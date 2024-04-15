Как да върнете кариерата си в правилната посока (10 практически стъпки)

Кариерна пречка е всяко събитие или обстоятелство, което нарушава или възпрепятства професионалното ви развитие и напредък към кариерните ви цели.

Независимо дали става дума за загуба на работа, отпуск по здравословни причини, отпуск по майчинство, липса на повишение или токсична работна среда, кариерните неуспехи могат да нарушат професионалното ви развитие и да попречат на постигането на целите ви.

Не забравяйте, че едно препятствие не трябва да определя кариерната ви траектория. Макар да може да бъде предизвикателство, то също така представлява възможност за растеж, самоанализ и шанс да преосмислите професионалните си цели и амбиции.

Тази статия има за цел да предостави положителна перспектива за кариерните неуспехи и да предложи практически стъпки, за да върнете кариерата си в правилната посока!

Открийте инструменти и стратегии за продуктивност, създадени да ви помогнат да възвърнете фокуса си, да повишите увереността си и да постигнете успех при завръщането си на работа.

Разбиране на кариерния спад

Неуспехите в кариерата могат да бъдат класифицирани в няколко различни типа, като всеки от тях оказва уникално влияние върху хората и тяхното кариерно развитие:

Загуба на работа: Това може да се дължи на различни причини, като преструктуриране на компанията, икономически спад, сливания и придобивания, както и проблеми с производителността.

Не получавате повишение: Възможно е да бъдете пренебрегнати за повишение, което сте очаквали или за което сте се чувствали квалифицирани, вероятно поради ограничени възможности или неотговаряне на конкретни критерии.

Предизвикателства в работната среда: Сблъскването с токсична работна среда, липса на възможности за развитие, отрицателни оценки на представянето, предупреждения или несъответствие с ценностите на компанията може да доведе до демотивация и неудовлетвореност и в крайна сметка да попречи на кариерното развитие.

Липса на умения: Липсата на необходимите умения или опит за желаното кариерно развитие може да доведе до чувство на застояване или невъзможност за напредък.

Остаряване на знанията: Бързо развиващите се технологии във вашата област могат да направят настоящите ви умения остарели, което изисква непрекъснато учене и адаптиране, за да останете конкурентоспособни.

Лични обстоятелства: Макар и да не винаги са негативни, прекъсванията в работата, като например отпуск по майчинство, проблеми с психичното или физическото здраве, преместване, грижи за близки или лични занимания, могат да създадат усещане за празнина в автобиографията ви.

Можете да преодолеете много от тези препятствия чрез устойчивост, подкрепяща мрежа от приятели, семейство и колеги, както и чрез инвестиране в личното и професионалното си развитие.

Ролята на устойчивостта в преодоляването на неуспехите

Устойчивостта, способността да се възстановите от неблагоприятни обстоятелства и да се адаптирате към промените, е от решаващо значение за преодоляването на кариерни неуспехи. Устойчивите хора притежават няколко ключови характеристики:

Адаптивност : Желание да приемете промените, да научите нови умения и да проучите алтернативни кариерни пътища.

Упоритост : Решимостта да продължавате да се борите въпреки предизвикателствата и неуспехите и способността да се възстановите след провали.

Оптимизъм : Позитивно мислене, което се фокусира върху възможностите, а не върху неуспехите, и вярата, че можете да преодолеете предизвикателствата.

Система за подкрепа: Силна мрежа от семейство, приятели, ментори или професионалисти, които могат да ви предоставят емоционална подкрепа, насоки и ресурси.

Самосъзнание: способността да размишлявате върху своите силни и слаби страни, ценности и цели и да вземате информирани решения относно промени или корекции в кариерата си.

Развитието на устойчивост включва култивиране на нагласа за растеж, грижа за себе си, търсене на подкрепа и непрекъснато учене и адаптиране.

Като приемете устойчивостта, можете да преодолеете кариерните неуспехи и да излезете по-силни, по-адаптивни и по-добре подготвени да се справяте с бъдещи предизвикателства и да постигнете кариерните си цели.

Ние ще ви покажем как!

10 стъпки, за да върнете кариерата си в правилната посока

Преживяването на кариерен неуспех може да бъде обезкуражаващо, но е важно да помните, че това не е краят на пътя. С решителност и подходящ подход можете да върнете професионалния си живот в правилната посока.

Ето 10 стъпки, които ще опростят и насочат пътя ви към успешен рестарт на кариерата:

1. Идентифицирайте и преодолейте факторите, които водят до забавяне в кариерата

Макар че неуспехите в кариерата могат да бъдат обезкуражаващи и разрушителни, те често са естествена част от живота.

Ключът към възстановяването се крие в преодоляването на непосредствената пречка и в идентифицирането и неутрализирането на факторите, които могат да доведат до подобни неуспехи в бъдеще.

Ето няколко начина, по които можете да идентифицирате и преодолеете факторите, предизвикващи кариерни неуспехи:

Размислете върху своя път. Вникнете дълбоко в събитията, довели до вашия неуспех, и анализирайте мислите, емоциите и поведението си, за да получите ценна информация за потенциални слепи точки или повтарящи се предизвикателства, с които може да се сблъскате.

Практикувайте съзнателност. Техники като медитация и водене на дневник могат да ви помогнат да станете по-съзнателни за мислите и емоциите си, което ви позволява да реагирате, вместо да действате импулсивно в провокиращи ситуации. Можете да използвате инструменти за водене на бележки като Техники като медитация и водене на дневник могат да ви помогнат да станете по-съзнателни за мислите и емоциите си, което ви позволява да реагирате, вместо да действате импулсивно в провокиращи ситуации. Можете да използвате инструменти за водене на бележки като ClickUp Notes , за да ви помогнат да идентифицирате и преодолеете потенциални фактори, които могат да предизвикат забавяне в кариерата ви.

Потърсете кариерно консултиране. Може би избраната от вас кариера не е подходяща за вас. Кариерните консултанти могат да ви насочат в избора на кариерна пътека, която по-добре съответства на вашите умения и амбиции, в промяната на кариерата, в управлението на кариерното ви развитие и в справянето с други въпроси, свързани с работата.

Направете воденето на дневник свой навик, пишете по всяко време и имайте достъп до бележките си от всяко устройство чрез ClickUp Notes.

Ето как можете да използвате ClickUp Notes, за да запишете чувствата си относно кариерните неуспехи и поуките, които сте извлекли от тях:

Създайте работно място или пространство, посветено на професионалното ви развитие и кариерния ви растеж.

В рамките на това работно пространство/пространство създайте нова бележка, специално за „Фактори, предизвикващи кариерни неуспехи“.

Започнете, като изброите всички препятствия, които сте срещнали в кариерата си досега. За всяко препятствие анализирайте факторите или причините, допринесли за него.

Категоризирайте тези тригери в различни раздели в бележката, като „Лични тригери“, „Тригери на работното място“ и „Тригери в индустрията“.

Използвайте опции за форматиране, като заглавия, точки и списъци, за да организирате мислите си и да направите съдържанието по-лесно за четене и приложимо.

Задайте напомняния или повтарящи се задачи в ClickUp, за да преглеждате и актуализирате периодично тази бележка.

След като идентифицирате потенциалните тригери, създайте план за действие в същата бележка или се свържете с отделни задачи в ClickUp или документи в ClickUp.

Използвайте функциите за сътрудничество на ClickUp, за да включите ментори, треньори или доверен колеги. Споделете бележката с тях и потърсете тяхното мнение или идеи за идентифициране и справяне с факторите, които водят до кариерни неуспехи.

Интегрирайте тази бележка с други функции на ClickUp, като например ClickUp Calendar View , за да планирате редовни проверки или напомняния за преглед и актуализиране на плана си за действие.

С помощта на функцията „Бележки“ на ClickUp можете да създадете динамичен документ, който ще ви помогне да сте наясно с потенциалните фактори, които могат да попречат на кариерата ви, и да ги смекчите или преодолеете проактивно. Това може значително да допринесе за цялостната ви кариерна устойчивост и растеж.

2. Използвайте менторство за възстановяване на кариерата си

Менторството е подкрепяща връзка между по-опитен професионалист (ментор) и по-малко опитен (менти), който търси насоки и развитие. Това е динамично партньорство, което предлага уникална комбинация от ползи и за двете страни.

Ментор с опит в справянето с кариерни предизвикателства може да ви даде ценни съвети за преработване на автобиографията ви и да ви предостави информация за бранша. Кариерният треньор ви мотивира и подкрепя, изпраща ви нови възможности, дава ви препоръки, разработва стратегия за търсене на работа и ви помага да се справите с процеса на интервюто.

Ето някои препоръчителни стъпки за избор и подход към ментор:

Обмислете конкретните области, в които се нуждаете от най-голяма подкрепа, като развитие на умения, работни навици , стратегии за изграждане на контакти и подготовка за интервю.

Потърсете ментор, който успешно е преодолял подобни кариерни предизвикателства или има опит в желаната от вас област и притежава силна работна етика

Намерете потенциални ментори чрез професионални организации, мрежи на бивши възпитаници или онлайн платформи като LinkedIn.

Не изпращайте общи имейли или съобщения. Представете се накратко, обяснете кариерните си цели и подчертайте защо смятате, че тяхното наставничество би било от полза за вас.

По време на първоначалната среща обсъдете целите си за менторството и нивото на ангажираност, което можете да предложите.

Определете честотата на срещите и предпочитаните от вас методи за комуникация.

3. Преразгледайте целите и приоритетите си

Неуспех в кариерата може да промени професионалния ви хоризонт. Може би сте загубили мечтаната работа, не сте получили повишение или сте преживели промяна в своя бранш. Предвид тези нови обстоятелства, преосмислянето на целите ви гарантира, че те остават реалистични и постижими.

Използвайте шаблона за търсене на работа на ClickUp, за да намерите нови възможности за работа.

Изтеглете този шаблон Бъдете в крак с търсенето на работа, организирайте интервюта, проследявайте кандидатурите си и си осигурете потенциални работни места с шаблона за търсене на работа на ClickUp.

Това може да ви помогне да преоцените и коригирате целите си и да дадете приоритет на възстановяването на кариерата си. С този шаблон можете да следите кандидатурите, текущите свободни работни места, рейтингите на компаниите, бонусите и ресурсите за интервюта.

4. Създайте своя личен бранд

Създайте положителна и професионална имидж, който отразява вашите умения, ценности и кариерни амбиции. Това може да се постигне чрез вашето онлайн присъствие, стил на комуникация и взаимодействия в мрежата.

Започнете с малки стъпки. Пътят на всеки е уникален; споделете своя професионален път – успехите, грешките и какво сте научили от тях. Изберете една платформа и инвестирайте времето си в нея. Изборът на платформа може да се основава на това къде се намира вашата аудитория и общност. LinkedIn е популярен избор; за други може да е X или TikTok.

Направете още една стъпка напред – създайте прост уебсайт, съставете портфолио с вашите постижения и добавете линк към него в социалните си профили.

ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪВЕТ: Развитието на вашата марка може да ви помогне да проучите възможности за работа по проекти или като фрийлансър, за да печелите пари, докато преминавате от една кариера към друга.

5. Развийте силни комуникативни умения

Усъвършенствайте способността си да комуникирате ясно и кратко своите идеи устно и писмено.

Ефективната комуникация е от съществено значение за изграждането на взаимоотношения, създаването на добро впечатление и успеха в интервюта и презентации.

ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪВЕТ: За да подобрите комуникационните си умения, запишете се на курс по публично говорене или активно търсете възможности да говорите пред публика, като например да опитате да се изявите на отворени микрофони или да се присъедините към клуб Toastmasters.

6. Приемете нагласа за растеж

Вместо да разглеждате неуспеха като провал и да се поддавате на негативни чувства, трябва да го разглеждате като възможност да се учите и да растете. Задайте си въпроси като „Какво мога да науча от този опит?“ и „Какви умения или знания мога да развия, за да избегна подобни ситуации в бъдеще?“.

Задълбочете се в книги за самопомощ и автобиографии на хора, за да научите повече за успехите и провалите. Ето няколко книги, които могат да ви помогнат да започнете да четете редовно:

Нагласа: Новата психология на успеха от Карол С. Двек

Bounce: Bounce Back Stronger After Every Setback от Матю Сайед

Препятствието е пътят от Райън Холидей

Дръзнете да бъдете велики от Брене Браун

ВДЪХНОВЕНИЕ: Слушайте мотивационни подкасти като „The Science of Success“ (Науката за успеха), воден от J. Matthew Bodnar в Apple Podcasts, и „Tiny Leaps, Big Changes“ (Малки крачки, големи промени) от Gregg Clunis в TLB, за да поддържате позитивно настроение и да повишите мотивацията си.

7. Разработете система за подкрепа

Неуспехът в кариерата може да ви остави в несигурност и да не знаете как да продължите. Добрата новина е, че не е нужно да преминавате през този завой сам. Изграждането на солидна система за подкрепа може да бъде горивото, което ще ви върне на пътя и ще ви тласне напред с нов импулс.

Не подценявайте силата на близките си приятели и семейството си. Потърсете подкрепа, като споделите своя опит открито и честно. Тяхната непоколебима емоционална подкрепа и вяра в вас могат да бъдат мощен източник на сила и да възродят енергията ви в трудни моменти.

Свържете се с бивши колеги, ментори или съученици, с които сте загубили връзка. LinkedIn може да бъде ценен инструмент за възстановяване на контактите с хора.

8. Празнувайте успехите си

Признайте и отпразнувайте постиженията си, независимо колко малки са те. Това ще ви помогне да останете мотивирани и да продължите да напредвате в кариерата си.

Празнувайте завършването на обучителен курс, получаването на положителна оценка за работата си, повишението в службата или придобиването на ново умение.

Можете просто да споделите новите си сертификати или постижения в профила си в LinkedIn и дори да създадете раздел „Сертификати и лицензи“, за да се превърнете в най-добрия кандидат за всеки работодател.

9. Създайте или участвайте в възможности за създаване на контакти

Мрежата от контакти може да ви отвори врати към нови възможности и да ви предостави ценни идеи и съвети.

Участвайте в събития в бранша, присъединете се към Facebook групи, свързани с вашата област, или се свържете с хора в LinkedIn, които имат подобна кариера.

Свържете се с рекрутери, специализирани в желаната от вас област, на сайтове за набиране на персонал. Активно се ангажирайте с тяхното съдържание, участвайте в дискусии и покажете своя опит, за да станете разпознаваем кандидат, когато те имат подходящи свободни позиции.

Поемете инициативата и обединете хората, като организирате среща в бранша, фокусирана върху конкретна тема или умение. Това ще ви позиционира като лидер, готов да поеме повече отговорности, и ще ви позволи да създадете контакти с хора, които мислят като вас.

10. Погрижете се за своето благосъстояние

Знаете ли, че проучването „Работа в Америка 2023“ разкри, че 77% от работниците са съобщили, че изпитват стрес, свързан с работата? Освен това 57% са посочили, че изпитват негативни последици поради стрес, свързан с работата, който понякога се свързва с изчерпване на работното място.

Изчерпването на работното място е състояние на емоционална, физическа и психическа изтощеност, причинено от прекомерен и продължителен стрес. То се проявява, когато се чувствате претоварени, емоционално изтощени и неспособни да отговаряте на постоянните изисквания.

Затова посещавайте редовно терапевт, поддържайте тесни връзки с хора, на които можете да разчитате за емоционалните си нужди, записвайте ежедневно емоциите си в дневник и не се стресирайте, че трябва да сте продуктивни всеки ден. Психичното здраве може да играе съществена роля в възстановяването на кариерата ви, затова усъвършенствайте правилното отношение и се фокусирайте и върху физическото си благосъстояние!

Как да създадете план за действие, за да върнете кариерата си в правилната посока

Безработицата може да се отрази негативно на банковата ви сметка и способността ви да изпълнявате задълженията си.

Макар че тези 10 стъпки са общи начини за подход към рестартирането на кариерата ви, нека изготвим практически план, с който да дадем старт на втория етап от кариерата ви!

1. Повишете квалификацията си и поемете по пътя на непрекъснатото учене

Повишаването на квалификацията се отнася до придобиването на нови умения или усъвършенстването на съществуващите, за да останете актуални и конкурентоспособни в настоящата си позиция или желаната кариерна пътека. Става въпрос за надграждане на съществуващите ви знания и опит, за да се адаптирате към постоянно променящите се изисквания на пазара на труда.

Анализирайте причините за забавянето в кариерата си. Липсваха ли ви конкретни умения? Проучете обявите за работа в желаната от вас област, за да определите уменията, които са най-търсени от работодателите.

Използвайте шаблона за SMART цели на ClickUp, за да определите конкретни, измерими, постижими, релевантни и обвързани с времето цели за вашето усъвършенстване, като например придобиване на различни сертификати или завършване на професионални проекти. Това ще ви даде ясна пътна карта за вашия процес на обучение.

Изтеглете този шаблон Визуализирайте пътя си към повишаване на квалификацията и проследявайте напредъка си с шаблона за SMART цели на ClickUp.

Можете да научите нов език, за да си създадете възможности за работа в различни страни, или да получите безплатни сертификати за програмиране от Google или HubSpot. Ако се интересувате от дизайн, има много сертификати, които могат да ви помогнат да се усъвършенствате.

Можете също да се запишете на курсове, за да се усъвършенствате в нови хобита и да проучите нетрадиционни кариерни пътища като дърводелство, производство на сапун, производство на свещи или духане на стъкло.

2. Дайте приоритет на управлението на задачите и проследяването на времето

Когато се сблъскате с кариерен неуспех, това се отразява най-много на ежедневието ви. Затова всяка сутрин се опитвайте да си поставяте конкретна цел, за да си намерите нова работа или да проучите повече възможности. Изразявайте положителни мисли, като си създадете рутина и се придържате към нея.

Разбира се, ще ви е нужна помощ, за да пренаредите целите и приоритетите си. Опитайте да използвате софтуера за управление на лични проекти ClickUp, за да организирате ежедневните си задачи. Комбинирайте списъка си със задачи, превърнете бележките си в практически задачи, обединете календара си, за да се справите успешно с интервютата, и проследявайте напредъка си с добре дефинирани цели.

Планирайте деня си от начало до край, определете целите си, подредете приоритетите си и проследявайте напредъка си с софтуера за управление на лични проекти ClickUp.

Най-хубавото е, че можете да създадете свои собствени табла в ClickUp, за да следите всичко: спечелените или похарчените пари, времето, прекарано в задачи, просрочените задачи за следващия ден и т.н. С над 50 джаджи можете да анализирате производителността си и да разберете какво работи за вас и какво се нуждае от подобрение.

3. Подобрете автобиографията и мотивационното си писмо

Не забравяйте да актуализирате автобиографията и мотивационното си писмо по време на търсенето на работа. Това изисква добре обмислена стратегия, която можете да проследявате и приоритизирате с помощта на шаблона за план за действие на ClickUp.

Изтеглете този шаблон Създайте план за действие, за да постигнете целите си с шаблона за план за действие на ClickUp.

Можете да планирате всички промени, които предстои да направите, в раздела „Завършени“, да ги преместите в раздела „В процес“, когато са в процес на изпълнение, и да ги преместите в раздела „Завършени“, когато целта е постигната.

Ето няколко съвета за преобразуване на автобиографията и мотивационното писмо:

Адаптирайте автобиографията си: Анализирайте внимателно описанието на длъжността и подчертайте уменията и опита, които отговарят пряко на изискванията на работодателя.

Използвайте цифри и показатели , за да покажете въздействието на работата си. Например: „Увеличих трафика на уебсайта с 20%“ или „Намалих времето за завършване на проекта с 15%“.

Ако прекъсването в трудовата ви кариера е значително, можете да включите кратко обяснение в автобиографията и мотивационното си писмо. Фокусирайте се върху положителните аспекти, като например „Използвах времето, прекарано извън работа, за да се развивам професионално в [съответната област]“.

В мотивационното писмо ясно изложете как вашите умения и опит отговарят на нуждите на компанията и покажете желанието си да допринесете за компанията и ентусиазма си за този нов етап в кариерата ви.

Разпръснете подходящи ключови думи от описанието на длъжността в автобиографията и мотивационното писмо, за да бъдете забелязани от системите за проследяване на кандидати (ATS).

4. Управлявайте и проследявайте развитието на кариерата си

Получихте ли желаната работа? Сигурни сме, че ще я получите, благодарение на практическите стъпки, които ще ви помогнат да се върнете в играта. Сега, когато сте готови за следващата фаза в кариерата си, не забравяйте да създадете план за развитие, който да ви гарантира години на успех.

Изтеглете този шаблон Визуализирайте и проследявайте кариерното си развитие в рамките на дадена организация с шаблона за кариерно развитие на ClickUp.

Използвайте шаблона за кариерно развитие на ClickUp, за да създадете работни планове и графици, които безпроблемно интегрират личните ви кариерни амбиции с целите на организацията, като същевременно демонстрират възможности за растеж и учене.

Можете да представите този шаблон и по време на цикъла на оценяване, за да впечатлите работодателя, че искате да останете за дълго време, и да подчертаете добрите резултати, които сте постигнали, за да заслужите повишение.

Възобновете кариерата си и се върнете на правилния път

Можете да постигнете велики неща, ако имате план! И не забравяйте колко лесен може да бъде пътят с партньор за личностно развитие, който се фокусира върху вас, вашите цели и вашите постижения.

Да, говорим за ClickUp! Като ваш спътник, той може да ви помогне да се върнете на правилния път, да се фокусирате върху силните си страни, да работите върху слабостите си и да се изкачите по-бързо по стълбицата на успеха. Регистрирайте се в ClickUp още днес и го изпробвайте сами!