10-те най-добри софтуера за управление на човешките ресурси във Филипините през 2025 г. (безплатни и платени)

Като мениджър по човешки ресурси, изборът на подходящия софтуер за управление на човешките ресурси може да промени изцяло вашата организация. Независимо дали управлявате малък стартъп или голямо предприятие, подходящият софтуер за управление на човешките ресурси е от решаващо значение за наемането на най-добрите таланти и осигуряването на гладка работа.

Във Филипините се наблюдава значителна промяна в приоритетите на HR, като задържането на служителите има предимство пред набирането на нови кадри. Тази промяна подчертава важността на наличието на ефективни инструменти за управление и задържане на работната сила.

Но при толкова много опции, как да намерите най-подходящата?

Нашият екип е проучил и тествал софтуер за управление на човешките ресурси, пригоден за филипинския пазар. Съставихме списък с 10-те най-добри софтуерни решения за управление на човешките ресурси във Филипините, за да помогнем на вас и вашите екипи да постигнете целите си.

Какво трябва да търсите в софтуера за управление на човешките ресурси във Филипините?

Когато избирате софтуер за управление на човешките ресурси за вашата организация, трябва да се уверите, че той отговаря на специфичните изисквания за управление на персонала във Филипините. Ето някои ключови съображения, които да ви помогнат в процеса на вземане на решение:

Съответствие с филипинското трудово законодателство: Уверете се, че софтуерът за управление на човешките ресурси е в съответствие с „Трудовия кодекс на Филипините“ по отношение на заплатите, социалните придобивки, данъците и трудовите договори, които подлежат на чести актуализации.

Локализация: Обмислете софтуер, който поддържа филипински езици и включва културни нюанси, специфични за работната среда във Филипините, като например управление на отпуските в съответствие с местните празници и обичаи.

Автоматизация : Търсете функции, които се фокусират върху ефективността и автоматизацията. Това помага за оптимизиране на административните задачи като обработка на заплати, проследяване на присъствието и оценки на представянето.

Достъпност: Изберете софтуер за управление на човешките ресурси, който предлага надеждни възможности за отдалечен достъп. Тъй като Филипините са един от Изберете софтуер за управление на човешките ресурси, който предлага надеждни възможности за отдалечен достъп. Тъй като Филипините са един от водещите глобални центрове за отдалечена работа , вашият софтуер за управление на човешките ресурси трябва да поддържа ефективно разпределената работна сила. Софтуерът трябва да предлага функции като достъп чрез облак, съвместимост с мобилни устройства и сигурни протоколи за вход, за да се осигури безпроблемно управление на човешките ресурси отвсякъде.

Удобство за ползване : Изберете софтуер, който е лесен за HR персонала и служителите. Екипът трябва да приеме и да работи с софтуера, без да се налага често да се обръща към IT поддръжката.

Интеграция : Потърсете софтуер, който може да се интегрира с популярни филипински счетоводни и биометрични системи като QuickBooks Philippines, SAP Philippines, Suprema, ZKTeco и др. Това ще подобри още повече оперативната ефективност.

Цени и отзиви: Обърнете внимание на ценовата структура на софтуера, за да се уверите, че отговаря на вашия бюджет и предлага добра стойност за парите ви. Освен това, проверете отзивите и коментарите на други потребители, за да прецените надеждността, производителността и обслужването на клиентите на софтуера.

Като дадете приоритет на тези фактори, можете да изберете софтуер за управление на човешките ресурси, който отговаря на вашите текущи нужди и подкрепя дългосрочното ви развитие и успех във Филипините.

10-те най-добри софтуера за управление на човешките ресурси във Филипините през 2024 г.

1. ClickUp

Най-доброто за управление на HR проекти

Повишете ефективността и сътрудничеството в екипа с ClickUp HR Project Management

ClickUp е надежден инструмент за управление на проекти в облака, който оптимизира работните процеси и повишава производителността. Неговите гъвкави функции и персонализиран интерфейс го правят ценен ресурс за HR екипите за подобряване на екипната ефективност и сътрудничество.

С ClickUp Human Resources можете да се справите с всичко – от наемане и въвеждане в работата до развитие на служителите, като същевременно се възползвате от персонализирани инструменти и шаблони, които отговарят на вашите уникални нужди в областта на човешките ресурси. Тези инструменти и шаблони спестяват време и усилия, като същевременно осигуряват безпроблемно преминаване на кандидатите през процеса.

Ускорете процеса на подбор на кандидати с ClickUp Automation

ClickUp Automations подобрява процеса на набиране на персонал, като автоматизира и оптимизира повтарящите се задачи, за да можете да се съсредоточите върху други важни задачи, като изготвяне на стратегии. Можете да автоматизирате над 50 действия, като автоматично изпращане на имейли за добре дошли, възлагане на задачи на новоназначените служители и създаване на календарни покани за срещи за въвеждане в работата.

Съвет от професионалист: Използвайте ClickUp Brain, за да създадете моментално приветствени имейли и да автоматизирате процеса на изпращане с ClickUp Automations!

Улеснете адаптирането на новите служители с проследими задачи в ClickUp

ClickUp Tasks предлага организирано решение за въвеждане на нови служители. То предоставя проследими задачи и коментари, улеснявайки ефективните процеси на обучение. С лесно достъпни ресурси като материали за обучение и канали за поддръжка, новите служители бързо усвояват своите роли и допринасят ефективно от първия ден.

Наблюдението на производителността на служителите е от основно значение за поддържането на продуктивна работна сила. ClickUp Activity View отговаря на тази необходимост, като предлага персонализирани изгледи, които проследяват индивидуалните и екипните дейности.

Той предоставя информация за капацитета, постиженията и натоварването на вашия екип. Можете просто да премествате задачите с плъзгане и пускане, ако е необходимо да се направят промени. Освен това ClickUp Views предлага над 15 опции: списък, табло, календар и други.

Освен това, с базата от знания на ClickUp HR можете да опростите управлението на HR информацията, като централизирате политиките, процедурите и често задаваните въпроси в едно достъпно хранилище. Това ще спомогне за прозрачността и ще улесни последователната комуникация в цялата организация.

Организирайте цялата си база данни за служители на едно място с шаблона за директория на служителите на ClickUp.

По същия начин, с ClickUp Employee Directory можете лесно да управлявате всички данни за служителите, включително контактна информация, роли и отдели. Това опростява вътрешната комуникация и осигурява бърз достъп до важни данни.

Свържете се безпроблемно с любимите си инструменти, използвайки ClickUp Integration

ClickUp ви позволява също да се свържете с популярни инструменти като Slack, GitHub и Google Drive чрез ClickUp Integrations. Това означава, че всички ваши HR операции могат да бъдат консолидирани на едно място, което гарантира гладък работен процес за вашия екип.

Просто казано, ClickUp предлага всичко, от което вашият екип във Филипините се нуждае, за да работи ефективно, продуктивно и успешно, независимо дали сътрудничеството е лично или дистанционно.

Най-добрите функции на ClickUp

Оптимизирайте HR процесите с организирано управление на кандидатите и персонализирани HR шаблони.

Ускорете процеса на наемане, като премествате кандидатите по-бързо през етапите на подбора с ClickUp Automation.

Опростете задачите по въвеждането и обучението с проследими задачи в ClickUp за новоназначените служители.

Следете производителността и ангажираността на екипа с ClickUp Activity View за проследяване на ефективността.

Интегрирайте безпроблемно с други инструменти като Slack и Google Drive, използвайки ClickUp Integrations.

Ограничения на ClickUp

Някои потребители може да се сблъскат с трудности при първоначалното опознаване на функциите на платформата.

Разширените опции за персонализиране може да изискват допълнително време и обучение.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения: 7 $/месец

Бизнес: 12 $/месец

Предприятие: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9500 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

2. Sprout Solutions

чрез Sprout

Sprout Solutions е решението, ако търсите HR система, разработена специално за Филипините. Sprout Solutions е софтуерът за управление на човешките ресурси, който се ползва с най-голямо уважение във Филипините, с най-добра репутация и най-голямата вътрешна B2B SaaS компания. Като такава, тя е запозната с тънкостите на HR и местните правителствени закони.

Тяхната платформа, базирана на облак, автоматизира и опростява сложните задачи по управление на човешките ресурси, като значително намалява административната работа. В същото време те се фокусират върху благосъстоянието на служителите с решения като благосъстояние на служителите и спешна финансова помощ.

Sprout Solutions ви позволява да управлявате целия цикъл на живот на служителите от вашия настолен компютър и мобилно устройство. Техният цялостен набор от инструменти обхваща основни HR и заплащане функции, набиране на персонал, управление на производителността, ангажираност на служителите, администриране на социални придобивки и ценни HR анализи.

Най-добрите функции на Sprouts Solutions

Оптимизирайте системата си за изчисляване на заплатите и спестете много време

Повишете ангажираността и благосъстоянието на служителите с Sprout Pulse

Управлявайте набирането на персонал и управлението на производителността без усилие

Управлявайте HR функциите по всяко време и навсякъде с мобилното приложение Sprout Mobile.

Осигурете незабавна финансова подкрепа за вашите служители с InstaCash

Ограничения на Sprouts Solutions

Много потребители се оплакват от бавно зареждане и проблеми с латентността.

Потребителите са съобщавали за технически проблеми от време на време.

Несъответствия при влизане и излизане: записите или не се записват, или се броят два пъти.

Цени на Sprout Solution

Индивидуални цени

Оценка и рецензии на Sprout Solution

G2: 4,7/5 (398 отзива)

Capterra: 4,7/5 (415 отзива)

3. GreatDay HR

чрез GreatDay HR

GreatDay HR е друга платформа за управление на човешките ресурси и заплатите, предназначена да оптимизира вашите HR процеси. Разработена от SunFish DataOn, тя е надеждно решение в региона на АСЕАН от над 24 години.

GreatDay обхваща всичко – от управление на заплатите и присъствието до управление на данните за служителите, набиране на персонал и проследяване на представянето. Той също така предоставя актуализации на данните в реално време и автоматична интеграция, за да оптимизира процесите и да спести време.

GreatDay HR е специално предназначен за малки и средни предприятия (МСП) във Филипините. Той предлага интуитивно мобилно приложение и лесна за ползване уеб страница, предоставяйки цялостно HRIS решение, съобразено с нуждите на различни индустрии във Филипините.

Най-добрите функции на GreatDay HR

Съхранявайте и актуализирайте записите на служителите по сигурен начин

Регистрирайте присъствието чрез различни методи, включително проследяване на географското местоположение, за точно отчитане на работното време.

Управлявайте свободни работни места и проследявайте кандидатите безпроблемно, за да оптимизирате процеса на набиране на персонал.

Следете представянето на служителите, като използвате KPI показатели за оценка на производителността и ефективността.

Ангажирайте служителите чрез анкети, вътрешен социален канал, инструменти за обратна връзка от служителите и функции за чат , за да насърчите комуникацията и сътрудничеството .

Ограничения на GreatDay HR

Ценовата структура на софтуера може да бъде непосилна за по-малките предприятия с ограничен бюджет.

Потребителите може да се сблъскат с трудности при усвояването на софтуера поради неговите комплексни функции.

Цени на GreatDay HR

Ексклузивен пакет: 70 PHP/месец на служител

Рейтинги и рецензии на GreatDay HR

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: NA

4. Finn

чрез Finn

Системата Finn HRIS опростява изчисляването на заплатите и данъците, проследяването на работното време и присъствието, управлението на производителността, информационните системи за човешки ресурси и анализите. Тя е базирана във Филипините, което гарантира съответствие с местните нужди.

Софтуерът осигурява добра възвръщаемост на инвестицията, като намалява разходите за заплати и елиминира натоварването в различните отдели.

Finn HR е подходящ за малки и големи предприятия, благодарение на своята мащабируемост и възможността да се избират само необходимите модули.

Най-добрите функции на Finn HR

Проверявайте и удостоверявайте ежедневните записи за работното време с помощта на машинно обучение, като по този начин намалявате човешките грешки и измамите с карти за отчитане на работното време.

Ангажирайте служителите с времева линия в стила на социалните медии за съобщения, признание и проучвания за удовлетвореността.

Интегрирайте данните за заплатите и жизнения цикъл на служителите в една лесна за управление система.

Създавайте подробни отчети, включително персонализирани отчети и отчети за съответствие с правителствените изисквания.

Ограничения на Finn HR

Finn е предимно софтуер за управление на заплатите и не разполага с изчерпателни HRMS функции.

Цените може да са по-високи в сравнение с други решения за изчисляване на заплати.

Не предлага безплатна пробна версия или безплатна версия.

Цени на Finn

Между 40 и 680 песос/месец на служител

Finn HR – оценки и рецензии

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

5. Paychex Flex

чрез Paychex

Paychex Flex е солидно облачно HR решение за управление на заплатите, човешките ресурси и социалните придобивки, всичко от едно място.

Софтуерът има лесен за използване интерфейс, отлична поддръжка на клиенти и широк набор от функции, подходящи за управление на отдалечен екип.

Освен това Paychex Flex се интегрира безпроблемно с други важни бизнес системи, като софтуер за отчитане на работното време и счетоводни програми, разширявайки функционалността си отвъд заплащането и управлението на човешките ресурси.

Макар Paychex да е подходящ за бизнеса от всякакъв мащаб, той е особено полезен за по-големите компании с много служители. Освен това, той се фокусира предимно върху операции в САЩ и може да предлага ограничени функционалности за глобалния бизнес.

Най-добрите функции на Paychex Flex

Получете проактивни съвети и подкрепа от опитни HR професионалисти, съобразени с нуждите на вашия бизнес.

Привлечете и задръжте най-добрите таланти с конкурентни пакети от социални придобивки, включително здравна застраховка и пенсионни планове.

Спазвайте федералните, държавните и местните разпоредби, като намалите риска от правни проблеми.

Ограничения на Paychex Flex

Може да бъде скъпо за малките предприятия, особено при използване на множество услуги.

Първоначалната настройка и запознаването с функциите може да отнеме много време.

Опциите за персонализиране на отчетите и работния процес са донякъде ограничени в сравнение с конкурентите.

Цени на Paychex Flex

Индивидуални цени

Оценки и рецензии на Payche

G2: 4. 2/5 (1500+ отзива)

Capterra: 4. 2/5 (над 1500 отзива)

6. Bambee

чрез Bambee

Ако управлявате малък или среден бизнес и се нуждаете от помощ за оптимизиране на управлението на човешките ресурси, заплатите и социалните придобивки, Bambee HR Software може да е решението.

С фокус върху простотата и съответствието, Bambee предлага достъп до специален HR мениджър и набор от инструменти за ефективна автоматизация на HR процесите.

Най-добрите функции на Bambee

Получете достъп до личен експерт по човешки ресурси, който да се погрижи за всички нужди на всеки клиент в тази област.

Оптимизирайте процесите по наемане и освобождаване на персонал

Автоматизирайте и проследявайте обучението на служителите с помощта на специални инструменти

Получете експертни съвети и подкрепа за разрешаване на сложни ситуации, свързани с човешките ресурси.

Преминавайте редовни одити, за да гарантирате спазването на HR регулациите.

Ограничения на Bambee

Не предлага мобилно приложение за самообслужване на служителите.

Ограничени функции и интеграции в сравнение с конкурентите

Може да не отговаря напълно на нуждите на по-големи предприятия с комплексни изисквания в областта на човешките ресурси.

За повечето планове има разходи за настройка.

Цени на Bambee

Все още нямате служители – 99 $/месец

1-4 служители – 299 $/месец (плюс 500 $ такса за настройка)

5-19 служители – 399 $/месец (плюс 500 $ такса за настройка)

20-49 служители – 499 $/месец (плюс 1500 $ такса за настройка)

50-70 служители – 1299 $/месец (плюс 2000 $ такса за настройка)

71+ служители – Индивидуални цени

Оценки и рецензии на Bambee

G2 : 3,5/5 (над 30 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 30 рецензии)

7. BambooHR

чрез Bamboo HR

Bamboo е лесен за използване софтуер за управление на човешките ресурси, който помага на клиенти в над 150 страни да управляват лесно всички аспекти на човешките ресурси.

От наемането на нови таланти до проследяването на отпуските и всичко останало, BambooHR оптимизира процесите, спестявайки ви време и главоболия. Интуитивният му интерфейс и полезни функции правят задачите по управление на човешките ресурси лесни и безстресови.

Освен това BambooHR предлага мощни инструменти за управление на производителността, администриране на социални придобивки и отчитане, за да получите ценна информация. Въпреки това, може да липсват разширени опции за персонализиране за високоспециализирани нужди в областта на човешките ресурси.

Най-добрите функции на BambooHR

Оптимизирайте процеса на наемане с системата за проследяване на кандидати (ATS)

Управлявайте заявките за отпуск на служителите и балансите с проследяване на отпуските

Подобрявайте производителността и развитието на служителите си с помощта на шаблони за оценка на производителността.

Достъп до HR функции и информация за служителите в движение с мобилното приложение

Ограничения на BambooHR

Ограничени възможности за персонализиране на отчети и някои работни процеси в пакета „Essential“

Липса на прозрачност в ценообразуването на уебсайта на компанията

Интеграцията с определени приложения на трети страни и съществуващи системи може да изисква допълнителни усилия.

Цени на BambooHR

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за BambooHR

G2: 4. 4/5 (2000+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 2000 отзива)

8. HR Easily

чрез HR Easily

HR Easily се отличава с фокуса си върху дигитализирани, рентабилни решения и оптимизиране на HR работните процеси.

Той автоматизира задачите по набиране на персонал и управление на социалните придобивки, като минимизира грешките и гарантира точността на данните. С нискобюджетния си абонаментен модел, HR Easily предоставя ефективно и безгрешно решение за бизнеса, който иска да опрости управлението на човешките ресурси.

Най-добрите функции на HR Easily

Повишете точността на проследяването на присъствието с технологията за лицево разпознаване

Достъп до HR функционалности в движение с мобилното приложение за служители и мениджъри

Обхваща множество държави, включително Сингапур, Малайзия, Индонезия, Тайланд, Виетнам, Камбоджа, Филипините и Хонконг, което го прави подходящ за бизнеса с регионални операции.

Получете помощ в реално време с чат на живо за всякакви въпроси, свързани с човешките ресурси.

Ограничения на HR Easily

Възможно е да не отговаря на сложните нужди на по-големите предприятия в областта на човешките ресурси.

Ограничени възможности за персонализиране в сравнение с някои конкуренти

HR Easily ценообразуване

По модули : Започва от 1,5 $/месец на служител (минимум 7 служители)

Пълен пакет: 10 USD/месец на служител (минимум 7 служители)

HR Easily оценки и рецензии

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: NA

9. Deel Software

чрез Deel

Deel е глобална платформа за изчисляване на заплати и спазване на нормативните изисквания, създадена да помага на бизнеса да наема и заплаща служители и подизпълнители по целия свят.

С Deel можете да управлявате международни таланти, да се справяте с изискванията за съответствие и да обработвате плащания в различни валути. Това е вашата платформа „всичко в едно“ за по-гладко и безпроблемно управление на отдалечената работна сила.

Най-добрите функции на софтуера Deel

Управлявайте заплатите на пълноработните служители в над 150 държави, като гарантирате спазването на местните разпоредби и данъчни закони.

Опростете плащанията към подизпълнителите с опции за банкови преводи, PayPal и криптовалута.

Предлагайте локализирани предимства и бонуси за служителите, включително здравна застраховка и пенсионни планове.

Интегрирайте с популярни софтуери за счетоводство и управление на човешките ресурси, включително QuickBooks, Xero и BambooHR.

Ограничения на софтуера Deel

Глобалните услуги за изчисляване на заплати могат да бъдат скъпи, особено за малките предприятия или стартиращите фирми.

Първоначалната настройка може да бъде сложна и отнемаща време, особено за компании с много международни служители.

Цени на софтуера Deel

Изпълнители : От 49 USD/месец на изпълнител

Служители : От 500 $/месец на служител

Deel Payroll : Започва от 29 $/месец на служител

Deel US Payroll : От 19 долара на месец на служител

Deel US PEO : От 79 USD/месец на служител

Deel HR : Безплатен

Deel Engage: Започва от 20 долара на месец на служител

Оценки и рецензии за софтуера Deel

G2: 4,8/5 (над 3000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 500 отзива)

10. Zoho People

Най-доброто за решения за управление на човешките ресурси, ориентирани към хората

чрез Zoho People

Zoho People е софтуер за управление на човешките ресурси, базиран в облака, който се фокусира изключително върху подобряването на опита на служителите, което го отличава от другите решения.

Създаден, за да се адаптира към променящите се нужди на съвременните работни места, той предлага цялостен набор от инструменти за оптимизиране на HR операциите, като същевременно дава приоритет на благосъстоянието и развитието на служителите.

От планиране на човешките ресурси до назначаване на нови служители и управление на производителността, Zoho People е вашето решение за изграждане на работна сила, която се чувства ценена и мотивирана.

Най-добрите функции на Zoho People

Управлявайте централизирана база данни на служителите за лесно администриране

Проследявайте автоматично работното време и присъствието с интегрирани биометрични устройства

Задавайте и оценявайте цели с помощта на инструменти за управление на производителността

Изчислете точно заплатите с безпроблемна интеграция на заплатите

Актуализирайте информацията и подавайте заявки самостоятелно чрез портала за самообслужване на служителите.

Ограничения на Zoho People

Макар Zoho People да предлага висока степен на персонализация, той може да се окаже сложен и отнемащ много време за потребители с ограничени технически умения.

Интеграцията с приложения на трети страни извън екосистемата на Zoho може да изисква технически познания.

Цени на Zoho People

Essential HR : 1,25 долара на месец на потребител

Професионален : 2,00 $/месец на потребител

Премиум : 3,00 $/месец на потребител

Enterprise: 4,50 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Zoho People

G2: 4. 4/5 (над 300 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (над 200 отзива)

Започнете да управлявате вашите HR проекти с ClickUp

Това са 10-те най-добри софтуерни решения за управление на човешките ресурси за бизнеса във Филипините. Ние разгледахме най-добрите им характеристики и ограничения, за да разберем какво може да предложи всяко едно от тях на вашата организация.

Не забравяйте, че правилният избор зависи от вашите уникални нужди и изисквания.

Знаем, че постигането на вашите HR цели, като същевременно всичко функционира гладко, може да бъде предизвикателство. Но не се страхувайте! ClickUp е тук, за да ви помогне.

ClickUp централизира HR операциите, автоматизира рутинните задачи и предлага мощни инструменти за управление на производителността, проследяване на времето и спазване на нормативните изисквания – всичко на едно място.

Защо да се занимавате с множество инструменти, когато можете да опростите и подобрите вашите HR процеси с ClickUp?

От безпроблемно назначаване на нови служители до ефективни оценки на представянето, ClickUp е най-добрият софтуер за управление на човешките ресурси, който ще помогне на вашия бизнес да просперира.

Регистрирайте се в ClickUp още днес, за да преобразите вашите HR операции и да подкрепите вашия екип както никога досега!