ISFP срещу INFP: разлики и прилики в личността на работното място

Мелани и Джон са интроверти, но тяхното виждане за живота е коренно различно.

Мелани подхожда към живота с практичен ум – тя не се влияе от емоциите, когато взима важни решения. Тя разчита на реалните си преживявания и действа на базата на логиката.

От друга страна, Джон вярва в бъдещето. Неговите решения са по-скоро емоционални, отколкото основани на реалността.

Какво ги прави различни? Отговорът се крие в индикатора за тип на Майърс-Бригс (MBTI) – Мелани е ISFP (интровертна, сензитивна, емоционална, възприемчива), докато Джон е INFP (интровертен, интуитивен, емоционален, възприемчив) според 16-те различни типа личности съгласно рамката.

Преди да обсъдим ISFP срещу INFP, нека разберем защо тази концепция е важна за съвременните работни места и обществото.

Тест за личност на Майърс-Бригс: кратък преглед

Мейърс-Бригс Тип Индикатор (MBTI) е въпросник за самооценка, който ви помага да научите повече за себе си. От начина, по който възприемате информацията, вземате решения и сътрудничите с другите, този тест предлага поглед към чертите, които ви правят такъв, какъвто сте.

Този тест за личност помага за следното:

Избор на професия, която съответства на типа личност на даден индивид

Опознайте силните и слабите страни на различните типове личности.

Създаване на работна среда, в която всички личности могат да се развиват

Разпределяйте задачите според личностните типове, за да използвате максимално потенциала на всеки.

Разбиране на себе си и водене на пълноценен и удовлетворяващ живот

Независимо дали искате да се опознаете по-добре или сте мениджър по човешки ресурси, който се интересува от получаване на информация за своите служители, оценката MBTI ще ви бъде от голяма полза.

Методологията на Майърс-Бригс анализира личността по четири скали: Екстравертност (E) срещу интровертност (I): Тази скала измерва откъде черпят енергия отделните индивиди. Екстравертите са по-отворени и черпят енергия от социалните взаимодействия, докато интровертите са по-сдържани и черпят енергия от самотата. Сензорност (S) срещу интуиция (N): Тази скала се отнася до начина, по който хората възприемат информацията. Сензорните личности разчитат на конкретни данни и се фокусират върху настоящето, докато интуитивните личности предпочитат да интерпретират модели и възможности, често фокусирайки се върху бъдещето. Мислене (T) срещу Чувстване (F): Начинът, по който хората вземат решения, се основава на тази скала. Мислещите хора дават приоритет на логиката и обективния анализ, докато Чувстващите хора вземат предвид емоциите и ценностите, когато правят избор. Съждение (J) срещу възприятие (P): Тази скала се отнася до начина, по който хората подхождат към външния свят. Съдителите предпочитат структурата и организацията, докато възприемащите са по-гъвкави и спонтанни.

Тези четири скали се комбинират, за да образуват 16 възможни типа личности, два от които са ISFP и INFP.

ISFP срещу INFP личностни типове на един поглед

Ето кратък преглед на личностните типове ISFP и INFP.

Разлики

ISFP INFP Основани на момента Ориентирани към бъдещето Изразяват се чрез действия (напр. рисуване) Изразяват се чрез думи (напр. поезия) Обичащи забавленията Тревожен Практически Мечтател Сработва се добре с нови хора Не се разбира добре с нови хора

Прилики

Наслаждавайте се на времето, прекарано в самота.

Чувствителни

Емпатичен

Независим

Скоро ще влезем в подробности, но преди това нека разберем отделните типове личности.

Какво е ISFP тип личност?

В рамката на личностните типове на Майърс-Бригс, ISFP означава интуитивен, чувствителен, емоционален и възприемчив. ISFP (известни още като „авантюристи“) са креативни, реалистични, съпричастни, независими и любознателни. Те имат силна артистична чувствителност и вродена склонност към изследване на нови неща.

Ключови характеристики на ISFP

Ето някои характеристики, които ISFP притежава:

ISFP са интроверти – те се наслаждават на собствената си компания и предпочитат да прекарват времето си сами, за да се свържат отново със себе си.

Те се доверяват повече на сетивата си или на наблюденията си от реалния живот, отколкото на интуицията си.

Емоциите са по-важни за тях от логиката.

Те са отворени и гъвкави – прекалената организираност и строгост не са по техния вкус.

Силни и слаби страни на ISFP

Силни страни

ISFP вярват във философията „живей и остави другите да живеят“, което ги прави оптимистични, безгрижни и забавни.

Те са чувствителни и разбират чувствата на другите.

Те са изключително въображателни.

Те обичат да изследват и да откриват неизвестното.

Те притежават отлични умения за решаване на проблеми.

Индивидуалността им ги отличава

Слаби страни

ISFP типовете намират за трудно да се ангажират с нещо за дълъг период от време.

Те се мъчат да създадат план за себе си или да следват такъв.

Те често черпят самочувствието си от постиженията си, което ги прави силно конкурентни.

Тяхната предпочитание към автономност затруднява адаптирането им в строги, структурирани работни пространства или академични среди.

ISFP на работното място

На работното място ISFP са прагматични, кооперативни и независими, но са отворени към сътрудничество, когато имат до себе си екип с подобно мислене. Нека разберем как този тип личност се представя като лидери и членове на екип, каква е тяхната работна етика и какъв стил на управление възприемат.

ISFP в лидерството

ISFP обикновено избягват лидерските роли, но се справят добре, когато ръководят малка група от сътрудничещи си членове на екипа.

Като лидери, те поставят реалистични цели, а не прекалено амбициозни, и полагат допълнителни усилия, за да помогнат на членовете на екипа. Емпатията им ги прави отлични слушатели – те могат да разберат проблемите, с които се сблъскват членовете на екипа. Стилът им на лидерство се състои по-скоро в тихото даване на пример, отколкото в упражняване на власт.

Лидерите ISFP са опитни в разбирането на изискванията на проектите и разпределянето на ресурсите според тях. Те работят добре и при постоянно променящи се изисквания на проектите, тъй като се адаптират бързо към промените.

ISFP като служители

ISFP обичат работа, която съответства на техните ценности и цели. На работното място те се наслаждават на дейности или задачи, свързани с осезаеми резултати. Те предпочитат учтива и сътрудническа физическа среда, в която могат да работят независимо. Тяхната естетическа чувствителност често изисква работното място (или поне кабината/работното им бюро) да бъде визуално привлекателно.

Този тип личност обича да работи самостоятелно, но се развива добре и като част от екип. Като членове на екип, ISFP са склонни да бъдат полезни, гъвкави, отворени към обратна връзка, иновативни и лоялни. Тяхната вродена интровертност ги прави несклонни към публични изяви или роли, свързани с ръководене на голям екип.

Работата със стресиращи срокове или строги структури може бързо да ги изтощи, както и работната култура с много конфликти.

Кариерни пътища за ISFP

Ето някои кариерни пътища, които можете да проучите като ISFP: Художник

Моден дизайнер

Графичен дизайнер

Интериорен дизайнер

Музикант

Шеф

Бижутер

Цветар

Социален работник

Учител

Медицинска сестра

Мениджър в търговията на дребно

Какво е личностният тип INFP?

В оценката MBTI, INFP означава интровертност, интуиция, чувствителност и възприемане. INFP (известни още като медиатори или идеалисти) се чувстват заредени с енергия, когато прекарват време в самота, обмислят възможности и живеят в хармония със своите ценности и принципи. Те са нежни, съчувствени и спонтанни и се интересуват от личностното си развитие и това на другите.

Ключови характеристики на INFP

Ето някои забележителни характеристики на INFP:

INFP следват сърцата и емоциите си, което ги прави чувствителни.

Те са мечтатели, които винаги гледат на нещата в по-широк план.

Те изглеждат срамежливи и сдържани.

Те се стремят да оставят положително влияние върху света.

Силни и слаби страни на INFP

Силни страни

INFP личностите се наслаждават на собствената си компания, но също така изграждат дълбоки и значими взаимоотношения с близък кръг от приятели.

Те са изключително страстни – влагат сърце и душа във всяка работа, която правят.

Те вдъхновяват другите с емпатия и щедрост.

Те са с отворено съзнание и не осъждат мненията, изборите или решенията на другите.

Те подхождат към проблемите от уникални перспективи.

Те разрешават конфликти и установяват хармония.

Слаби страни

INFP се борят да се отворят и да споделят чувствата си.

Те се чувстват изтощени след социални контакти

Тяхната перфекционистка природа ги прави прекалено самокритични.

Тенденцията да угождават на другите им пречи да поставят собствените си нужди на първо място.

INFP на работното място

INFP се притесняват по-малко за отмятането на задачите си или за увеличаването на приходите; те се стремят да помагат на другите на работното място. Харесват положителните отзиви, имат висока самооценка и се наслаждават на свободата да разгърнат творческата си страна.

INFP в лидерството

Лидерите INFP ръководят с интуиция. Те поставят идеалистични цели, като имат предвид по-голямата картина. Оптимистичният им поглед към бъдещите възможности насърчава членовете на екипа да се стремят по-усилено и да дават най-доброто от себе си, за да постигнат целите.

INFP могат бързо да свържат действията с резултатите, което им помага да очертаят необходимите стъпки за изпълнение на задачата, да изготвят подходящ план за проекта и да делегират работата.

Като лидери или мениджъри, те са ангажирани с растежа и развитието на себе си, на другите членове на екипа и на организацията.

INFP като служители

INFP служителите процъфтяват в малки екипи, където могат да имат значими взаимодействия. Големите екипи и поредицата от срещи могат да изчерпят енергията им, така че те функционират по-добре, когато има добър баланс между интерактивна работа и самостоятелна работа.

Те са страстни по природа и когато участват в проект, към който изпитват силни чувства, полагат всички усилия в него. Въпреки че са интроверти, те могат да изграждат лесни професионални взаимоотношения с членовете на екипа.

Тяхната креативност и склонност към иновации ги правят отлични в мозъчната атака, решаването на сложни проблеми и добавянето на творчески елемент към рутинните задачи. Тяхната емпатия и разбиране улесняват разрешаването на конфликти.

Кариерни пътища за INFP

Ето някои кариерни пътища, които можете да проучите като INFP: Мултимедиен артист

Графичен дизайнер

Писател

Филмов редактор

PR мениджър

Специалист по човешки ресурси

Консултант по психично здраве

Психолог

Учител/професор

Диетолог

Куратор

Библиотекар

Заешка дупка: Разгледайте книгите за INFP, за да научите повече за този тип личност и да се впуснете в пътешествие към самопознание.

Основни разлики и прилики между ISFP и INFP

Лесно е да се объркате между ISFP и INFP, като се има предвид колко сходни са някои от техните характерни черти, но двата типа имат и някои явни разлики.

Основни разлики

ISFP и INFP имат много общи черти благодарение на една и съща доминираща функция (интровертно чувство или Fi) и една и съща подчинена функция (екстравертно мислене или Te). Въпреки това, спомагателните и третичните функции са различни. Разгледайте тази таблица:

Когнитивни функции ISFP INFP Доминираща функция Интровертно чувство (Fi) Интровертно чувство (Fi) Спомагателна функция Екстравертно възприятие (Se) Екстравертна интуиция (Ne) Третична функция Интровертна интуиция (Ni) Интровертно възприятие (Si) Недостатъчна функция Екстравертно мислене (Te) Екстравертно мислене (Te)

Сега нека разгледаме по-подробно как се проявяват разликите във функциите на двата типа личности:

1. Гледни точки към живота

ISFP са прагматични – те възприемат света чрез сетивата си и вземат решения въз основа на личния си опит. Те остават заземени в настоящия момент и приемат нещата такива, каквито са.

За разлика от тях, INFP се фокусират върху абстрактни концепции и възможности, а не върху преживявания. Те са мечтатели и визионери, които не откъсват поглед от бъдещите възможности.

2. Начини на изразяване

В душата си ISFP изразяват себе си чрез действия, като рисуване, изкуство и музика.

За разлика от тях, INFP личностите се наслаждават на интелектуални занимания чрез думи, като писане на есета, романи или поезия.

3. Вземане на решения

ISFP се основават на личните си ценности и непосредствени сетивни преживявания, когато вземат решения.

За разлика от тях, INFP личностите обмислят своите ценности и принципи, както и дългосрочната си визия, преди да вземат важни житейски решения.

3. Темперамент

ISFP са весели и спонтанни – типът, който живее безгрижно. Те знаят как да се забавляват.

В контраст с това, INFP се борят със сложността на своите мисли. Те намират за трудно да се отпуснат и често се чувстват тревожни за бъдещето.

4. Взаимоотношения

ISFP личностите обичат уединението и тишината, но също така лесно се запознават с нови хора.

В контраст с това, INFP се страхуват от отхвърляне и се борят да създават нови връзки.

5. Стил на работа

ISFP могат да бъдат добри в справянето с няколко задачи едновременно.

За разлика от тях, INFP предпочитат да завършат текущата задача, преди да преминат към следващата.

6. Гледни точки към материални притежания

Като Se-Ni типове, ISFP често предпочитат по-хубавите неща в живота, като статус и материални притежания.

За разлика от тях, INFP са Ni-Se типове, които се задоволяват с необходимото и са склонни към материален минимализъм.

Основни прилики

Общата склонност към интровертност, чувствителност и възприемане води до много прилики между ISFP и INFP:

1. Интровертно чувство (Fi)

И двата типа се ръководят от Fi, което ги прави дълбоко вкоренени в своите ценности, емоции и вярвания. Те дават предимство на автентичността пред влиянието на външния свят.

2. Предпочитание към възприемане

И ISFP, и INFP имат предпочитание към възприемането, което ги прави адаптивни. Те са отворени към конструктивна обратна връзка и промени, предпочитат минимално планиране и решават нещата в движение.

3. Емоционална чувствителност

И двата типа са дълбоко съпричастни и състрадателни към чувствата на другите хора. Те се поставят на мястото на другите, за да разберат емоционалното им състояние и да се свържат с близките си приятели на по-дълбоко ниво.

4. Творческо изразяване

ISFP и INFP имат склонност да се отдават на творчески изяви като изкуство, музика, писане или други форми на самоизразяване. Те обичат да използват своята креативност, за да бъдат интроспективни и да изразяват емоциите си.

5. Нужда от автономност

И двата типа са склонни да бъдат гъвкави и отворени, ценят свободата и автономността. Не харесват строгите структури или правила, които могат да ограничат тяхната индивидуалност.

Стратегии за сътрудничество между ISFP и INFP

Щастливата и продуктивна работна култура е такава, в която различните личности се чувстват комфортно и получават подходящи възможности да покажат потенциала си. Ето някои ключови стратегии, които лидерите и мениджърите могат да използват, за да овладеят управлението на съвместната работа:

1. Създайте работна среда, подходяща за различни типове личности.

Стремете се да създадете баланс между автономност и сътрудничество, за да отговорите на разнообразните стилове на работа на различните типове личности. Прекалената автономност може да накара екстровертите да се чувстват самотни и без подкрепа на работното място, докато прекаленото наблягане на сътрудничеството може да изтощи енергията на интровертите.

Инструмент за управление на работата и онлайн сътрудничество може да ви помогне да балансирате двата аспекта, да повишите ефективността и да култивирате продуктивно мислене сред екипите.

Използвайте множество начини за комуникация, което дава възможност на служителите да изберат метода, който им подхожда най-добре, или да преминават от един канал към друг, ако желаят.

Общувайте с членовете на екипа, задавайте въпроси, споделяйте ресурси или следете в реално време с функции за чат. Използвайте функцията @mention в коментарите към задачите и управлявайте комуникациите в екипа под един покрив.

Сътрудничейте си с помощта на чат прозореца на ClickUp и задавайте коментари, за да се обърнете към конкретни членове на екипа.

Обединете отдалечените екипи и им помогнете да си сътрудничат по проекти с дигитални бели дъски. Провеждайте мозъчни бури, добавяйте бележки, създавайте работни процеси и добавяйте контекст към идеите си, като свързвате проследими задачи или външни ресурси.

Сътрудничейте с екипа си и планирайте работния си процес с ClickUp Whiteboards.

Организирайте комуникацията в екипа с функции за запис на екрана, за да изпращате бързо гласови или видео бележки и да пропускате ненужни срещи.

Продължете разговорите с видеосъобщения, използвайки ClickUp Clips.

Използвайте персонализираните шаблони за комуникационни планове, за да предадете посланието по начин, който работи за всички.

Например, можете да съобщавате правилната информация на правилните хора с помощта на шаблон за комуникационен план.

Очертайте съобщенията, които искате да изпратите на вашите екипи, заедно с целевата аудитория, целите, каналите за доставка и честотата.

Използвайте предварително зададения изглед на бялата дъска, който е разделен на подредени колони, и определете вашите комуникационни цели, структура на съобщенията, комуникационни канали, честота и график, за да поддържате всички на една и съща страница.

В допълнение към това, можете да използвате шаблон за доклад за комуникационна матрица, за да държите всички в течение и да идентифицирате евентуални пропуски в комуникацията.

Създайте изчерпателен преглед, който показва кои екипи са свързани и работят заедно.

Тази персонализирана рамка помага да се определи кои членове на екипа с кого и колко често общуват (за официални цели, например, служител, който се отчита ежедневно пред мениджъра на екипа). Тя също така предоставя изчерпателен преглед на комуникационните канали на вашата организация.

Използвайте шаблона, за да комуникирате открито, да елиминирате объркването и да подобрите сътрудничеството и вземането на решения на всички нива.

2. Насърчавайте здравословното управление на конфликтите

И ISFP, и INFP предпочитат да избягват конфликти. Въпреки това, конфликти могат да възникнат, когато екипът ви се занимава с комплексни проекти с много заинтересовани страни. В такива случаи не можете да позволите на служителите да оставят проблема на масата и да търсят изход. Трябва да ги въоръжите със стратегии за управление на конфликти, за да знаят как да се справят с проблемите и да ги смекчат, за да може проектът да напредва гладко.

Инструменти за управление на проекти могат да ви помогнат в това. Персонализираните изгледи предлагат актуализации в реално време за проектите. Те улесняват идентифицирането на пречките, преди те да се превърнат в нещо мащабно. Нека разгледаме как:

Проверете състоянието на задачите с един поглед с изглед на списък

Проверете бързо състоянието на проекта с List View на ClickUp и лесно сортирайте задачите, получите обща представа и направете промени в голям мащаб.

Визуализирайте местонахождението на проектите с помощта на Kanban табла и идентифицирайте какво пречи на напредъка.

Плъзгайте и пускайте задачи, сортирайте, филтрирайте и преглеждайте работния си процес по начина, по който искате, с Board View на ClickUp.

Бъдете в крак с задачите си, като използвате календарен изглед – интегрирайте графика си с Google Calendar или Zoom и никога не пропускайте среща или други ангажименти.

Плъзгайте и пускайте задачи и се придържайте към графика си с календарния изглед на ClickUp.

Приоритизирайте задачите, коригирайте графиците, добавете зависимости, получете обща представа за проектите и избегнете конфликти в графиците с диаграми на Гант.

Следете напредъка на проекта по визуално привлекателен начин с диаграмите на Гант на ClickUp.

3. Спестете време с автоматизация

Като мениджъри по човешки ресурси или ръководители на екипи, опитайте се да максимизирате творческия потенциал на ISFP и INFP – използвайте автоматизация, за да се уверите, че те не губят време с рутинни задачи.

AI инструменти могат да помогнат на служителите по много начини:

Генерирайте автоматизирани обобщения на проекти и отчети за състоянието на задачите, документите и членовете на екипа

Създавайте отговори в стенографичен вид и позволете на AI да пише съобщения в подходящ тон.

Автоматизирайте ежедневните срещи и актуализации

Генерирайте автоматично транскрипции на глас и видео

Усъвършенствайте и изработвайте вашите имейли и други комуникационни материали с AI инструменти.

4. Разберете по-добре екипа си

Всеки екип се състои от членове с различни типове личност. Знанието на типа по Майърс-Бригс, към който принадлежат, ще помогне на всички да комуникират по-ефективно помежду си. Това също така ще помогне на ръководителите на екипи да разпределят задачите въз основа на силните страни на типовете личност, така че членовете на екипа да се наслаждават на работата си и да постигат отлични резултати.

Тук може да ви бъде полезен шаблонът „Запознайте се с екипа“ на ClickUp.

Представете вашите служители и техните постижения с шаблон за запознаване с екипа.

Ето някои приложения и предимства на този подход:

Създайте профили на отделните членове на екипа, подчертайте техните умения и постижения и помогнете на съотборниците да се опознаят по-добре.

Представете предимствата на вашата организация на потенциални клиенти и привлечете повече бизнес.

Повишете морала на вашите служители, като ги покажете на уебсайта на вашата компания.

Направете необходимите промени и поддържайте актуална информация за служителите.

5. Съберете мултифункционални екипи

Трябва да предложите единна платформа за насърчаване на сътрудничеството, където отдалечени, мултифункционални екипи могат да се съберат под един покрив.

Защо е важно това? Всяко работно място изисква от членовете на екипа да си сътрудничат, независимо от типа им личност. Степента на сътрудничество зависи от индивидуалните роли, но това не е нещо, което служителите могат да избегнат.

Платформа за управление на проекти може да се персонализира и да отговаря на уникалните нужди на вашата организация и персонал. От екипи за разработка, маркетинг, продажби и дизайн до управление на продукти, подходящият софтуер работи за всички екипи. Независимо дали управлявате лични задачи, фирмени проекти или сътрудничите с други, софтуерът прави всичко това без усилие!

12% от работниците казват, че изцяло дистанционната работа е идеална, докато 48% предпочитат хибридни модели. За да може сътрудничеството да процъфтява в дистанционни или хибридни елементи, обаче, са необходими подходящите инструменти. Съхранявайте задачите, документите, чатовете и проектите си централизирано и с възможност за търсене в едно работно пространство, така че екипите да останат съгласувани – независимо къде работят!

Разбиране и приемане на разликите

Сега, когато сте добре запознати с характеристиките, силните и слабите страни на личностните типове INFP и ISFP, ще ви бъде по-лесно да разберете с кой тип се идентифицирате или към кой тип принадлежат вашите служители.

Приложете тези знания, за да създадете работно място, където хора с различни личности се чувстват комфортно и имат достатъчно възможности за самоизява.

Ако търсите платформа за сътрудничество, която може да бъде адаптирана както за интроверти, така и за екстроверти и амбиверти, има много опции на пазара.