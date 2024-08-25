FigmaJam и Miro: кой инструмент за бяла дъска е подходящ за вашия екип през 2025 г.?

Да накараш група хора да правят мозъчна атака на физическа бяла дъска може да бъде доста хаотично; добави към това и дистанционната работа и това може да изглежда невъзможно.

Ето тук на помощ идват цифровите бели дъски. Те предлагат виртуално пространство, в което екипите могат да си сътрудничат, да споделят идеи и да се синхронизират, без да се намират в една и съща стая.

FigJam и Miro са инструменти за дигитална бяла дъска, за които може би сте чували, и ако се опитвате да разберете кой от тях е подходящ за вашия екип, сте на правилното място.

В този блог ще се впуснем в подробностите, които правят всеки инструмент уникален, ще сравним техните функции и ще ви помогнем да изберете най-подходящия за вашите нужди за съвместна работа. 👥

Какво е FigJam?

FigJam е онлайн инструмент за бяла дъска от Figma, създаден да обедини екипите за безпроблемно обсъждане на идеи и сътрудничество. Той действа като визуално работно пространство, където идеите се разменят свободно, което го прави ценен за отдалечени екипи, които трябва да работят заедно в реално време.

Но FigJam не е просто поредният инструмент за дигитална бяла дъска, а естествено продължение на Figma.

Ако вече използвате Figma за дизайнерска работа, ще откриете, че FigJam се интегрира безпроблемно с всичките ви проекти, което ви позволява да преминавате от един към друг без затруднения.

Основни характеристики на FigJam

Функциите на FigJam са проектирани така, че да улесняват и подобряват ефективността на сътрудничеството.

Независимо дали провеждате мозъчна атака, планирате проект или просто се опитвате да съгласувате всички, този софтуер за бяла дъска ви помага да направите всичко това по забавен начин.

Характеристика № 1: Съвместна бяла дъска

В сърцевината на FigJam е неговото цифрово платно. Това пространство позволява на екипите да рисуват, пишат и използват лепящи се бележки, за да изразят идеите си визуално. То е чудесно за записване на бързи мисли или разработване на сложни диаграми.

Членовете на екипа могат да оставят коментари, да реагират с емотикони или дори да се включат в аудио чат, за да поддържат разговора.

💡 Професионален съвет: Разгледайте различни примери за диаграми, за да разберете по-добре как различни структури могат да бъдат приложени към вашите проекти. Това може да ви помогне да усъвършенствате идеите си и да определите най-добрия начин да представите концепциите си визуално.

Опции за шаблони в FigJam

FigJam предлага различни шаблони, които помагат за оптимизиране на сесиите за мозъчна атака. Опциите включват готови за употреба мисловни карти и карти на потребителското пътуване.

Освен това има набор от инструменти за рисуване – като фигури, маркери и свързващи елементи – които ви помагат да добавяте бележки към файловете и да реализирате идеите си.

Характеристика № 3: Производителност, подпомагана от изкуствен интелект

Шаблони, генерирани от изкуствен интелект в FigJam

Когато трябва да започнете среща или да визуализирате времева линия, AI на FigJam се включва, за да генерира персонализирани шаблони и визуализации въз основа на вашите указания.

Функцията за изкуствен интелект също помага да организирате мислите си. Тя може незабавно да сортира лепящите се бележки по теми, помагайки ви да се съсредоточите върху най-важното.

Характеристика № 4: Интерактивни джаджи и стикери

Колекция стикери на FigJam

FigJam предлага набор от интерактивни джаджи и стикери, които правят процеса на обмен на идеи по-ангажиращ и енергичен. Тези инструменти позволяват на членовете на екипа да споделят визуално своите мисли, да дават обратна връзка и да участват в дискусии, което прави срещите по-динамични и ефективни.

Цени на FigJam

Безплатно

Професионална версия: 5 $/член/месец

Организация: 5 $/член/месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Какво е Miro?

Miro е мощна платформа за дигитално сътрудничество, която действа като виртуална бяла дъска, помагаща на екипите да обменят идеи, планират и управляват проекти. Тя е проектирана да бъде гъвкава и интуитивна, което я прави подходяща за отдалечени екипи, сътрудничещи си в различни географски райони.

Инструментът предлага просторно цифрово платно за мозъчна атака, планиране и организиране на идеи. Независимо дали работите по дизайн спринт, планирате проект или провеждате семинар, Miro ви помага да свършите работата.

Прочетете също: Топ 10 алтернативи и конкуренти на Miro

Основни характеристики на Miro

Нека разгледаме какво прави платформата Miro любима сред екипите.

Характеристика № 1: Безкраен платно

Безкраен платно за бяла дъска в Miro

Infinite Canvas на Miro е цифрово работно пространство, което ви позволява да изразявате идеите си без никакви физически ограничения. То е чудесно за мозъчна атака, планиране на проекти или просто организиране на мисли по начин, който е лесен за визуализиране.

Характеристика № 2: Обширна библиотека с шаблони

Опции за шаблони на Miro

С Miro получавате достъп до богата библиотека с шаблони, която обхваща всичко – от картографиране на потребителски истории до стратегическо планиране. Тези шаблони са персонализирани, което позволява на екипите да ги адаптират към своите специфични работни процеси и изисквания.

Характеристика № 3: Визуално управление

Процес на мисловно картографиране с Miro

Miro помага и при визуалното управление на проекти. С функции като Kanban табла, мисловни карти и диаграми, е лесно да следите сложни проекти и да визуализирате напредъка по ясен и достъпен начин.

Характеристика № 4: Асинхронно сътрудничество

Оставете коментар в Miro

Miro позволява на екипите да допринасят със собствено темпо, което е идеално за отдалечени екипи, работещи в различни часови зони.

Функции като видео ръководства и коментари поддържат разговора, дори когато не всички са онлайн едновременно.

Цени на Miro

Безплатно

Стартово ниво: 8 $/член/месец

Бизнес: 16 $/член/месец

Предприятие: Индивидуални цени

FigJam и Miro: сравнение по функции

FigJam и Miro са фантастични инструменти за екипна работа, но се отличават в различни области.

Нека разгледаме техните функции и да видим как се сравняват един с друг.

Функция FigJam Miro За кого е предназначен? Идеален за дизайнерски екипи и съвместно мозъчно буряне Подходящ за широк спектър от екипи, от дизайн до управление на проекти. Размер на платното Съвместна бяла дъска с достатъчно място за мозъчна атака Безкраен платно за неограничен брейнсторминг и планиране на проекти Сътрудничество Поддържа рисуване, коментиране и чат в реално време. Поддържа сътрудничество в реално време с интеграция на видео и чат. Шаблони Предлага персонализирани шаблони за различни нужди при мозъчна атака. Предлага обширна библиотека с шаблони за различни дейности. AI функции Създава персонализирани шаблони, автоматизира сортирането и обобщаването на идеи AI помага при генерирането на идеи и групирането на прозрения Лепящи се бележки Включва лепящи се бележки с гъвкави опции за организиране. Разполага с цифрови лепящи се бележки с възможности за групиране. Интеграции Интегрира се с Figma и други популярни инструменти Свързва се с над 130 инструмента, включително Slack и ClickUp. Мобилен достъп Достъпен на уеб и мобилни платформи Достъпни в уеб и мобилни устройства за лесен достъп Ангажираност на потребителите Насърчава взаимодействието с печати, емотикони и коментари Включва интерактивни инструменти като анонимно гласуване и реакции на живо. Споделяне на файлове Интегрира се с Figma за безпроблемни актуализации на дизайна Поддържа различни типове файлове, включително изображения и документи. Семинари и срещи Създадени за семинари и дизайн спринтове Подобрява семинарите и срещите с развлекателни функции и интерактивни презентации.

Характеристика № 1: Размер на платното

Размерът и гъвкавостта на платното са от решаващо значение за различни видове проекти.

FigJam

FigJam предоставя съвместна бяла дъска с достатъчно място за скициране на идеи и творчески мозъчни бури. Тя е проектирана да подпомага екипите в ефективното генериране и организиране на идеи.

Miro

Той предлага безкрайно платно за обширно мозъчно буряне и картографиране на проекти. Това неограничено пространство е идеално за управление на сложни работни процеси и визуализиране на мащабни проекти.

🏆 Победител: Равенство! Безкрайното платно на Miro е идеално за подробно планиране на проекти, докато просторното пространство на FigJam е чудесно за фокусирани творчески сесии.

Характеристика № 2: Сътрудничество в реално време

Ефективното сътрудничество в реално време повишава производителността на екипа.

FigJam

Поддържа рисуване, коментиране и чат в реално време, което позволява на членовете на екипа да взаимодействат и да усъвършенстват идеите си заедно. Създаден е, за да насърчава незабавна обратна връзка и сътрудничество.

Miro

Отличава се с интегрирани видео и чат функции, поддържащи сътрудничество в реално време между различни местоположения. Подобрява комуникацията и ангажираността по време на съвместни сесии.

🏆 Победител: Интегрираните комуникационни инструменти на Miro предлагат по-цялостно преживяване за сътрудничество в реално време.

Характеристика № 3: AI функции

AI може значително да оптимизира вашите работни процеси и мозъчни бури.

FigJam

Използва изкуствен интелект, за да генерира персонализирани шаблони и визуализации въз основа на вашите указания, автоматизира сортирането на идеите по подходящи теми и обобщава резултатите в ясни действия. Това помага да се фокусирате върху ключовите прозрения и вземането на решения.

Miro

Използва изкуствен интелект за генериране на идеи, групиране на прозрения и обобщаване на ключови изводи. Помага за организиране и приоритизиране на идеи, което спомага за ефективно мозъчно буряне и управление на проекти.

🏆 Победител: Изкуственият интелект на Miro се отличава в генерирането на прозрения и клъстериране, което го прави по-добрият избор за сложен анализ на данни и сътрудничество.

Характеристика № 4: Възможност за персонализиране

Опциите за персонализиране могат да подобрят работния ви процес и потребителското преживяване.

FigJam

Позволява персонализиране на шаблони и елементи на дъската, което улеснява клиентите да адаптират работното пространство към конкретните нужди на проекта. Тази гъвкавост поддържа различни техники за мозъчна атака и дизайнерски дейности.

Miro

Предлага широки възможности за персонализиране при създаването на табла, шаблони и теми, като отговаря на широк спектър от изисквания и предпочитания по проекти.

🏆 Победител: Равенство! Miro предлага по-широки възможности за персонализиране, но фокусираната персонализация на FigJam е подходяща за задачи, ориентирани към дизайна.

FigJam и Miro в Reddit

За да разберем как реалните потребители възприемат FigJam и Miro, се обърнахме към Reddit.

Феновете на Miro са възхитени от неговите обширни функции и подкрепата на общността. Той е похвален за справянето с комплексни задачи като картографиране на пътуването на потребителите и семинари.

Miro разполага с множество инструменти за сложни дизайни и потребителски потоци, но безплатният му план има ограничения, като например броя на дъските.

Miro разполага с множество инструменти за сложни дизайни и потребителски потоци, но безплатният му план има ограничения, като например броя на дъските.

От друга страна, FigJam е обичан заради своята простота и безпроблемна интеграция с Figma. Той се счита за чудесен избор за по-малки екипи или за тези, които вече използват Figma.

FigJam се оказа по-практичен, тъй като ние използваме Figma. Той е чудесен за мозъчна атака и планиране без излишна сложност.

FigJam се оказа по-практичен, тъй като ние използваме Figma. Той е чудесен за мозъчна атака и планиране без излишна сложност.

Кривите на обучение също са актуална тема. Miro често се описва като инструмент с по-стръмна крива на обучение, което може да бъде обезкуражаващо за новите потребители. FigJam се ценни за достъпността и лекотата си на използване.

FigJam е нововъзникващ инструмент и ми харесва, защото няма много опции – понякога просто върши работата.

FigJam е нововъзникващ инструмент и ми харесва, защото няма много опции – понякога просто върши работата.

Цената е друг фактор, който трябва да се има предвид. FigJam се отличава с това, че е икономичен, особено за стартиращи компании или по-малки екипи, тъй като се предлага безплатно с Figma.

Въпреки че е стабилен, ограниченият безплатен пакет на Miro може да се счита за ограничаващ за потребителите.

Знаете ли, че... В бизнес средата белите дъски могат да подобрят иновациите, като увеличават скоростта на генериране на идеи и допринасят за по-висок процент на успешно завършени проекти.

Запознайте се с ClickUp – най-добрата алтернатива на Miro и FigJam

Когато става въпрос за избор на подходящ инструмент за мозъчна атака, планиране и сътрудничество, ClickUp се откроява като мощна алтернатива на FigJam и Miro.

Докато FigJam и Miro предлагат надеждни функции за визуално сътрудничество, ClickUp предлага нова перспектива с интегрирания си подход към управлението на проекти и творческото обсъждане.

Предимство № 1 на ClickUp: Бели дъски

ClickUp Whiteboards насърчава визуалното планиране на проекти за вашия дизайнерски екип.

Белите дъски на ClickUp са проектирани да бъдат нещо повече от просто дигитално платно. Те предлагат гъвкаво пространство, където екипите могат да обменят идеи, да планират и да визуализират идеите си в динамична среда.

За разлика от традиционните бели дъски, тези бели дъски се интегрират безпроблемно с други функции на ClickUp, което позволява по-съгласуван работен процес. Можете да добавяте задачи, да възлагате действия и да проследявате напредъка директно в белия дъска, което го превръща в централен център за творческите процеси на вашия екип.

💡 Професионален съвет: Интегрирането на софтуер за творчески работни процеси като ClickUp с други инструменти като Google Drive, Slack или Adobe Creative Cloud гарантира, че цялата ви работа е централизирана, което намалява необходимостта от превключване между различни приложения и подобрява общата производителност.

Превърнете идеите си в задачи в ClickUp Whiteboards

Можете дори да персонализирате бялата дъска с различни форми, линии и свързващи елементи според вашите предпочитания.

Прочетете също: Наръчник за начинаещи за бели дъски ClickUp с примери за употреба

Предимство № 2 на ClickUp: Мисловни карти

Визуализирайте и организирайте проектите и задачите си с ClickUp Mind Maps.

Mind Maps на ClickUp е друга отличителна функция, която предлага структуриран начин за организиране и визуализиране на информация. Този инструмент е идеален за картографиране на сложни идеи или планове за проекти.

Можете да започнете с централна концепция и да се разклоните към различни свързани теми, което улеснява визуализирането на връзките и взаимното влияние между различните елементи.

ClickUp направи асинхронното съгласуване много по-просто и ефективно. Чрез изграждането на рамка, в която да се очертаят и структурират целите и резултатите, отдалечените екипи могат да разберат очакванията и да предоставят актуализации на статуса по-плавно. Брейнстормингът с бели дъски е лесен, реорганизирането на приоритетите е лесно, а добавянето на референтни изображения и т.н. е много плавно.

ClickUp направи асинхронното съгласуване много по-просто и ефективно. Чрез изграждането на рамка, в която да се очертаят и структурират целите и резултатите, отдалечените екипи могат да разберат очакванията и да предоставят актуализации на статуса по-плавно. Брейнстормингът с бели дъски е лесен, реорганизирането на приоритетите е лесно, а добавянето на референтни изображения и т.н. е много плавно.

Персонализирайте процеса си на картографиране с Mind Maps на ClickUp.

С Mind Maps можете лесно да премествате елементи, да добавяте бележки и да коригирате структурата, докато идеите ви се развиват. Тази гъвкавост гарантира, че вашите сесии за мозъчна атака остават плавни и адаптивни.

👀 Бонус: Използвайте шаблоните за мисловни карти, налични в ClickUp, за различните етапи на вашия проект. Например, използвайте един шаблон за първоначален брейнсторминг и друг за подробно проследяване на проекта, като по този начин осигурите структуриран подход към процеса на планиране.

Предимство № 3 на ClickUp: Документи

Създавайте, споделяйте и сътрудничете по документи директно в ClickUp Docs.

ClickUp Docs предоставя пространство за съвместно писане, където вашият екип може да работи заедно в реално време. Тези документи са нещо повече от текстови редактори – те поддържат мултимедия, коментари и задачи, което ги прави незаменим инструмент за създаване на съдържание и мозъчна атака.

Съвместният характер на Docs позволява на клиентите и членовете на екипа безпроблемно да споделят идеи, да дават обратна връзка и да усъвършенстват съдържанието.

Добавете ClickUp Docs към вашата бяла дъска, за да имате всичко необходимо на едно достъпно, интегрирано място.

Предимство № 4 на ClickUp: Brain

ClickUp Brain повишава производителността, като предоставя персонализирано съдържание и информация.

Изкуственият интелект на ClickUp, известен като ClickUp Brain, добавя мощно ниво към неговите възможности. Той помага за бързото създаване и усъвършенстване на съдържание, независимо дали работите върху предложения или подробни планове за проекти.

Brain адаптира съдържанието към нуждите на вашия екип и гарантира, че документите се попълват бързо и точно. AI инструментът може също да обобщава актуализации и дискусии, предоставяйки кратки прегледи, които помагат при вземането на решения.

За да ви помогнем да започнете, ClickUp предлага разнообразие от шаблони, пригодени към различни нужди.

Тези шаблони осигуряват солидна основа, което улеснява стартирането на работа.

Креативно обсъждане с ClickUp

Изборът на идеалния инструмент за бяла дъска зависи от конкретните нужди на вашия екип.

FigJam е идеален за екипи, фокусирани върху дизайна, които работят в екосистемата на Figma. Той предлага безпроблемна интеграция и прост, интуитивен интерфейс.

Miro, от друга страна, предлага по-широк набор от функции и интеграции, което го прави по-гъвкав вариант.

Ако обаче търсите цялостно решение, което съчетава най-доброто от двата свята и добавя мощни функции за управление на проекти, ClickUp е най-добрият избор за вашия екип.

Той предлага функции на бяла дъска, AI асистент, гъвкави документи и много други под един покрив. Защо да чакате?

Започнете да използвате ClickUp безплатно още днес!