10-те най-добри уеб браузъра за използване през 2025 г.

В какъв браузър четете тази статия? Google Chrome? Safari? Макар че те са сред най-популярните браузъри, те не са единственият ви избор.

Всъщност, има цял свят от уеб браузъри, всеки от които с уникални предимства и функции.

След обширни практически тестове и консултации с експерти от ClickUp, съставих списък с най-добрите браузъри, които се предлагат днес. Някои от тях се отличават с висока степен на сигурност и поверителност, докато други са начело в класацията по скорост на зареждане. Структурирах моя обзор така, че да се фокусира върху най-добрите характеристики, ограничения и цени на всеки браузър.

Да започнем.

Какво трябва да търсите в най-добрите браузъри?

Някои от нас може би си спомнят времената, когато Internet Explorer (вече излязъл от употреба) беше единственият начин да получите достъп до любимия си уебсайт. Днес имаме богат избор. Ето няколко фактора, които да имате предвид, когато избирате уеб браузър:

Производителност и скорост

Бързият уеб браузър подобрява вашето онлайн преживяване. Търсете браузъри, които зареждат уеб страниците бързо, превъртат плавно и използват ефективно системните ресурси. Аз обръщам внимание и на това колко бързо мога да превключвам между разделите.

Сигурност и поверителност

Безопасността и сигурността са критични фактори при сърфирането. Дори и най-малката компромисна позиция в тази област може да доведе до проблеми като заразяване с злонамерен софтуер, кражба на данни или дори отвличане на браузъра. Потърсете вградени защити, които блокират нежелани реклами и подозрителни дейности, и активирайте мениджъри на пароли, защити от злонамерен софтуер и детектори за фишинг.

Например, някои браузъри имат функция, която ви предупреждава, ако дадена уеб страница изглежда подозрителна или може да навреди на компютъра ви. Браузърите с строги настройки за поверителност обикновено ви позволяват да управлявате вашите предпочитания относно бисквитките, проследяването и споделянето на данни.

Потребителски интерфейс

Потребителският интерфейс (UI) на браузъра трябва да е интуитивен и ясен, което означава, че можете да разберете как да го използвате без много усилия и да имате достъп до всичко, от което се нуждаете, с един поглед.

Опции за персонализиране

Кой не обича персонализираното сърфиране в интернет? Потърсете уеб браузъри, които поддържат персонализиране на оформлението – където можете да пренареждате лентите с инструменти и да добавяте любимите си уебсайтове към началната страница за бърз достъп.

Един добър браузър ви позволява да персонализирате външния му вид, за да съответства на вашия личен стил, като по този начин допълнително подобрява вашето потребителско преживяване.

Управление на задачите

Потърсете уеб браузър, който поддържа управление на работния процес чрез добавяне на разширения за списъци със задачи, управление на времето, управление на проекти и автоматизация на задачите.

10-те най-добри браузъра

Ето 10-те най-добри браузъра според моите проучвания, всеки от които е проектиран да подобри вашето онлайн преживяване:

1. Arc Browser

чрез Arc Browser

Arc е моят фаворит сред браузърите за оптимизиране на работните процеси. Мога да създавам различни пространства и профили за работа, учене и лични неща в един браузър, което ми спестява време при превключването между прозорци. Функцията за разделен екран е много полезна, когато искам да извършвам няколко задачи едновременно или да сравнявам документи. Arc предлага и минималистичен дизайн и интуитивно управление.

Най-добрата част на Arc е неговата функция за търсене, Arc Search. Въвеждам търсеното от мен, избирам Browse for Me и получавам персонализирана раздел с най-релевантните отговори в интернет. Харесва ми и това, че Arc автоматично архивира старите раздели и блокира рекламите, което ми помага да се концентрирам върху задачите си.

Най-добрите функции на Arc Browser

Създайте персонализирани пространства за работа и лични проекти за по-добро преживяване при сърфиране

Съкратете автоматично имената на закачените раздели в MacOS за по-изчистен вид с Arc’s Tidy Tab Titles

Достъп до често посещавани уебсайтове или действия за секунди с функцията Instant Links на Arc.

Създайте централизирано хранилище за вашите бележки, екрани (цифрови бели дъски), медии и други запазени елементи с библиотеката на Arc.

Интегрирайте приложения за продуктивност като Gmail, Notion, Google Docs и Outlook Calendar, за да оптимизирате работния процес и да подобрите сътрудничеството в екипа.

Ограничения на браузъра Arc

Макар Arc Browser да предлага изчистен и фокусиран интерфейс, в момента разполага с по-малка библиотека с разширения в сравнение с други браузъри като Chrome или Firefox. Това може да ограничи функционалността, ако разчитате в голяма степен на разширения за конкретни задачи или персонализиране на работното пространство.

Цени на Arc Browser

Безплатен завинаги

Оценки и рецензии за Arc Browser

Недостатъчно рецензии

2. Mozilla Firefox

чрез Mozilla Firefox

Firefox е надежден спътник при сърфирането, който се адаптира безпроблемно към вашите навици при търсене. Той се синхронизира между устройствата, така че мога да виждам и да имам достъп до всички раздели, които съм отворил на телефона или лаптопа си. Особено ценя функцията Pocket, вградена услуга за четене по-късно, която запазва уеб страници. Това е като да имаш лична дигитална библиотека.

Обичам опциите за персонализиране: мога да настроя новия си раздел с любимите си уебсайтове или вдъхновяващи изображения.

С обширна библиотека с разширения и надеждни функции за сигурност, Firefox предлага и персонализирано и сигурно преживяване при сърфиране. Той групира разделите въз основа на задачи или търсения, закрепва важни раздели и автоматично затваря неактивните раздели, за да оптимизира производителността.

Най-добрите характеристики на Mozilla Firefox

Получете подобрена защита от проследяване в режим на частно сърфиране. Това предлага допълнително ниво на поверителност чрез изтриване на историята на сърфиране при затваряне.

Адаптирайте Firefox според вашите предпочитания с различни разширения и теми, за да управлявате работната си натовареност. Например, уеб разработчиците могат да използват Stylus, за да създават, редактират и управляват CSS стилови листи.

Редактирайте формуляри директно в Firefox, спестявайки времето и усилията, необходими за отпечатване на PDF файлове.

Ограничения на Mozilla Firefox

В сравнение с някои конкуренти, Firefox може да изисква повече ресурси, което води до по-бавна работа на по-стари или по-малко мощни устройства.

Цени на Mozilla Firefox

Безплатен завинаги

Оценки и рецензии за Mozilla Firefox

G2: 4. 4/5 (480+ отзива)

3. Google Chrome

чрез Google Chrome

Chrome е един от най-популярните браузъри в света днес. Функцията му за работни пространства е особено полезна. Особено ми харесва как Chrome синхронизира моите отметки, история и предпочитания на всичките ми устройства и ми позволява да кодирам разделите с цветове, което гарантира еднообразно преживяване, независимо дали използвам лаптопа, таблета или смартфона си.

Харесвам неговия мениджър на задачи, който ми позволява да наблюдавам и контролирам ресурсите, които използва всеки раздел и разширение. Друга функция, която наистина се откроява, е Omnibox. Това не е просто лента за търсене, а портал към всичко. Трябва да намерите уебсайт? Въведете го. Търсите конкретен файл на компютъра си? Omnibox ще ви помогне.

Най-добрите функции на Chrome

Интегрирайте се безпроблемно с други услуги на Google (както се очаква), като Google Docs и Google Sheets.

Персонализирайте и подобрете функционалността на браузъра с разширения, като Google Translator и Zoom.

Запазете адреси и пароли и попълвайте автоматично данните си във формуляри и уебсайтове.

Подобрете преживяването си при сърфиране с функциите Energy Saver и Memory Saver.

Ограничения на Chrome

Chrome е известен с това, че изисква много ресурси, особено при работа с многобройни раздели или изискващи уебсайтове. Това често води до забавяне на сърфирането.

Цени на Chrome

Безплатен завинаги

Оценки и рецензии за Chrome

Software Advice: 4. 8/5 (1400+ оценки)

GetApp: 4,8/5 (над 1400 оценки)

4. Microsoft Edge

чрез Microsoft Edge

Edge наистина ме изненада. Той е много различен от стария браузър на Microsoft отпреди години. Особено ме впечатли функцията „Колекции“ на Edge, която запазва моите статии, изображения и бележки за бърз достъп. Друга функция, която ми направи впечатление, беше „Имурсивният четец“, който опростява оформлението на уеб страниците, за да подобри преживяването при четене онлайн.

Но това, което наистина отличава Edge, са неговите възможности за автоматизация. Браузърът предвижда нуждите ми, предлага действия и изпълнява задачи, което намалява натоварването ми. Например, той автоматично попълва формуляри, предлага подходящи термини за търсене и дори предлага опции за превод, без да се налага да мръдна пръст.

Най-добрите функции на Microsoft Edge

Намалете използването на памет с Sleeping Tabs и Efficiency Mode за оптимизирана производителност.

Получете по-добро управление на разделите с функции като вертикални раздели, групи раздели, колекции и работни пространства.

Използвайте Copilot за помощ, базирана на изкуствен интелект, Image Creator за генериране на изображения и Designer за създаване на дизайни.

Използвайте функцията Drop, за да споделяте файлове между телефона и настолния си компютър.

Ограничения на Microsoft Edge

Има ограничени разширения и проблеми със съвместимостта с определени уебсайтове.

Цени на Microsoft Edge

Безплатен завинаги

Оценки и рецензии за Microsoft Edge

Capterra: 4. 3/5 (480 оценки)

5. Waterfox

чрез Waterfox

Waterfox е бърз браузър, който е изключително отзивчив и ефективен. Той зарежда бързо уебсайтовете и позволява плавно преминаване между разделите. Намирам го за особено подходящ за едновременното изпълнение на няколко задачи, като гледане на видеоклипове без забавяне и водене на бележки.

Една от най-забележителните му характеристики е ограниченото събиране на данни. Мога лесно да разглеждам уебсайтове, без да се притеснявам, че дейността ми се проследява. Waterfox също така повишава производителността и улеснява концентрацията, като създава раздели за работа, пазаруване или лично разглеждане.

Най-добрите функции на Waterfox

Организирайте различните дейности при сърфиране (работа, пазаруване, лични) поотделно и използвайте цветни кодове за лесно разпознаване.

Запазете и възстановете сесията си за сърфиране, за да изпълните задачите си лесно

Импортиране на отметки и пароли от други браузъри

Отворете частни раздели, за да сърфирате анонимно

Ограничения на Waterfox

Уеб браузърите Waterfox може да не получават актуализации за сигурност толкова бързо, колкото основните браузъри, което потенциално оставя повечето потребители уязвими към новооткрити заплахи.

Цени на Waterfox

Безплатен завинаги

Оценки и рецензии за Waterfox

Недостатъчно рецензии

6. DuckDuckGo

чрез DuckDuckGo

DuckDuckGo е предпочитаният избор за потребители, загрижени за поверителността и сигурността. Това е високо защитен браузър, който не събира и не споделя лична информация, което ми дава спокойствие, докато сърфирам в интернет. От момента, в който го отворя, забелязвам по-изчистен интерфейс, без разсейващи реклами и изскачащи прозорци.

Duck Player ми позволява да гледам видеоклипове в YouTube, без да бъда бомбардиран с реклами или да бъдат проследявани моите навици на гледане. Той също така блокира проследяващите елементи в имейлите на уебсайтовете, като по този начин предпазва пощенската ми кутия от спам съобщения.

Най-добрите функции на DuckDuckGo

Активно блокирайте трети страни, които се опитват да проследяват вашата онлайн активност.

Бързо търсете конкретни уебсайтове директно от DuckDuckGo, като използвате преки пътища (например, като въведете „!a“ за Amazon).

Изчистете всички раздели и данни за сърфиране с едно кликване, като използвате бутона Fire.

Ограничения на DuckDuckGo

На браузъра липсват разширени функции и опции за персонализиране за оптимизиране на работния процес.

Цени на DuckDuckGo

DuckDuckGo Search: Безплатен

DuckDuckGo Private Browser: Безплатен

Privacy Pro: 99,99 $/година

Оценки и рецензии за DuckDuckGo

Недостатъчно рецензии

7. Safari

чрез Safari

Safari, както почти всичко останало в света на Apple, има изчистен интерфейс, който ми осигурява безпроблемно сърфиране. Една от ключовите характеристики на Safari е интелигентната му защита срещу проследяване, която ограничава проследяването между сайтове и защитава личните ми данни.

Започнах да разчитам много на функцията „Списък за четене“, която ми позволява да запазвам статии, за да ги прочета офлайн по-късно. Това е идеално, когато пътувам или съм в райони с лоша интернет връзка. Харесва ми и функцията „Live Text“ на Safari, която ми позволява да копирам, превеждам и търся текст в изображения.

Функцията „Уеб приложения“ също е много полезна, тъй като ми помага да запазя често посещаваните уебсайтове в Dock, предлагайки изживяване, подобно на това с приложенията.

Най-добрите функции на Safari

Вземайте бележки директно на уебсайта, без да превключвате раздели

Получете разширени възможности за управление на раздели, включително възможност за създаване на групи раздели.

Достъп до различни онлайн функции за защита на личните данни, като „Скрий моя имейл“, за да създавате уникални, случайни имейл адреси при регистрация за услуги, като по този начин предотвратявате спама и защитавате действителния си имейл адрес.

Ограничения на Safari

Safari е достъпен само на устройства на Apple. Потребителите на Windows или Android не могат да използват Safari, което ограничава достъпността му.

Цени на Safari

Безплатен завинаги

Оценки и рецензии за Safari

Capterra: 4,5/5 (над 200 рецензии)

G2: 4/5 (над 200 отзива)

8. Opera

чрез Opera

Браузърът Opera е друг популярен инструмент с интересни функции, ориентирани към потребителя. Функцията Speed Dial превръща началната страница в визуален табло с любимите ви уебсайтове, което елиминира необходимостта да търсите сред отметките. Освен това Opera предлага функцията „Flow“, която безпроблемно свързва мобилната и настолната версия, така че да мога да синхронизирам разделите си между устройствата.

Намирам вградената функция за блокиране на реклами в Opera за изключително полезна. Тя елиминира разсейващите и досадни изскачащи прозорци. Мога също така лесно да получа достъп до социални медийни платформи като X (по-рано Twitter) и Instagram, като ги интегрирам в страничната лента на браузъра. Това ми помага да следя фийда си, да отговарям на съобщения в социалните медии или да взаимодействам с публикации от самия браузър.

Най-добрите функции на Opera

Използвайте безплатната вградена VPN за сърфиране без абонамент или вход за по-голяма поверителност и сигурност.

Интегрирайте Aria, за да имате достъп до информация в реално време от интернет, да генерирате съдържание въз основа на заявки от потребители и да получавате отговори директно от браузъра.

Групирайте разделите в отделни контексти за по-добра организация и по-лесно преминаване между задачите с помощта на „Tab Islands”.

Получавайте известия, ако данните във вашия клипборд бъдат променени, за да се предпазите от зловреден софтуер, който открадва съдържанието на клипборда.

Ограничения на Opera

Opera може да забави системата ви поради високата си консумация на ресурси.

Някои уебсайтове може да не са напълно съвместими с браузъра Opera.

Цени на Opera

Безплатен завинаги

Оценки и рецензии за Opera

Capterra: 4,5/5 (182 отзива)

9. Vivaldi

чрез Vivaldi

Използването на браузъра Vivaldi е като да имате личен уеб асистент. Мога да настройвам всичко, от външния му вид до начина, по който се държат разделите. Той предлага управление на разделите, каквито няма в никой друг браузър от този списък. Потребителите могат да групират неограничен брой раздели в двунивови стекове, което улеснява сортирането на разделите в подкатегории за лесен достъп.

Друго нещо, което ми направи впечатление, беше функцията за водене на бележки. Мога да записвам идеи или фрагменти от информация директно в браузъра, което го прави многофункционален инструмент за проучване или планиране. Хареса ми и това, че Vivaldi ви позволява да синхронизирате настройките на браузъра на всичките си устройства.

Най-добрите функции на Vivaldi

Направете обширни персонализации, включително теми, подреждане на раздели, клавишни комбинации и др.

Използвайте вградени инструменти като приложение за водене на бележки, имейл клиент, календар и други за по-голяма продуктивност.

Насладете се на четене без разсейване с уеб панели и режим на четене, който премахва ненужното съдържание.

Ограничения на Vivaldi

Неговите разширени функции и сложен интерфейс могат да бъдат прекалено сложни за някои потребители.

Цени на Vivaldi

Безплатен завинаги

Оценки и рецензии за Vivaldi

Capterra: 4,8/5 (над 40 рецензии)

Software Advice: 4. 8/5 (40+ отзива)

10. Brave

чрез Brave

Brave беше освежаваща промяна в сравнение с обичайните браузъри. Неговата светкавична скорост се забеляза веднага, защото страниците ми се зареждаха за секунди. Натрапчивите реклами никога не ме достигаха, тъй като Brave има вграден блокиращ реклами модул, който ги държи настрана.

Браузърът обаче не е само въпрос на скорост и простота. Търсачката на Brave предоставя резултати от търсенето, без да проследява заявките. Освен това, елегантният дизайн и интуитивният интерфейс на браузъра го правят удоволствие за ползване.

Най-добрите функции на Brave

Дайте разрешение за временен достъп до устройството (например до микрофона или камерата), например „докато затворя този сайт“ или „за 24 часа“.

Достъп до вграден PDF четец за преглед на документи без допълнителен софтуер

Блокирайте отделни елементи на уеб страница директно от контекстното меню, като по този начин подобрите контрола върху преживяването си при сърфиране.

Ограничения на Brave

Агресивната блокировка на реклами от Brave понякога може да пречи на функционалността на уебсайтовете. Това може да доведе до проблеми с уебсайтове, които разчитат в голяма степен на реклами за съдържание или функции.

Цени на Brave

Безплатен завинаги

Оценки и рецензии за Brave

Capterra: 4,7/5 (над 300 рецензии)

Как уеб браузърите подобряват работния ви процес

Уеб браузърите са се превърнали в центрове за продуктивност, които ви предоставят незабавен достъп до електронна поща, календари, инструменти за управление на проекти и материали за проучвания.

Най-добрите уеб браузъри елиминират необходимостта от постоянно превключване между приложенията, спестявайки ценно време и умствена енергия. Когато намалите времето, прекарано в превключване между различни програми, вие също така минимизирате когнитивната натовареност и подобрявате концентрацията си.

Ако харесвате Google Chrome и не искате да сменяте браузъра, но все пак искате да подобрите производителността си, можете да започнете с ClickUp – универсален инструмент за управление на проекти, сътрудничество и комуникация в екип.

Инсталирах разширението на ClickUp за Chrome, за да следя задачите и проектите си директно от браузъра си. Това е едно от най-добрите AI разширения за Chrome за създаване на задачи, прикачване на имейли, проследяване на времето, прекарано в различни раздели, и водене на бележки.

Нека разгледаме как разширението ClickUp Chrome помага за подобряване на производителността.

Гледайте това видео, за да научите повече за повишаване на производителността.

Създаване на задачи

Използвам разширението на ClickUp за Chrome, за да създавам задачи директно от електронната си поща и уебсайтове. Мога също да задам местоположение по подразбиране и да добавя линка към уебсайта директно към задачата за по-добър контекст.

Създавайте задачи с едно кликване, използвайки разширението на ClickUp за Google Chrome

Проследяване на времето

Разширението на ClickUp за Chrome автоматично проследява времето, прекарано за всяка задача, така че знам точно къде отиват часовете ми. Няма повече предположения или ръчно проследяване на времето, което ми помага да приоритизирам задачите по-добре.

Проследявайте времето, прекарано в различни раздели, с разширението на ClickUp за Chrome

Прикачете имейли

Имате нужда да запазите важен имейл с дискусия, свързана с дадена задача? Разширението на ClickUp за Chrome ви помага да прикачите целия имейл към задачата с едно кликване. Няма повече копиране и поставяне! Мога дори да превърна имейлите в нови задачи, като поддържам всичко организирано на едно място.

Уеб клипър

Намерихте уебсайт, който искате да добавите към отметките си? Просто го добавете към задача в ClickUp или към ClickUp Docs с едно кликване. Можете дори да направите скрийншот или да копирате текст директно в задачата си.

Добавете уебсайтове към задачи или документи, за да се върнете към тях по-късно

Направете сърфирането продуктивно с ClickUp

Браузъри като Edge и Safari са полезни, но повсеместното разпространение и широките интеграции на Google Chrome му дават отличително предимство. Ако искате да подобрите производителността си в Chrome, без да сменяте браузъра, разширението за Chrome на ClickUp е идеалното решение. От бързо създаване на задачи до проследяване на времето и запазване на уебсайтове, то улеснява вашия дигитален живот.

Регистрирайте се в ClickUp още днес и вижте каква разлика прави това за вашето преживяване при сърфиране.