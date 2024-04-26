Как да напуснете работата си, без да прекъсвате професионалните си връзки

Представете си следното: получили сте атрактивна оферта от компанията на вашите мечти. Имейлът с подробностите за офертата гори в пощенската ви кутия. Ако това беше сцена от филм, бихте драматично изхвърлили всички документи, отишли при шефа си и обявили, че напускате.

Но това не е сцена от филм; това е реалният живот и напускането на работа не трябва да бъде драматично.

Управлението на кариерните промени и знанието как да напуснете работата си, без да изгаряте мостове, е от решаващо значение за поддържането на професионалната ви репутация. Напускането при добри отношения ви гарантира положителни препоръки и демонстрира професионализъм.

Създадохме този наръчник, за да ви помогнем да напуснете работата си с достойнство – пътна карта за плавен и безпроблемен преход.

Фактори, които трябва да вземете под внимание, когато напускате работата си

Получили сте атрактивна оферта за работа, за която сте мечтали, или сте на прага да финализирате офертата. Независимо от ситуацията, обмислете няколко фактора, преди да подадете оставка. Ето някои фактори, които трябва да имате предвид:

Време и срок за предизвестие

Обмислете внимателно момента на подаване на оставката си. Не бихте искали да се провалите в разгара на важни проекти, за които знаете, че настоящият ви работодател няма друга алтернатива. Консултирайте се дискретно с шефа си, за да разберете как напускането ви ще се отрази на текущите проекти.

Спазвайте срока за предизвестие, посочен в трудовия ви договор или политиката на компанията. В зависимост от вашата длъжност и отговорности, някои работни места може да изискват да дадете предизвестие от две седмици, докато други може да изискват да уведомите доста по-рано, за да се намери подходящ заместник.

Предаване на знания и предаване на работата

Предаването на знания и безпроблемното предаване на работата са ключови цели на HR отдела за гладка преход. Работете в тясно сътрудничество с екипа си, супервайзора си и HR екипа, за да постигнете това без прекъсвания или изгаряне на мостове. Вие искате да оставите институционални знания, които да помогнат на вашия наследник и бивши колеги.

Започнете да документирате подробни бележки за всички съществени процеси, контакти, проекти и други подробности, за да подпомогнете и дадете възможност на тези, които ще заемат вашето място.

Допълнете тези ресурси с лични наблюдения, най-добри практики, забележки и анекдоти, за да гарантирате непрекъснатостта на бизнеса. Такъв трансфер на знания, основан на сътрудничество и опит, ще ви помогне да напуснете безпроблемно.

Финансови последствия

Преди да напуснете настоящата си позиция, изчислете финансовите последствия от промяната. Вземете предвид финансовите задължения, предстоящи големи разходи, спестявания и други пропуски в доходите по време на преходния период, особено ако планирате да си вземете кратка почивка, преди да започнете новата работа. Обмислете всички косвени или свързани разходи, дължащи се на промяната, като преместване, ежедневно пътуване до работа и др., за да сравните финансовото увеличение.

Проверете дали ще получите обезщетение или дали можете да изтеглите паричните си средства за отпуск. Тази цялостна оценка ще ви помогне да поддържате финансова стабилност и прехрана, докато си осигурите нова работа и се почувствате уверени в дългосрочното й развитие.

Допълнителни придобивки и други ползи

Освен да измервате финансовата си независимост като функция на заплатата, която получавате, трябва да вземете предвид и всички бонуси, придобивки и надбавки, които предлага настоящият ви работодател.

Влезте в портала за самообслужване на софтуера за човешки ресурси и разгледайте предимствата като здравна застраховка, опции за закупуване на акции, пенсионно планиране и др. Разберете как те биха се променили и как биха повлияли на вашия начин на живот, след като напуснете организацията. Нематериалните предимства, като работа от разстояние или платен отпуск, също са някои от факторите, които служителите вземат под внимание, когато преценяват своите възможности.

Правни задължения

Разберете правните задължения на настоящата си работа. Прегледайте трудовия си договор, за да идентифицирате клаузи, свързани с интелектуална собственост, неразкриване, неконкуренция, поверителност и др.

Прочетете тези съвети и се уверете, че ги спазвате, за да избегнете правни последствия и проблеми в бъдещата си работа. Избягвайте да разкривате чувствителна информация за организацията или нейната дейност, за да защитите професионалната си репутация.

Емоционално въздействие

Напускането на работата може да бъде емоционално преживяване – както за вас, така и за вашите колеги. Това е по-трудно, ако имате близки отношения с колегите си или сте работили в същия офис в продължение на няколко години. Признайте емоционалното въздействие на напускането и бъдете подготвени да изпитате буря от емоции до последния си ден в настоящата си длъжност.

Може би сте развълнувани от промяната в работата, носталгични за времето, прекарано тук, чувствате се виновни, че оставяте колегите си, или просто облекчени, че получавате така необходимата почивка.

Естествено е да се чувствате претоварени по време на преход между работни места, а това често означава, че не можете да обръщате внимание на психическото си здраве. Полагайте специални грижи за психическото си здраве през този период. Изгответе план за психично здраве, за да предприемете активни стъпки за подобряване на благосъстоянието си. Използвайте шаблона на ClickUp за план за действие за психично здраве, за да персонализирате стратегията си за физическо, емоционално и духовно благосъстояние.

Ако е необходимо, потърсете подкрепа от семейството, приятелите и дори професионалните си контакти, за да поддържате положително настроение, докато започвате следващия етап от кариерата си.

Взаимоотношения след напускането

След напускането поддържайте добри отношения с бившите си колеги, мениджъри и ръководители. Поддържайте връзка с тях чрез платформи като LinkedIn. Поддържайте професионалните си връзки, като се свързвате с бившите си колеги на социални събития, мрежови мероприятия и други официални събития. По този начин ще укрепите професионалните си мрежи и ще се възползвате от възможностите през цялата си кариера.

Начало на работа при новия работодател

Ако вече имате следваща работа, която ви очаква, ще трябва да се подготвите и за процеса на адаптиране в новата компания. Запознайте се с техния софтуер за адаптиране, фирмените политики, културата на работното място и очакванията.

Балансирайте ги с вашата готовност да започнете да се интегрирате в новото работно място. В случай на затруднения или забавяния, обсъдете проблемите проактивно с новия си работодател, за да бъде той в течение. Ангажирайки го, докато се подготвяте да поемете новата си роля, ще демонстрирате отговорност и ангажираност, като същевременно изградите положителни отношения.

Как да напуснете работата си, без да изгаряте мостове: съвети за елегантно напускане

След като сте решили, че напускането е правилното решение, е време да предприемете действие. Ето няколко съвета как да избегнете да изгорите мостовете, докато напускате работата си:

Напишете професионално писмо за напускане

Знаете, че трябва да подадете предизвестие, но как да го направите? Като напишете официално писмо, разбира се!

Написването на професионално писмо за напускане изисква такт. Вие искате да съобщите решението си да напуснете офиса, като същевременно изразите благодарност за времето, прекарано заедно.

Уверете се, че писмото ви за напускане съдържа важни подробности, като последния ден, в който планирате да работите, причината, поради която искате да напуснете, и помощта, която ще предложите за гладко преминаване.

Добре написаното писмо за напускане ще предложи уважително приключване, което вашите професионални отношения заслужават. Ако писането не е вашата силна страна, обмислете да използвате ClickUp Brain, за да го направите с професионална финес.

🎯Прочетете също: Безплатни шаблони за писма за напускане за Word

Дайте достатъчно предизвестие

Вече споменахме колко е важно да дадете достатъчно предизвестие по време на този процес. Затова спазете ангажиментите си, като дадете достатъчно предизвестие, дори ако трудовият договор или политиката на компанията не го изискват.

Обикновено стандартният срок за предизвестие е две седмици. В зависимост от вашата длъжност, отговорности, отрасъл и текущи проекти обаче може да се наложи да го удължите. Дайте на работодателя си достатъчно време да планира вашата замяна, да прехвърли задачите ви, да делегира отговорностите ви и да проведе процеса на предаване на поста, като демонстрирате професионализъм и внимание.

Продължавайте да работите усърдно и да давате най-доброто от себе си

Продължавайте да работите усърдно и да давате най-доброто от себе си до последния ден, за да запазите интегритета, професионализма и ангажираността си към работата. Изпълнението на задълженията и отговорностите ви, спазването на сроковете и приносът към усилията на екипа ще подобрят професионалния ви имидж. Вашият шеф или супервайзор ще оцени вашата грижа и внимание, а повечето хора ще се вдъхновят от примера, който им давате.

Довършете започнатото

Вие и вашият наследник можете да бъдете няколко назначени лица в ClickUp, за да се запази непрекъснатостта

Завършете неизпълнените задачи или проекти, които можете да приключите в рамките на следващите две седмици. Функцията за управление на задачите на ClickUp е чудесен начин да организирате неизпълнената работа, да определите приоритети и да ги изпълните в определения срок.

Ако не можете да завършите цялата работа, поне ще имате организиран списък с нерешените въпроси, който можете да предадете на шефа си или на своя наследник. Можете дори да подготвите ориентирана към бъдещето пътна карта за всички текущи проекти, така че работата да може да продължи безпроблемно дори и в ваше отсъствие, ако дотогава няма наследник.

Документирайте основните моменти от вашата работа

Документацията е основен компонент от прехвърлянето на знания и предаването на задачи. Използвайте инструменти като ClickUp Docs, за да подготвите централизирано хранилище на всички документи, които са от критично значение за мисията и съдържат процесите, процедурите и информацията за проекта. Споделете ги с колегите си и ги насърчете да ги променят или актуализират периодично.

Изгответе ръководство, в което очертаете вашите отговорности, доказани методологии, подробности за екипа и друга важна информация, за да подпомогнете, улесните и овластите вашия наследник.

Използвайте ClickUp Brain, за да създадете тази подробна документация, която ще ви послужи като безценен ресурс и ще продължи да допринася за успеха на организацията дори и след напускането ви!

Следвайте план за управление на промените

Функции като препланиране на зависимости могат да ви помогнат да използвате ClickUp, за да визуализирате въздействието

Вашата оставка е организационна промяна. Вероятно вашата компания има план за управление на промените, който ще влезе в сила, след като подадете оставка. Свържете се с вашия ръководител и екипа по човешки ресурси, за да научите как можете активно да участвате и да допринесете за управлението на промените.

Следвайте всички установени процедури за съобщаване на оставката си, делегиране на отговорности и напускане на организацията. Спазването на такъв структуриран процес ще внесе последователност и непрекъснатост в дейността, като същевременно ще сведе до минимум смущенията в организационната стабилност.

Накрая, в последния си работен ден, помолете представителя на отдел „Човешки ресурси” да премахне името ви от софтуера за управление на служителите, за да завършите процеса.

В случай че вашата компания няма политика за управление на промените, в ClickUp имаме няколко плана за управление на промените, списъци за проверка и шаблони, които можете да възприемете и да следвате, за да изпълните своята роля.

Изразете благодарност

Отделете време, за да изразите благодарността си към шефа си, колегите, менторите, мениджърите, супервайзорите и членовете на екипа за това, че са направили времето ви незабравимо. Независимо дали са ви предлагали насоки и подкрепа в моменти на нужда или са празнували вашите постижения и успехи, кажете им как са направили работното място по-гостоприемно.

Възпоменете лични анекдоти и споменете истории, в които другите са били до вас, за да им покажете колко са повлияли на живота ви. Изразете благодарност за различните възможности, практическия опит и излагането, които сте придобили чрез организацията.

Проявяването на признателност и изразяването на благодарност е знак за скромност и добра воля – качества, с които искате да бъдете свързвани, когато напускате.

Бъдете честни в интервюто при напускане

Възможно е да се наложи да участвате в интервюта за напускане преди да напуснете. Препоръчваме ви да бъдете абсолютно честни по време на това интервю, за да можете да предложите балансирана представа за подобренията. Говорете за положителните аспекти, възможностите и най-важните моменти в кариерата ви в настоящата компания, а след това преминете към предизвикателствата, с които сте се сблъскали, възможните пропуски, неизползваните ресурси и нереализирания потенциал.

Съсредоточете се върху коментари за процесите, културата или политиките на организацията, вместо да изразявате недоволство или да споделяте лични проблеми. Прегледайте няколко шаблона за интервю при напускане, за да се подготвите добре за интервюто и да оставите след себе си положителни промени.

Поддържайте връзки

Поддържайте връзка с бившия си шеф, колеги и ръководители. Независимо дали се свързвате на събития за networking, случайни срещи или обменяте съобщения през LinkedIn, покажете се, за да не излезете от полезрението и да не бъдете забравени.

Изграждането и поддържането на солидна професионална мрежа отнема време и усилия. Въпреки това, то може да бъде от полза, когато възможности като препоръки и сътрудничества почукат на вратата ви!

Напускане на работа: какво казват интернет форумите?

Напускането на работа не е лесно – и различните дискусии по тази тема са доказателство за това. Обърнахме се към различни интернет форуми, от Reddit до Quora, за да съберем мнения за най-добрите начини да напуснете работа. Ето кратък преглед на това, което открихме (освен вече споменатото по-горе):

Не приравнявайте напускането на работа с отказ от себе си. Освободете се от чувството за вина и дайте приоритет на развиването на капацитет или усъвършенстването на основните си компетенции.

Животът е кратък. Направете го по-приятен, като напуснете работата, която вече сте решили да напуснете.

Запазете записи на официалната си оставка (CC или BCC на личния си имейл) и на връщането на всички вещи, предоставени от компанията (направете снимка на ключовете, личната карта, устройствата, данните за вход – всичко, което връщате).

Не позволявайте на настоящите ви колеги да ви убедят да останете, освен ако не ви предложат нещо, което надхвърля новата ви позиция, и са готови да ви го предложат в писмен вид.

Винаги първо уведомете шефа си, след това отдел „Човешки ресурси“ и накрая близките си колеги.

Здравето ви винаги трябва да е на първо място пред работата ви.

Не позволявайте на компаниите да ви карат да се чувствате виновни, че напускате, защото нямат заместник за вас, особено когато сте подали предизвестие в срок. Това е лошо управление от тяхна страна и не е ваша отговорност.

Избягвайте да говорите лошо за предишната си организация, мениджъри или колеги. Никога не се знае с кого ще се наложи да работите в бъдеще.

През последните няколко седмици на работата си, работете толкова усърдно, колкото и през първите няколко седмици.

Не уважавайте работа, която не ви уважава

Ако сте напуснали организацията в лоши отношения, избягвайте да споменавате препоръката им в бъдещи кандидатури за работа.

Най-важното е, че всички източници единодушно твърдят, че освен ако работодателят ви не се отнася зле с вас или не действа неетично или нечестно, винаги постъпвайте достойно и напуснете в добри отношения. Поддържането на добри отношения може да ви отвори по-добри перспективи за бъдещето или да ви послужи като подкрепа, ако някога пожелаете да се върнете.

Справяне с предизвикателствата при напускане на работата, без да се прекъсват връзки

Ето няколко предизвикателства, с които може да се сблъскате по пътя, и как можете да предотвратите тяхното влияние върху напускането при лоши условия:

Емоционална привързаност

Оставката от работа, където поддържате близки отношения с колегите си или работите от дълго време, е емоционално предизвикателство. Може да се усъмните в решението си и да се почувствате разочаровани, че напускате кораба.

За да се справите с този проблем, не забравяйте, че хората създават организацията. Независимо колко голям или малък е, всеки офис може да продължи да функционира дори и след като напуснете.

Всички служители са заменими; важното е приятелите, които сте си направили по пътя. Можете да поддържате връзка с тях и след напускането и да подхранвате значими взаимоотношения.

Недоволство

След като съобщите решението си да напуснете, шефът или супервайзорът ви (а дори и колегите ви) може да изпитват недоволство от този ход. Може би защото разчитат много на вашия принос или може би го приемат лично като провал на своите мениджърски способности. Някои може просто да са огорчени, че получавате по-добра възможност.

Във всеки случай можете да предотвратите подобно недоволство, като ясно и откровено обясните защо искате да напуснете. Обсъдете как напускането ще подобри перспективите ви или защо се нуждаете от почивка.

Изяснете всички недоразумения и потвърдете ангажимента си за плавен преход. Изразете благодарността си и споделете положителните аспекти на съвместната работа, за да ви пуснат лесно.

Отпор

В някои случаи може да срещнете съпротива при подаването на оставката си. Вашият шеф може да не приеме оставката ви отначало или да се опита да преговаря с вас, като ви направи контраоферти. Тези тактики могат да бъдат особено стресиращи, ако вече сте объркани дали да напуснете.

За да се справите с това, изпратете официално имейл или писмо за напускане, в което посочвате намерението си да напуснете и датата, на която то влиза в сила. Ако сте взели решение, не влизайте в подробности и не спорете за напускането си – останете учтив, но твърд, докато съобщавате, че напускате. Ако решите да приемете контраоферта, е много важно да формализирате споразумението в писмен вид.

Страх

Напускането е плашеща перспектива. Може да се чувствате нервни да съобщите това решение или да подадете предизвестието си. Изживяването на тези предизвикващи тревога сценарии може да застраши допълнително позицията ви и да ви накара да искате да изчезнете от настоящия си работодател и никога повече да не се появите.

За да преодолеете този страх, обмислете да подадете писмена молба за напускане. Официалното писмо за напускане е много по-професионално и ще направи напускането ви по-приятелско.

Разрушение

Напускането ви може да наруши динамиката в екипа, особено ако заемате ръководна длъжност. Такова въздействие може да накара компанията да се колебае да ви освободи, което ще затрудни напускането ви.

Омекотете този проблем чрез ефективно предаване на знания. Следвайте структуриран план за управление на промените и документирайте всичките си институционални знания, за да помогнете проактивно за прехода. Предлагайте проактивно подкрепа, за да успокоите всякакви опасения от смущения. В същото време мотивирайте и успокойте екипа си да продължи да работи дори и в ваше отсъствие.

Сбогуването не трябва да е трудно с ClickUp

Да напуснеш работата си с уважение и професионализъм е изкуство, което не е трудно да се научиш или изпълниш, ако разполагаш с инструменти като ClickUp. За да напуснеш работата си в добри отношения, трябва да останеш надежден до последния ден и да изпълниш всичките си задължения.

Създайте списък със задачи в ClickUp и делегирайте ги на вашите наследници за ефективно управление на задачите от първия ден. По същия начин, ClickUp Docs е център на знания и ресурси.

Използвайте го, за да създадете уикита и да организирате документи, които да ви помогнат да поемете новата позиция. Използвайте ClickUp, за да си сътрудничите и да комуникирате с шефа си, колегите и супервайзорите си, за да поддържате постоянна връзка по време на прехода. Накрая, приемете логичен и структуриран план за управление на промените, за да улесните напускането на служителите.

В крайна сметка, ClickUp може да ви помогне да управлявате многобройни аспекти от процеса на напускане. Регистрирайте се безплатно в ClickUp и разгледайте неговите невероятни функции!

Често задавани въпроси (FAQ)

1. Как да напусна работата си, без да изгарям мостове?

Оставката без да се изгарят мостове включва следните ключови стъпки:

Подайте официално предизвестие за напускане с достатъчно предизвестие (най-малко две седмици). Сътрудничейте си по време на преходния период, като документирате знанията си, споделяте идеи и др. Останете ангажирани и продължавайте да носите полза до последния си ден. Участвайте в интервюта при напускане и споделете честна и обективна обратна връзка. Благодарете на шефовете, колегите и менторите си и поддържайте връзка с тях дори и след напускането.

2. Как да напиша молба за напускане, без да прекъсвам връзки?

Професионалната оставка се адресира до мениджъра или супервайзора и обикновено съобщава вашето намерение да напуснете, заедно с последния работен ден. Можете също да изразите благодарността си за възможностите и опита, които сте получили в настоящата си организация, и да разкажете как планирате да осигурите плавен процес на предаване на работата.

3. Трябва ли да напусна работата си, преди да си намеря нова?

Обикновено е препоръчително да напуснете работата си, след като сте си осигурили друга. Напускането без резервен вариант може да бъде финансово рисковано и да повлияе на способността ви да договаряте условия. Ако обаче настоящата ви работа оказва драстично влияние върху физическото или психическото ви благосъстояние и здраве, или планирате да направите пълна промяна в кариерата си, можете да напуснете, преди да потърсите друга работа.