Топ 10 инструмента за автоматизация на браузъра за автоматизиране на процесите през 2025 г.

Ръчното тестване на уеб приложения може да бъде отнемащо време и податливо на грешки, особено ако имате работа с многослоен софтуер с богат набор от функции.

Тук на помощ идва автоматизацията на браузъра. Инструментите за автоматизация на браузъра помагат на разработчиците, неразработчиците и специалистите по осигуряване на качеството (QA) да ускорят и усъвършенстват тестването на приложенията.

Те правят това, като се занимават с повтарящи се, досадни задачи като попълване на формуляри, извличане на данни или провеждане на тестове на потребителския интерфейс, което ви освобождава време и ви позволява да се съсредоточите върху творческа, стратегическа работа.

С интелигентните инструменти за автоматизация на браузъра вашите уеб приложения работят гладко и надеждно. Можете също така да ускорите цикъла на пускане на продукти и да отговорите на очакванията на клиентите с лекота – неоспоримо бизнес предимство, тъй като търсенето на оптимизирани работни процеси нараства.

Ако търсите най-добрите инструменти за автоматизиране на браузъра си, ето 10 алтернативи, които можете да проучите тази година.

Какво е инструмент за автоматизация на браузъра?

Инструментът за автоматизация на браузъра е софтуер, който може да контролира и автоматизира действията на уеб браузъра, като посещаване на URL адреси, попълване на формуляри, кликване върху бутони, извличане на данни и изпълнение на повтарящи се уеб задачи без ръчно въвеждане от страна на потребителя. Той използва софтуер за автоматизация, за да имитира човешките взаимодействия с уебсайтове или уеб приложения. Целта е да се опростят процесите на уеб автоматизация и да се елиминира повтарящата се ръчна работа.

При избора на инструмент за автоматизация на браузъра трябва да се вземат предвид много фактори, като поддръжка на платформата, езици за програмиране и бюджет. Ето един полезен списък, който ще ви помогне да вземете решение.

Съвместимост : Първо, проверете дали инструментът ви поддържа вашата операционна система и предпочитаните от вас уеб браузъри. Инструментът ви трябва да работи във вашата технологична среда.

Език за програмиране : Проверете дали инструментът поддържа езиците за програмиране, които използвате.

Ефективност: Изберете инструменти, които могат да се справят с вашите задачи, които изискват бързо изпълнение. Ефективността е ключът. Тук лесните за използване интерфейси печелят пред сложния и тромав софтуер.

Гъвкавост: Уверете се, че можете да персонализирате инструмента според вашите специфични нужди и случаи на употреба.

Цена: Обмислете общата цена, включително лицензионните такси и всички скрити разходи. Идеалният инструмент не само трябва да отговаря на вашите нужди, но и да е съобразен с вашия бюджет.

Сега нека поговорим за инструментите за автоматизация на браузъра, които се представят добре в горните аспекти.

С нашия внимателно подбран списък с оптимални инструменти за автоматизация на браузъра ще можете да автоматизирате работните си процеси за нула време и без никакъв стрес.

1. ClickUp

Автоматизирайте по-добре с ClickUp Automations Създавайте задачи, запазвайте уеб съдържание и автоматизирайте работните процеси в браузъра с разширението за Chrome и функциите за автоматизация на ClickUp.

ClickUp е най-добрият мултитаскър за всички работни среди. Неговите функции за автоматизиране на производителността и работните процеси директно от браузъра ви са мечтата на всеки хакер на производителността.

Можете да автоматизирате работните процеси в ClickUp, като настроите зависимости между задачите, персонализирани действия и тригери, автоматични напомняния и др. Например, когато дадена задача е маркирана като изпълнена, можете да задействате последователни задачи.

Функциите за автоматизация на ClickUp, допълнени с предупреждения за употреба и подробна документация, се грижат за натоварената ви работа и ви дават възможност да се освежите, за да вършите по-значима работа като екип или като индивидуален потребител.

Освен това, лесно автоматизирайте потоците от данни между ClickUp и други инструменти, които използвате. Просто активирайте интеграцията на ClickUp с Zapier, за да свържете работните процеси на ClickUp с над 1000 други приложения. Разширението на ClickUp за Chrome позволява създаването на задачи директно от браузъра ви. Можете да маркирате текст на уеб страница и да създадете задача или да я добавите към съществуващ списък в ClickUp. Можете също да запазвате уеб страници, изображения, връзки и др. директно в задачите на ClickUp за справка.

Чрез интегриране на дейностите ви в браузъра с работния процес за управление на задачите, ClickUp предотвратява превключването на контекста и ви прави по-продуктивни.

📮 ClickUp Insight: 64% от служителите понякога или често работят извън работното си време, като 24% от тях работят извънредно почти всеки ден! Това не е гъвкавост, а безкрайна работа. 😵‍💫 ClickUp Tasks ви помага да разделите големите цели на по-малки, управляеми стъпки, така че винаги да знаете какво да правите след това, без да се претоварвате. Просто помолете AI на ClickUp да генерира подзадачи, да добави списъци за проверка и да начертае зависимости, за да останете организирани и да запазите контрол. Междувременно ClickUp Automations оптимизира рутинната работа, като се занимава с актуализации, задачи и напомняния – така можете да прекарвате по-малко време в натоварена работа и повече време в това, което е важно. 🚀💫 Реални резултати: Pigment подобри ефективността на комуникацията в екипа с 20% с помощта на ClickUp, като поддържа по-добра връзка и съгласуваност между екипите.

Най-добрите функции на ClickUp

Персонализирайте ClickUp, за да отговаря на вашите уникални работни процеси.

Автоматизирайте повтарящите се задачи с персонализирани тригери и действия.

Приложете предварително зададени, множество шаблони за автоматизация, управление на задачи и организация на проекти или създайте свои собствени.

Създавайте задачи автоматично от имейли, изпратени на определен адрес.

Свържете ClickUp с популярни приложения като Bugsnag, Calendly, Email, GitHub, Twilio и HubSpot за безпроблемно управление на работния процес.

Получете API достъп за управление на задачи, списъци, времеви записи и др. чрез програмиране.

Ограничения на ClickUp

По-малко интеграции в сравнение с някои конкуренти

Новите потребители преминават през период на обучение

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9200 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3900 отзива)

2. Puppeteer

чрез Puppeteer

Puppeteer е библиотека Node.js, използвана за автоматизиране на задачи в браузър. Нейната уникална характеристика е, че може да контролира браузърите зад кулисите по много незабележим начин.

За разлика от други водещи инструменти за автоматизация на браузъри като Selenium, Puppeteer контролира директно браузъра Chrome, без да го стартира видимо на екрана. Всички взаимодействия с браузъра се извършват на заден план.

Това дава на Puppeteer някои предимства:

Той е много бърз и лек, тъй като не е необходимо да визуализира потребителския интерфейс на браузъра, което отнема ресурси.

Тестовете/автоматизацията не са видими за наблюдателя, което позволява дискретна автоматизация.

По-скоро прилича на контролиране на действителното поведение на потребителя, отколкото на робот.

Въпреки това, все още е необходимо да предоставите ясни инструкции и да напишете код, за да може той да изпълнява желаните от вас действия по автоматизиран начин.

Най-добрите функции на Puppeteer

Насладете се на лесен за използване и интуитивен API, който гарантира лесно усвояване и употреба.

Използвайте гъвкави работни процеси благодарение на съвместимостта с множество програмни езици като JavaScript, Python и C#.

Използвайте ги безпроблемно на различни операционни системи, включително Windows, Mac и Linux.

Ограничения на Puppeteer

Работи само на браузъри Chrome или Chromium.

Скриптовете могат да забавят работата при продължителни взаимодействия с браузъра.

Цени на Puppeteer

Безплатно

Оценки и рецензии за Puppeteer

Недостатъчно оценки

3. Bardeen

чрез Bardeen

Bardeen е идеалното решение за опростяване на сложни работни процеси. С интуитивния си и лесен за използване потребителски интерфейс, Bardeen AI позволява на потребителите да интегрират изкуствен интелект в ежедневните си работни процеси, освобождавайки ги за стратегически задачи с висока стойност.

С само няколко реда инструкции можете да делегирате повтарящи се задачи на Bardeen и да създадете по-ефективна и рационализирана работна среда.

Най-добрите функции на Bardeen

Създавайте и управлявайте работни потоци без умения за програмиране

Осигурете сигурността на данните си, тъй като те се обработват локално в браузъра ви.

Получавайте предложения за задачите, които да автоматизирате.

Ограничения на Bardeen

Липсват планове за екипна работа и е предназначен предимно за индивидуална употреба.

Цени на Bardeen

Starter: Безплатен

Професионална версия: 10 долара на месец

Бизнес: Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Bardeen

G2: 4,9/5 (над 20 рецензии)

4. Cypress

чрез Cypress

Cypress е платформа за тестване на фронтенд, създадена за съвременния уеб. С Cypress сте готови да създавате, отстранявате грешки и автоматично да изпълнявате тестове в рамките на вашите непрекъснати интеграционни сборки.

Услугата Cypress Dashboard предоставя записи на тестове, екранни снимки на грешки и видеозаписи от различни машини. Тя разполага с лесен за разбиране API и ви позволява да наблюдавате тестовете от начало до край и тестовете на компоненти в реално време, докато разработвате вашите приложения.

Неговият дебъгер за пътуване във времето ви позволява да се върнете назад във времето, за да повторите теста, което улеснява отстраняването на грешки в приложенията. Отстраняването на грешки става още по-лесно с помощта на инструменти за разработчици в браузъра, които вероятно вече използвате.

Най-добрите функции на Cypress

Използвайте простия, верижен API за описание на взаимодействията на браузъра по четлив начин.

Спрете тестването по всяко време, за да проверите как работи приложението.

Избягвайте излишната работа, тъй като всички библиотеки и зависимости вече съществуват.

Заснемайте екранни снимки по време на тестовете

Ограничения на Cypress

Cypress не поддържа няколко програмни езика, а само JavaScript.

Не може да контролира два браузъра едновременно.

Цени на Cypress

Безплатни : За малки екипи

Екип: Започва от 75 $/месец

Бизнес : Започва от 300 $/месец

Enterprise: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Cypress

G2: 4,8/5 (над 90 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 60 рецензии)

5. Testsigma

чрез Testsigma

Testsigma автоматизира тестването на уеб, мобилни устройства и API в една удобна платформа. Инструментът за автоматизация на тестове предлага вградена тестова лаборатория с широка гама от реални устройства и браузъри в облак с висока достъпност, което позволява едновременно тестване на meerdere устройства.

Testsigma използва интелигентен алгоритъм за откриване и поправяне на елементи на страници, като гарантира безпроблемно изпълнение на тестовете, дори когато се тестват промени в приложението.

Платформата предоставя изчерпателни тестови доклади с подробна информация за резултатите, времето за изпълнение, подробности за устройството и други важни показатели.

Най-добрите функции на Testsigma

Настройте елементите на страницата за безпроблемно тестване, дори ако приложението се промени.

Свържете се лесно с често използвани инструменти като Jira, Jenkins, GitHub и Slack за по-добра работа в екип и непрекъснати подобрения.

Разширете бързо обхвата на тестовете с вградени тестове, базирани на данни.

Ограничения на Testsigma

Някои потребители намират процеса на добавяне на стъпки в Testsigma за досаден.

Идентифицирането на правилния HTML елемент може да бъде предизвикателство

Цени на Testsigma

Предимство: Персонализирани цени

Enterprise: Индивидуални цени

Оценки и рецензии на Testsigma

G2: 4,5/5 (над 20 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

6. QA Wolf

чрез QA Wolf

QA Wolf опростява и ускорява тестването на уеб приложения и ви помага да постигнете автоматизирано тестване от начало до край в рамките на няколко седмици. С неограничени паралелни изпълнения и гаранция за нулева грешка, QA Wolf значително намалява разходите за QA, като същевременно увеличава обхвата на тестването.

Платформата предоставя изчерпателен преглед на разходите за QA, обхвата на тестовете, честотата на пускане на версии и капацитета за разработка.

Функцията Wolf-O-Vision позволява паралелно тестване, което намалява циклите на QA и елиминира традиционния процес на сглобяване.

Най-добрите функции на QA-Wolf

Елиминирайте необходимостта от инсталиране или настройка, което води до нулеви неприятности.

Получете свободата да се концентрирате върху допълнителни задачи, без да се налага да тествате.

Дайте възможност на екипите да изпълняват тестове на браузъра паралелно с ефективни и бързи изпълнения.

Ограничения на QA-Wolf

Някои потребители съобщават за скъпи автоматизирани тестове.

Цени на QA-Wolf

Плащане за тест

Оценки и рецензии на QA-Wolf

G2: 4,8/5 (над 60 рецензии)

7. Watir

чрез Watir

Watir, съкращение от „Web Application Testing in Ruby“ (и се произнася като „Water“), е отворена, лесна за използване библиотека, създадена в Ruby за автоматизиране на уеб приложения.

Watir ви позволява да правите екранни снимки по време на тестване, когато е необходимо, и следи междинния напредък на тестването. Той изпълнява инструкции по начин, подобен на човешкия, и поддържа различни браузъри, включително Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari и Edge.

Обикновено той е най-съвместим с тестови рамки като RSpec и Cucumber.

Най-добрите функции на Watir

Заснемайте автоматично екранни снимки при приключване на тестването

Измервайте лесно ефективността на страниците

Насладете се на подкрепата от активна общност с отворен код, която добавя нови функции и поддържа интеграция с най-новите браузъри.

Ограничения на Watir

Не е съвместим с тестови рамки, различни от Ruby.

Липсва оптимизация за тестване на мобилни устройства

Цени на Watir

Безплатно

Оценки и рецензии за Watir

Недостатъчно отзиви

8. Appium

чрез Appium

Appium е проект с отворен код и самостоятелна екосистема от свързани софтуерни продукти. Той помага за автоматизирането на нативни, хибридни и мобилни уеб приложения на платформите iOS, Android и Windows.

Той използва протокола WebDriver, за да управлява нативни приложения, както би го направил потребител. Може да докосва, плъзга, въвежда текст и извършва други взаимодействия, за да оптимизира автоматизацията на задачите на потребителския интерфейс в различни платформи за приложения.

Страницата „Екосистема“ предлага набор от драйвери и плъгини, които ще подобрят вашия опит с автоматизацията на браузъра. Акцентът е върху тестването на черната кутия от гледна точка на крайния потребител, а не върху качеството на вътрешния код.

Appium ви позволява също да навигирате в CLI Reference за използване на командния ред и да разгледате Command Reference за изчерпателен списък с команди.

Най-добрите функции на Appium

Интегрирайте Appium безпроблемно с различни софтуери за разработка и тестване, включително Perfecto, Bamboo, Jenkins и други.

Създавайте тестове за множество мобилни платформи, използвайки унифицирана кодова база.

Пишете тестове на различни езици като Java, Python, JavaScript, C# и др.

Ограничения на Appium

Предлага ограничена поддръжка за уеб приложения и настолни приложения.

Настройката и конфигурирането на Appium може да бъде сложно.

Цени на Appium

Безплатно

Оценки и рецензии за Appium

G2: 4. 4/5 (50+ отзива)

9. Katalon

чрез Katalon

Katalon предлага на потребителите мощна платформа за автоматизация на тестове. Тя безпроблемно интегрира усъвършенствани AI инструменти за подобряване на регресионното тестване.

Съчетавайки простотата на нискокодовия код с гъвкавостта на пълния код, Katalon Studio улеснява бързото създаване на тестове чрез функции като запис и възпроизвеждане и автоматично заснемане на тестови обекти.

Многофункционалността на платформата обхваща тестване на уеб, мобилни устройства, API и настолни компютри, като представя модерен подход към осигуряване на качеството.

Най-добрите функции на Katalon

Извършвайте тестове без нужда от допълнителни разширения

Генерирайте задълбочени анализи с Katalon чрез вградени отчети, които могат да се експортират във формати PDF, HTML, Excel или CSV.

Ограничения на Katalon

Може да бъде предизвикателство за хора, които са по-склонни към функционални езици за програмиране като Python и JavaScript.

Цени на Katalon

Безплатно: За малки екипи

Премиум: 167 $/месец

Ultimate: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Katalon

G2: 4. 4/5 (над 60 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (700+отзива)

10. Selenium

чрез Selenium

Selenium е мощен инструмент, който автоматизира тестването на браузъри чрез симулиране на човешко поведение, както локално, така и на отдалечена машина, използвайки Selenium сървъра. Потребителите могат да го адаптират към своите специфични нужди с три различни инструмента.

Selenium WebDriver предоставя API инструменти за автоматизация за контрол на операциите на браузъра, като навигация, търсене на елементи, изпълнение на Javascript и др. Помага за създаването на надеждни, автоматизирани тестове за уебсайтове, за да се гарантира, че те работят безпроблемно. Можете да го използвате за функционално, приемливо и регресивно тестване на уеб приложения.

Selenium IDE е достъпен като добавка за Chrome, Firefox и Edge, позволяваща лесно записване и възпроизвеждане на взаимодействия в браузъра. Потребителите могат да записват тестове като поредица от стъпки/действия в браузъра, които могат да бъдат експортирани като скриптове.

Накрая, Selenium Grid помага на потребителите да мащабират усилията си за автоматизация, като разпределя и изпълнява тестове на няколко машини. Той е полезен при изпълнение на големи тестови пакети в различни браузъри, версии и операционни системи.

Най-добрите функции на Selenium

Тествайте функционалността на уебсайта в различни браузъри

Разработвайте гъвкави пакети за автоматизация и тестове за браузър-базирани приложения.

Мащабирайте и разпространявайте скриптове в различни среди

Ограничения на Selenium

Той не е добър заместител на традиционните инструменти за анализ на уебсайтове, тъй като не разполага с вградени отчети за резултатите.

Скриптовете са податливи на повреди, когато се правят промени в тествания уебсайт.

Потребителите са съобщили за липса на надеждна техническа поддръжка.

Цени на Selenium

Безплатно

Оценки и рецензии за Selenium

G2: 4,5/5 (над 80 рецензии)

Навигация в областта на автоматизацията на браузърите

Инструментите за автоматизация на браузъри като Puppeteer, Watir и Selenium ви позволяват да управлявате браузърите за тестване, автоматизация и други програмни дейности. Все пак, всеки инструмент има своите предимства и недостатъци по отношение на езиковата поддръжка, възможностите и приложенията.

Въпреки че е доходоносна и мощна, автоматизацията на браузъра крие рискове, ако не се прилага внимателно. Използвайки техники за уеб скрейпинг, ботовете могат да претоварят сървърите с заявки или да извличат данни по неетичен начин. Бъдете внимателни и използвайте автоматизацията разумно, за да предотвратите спирането на акаунтите на вашите приложения.

Съчетайте инструментите с платформа като ClickUp за автоматизация на задачите и работния процес, за да максимизирате ползите от автоматизацията на браузъра и да сведете до минимум главоболията.

ClickUp ви позволява да планирате и координирате автоматизирани действия на браузъра за по-широко управление на работния процес. Освен това можете да го изпробвате безплатно и да го разширите на много достъпна цена. Независимо дали сте разработчик, специалист по контрол на качеството или ентусиаст на ефективността, регистрирайте се в ClickUp още днес, за да видите незабавно повишение на производителността.