Как да давате пример на работното място

„Нищо не доказва по-убедително способността на човек да води другите, както това, което прави всеки ден, за да води себе си“, казва Томас Дж. Уотсън, основател на IBM.

От бойните полета до заседателните зали, стиловете и качествата на лидерството са били широко обсъждани. Единственото общо мнение изглежда е, че великите лидери показват на своите екипи как се прави – т.е. те водят с личен пример.

Ако сте бизнес лидер или мениджър, тук ще намерите всичко, което трябва да знаете за лидерството чрез личен пример.

Концепцията за лидерството чрез личен пример

Воденето с личен пример се отнася до практиката да давате пример за качествата и поведението, които очаквате от членовете на екипа си. Чрез действията, нагласите и подхода си към работата вие показвате на останалата част от екипа какво искате да видите и как най-добре да се свърши работата.

Воденето с личен пример се характеризира с:

Лична отговорност: Лидерът се чувства отговорен за поведението и резултатите на своя екип. Вашата задача е да осигурите всички необходими ресурси и да покажете на екипа си как се върши работата.

Фокус върху ценностите: Да давате пример не означава да пишете код или съдържание, за да покажете на екипа как да си върши работата. Това е много повече от това. Става въпрос за изясняване на ценностите, които човек трябва да въплъщава, и за действие в съответствие с тях.

Например, ако една от ценностите на компанията е честността, лидерът дава и получава обратна връзка – независимо от длъжността или авторитета си – честно.

Последователност: Лидерът се държи по начин, който очаква от членовете на екипа си. Например, ако пунктуалността е поведение, което искате да моделирате, тогава ще се явявате навреме на всяка среща/събитие.

Автентичност: Автентичните лидери са прозрачни в своето вземане на решения, като разясняват на екипа всички променливи и процеси, свързани с тях. Вие ще запознаете екипа си с мотивите и действията си, което ще позволи на другите да следват не само действията, но и мисловния процес зад тях.

Откритост: Когато давате пример, вие сте интелектуално смирени и отворени към промяна на подхода си въз основа на нова информация или убедителни мнения.

В крайна сметка, да давате пример е практикуването на старата поговорка, че действията говорят по-силно от думите. Това обаче е качествена и поведенческа концепция, която се намира в широкия спектър между черното и бялото. Това е подход, който се отразява във вашите собствени действия, независимо колко големи или малки са те.

Ако искате да практикувате лидерството чрез личен пример, ето десет стратегии, които могат да ви помогнат.

10 стратегии за лидерство чрез личен пример

На пръв поглед да давате пример изглежда лесно: просто се държете така, както искате да се държи екипът ви. На практика обаче, особено в голяма организация, управлението на екипи може да се превърне в прекалено голямо предизвикателство.

За да избегнете това и да бъдете последователни в лидерството си, следните десет стратегии създават солидна основа. Да започнем.

1. Решете какво искате да бъдете за пример

Първо, за да давате пример, трябва да решите какъв лидер сте. Например, лидерът на компания в затруднение трябва да бъде уязвим и мотивиращ. Мениджърът на преуморен екип трябва да бъде съпричастен и подкрепящ.

За да давате пример, започнете с:

Очертаване на визията ви : Покажете на екипа как виждате бъдещето.

Изясняване на ценностите : Очертайте ценностите, които са важни за вас, и очаквайте екипът да ги следва.

Демонстриране на поведение: Действайте така, както искате да действа екипът ви – бъдете отворени, говорете прямо, бъдете пунктуални, документирайте всичко и т.н.

Книгата „Започнете с защо“ на Саймън Синек е мощен ресурс, с който да започнете пътуването си към лидерството чрез личен пример. Прочетете това резюме на „Започнете с защо“, за да видите дали е подходяща за вас.

2. Общувайте открито

Може би мислите, че давате пример, но това често остава незабелязано. Например, може би винаги държите камерата си включена по време на Zoom срещите, но по-срамежливите членове на екипа може да не следват вашия пример и да не обръщат внимание на това.

Така че, когато моделирането на поведение не е достатъчно, е полезно да бъдете по-ясни по този въпрос. Например, създайте документ „Работа с мен“, до който екипът ви да има достъп.

Можете да го настроите в инструмент като ClickUp Docs, който можете да споделите с всички от екипа си. Те дори могат да коментират документа или да задават въпроси, като по този начин укрепват съвместната ви работа.

Документиране на вашия лидерски стил в ClickUp Docs

Нямате опит в писането за своя стил на работа? Няма проблем. Шаблонът ClickUp Team Docs ще ви помогне да започнете.

3. Давайте полезна и конструктивна обратна връзка; получавайте същото в замяна

Една от най-големите грешки, които правят лидерите, е да заемат позиция на авторитет, като по този начин не приемат обратна връзка от своите екипи и подчинени. Когато се държите по този начин, екипът научава, че не е необходимо да бъде сътруднически настроен или да приема обратна връзка.

Вместо това, дайте приоритет на търсенето на обратна връзка и предприемането на действия въз основа на нея.

Имайте часове с отворени врати : Това ще насърчи служителите да влизат, да споделят идеи, да задават въпроси и да търсят насоки, без да се притесняват за насрочването на срещи.

Попитайте за мнение : По време на събрания, ретроспективи и сесии за мозъчна атака попитайте всеки за мнението му. Дори леко подканете мълчаливите.

Насърчавайте дебата: Дайте възможност на хората да не са съгласни с вас. Направете това публично, за да могат другите членове на екипа да бъдат сигурни, че могат да спорят с вас.

Ако екипът ви е разпръснат, създайте виртуални пространства, за да постигнете това. Създайте отворено офис пространство с инструмент като ClickUp Chat view. Водете контекстуални разговори (в подредени коментари), обсъждайте идеи и предложения.

Водете отворени разговори и давайте пример с ClickUp Chat.

За по-структуриран механизъм за обратна връзка, опитайте шаблона за обратна връзка от служители на ClickUp. Този напълно персонализируем шаблон ви позволява да събирате обратна връзка, да визуализирате настроенията и да изградите корпоративна култура на прозрачност.

4. Насърчавайте прозрачността на работното място

Прозрачността в лидерството често се представя като добродетел, като нещо, което е правилно да се прави. Малко хора обаче разбират защо прозрачността е важна. Ето защо.

В работата, свързана с познания, успехът зависи от това всеки да знае колкото се може повече. Например, ако вашият автор на съдържание не знае, че използвате Оксфордски запетаи, ще имате непоследователно писане. Прозрачността ви позволява да увеличите колективните познания на организацията.

Ето няколко начина, по които можете да създадете прозрачна работна среда:

Документация : Записвайте наблюдения, бележки от срещи, идеи и др. и ги споделяйте с цялата организация. ClickUp Docs е чудесен начин да направите това.

Системи : Създайте система за управление на проекти, за да управлявате и проследявате цялата си работа. Това прави информацията достъпна за всички участници.

Отчети: Създавайте отчети за важните показатели. : Създавайте отчети за важните показатели. ClickUp Dashboards може да го направи автоматично за вас, когато управлявате проектите си с ClickUp.

Проследявайте всички важни показатели на едно място с персонализираните табла на ClickUp.

5. Практикувайте автентичност и уязвимост

Автентичността може да бъде лепилото, което обединява вашата организация. Големите лидери се научават да показват уязвимост, без да изглеждат слаби.

В книгата си „Shoe Dog“ съоснователят и бивш главен изпълнителен директор на Nike Фил Найт разказва за времето, когато току-що бяха стартирали Nike и компанията се сблъска с първата си голяма криза. Найт събра служителите си и им разкри заплахите и препятствията, пред които е изправена компанията.

Прозрачността относно предстоящата криза и откровеното признаване на възможните рискове помогнаха да се окуражат неговите служители. Разговорът се превърна в мобилизиращ призив за новосъздадената организация.

Воденето с автентичност също показва на екипите, че могат да бъдат уязвими пред вас. Те могат да ескалират всяка токсичност и да разрешават конфликти, като по този начин създават безопасно и приобщаващо работно място.

За практични съвети относно срама, уязвимостта и емпатията, прочетете това резюме на „Dare to Lead“(Осмелете се да водите) – пътната карта на Брене Браун към смело лидерство.

6. Поставете цели на екипа

Бизнес лидерите имат склонност да определят целите на компанията заедно с борда на директорите и след това да ги предадат на своите екипи. Това понякога кара екипите да се чувстват, сякаш целите им са им били наложени.

Да водиш с личен пример:

Поставете целите заедно с екипа

Попитайте ги какво е постижимо

Поемете отговорност за постигането на целите на екипа.

Активно научете какво им е необходимо

Следете редовно напредъка и подкрепяйте екипа, когато е необходимо.

ClickUp Goals е идеален за поставяне на цели, измерване на напредъка и намеса при необходимост.

Задавайте цели и проследявайте напредъка с ClickUp Goals.

7. Не се страхувайте да се изложите

Проблемите, които съвременните организации решават, изискват творческо и смело мислене. Понякога идеите могат да звучат абсурдно. Екипите трябва да се чувстват сигурни, че всичките им идеи ще бъдат приети без осъждане.

За да постигнете това, бъдете отворени към споделянето на идеи.

Насърчавайте хората да изразяват мнението си и демонстрирайте активно слушане, без да ги съдите.

Насърчавайте екипа да не отхвърля идеите веднага, а да проучи посоката, в която те водят.

В рамките на екипа създайте предпазни механизми, за да избегнете прибързани решения.

8. Планирайте часове за въпроси и отговори

Бизнес лидерите организират дни на отворените врати в организацията, като канят всички да задават въпроси. По време на такива сесии въпросите често са свързани с организацията, плановете, актуалните новини и т.н.

В допълнение към това, отделете време за въпроси и отговори с екипа си, за да им покажете как бихте постъпили в дадена ситуация. Насърчавайте ги да задават въпроси като „Как бихте решили този проблем?“ или „Как бихте подходили към тази ситуация?“.

Макар да не искате екипът ви да се обръща към вас за всяка дреболия, е добре да им позволите да го правят от време на време. Този начин на лидерство чрез личен пример учи екипа ви в контекста. Показва им, че сте там, за да им помогнете, когато нещата станат трудни.

9. Поставете се на мястото на вашите екипи

Един от най-големите проблеми, с които се сблъскват лидерите, е, че те се отдалечават прекалено много от реалността на място. Например, ръководителят на инженерния отдел може да не знае с какви ежедневни предизвикателства се сблъскват разработчиците, като ограничения в средата за разработка или липса на инструменти за автоматизация.

За да давате пример, отделете малко време, в което да изпълнявате задачите на екипа си или да ги наблюдавате по време на работа. Например, можете да програмирате в двойка с разработчик. Или да вземете няколко функции и да проведете някои тестове.

Това ще увери екипа ви, че искате да разберете техните преживявания и да ги направите по-добри за тях.

10. Развивайте се с времето

Премиерът по време на война се нуждае от съвсем различни умения и нагласи от този по време на мир. Бъдете лидерът, от който вашите екипи и организация се нуждаят. Когато икономиката е в застой, може да бъдете креативни или агресивни. Когато инвестициите текат, може да инвестирате в обучение и експериментиране.

Когато екипът ви е малък, вероятно имате по-близки отношения с всеки един от членовете му. Но когато екипът ви се разрасне, може дори да ви е трудно да запомните имената на всички.

Като успешен лидер, вашата задача е да се развивате с времето. Покажете на екипа си, че промяната не само е неизбежна, но може да бъде и положителна.

Например, ако сте лидер, който управлява промяната за връщане в офиса, появявайте се лично всеки ден. Говорете за това как това ви помага и как може да помогне на екипа ви. Приемайте несъгласията открито и обсъждайте ги положително. Ако все пак не се получи, не се страхувайте да се откажете изцяло от плана си.

Въпреки че всички тези стратегии могат да бъдат наистина полезни, всеки човек е различен. По време на процеса на лидерство чрез личен пример, неизбежно ще възникнат предизвикателства. Нека видим как можете да ги преодолеете.

Преодоляване на предизвикателствата при воденето с личен пример

Стратегиите за лидерство и стиловете на управление се различават между и в рамките на организациите.

Лидерството на промяната направлява организацията през трансформацията. Тази ситуация – като COVID-19 или икономическата нестабилност – често се налага на лидера, който трябва да се справи с нея, за да успее. Джеймс Даунт от Barnes and Noble е чудесен пример за лидер на промяната, който изведе бизнеса от ръба на фалита до положителен растеж.

От друга страна, възникващото лидерство се издига до позицията по естествен начин и ръководи екипите, без да разчита на формална власт. Те са адаптивни и по-синхронизирани с екипа. Сатя Надела е пример за възникващ лидер.

Етичното лидерство означава да правиш правилните неща, не само за финансовия резултат, но и за служителите, клиентите и обществото като цяло.

В зависимост от организацията, пазарната ситуация и лидерските умения, ето някои предизвикателства, с които един добър лидер може да се сблъска, и как да ги преодолее.

Липса на единна визия

За да давате пример, екипът ви трябва да вижда и да се идентифицира с вашето поведение. Без единна мисия и принципи вашите примерни действия могат да останат незабелязани.

Решение: Документирайте своята визия и философия на лидерството. Обсъждайте я редовно с членовете на екипа си. Насърчавайте ги да вземат решения въз основа на принципите, ценностите и убежденията, които сте определили заедно.

Делегиране

Всеки мениджър, колкото и опитен да е, в даден момент се сблъсква с трудности при делегирането. Понякога в екипа му може да няма подходящ човек, който да изпълни задачата. Друг път самият той може да не е наясно какво точно му е необходимо.

Решение:

Документирайте подробно работата, която трябва да бъде свършена, очакванията, целите и резултатите. Записването им създава яснота и служи като referencia.

Осигурете всички необходими ресурси за изпълнение на задачите.

Обяснете как искате да бъде направено (документ, в който подробно се описва „ето как бих го направил аз“ е чудесен начин да дадете пример).

Когато актуализирате документацията, маркирайте екипите си, за да не се пропусне информацията. ClickUp Assign Comments позволява точно това.

Планирайте редовни срещи и давайте обратна връзка за напредъка.

Справяне с промените

Промяната е трудна, не само за екипите, но и за лидерите. Когато ситуацията е нестабилна и постоянно се променя, да водиш с личен пример може да бъде трудно.

Решение:

Опитайте се да научите колкото се може повече за промяната.

Извършете планиране на сценарии, за да сте подготвени за възможни сътресения.

Приемете открито непредсказуемостта и уверете екипите си, че сте с тях.

Бъдете съпричастни и предлагайте подкрепа и ресурси на вашите екипи.

Самоуправление

Може да звучи глупаво, но за да давате пример, трябва да можете да се управлявате умело. На много лидери липсва тази качество. Самите те могат да бъдат преуморени, темпераментни или срамежливи, което неволно създава подобна култура сред екипите им.

Решение:

Очертайте ясно целите и поведението си.

Напомняйте си всеки ден за ценностите си, за да се държите в съответствие с тях.

Провеждайте редовни самооценки, за да видите дали давате правилния пример.

Събирайте обратна връзка от екипа и преоценявайте представянето си.

Предимства и недостатъци на лидерството чрез личен пример

Да давате пример е чудесна стратегия по различни причини.

Уважение : Когато лидерът следва собствените си думи, членовете на екипа са по-склонни да го уважават.

Доверие : Мениджърът, който дава пример, познава трудностите на своя екип. Затова той е най-достоен за доверие.

Позитивна работна култура : Добрите лидери се уверяват, че техните екипи знаят, че те не говорят от своята кула от слонова кост. Това създава позитивна работна среда.

Прозрачност : Когато давате пример, вие се отнасяте с другите така, както бихте искали те да се отнасят с вас. Това създава емпатия, състрадание и прозрачност.

Морал : Знанието, че вашият мениджър се придържа към същите стандарти, към които се придържат членовете на екипа, повишава морала на служителите.

Лоялност на клиентите: Щастливите и уважителни служители се отнасят добре с клиентите си, създавайки чувство на лоялност към марката, което е уникално и специфично за вашата компания.

Това не означава, че даването на личен пример няма своите недостатъци.

Натиск: За начало, поддържането на определен стандарт може да се отрази зле на лидера. Това ви дава усещането, че трябва да сте непогрешими, което може да бъде голям натиск.

Ерозия на доверието: Всяка несъответствие в поведението може да доведе до ерозия на доверието, което може да бъде почти невъзможно да се възстанови.

Прекалено тактичен: Когато давате пример, рискувате да станете прекалено тактичен, показвайки на всички какво и как да правят работата си. Това може да отнеме от времето, което ви е необходимо, за да бъдете стратегически и да имате визия.

Както при всеки стил на лидерство, горните недостатъци могат да бъдат преодолени с малко мисъл, емпатия и стратегически подход.

Водете с личен пример с ClickUp

Според безсмъртните думи на Томас Дж. Уотсън, първата стъпка към лидерството чрез личен пример е да управлявате себе си. Поставянето на цели, документирането на философията ви, проследяването на представянето ви и дори воденето на дневник всеки ден могат да ви помогнат да направите чудесен старт. Щом разберете себе си, е време да опознаете екипа си и да го водите чрез личен пример.

Независимо коя от горните десет стратегии следвате, можете да постигнете много по-добри резултати с помощта на надежден инструмент за управление на екип като ClickUp.

Създаден като цялостен софтуер за управление на проекти, ClickUp ви предоставя всички инструменти, от които се нуждаете, за да управлявате себе си и екипа си.

Имате нужда да запишете личните си цели? Опитайте ClickUp Goals. Харесвате да водите редовно дневник? Използвайте ClickUp Docs. Ръководите проектен екип? Използвайте изгледа ClickUp Workload, за да разпределите работата справедливо. Искате да събирате обратна връзка? Използвайте някой от шаблоните за обратна връзка.

