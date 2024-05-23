Как да стимулирате културна промяна в една организация за постигане на успех

Сменяли ли сте някога работа и сте изпитали културен шок? Това преобладаващо чувство, че всичко е толкова различно, дори в пълен контраст с това, с което сте свикнали?

Културата е характерът и структурата на всяка организация. Тя е набор от вярвания, практики и поведения, които всеки в организацията въплъщава. Deloitte установи, че „94% от мениджърите и 88% от служителите считат, че отличителната култура на работното място е важна за успеха на бизнеса“.

Следователно, култивирането на положителна и адаптивна култура на работното място не е просто нещо, което е хубаво да се има; то е стратегическа необходимост за организациите.

Въпреки това, малко организации работят активно за насърчаване на културата на работното място. Само защото лидерите не създават култура, не означава, че няма култура. В действителност е точно обратното.

Ако не създавате активно култура на организацията, ще се появи органична култура, базирана на индивидуалните вярвания и предпочитания на най-гласовитите служители.

За да избегнете тази възможност, вие, като бизнес лидер, трябва да вдъхновявате и да стимулирате промяната в културата. Ето как.

Разбиране на настоящата култура във вашата организация

Преди да изготвите план за промяна, разберете добре какво променяте.

Оценете настоящото състояние: Погледнете как се държат хората, как вземат решения, какво приемат за нормално и т.н. Например, ако вашият инженерен екип смята, че е нормално да забави доставката с две седмици, закъснението може да е част от съществуващата ви култура.

Идентифицирайте неписаните правила: Внимателно проучете неписаните правила и ритуали, които регулират взаимодействията. Ако служителите редовно наричат своите мениджъри „господин“ или „госпожа“, вероятно имате култура на почит, която пречи на по-младите служители да изразяват свободно мнението си.

Изслушайте историите: Общите преживявания на екипите определят начина, по който работят. Потърсете и изслушайте техните истории. Разберете какво ги обединява.

Търсете аспектите, които правят екипите успешни: Процъфтяват ли служителите в атмосфера на доверие, сътрудничество и овластяване? Или се движат в мътните води на недоверието, конкуренцията и страха? Това са въпросите, които направляват процеса на оценяване, предлагайки поглед в душата на организацията.

След като сте сигурни, че разбирате културата на компанията, преценете дали трябва да я промените.

Направете списък с проблемните области и областите, които се нуждаят от подобрение

Отбележете кой/какво причинява културни проблеми

Измерете отклонението от това, което смятате за вашия културен компас

Не забравяйте, че културните проблеми не винаги са очевидни. От спадане на морала на служителите до лидери, които не спазват обещанията си, културните проблеми могат да се проявяват по различни начини. Представете си го като усещане за промяна във вятъра преди да настъпи буря – фино, но несъмнено.

Сега, когато вече познавате настоящата култура на екипа си и пропуските в нея, е време да поемете отговорност.

Ролята на лидерството в насърчаването на културната промяна

Лидерите оказват почти всемогъщо влияние върху формирането на колективните вярвания, ценности и поведения, които определят идентичността на организацията. Техните действия, решения, нагласи и лидерски стратегии задават тона, показвайки на всички как изглежда културата.

Затова не забравяйте, че като бизнес лидер културната промяна започва от вас.

Задайте тона: Никой не обича промените, особено в културата, тъй като те нарушават мускулната памет и естествените поведения. Например, хората могат да проявят съпротива, ако преминете от индивидуална комуникация по имейл към публичен канал в Slack.

Задайте тон, като обясните защо е важно и как ще помогне. Изградете неустоима визия за бъдещето.

Комуникирайте визията: Комуникацията трябва да подкрепя поведението. Изразете ясно корпоративната култура, обяснете защо е важна и след това покажете как да се държите в съответствие с тази култура. Тези шаблони за изявление на визията могат да ви послужат за ориентир.

Създайте табло с визия за вашата организация с ClickUp

Осигурете подкрепа и ресурси: Промяната в културата не е еднократно събитие, а продължителна дейност. Включете културата като част от вашата бизнес стратегия, отпуснете бюджети, осигурете обучение и премахнете пречките пред напредъка.

Водете с личен пример: Въплъщавайте културата. Ако искате да насърчавате култура на прозрачност, бъдете отворени и честни. Ако искате доверие, покажете го, като се доверите на хората си. Ако искате да изградите комуникативно сътрудничество, не вземайте решения самостоятелно.

Бонус: Научете няколко трика и най-добри практики за подобряване на морала на екипа!

Поемете отговорност: Приемете отговорността да вдъхновите културна промяна. Намерете шампиони на промяната сред членовете на екипа си, които да предадат посланието на своите екипи и така нататък.

Като лидер, вече имате основата, за да предизвикате промяна в културата. Преди да предприемете практически стъпки, нека разберем някои принципи.

Принципи на стимулиране на културната промяна

Преди да започнете каквато и да е инициатива за промяна, е полезно да разберете няколко принципа, които ръководят такава културна трансформация. Ето някои от най-ефективните от тях.

Ценности

Ако културата определя как се държите, ценностите на компанията определят защо. Това е основата, върху която се взема всяко решение. Например, ако личната отговорност е ценност, тогава признаването и извиняването за грешки е културното поведение, което следва.

Включване

Организационната култура трябва да бъде отворена към различни групи хора. Не можете да дефинирате ценности или поведения, които конкретно лице/група не може да практикува. Например, ако вашата култура прекомерно цени личното сътрудничество, вие ще отблъснете хората с увреждания, родителите на малки деца, тези с отговорности за грижи и т.н.

Ангажираност

За да бъде културната промяна успешна, тя трябва да прикани всички да участват. Нов набор от процеси/практики, наложени отгоре, е малко вероятно да ангажира служителите.

Като част от вашите инициативи за културна промяна, включете служителите от самото начало. Ангажирайте ги, събирайте обратна връзка и ги мотивирайте.

Благополучие

За да бъдат ефективни инициативите за промяна на културата, те трябва да са в най-добрия интерес както на служителите, така и на организацията. Ако изградите култура на забързаност и натоварена работа, ще компрометирате благосъстоянието на служителите, което в дългосрочен план може да има катастрофални последствия.

Съгласуваност

За да бъде ефективна, корпоративната култура трябва да подкрепя бизнес целите. Тя трябва да е в синхрон с визията, мисията, основните ценности и стратегическите цели на организацията. Без това културата няма да доведе до бизнес успех, което обезсмисля цялата идея.

С оглед на това, нека видим как всъщност можете да предизвикате промяна в организационната култура на практика.

Практически стъпки за насърчаване на културната промяна

Промяната от печалба от 20 милиона долара към 100 милиона долара не е лесна, но е лесно да се разбере, да се представи и да се проследи напредъкът към нея. Желаната културна трансформация рядко, ако изобщо някога, е толкова проста.

Необходим е цялостен план за насърчаване на устойчива промяна в организационната култура. По-долу са някои от основните принципи, които трябва да имате предвид.

1. Дефинирайте вашата култура

Колкото и трудно да е, културата трябва да бъде ясно дефинирана. Обяснете какво е вярването и как се проявява на практика. Включете:

Ценности, които определят вашите решения и поведение

Списък с неща, които казваме/правим/практикуваме или не

Примери за това, което е правилно и погрешно

Шаблонът за корпоративна култура на ClickUp е чудесна отправна точка. Той предоставя готов за употреба, напълно персонализируем документ, който може да ви послужи като манифест!

Централизирайте информацията и ресурсите за корпоративната култура на вашата компания в едно място чрез шаблона за корпоративна култура на ClickUp.

2. Общувайте

Промяната в културата трябва да се комуникира и повтаря редовно. За начало, предложете обучение по култура, за да запознаете екипите с новата култура. След това провеждайте редовно по-малки семинари, за да я повтаряте.

Например, ако въвеждате отвореност в културата си, можете да проведете обучение за това какво е тя и как да я практикувате. След това можете да проведете семинари за даване/получаване на обратна връзка, разрешаване на конфликти, преговори и т.н., за да затвърдите поведението, свързано с отвореността.

Не забравяйте, че еднократна или двукратна ad hoc комуникация не е достатъчна. Трябва да намерите различни начини да информирате и напомняте на служителите редовно. Това изисква планиране на няколко дейности за по-дълъг период от време. Безплатният софтуер за управление на проекти ще ви помогне да изпълните това с подходяща честота.

3. Ангажирайте се

Никога не можете да предизвикате културна промяна, като говорите с хората. Разговорът трябва да бъде двустранен. Затова поканете членовете на екипа да обсъдят новата култура и съответните поведения.

Приемайте обратна връзка и се развивайте. Оценявайте тези, които активно практикуват новата култура. Идентифицирайте ентусиастите и им дайте възможност да насърчават промяната сред своите колеги.

4. Преодоляване

Както при всеки процес на управление на промените, вероятно ще се сблъскате с предизвикателства. Ето някои от най-често срещаните.

Липса на доверие : Членовете на екипа могат да станат цинични или недоверчиви към новите промени, които въвеждате.

Липса на личен стимул : Първият въпрос, който възниква в съзнанието на служителя, е: „Какво ще спечеля от това?“

Липса на взаимодействие : Понякога служителите просто може да не знаят какво се очаква от тях или да се колебаят да задават въпроси и да потърсят яснота.

Липса на осезаем напредък: Промените в културата могат да бъдат почти невъзможни за проследяване

Очаквайте и преодолявайте тези предизвикателства. Ангажирайте служителите проактивно и изградете доверие. Покажете как промяната в корпоративната култура ще се отрази на производителността, резултатите и кариерното развитие на всеки отделен човек.

Създайте начини, по които служителите да могат да потърсят помощ и насоки, ако имат нужда от тях. Използвайте инструменти за комуникация на работното място, за да поддържате структуриран подход към този процес.

Визуализирайте напредъка. Подчертайте примери за тези, които практикуват промяната в културата, и покажете как се прави това.

5. Поддържане

В началните дни на промяната в културата хората ще помнят насоките и ще действат в съответствие с тях. Въпреки това, е изключително често срещано членовете на екипа да забравят тези насоки и да се върнат към старите си навици.

За да се избегне това, лидерите трябва активно да демонстрират новата култура. Това може да бъде нещо толкова просто като да се държи камерата включена по време на срещите или нещо толкова спорно като публичното оповестяване на данни за възнагражденията.

Докато напредвате, изграждайте системи, които поддържат културата. Променете физическата среда или дигиталните инструменти, за да подкрепите по-добре новата си култура. Ако темата е хибридната работа, дайте приоритет на Slack или ClickUp Chat view пред личните срещи.

Като лидер, бъдете промяната в културата, която искате да видите.

Значението на здравето и благосъстоянието в културата на работното място

Динамиката на работното място е била предмет на оживени дебати от незапомнени времена. От индустриалните работници от 19-ти век до днешните работници в сферата на знанието, „културата на работното място“ е претърпяла драматични промени.

Служителите остават свързани с работата си 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата чрез своите преносими компютри и мобилни телефони.

Разпределените екипи са норма в различни индустрии

Работните роли включват много по-сложно решаване на проблеми и творчество, отколкото повтаряне на прости процеси.

Офисите са по-отворени, като се набляга на сътрудничеството, а не на йерархията или индивидуалната продуктивност.

Тази промяна в културата има дълбоко влияние върху физическото и психическото здраве на служителите. Например, да си свързан 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, може да предизвика тревожност и свързани с нея разстройства. Онлайн срещите могат да причинят умора от Zoom и да създадат разсейване.

Добрата новина е, че за разлика от преди, днес организациите инвестират в здравето и благополучието на своите служители като част от културата на работното място. Ето как и защо.

Фокус върху психичното здраве: Лидерите разбират връзката между работата и психичното здраве. За да подкрепят служителите, те предлагат ресурси, консултации, горещи линии, застраховки и др.

Adobe, например, предлага на служителите си стипендии за уелнес, които могат да използват за дейности като членство във фитнес зала, фитнес класове и програми за съзнателност. Това, от своя страна, помага на организацията да изгради здравословна работна среда за всички.

Приоритизиране на баланса между работата и личния живот: Особено след пандемията, организациите въвеждат повече гъвкавост с дистанционна/хибридна работа, възможности за работа от дома и платен отпуск, което може да намали стреса и да предотврати изчерпването.

Това насърчава здравословното ангажиране с работата на служителите и ги освобождава от недоволството, че са заети с работа през целия ден.

Разумно планиране: Екипите се събират, за да оценят и планират времето си разумно. Например, един екип може да сведе до минимум срещите, като документира подробно всичко. Други могат да използват споделени шаблони за работни планове, които да им служат за ориентир.

Това внася предсказуемост в работната рутина, което позволява на проектните мениджъри да предсказват с по-голяма увереност какво ще бъде направено.

Преглед на производителността: Днешните екипи предефинират производителността. За разлика от броя на отработените часове, който се използваше като показател досега, днес екипите измерват резултатите.

Това дава на всички по-голяма яснота. Също така поставя основата за това, което е продуктивно на разумно и приятно ниво. В резултат на това екипите остават продуктивни, без да се изчерпват, което в крайна сметка намалява и отсъствията от работа.

Измерване и наблюдение на културната промяна

Всичките ви усилия са чудесни, но как можете да прецените обективно дали културата се е променила или не?

Измерването на културните промени изисква комбинация от качествени и количествени методи за оценка на промените в нагласите, поведението и нормите в рамките на организацията.

Създайте рамка за измерване

Софтуер за дигитално работно място като ClickUp може да направи всички аспекти на културната промяна достъпни за всеки. Документирайте визията, мисията, ценностите и очакваните поведения с помощта на ClickUp Docs. Споделете ги в цялата организация и поканете хората да ги добавят в отметките си за по-голяма сигурност.

Идентифицирайте ключовите показатели за ефективност (KPI)

Определете конкретни показатели и KPI, които отразяват желаните културни характеристики, и проследявайте напредъка във времето. Показателите могат да бъдат някои или всички от следните.

Разнообразие : Представителство на различни демографски групи и невроразнообразие

Благосъстояние : Нива на стрес, процент на отсъствия и участие в програми за благосъстояние

Производителност : Повишаване на производителността , намаляване на извънредния труд или претоварването на служителите

Задържане: Намаляване на текучеството на персонала в резултат на културата на работното място

ClickUp Goals позволява на организациите да определят и наблюдават KPI, свързани с инициативи за културна промяна.

Вижте, наблюдавайте, проследявайте и постигайте целите си с ClickUp Goals

Събиране на данни

Използвайте анкети, за да получите количествени данни. Можете да проведете анкета за преживяванията на служителите, като CSAT или NPS, за да оцените настроенията. Формулярният изглед на ClickUp е създаден точно за тази цел. Автоматизирайте събирането и анализирането на данни директно в инструмента си за управление на промените.

За по-подробна информация провеждайте наблюдателни проучвания и интервюта. Задавайте проникновени въпроси, за да разберете как екипите възприемат промяната в културата и какво можете да направите по-добре.

Можете да наблюдавате и практиките за сътрудничество с Chat View на ClickUp. Ако хората са уважителни, подкрепящи и приятелски настроени един към друг, това е вашата култура.

Консолидиран изглед на чата в реално време на ClickUp

Анализирайте и оптимизирайте

Съберете данните за по-задълбочен анализ. Идентифицирайте пропуските и изработете стратегия как да ги запълните.

Например, ако една от промените в поведението, които очаквате, е хората да не използват конферентните зали извън резервираното време, можете да създадете мисловна карта на основните причини за това. Възможно е всички срещи във вашата компания да се забавят. Или може би висшестоящите в йерархията не искат да се откажат от местата за срещи.

Отворете ClickUp Whiteboards и избройте всички пречки пред културната промяна. След това се заемете с тях една по една.

Насърчавайте промяната заедно с интерактивната дъска за сътрудничество на ClickUp

Празнувайте успехите

Не забравяйте, че промяната в културата е огромна инициатива, която отнема много време. Затова се научете да цените малките победи и да ги празнувате редовно.

Насърчавайте ефективно промяната в културата с ClickUp

Промяната в културата не се състои само в промяна на начина, по който се правят нещата. Тя прониква по-дълбоко в трансформирането на това, което хората мислят, вярват, правят и практикуват в контекста на своята работа.

Нещо с такава величина и въздействие не може да се приема леко. Преди да направите промяна, разберете подробно настоящото състояние. Създайте ясен и изпълним план с ангажимент за прозрачност, включване и благополучие.

Използвайте всеки инструмент в арсенала си, за да предизвикате положителна промяна в културата. В ClickUp разбираме вашите стремежи и се ангажираме да ви предоставим мощни инструменти.

Документирайте вашия културен манифест с ClickUp Docs. Проследявайте напредъка си с ClickUp Goals. Сътрудничество в реално време с ClickUp Chat view.

Използвайте всеобхватното цифрово работно пространство на ClickUp, за да стимулирате промяна в културата.

Опитайте ClickUp безплатно още днес.

Често задавани въпроси за промяната в културата

1. Какво движи културната промяна?

Културната промяна е сложен и многостранен процес, повлиян от широк спектър от взаимосвързани фактори. Външните фактори, които водят до културна промяна, включват:

Технологичният напредък катализира промяната в културата. Например, интернет промени начина, по който се разпространява информацията, променяйки властовите структури.

Глобализацията ускорява културната промяна, като улеснява обмена на идеи, стоки и информация през границите.

Промените в демографската структура на населението обединяват различни групи с различни перспективи и традиции.

Социалните движения като движението за граждански права, движението за правата на LGBTQ+ и движението #MeToo влияят върху обществените нагласи и организационните политики.

Икономическите фактори, включително промените в моделите на заетост, разпределението на доходите и поведението на потребителите, оформят културната динамика.

Често бизнес лидерите също се стремят да променят организационната култура отвътре. Поради причини, свързани с иновации, гъвкавост, конкурентно предимство, спазване на нормативните изисквания и др., компаниите бавно и редовно променят културата си.

2. Какъв е най-добрият начин да се осъществи културна промяна?

Най-ефективният начин за осъществяване на културна промяна зависи от вашия контекст, цели и предизвикателства. Някои от често прилаганите стратегии за управление на промяната са:

Лидерски дух: Изразяване на убедителна визия и водене с личен пример

Комуникация: Обучаване на хората за причините за промяната, нейните ползи и как тя помага на всички в организацията

Отговорност: Поемане на отговорност от страна на отделни лица и групи за спазването на желаните културни норми

Управление на ресурсите: Обучение и подкрепа на членовете на екипа, насърчаване на експериментирането и отбелязване на успехите

Механизми за обратна връзка: Гъвкавост и адаптивност за реагиране на непредвидени предизвикателства и възможности

3. Как се ръководи промяна в културата?

Воденето на културна промяна изисква обмислен и стратегически подход. Ето няколко стъпки за ефективно водене на културна промяна: