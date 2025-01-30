Видове роли в софтуерното инженерство

Прогноза от 2022 г. показва, че в света има 26,3 милиона професионални софтуерни инженери! От началото на компютърното програмиране през 60-те години на миналия век професията е преминала дълъг път.

За начало, в рамките на компютърните науки софтуерът някога се считаше за по-лесна подкатегория и често се възлагаше на жените, докато мъжете заемаха престижните позиции в хардуера. Историческите проучвания сочат, че някои видове софтуерно инженерство се считаха за „нискоквалифицирана административна функция, подобна на архивиране, машинопис или телефонно превключване“.

Жени, работещи с машината ENIAC през 40-те години на миналия век (източник: The Clayman Institute )

Оттогава много неща се промениха. Днес софтуерните инженерни роли са едни от най-търсените в света. Професията стана изключително престижна и предлага едни от най-високите възнаграждения.

Най-вече, естеството на работата в областта на софтуерното инженерство е невероятно разнообразно и многобройно. От инженер по данни, който създава архитектурата за корпоративни приложения, до хакер, който тества периметровата сигурност, има всякакви видове софтуерни инженери!

Преди да преминем към най-важните роли и как можете да се отличите в тях, нека разберем какво обхваща софтуерното инженерство днес.

Разбиране на обхвата на софтуерното инженерство

Софтуерното инженерство включва всичко, свързано с планирането, проектирането, разработването, тестването и поддръжката на цифрови приложения. Това обхваща различни параметри.

Устройства или операционни системи: Можете да бъдете разработчик за iOS или Android.

Тип приложение: Това, което програмирате, може да бъде приложение за управление на човешките ресурси в предприятието, услуга за доставка на храна, ориентирана към потребителите, или най-новата мултиплеър игра.

Езици за програмиране: В зависимост от типа устройство и приложение, може да сте квалифицирани в малък набор от езици като Java, Kotlin, Swift и др.

Бизнес процес: Когато хората говорят за разработване на приложения, често си представяме кодиране на уебсайт или мобилно приложение. Софтуерното инженерство обаче може да обхваща работни процеси, данни, сътрудничество и много други.

Етап от жизнения цикъл: Инженерите не са просто хора, които пишат код, за да „създават“ софтуер. Като софтуерен инженер може да работите в областта на архитектурния дизайн, UX, програмирането, тестването, внедряването, управлението на инфраструктурата, системите за данни, сигурността, мониторинга и др.

Всяка от тези роли е уникална и от решаващо значение за използваемостта, производителността и сигурността на софтуера. Вашият избор играе огромна роля в развитието на вашата кариера. Преди да направите избор, ето откъде да започнете.

Има два вида инженери: генералисти и специалисти.

Генералистите често са квалифицирани в редица технологии и езици. Те могат да разработват, внедряват и поддържат приложения. Те може да имат и опит в събирането на изисквания, управлението на проекти или обучението на екипи.

Специалистите, от друга страна, се фокусират дълбоко върху една област на работа. Например, някой може да се специализира в разработката на AI приложения за конкретна индустрия, като здравеопазване или финанси. Специалистите имат дълбоки познания и могат да решават сложни проблеми.

Ето някои от най-често срещаните роли на софтуерни инженери с обща и специализирана насоченост.

Различни видове софтуерни инженери

Не всички роли в софтуерното инженерство са еднакви. Уменията, отговорностите и възнагражденията за всяка от тях варират значително. Нека да видим как изглеждат десетте най-популярни роли в софтуерното инженерство.

1. Инженер по фронтенд

Инженерът по фронтенд разработва потребителския интерфейс, който виждаме и с който взаимодействаме. Той взема проектите, създадени от екипа по UX, и ги превръща в функционален софтуер.

Техните отговорности включват:

Разработване на интерфейс с технологии като HTML, CSS и JavaScript

Превръщане на визията на дизайнера в работещ софтуер

Писане на високопроизводителни компоненти на потребителския интерфейс, които могат да се използват многократно

Възможност за безпроблемна интеграция на бекенда

Очакван диапазон на заплатата

Според Glassdoor средната заплата на фронтенд инженер варира между 113 000 и 183 000 долара. С натрупания опит тя може да достигне до 260 000 долара за водещи инженери.

2. Инженер по бекенд

Backend инженерът изгражда сървърната страна на бизнеса. Той се грижи за всичко, което се случва „под капака“, включително архитектурата, бизнес логиката, базите данни и приложните програмни интерфейси (API).

Отговорностите на един бекенд инженер включват:

Изграждане на мащабируеми инфраструктури за приложението в облака или на място

Осигуряване на висока производителност, ниска латентност и висока наличност

Подготовка на приложението за внедряване като микроуслуги в контейнери

Очакван диапазон на заплатата

Indeed оценява, че един бекенд разработчик печели между 111 000 и 217 980 долара, като средната заплата е 155 800 долара.

3. Инженер по пълния стек

Досега вероятно сте разбрали, че софтуерните инженери с пълна специализация, както подсказва името, обикновено могат да се грижат както за фронтенда, така и за бекенда. Важно е да знаете, че пълната специализация е повече от сбора на нейните части.

Инженерът с пълен набор от умения е универсален специалист, който поема цялостната отговорност за разработването на приложения. Той владее езици и библиотеки за фронтенд, като HTML, CSS и JavaScript, както и технологии за бекенд, като Java, Python, Ruby, PHO и др.

В работата си, инженерите с пълен набор от умения:

Проектиране на архитектура

Изграждане на структури от данни

Внедрете мащабируеми уеб услуги, API и други интеграции.

Напишете код за фронтенд и бекенд

Отстранявайте и поправяйте грешки

Напишете техническа документация

Очакван диапазон на заплатата

Инженерите с пълна квалификация печелят средно 125 600 долара, а опитни разработчици печелят до 192 325 долара. В областта на стартиращите компании, фирмите искат да изграждат повече с малки екипи, което увеличава търсенето на инженери с пълна квалификация. Това означава, че тяхното възнаграждение може да включва и бонуси за резултати или опции за акции.

4. DevOps инженер

Инженерът DevOps поема отговорността за безпроблемното функциониране през целия цикъл на разработване на софтуера. Това означава, че той настройва процесите и инструментите, от които инженерните екипи се нуждаят, за да преминат от писането на код към функциониращи приложения.

DevOps инженерът е специалист с широк профил, отговорен за:

Избор на инструменти за автоматизация и управление

Проектиране на ефективни процеси за разработка на софтуер

Избор, предоставяне и поддържане на CI/CD

Разгръщане и поддръжка на сървъри, устройства за съхранение, виртуални машини, софтуер и др.

Очакван диапазон на заплатата

Инженерът DevOps получава средна заплата от 133 750 долара, а опитни работници печелят над 171 000 долара.

5. Инженер по изкуствен интелект

Както подсказва името, инженерът по изкуствен интелект разработва приложения за изкуствен интелект или машинно обучение. Като част от тази роля, инженерът по изкуствен интелект:

Проектиране и разработване на мащабируеми AI пипалини

Внедрете AI модели, оптимизирани за производителност и стабилност на облачни платформи като AWS/Azure/Google Cloud.

Управлявайте контрола на версиите

Някои инженери по изкуствен интелект също проектират и разработват статистически модели, използвайки различни техники за извличане на данни и машинно обучение.

Очакван диапазон на заплатата

Инженерството в областта на изкуствения интелект е много търсено умение днес. Инженерът в областта на изкуствения интелект печели средно 155 900 долара, като заплатите достигат до 338 000 долара с опит и излагане.

6. Разработчик на игри

Една от най-желаните професии в софтуерното инженерство е тази на разработчик на игри, който работи по проектирането и разработването на компютърни/конзолни игри. Обикновено разработчиците на игри са генералисти в своята област и работят по фронтенд/бекенд/AI и др.

Ключовите показатели за ефективност в софтуерното разработване включват:

Превръщане на творчески визуални идеи в работещ код с помощта на езици като C++, C# и Java.

Постоянно тестване на UX и оптимизиране на игровото преживяване

Интегриране на елементи като графика, аудио и анимация в игралната среда

Осигуряване на стабилност и скорост на различните платформи

С натрупания опит инженерите по разработка на игри също така проектират игрови системи, управляват инфраструктурата, стимулират иновациите и др.

Очакван диапазон на заплатата

Разработчиците на игри получават средна заплата от 116 189 долара. С опит и специализация заплатата може да достигне до 214 000 долара.

7. Инженер по осигуряване на качеството

Инженерът по осигуряване на качеството, както подсказва името, отговаря за поддържането на стандартите на софтуера. Той гарантира, че софтуерът преминава всички необходими тестове – оттук и алтернативното му име „тестер“ – преди пускането му на пазара.

Техните отговорности включват:

Определяне на стандарти за качеството на софтуерните системи

Извършване на ръчни и автоматизирани тестове

Анализиране на резултатите от тестовете, за да се идентифицират бъгове и да се комуникират с екипа за разработка

Проследяване на проблеми с качеството и поддържане на необходимата документация

Идентифициране на пропуски в процесите и подпомагане на създаването на стратегия за непрекъснато усъвършенстване

Очакван диапазон на заплатата

Средната заплата на QA специалист е около 107 235 долара годишно. Началните позиции започват от 89 000 долара, а с опит можете да печелите до 140 000 долара.

8. Инженер по данни

Инженерът по данни изгражда системи, които позволяват на организациите да събират, съхраняват, използват и извличат информация от данни. Той се грижи за настройването на изчислителните и съхранение, необходими на учените по данни, за да извършват своите анализи и да създават своите алгоритми.

Отговорностите на инженера по данни включват:

Придобиване на подходящи данни и ефективното им консолидиране

Разработване на системи за стрийминг на данни

Автоматизиране на почистването и обработката на данни за по-бързо получаване на информация

Създаване, тестване и поддържане на канали за данни

Осигуряване на съответствие с протоколите за управление и сигурност

Очакван диапазон на заплатата

Заплатата за позицията на инженер по данни варира от 82 278 до 196 879 долара. Средната заплата е около 127 275 долара.

9. Разработчик на мобилни приложения

Мобилните разработчици създават софтуер, който работи на мобилни устройства, включително телефони и таблети. Двете най-популярни професии в областта на мобилната разработка са в Android и iOS. Тази професия в софтуерното инженерство включва:

Писане на софтуер с Java/Kotlin (за Android) или Swift (за iOS)

Създаване на междуплатформени възможности

Управление на анализ на данни и сървърни компоненти с помощта на Python

Осигуряване на сигурността на приложенията и поверителността на данните

Интегриране с библиотеки на трети страни за различни нужди

Извършване на тестове и други процеси за осигуряване на качеството

Очакван диапазон на заплатата

Заплатата на мобилен разработчик варира от 80 643 до 203 794 долара.

10. Инженер по киберсигурност

Една от най-търсените професии в различни индустрии и видове бизнес е тази на инженера по киберсигурност. Те отговарят за сигурността на приложенията, мрежите и данните в организацията. Техните ежедневни отговорности включват:

Осигуряване на сигурността на софтуерната система

Управление на протоколи за сигурност за контрол на идентичността и достъпа, удостоверяване и оторизация

Разработване на стратегии за реагиране при инциденти, за да се преодолеят заплахите за сигурността

Провеждане на редовни оценки на риска и уязвимостта

Бъдете в крак с нововъзникващите заплахи и най-добрите практики

Осигуряване на стандарти за сигурност на мрежата и трети страни

Очакван диапазон на заплатата

Инженер по киберсигурност може да спечели средно 154 000 долара. С опит можете да спечелите до 333 000 долара.

Горният списък е само началото. С развитието на кариерата ви като софтуерен инженер можете да поемете някоя от стотиците различни роли, които са на разположение. Ето един бърз поглед върху това как можете да изградите кариерния си път.

Кариерно развитие и възможности за растеж в софтуерното инженерство

Като инженер по разработка на софтуер, кариерното развитие се случва най-често по един от двата начина:

Ставате ръководител на екип, управляващ хора, които реализират проекти. Вие ставате високоспециализиран технолог, който допринася индивидуално

Като ръководител на екип, вие имате поглед отвисоко. Имате възможност да сътрудничите с различни хора, да наставлявате членовете на екипа, да решавате проблеми и да движите нещата напред. Целите за софтуерните инженери, които се изкачват по управленската стълбица, включват поведенчески и лидерски умения в допълнение към техническата експертиза.

Например, ако започнете кариерата си като фронтенд разработчик, може да придобиете допълнителен опит в бекенда, да станете софтуерен инженер с пълна квалификация и да управлявате екипи за разработка на приложения. Може също да поемете роли като проектен мениджър или скрам майстор.

Като индивидуален сътрудник имате възможност да извършвате някои от най-специфичните задачи, решавайки сложни проблеми и отговаряйки на иновативни/уникални изисквания. И двете са чудесни пътища, предлагащи различни видове ползи и възможности.

Това е сферата на работа, в която често се реализират много известни инженери. Например, Шигеру Миямото, лидер в Nintendo, започва като художник на манга, а през 1985 г. създава емблематичната игра Super Mario Bros.

Те процъфтяват, когато поемат сложни предизвикателства, решават ги и след това преминават към следващата задача. С възхода на дистанционната работа и фрийлансинга, индивидуалните сътрудници имат повече възможности от всякога.

Ако искате да преминете към софтуерното инженерство от друга индустрия, ето няколко съвета:

Придобийте подходящи умения. Започнете с някой програмен език, научете го и започнете да създавате нещо, колкото и малко да е то. Можете също да получите сертификати по програмиране или да завършите обучителен курс.

Бъдете търпеливи. Може да отнеме между 3 и 9 месеца, докато придобиете уменията и намерите работа на начално ниво или стаж. Ако искате да ускорите прехода си, обмислете да посещавате конференции по софтуерно инженерство и да създавате контакти с колеги.

Създайте портфолио: Софтуерното инженерство е практическа работа. Покажете на потенциалните работодатели, че можете да програмирате, като създадете портфолио с проекти, дори и да не са платени. Следете тенденциите в софтуерното инженерство и създавайте продукти, за да покажете, че сте в крак с новостите в тази област.

Разграничаване: Както предлага един потребител на Reddit, „Пазарът за начинаещи става все по-натоварен, така че ако изберете самообучението или бууткемп, ще трябва да се откроите от конкуренцията. ”

Научете се да използвате инструментите: Софтуерните екипи използват широка гама от инструменти за различни цели. Знанието как да ги използвате може да промени изцяло играта. Опитайте някои инженерни шаблони и научете се да ги персонализирате според вашите нужди.

Намерете си ментор: Навигирането в динамичния и сложен свят на софтуерното инженерство може да бъде предизвикателство. Менторът е сигурен начин да улесните пътя си напред. Намерете си ментор в софтуерното инженерство и потърсете конкретни, практични съвети.

Не знаете откъде да започнете? Опитайте някои от най-добрите странични занимания за софтуерни инженери.

Всеки екип използва множество инструменти за разработка на софтуер за събиране на изисквания, управление на билети, тестване, автоматизация, управление на работния процес и т.н. Запознаването с тези инструменти може да бъде от решаващо значение за вашия успех. Един от най-важните инструменти, които ще използвате, е софтуер за управление на проекти като ClickUp.

С ClickUp екипите разделят големите проекти на управляеми задачи за функции или бъгове. Те пишат истории на потребители, добавят критерии за приемане и си сътрудничат в реално време по задачите си.

Разработчиците виждат всички задачи, които са им възложени. Те оценяват времето, необходимо за всяка задача, планират работата си и я изпълняват ефективно. Те също така отчитат времето и създават времеви разписания.

Екипите за тестване имат пълна видимост върху предстоящата им работа, разпределена по срокове. Те могат да планират графика за тестване. С ClickUp Automations можете автоматично да променяте статуса, когато разработчикът приключи, ускорявайки работния процес.

Автоматизирайте рутинни задачи като разпределяне на потенциални клиенти и актуализиране на статуса с ClickUp Automations.

Можете също така да позволите на потребителите да подават заявки за бъгове/проблеми с ClickUp Forms. Превърнете ги в проследими задачи, определете приоритети, свържете свързани проблеми и управлявайте вашите забавени задачи, всичко на едно място.

Спестете време, като превръщате бъговете в задачи за изпълнение с ClickUp Forms.

Нови ли сте като мениджър по разработка на софтуер? Няма проблем! Използвайте шаблона за софтуерен проект на ClickUp, за да създадете структура на проекта, да добавите задачи, да проследявате напредъка, да наблюдавате постигането на целите и да подобрите сътрудничеството в екипа.

Изтеглете този шаблон Шаблон за софтуерен проект в ClickUp

За повече информация за това как би било да работите в тази област, прочетете за един ден от живота на софтуерен разработчик.

Укрепете кариерата си в софтуерното инженерство с ClickUp

Софтуерното инженерство е една от най-динамичните области в света днес. То допринася с над 1,9 трилиона долара за БВП на САЩ, което е повече от 10% от националната икономика.

Очаква се пазарът на труда за софтуерни разработчици да нарасне с 25% в периода 2022-2032 г., което е много по-бързо от средния растеж в различните индустрии. С появата на технологии като блокчейн, генеративна изкуствена интелигентност, носими устройства и разширена реалност, софтуерната индустрия е на път към стръмен растеж.

Но с голямото търсене идва и голяма конкуренция. Има много току-що дипломирани и преминаващи към нова професия, които искат да създадат кариера в софтуера. За да се отличите от тълпата, е необходимо да обърнете специално внимание на малките неща, като например да научите как да използвате популярен инструмент за разработка на софтуер като ClickUp.

Разберете жизнения цикъл на разработката на софтуер, проучете процесите, опитайте шаблоните и разширете кариерата си с ClickUp.

Опитайте ClickUp безплатно още днес.