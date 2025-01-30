10 алтернативи на Workato за автоматизиране на работните процеси през 2025 г.

Повтарящите се и ръчни задачи на работа могат да бъдат скучни и често ви карат да си пожелавате да има някаква магия, която да се справи с тях вместо вас. Но защо да си пожелавате магия, когато имате изкуствен интелект (AI)?
Това, от което се нуждаете, е инструмент за автоматизация на работните процеси – помощно средство, задвижвано от изкуствен интелект, което ще автоматизира и стандартизира процесите за вас. По този начин можете да се съсредоточите върху важните неща и да повишите производителността си, без да се затрупвате с ръчни задачи.
Workato е голямо име в автоматизацията на работните процеси и се използва от много компании в различни индустрии. То помага за автоматизирането на бизнес процесите чрез прости „рецепти“ – интерфейс без код, който работи като магия.
Въпреки че впечатляващите функции на Workato отговарят на широк спектър от изисквания, има случаи, в които различни компании може да търсят алтернативи, които по-добре съответстват на техните специфични цели, бюджетни ограничения или предпочитания за използваемост.
Претърсихме интернет, за да ви предложим 10-те най-добри алтернативи на Workato за 2024 г. Ще разгледаме техните уникални функции, предимства и недостатъци, а дори и ценовите им планове, за да можете да намерите идеалната платформа за вашия бизнес.
Какво да търсите в алтернатива на Workato?
Преди да изберете инструмент за автоматизация на работните процеси за вашия бизнес, имайте предвид следните фактори:
- Много интеграции: Workato е отличен, когато става въпрос за интеграции. Така че, ако търсите алтернатива на Workato, трябва да намерите приложения, които могат да се интегрират добре с съществуващите инструменти, които използвате за ежедневните си операции, като счетоводен софтуер, приложения за комуникация и маркетингови инструменти.
- Лесни за използване и интуитивни: Помислете за екипа си и изберете инструмент за автоматизация на задачите, който е лесен за навигация и използване, така че вашите служители да могат да оптимизират работните процеси (за предпочитане без кодиране), дори и да не са технически подготвени.
- Отчитане и анализ: Изберете алтернатива, която предлага функции за отчитане и анализ, за да проследявате напредъка на автоматизираните задачи и бизнес процеси.
- Поддръжка на клиенти: Изберете инструмент, който предлага 24/7 поддръжка по телефона и имейл, за да се справяте с проблеми и неизправности в приложението.
- Сигурност: Намерете алтернативи на Workato, които предлагат първокласна сигурност, като криптиране на данни и силна автентификация, за да защитите вашите персонализирани работни процеси от зловреден софтуер и хакери.
- Цена: Изберете инструменти, които са достъпни и не изискват прекалено много ъпгрейди или да ви струват цяло състояние.
10-те най-добри алтернативи на Workato, които можете да използвате
Разгледайте нашия подбрани списък с 10-те най-добри алтернативи на Workato за 2024 г. и автоматизирайте работната си натовареност за по-голяма ефективност.
1. Activepieces
Activepieces е лесна за използване платформа, базирана в облака, която предоставя автоматизация на работните процеси на всеки, дори и да не сте професионалист в програмирането.
Можете да създавате работни процеси, които лесно се интегрират с различни приложения и услуги. Тази алтернатива на Workato се отличава с простота благодарение на функциите си за плъзгане и пускане и интуитивния си интерфейс.
Можете да го свържете с популярни приложения като Slack, Gmail, Hubspot, Zendesk и Trello.
Най-добрите функции на Activepieces
- Задайте тригери въз основа на време, уебхукове, имейли и други, за да стартирате поредица от действия в различни приложения и API.
- Проследявайте и анализирайте производителността, грешките и използването на работните процеси в реално време.
- Използвайте разширени филтри, за да добавите условия и филтриране, с които да контролирате потока на работните си процеси.
- Справяйте се с грешките, като настроите известия и повторителни опити
Ограничения на Activepieces
- Все още е в ранна фаза на развитие, така че може да има спорадични бъгове.
- Функциите не са толкова мощни, колкото тези на по-големите конкуренти като Workato.
Цени на Activepieces
- Pro: 0 $/месец
- Платформа: 249 $/месец
- Enterprise: Персонализирано ценообразуване
Оценки и рецензии за Activepieces
- G2: 4,7/5 (над 100 отзива)
- Capterra: Няма налични оценки
2. Zapier
Zapier е популярен уеб-базиран инструмент за автоматизация и интеграция, на който се доверяват над 2 милиона компании по целия свят. Той е известен с автоматизирането на задачи в обширна библиотека от уеб приложения и интеграции. Това е една от по-известните алтернативи на Workato.
С лесен за използване визуален редактор, безплатни задачи за допълнителен контрол и прозрачни цени, това е отличен избор за компании, които искат да повишат оперативната си ефективност, без да се нуждаят от разработчици.
Можете да автоматизирате задачите по въвеждане на данни, като прехвърляте данни в големи количества между различни приложения.
Най-добрите функции на Zapier
- Създайте персонализирани работни процеси, наречени „Zaps“, и ги свържете с над 3000 приложения.
- Използвайте уебхукове, за да прехвърляте данни бързо между услугите без кодиране или сървъри.
- Визуализирайте работните си процеси с инструмента за диаграми Canvas и получите предложения за оптимизация, генерирани от изкуствен интелект.
Ограничения на Zapier
- Комплексна интеграция за популярни интеграции е налична в по-скъпите и разширени планове.
- Потребителите, които не са запознати с технологиите, могат да срещнат затруднения при навигацията в платформата.
Цени на Zapier
- Безплатни
- Стартово ниво: 29,99 $/месец
- Професионална версия: 73,50 $/месец
- Екип: 103,50 $/месец
- Компания: Индивидуални цени
Оценки и рецензии за Zapier
- G2: 4,5/5 (над 1000 рецензии)
- Capterra: 4,7/5 (над 2000 рецензии)
3. Tableau
Опростете сложните данни за всички в екипа си с Tableau, платформа за анализ на данни, базирана на изкуствен интелект.
Можете да го използвате, за да създавате персонализирани табла и работни листове и да се възползвате от функции като обединяване на данни, анализ в реално време и сътрудничество в екип.
Автоматизацията е общ фактор за много от функциите на Tableau. Например, можете да използвате уебхукове за известия за събития, TabPy за изпълнение на Python скриптове и Prep Conductor, за да контролирате кой има достъп до диаграмите на потока от данни.
Най-добрите функции на Tableau
- Следете състоянието на автоматизираните си процеси с помощта на Tableau Server Status.
- Задайте сигнали и известия на сървъра или чрез имейли, когато нещо не е наред и процесите се нуждаят от подобрение.
- Задайте разрешения за работните си процеси и решете кой може да вижда, редактира, изпълнява или извършва други действия.
- Използвайте етикети и добавяйте ключови думи към потоците, за да помогнете на потребителите да намират, филтрират и организират съдържанието лесно.
Ограничения на Tableau
- Потребителският интерфейс не е много интуитивен.
- Инструментът може да бъде бавен, когато става въпрос за обработка на големи масиви от данни.
Цени на Tableau
- Tableau Viewer: Персонализирано ценообразуване
- Tableau Explorer: Персонализирано ценообразуване
- Tableau Creator: Персонализирано ценообразуване
- Tableau Enterprise: Индивидуални цени
Оценки и рецензии за Tableau
- G2: 4. 4/5 (над 2000 отзива)
- Capterra: 4,6/5 (над 2200 рецензии)
4. Hevo
Hevo е платформа за ETL (Extract, Transform, Load) без кодиране, предназначена за автоматизиране на работните процеси за интегриране на данни.
Можете да спестите време, да ускорите отчитането и да вземате решения по-бързо с над 150 интеграции и репликация в почти реално време към дестинации като Snowflake и BigQuery.
Освен това можете да наблюдавате работните процеси и да предоставяте 24/7 клиентска поддръжка.
А най-хубавото? Hevo гарантира нулева загуба на данни.
Най-добрите функции на Hevo
- Синхронизирайте и извличайте автоматично данните си от над 150 източника, включително SQL и NoSQL бази данни и SaaS приложения.
- Автоматизирайте потоците от данни в цялата организация, което води до по-бързо отчитане и анализи.
- Идентифицирайте автоматично типовете данни и ги качвайте незабавно в подходящите кеш памети за данни.
- Използвайте автоматизирано управление на схеми, за да организирате по-ефективно вашите бази данни.
Ограничения на Hevo
- Според някои потребители, каналите за данни са склонни да се повреждат.
- Някои вградени конектори могат да бъдат бъгати.
Цени на Hevo
- Безплатни
- Стартово ниво: 299 $/месец
- Професионална версия: 849 $/месец
- Критично за бизнеса: Персонализирани цени
Оценки и рецензии за Hevo
- G2: 4. 4/5 (над 200 рецензии)
- Capterra: 4,6/5 (над 80 отзива)
5. Integrate. io
Още едно средство за автоматизация на процесите по интегриране на данни в нашия списък, Integrate. io е ETL платформа с ниско ниво на кодиране, която помага на бизнеса да автоматизира процесите по картографиране на данни и да се откаже от ръчната подготовка на данни.
То може да прави три неща с вашите данни – да ги подготвя и споделя, да ги подготвя и зарежда в CRM системи като Salesforce и да ги репликира в реално време.
Можете бързо да създадете пипалини за минути с функцията „плъзгане и пускане” и вградените конектори.
Най-добрите функции на Integrate.io
- Спестете време чрез автоматизиране на извличането на данни с помощта на език за изрази, API и уебхукове.
- Изпращайте обработени данни от склада към вашите вътрешни инструменти чрез обратна ETL автоматизация и трансформация на данни.
- Дръжте данните си под контрол с наблюдаемост на данните
Ограничения на Integrate.io
- Лог файловете с грешки не винаги са информативни
- Функцията „плъзгане и пускане” е трудна при сложни процеси
Цени на Integrate.io
- Стартово ниво: 15 000 $/година
- Професионална версия: 25 000 долара/година
- Предприятие: Индивидуални цени
Integrate. io оценки и рецензии
- G2: 4. 3/5 (над 100 рецензии)
- Capterra: Недостатъчно рецензии
6. Tray. io
С Tray.io можете да създавате, персонализирате и управлявате интеграции и процеси за поток на данни. То се отличава като визуална платформа като услуга с ниско ниво на кодиране, базирана в облака.
То ви позволява да наблюдавате дейностите в реално време и да настроите предупреждения за грешки, за да можете бързо да идентифицирате и разрешите проблемите. Можете да автоматизирате ръчните задачи, като ги интегрирате с CRM системи, маркетингов софтуер и съхранение на данни. Това помага на всички бизнес потребители да бъдат на една и съща страница.
Най-добрите функции на Tray.io
- Персонализирайте работните процеси лесно с интуитивен визуален редактор
- Достъп до обширна библиотека с вградени конектори и шаблони за работни процеси
- Адаптирайте тригерите и действията според конкретните нужди на вашия бизнес.
- Работете без стрес с увереността, че имате денонощна поддръжка на клиенти.
Ограничения на Tray.io
- Готовите конектори могат да бъдат бъгати
- Няма безплатна версия
Цени на Tray.io
- Предимство: Персонализирани цени
- Екип: Индивидуални цени
- Enterprise: Персонализирано ценообразуване
Оценки и рецензии за Tray.io
- G2: 4,5/5 (над 100 рецензии)
- Capterra: Недостатъчно рецензии
7. Направете
Известна алтернатива на Workato, Make (по-рано Integromat) е любима на потребителите сред бизнеса благодарение на интерактивния си дизайн, визуалния конструктор на работни процеси и изгодните планове.
Приложението разполага с интерфейс с функция „плъзгане и пускане” и лесно се свързва с други приложения.
Можете да създавате неограничен брой работни процеси, наречени сценарии, и да ги планирате да се изпълняват незабавно или по график.
Използвайте най-добрите функции
- Създавайте персонализирани работни процеси визуално, без да са ви необходими технически умения или познания по програмиране.
- Повишете производителността си чрез интеграция с над 1000 популярни приложения като Hubspot, Slack, Notion и други (с неограничен брой вътрешни връзки).
- Използвайте интеграция с условна логика, за да зададете конкретни тригери и да автоматизирате повтарящи се задачи.
Наложете ограничения
- Сложните работни процеси са трудни за отстраняване на грешки
- Бавна поддръжка на клиенти
Определете цените
- Безплатни
- Core: Започва от 10,59 $/месец
- Предимства: Цена от 18,82 долара на месец
- Екипи: Започва от 34,12 $ на месец
- Enterprise: Персонализирано ценообразуване
Направете оценки и рецензии
- G2: 4,7/5 (над 200 отзива)
- Capterra: 4,8/5 (над 300 отзива)
8. Appmixer
С Appmixer, интуитивна визуална система за автоматизация на работните процеси с вградени конектори, е лесно да се фокусирате върху доставката на продукта до клиентите си.
Можете лесно да интегрирате източници на данни и да създавате автоматизирани работни процеси без нито една реда код. Имате и гъвкавостта да добавите свой конектор за всеки API.
Най-добрите функции на Appmixer
- Създайте и внедрете интеграциите си с персонализирани конектори
- Получете подробен преглед на всичките си работни процеси с персонализирани табла и подробни регистри.
- Автоматизирайте работните процеси с помощта на разширени функции като условна логика и модифициране на данни в реално време.
Ограничения на Appmixer
- Потребителският интерфейс може да бъде по-опростен.
Цени на Appmixer
- Стартираща цена: 899 $/месец
- Scaleup: 1399 $/месец
- Scaler: Персонализирани цени
Оценки и рецензии на Appmixer
- G2: 4,8/5 (над 30 рецензии)
- Capterra: Недостатъчно рецензии
9. Panoply
Известен със своите възможности за интегриране на данни, Panoply разполага с над 200 безкодови конектора за данни, които лесно се свързват с бази данни, API и други.
Това е лесно за използване решение, което не изисква много поддръжка и ви позволява да синхронизирате, съхранявате и управлявате данните си. Можете да получите разширени анализи без сложни операции по обработка на данни и кодиране.
Най-добрите функции на Panoply
- Синхронизирайте данните си с интеграции без код
- Опростете работата си с автоматизирана конфигурация на хранилището за данни
- Използвайте го като солидна работна платформа за проучване на данни на базата на SQL.
- Свържете се с основните BI и аналитични инструменти
Ограничения на Panoply
- Нестабилни конектори за данни
- Високи цени
Цени на Panoply
- Стартово ниво: 259 $/месец
- Lite: 649 $/месец
- Стандартен: 1039 $/месец
- Премиум: 1559 $/месец
Оценки и рецензии на Panoply
- G2: 4,5/5 (над 70 рецензии)
- Capterra: 4. 1/5 (20+ отзива)
10. Cyclr
Ако сте разработчик на приложения или доставчик на SaaS, Cyclr е удобна платформа за интеграция. Можете да интегрирате много популярни приложения и услуги без много кодиране.
С помощта на лесния за използване инструментариум с малко код и интерфейс с функция „плъзгане и пускане“ можете да създадете стабилни и безпроблемни работни процеси за интеграция и автоматизация между вашата платформа и множество приложения на трети страни.
Най-добрите функции на Cyclr
- Използвайте разширени функции за скриптове за координиране на данни в процес на пренос.
- Разработвайте персонализирани интеграции за потребителите
- Бързо създайте и вградете интеграцията си в SaaS приложението си.
Ограничения на Cyclr
- Ограничена поддръжка за някои популярни приложения като Salesforce и Hubspot
- Липсва функция за разширени анализи
Цени на Cyclr
- Растеж: 2595 долара/месец
- Мащаб: 7195 $/месец
- Самостоятелно хоствано предприятие: Персонализирани цени
- Управлявано хостинг за предприятия: Персонализирани цени
Оценки и рецензии за Cyclr
- G2: 4,7/5 (над 60 рецензии)
- Capterra: Недостатъчно рецензии
Други инструменти за автоматизация
Тези 10 най-добри алтернативи на Workato ще ви освободят от купчина ръчна работа, като автоматизират бизнес операциите ви.
Но защо да се задоволявате само с автоматизация на работните процеси и интеграция в облака, когато можете да постигнете повече в едно работно пространство?
Използвайте ClickUp – всеобхватна платформа за продуктивност, която може да се справи с всички ваши проекти, задачи и цели, като същевременно автоматизира вашите бизнес процеси.
Автоматизирайте бизнеса си с ClickUp
Спестете ценно време и човешки ресурси и оставете ClickUp Automation да се погрижи за всичките ви повтарящи се задачи.
Изберете от над 100 предварително създадени автоматизации в ClickUp, за да опростите работните процеси, да се справите с рутинните задачи и да оптимизирате предаването на проекти.
Персонализирайте ги според нуждите си, като например създаване на нови задачи, осигуряване на ясни стандартни оперативни процедури и автоматизиране на задачите, коментарите, промените в статуса и др.
А най-хубавото? ClickUp Automation може да се интегрира с външни приложения. С над 1000 интеграции, то обединява всичките ви инструменти в един унифициран работен процес.
И това не е всичко. С помощта на AI-базираните асистенти на ClickUp Brain можете да автоматизирате ръчни и досадни задачи като изпращане на актуализации, обобщаване на срещи, генериране на информация от работата ви в ClickUp, организиране на standup срещи и др.
Най-добрите функции на ClickUp
- Създайте автоматизация без никакво кодиране. Изберете какво действие да се случи, когато се задейства автоматизацията, от промяна на статуса до създаване на нови задачи.
- Определете точното събитие, което активира автоматизацията, като се уверите, че процесите ви работят така, както ви е необходимо.
- Изберете от над 100 предварително създадени автоматизации, за да спестите време и усилия.
- Използвайте любимите си инструменти като Github, Slack и Dropbox с ClickUp Automation и управлявайте всичко от едно място.
Ограничения на ClickUp
- Мобилното приложение не разполага с някои функции, които са налични в десктоп версията.
Цени на ClickUp
- Безплатни завинаги
- Без ограничения: 10 $/месец на потребител
- Бизнес: 19 $/месец на потребител
- Предприятия: Свържете се с отдела по продажбите за цени
- ClickUp Brain е достъпно за всички платени планове за 5 долара на месец за член на работното пространство
Оценки и рецензии за ClickUp
- G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)
- Capterra: 4,7/5 (над 4000 рецензии)
Повишете автоматизацията на работните процеси с ClickUp
Инструментите за автоматизация на работните процеси могат напълно да променят облика на вашия бизнес, като ви спестят време и повишат производителността ви.
Когато търсите алтернативи на Workato, изберете тази, която е най-подходяща за нуждите на вашата компания.
Ако обаче търсите по-комплексно решение, базирано на изкуствен интелект, което да се справя с всеки аспект от вашия бизнес, заедно с автоматизацията на работните процеси, обмислете ClickUp.
Независимо дали сте стартиращ бизнес или мултинационална компания с голям брой клиенти, ClickUp има всичко необходимо, за да направи вашия бизнес успешен.