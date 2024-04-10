Miro срещу Notion: кой инструмент за управление на задачите е най-добър?

Управлението на производителността може да бъде предизвикателство, особено когато проследявате задачи за сложни проекти. За да ви улесним живота, сега разполагаме с платформи за съвместна работа онлайн, които предлагат много повече от просто записване на задачи.

Той ви позволява да добавяте подробности за всяка задача, включително възможност за проследяване на подзадачи в рамките на основната задача, споделяне на документи, обсъждане на идеи на споделен платно и много други. Но с толкова много опции, как да изберете софтуер за управление на задачи, който се отличава от другите инструменти?

Отговорът се крие в избора на платформа, която комбинира функции за водене на бележки, поддържа интеграции и помага на вашите екипи да организират ефективно задачите си.

С няколко платформи за планиране на проекти и съвместна работа онлайн, има много опции, а всеки инструмент се различава по отношение на ключовите функции и услуги.

В този наръчник ще сравним два популярни инструмента за управление на задачи – Miro и Notion.

Какво е Miro?

Miro е платформа за визуално сътрудничество, която ще разпали творческата искра на вашия екип. Представете си я като вашата дигитална бяла дъска, но с много повече функции. Това е гъвкаво работно пространство, където вашият екип може да комуникира и да проектира проекти по-бързо, което ви позволява да създавате, усъвършенствате и проектирате следващата си голяма идея.

С Miro можете да:

Стратегия и планиране: Използвайте предварително създадени Използвайте предварително създадени шаблони за бяла дъска , Kanban табла и вградени бележки, за да организирате мозъчната си буря и да я насочите към действие.

Визуализирайте всичко: Създавайте мисловни карти, бележки, блок-схеми, диаграми и всичко друго, което въображението ви подскаже, с помощта на богата гама от инструменти и форми.

Брейнсторминг на идеи: Спестете време, опитвайки се да комуникирате сложни идеи с традиционни методи. С визуалното управление на задачите на Miro можете да използвате табла за планиране, за да получите цялостен поглед върху проекта си, да сътрудничите между екипите и да предприемете необходимите стъпки по вашите идеи.

Функции на Miro

Безкраен платно

Таблото Miro предоставя безкрайно цифрово платно, което позволява на вашите идеи да се развиват свободно, като се приспособява дори към най-амбициозните сесии за мозъчна атака. С тази функция можете да планирате сложни проекти, да провеждате мозъчна атака и да гарантирате, че вашите екипи организират своите резултати в единен табло.

С помощта на картите на Miro можете да превърнете идеите си в лепящи се бележки или текстови полета или да добавите подробна информация като статус, изпълнител и краен срок – без да се налага да превключвате между приложенията.

Управление на проекти чрез Miro

Kanban рамка

Получете ясна представа за планирането на вашия проект, като използвате готови за употреба Kanban шаблони, проектирани за конкретни нужди, от сесии за мозъчна атака до пътни карти за продукти. Това ви спестява ценно време и ви позволява да приоритизирате работата, като добавите Miro карти към Kanban табло с редактируеми ленти и колони.

Коннектори и картографиране на зависимости

Работете безпроблемно заедно, независимо от местоположението. Вижте редакциите и нанесете зависимостите на карта с конектори, като насърчавате интерактивно и динамично обсъждане на идеи.

Табло за зависимости чрез Miro

Интеграции за управление на задачи

Miro поддържа интеграция с над 130 приложения и популярни инструменти. Това ви помага да съберете всичките си данни, свързани със задачите, в едно единствено решение, което прави управлението на задачите ефективно за вас и вашите заинтересовани страни.

Цени на Miro

Безплатно : неограничен брой членове на екипа, готови шаблони, основно управление на вниманието, три редактируеми бели дъски

Екипи : 8 долара на член на месец с функционалност за видеоконферентна връзка, неограничен брой табла, неограничен брой посетители, частни табла и поддръжка по имейл.

Бизнес : 16 долара на месец за член с всичко от плана Miro Teams, плюс ръчно архивиране на таблата, интелигентно диаграмиране и SSO

Enterprise: Свържете се с Miro за цени, за да получите централизирано управление на акаунти, специален мениджър за успех, Azure DevOps и CA Rally интеграции, сигурност и съответствие на корпоративно ниво, управление на данни и премиум поддръжка.

Какво е Notion?

Една от най-добрите алтернативи на Miro е Notion – всеобхватно работно пространство за всички ваши нужди, свързани с управлението на задачи и воденето на бележки. Този инструмент предлага много функции, които комбинират воденето на бележки с управление на бази данни, визуално сътрудничество и поддържане на споделен канвас или Notion изглед за всички ваши лични и бизнес нужди.

Управление на задачите в Notion

От основни задачи до управление на сложни проекти, инструментите на Notion предоставят едно работно пространство, в което да организирате важните си дейности. Освен това, благодарение на силната си общност, можете лесно да създавате и използвате хиляди шаблони на Notion, които да ви помогнат:

Проследявайте задачите и целите си

Създайте системи за дизайн

Запазвайте бележки, създавайте табла с настроения и управлявайте съдържание

Управлявайте проектните дейности за себе си и вашия екип

Автоматизирайте с помощта на API

Функции на Notion

Управление на задачите от начало до край

Табло за управление на задачите чрез Notion

Гъвкавата структура на Notion ви позволява да го използвате за всички ваши нужди по управление на задачите, включително:

Създаване на персонализирани табла за управление на задачите за всеки член на екипа, отдел и проект

Подредете задачите си по календар, Kanban табло, диаграми на Гант, таблици, календар и др.

Сортирайте проектите лесно въз основа на времева линия, категория, членове на екипа, приоритет и др.

Бележки, календар, проследяване на навици и др.

С гъвкавите блокове на Notion можете да създавате всичко – от прост списък със задачи до сложни табла, което ви помага да приспособите работното си пространство точно според нуждите си.

Интеграции

Notion може да ви помогне да извличате данни и да се интегрирате с водещи софтуери като Slack, Google Drive, Gmail, Asana и 149 други популярни инструмента. Ако предпочитате по-персонализирана интеграция, можете дори да създадете свой публичен API, което го прави уникален в сравнение с други инструменти.

Многоезична поддръжка

За екипи, които работят в различни географски райони, Notion ви позволява да поддържате работното си пространство и да редактирате документи на различни езици. В момента поддържа английски, корейски, японски, френски, немски, испански и португалски език.

Цени на Notion

Личен (безплатен план) : Неограничен брой страници и блокове, синхронизация между устройства, споделяне с пет гости, API за персонализирани интеграции

Personal Pro (4 долара на месец) : Всичко от Personal Free Plus, неограничено качване на файлове, неограничен брой гости, преглед и възстановяване на версии от последните 30 дни.

Teams (8 долара на месец) : Всичко от Personal Pro plus, неограничен брой членове на екипа, разрешения за споделяне, инструменти за сътрудничество, инструменти за администратори

Enterprise (персонализирана цена) : Всичко в Teams plus, SAML SSO, предоставяне на потребителски права (SCIM) Аудит логНОВО, разширена сигурност и контрол, неограничена история на версиите, специален мениджър за успех (100+ места), персонализиран договор

Notion AI: Добавете към всеки платен план за 8 долара на член/месец

Miro срещу Notion: Сравнение на функциите

Основната разлика между Miro и Notion е в допълнителните възможности, които получавате с Notion. Докато Miro се категоризира главно като платформа за управление на задачи и визуално сътрудничество, Notion отива отвъд това с управление на бележки, документи, база от знания и Wiki.

Ето едно бързо сравнение на всички функции на Notion и Miro и техните оценки:

Функции Notion Miro Шаблони ✅ ✅ Общност ✅ ✅ Писане на базата на изкуствен интелект и други функции ✅ ✅ Сътрудничество ✅ ✅ Интеграции с инструменти на трети страни ✅ ✅ Мобилно приложение ✅ ✅ Документи ✅ ❌ Уики / Знания ✅ ❌ Календар ✅ ❌ Формуляри ✅ ❌ Автоматизация ✅ ❌ Функции за управление на проекти ✅ ❌ Видеоконферентна връзка ❌ ✅ Чат / Съобщения ❌ ✅ Управление на задачите ❌ ✅ API ✅ ✅ Планиране на задачи ✅ ✅ Контрол на достъпа/разрешения ✅ ✅ Планиране на задачи ✅ ✅ Инструменти за сътрудничество ✅ ✅ Проследяване на напредъка по задачите ✅ ✅ Идеален за Малки и големи екипи, които искат да надхвърлят управлението на задачите, включително документи, водене на бележки и допълнителни функции По-малки екипи, които искат основни функции, чисти и прости функции за управление на задачите Оценки на G2 4. 7/5 (5059 отзива) 4. 8/5 (5357 отзива) Оценки на Capterra 4. 8/5 (2101 отзива) 4. 7/5 (1488 отзива)

Функция № 1: Визуално сътрудничество и картографиране на задачите

Имате ли нужда от визуално решение за управление на проекти? Miro има явно предимство.

С безкрайното си платно Miro ви позволява да използвате разнообразни визуални инструменти, като лепящи се бележки, фигури, свързващи елементи и други функции за съвместна работа, за да блеснете по време на сесии за мозъчна атака и картографиране на задачи.

Това ви позволява да създавате разширени отчети, да управлявате сложни проекти, да визуализирате проучвания на потребители, да участвате в сесии за съвместна работа и да създавате работни потоци с над 2500 шаблона на Miro и общността.

Табло за визуализация на данни чрез Miro

С гъвкавите си блокове Notion е чудесен за визуално управление на проекти, но му липсват напредналите функции, които получавате в Miro. С Notion получавате основни елементи, което го прави по-малко подходящ за визуално управление на задачи.

Решение: Miro е победителят.

Функция № 2: Споделяне на бележки и сътрудничество в екип

Кой печели в сътрудничеството и споделянето на бележки – Miro или Notion?

Notion има своите предимства, тъй като се фокусира върху това да бъде платформа за водене на бележки и проследяване на задачи от начало до край, което ви улеснява да управлявате проекти, да проследявате ежедневните си навици или да планирате предстоящо пътуване с приятел, всичко това в едно работно пространство.

Но Miro, с неговата визуализация на данни и рамка за сътрудничество, е също толкова добър. Можете да синхронизирате всичко на едно място, от традиционни слайдове, задачи за действие, бизнес отчети и Kanban отчети. Освен това можете да създавате интерактивни видео ръководства и да сътрудничите на живо във всяка презентация или отчет, използвайки интерактивните му функции.

Резултат: Равенство

Функция № 3: Управление на бази данни

Когато става въпрос за управление на бази данни и файлове, Notion е ясен победител. Безплатният софтуер за управление на проекти на Miro предлага някои отлични функции, а вие дори можете да преминете към платени версии за разширени функции. Но когато става въпрос за управление на документи, файлове и други функционалности, Miro не разполага с дълбочината, която Notion притежава.

Всеобхватно работно пространство чрез Notion

Notion предлага мощни бази данни с функции за филтриране, сортиране и обобщаване за организиране и управление на сложни задачи. Макар Miro да предлага Kanban табла (както всеки друг софтуер за управление на задачи), той не разполага с дълбочината и функционалността на управлението на задачи, базирано на база данни, което предлага Notion.

Решение: Notion е победителят.

Характеристика № 4: Персонализиране и гъвкавост

И двете имат свои силни страни, що се отнася до персонализиране и гъвкавост. Notion използва блокове и ви позволява да създавате разнообразни оформления и типове съдържание и да ги управлявате в структурирано работно пространство. Това ще ви даде възможност да управлявате сложни задачи и проекти и да запазвате документи, уикита, бележки и други елементи, за да подобрите това.

Miro се представя отлично с Miro Cards, което ви позволява да използвате напълно визуалните елементи на тази платформа. Това ви помага да визуализирате проектите си, да покажете зависимостите между задачите и собствеността върху задачите и дори ви предоставя място за творчески мозъчен штурм с помощта на функцията за бяла дъска.

Резултат: Равенство

Miro срещу Notion в Reddit

Не се доверявайте само на нашето мнение. Проучихме и Reddit, за да разберем какво мислят потребителите по тази тема. Много потребители са съгласни, че в сравнението между Miro и Notion, Notion е по-полезен заради своите разширени функции, но те също така са осъзнали, че

„Както много други, за известно време се влюбих в гъвкавостта на Notion, но колкото повече се запознавах с начина му на работа, толкова повече стигах до заключението, че софтуери като ClickUp, Todoist, Things3, NirvanaHQ са много по-бързи, по-гъвкави и като цяло по-добри в управлението на задачите.“

Друг потребител говори за избора между Miro и Notion, като се фокусира върху изискванията, казвайки

„Зависи от случая. Ако имате нужда само да видите статуса на задачите и да споделите подробности за тях — Trello, Asana или ClickUp са добър избор

Ако имате нужда от повече текстови документи с задачи за изпълнение — Notion е добър избор. Miro и подобни програми са най-подходящи, ако имате нужда от повече идеи и визуализация.

Запознайте се с ClickUp – най-добрата алтернатива на Miro и Notion

Окончателното решение? Notion и Miro имат някои отлични функции, които ги правят чудесен избор, в зависимост от вашите нужди и изисквания.

В съревнованието между Miro и Notion, Notion има леко предимство. Разширените функции на Notion могат да надхвърлят очакванията, но не се доближават до някои от най-добрите решения за управление на задачи и производителност.

Няколко алтернативи на Notion комбинират воденето на бележки и управлението на задачи. Те ви помагат и с усъвършенствана автоматизация, опростяване на работните процеси и управление на цялостни корпоративни или лични задачи.

ClickUp се очертава като подходящо решение, когато имате високи изисквания и се нуждаете от всеобхватна платформа за продуктивност. ClickUp е всеобхватна платформа за управление на проекти, която съчетава предимствата на Miro за визуално сътрудничество и гъвкавостта на Notion, и се отличава в много области.

Превърнете коментарите в задачи мигновено с ClickUp Storyboard

Помислете за ClickUp като алтернатива на Notion AI или като най-добрия център за сътрудничество, където можете да:

Обсъждайте идеи и сътрудничеството с помощта на ClickUp Whiteboards

С ClickUp Whiteboards вашите екипи могат да се възползват от силата на визуалното сътрудничество. Интерактивната бяла дъска ви позволява да провеждате мозъчни бури, да създавате диаграми и да начертавате идеите си, всичко това в контекста на вашия проект.

ClickUp Whiteboard за мозъчна атака и картографиране на задачи

Това ви позволява да визуализирате концепции и ви помага да управлявате задачите безпроблемно. Можете да

Обсъждайте идеи, изработвайте стратегии и планирайте задачите си, използвайки гъвкави работни процеси с разширени функции.

Свържете идеите си с реалистични графици за проекти, като просто плъзгате и пускате, за да начертаете връзки, пътни карти и работни процеси.

Сътрудничейте, добавяйте бележки и обединявайте идеите си с екипна платформа в реално време.

Добавете контекст към вашите проекти, като качвате изображения, уеб връзки и задачи, които могат да се проследяват.

Опростете работните процеси по управление на проекти с ClickUp Docs

Създавайте богати и съвместни документи в ClickUp с редактиране в реално време, помощ при писане, задвижвана от изкуствен интелект, и безпроблемна интеграция с задачите по проекта.

ClickUp Docs view, който ви позволява да свържете документи с работни потоци

ClickUp Docs ви позволява да съберете всичките си идеи в един документ, включително документи, връзки, уикита и др. Опростете управлението на задачите и документите си, като използвате обширната библиотека с готови шаблони на ClickUp, или създайте свой собствен шаблон от нулата. С помощта на ClickUp Docs можете:

Свържете документи и задачи чрез работни потоци, актуализации на проекти и др.

Организирайте всичките си уикита и ресурси на едно място, като ги добавите към работното си пространство.

Добавяйте бележки където и когато пожелаете, дори в офлайн режим. Щом възстановите интернет връзката си, ClickUp ще синхронизира автоматично всички ваши бележки и актуализации в Doc.

Лесно защитавайте и споделяйте документите си с контрол на поверителността и редактирането, което ви позволява да споделяте връзки с членовете на екипа и да предоставяте публичен достъп.

Използвайте разширените функции на ClickUp Brain, за да опростите проследяването, създаването и делегирането на задачи. Това ви позволява да свържете задачи, документи, ресурси и цялото си знание с разширени невронни мрежи, които да ви помогнат да:

Задавайте въпроси и получавайте отговори от вашите документи, задачи и проекти.

Използвайте изкуствен интелект като свой асистент за управление и автоматизиране на задачи и актуализации на проекти

Използвайте AI Writer за създаване на съдържание и отговаряйте бързо с съдържание, съобразено с контекста.

Направете повече с ClickUp Tasks

Управлявайте задачи от всякакъв мащаб и сложност с мощните функции за задачи на ClickUp. ClickUp Tasks ви помага да разпределяте задачи, да задавате зависимости, да използвате автоматизация и да проследявате напредъка визуално – всичко това в една единна платформа.

Опростен списък с табло за задачи в ClickUp

Регистрирайте се за безплатния план на ClickUp, за да подобрите управлението на задачите си.