална за сесии за мозъчна атака, планиране и визуално картографиране на проекти, тази функция помага на екипите да визуализират своите идеи и работни процеси.

Ето и някои други функции:

Безкраен работен плот: Работете на голям, разширяем работен плот без ограничения.

Инструменти за рисуване: Използвайте химикалки, маркери и фигури, за да създавате визуални представяния.

Лепящи се бележки : Добавяйте бележки или идеи под формата на лепящи се бележки.

Изображения и файлове: Вмъкване на изображения, документи или други медийни файлове

Сътрудничество : Работете в реално време с няколко членове на екипа

Интеграция: Свържете се с други функции на ClickUp за безпроблемен работен процес.

ClickUp Съвместна работа

Осигурете гладка и координирана работа с ClickUp Collaboration Detection.

Избягвайте дублирането на работата с функцията за откриване на сътрудничество в ClickUp. Тази функция предупреждава членовете на екипа, когато някой друг работи по същата задача, като по този начин осигурява по-гладка и по-координирана работа.

Това може да ви помогне да:

Редактирайте документи едновременно с други хора

Прегледайте подробни записи на действията на потребителите, включително коментари към задачи, споделяне на файлове и обмен на съобщения.

Получете по-добро разбиране за това как различни екипи или лица си сътрудничат

Защо ClickUp прави разликата

Платформа „всичко в едно“: ClickUp съчетава най-добрите функции на социалната мрежа Yammer, комуникацията в реално време на Microsoft Teams и мощните инструменти за управление на проекти. Това означава, че не е необходимо да използвате няколко приложения – всичко, от което се нуждаете, е на едно място.

Повишена продуктивност: Чрез интегриране на инструменти за комуникация, управление на задачи и сътрудничество, ClickUp помага за оптимизиране на работните процеси и намаляване на времето, прекарано в превключване между две платформи.

Персонализиране и гъвкавост: ClickUp ви позволява да персонализирате работното си пространство, за да отговаря на нуждите на вашия екип. Независимо дали управлявате задачи, сътрудничите по документи или планирате проекти, ClickUp ще ви позволи да настроите работни процеси, които работят най-добре за вас.

По-добра съгласуваност в екипа : Функции като Chat View, Clips и Assign Comments гарантират, че всички са на една и съща страница, което намалява недоразуменията и гарантира, че всички членове на екипа са съгласувани и работят за постигането на едни и същи цели.

Мащабируемост: Независимо дали сте малък екип или голямо предприятие, ClickUp се мащабира заедно с вас. Широкият набор от функции и опции за персонализиране го правят подходящ за екипи от всякакъв размер, като ви гарантира, че можете да растете, без да надхвърляте възможностите на вашите инструменти.

Управлявайте цялата комуникация и актуализации в едно единствено работно пространство ClickUp.

Избор на подходящия инструмент за вашия екип

Изборът на подходящия инструмент за вашия екип е от съществено значение за подобряване на комуникацията, сътрудничеството и общата продуктивност. Yammer (Viva Engage) и Microsoft Teams предлагат уникални функции, които отговарят на различни организационни нужди. Yammer се отличава в изграждането на чувство за общност в големи организации, докато Microsoft Teams е идеален за сътрудничество в реално време и управление на проекти.

Ако обаче търсите алтернатива на Yammer или Microsoft Teams, която съчетава най-доброто от двата свята, ClickUp е идеалният избор. ClickUp предлага мощен инструмент за комуникация, изчерпателни функции за управление на проекти и безпроблемни възможности за сътрудничество в една платформа.

Регистрирайте се в ClickUp сега и пренесете сътрудничеството и управлението на проекти на ново ниво!