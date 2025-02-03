10-те най-добри инструмента за създаване на макети за проектиране през 2025 г.

Някога сте си представяли преработка на уебсайта, но сте се колебали поради разходите и усилията, необходими за внедряване на промените? Представете си, че превръщате идеите си в зашеметяващи, интерактивни макети, преди да напишете какъвто и да е код. Това е магията на инструментите за създаване на макети.

Те ви помагат да създадете wireframes – чертежи за вашия уеб проект, които показват как ще бъдат подредени съдържанието, навигацията и елементите на потребителския интерфейс на всяка страница. Те също така ви помагат да комуникирате идеите си на вашите клиенти, колеги и заинтересовани страни.

Защо създаването на макети е толкова важно? Отговорът е прост. Внасянето на промени директно в действащ уебсайт или продукт може да отнеме много време, да струва скъпо и да доведе до потенциални проблеми. Инструментите за създаване на макети предлагат безопасна и ефективна среда, в която можете да експериментирате, да повтаряте и да усъвършенствате своята дизайнерска визия, преди да инвестирате значителни ресурси.

С инструментите за макетиране можете да превърнете вашите дизайнерски концепции в реалност. Можете да приложите най-добрите практики и принципи на UX дизайна, които сте научили от книги и курсове, за да създадете интерактивни макети.

Това ръководство се впуска в топ 10 инструменти за създаване на макети за 2024 г., които ви дават възможност да подобрите процеса на проектиране и да реализирате вашите дизайнерски мечти. От мощни инструменти с богат набор от функции до лесни за употреба опции, ще разгледаме идеалния инструмент, с който да превърнете статичните си идеи в динамични макети и да революционизирате работния си процес по проектиране.

Какво трябва да търсите в инструмента за макетиране?

Преди да изберете инструмент за създаване на макети, трябва да знаете какво искате да постигнете с него.

Ето някои важни функции, които трябва да търсите във всички инструменти за създаване на макети:

Интуитивен потребителски интерфейс: Инструментът трябва да има лесен, интелигентен и адаптивен потребителски интерфейс. Не искате да губите време, за да разберете как да го използвате.

Елементи и компоненти: Наличието на разнообразни елементи и компоненти, като бутони, икони и шрифтове, може да подобри ефективността на макета и да спести време, прекарано в търсене на външни ресурси.

Лесно сътрудничество: Трябва да има функции, които ви позволяват да редактирате в реално време, да оставяте коментари и да имате записи на историята на версиите за по-голяма прозрачност и по-добро сътрудничество.

Съвместимост с устройства: Инструментът трябва да е съвместим с различни устройства, които използвате всеки ден, и да е достъпен в облака за незабавен достъп.

Функции за персонализиране: Инструментът за макети трябва да предлага възможности за персонализиране, за да съответства на насоките за дизайн на вашата марка.

Като имате предвид тези фактори, ще сте добре подготвени да намерите инструмент за създаване на макети, който ще се превърне в безценен актив в вашето дизайнерско пътуване. Не забравяйте, че идеалният инструмент трябва да допълва вашия работен процес и да стимулира вашата креативност.

Готови ли сте да откриете най-добрите инструменти за създаване на макети за вашите уеб дизайн проекти през 2024 г.? Ето нашият подбрани списък с 10-те най-добри инструмента за създаване на макети, които можете да използвате, за да създадете впечатляващи и реалистични wireframes и прототипи.

1. ClickUp

ClickUp, универсалният инструмент за продуктивност за дизайнерски екипи, е безспорно един от най-добрите инструменти за създаване на макети за дизайнери, които искат да подобрят своите дизайнерски проекти, включително чернови документи и презентации.

Независимо дали създавате прототип на уебсайт, приложение или продукт, ClickUp работи перфектно като инструмент за управление на дизайнерски проекти, инструмент за създаване на макети на уебсайтове, инструмент за създаване на wireframes и софтуерен инструмент за UX дизайн.

Той комбинира инструменти за визуално сътрудничество, като бели дъски и мисловни карти, с възможности за управление на проекти и задачи, за да ускори процеса на проектиране и да повиши степента на завършеност на проектите.

Започнете своя проект за макети и сътрудничете в реално време със заинтересованите страни, като използвате бели дъски на ClickUp.

В основата на най-добрите функции на ClickUp за дизайнери са ClickUp Whiteboards и обширната му библиотека с шаблони.

Начертайте wireframes, потребителски потоци и концепции за оформление директно на ClickUp Whiteboards. Използвайте инструменти като писалки, текстови полета, лепящи се бележки и фигури, за да реализирате първоначалните си дизайнерски идеи. Whiteboards се интегрира и с мултимедийни елементи, което ви позволява да добавяте изображения към таблата си без усилие.

Няколко членове на екипа могат да работят едновременно на бялата дъска, което спомага за създаването на динамична среда за обмен на идеи. Споделяйте идеи, събирайте обратна връзка и повтаряйте вашите wireframes и чернови проекти в реално време.

Независимо дали става дума за диаграми, схеми или презентации, тези бели дъски предлагат идеалното платно, на което да превърнете концепциите си в изпълними задачи. Можете да добавите контекст към работата си, като свържете дъските си със задачи, файлове, документи и други в ClickUp. Освен това можете да съхранявате всичките си wireframes и mockups в ClickUp заедно с задачите и дискусиите по проекта, за да имате лесен достъп до тях и да ги използвате за справка.

Но това не е най-доброто! ClickUp Brain повишава вашата креативност, като автоматично генерира дизайн персонажи, компоненти, потребителски пътувания и творчески брифинги въз основа на вашите указания и изисквания.

Като елиминира излишната работа от този процес, инструментът помага на дизайнерите и лицата, участващи в проекта, да спестят разходи и време.

Не забравяйте, че ClickUp поддържа и коментари и @споменавания, бързи одобрения, бързи итерации, анотации на макети, интеграции с Figma и Invision файлове, както и сътрудничество с външни сътрудници.

Изтеглете този шаблон Създайте работния процес на дизайна, за да съгласувате всички заинтересовани страни чрез шаблона за проектен план за уебсайт дизайн на ClickUp.

Освен това, шаблонът за проектен план за уебсайт дизайн на ClickUp ви позволява да организирате и планирате вашите дизайнерски проекти на едно място, което води до по-ефективен и ефикасен дизайнерски процес. Този шаблон осигурява правилния баланс между вашите ресурси и задачи, за да изпълните ефективно плана си за дизайн и разработка на уебсайт.

Този шаблон ще ви помогне

Очертайте целия процес на дизайн на уебсайта от начало до край.

Разделете всяка задача на управляеми подзадачи за по-добро разпределение

Следете напредъка и определяйте приоритети, за да спазвате сроковете.

Най-добрите функции на ClickUp

Управлявайте целия жизнен цикъл на проекта си с пълен набор от инструменти за управление на проекти, дизайн на уебсайтове и управление на документи.

Създавайте и редактирайте ефективно проектите и документите за дизайна на вашия уебсайт с функцията „плъзгане и пускане” и ClickUp Whiteboard.

Предоставяйте и получавайте обратна връзка директно по задачи и документи в ClickUp. Използвайте коментари, споменавания и дискусии в реално време, за да осигурите ясна комуникация и ефективна итерация.

Използвайте ClickUp Automation , за да оптимизирате повтарящи се задачи, като изпращане на имейли с уведомления при завършване на задача или автоматично актуализиране на документи въз основа на конкретни критерии.

Съхранявайте дизайнерски ресурси, настроени табла и справочни материали централизирано в определените за целта ClickUp Docs

Организирайте и получите достъп до всички активи на вашия проект, като документи, компоненти и елементи, с над 15 персонализируеми изгледа на ClickUp.

Адаптирайте ClickUp към вашия конкретен процес на проектиране. Създайте персонализирани полета, за да проследявате итерациите на проектирането, използвайте формуляри, за да събирате обратна връзка от клиенти, и се възползвайте от интеграциите с софтуер за проектиране за безпроблемен работен процес.

Ограничения на ClickUp

ClickUp е повече от обикновен софтуер за макети, така че може да отнеме известно време, докато овладеете всичките му функции и възможности.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Неограничен: 7 $/потребител на месец

Бизнес: 12 $/потребител на месец

Предприятия: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Наличен във всички платени планове за 5 долара на член на работна среда на месец.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4. 7/5 (9200+ отзива)

Capterra: 4. 7/5 (над 4000 отзива)

2. Moqups

чрез Moqups

Moqups е популярен безплатен инструмент за създаване на макети, който ви позволява да създавате макети, wireframes и прототипи за уебсайтове или продукти.

Инструментът предлага широка гама от оформления, шаблони за графичен дизайн и елементи, като икони, шаблони, изображения и шрифтове, за лесно разработване и дизайн на продукт или уебсайт.

Независимо дали вашите изисквания се отнасят до създаване на wireframes, диаграми или whiteboards, Moqups е цялостна екосистема от инструменти, която елиминира необходимостта от преминаване между различни платформи.

Най-добрите функции на Moqups

Интегрирайте Moqups с друг софтуер, като Google Drive, Jira, Okta, Slack и Microsoft Azure.

Сътрудничество с екипа ви в реално време по вашите дизайнерски проекти

Достъп до Moqups от всяко устройство и платформа

Ограничения на Moqups

Moqups може да отнеме много време, тъй като трябва да избирате и редактирате всеки елемент поотделно, използвайки редактора с функция „плъзгане и пускане”.

Безплатната версия не ви позволява да изтеглите окончателния макет.

Цени на Moqups

Безплатно

Solo : 12 $/месец

Екип: 24 $/месец

Неограничен: 65 $/месец

Оценки и рецензии за Moqups

G2: 4. 2/5 (90+ отзива)

Capterra: 4. 6/5 (20+ отзива)

3. Figma

чрез Figma

Figma е инструмент за създаване на макети на уебсайтове, популярен сред дизайнерите за създаване на интерактивни wireframes и прототипи за уебсайтове и мобилни приложения. Подходящ е както за начинаещи без сертификат за дизайн, така и за опитни дизайнери, тъй като предлага както предварително създадени, така и персонализирани елементи и компоненти.

Екипът може лесно да работи заедно, използвайки този инструмент, защото дизайните се създават в едно и също уеб приложение. Това позволява на всички да виждат как напредва дизайнът и да споделят мнението си веднага. Те могат дори да оставят обратна връзка директно върху файловете с дизайна под формата на коментари.

Figma е специално създаден за поддръжка на UI и UX дизайн и предлага функции като дизайнерски системи с компоненти, свързани с UI, софтуер за интерактивно прототипиране и обширна библиотека, пълна с дизайнерски стилове.

Най-добрите функции на Figma

Свържете Figma с друг софтуер, като Trello, Jira, Slack, Zoom и Asana, за да оптимизирате работния си процес.

Използвайте различни плъгини и джаджи, за да опростите и ускорите вашите дизайнерски задачи.

Давайте и получавайте обратна връзка директно върху вашите wireframes за по-добра комуникация и сътрудничество.

Ограничения на Figma

Figma не поддържа много езици, което може да ограничи глобалния ви обхват.

Figma се нуждае от мощни системи с голяма памет и може да не работи добре на по-стари или по-бавни системи.

Цени на Figma

Starter: Безплатен

Професионална версия: 12 $/потребител на месец (фактурира се ежегодно)

Организация: 45 $/потребител на месец (фактурира се ежегодно)

Enterprise: 75 $/потребител на месец (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Figma

G2: 4. 7/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4. 8/5 (700+ отзива)

4. Mockplus

чрез Mockplus

Ако ефективното сътрудничество в екипа е приоритет за вас, Mockplus трябва да бъде вашият инструмент. Това е инструмент за създаване на макети, който помага за създаването на интерактивни прототипи на потребителски интерфейси за софтуерни дизайни. Инструментът разполага с обширна библиотека от шаблони за wireframe, състояща се от high-fi, low-fi и безплатни UI комплекти.

Известен с пълния си пакет от опции за прототипиране, тестване, итерация и мащабиране, Mockplus предлага три продукта за различни етапи на разработване на дизайна. Mockplus Cloud е фокусиран върху подобряване на сътрудничеството; Mockplus RP е безплатен план за проектиране на прототипи; а MockPlus DS е най-подходящ за внасяне на промени в съществуващи дизайни.

Функции като бързо прототипиране, векторно проектиране на потребителски интерфейс, клиентски кодове и дистанционно сътрудничество го правят популярен избор сред начинаещите. Освен това Mockplus поддържа и други софтуери за дизайн, като Adobe Photoshop, което позволява на дизайнерите да експортират файлове в различни формати.

Най-добрите функции на Mockplus

Персонализирайте дизайна си с предварително създадени елементи, като икони, шрифтове и други компоненти, и спестете време и усилия.

Интегрирайте Mockplus с различни софтуери, като Slack, Jira, Photoshop, Confluence, Lark и Adobe XD, за да подобрите работния си процес по дизайна.

Проследявайте напредъка на проекта си и сътрудничете лесно с членовете на екипа си с Mockplus.

Свържете ефективно продуктовите мениджъри, разработчиците и дизайнерите, за да координирате по-добре проектите още от самото начало.

Ограничения на Mockplus

Mockplus изисква плъгини за качване на файлове с различни формати, което може да е неудобно или несъвместимо.

Наличието на много функции може да бъде прекалено много или объркващо за начинаещите.

Цени на Mockplus

Индивидуален

Безплатно

Годишен: 99 $ (фактурира се ежегодно)

Безсрочен: 499 $ (еднократно плащане)

Екип

Безплатно

Ultimate: 29,50 $/потребител на месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Mockplus

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

5. Marvel

чрез Marvel

Ако търсите безплатен инструмент за създаване на макети, който помага за оптимизиране на процеса на обратна връзка, Marvel е подходящият за вас. Инструментът по същество намалява всякакви пречки при получаването на навременни одобрения на различни етапи и за различните версии на прототипа на дизайна.

Функцията Handoff на Marvel улеснява по-гладкото сътрудничество и процеса на предаване между дизайнерите и разработчиците.

Той предоставя подробни спецификации за дизайна, ресурси и режим за проверка, който позволява на разработчиците да извличат информация. Коментарите, бележките и ефективният износ на ресурси подобряват комуникацията.

Marvel разполага с хранилище от предварително заредени изображения с лесен за навигация интерфейс за дизайн с функция „плъзгане и пускане” и библиотеки за екипи, които помагат за поддържането на последователност в изискванията за брандиране.

Най-добрите функции на Marvel

Проектирайте и създайте прототипи на вашия уебсайт или продукти с интуитивните и мощни инструменти на Marvel.

Тествайте и валидирайте макетите си с реални потребители и получите обратна връзка и мнения.

Експортирайте и споделяйте макетите си с клиенти и заинтересовани страни в различни формати, като PDF, PNG, HTML и Sketch.

Ограничения на Marvel

Има ограничена библиотека от компоненти и елементи, което може да ограничи вашите възможности за дизайн.

Има някои функции, които не са гладки или лесни за използване, което може да повлияе на вашето потребителско преживяване.

Цени на Marvel

Безплатно

Pro : 10 $/месец

Екип: 30 $/месец

Предприятие: Индивидуални цени

Marvel оценки и рецензии

G2: 4. 2/5 (200+ отзива)

Capterra: 4. 5/5 (80+ отзива)

6. UXPin

чрез UXPin

Инструментът за прототипи UXPin е базиран на компоненти от код, което ви позволява да използвате съществуващи компоненти от потребителския интерфейс, за да създавате макети. Технологията Merge позволява на дизайнерите да проектират с същите компоненти от кода на потребителския интерфейс, които разработчиците са използвали за създаването на продукта.

Това ви позволява да създадете персонализиран макет на потребителския интерфейс, който е в съответствие с вашите указания за бранда. Интегрирайте с Storybook, Git repo или NPM пакет, за да използвате същите компоненти на кода от вашата система за дизайн, приложение или уебсайт.

Можете да проявите творчество с предварително дефинирания дизайн инструмент или множество вградени UI елементи. Инструментът се фокусира върху пътуването на потребителя и картографирането на процесите, а също така разполага с опция за топлинна карта, която проследява поведението на потребителя при кликване и превъртане.

Най-добрите функции на UXPin

Симулирайте цветова слепота и проверете контраста, докато тествате прототипа си.

Създавайте логически прототипи, които ви позволяват да дефинирате свои собствени правила и условия.

Опитайте UXPin безплатно, преди да платите за абонаментен план, който отговаря на вашите нужди.

Ограничения на UXPin

Позволява само едно действие за отмяна, което затруднява отмяната на нежелани промени.

Има гладка, но бавна потребителска интерфейс, което може да увеличи времето за изпълнение.

Цени на UXPin

Безплатно

Essentials: 8 $/редактор на месец

Разширено: 39 $/редактор на месец

Професионална версия: 83 $/редактор на месец

Компания: 149 $/редактор на месец

Enterprise: Персонализирани цени

Рейтинги и рецензии на UXPin

G2: 4. 2/5 (110+ отзива)

Capterra: 4. 3/5 (20+ отзива)

7. Sketch

чрез Sketch

Sketch е инструмент за създаване на макети за потребители на macOS. Той е полезен за проектиране на прототипи, потребителски интерфейси и дори дизайн на икони, благодарение на пикселното платно.

Тъй като Sketch позволява създаването на прости векторни дизайни и сложни прототипи, можете бързо да сглобите оформление, използвайки индивидуални векторни графики и комбинация от предварително създадени артбордове.

Можете да контролирате всеки пиксел на страницата и да рисувате с помощта на инструмент за писане или да създавате форми по ваш избор.

Sketch има огромна общност от дизайнери, които са създали дизайнерски комплекти, достъпни безплатно за всички потребители на Sketch.

Най-добрите функции на Sketch

Изтеглете обширна библиотека с дизайни, икони, бутони и други елементи с едно кликване.

Сътрудничество в реално време с дизайнери и други заинтересовани страни на различни устройства чрез споделени работни пространства

Проследявайте напредъка, обратната връзка и коментарите на членовете на екипа с помощта на забавни курсори с цветови кодове и имена.

Ограничения на Sketch

Sketch има стръмна крива на обучение, тъй като опциите и елементите за дизайн не са лесни за намиране.

Sketch е само за Mac потребители и може да се използва само през интернет.

Цени на Sketch

Стандартен абонамент: 12 $/месец за всеки редактор

Лиценз само за Mac: 120 $/работно място

Бизнес абонамент: 20 $/редактор на месец (фактурира се само годишно)

Оценки и рецензии за Sketch

G2: 4. 5/5 (1200+ отзива)

Capterra: 4. 6/5 (800+ отзива)

8. Wondershare Mockitt

чрез Wondershare Mockitt

Wondershare Mockitt е специално предназначен за създаване на макети на потребителски интерфейси и прототипи, подсилени с изкуствен интелект. С този инструмент можете да разработвате wireframes, диаграми и практични мисловни карти.

Най-лесната част при използването на Wondershare Mockitt е проектирането на реалистични работни процеси, множество артбордове и плавни взаимодействия с помощта на вградени елементи.

Но това не е само за дизайнерите. Когато става въпрос за проверка, разработчиците могат да прегледат дизайна и лесно да превърнат пикселите в код, без да имат диплома по дизайн.

Mockitt AI също предлага лесен интелигентен дизайн, за да превърне вашите дизайнерски идеи в реалност точно и незабавно. Тази функция все още е нова, но си заслужава да я пробвате.

Най-добрите функции на Wondershare Mockitt

Учете от богата библиотека с ресурси и подобрете производителността си.

Споделяйте, редактирайте и получавайте обратна връзка за вашите макети в реално време и сътрудничете без усилие с вашия екип.

Използвайте технология, базирана на изкуствен интелект, за да създавате и тествате вашите прототипи.

Ограничения на Wondershare Mockitt

Не се интегрира с друг софтуер, което може да ограничи работния ви процес.

Изисква стръмна крива на обучение, тъй като разчита на технологии, задвижвани от изкуствен интелект.

Цени на Wondershare Mockitt

Starter: Безплатен

Професионална версия: 12 $/редактор на месец

Enterprise: 15 $/редактор на месец

Оценки и рецензии за Wondershare Mockitt

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

9. InVision Studio

чрез InVision

InVision Studio е инструмент за дизайн и UI макети за създаване на прототипи с векторни дизайни, гъвкави слоеве и безкраен брой страници.

InVision Studio ви предлага набор от инструменти за съхранение и споделяне на работния процес по дизайна на вашия продукт, както и библиотека за съхранение на всички UX компоненти на вашата марка.

Това е инструмент за създаване на макети, който позволява сътрудничество и може да създава отзивчиви прототипи без да се пише код. Създадените дизайни могат да се споделят с екипа и клиентите за обратна връзка в реално време.

Най-добрите функции на InVision Studio

Създавайте и използвайте сложни анимации за вашите видеоклипове

Тествайте прототипа си на телефона си с едно просто кликване.

Изтеглете файлове от софтуер като Sketch и ги импортирайте в InVision Studio.

Ограничения на InVision Studio

Няма опции за плъгини

Често може да работи бавно и да има проблеми

Цени на InVision Studio

Безплатни

Стартово ниво: 15 $/дизайнер на месец

Професионална версия: 25 $/дизайнер на месец

Екип: 99 $/месец

Оценки и рецензии за InVision Studio

G2: 4. 4/5 (670+ отзива)

Capterra: 4. 6/5 (740+ отзива)

10. Balsamiq

чрез Balsamiq

Balsamiq е инструмент за създаване на макети, който създава прототипи, като пресъздава опита от проектирането на бяла дъска или хартия. Той се връща към основите на създаването на макети с помощта на химикал и хартия, само че на екран.

Макар прототипът да изглежда като нарисуван на хартия, дизайнът може да придобие по-професионален вид за презентации. Разбира се, той поддържа нискокачествени и висококачествени прототипи.

В Balsamiq акцентът е върху съдържанието и структурата на дизайна, което личи и в предварително създадените шаблони. Той ви позволява да поставяте елементи с помощта на функциите за плъзгане и пускане, за да съкратите общото време за завършване. Освен това Balsamiq предлага обширна библиотека с компоненти и ви позволява да експортирате и импортирате данни.

Най-добрите функции на Balsamiq

Научете се да използвате Balsamiq лесно, тъй като той има прост и интуитивен интерфейс.

Спестете време и подобрете скоростта на доставка с персонализирани шаблони за вашите макети.

Работете с членовете на екипа си и споделяйте бележки и обратна връзка за вашите прототипи.

Ограничения на Balsamiq

Има прост черно-бял екран, който може да бъде скучен или ограничаващ за някои дизайнери.

Не поддържа преобразуване от нискокачествени към висококачествени wireframes, което може да изисква допълнителни инструменти или стъпки.

Цени на Balsamiq

2 проекта: 9 $/месец

20 проекта: 49 $/месец

200 проекта: 199 $/месец

Оценки и рецензии за Balsamiq

G2: 4. 2/5 (490+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (380+ отзива)

Проектирайте макетите си без усилие

Проектът за макет или wireframe дизайн изисква сътрудничество между дизайнери, разработчици и продуктови мениджъри. Ето защо ClickUp е подходящият инструмент за макети за всеки дизайнерски проект.

Той разполага с възможности за управление на проекти и специален инструмент за бяла дъска, който помага да се реализират прототипните дизайни. За разлика от други инструменти, които могат да бъдат ограничени, трудни за използване или изолирани, ClickUp предлага всичко необходимо на едно място.

За да поддържате последователна визия и да изпълните проектите си навреме, е от съществено значение всички да са на една и съща страница.

С ClickUp можете да пренесете вашите дизайни, макети и wireframes от етапа на проектиране на бялата дъска до етапа на разработване с участието на всички заинтересовани страни.

Регистрирайте се в ClickUp още днес!