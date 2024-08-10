Намирането на работа може да бъде трудна задача. Но знаете ли какво е второто по трудност? Оттеглянето на вече приета оферта за работа без професионални последствия.

Помислете си – обърнахте се към компания за работа, подадохте заявление, преминахте през редица интервюта и получихте оферта. Но точно преди да започнете, нещо ви накара да преосмислите решението си. Може би спешен семеен проблем? Или по-добра оферта от друго място?

Каквато и да е причината, важно е да се уверите, че оттегляте приемането на работата с такт, дипломатичност и висока степен на професионализъм. Неспазването на това правило може да доведе до няколко негативни последствия, включително включване в черния списък на тази организация, разрив на професионалните отношения и дори правни проблеми.

Но не се притеснявайте. Ние сме тук, за да ви помогнем.

В този блог ще обсъдим как да отмените приемането на работа по професионален начин, като същевременно минимизирате потенциалните негативни последици.

Причини за оттегляне на приемането на предложение за работа

Ето някои причини, които обикновено карат човек да вземе това трудно решение:

Неадекватна компенсация

За повечето хора парите са основната мотивация за работа. Затова, когато разберат, че предложеното им възнаграждение не отговаря на ролята и отговорностите им, те са склонни да откажат предложението за работа, независимо колко реномирана е компанията.

Несъответствие с кариерните цели

Да предположим, че сте били мотивирани да кандидатствате за дадена работа, защото ваш колега също е кандидатствал за нея. След като сте били одобрени обаче, сте открили, че описанието на длъжността изобщо не съответства на вашите кариерни цели. Сега няма смисъл да компрометирате кариерните си амбиции за длъжност, която няма да ви отведе в желаната от вас посока. В такъв случай единственото приемливо решение може да е да отмените офертата.

По-добра оферта на друго място

Ако получите конкурентна оферта за работа – с по-висока заплата, по-добри възможности за кариерно развитие и други предимства – естествено ще искате да изберете по-добрата.

Незадоволителни условия на труд

Представете си следното: кандидатствали сте за работа в дадена организация и сте получили оферта. Но докато разглеждате социалните медии или сайтовете за ревюта на работни места, откривате, че бившите служители на компанията са отбелязали токсичната й работна култура. В такъв случай може да решите да не продължите с процеса на назначаване.

Лични причини

Да предположим, че не сте знаели, че работата изисква да се преместите в друг град. Или може би сте кандидатствали за работа на място, без да знаете, че здравословното ви състояние или личните ви обстоятелства не ви позволяват да пътувате ежедневно. В такива случаи може да нямате друг избор, освен да отмените приемането на работата.

Как да оттеглите приемането на работа по учтив и професионален начин

Ето стъпка по стъпка ръководство, което разяснява как да откажете предложение за работа учтиво и професионално:

Стъпка 1: Обмислете добре

След като оттеглите приемането си, не можете да промените решението си. Затова отделете време, за да обмислите добре нещата. Внимателно преценете причината, поради която искате да отмените приемането си. Претеглете всички плюсове и минуси, за да сте сигурни, че решението ви е правилно, и имайте предвид, че след като го направите, няма да имате възможност за по-нататъшно обмисляне.

Стъпка 2: Прегледайте договора

Преди да започнете процеса на оттегляне, прегледайте трудовия договор, който сте подписали с организацията. Тези документи обикновено съдържат важни условия относно напускане, оттегляне и др. , а нарушаването им може да има правни последствия.

💡 Съвет от професионалист: Ако се нуждаете от помощ за разбиране на условията на договора, може да ви е от полза да се консултирате с юрист, който е добре запознат с трудовото право.

Стъпка 3: Действайте бързо

След като решите да откажете приетата оферта за работа, не чакайте, за да съобщите това на мениджъра по наемането. Дайте отговор веднага след като извършите необходимата проверка.

Това гарантира, че организацията ще има достатъчно време да потърси ваш заместник. Ако чакате прекалено дълго, за да уведомите мениджъра по наемането за вашето решение, това може да създаде усложнения за екипа и да навреди на вашата професионална репутация.

Стъпка 4: Обмислете алтернативи

Когато се свържете с мениджъра по наемането относно оттеглянето на приемането на работата, той може да се опита да повлияе и да промени решението ви. Може дори да ви предложи опции като увеличение на заплатата, допълнителни отпуски или други бонуси.

Обмислете внимателно и разумно всички тези алтернативи, преди да се свържете с мениджъра по наемането. Запитайте се дали някакви допълнителни предимства (по-добра заплата, повече отпуски и т.н.) ще ви попречат да отмените новата работа.

Стъпка 5: Съобщете решението си

Накрая, е време да съобщите решението си на мениджъра по наемането. Най-добрият начин да подходите към това е да бъдете честни, професионални и уважителни. Не измисляйте несериозни или абстрактни извинения. Вместо това, дайте искрена и честна причина за оттеглянето си. Изразете благодарността си за предоставената възможност и се извинете за неудобството, което решението ви може да е причинило.

Значението на добросъвестността и професионалната учтивост

Оттеглянето на приемането на работа означава отказ от ангажимент, с който първоначално сте се съгласили, което в повечето случаи не е показателно за професионално поведение. Това може да има няколко последици (които ще обсъдим по-късно в тази статия). Но ако нямате друг избор, най-доброто, което можете да направите, е да поддържате добра воля, прозрачност и почтеност през целия процес на оттегляне.

Ето защо трябва да отмените приемането на работа с максимална професионална учтивост: Гарантира, че имиджът ви в бранша остава положителен

Помага ви да изградите и поддържате отношения с работодателя

Позиционира ви като етичен професионалист

Оставете вратата отворена за бъдещо сътрудничество с организацията.

Помага ви да усвоите умението да се справяте с комплексни професионални ситуации с зрялост.

Съобщете новината: методи за комуникация, които да използвате

Ефективната комуникация е от жизненоважно значение за оттеглянето на приемането на работа с достойнство. Но как можете да го гарантирате? Като изберете подходящия метод за комуникация.

Ето четири традиционни начина за оттегляне на предложение за работа, както и техните предимства и недостатъци:

Телефонно обаждане

Телефонното обаждане е най-честият начин да информирате мениджъра по наемането за решението си да отмените приемането на работата. То е директно и лично и позволява незабавен диалог и обяснение. Въпреки това, то не предоставя писмен запис на решението, което е от решаващо значение за справяне с евентуални правни последствия, които могат да възникнат в бъдеще.

💡 Съвет от професионалист: Ако се чувствате нервни преди обаждането, с което ще информирате компанията за решението си да отмените приемането на работата, обмислете да запишете ключовите точки, които искате да предадете, и да ги репетирате предварително.

Официално писмо

Въпреки че това вече не е обичайна корпоративна практика, можете да напишете писмо на мениджъра, който ви наема, за да отмените приемането на работата. Това ви позволява да предадете съобщението си по-официално и с повече уважение. Недостатъкът е, че писмото може да отнеме дни, за да бъде доставено (освен ако не го предадете лично), и да забави комуникацията.

Имейл

Най-популярният начин е да напишете имейл, за да отмените приемането на работата. Това е бързо, професионално и осигурява писмен запис на вашето решение.

Имейлът е идеален вариант, ако се притеснявате да се изправите пред мениджъра по наемането по телефона. За разлика от телефонно обаждане или видеоразговор, можете да си отделите време, за да съставите съобщение, което кратко и ясно изразява причината за оттеглянето ви, без да изглеждате непрофесионално или несигурно.

Освен това, има няколко онлайн инструмента и комуникационен софтуер , които могат да ви помогнат в това, а ClickUp е най-добрият сред тях.

ClickUp е всеобхватно, многофункционално средство за управление на работата. Неговите модерни функции ви помагат да подобрите официалната си комуникация.

Създавайте перфектни имейли и съобщения за професионална комуникация с ClickUp Docs

С ClickUp Docs можете да пишете и редактирате професионалните си имейли до съвършенство. Персонализирайте размера и стила на шрифта, настройте ширината на страницата и прикачете екранни снимки, PDF файлове и други файлове директно към имейла си.

Не можете да се концентрирате? Режимът „Фокус“ ще блокира другите известия, докато работите върху документа си, за да можете да се концентрирате върху това, което е необходимо. Освен това функцията „Документи“ следи броя на думите, за да не се превърне имейлът ви в дълго и разтегнато писмо.

Но това не е всичко. ClickUp Docs предлага и широка гама от готови за употреба, персонализирани шаблони, които можете да използвате, за да напишете професионално имейл за оттегляне на приемането на работа. Тъй като софтуерът се интегрира с приложения и инструменти на трети страни, като Gmail, можете да изпратите имейл на мениджъра по наемането директно през платформата.

Добавете магията на лекотата и ефективността към всичките си професионални имейли и съобщения с ClickUp Brain

Но чакайте, това не е всичко. Можете също да интегрирате ClickUp Docs с ClickUp Brain, за да постигнете максимална ефективност. С вградения AI асистент можете да пишете имейли, съобразени с най-малките детайли, с няколко команди. Всичко, което трябва да направите, е да помолите ClickUp Brain да ви напише имейл за оттегляне на приемането на работа и да получите изпипан чернови вариант за секунди! Ето един бърз пример:

Използвайте ClickUp Brain, за да генерирате персонализирани имейли незабавно

Лична среща

В извънредни ситуации се препоръчва да насрочите лична среща с мениджъра, който ви наема, за да обсъдите оттеглянето си от работата. Това е опция, ако имате лични отношения с мениджъра, който ви наема, или сте били препоръчани чрез личен контакт.

Личната среща ви дава възможност да добавите личен оттенък към вашето съобщение. Можете да изразите благодарността си за предоставената възможност лице в лице и искреното си съжаление, че се отказвате. Въпреки това е важно да изпратите и официално имейл, за да имате писмен документ за вашето решение.

Прочетете също: Как да напуснете работата си, без да изгаряте мостове в професионален план

Възможните недостатъци на отказването на предложение за работа след приемането му

Сега вече знаете как да откажете професионално предложение за работа, след като сте го приели. Но следващият въпрос е: как да смекчите потенциалните последствия от вашето решение?

Ето списък с недостатъците на оттеглянето на приемането на работа и как да ги предотвратите.

Недостатък № 1: Липса на бъдещи съображения

След като откажете предложение за работа от дадена компания, след като първо сте го приели, е възможно тя да не ви вземе под внимание за бъдещи възможности.

Това може да навреди на отношенията ви с отдела по човешки ресурси на компанията. Те дори могат да включат такива кандидати в черния списък завинаги. Но ако компанията е с добра репутация и не искате да си затваряте вратите за бъдещето, е много важно да подходите към оттеглянето си внимателно.

Как да предотвратите това?

Не чакайте да настъпи датата на постъпване на работа – информирайте мениджъра, който ви наема, за оттеглянето си възможно най-рано.

Запазете професионализъм по време на изходящото интервю или разговора след оттеглянето, ако има такъв. Изразете благодарност за предложението и се извинете за неудобството, което решението ви може да е причинило.

Бъдете честни относно причината, но не давайте прекалено много подробности. Това ще покаже вашето уважение към работата и времето на екипа, който ви наема.

Недостатък № 2: Накърнена професионална репутация

Оттеглянето на приемането на работа в последния момент може да изглежда непрофесионално и се възприема негативно от много професионалисти. Това може да накърни репутацията ви не само в рамките на тази организация, но и в цялата индустрия.

Това може дори да попречи на шансовете ви да получите работа в компанията на вашите мечти.

Как да предотвратите това?

Бъдете внимателни с тона си на общуване. Бъдете спокойни, уважителни и неизменно учтиви. Това може да ви помогне да запазите професионалния си имидж.

Не забравяйте да изпратите благодарствено писмо до отдел „Човешки ресурси“, в което да изразите искрената си благодарност за вниманието.

Недостатък № 3: Правни последици

Ако откажете предложение за работа, може да се изправите пред правни проблеми. Особено ако вече сте подписали трудов договор, организацията може да ви държи отговорни за нарушаване на неговите условия.

Освен това, може да се наложи да заплатите финансови санкции на организацията като компенсация за разходите, които тя ще понесе, за да започне отново процеса на подбор и наемане на персонал.

Как да предотвратите това?

Прочетете внимателно условията на договора си, преди да отмените приемането.

Уведомете мениджъра по наемането за отмяната си възможно най-рано.

Опитайте се да постигнете взаимно съгласие с мениджъра по наемането, за да сведете до минимум евентуалните правни последствия.

Недостатък № 4: Финансова нестабилност

Друг значителен недостатък на оттеглянето на приемането на работа е финансовата несигурност, която го съпътства.

Да предположим, че сте решили да се откажете от работа, защото тя не подкрепя вашите кариерни цели. И сега какво? Отново сте безработен или нещастен на работа (предполагайки, че търсите нова работа). Това може да се отрази на финансовото ви състояние, особено ако не кандидатствате активно за работа или нямате други възможности, на които да разчитате.

Как да предотвратите това?

Имайте резервен план – опитайте се да си осигурите по-добра позиция в друга организация, преди да отмените тази, за да върнете кариерата си в правилната посока

Поддържайте фонд за спешни случаи, за да поддържате прехраната си по време на тази фаза на безработица.

Следете внимателно бюджета си. Опитайте се да намалите ненужните разходи колкото е възможно.

Недостатък № 5: Стрес и тревожност

В нестабилния пазар на труда може да се почувствате стресирани и тревожни след оттеглянето на предложението за работа. Това може да влоши здравето ви, взаимоотношенията ви и в крайна сметка благосъстоянието ви.

Как да предотвратите това?

Изградете система за подкрепа и се обърнете към професионален съвет, когато имате нужда от него, дори докато продължавате да търсите работа.

Намерете кариерен ментор , който да ви напътства през този труден етап.

Продължавайте да усъвършенствате уменията си и разширявайте професионалната си мрежа, докато търсите нова работа.

Дали е приемливо да откажете предложение за работа, след като вече сте го приели?

Честно казано, няма прост отговор на този въпрос.

Истината е, че отказът от работа след като сте я приели се счита за непрофесионално поведение на днешния пазар на труда. Това може да се отрази на професионалния ви имидж и да навреди на шансовете ви да работите отново в тази организация.

Но има моменти, в които обстоятелствата са извън вашия контрол. Въпреки че сте наясно с потенциалните последствия, може да нямате друг избор, освен да отмените приемането на работата.

В такива случаи е нормално да се откажете. Ако имате основателна причина да отмените приемането на работата, подходете към ситуацията с професионализъм, уважение и съпричастност към екипа, който ви е дал шанс.

Справяйте се с комплексни професионални ситуации с ClickUp!

И ето го. Всяка информация, от която се нуждаете, за да откажете професионално предложение за работа. В крайна сметка, всичко се свежда до това колко добре ще съобщите на потенциалния работодател причината за отказа си.

Винаги можете да използвате ClickUp, за да създавате ефективни, обмислени имейли и съобщения, които предават вашата честност и професионализъм, без да се налага да правите всичко сами.

Опитайте ClickUp безплатно още днес. Регистрирайте се тук!

Често задавани въпроси

Законно ли е да напуснете работата, преди да сте започнали?

Това зависи от това дали сте подписали договор с работодателя; ако да, не забравяйте да прегледате неговите условия, тъй като може да се изисква да приемете или отмените в определен срок или да дадете предизвестие предварително. Консултирайте се с юрист, ако се нуждаете от допълнителни разяснения.

Можете ли да напуснете работа, която току-що сте започнали?

Да, можете да напуснете работа, която току-що сте започнали. Въпреки това, трябва да проверите трудовия си договор, за да видите дали има условия, които регулират доброволното ви напускане.

Неправилно ли е да отмените приемането на предложение, за да приемете друго?

Макар че оттеглянето на предложение за работа, за да приемете друго, не е погрешно по принцип, трябва да обърнете внимание на начина, по който го правите, тъй като много професионалисти не одобряват тази практика и могат да я възприемат като акт на недобросъвестност. Оттеглянето на приемането на работа е много деликатен въпрос, към който трябва да се подходи с професионализъм и уважение.