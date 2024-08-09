Slack срещу Discord: коя чат приложение е по-добро?

Когато мислим за комуникация в екип, две от имената, които ни идват на ум, са Slack и Discord.

Slack, първоначално създаден за комуникация на работното място, се превърна в многофункционална платформа за сътрудничество за екипи от всякакъв размер. Докато Discord придоби популярност сред геймърите, той се разшири и към общности и групи по интереси.

И двете приложения са асинхронни комуникационни инструменти, които предлагат функции за незабавни съобщения, гласов чат и изграждане на общност, но са предназначени за различни аудитории и случаи на употреба.

В тази статия ще сравним Slack и Discord, за да разберем коя е по-добрата чат апликация и защо. Ще разгледаме и Reddit, за да видим какво мисли армията на Reddit за Slack и Discord.

Да започнем с Slack. 👇

Разбиране на Slack

чрез Slack

Slack е облачна платформа за комуникация, предназначена за сътрудничество на работното място. По същество това е дигитално работно пространство, където екипите могат да комуникират, да споделят файлове и да сътрудничат по проекти.

Slack замества традиционните приложения за електронна поща и комуникация в екип, като централизира комуникацията ви на едно място. Някои от основните функции включват:

Споделени и частни канали: Това са организирани пространства за конкретни теми или проекти.

Slack Huddles: Стартирайте незабавни гласови/видео разговори с вашия екип

Директни съобщения: Изпращайте съобщения в индивидуални или групови чатове.

Споделяне на файлове: Лесно споделяйте и получавайте достъп до файлове от всички типове с кратки прегледи.

Интеграции: Свържете работното си пространство в Slack с други приложения и услуги.

Нека обсъдим всичко това в детайли.

Функции на Slack

1. Канали и съобщения

чрез Slack

Каналите на Slack ви позволяват да създавате специални пространства за конкретни проекти, отдели или общи теми. Каналите поддържат разговорите фокусирани и лесни за търсене.

С Slack можете да създавате публични и частни канали:

# Публични канали: Достъпни за всички членове на работното пространство, насърчаващи отворената комуникация и споделянето на знания.

🔒Частни канали: Канали само за поканени за чувствителни или поверителни дискусии, гарантиращи сигурността на информацията.

Slack предлага и директни съобщения за частни разговори, което е идеално за бързи дискусии, споделяне на чувствителна информация или индивидуално сътрудничество. Нишките в Slack работят като нишките в X (Twitter), за да помогнат за организирането на разговорите в директните съобщения за по-добра концентрация.

2. Бързи и лесни срещи

Чрез: Slack

Slack Huddles е освежаващ подход към традиционния формат на срещите. Тези импровизирани аудио разговори са предназначени за бързи, неформални разговори в рамките на вашето работно място.

Huddles е идеално за спонтанни дискусии. То предлага:

Скорост и спонтанност: Започнете разговор за секунди, без да се налага да изпращате покани в календара или да споделяте линкове.

Фокус върху аудиото: Дайте приоритет на ясната комуникация чрез аудио, като сведете до минимум разсейването и увеличите ефективността.

Гъвкавост: Лесно преминаване от чат към аудио и видео, в зависимост от нуждите на разговора.

Интеграция: Работете безпроблемно в екосистемата на Slack, като я направите достъпна за всички членове на екипа.

3. Споделяне на файлове

чрез Slack

Slack улеснява споделянето и достъпа до всички типове файлове, като позволява безпроблемно сътрудничество и обмен на документи. Притежава функции за управление на файлове, като например:

Качване и преглед на файлове: Плъзгайте и пускайте файлове директно в каналите или директните съобщения.

Организация на файлове: Създавайте папки, за да поддържате файловете организирани

Търсене на файлове: Бързо намиране на конкретни файлове чрез ключови думи или филтри

Интеграция с облачно хранилище: Свържете се с услуги като Google Drive или Dropbox за безпроблемен достъп.

История на версиите на файловете: Проследявайте промените във файловете във времето

4. Интеграции

Многофункционалността на Slack е подобрена благодарение на неговите широки възможности за интеграция. Свържете се с инструменти и услуги на трети страни с:

Каталог с приложения: Открийте и добавете приложения за различни функции, като управление на проекти, поддръжка на клиенти и анализи.

Персонализирани интеграции: Създавайте персонализирани интеграции, използвайки API на Slack за уникални изисквания.

Автоматизация на работния процес: Свържете се с инструменти като Zapier, за да автоматизирате задачите и да намалите ръчната работа.

Подобрена функционалност: Интегрирайте се с важни инструменти като Google Drive, Trello и Zoom за безпроблемно сътрудничество.

Цени на Slack

Безплатно завинаги

Pro: 8,75 $/потребител/месец

Business+: 15 $/потребител/месец

Enterprise Grid: Персонализирани цени

Разбиране на Discord

Discord е проектиран като комуникационен инструмент за геймъри, но е чудесен и за разпускане с приятели и изграждане на общност.

Първоначално платформа за общност, предназначена за геймъри, Discord се превърна в универсална платформа за комуникация за различни общности по време на пандемията.

Към днешна дата то се е превърнало в популярна алтернатива на Slack.

Discord предоставя пространство, където хората могат да се свързват чрез сървъри – виртуални центрове, пригодени към конкретни интереси, теми или групи. Приложението предлага групов чат, гласови и видео разговори, вградени игри и инструменти, което го прави популярно както за неформални, така и за организирани групи.

Но... но... но... не всичко е Slack.

Функции на Discord

1. Сървъри

Чрез: Discord

Discord е изграден върху сървъри, които по същество са виртуални пространства, където могат да се събират общности от хора със сходни интереси. Тези сървъри могат да бъдат пригодени към конкретни интереси, игри или дори професионални мрежи.

Създаване на сървър: Потребителите могат да създават свои собствени сървъри с персонализирани имена, икони и описания.

Персонализиране на сървъра: Настройвайте настройките, ролите и разрешенията на сървъра, за да управлявате членовете и съдържанието.

Откриване на сървъри: Намерете и се присъединете към публични сървъри въз основа на интересите си, като използвате функцията за откриване на Discord.

Покани за сървъра: Споделяйте покани с приятели, за да разширите общността на вашия сървър.

Категории и канали на сървъра: Организирайте сървъра си в различни секции и теми.

2. Гласов и видео чат

Discord се отличава в комуникацията в реално време с висококачествените си функции за гласови разговори и видео комуникация с ниска латентност.

Въпреки това, една бърза разлика между Slack huddles и Discord calls е, че Discord позволява до 25 участници, докато Slack ограничава до двама участници с безплатния план.

Други функции включват:

Гласови канали: Създавайте специални гласови канали за различни групи или дейности.

Споделяне на екрана: Споделяйте екрана си с другите за стрийминг на игри или съвместна работа.

Push-to-talk: Избягвайте фоновия шум с функцията push-to-talk.

3. Текстови канали

Чрез: Discord

Текстовите канали на Discord позволяват писмена комуникация в рамките на сървърите, което дава възможност за дискусии, съобщения и споделяне на файлове.

Можете да добавяте персонализирани емоджита, стикери, звукови ефекти, да зададете свой собствен аватар и персонализиран статус, както и да напишете свой профил, който да се показва в чата по ваш избор.

4. Групови чатове и директни съобщения

Чрез: Discord

Освен сървърна комуникация, Discord предлага директни съобщения за частни разговори между отделни лица или малки групи.

Чатове един на един: Изпращайте лични съобщения на други потребители на Discord

Групови директни съобщения: Създавайте групови чатове с няколко души, гледайте видеоклипове, играйте игри, слушайте музика или споделяйте меми.

Гласови и видео чатове: Започнете гласови или видео разговори в директни съобщения, лесно влизайте и излизайте от гласови или текстови чатове, без да се налага да се обаждате или каните някого.

Потвърждения за прочитане и индикатори за писане: Знайте кога съобщенията са прочетени и кога другите пишат

Цени на Discord

Безплатно завинаги

Nitro Basic: 2,99 $/месец

Nitro: 9,99 $/месец

Slack срещу Discord: сравнение на функциите

Да преминем направо към същината и да сравним Slack и Discord. Ще разгледаме всичко – от чата до споделянето на файлове, за да можете да решите коя платформа отговаря най-добре на вашите нужди.

Функции Slack Discord За кого е предназначено? Бизнесът и организациите обикновено използват Slack за професионална комуникация. Discord е популярно сред геймърите, хобистите и общностите за неформално чатене и общуване. Езикови опции Slack поддържа 11 езика, покриващи голяма част от света. Discord е по-инклузивен, с поддръжка на 29 езика. Чат и обаждания Slack се отличава в текстовата комуникация с неограничен брой канали и изчистен интерфейс. Той е чудесен за споделяне на документи и извършване на работа. Discord е изцяло насочено към гласови и видео разговори. Можете да чатите с до 25 приятели едновременно с кристално чиста качество. История на съобщенията Slack съхранява историята на чата ви в продължение на 90 дни при безплатния план (с възможност за надграждане) за по-дълго съхранение. Discord е щедър с безсрочно съхранение на историята на съобщенията. Опции за персонализиране Slack ви позволява да персонализирате работното си пространство с цветни теми или дори да създадете свои собствени. Discord предлага по-опростен подход с светли, тъмни или съобразени със системата теми. Размер на споделяните файлове Slack ви позволява да споделяте големи файлове, до 1 GB, което улеснява споделянето на документи и медийни файлове. Discord е по-добро за бързо споделяне на изображения и кратки видеоклипове, с безплатен лимит от 8 MB на файл. Видеоразговори Slack е безплатен за до 2 души в среща, докато за провеждането на големи видеоконференции е необходим платен план. Discord е предназначено за групови видеоразговори, като позволява на до 25 души да чатят лице в лице едновременно и безплатно. Ограничения за съхранение Безплатният план на Slack предлага 5 GB пространство за съхранение, докато платените планове предоставят до 1 TB пространство за съхранение. Discord предлага неограничено пространство за съхранение Разговорни низове ✅ ✅ Интеграции Slack позволява интеграция само с 10 приложения в безплатния план, но в платената версия можете да интегрирате неограничен брой приложения. Discord се интегрира с Twitch, Steam и други. Максималният брой приложения, които един сървър може да интегрира, е 50. Обслужване на клиенти Slack предлага надеждна 24/7 поддръжка на платените потребители. Discord разчита повече на помощта на своята общност, което може да бъде както успешно, така и неуспешно.

Функция № 1: Канали

Каналите са основните елементи както на Slack, така и на Discord, но служат за малко по-различни цели.

Slack

Slack се отличава с организацията на каналите. С публични и частни опции можете да създавате специални пространства за конкретни екипи, проекти или общи дискусии.

Този структуриран подход поддържа разговорите фокусирани и лесни за търсене, което го прави идеален за работни места.

Discord

Discord също предлага канали с публични и частни опции. Неговият сървърно-ориентиран модел предлага по-голяма гъвкавост, което е идеално за изграждане на онлайн общности около споделени интереси.

Можете да създадете няколко канала в рамките на един сървър, което позволява разнообразни теми и дискусии.

Функция № 2: Директни съобщения

Директните съобщения са основна функция както за Slack, така и за Discord. Макар и двете платформи да предлагат тази функционалност, има някои нюанси, които трябва да се имат предвид.

Slack

Slack предлага надеждни възможности за директно изпращане на съобщения, което позволява на потребителите да водят индивидуални разговори или да създават групови чатове за конкретни проекти или екипи.

Функции като отговори в низове помагат за организиране на разговорите и поддържане на фокуса на дискусиите.

Discord

Discord предлага и директни съобщения, което позволява на потребителите да се свързват с приятели или други членове на своите общности. Наскоро добави дългоочакваната функция за низове в чат секцията.

Макар да не разполага с толкова много организационни функции като Slack, то ефективно служи за неформални и общностни взаимодействия.

Функция № 3: Споделяне и управление на файлове

Споделянето на файлове е от съществено значение за сътрудничеството, независимо дали става въпрос за работа или забавление. Нека видим как се сравняват Slack и Discord.

Slack

Slack предлага стабилна система за споделяне на файлове, което го прави предпочитан избор за професионални среди. Благодарение на щедрите ограничения за размера на файловете, можете лесно да споделяте документи, електронни таблици и други големи файлове.

Освен това организационните функции на Slack, като възможността да създавате папки и да търсите конкретни файлове, подобряват цялостното преживяване при управлението на файлове.

Discord

Възможностите за споделяне на файлове на Discord са по-подходящи за бързо и неформално споделяне, като се фокусират предимно върху GIF файлове, изображения и медийни файлове.

Макар да е удобно за споделяне на меми или екранни снимки, то не разполага с възможност за работа с по-големи документи или съвместни проекти.

Функция № 4: Търсене

Търсенето на разговор, който сте провели преди месец, е като търсене на игла в купа сено. Ефективната функция за търсене е от решаващо значение за навигирането в огромното количество информация на дадена платформа. Нека видим как се сравняват Slack и Discord.

Slack

Функцията за търсене на Slack е изключителна функция, която позволява на потребителите да намират конкретна информация бързо и лесно. Можете да търсите в съобщения, файлове и канали, като използвате различни филтри и ключови думи.

Discord

Функцията за търсене на Discord е по-ограничена и се фокусира предимно върху текста в съобщенията и каналите. Макар да може да бъде полезна за намиране на конкретни разговори, тя не разполага с дълбочината и прецизността на функциите за търсене на Slack.

Функция № 5: Интеграции

Интеграциите са ключ към максимизиране на полезността на платформата. Нека сравним Slack и Discord в тази област.

Slack

Slack споделя интеграции с популярни бизнес и продуктивни инструменти. От софтуер за управление на проекти до съхранение в облак, Slack може безпроблемно да се свърже с множество приложения, подобрявайки ефективността на работния процес и оптимизирайки процесите за потребителите на Slack.

Тази гъвкавост прави Slack предпочитан избор за бизнеса и организациите.

Discord

Макар Discord да предлага отлични интеграции, фокусът му е предимно върху гейминг общностите и стрийминг платформите. Това е в съответствие с основната му потребителска база и осигурява ценни интеграции за геймърите и създателите на съдържание.

Когато става въпрос за бизнес и инструменти за продуктивност обаче, Slack явно превъзхожда Discord.

Функция № 6: Геймификация и потребителско изживяване

Фундаменталната разлика между Slack и Discord се състои в целевата им аудитория и съответните набори от функции.

Slack

Slack е предназначен за корпоративни и професионални екипи. Фокусът му е върху ефективността и сътрудничеството, а не върху забавлението.

Въпреки че предлага някои основни елементи на геймификация, като реакции и емотикони, те са предназначени предимно да улеснят комуникацията и ангажираността в работна среда.

Discord

Discord, с корени в гейминг общността, дава приоритет на функции, които подобряват социалното взаимодействие и забавлението. Това е очевидно в:

Персонализирани аватари и профили: Потребителите могат да персонализират своята онлайн идентичност с различни опции.

Nitro boosts: Платените нива предлагат допълнителни функции като персонализирани емоджита, анимирани аватари и по-високи лимити за качване, което добавя допълнителна ексклузивност.

Нива на сървърите: Сървърите могат да се изкачват нагоре в зависимост от активността на потребителите, създавайки усещане за общност и напредък.

Награди в приложението: Потребителите могат да печелят награди или значки за определени действия, което насърчава ангажираността.

🏆Победител: Финалният кръг в дискусията Discord срещу Slack и Discord за победата. Discord поставя силен акцент върху геймификацията и изграждането на общност. Slack, макар и да предлага основни инструменти за сътрудничество, възприема по-сериозен и професионален подход.

Slack срещу Discord в Reddit

Сравнихме Slack и Discord функция по функция, но какво мислят реалните потребители?

Търсихме Slack и Discord в Reddit, за да видим как онлайн общността оценява тези две популярни платформи. Намерихме коментар, който обобщаваше всичко перфектно:

„Тези два продукта са насочени към две много различни групи хора, до такава степен, че техните интерфейси отразяват това и е като да сравняваш ябълки с портокали в овощна градина.

Discord е чудесно приложение за геймъри, но почти няма интеграция с класове и плъгини, така че персонализираните ботове компенсират тази загуба на функционалност на чата. Според мен Discord се отличава в гласовите чатове, имам много по-добри преживявания при гласови разговори с Discord в сравнение със Slack. Въпреки това, Discord има много функции, свързани директно с игрите – като персонализирани статуси на активност, персонализирани покани за игри и др.

Slack е по-подходящ за стартиращи компании. Не е особено подходящ за индивидуални потребители, а за екипи, които желаят по-организирана среда, която интегрира други софтуери, свързани с работата, като Drive и Outlook.

Честно казано, не можете да сравнявате двете, без да имате предвид за кого са предназначени.

Запознайте се с ClickUp – най-добрата алтернатива на Slack и Discord

Slack и Discord са чудесни за чат, но какво става, когато трябва да свършите работата си? Използването на множество инструменти за комуникация, управление на проекти и задачи може да понижи производителността ви.

ClickUp е мощна платформа, която надхвърля рамките на обикновената комуникация. Тя съчетава най-добрите аспекти на управлението на проекти, управлението на задачи и комуникацията в едно единно работно пространство.

Нека разгледаме как ClickUp може да революционизира начина, по който работите.

ClickUp е номер 1: Чат и сътрудничество

Използвайте Chat View на ClickUp, за да си сътрудничите с екипа си в реално време.

Chat View на ClickUp е проектиран да бъде централен хъб за комуникация и сътрудничество в екипа. За разлика от самостоятелните чат инструменти, ClickUp предлага няколко шаблона за комуникационни планове и се интегрира безпроблемно с вашия съществуващ работен процес, осигурявайки по-холистичен подход към производителността.

Основни функции на чат прозореца на ClickUp

Сътрудничество в реално време: Участвайте в чат, споделяйте новини и сътрудничество без усилие. Участвайте в чат, споделяйте новини и сътрудничество без усилие.

Интеграция на задачи: Лесно задавайте действия в чатовете, за да сте сигурни, че задачите няма да бъдат пропуснати.

Богато форматиране: Персонализирайте съобщенията си с различни опции за форматиране за ясна комуникация.

Организация: Създавайте чат канали за различни екипи или проекти, като поддържате фокуса на разговорите.

Централизирана платформа: Избягвайте да се занимавате с множество инструменти, като управлявате цялата си комуникация и работа в ClickUp.

ClickUp’s One-Up #2: Видео съобщения, преосмислени

Clips на ClickUp ви позволява да записвате видеоклипове и да ги споделяте незабавно с вашите колеги.

Clips на ClickUp предлага уникален подход към комуникацията и сътрудничеството, който надхвърля традиционния софтуер за запис на екрана. Чрез безпроблемната си интеграция в екосистемата на ClickUp, Clips предоставя мощен начин за споделяне на идеи, събиране на обратна връзка и оптимизиране на работните процеси.

Основни функции на ClickUp Clips

Незабавно споделяне: Бързо заснемане и споделяне на екрана, което елиминира необходимостта от дълги вериги от имейли или объркващи обяснения.

Транскрипция с изкуствен интелект: Автоматично преобразувайте видеоклипове в текст с помощта на Автоматично преобразувайте видеоклипове в текст с помощта на ClickUp Brain , което улеснява търсенето на конкретна информация.

Съвместна обратна връзка: Оставяйте коментари директно върху видеото, като по този начин насърчавате ефективната комуникация и споделянето на идеи.

Интеграция на задачи: Преобразувайте безпроблемно клипове в изпълними задачи, като гарантирате, че идеите се превръщат в резултати.

Централизирано управление: Подредете всичките си клипове на едно място с Подредете всичките си клипове на едно място с Clips Hub.

Лесно превръщайте коментарите в изпълними задачи с функцията „Assigned Comments“ на ClickUp.

Функцията „Assign Comments“ на ClickUp превръща случайните разговори в изпълними задачи. Чрез задаването на конкретни коментари екипите могат да гарантират, че нито една задача или заявка няма да бъде пропусната. Този централизиран подход към управлението на коментарите насърчава отчетността и ефективността.

Ясна отчетност: Присвоявайте коментари на конкретни членове на екипа за ясна отговорност.

Подобрена организация: Следете всички възложени коментари на едно централизирано място.

Повишена продуктивност: Превърнете коментарите в изпълними задачи, за да напреднете с проекта.

Намалено претоварване: Избягвайте да се губите в морето от коментари, като ги приоритизирате и управлявате ефективно.

Предимство на ClickUp № 4: Визуално сътрудничество с бели дъски

Белите дъски на ClickUp дават възможност на екипите да мислят творчески и да си сътрудничат ефективно на едно място.

Whiteboards на ClickUp предлага динамична платформа за екипите, на която да генерират идеи, да си сътрудничат и да изпълняват задачи. Тя комбинира сътрудничество в реално време, управление на задачи и творчески инструменти.

Белите дъски на ClickUp превръщат сесиите за мозъчна атака в практически планове.

Основни функции на ClickUp Whiteboards

Сътрудничество в реално време: Работете безпроблемно с членовете на екипа, независимо от местоположението им.

Интеграция на задачи: Превърнете идеите в изпълними задачи, за да напредне проектът.

Многофункционални инструменти: Използвайте разнообразни инструменти, за да реализирате идеите си, от свободно рисуване до създаване на форми.

Визуална организация: свържете идеи и създайте визуални представяния на работни потоци и процеси.

Допълнителна функция

Разберете кой работи по документа по всяко време с функцията за откриване на сътрудничество на ClickUp.

Функцията за сътрудничество на живо на ClickUp подобрява едновременната работа, като предоставя информация за дейностите на екипа в реално време. Тя показва кога членовете на екипа разглеждат или редактират задачи, като ClickUp позволява по-свързана и ефективна работна среда.

Основни предимства на сътрудничеството в реално време

Информация в реално време: Разберете кога членовете на вашия екип работят активно по едни и същи задачи.

Подобрена координация: Координирайте усилията безпроблемно с актуализации в реално време.

Подобрена комуникация: Намалете размяната на съобщения, като виждате кой върху какво работи.

С функцията Collaboration Detection, ClickUp дава възможност на екипите да работят заедно по-ефективно и ефикасно.

Ако искате по-подробно сравнение на отделните функции, разгледайте нашето изчерпателно сравнение между ClickUp и Slack.

Едно просто приложение за чат не е достатъчно, за да свършите работата си

Slack и Discord безспорно революционизираха начина, по който общуваме, като всеки от тях отговаря на специфични нужди и аудитории.

Slack, с фокус върху производителността и организацията, се отличава в професионалната среда. Discord, от друга страна, процъфтява в общностни среди, предлагайки стабилни гласови и видео възможности.

Въпреки това, развиващата се природа на работата изисква нещо повече от просто комуникационни инструменти. Платформи като ClickUp предлагат цялостно решение, което съчетава най-добрите аспекти на чата, управлението на проекти и сътрудничеството.

Функции като ClickUp Chat, Clips, Assigned Comments и Whiteboards осигуряват по-цялостен подход към работата в екип, надхвърляйки ограниченията на традиционните чат платформи.

Вземете ClickUp за вашия екип още днес!