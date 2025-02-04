10 алтернативи на Databox за проследяване и отчитане на данни през 2025 г.

Вероятно вече сте запознати с Databox. И някои от вашите колеги в бранша със сигурност го използват за проследяване на данни, вградени анализи и отчитане.

Въпреки полезността си, Databox може да се окаже недостатъчен при обработката на сложни задачи с данни. Той също така не разполага с разширени аналитични функции и може да бъде скъп при интензивно използване.

Присъединете се към нас, за да разгледаме 10-те най-добри алтернативи на Databox. От лесни за използване интерфейси до усъвършенствани възможности за прогнозна аналитика, тези инструменти за визуализация на данни предлагат нещо за всеки.

Какво трябва да търсите в алтернативите на Databox?

Много алтернативи на Databox могат да ви предоставят необходимата функционалност и гъвкавост. Но кои са ключовите функции, на които трябва да обърнете внимание?

Един наистина модерен и ефективен софтуер за бизнес анализи трябва да притежава:

Лесен за използване интерфейс : Търсете инструменти с прост и интуитивен потребителски интерфейс, който не изисква обширно обучение за работа с него.

Опции за персонализиране: Дайте предимство на алтернативите на Databox, които ви позволяват да адаптирате отчетите и интерактивните табла към вашите специфични нужди и брандинг.

Поддръжка на интеграция: Обмислете платформи, които могат безпроблемно да се интегрират с вашия съществуващ софтуер и източници на данни, като CRM или платформи за автоматизация на маркетинга.

Разнообразни формати за визуализация на данни: Би било добра идея да изберете инструменти, които могат да комбинират данни и да ги представят по визуално привлекателен и информативен начин, включително диаграми, графики и топлинни карти.

Информация в реално време: Разгледайте алтернативи на Databox, които предлагат възможности за проследяване и отчитане на данни в реално време, което може да бъде от решаващо значение за наблюдение на кампании и вземане на навременни решения.

Мобилна достъпност: Решенията, които имат мобилно приложение или са мобилно отзивчиви за достъп в движение, може да са за предпочитане, като ви позволяват да останете свързани и информирани отвсякъде.

Гъвкави разходи: Най-добрите алтернативи на Databox ще се вписват в бюджета ви, като се вземат предвид всички допълнителни функции или добавки, които могат да доведат до допълнителни разходи.

Силна поддръжка на клиенти: Намерете алтернатива, която предлага надеждна поддръжка на клиенти, за да ви помогне с проблеми като настройка, отстраняване на неизправности и обучение.

10-те най-добри алтернативи на Databox за използване през 2024 г.

Сега, когато знаем какво да търсим в една алтернатива на Databox, нека разгледаме инструменти, които предлагат някои или всички от тези функции.

1. Looker Studio

чрез Looker Studio

Looker Studio (по-рано Google Data Studio) е част от Looker, платформа за бизнес анализи (BI) и аналитика, собственост на Google Cloud. Тя ви помага да създавате и споделяте персонализирани данни, включително отчети и интерактивни табла. И можете да направите всичко това, без да пишете SQL заявки или да използвате сложни BI инструменти!

С Looker Studio можете да комбинирате данни от всичките си любими източници, като CRM или маркетингови платформи, за да получите пълна картина на вашия бизнес.

А най-хубавото? Тя е безплатна, винаги актуална и с широки възможности за персонализиране, което я прави една от най-популярните алтернативи на Databox.

Най-добрите функции на Looker Studio

Настройте сигнали въз основа на конкретни прагове за данни и бъдете незабавно уведомявани в случай на значителни промени.

Сътрудничейте с членовете на екипа и лесно споделяйте отчети и табла.

Вградете отчети и табла в други приложения и уебсайтове

Получете контрол на достъпа и криптиране на базата на роли за по-голяма сигурност на данните.

Разгледайте данните си с помощта на широка гама от интерактивни визуализации, включително диаграми, графики и карти.

Ограничения на Looker Studio

Това може да бъде сложно за потребители, които не са запознати с концепциите за моделиране и визуализация на данни.

Възможно е да не се интегрира с всички ваши корпоративни инструменти и платформи за визуализация на данни.

Цени на Looker Studio

Looker Studio: Безплатно

Looker Studio Pro: 9 USD/месец на потребител, на проект

Оценки и рецензии за Looker Studio

G2 : 4. 4/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 200 отзива)

2. Metrics Watch

чрез Metrics Watch

Metrics Watch е проектиран да проследява и отчита ключови показатели за ефективност (KPI), свързани с бизнес и маркетингови показатели. Той ви помага да наблюдавате ефективността на вашия уебсайт, каналите в социалните медии и маркетинговите кампании.

С автоматизираните функции за проследяване и отчитане в реално време можете да сте в крак с показателите си и да вземате информирани решения за подобряване на бизнес резултатите си.

Metrics Watch предлага персонализирани табла, планирани маркетингови отчети и опции за визуализация на данни. Всичко това прави анализа на вашите KPI много по-лесен!

Най-добрите функции на Metrics Watch

Събирайте данни от различни източници, като Google Analytics, платформи за социални медии и персонализирани източници, като елиминирате ръчното въвеждане на данни завинаги.

Следете най-новите данни за производителността в реално време

Планирайте маркетингови отчети, за да получавате редовни актуализации на KPI показателите , без да се налага да проверявате инструмента ръчно.

Експортирайте данни в различни формати, като CSV и Excel, за по-нататъшен анализ или споделяне.

Ограничения на Metrics Watch

Платен инструмент. Цената може да бъде ограничение за по-малките предприятия.

Ограничени възможности за персонализиране, особено ако се нуждаете от високоспецифични възможности за проследяване.

Цени на Metrics Watch

Стартово ниво: 29 $/месец

Pro: 50 $/месец

Премиум планове: 100 $/месец

Предприятие: Индивидуални цени

Metrics Watch оценки и рецензии

G2 : Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

3. Anaconda

чрез Anaconda

Anaconda предоставя централизирана платформа за визуализация на данни за управление и мониторинг на потоци от данни, модели и аналитични работни процеси. Тя опростява управлението на пакети и среда и включва AI-базиран асистент за кодиране, който подпомага разработката.

Този BI инструмент може също да проследява ефективността и използването на модели за машинно обучение, за да наблюдава точността на моделите, показателите за ефективност и данните, използвани за обучение и оценка на моделите.

С Anaconda Enterprise можете да проследявате и наблюдавате изпълнението на работните процеси за анализ на данни. Това включва проследяване на изпълнението на индивидуални задачи, зависимостите между задачите и цялостния напредък на работния процес.

Най-добрите функции на Anaconda

Документирайте и управлявайте метаданни (източник на данни, схема и статистика за използване) за данните.

Получете достъп до хиляди пакети за наука за данните и машинно обучение, включително решения с отворен код.

Интегрирайте с популярни решения за съхранение на данни, като Hadoop и AWS S3, и рамки за машинно обучение, като TensorFlow и PyTorch.

Работете с големи обеми данни

Ограничения на Anaconda

По-малко гъвкави за организации, които използват разнообразен набор от аналитични платформи

Ограничени възможности в нишови или напреднали случаи на използване на анализи

За организации, които все още не използват продуктите на Anaconda, може да се наложи допълнително обучение и инвестиции.

Няма безплатна версия

Цени на Anaconda

Бизнес: 50 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Anaconda

G2 : 4. 6/5 (над 120 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 70 рецензии)

4. GeckoBoard

чрез GeckoBoard

Geckoboard е табло в реално време, което ви помага да визуализирате и анализирате данни и ключови показатели по начин, който работи най-добре за вас.

Той предлага и джаджи, които показват най-важните данни от приложения като Google Analytics и Salesforce, като диаграми, таблици и текст. След това можете да споделите тези табла с членовете на екипа и множество клиенти, което улеснява наблюдението на производителността и проследяването на напредъка.

Като една от по-простите алтернативи на Databox, Geckoboard е лесна за използване. Тя автоматично актуализира данните в реално време, предоставяйки най-актуалната информация. Този софтуер за KPI дори ви позволява да филтрирате данните; сега можете да се съсредоточите върху конкретни подгрупи от информация.

Най-добрите функции на GeckoBoard

Изберете от разнообразие от теми, оформление и цветови схеми, за да персонализирате външния вид на таблото с данни.

Задайте разрешения за данните, така че само оторизирани потребители да имат достъп до чувствителна информация.

Прегледайте исторически данни, за да проследите тенденциите във времето.

Ограничения на GeckoBoard

Персонализираните източници на данни може да изискват допълнително програмиране и технически познания за сложни трансформации на данни.

Има ограничение за количеството данни, които могат да се показват в един widget.

Няма безплатна версия

Цени на GeckoBoard

Essential: 49 $/месец

Pro: 99 $/месец

Мащаб: 699 $/месец

Оценки и рецензии за GeckoBoard

G2 : 4. 3/5 (40+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 100 отзива)

5. Whatagraph

чрез Whatagraph

Whatagraph е всеобхватен и лесен за използване инструмент за отчитане на клиенти, създаден да опрости визуализацията и анализа на данни за дигитални маркетингови кампании. Той предлага много функции, включително персонализирани шаблони, проследяване на данни в реално време и автоматично генериране на отчети.

С интуитивния си интерфейс можете лесно да създавате визуално привлекателни маркетингови отчети, които представят ключови показатели за ефективността в различни канали, като социални медии и имейл маркетинг.

Whatagraph се интегрира и с популярни платформи като Google Ads, Google Analytics, Facebook Ads и Instagram Insights, което го прави универсален инструмент за маркетолозите.

Най-добрите функции на Whatagraph

Персонализирайте шаблони и генерирайте съобразени с нуждите ви маркетингови отчети.

Проследявайте данни в реално време за актуални анализи

Генерирайте отчети автоматично, за да спестите време

Интегрирайте данни от популярни маркетингови платформи

Работете бързо и без прекъсвания с неговия лесен за използване интерфейс.

Ограничения на Whatagraph

Липса на усъвършенствани бизнес анализи

Ограничена поддръжка за определени източници на данни

Цените може да не са подходящи за малки предприятия или индивидуални маркетинг специалисти.

Цени на Whatagraph

Essential: 249 $/месец (фактурира се ежегодно)

Разширена версия: 499 $/месец (фактурира се ежегодно)

Персонализирано: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Whatagraph

G2 : 4,5/5 (над 260 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (80+ отзива)

6. Klipfolio Powermetrics

чрез Klipfolio Powermetrics

Klipfolio PowerMetrics е облачно базирано BI и инструмент за визуализация на данни, който ви позволява да създавате персонализирани табла и отчети от вашите данни.

Той предлага широка гама от конектори за данни, включително Google Analytics, Salesforce и MySQL, за да ви помогне да интегрирате вашите източници на данни.

Този инструмент за управление на данни също така предоставя библиотека с предварително създадени шаблони и джаджи за табло, което улеснява започването на работа.

Klipfolio PowerMetrics е предназначен за фирми от всякакъв мащаб и може да се използва в различни индустрии. Те предлагат безплатен пробен период и абонаментни планове с цени, базирани на броя потребители и източници на данни.

Най-добрите функции на Klipfolio Powermetric

Изберете от разнообразие от типове диаграми, включително линейни диаграми, стълбовидни диаграми и кръгови диаграми.

Преглеждайте данните си в реално време, за да вземате информирани решения въз основа на най-актуалната информация.

Споделяйте таблата и отчетите си с членовете на екипа

Манипулирайте данните си, използвайки формули и изчисления за гъвкав анализ на данните.

Събирайте данни от различни източници чрез интеграции с dbt, Snowflake, Google Analytics, Hubspot и др.

Ограничения на Klipfolio Powermetrics

Липсват разширени функции за трансформация на данни

Новите потребители намират този инструмент за сложен.

Ценовият модел може да е по-висок за по-големите организации.

Цени на Klipfolio Powermetrics

Безплатно

Стандартен: 300 $/месец

Персонализирано: 800 $/месец (фактурира се ежегодно)

Klipfolio Powermetrics оценки и рецензии

G2 : 4,5/5 (над 250 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 180 рецензии)

7. AgencyAnalytics

чрез AgencyAnalytics

AgencyAnalytics е всеобхватна маркетингова платформа, специално разработена за дигитални маркетолози, които се нуждаят от надеждни инструменти за ефективно проследяване и отчитане на данни от кампании.

Тази платформа за визуализация на данни предоставя интегриран набор от функции, които поддържат SEO, PPC, социални медии, имейл маркетинг и персонализирани отчети.

AgencyAnalytics се отличава като инструмент за отчитане с лесния си за използване интерфейс и възможности.

Можете да извличате данни и да създавате персонализирани отчети за клиенти, като лесно демонстрирате стойността на вашите услуги и предоставяте подробна информация за ефективността на кампаниите.

AgencyAnalytics е сред предпочитаните алтернативи на Databox за маркетингови агенции, свободни професионалисти и вътрешни маркетингови екипи, които искат да оптимизират работния си процес и да реализират успешни кампании.

Най-добрите функции на AgencyAnalytics

Създайте персонализирани табла за проследяване на ефективността на кампаниите в реално време.

Следете класирането на ключови думи, обратните връзки и състоянието на SEO на страницата.

Проследявайте ефективността на рекламите, управлявайте бюджетите и провеждайте проучвания на ключови думи.

Планирайте публикации, проследявайте ангажираността и анализирайте прозренията за аудиторията.

Сегментирайте аудиториите, наблюдавайте ефективността на кампаниите и проследявайте ангажираността с имейли.

Създавайте персонализирани отчети за клиенти с данни от различни платформи.

Ограничения на AgencyAnalytics

Не предлага разширени възможности за социално прослушване, от които някои потребители може да се нуждаят.

Богатите функции и възможности могат да бъдат прекалено сложни за начинаещи.

Някои функции, като бели етикети и отчети за различни кампании, са достъпни само при по-високите ценови нива.

Цени на AgencyAnalytics

Фрийлансър: 12 $/месец за кампания на клиент

Агенция: 18 $/месец за кампания на клиент

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Keyword Rank Tracker е опционален с допълнителна такса от 50 долара на месец.

Рейтинги и отзиви за AgencyAnalytics

G2 : 4,7/5 (277 отзива)

Capterra: 4. 8/5 (113 отзива)

8. Cyfe

чрез Cyfe

Cyfe е приложение за бизнес табло „всичко в едно“, което ви помага да наблюдавате и анализирате данни от различни източници на едно табло в реално време.

Независимо дали проследявате активността в социалните медии, показателите за продажбите или анализите на уебсайта, Cyfe ви дава възможност да създавате персонализирани табла с джаджи, които показват необходимата ви информация с един поглед.

Освен това, с автоматизирани известия и отчети, можете да сте в течение с важните промени, без да се налага да проверявате постоянно.

Най-добрите функции на Cyfe

Следете всички важни бизнес показатели на едно място

Потопете се дълбоко в данните си с персонализирани табла с графики и диаграми по ваш избор.

Настройте сигнали и отчети, за да сте винаги информирани.

Свържете се с над 100 популярни услуги и приложения, за да импортирате данни без усилие.

Споделяйте вграждаеми табла с вашия екип или клиенти за безпроблемно сътрудничество.

Пазете данните си в безопасност с SSL криптиране и контрол на достъпа на потребителите.

Ограничения на Cyfe

Ограничени възможности за визуализация на данни

Стръмната крива на обучение за напреднали функции

Цени на Cyfe

Стартово ниво: 19 $/месец

Стандартен: 29 $/месец

Pro: 49 $/месец

Premier: 89 $/месец

Агенция: Започва от 150 $/месец

Рейтинги и отзиви за Cyfe

G2 : 4,3/5 (над 60 отзива)

Capterra: 4. 6/5 (70+ отзива)

9. DashThis

чрез DashThis

DashThis е мощен инструмент за опростяване на отчитането на вашия дигитален маркетинг. С неговия лесен за използване интерфейс можете лесно да създавате персонализирани табла, които проследяват и анализират вашите маркетингови усилия.

Независимо дали използвате Google Analytics, Facebook Ads или други източници на данни, тази платформа за визуализация на данни безпроблемно интегрира данни от тези и много други платформи, за да ви предостави цялостен поглед върху вашите резултати.

Можете да персонализирате отчетите с джаджи за плъзгане и пускане, да ги споделяте с екипа си или клиентите си и дори да планирате автоматични актуализации по имейл.

Най-добрите функции на DashThis

Създавайте персонализирани и визуално приятни табла с джаджи от различни източници на данни.

Консолидирайте данни от Google Analytics, Facebook Ads и други

Планирайте актуализации по имейл и изпращайте отчети автоматично.

Създавайте отчети с бял етикет с вашата марка

Започнете бързо с предварително зададени шаблони за стандартни отчети.

Споделяйте отчети във формати PDF, Excel или CSV.

Ограничения на DashThis

Забавяне при обработката на външни източници на данни

Ограничени възможности за експортиране и форматиране на отчети

Цени на DashThis

Индивидуален: 49 $/месец

Професионална версия: 149 $/месец

Бизнес: 289 $/месец

Стандартен: 449 $/месец

Оценки и рецензии за DashThis

G2 : 4. 8/5 (70+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (20+ отзива)

10. Datapad

чрез Datapad

Datapad е проектиран да опрости създаването, визуализирането и споделянето на анализи на данни без кодиране.

Интуитивният интерфейс с функция „плъзгане и пускане” ви позволява да манипулирате и визуализирате данните си без усилие. Независимо дали работите с електронни таблици, бази данни или API, Datapad ви предлага всичко необходимо.

Този инструмент за визуализация на данни предлага надеждни функции за сътрудничество и безпроблемна интеграция с други инструменти като GitHub и Slack.

Най-добрите функции на Datapad

Анализирайте лесно сложни набори от данни с помощта на интуитивен интерфейс с функция „плъзгане и пускане”.

Създавайте впечатляващи визуализации, които оживяват данните ви и ги правят лесни за разбиране.

Сътрудничество безпроблемно с вашия екип, като позволявате на няколко потребители да работят едновременно по един и същ проект.

Защитете вашата чувствителна информация с функции като контрол на достъпа въз основа на роли и криптиране на данни.

Използвайте разширени аналитични възможности, като прогнозно моделиране и машинно обучение, за да получите по-задълбочени анализи от вашите данни.

Ограничения на Datapad

Опциите за визуализация имат ограничени възможности за персонализиране в сравнение с други платформи, което може да затрудни потребителите с конкретни нужди по отношение на дизайна.

Потребителите могат да срещнат проблеми със съвместимостта с определени файлови формати или структури на данни.

Цени на Datapad

Безплатно

Стандартен: 30 $/месец

Бизнес: 100 $/месец

Оценки и рецензии за Datapad

G2 : 4. 2/5 (20+ отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Сега знаете най-добрите алтернативи на Databox, ако търсите инструмент, предназначен изцяло за визуализация на данни. Но какво да кажем за други инструменти, които могат да следят напредъка в реално време и да предоставят задълбочени анализи на вашия проект, като същевременно предлагат много повече?

Макар да не разполага с възможности за записване и интегриране на данни (поне засега), ClickUp е отлично решение за управление на данни за фирми от всякакъв мащаб. С персонализираните табла на ClickUp можете лесно да управлявате и споделяте анализи на данни в рамките на вашата организация или екип.

Следете продажбите си, генерираните приходи, дейността по продажбите и други с персонализирани отчети и табла в ClickUp.

ClickUp Dashboards комбинира отчети от различни източници, като Google Analytics, HubSpot, Salesforce и други инструменти, като всички се актуализират в реално време. Това ниво на видимост ви позволява да сте информирани за ефективността на кампаниите, напредъка на продажбите и KPI на проектите без забавяне.

Изберете от над 100 ClickUp Automation, за да оптимизирате работните процеси, рутинните задачи, предаването на проекти и др.

Освен това функцията за автоматизация на ClickUp е безценна за проактивни известия. Можете да настроите известия за отклонения в показателите или когато се превишават предварително определени прагове. Например, ако вашите конверсионни проценти неочаквано спаднат или има внезапен скок в запитванията на клиенти, ClickUp може автоматично да уведоми съответните екипи, което ви позволява да се справите с проблемите незабавно и да поддържате постоянство в представянето.

Интеграциите играят значителна роля в привлекателността на ClickUp, особено за професионалистите в областта на продажбите и маркетинга. Можете безпроблемно да свържете ClickUp с ключови инструменти като HubSpot, Google Sheets, Slack, Salesforce, Calendly и Tableau. Тази интеграция оптимизира потока от данни и сътрудничеството между екипите, подобрява ефективността и намалява грешките при ръчното въвеждане на данни.

С шаблона за аналитични отчети на ClickUp ще получите необходимите прозрения, за да проследявате напредъка си и да вземате по-интелигентни решения – всичко на едно място!

Но това не е всичко. ClickUp предлага и възможности за персонализирани отчети и анализи. Можете да създавате персонализирани отчети, съобразени с вашите специфични нужди, независимо дали става дума за отчети за ефективността, анализ на възвръщаемостта на инвестициите или прогнози. Това ниво на персонализация ви дава възможност да получите полезни прозрения и да вземете решения, основани на данни, които стимулират стратегическия растеж.

А най-хубавото? ClickUp предоставя работни пространства за съвместна работа и функции за управление на задачи. Екипите по продажби и маркетинг могат да си сътрудничат по проекти, да разпределят задачи, да определят срокове и да проследяват напредъка в ClickUp. Тази сплотена среда насърчава екипната работа, подобрява производителността и осигурява съгласуваност с целите на организацията.

Най-добрите функции на ClickUp

Персонализирайте таблото си с персонализирани джаджи, оформление и с персонализирани джаджи, оформление и типове диаграми ClickUp за ефективен анализ и организация на данните. Използвайте филтри, за да се фокусирате върху конкретни точки от данните и да ги сортирате по начин, който улеснява анализа на категориите, за да идентифицирате тенденциите.

Бъдете информирани, където и да сте с мобилен достъп. Преглеждайте и взаимодействайте с таблото си на всяко устройство, за да сте винаги в крак с новостите, независимо къде се намирате. Освен това, няма нужда да обновявате или актуализирате ръчно; таблото на ClickUp автоматично показва данни в реално време.

Вижте над 15 изгледа в ClickUp, за да персонализирате работния процес с данни според вашите нужди.

Изберете от разнообразен набор от ClickUp Views, всяка от които предлага уникални предимства. Изгледът „Списък“ помага за подробно управление на задачите, докато изгледът „Табло“ предлага визуално представяне на задачите. Изгледът „Календар“ ви помага да проследявате сроковете и събитията хронологично, като предоставя ясен преглед на планираните задачи и важни дати. всяка от които предлага уникални предимства. Изгледът „Списък“ помага за подробно управление на задачите, докато изгледът „Табло“ предлага визуално представяне на задачите. Изгледът „Календар“ ви помага да проследявате сроковете и събитията хронологично, като предоставя ясен преглед на планираните задачи и важни дати.

Извличайте данни от източници като HubSpot, Google Sheets, Slack, Salesforce, Calendly и Tableau. Мощните интеграционни възможности на ClickUp помагат за централизиране на данните и оптимизиране на работния процес.

Лесно споделяйте таблото си със заинтересовани страни или сътрудници. Експортирайте таблото си в PDF или CSV формат или споделете линк, за да предоставите достъп на другите.

Настройте тригери и действия, за да спестите време и да оптимизирате работния си процес. Автоматизирайте повтарящи се задачи или известия въз основа на предварително определени условия.

Ограничения на ClickUp

Обичането на всички функционалности може да отнеме известно време. Но след като потребителите се запознаят с тях, те могат лесно да се възползват от пълния потенциал на инструмента.

Някои потребители може да установят, че не се нуждаят или не използват всички функции, налични в ClickUp. Това може да доведе до усещане за сложност за тези, които предпочитат по-опростен подход. ClickUp обаче позволява на потребителите да персонализират работното си пространство, за да се фокусират върху функциите, които са най-важни за тях.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с отдела по продажбите за цени

ClickUp Brain: Наличен за всички платени планове на цена 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 9200 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 4000 рецензии)

Подобрете бизнес аналитиката си с подходящия инструмент

Има няколко алтернативи на Databox за проследяване и отчитане на данни. Можете да изберете най-подходящия за вас инструмент за управление на данни, като вземете предвид неговата лекота на употреба, възможност за персонализиране, налични интеграции, опции за визуализация, проследяване в реално време, цени и поддръжка на клиенти.

Платформата за управление на проекти ClickUp предлага много повече от отчитане и проследяване на данни в реално време. Тя ви предлага лесен за използване интерфейс, интерактивни и визуално привлекателни табла, безпроблемна интеграция с различни инструменти и конкурентни цени.

Сега добавете към всичко това и първокласна услуга за поддръжка на клиенти! Ако искате да изведете BI възможностите на вашия бизнес на по-високо ниво, опитайте ClickUp!