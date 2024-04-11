Топ 10 подкаста за лидерство, които ще дадат тласък на пътя ви към успеха

Търсите нови перспективи, най-новите идеи и стратегии, за да подобрите лидерските си умения? Не търсете повече, а се обърнете към света на подкастите!

В днешния бизнес свят непрекъснатото учене в областта на лидерството е по-важно от всякога. Лидерството е нещо повече от авторитет и титли; то е способността да вдъхновяваш, да водиш и да иноватираш. А стремежът към знания, растеж и развитие е ключът към ефективното лидерство.

Като лидер, трябва да сте вечен ученик, отдаден на усъвършенстването на уменията си и да бъдете винаги една крачка напред. Въпреки това, намирането на време за учене в натоварената си програма може да бъде предизвикателство.

Тук на помощ идват подкастите за лидерство. Те предлагат уникална комбинация от вдъхновение, образование и реални прозрения, като се открояват като удобни и достъпни инструменти за ежедневните лидери, с които да разширят хоризонтите си и да усъвършенстват уменията си.

В тази статия ще разгледаме 10-те най-добри подкаста за лидерство.

Подкасти за разбиране на лидерството

С над 5 милиона подкаста в световен мащаб, подкастите са завладели цифровия свят. Броят на слушателите на подкасти през 2023 г. е над 460 милиона и се очаква да достигне 504,9 милиона до тази година.

Броят на слушателите на подкасти в световен мащаб от 2019 до 2024 г. (в милиони) според Statista

Но какво прави подкастите толкова популярни? Една от причините е удобството и достъпността.

59% от хората извършват няколко дейности едновременно, докато слушат подкасти. Независимо дали работите, вършите домакинска работа, шофирате, релаксирате или спортувате, подкастите ви позволяват да ангажирате ума и тялото си. Изследвания показват, че подкастите мотивират хората и ги правят по-продуктивни.

Подкастите за лидерство са виртуални ментори, достъпни с няколко кликвания на вашия смартфон или лаптоп. Много от подкастите включват интервюта с лидери на мисълта, експерти в бранша и успешни практици, предлагайки поглед върху различни стилове на лидерство, стратегии, философии и реални преживявания.

С подходящите подкасти за лидерство можете да:

Преодолейте професионалните препятствия и научете безценни уроци.

Получете практични съвети за развиване на лидерски умения.

Подобрете лидерските си умения и открийте своя лидерски стил.

Станете част от лидерска общност, обменяйте идеи и растете заедно.

Най-добрите подкасти за лидерство: подробности и прозрения

Можете да намерите подкаст за всяка област на интерес, от подкасти за продуктивност до подкасти за професионално развитие. Това прави намирането на подходящите подкасти истинско изпитание, особено ако трябва да прегледате 5 милиона от тях.

Но не се притеснявайте, ние сме подбрали за вас 10-те най-добри подкаста за лидерство.

1. Подкаст „Jocko“

чрез YouTube

Търсите практични съвети и уникална перспектива за лидерството? Подкастът Jocko Podcast няма да ви разочарова.

Воден от Джоко Уилинк, пенсиониран офицер от Navy SEAL, автор и консултант по лидерство, подкастът Jocko Podcast предлага военни перспективи за лидерството, личното и професионалното развитие и дисциплината.

Джоко има 20-годишен опит в Navy SEAL и е съосновател на Echelon Front, компания, която предлага уроци по лидерство на индивидуални лица, лидерски екипи и организации.

Той ви дава директни идеи и мнения за това как да подходите към предизвикателствата си и да постигнете целите си. И тези идеи се простират отвъд лидерството. Можете да ги приложите във всички области на живота си.

Този подкаст за лидерство е в разговорна форма, като Джоко кани гости като Джордан Петерсън, Дакота Майер и Алекс Хоннолд, за да обсъдят различни теми. Всяка серия може да варира от 10 минути до 6 часа.

Епизоди, които задължително трябва да чуете

2. HBR IdeaCast

чрез Spotify

Като лидер, може да не винаги имате време да слушате дълги подкасти за лидерство. Ето защо, ако искате ценни съвети, събрани в кратки епизоди, IdeaCast на Harvard Business Review е идеалният избор.

Водещите Алисън Биърд и Кърт Никиш отвеждат слушателите на увлекателно пътешествие през уроци по лидерство, най-новите тенденции и предизвикателства. Всеки епизод трае почти 30 минути и включва разговори с експерти от индустрията, лидери, професори и автори.

Сред последните гости в подкастите са Боб Сътън (професор в Станфорд), Шерил Страус Айнхорн (главен изпълнителен директор на Decisive) и Тед Билилис (управляващ директор на AlixPartners).

Успехът на подкаста е очевиден от многобройните му епизоди и дългата му история. Той има над 900 епизода, датиращи от 2006 г.! Последните епизоди се фокусират върху икономиката на свободното предприемачество, индивидуалните срещи, политиките за връщане на работа в офиса, управлението на екипи и др.

Епизоди, които задължително трябва да чуете

3. Попитайте изпълнителния директор

Искате ли да научите директно от някои от най-успешните изпълнителни директори?

Грег Деметриу, бивш детектив и настоящ главен изпълнителен директор на Lorraine Gregory Communications, е основател и водещ на подкаста „Ask a CEO“. Той интервюира основатели и главни изпълнителни директори от различни индустрии, за да научи повече за техните възгледи, пътувания, предизвикателства и успехи.

Едно от най-добрите неща в този подкаст за лидерство е, че можете да слушате автентични разговори. Гостите говорят откровено за своите неуспехи и трудности. Това ви дава реалистични познания за това как да се справяте с предизвикателствата и да излезете победители.

Сред последните гости в подкаста са Франк Ромео (активист и преподавател по посттравматично стресово разстройство), Дженифър Маркс (управляващ директор на J. P. Morgan Private Bank) и Майкъл Даулинг (главен изпълнителен директор на Northwell Health). Епизодите обикновено са с продължителност от 15 минути до един час.

Епизоди, които задължително трябва да чуете

4. Подкастът за лидерство на Анди Стенли

чрез Spotify

Друг чудесен кратък подкаст за лидерство, подкастът „Andy Stanley Leadership“, обхваща актуални теми като комуникация, вземане на решения, мотивация, основни ценности, преход в лидерството, поставяне на цели и управление на трудни разговори.

С страст към преподаването и общуването с аудиторията, Анди Стенли има над три десетилетия опит като лектор на събития за лидерство. Той е и търсен комуникатор, основател на North Point Ministries и автор на над 20 бестселъра.

Епизодите на подкаста са кратки, с продължителност около 20 минути. Всеки епизод предлага задълбочени разговори с ко-водещия Лейн Джоунс или с гост. Подкастът предоставя на амбициозните и новите лидери уникални прозрения, опит и практически съвети с примери от реалния живот.

Епизоди, които задължително трябва да чуете

5. Подкастът „EntreLeadership“

чрез Spotify

Подкастът EntreLeadership се води от Дейв Рамзи, главен изпълнителен директор и основател на Ramsey Solutions, компания, която помага на хората да поемат контрол над парите си. Това, което прави този подкаст уникален и заслужаващ да бъде слушан, е неговият уникален формат и опитът на водещия.

Дейв Рамзи някога беше на ръба на фалита, докато не намери пътя си към местна радиостанция. С чиста упоритост и решителност той създаде Ramsey Solutions и стана автор на бестселъри.

Той стартира подкаста „The EntreLeadership Podcast“, за да помогне на хората да поемат контрол над живота си, да подобрят личностното си израстване и развитие и да избегнат грешките, които той е допуснал в ранните си години.

Дейв отговаря на въпроси на живо от слушателите, ги тълкува за останалите слушатели и предлага решения и практически съвети. Епизодите обикновено са с продължителност от 30 минути до 1 час.

Освен това той разговаря и с известни личности и експерти от бранша, като Кейси Максуел (изпълнителен директор по маркетинг, Ramsey Group), Джордж Камел (старши изпълнителен вицепрезидент на B2C Suzanne Simms) и др.

Темите варират от вземането на добри решения и умствени навици до обсъждане на лидерски успехи, неуспехи и стратегии за планиране.

Епизоди, които задължително трябва да чуете

6. Leadership Biz Cafe с Танвир Насир

чрез Spotify

Перфектната чаша кафе и стимулиращ разговор с някои от най-известните експерти по лидерство – звучи като сън, нали? С Leadership Biz Cafe това вече не е сън.

Leadership Biz Cafe включва разговори с наградени изследователи, експерти и опитни лидери с практични идеи. Някои от популярните гости в подкаста са Карис Андерсън, Камалес Ларди, Адам Брайънт и Чарлз Кон.

Този подкаст за лидерство обсъжда широк спектър от теми. Те включват подготовка за кризи, подкрепа за успеха на служителите и необходимите нагласи, както и лидерство в условия на промяна и криза. Крайната цел е да се предоставят практически съвети на амбициозните лидери и да се подобри личностното им развитие. Всеки епизод е в формат на интервю и трае 30–60 минути.

Водещият Танвир Насир е сред най-големите лектори по лидерство в света и има безброй признания. Неговата компания, Tanveer Naseer Leadership, е лидер в корпоративното обучение и консултиране по лидерство.

Епизоди, които задължително трябва да чуете

7. Дръжте да бъдете лидер с Брене Браун

чрез Spotify

Воден от Брене Браун, автор, професор и лектор, подкастът „Dare to Lead” е базиран на нейната бестселърова книга. Подкастът за лидерство включва разговори с катализатори на промяна, променящи културата и не малко бунтовници, които се осмеляват да водят.

Тя обсъжда различни теми, като устойчивост, стрес, психологически и емоционални нужди на работното място, синдром на измамника и приобщаване, с гостите си в разговорна форма.

Сред най-популярните й гости са Барак Обама, Майк Ървин, Джеймс Клиър, д-р Амиши Джа, Цедал Нийли и Ручика Тулшян. С епизоди с продължителност от 40 до 80 минути, Браун предлага интересна перспектива за лидерството.

Подкастът е актуален, защото се фокусира върху развитието на състрадателни и успешни лидери, които ценят куража, сърцето и емпатията.

Епизоди, които задължително трябва да чуете

8. Коучинг за лидери

чрез Coaching for Leaders

Следвайки мантрата, лидерите не се раждат, а се развиват. Coaching for Leaders е един от най-добрите подкасти за лидерство за личностно развитие. Водещ е д-р Дейв Стачовиак, треньор по лидерство, лектор и автор.

Подкастът е изтеглен над 30 милиона пъти и включва задълбочени разговори с бизнес експерти, изследователи и автори. Сред тях са интервюта с Даниел Голман, Гай Раз, Адам Грант и Джим Матис.

„Коучинг за лидери“ е подходящ както за опитни бизнес лидери, така и за нови и амбициозни лидери, благодарение на широкия си спектър от теми и многобройните перспективи.

Някои от темите, обсъждани в подкаста, включват самосъзнание, развиване на умения за преговори, изграждане на психологическа сигурност, даване на обратна връзка и насърчаване на приобщаването.

Епизодите обикновено са с продължителност около 30 минути, което ги прави лесни за възприемане и слушане.

Епизоди, които задължително трябва да чуете

9. Lean In от Шерил Сандберг

чрез Lean In

Lean In от Шерил Сандберг е сред най-добрите подкасти за лидерство, които помагат на жените да постигнат амбициите си. Това е подкаст за лидерство, насочен към жените, който споделя важни ресурси за личностно развитие, насърчава равенството между половете и предлага решения за проблемите, с които жените често се сблъскват на работното място.

Водещ е Шерил Сандберг, технологичен мениджър, автор и съосновател на фондацията Sandberg Goldberg Bernthal Family Foundation. Всеки епизод на подкаста трае 30-55 минути.

В епизодите Шерил обсъжда много повече от лидерството. Тя разглежда лични събития и важни теми като пристрастието към симпатичността, политическото представителство на жените, възпитаването на уверени жени, пренебрегването на жените в здравеопазването и други. В подкаста участват гости като Серена Уилямс, Джоуи Солоуей, Емили Нагоски и Фатима Гос Грейвс.

Lean In също така предоставя възможности за наставничество и изграждане на мрежа за подкрепа на жените.

Епизоди, които задължително трябва да чуете

10. The Dov Baron Show (по-рано Leadership and Loyalty)

чрез Spotify

Предишното име на The Dov Baron Show беше Leadership and Loyalty, а днес то е известен като подкастът, който слушат мениджърите от Fortune 500. Дов Барон, водещът и един от 100-те най-добри оратори според Inc. Magazine, обсъжда лидерството в психологически контекст в този подкаст.

Той се впуска по-дълбоко в различните роли, като набляга на емоционалните аспекти на лидерството. Епизодите разкриват вдъхновяващите истории, тайни и умения на предприемачи, учени и носители на награди „Еми“, които помагат на слушателите да се подготвят за ефективно лидерство.

От теми като лидерски връзки и невродивергентност до представителство и намиране на вашата кауза, подкастът предлага всичко! Сред известните гости са д-р Елън Лангър, Том Билю, Марион Абрамс и д-р Азра Раза.

Епизоди, които задължително трябва да чуете

Често задавани въпроси

Кой е най-популярният подкаст за лидерство?

Подкастът „Лидерство и коучинг за лидери“ на Анди Стенли е сред най-добрите подкасти за лидерство.

Защо да слушате подкасти за лидерство?

Слушането на подкасти за лидерство е удобен и достъпен начин да получите ценни познания, да се учите от опитни лидери и да сте в крак с най-новите тенденции и стратегии в динамичната област на лидерството.

Какви подкасти слушат главните изпълнителни директори?

Изпълнителните директори често слушат подкасти за лидерство, базирани на техните интереси и фокус в индустрията. Някои от изборите включват The Dov Baron Show, Coaching for Leaders и Jocko Podcast.