Безплатни шаблони за проследяване на разходите в Google Sheets за оптимизиране на финансите ви

Мисълта за бюджети и разходи ви причинява главоболие?

Добре дошли в групата, в която всички се борят да управляват финансите си, изпотяват се обилно, докато проследяват разходите си, и остават безмълвни всеки път, когато им се поиска да определят бюджет.

Но чакайте. Вие не сте лоши в управлението на финансите. Просто ви липсват подходящите инструменти.

Google Sheets е предпочитаният инструмент за проследяване на разходите, особено за хора, които не са технически подготвени, поради своята простота и минимална крива на обучение. Но как да започнете?

В тази публикация в блога ще споделим трите най-добри шаблона за проследяване на разходите в Google Sheets, които ще ви помогнат да управлявате по-добре личните си и бизнес разходи.

Какво прави един добър шаблон за проследяване на разходите в Google Sheets?

Един добър шаблон за проследяване на бизнес разходите в Google Sheets трябва да е интуитивен, лесен за използване и да може да се персонализира. Ключовите характеристики на един ефективен шаблон за отчет за разходите включват:

Ясно определени категории: Трябва да има категории за различни разходи като фиксирани разходи, променливи разходи и допълнителни подкатегории във всяка от по-широките категории.

Автоматизация: Добрият шаблон има предварително въведени формули, които автоматично изчисляват общите ви разходи, излишъка от парични средства и т.н.

Визуални помощни средства: Вашият шаблон за проследяване на разходите трябва да може да създава автоматично диаграми, за да идентифицира тенденциите, свързани с разходите.

Гъвкавост: Макар че ясно дефинираните категории и визуалните помощни средства са важни, гъвкавостта да добавяте или премахвате позиции или да персонализирате шаблона в рамките на вашите марки също е от решаващо значение.

Сътрудничество: Шаблонът трябва да позволява и безпроблемно сътрудничество с други хора за проследяване на общите бизнес разходи.

Тези функции правят шаблоните за проследяване на разходите в Google Sheets идеални за счетоводство.

Топ 3 шаблона за проследяване на разходите в Google Sheets, които да опитате

Нека разгледаме три безплатни шаблона, които могат да улеснят значително управлението на финансите ви.

1. Шаблон за месечен отчет за бизнес разходите

Ако искате функционален, добре форматиран месечен отчет за разходите за бизнес цели, шаблонът за месечен отчет за бизнес разходите е точно за вас.

Можете да използвате този шаблон, за да оптимизирате месечния отчет за бизнес разходите, като създадете индивидуални листа за вашите служители. Това ви помага да получите цялостен поглед върху всички разходи в един основен лист.

Можете да използвате и няколко филтъра, като име на служител, идентификационен номер на служител, отдел и др., за да видите месечните разходи в различни формати. Интересното е, че можете да персонализирате шаблона с цветовете и шрифтовете на вашата марка и да го отпечатате или изтеглите според нуждите си.

2. Шаблон за разходни ведомости

Ако използвате шаблон за проследяване на разходите в Google Sheet за първи път, със сигурност ще харесате този прост и подходящ за начинаещи шаблон за проследяване на разходите.

Всичко, което трябва да направите, е да добавите подробности за разходите си, като кратко описание на разхода и сумата. Това е всичко! След това таблицата автоматично изчислява общите ви разходи и дори показва общата сума на спестяванията ви. Можете дори да визуализирате транзакциите, доходите, разходите и спестяванията си в кръгова диаграма.

Използвайте този шаблон, за да проследявате различни разходи, от ежедневните разходи за домакинството до ипотечните си плащания, застрахователните премии и сметките по кредитните карти.

3. Шаблон за проследяване на пътни разходи

Ако сте в бизнес, в който вашите служители пътуват често, този прост и лесен за използване шаблон за проследяване на пътни разходи е задължителен.

Шаблонът ви улеснява да проследявате подробностите за пътуването на всеки служител и да видите общите разходи, направени по време на пътуването. Той също така предоставя отделни категории разходи, така че да знаете колко пари са похарчени за самолетни билети, храна и настаняване.

Можете да проследите тези данни, за да откриете области, в които можете да намалите разходите. Лесно създайте отделни раздели за всеки служител в един лист и проследявайте общите разходи за пътувания.

Ограничения при използването на Google Sheets за проследяване на разходите

Шаблоните за проследяване на разходите в Google Sheets са чудесни за начинаещи, но имат определени ограничения, които може да не ви помогнат да управлявате напълно разходите си:

Ръчно въвеждане на данни: Ще трябва да въвеждате подробностите за разходите ръчно, което прави цялата дейност по проследяване на разходите отнемаща време и податлива на грешки. Сложност: Разширените функции в Google Sheets, като диаграми (кръгова диаграма, радарна диаграма, диаграма на напредъка), валидиране на данни и сортиране, изискват познания за формули и функции, които може да не са лесни за всички потребители. Мащабируемост: Работата с големи масиви от данни или сложно финансово проследяване може да попречи на мащабируемостта за по-големи организации. Сигурност: Споделянето на чувствителни финансови данни е проблем без подходящи настройки за споделяне. Интеграция: Директната интеграция с банков или финансов софтуер е ограничена при работа с Google Sheets. Персонализиране: Разширеното персонализиране може да изисква познания по скриптове, което прави шаблоните на Google Sheets по-малко подходящи за потребители без технически познания.

ClickUp: Най-добрата алтернатива на шаблоните за проследяване на разходите в Google Sheets

Само проследяването на разходите не е достатъчно, за да просперира вашият бизнес. Нужна ви е подходяща финансова стратегия, която включва идентифициране на тенденции и намиране на възможности за спестяване на разходи.

Макар че създаването на шаблон за отчет за разходи в Excel и Google Sheets е лесно, те предоставят само основна информация.

Имате нужда от усъвършенстван софтуер като ClickUp, за да оптимизирате управлението на разходите си. Това е платформа „всичко в едно“, която ви помага да си сътрудничите с екипа си, за да рационализирате бизнес бюджетирането и разходите. Шаблоните за проследяване на разходите на ClickUp автоматизират проследяването и мониторинга на разходите и предоставят подробни анализи.

Ето петте най-добри шаблона за проследяване на разходите в ClickUp, които можете да използвате, за да овладеете финансовото планиране.

1. Шаблон за отчет за разходи от ClickUp

Изтеглете този шаблон Проследявайте и управлявайте всичките си разходи с този шаблон за отчет за разходите от ClickUp.

Шаблонът за отчет за разходите на ClickUp ви помага да следите всички лични и бизнес разходи на едно място. Искате да добавите различни категории разходи? Отворете табличния изглед на ClickUp, за да започнете. Искате да видите колко сте платили на доставчици и подизпълнители? Проверете таблото в ClickUp, за да получите обща представа.

Най-хубавото в този шаблон е, че можете да зададете персонализирани статуси, за да проследявате одобрени и отхвърлени плащания, и да прилагате персонализирани полета, за да управлявате датата на плащане, получателя и подробностите за сумата.

Шаблонът за отчет за разходите на ClickUp помага да се записват разходите за различните бизнес отдели, така че да можете да управлявате бюджета за всеки екип. Той също така предлага ценна информация за бизнес разходите, прогнозира бъдещи разходи и определя структури за разпределение на разходите за проекти.

2. Шаблон за месечен отчет за разходите от ClickUp

Изтеглете този шаблон Документирайте разходите си лесно с шаблона за месечен отчет за разходите на ClickUp.

Забавени плащания, чести банкови овърдрафти и нарастващи задължения са признаци за лош паричен поток.

Един от начините да подобрите управлението на паричния поток е да проследявате и управлявате разходите си редовно. Тук ви помага шаблона за месечен отчет за разходите на ClickUp. Този шаблон, подходящ за начинаещи, ви позволява да зададете подробности за месечния бюджет и да проследявате разходите спрямо зададения бюджет.

Можете да използвате информацията, генерирана от този шаблон, за анализ на разходите и ползите и за подобряване на паричния поток. Чрез проследяване на месечните разходи можете ефективно да контролирате годишния си бюджет и финансовия си напредък.

С този шаблон можете лесно да проследявате къде и колко харчат вашите служители. От хотели до транспорт и хранене, можете да определите разпределената сума в бюджетна таблица и да анализирате изходящите си парични потоци.

Персонализирайте шаблона, за да видите фиксираните и променливите разходи, и използвайте таблата на ClickUp, за да прогнозирате бъдещите разходи.

3. Шаблон за отчет за разходите на служителите от ClickUp

Изтеглете този шаблон Проследявайте месечните разходи на служителите с шаблона за месечен отчет за разходите на ClickUp.

Управлението на разходите на служителите може да бъде трудна задача. Трябва да проследявате разписките, да категоризирате разходите, да ги проверявате и да обработвате възстановяванията. Шаблонът за месечен отчет за разходите на ClickUp опростява целия процес за вас.

Можете да проследявате разходите на служителите в реално време, да преглеждате и одобрявате разходите и да създавате подробни отчети за разходите, за да следите моделите на разходване. Това повишава точността и намалява времето за обработка, което прави вас и вашите служители щастливи.

4. Шаблон за бизнес разходи и отчети от ClickUp

Изтеглете този шаблон Позволете на вашите колеги да подават безпроблемно разходите на компанията с шаблона за бизнес разходи и отчети на ClickUp.

Искате ли да проследявате бюджета и разходите си на едно място, за да видите финансовото състояние на бизнеса си? Шаблонът за бизнес разходи и отчети на ClickUp ви помага да направите точно това. Членовете на екипа ви могат лесно да добавят разходите си, което улеснява определянето на точните разходи за всеки отдел.

Можете да визуализирате разходите и да намерите възможности за спестяване. Функциите за автоматично проследяване на времето и предупреждения за зависимости в този шаблон работят чудесно за цялостното управление на разходите по проекта.

И още нещо? Шаблонът предлага няколко изгледа за по-добър анализ и отчитане на разходите. Можете да опитате изгледа „Отчет за бизнес разходи“, за да проследявате разходите, и изгледа „Одобрение“, за да одобрявате или отхвърляте заявки за разходи.

5. Шаблон за отчет за разходите на малкия бизнес от ClickUp

Изтеглете този шаблон Поддържайте реда и контролирайте финансите на малкия си бизнес с шаблона за отчет за разходите на малкия бизнес от ClickUp.

Малките предприятия имат проблеми с управлението на разходите си. Те нямат достатъчно ресурси, изпитват ограничения в паричния поток, имат високи оперативни разходи и ограничен достъп до кредити, наред с редица други фактори, които затрудняват финансовото им оцеляване.

Имате нужда от специализиран шаблон, за да решите тези уникални проблеми. Шаблонът за отчет за разходите на малкия бизнес на ClickUp е точно това, от което се нуждаете. Той автоматизира проследяването на разходите, помага ви да спестите време и ресурси и създава интуитивни диаграми и графики, за да получите по-добра представа за финансовите резултати на вашия бизнес.

Можете да го използвате, за да създавате задачи за проследяване на разходите си. А най-хубавото? Той дори създава отчети за данъчни цели, за да намали тежестта на спазването на нормативните изисквания.

Оптимизирайте финансите си с шаблони за проследяване на разходите

Шаблоните на Google Sheets са подходящи за проследяване на финансите, но трябва да положите твърде много усилия, за да въведете разходите, да ги сортирате по категории и да изчислите общите разходи.

Освен това, шаблоните на Google Sheets също не разполагат с разширени аналитични функции, което затруднява откриването на тенденции в разходите. Вместо това можете да използвате разширени шаблони, като например шаблоните за проследяване на разходите на ClickUp, за да автоматизирате и оптимизирате проследяването на разходите.

С шаблоните за проследяване на разходите на ClickUp можете да планирате бюджетни предложения, да проследявате разходите, да откривате тенденции, да намирате възможности за спестяване на разходи и да прогнозирате бюджети – всичко на едно място.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp, за да организирате и проследявате разходите си по-добре.