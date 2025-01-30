10 алтернативи на Workato за автоматизиране на работните процеси през 2025 г.

Повтарящите се и ръчни задачи на работа могат да бъдат скучни и често ви карат да си пожелавате да има някаква магия, която да се справи с тях вместо вас. Но защо да си пожелавате магия, когато имате изкуствен интелект (AI)?

Това, от което се нуждаете, е инструмент за автоматизация на работните процеси – помощно средство, задвижвано от изкуствен интелект, което ще автоматизира и стандартизира процесите за вас. По този начин можете да се съсредоточите върху важните неща и да повишите производителността си, без да се затрупвате с ръчни задачи.

Workato е голямо име в автоматизацията на работните процеси и се използва от много компании в различни индустрии. То помага за автоматизирането на бизнес процесите чрез прости „рецепти“ – интерфейс без код, който работи като магия.

Въпреки че впечатляващите функции на Workato отговарят на широк спектър от изисквания, има случаи, в които различни компании може да търсят алтернативи, които по-добре съответстват на техните специфични цели, бюджетни ограничения или предпочитания за използваемост.

Претърсихме интернет, за да ви предложим 10-те най-добри алтернативи на Workato за 2024 г. Ще разгледаме техните уникални функции, предимства и недостатъци, а дори и ценовите им планове, за да можете да намерите идеалната платформа за вашия бизнес.

Какво да търсите в алтернатива на Workato?

Преди да изберете инструмент за автоматизация на работните процеси за вашия бизнес, имайте предвид следните фактори:

Много интеграции: Workato е отличен, когато става въпрос за интеграции. Така че, ако търсите алтернатива на Workato, трябва да намерите приложения, които могат да се интегрират добре с съществуващите инструменти, които използвате за ежедневните си операции, като счетоводен софтуер, приложения за комуникация и маркетингови инструменти.

Лесни за използване и интуитивни: Помислете за екипа си и изберете Помислете за екипа си и изберете инструмент за автоматизация на задачите , който е лесен за навигация и използване, така че вашите служители да могат да оптимизират работните процеси (за предпочитане без кодиране), дори и да не са технически подготвени.

Отчитане и анализ: Изберете алтернатива, която предлага функции за отчитане и анализ, за да проследявате напредъка на автоматизираните задачи и бизнес процеси.

Поддръжка на клиенти: Изберете инструмент, който предлага 24/7 поддръжка по телефона и имейл, за да се справяте с проблеми и неизправности в приложението.

Сигурност: Намерете алтернативи на Workato, които предлагат първокласна сигурност, като криптиране на данни и силна автентификация, за да защитите вашите персонализирани работни процеси от зловреден софтуер и хакери.

Цена: Изберете инструменти, които са достъпни и не изискват прекалено много ъпгрейди или да ви струват цяло състояние.

10-те най-добри алтернативи на Workato, които можете да използвате

Разгледайте нашия подбрани списък с 10-те най-добри алтернативи на Workato за 2024 г. и автоматизирайте работната си натовареност за по-голяма ефективност.

1. Activepieces

чрез Activepieces

Activepieces е лесна за използване платформа, базирана в облака, която предоставя автоматизация на работните процеси на всеки, дори и да не сте професионалист в програмирането.

Можете да създавате работни процеси, които лесно се интегрират с различни приложения и услуги. Тази алтернатива на Workato се отличава с простота благодарение на функциите си за плъзгане и пускане и интуитивния си интерфейс.

Можете да го свържете с популярни приложения като Slack, Gmail, Hubspot, Zendesk и Trello.

Най-добрите функции на Activepieces

Задайте тригери въз основа на време, уебхукове, имейли и други, за да стартирате поредица от действия в различни приложения и API.

Проследявайте и анализирайте производителността, грешките и използването на работните процеси в реално време.

Използвайте разширени филтри, за да добавите условия и филтриране, с които да контролирате потока на работните си процеси.

Справяйте се с грешките, като настроите известия и повторителни опити

Ограничения на Activepieces

Все още е в ранна фаза на развитие, така че може да има спорадични бъгове.

Функциите не са толкова мощни, колкото тези на по-големите конкуренти като Workato.

Цени на Activepieces

Pro: 0 $/месец

Платформа: 249 $/месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Activepieces

G2: 4,7/5 (над 100 отзива)

Capterra: Няма налични оценки

2. Zapier

чрез Zapier

Zapier е популярен уеб-базиран инструмент за автоматизация и интеграция, на който се доверяват над 2 милиона компании по целия свят. Той е известен с автоматизирането на задачи в обширна библиотека от уеб приложения и интеграции. Това е една от по-известните алтернативи на Workato.

С лесен за използване визуален редактор, безплатни задачи за допълнителен контрол и прозрачни цени, това е отличен избор за компании, които искат да повишат оперативната си ефективност, без да се нуждаят от разработчици.

Можете да автоматизирате задачите по въвеждане на данни, като прехвърляте данни в големи количества между различни приложения.

Най-добрите функции на Zapier

Създайте персонализирани работни процеси, наречени „Zaps“, и ги свържете с над 3000 приложения.

Използвайте уебхукове, за да прехвърляте данни бързо между услугите без кодиране или сървъри.

Визуализирайте работните си процеси с инструмента за диаграми Canvas и получите предложения за оптимизация, генерирани от изкуствен интелект.

Ограничения на Zapier

Комплексна интеграция за популярни интеграции е налична в по-скъпите и разширени планове.

Потребителите, които не са запознати с технологиите, могат да срещнат затруднения при навигацията в платформата.

Цени на Zapier

Безплатни

Стартово ниво: 29,99 $/месец

Професионална версия: 73,50 $/месец

Екип: 103,50 $/месец

Компания: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Zapier

G2: 4,5/5 (над 1000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 рецензии)

3. Tableau

чрез Tableau

Опростете сложните данни за всички в екипа си с Tableau, платформа за анализ на данни, базирана на изкуствен интелект.

Можете да го използвате, за да създавате персонализирани табла и работни листове и да се възползвате от функции като обединяване на данни, анализ в реално време и сътрудничество в екип.

Автоматизацията е общ фактор за много от функциите на Tableau. Например, можете да използвате уебхукове за известия за събития, TabPy за изпълнение на Python скриптове и Prep Conductor, за да контролирате кой има достъп до диаграмите на потока от данни.

Най-добрите функции на Tableau

Следете състоянието на автоматизираните си процеси с помощта на Tableau Server Status.

Задайте сигнали и известия на сървъра или чрез имейли, когато нещо не е наред и процесите се нуждаят от подобрение.

Задайте разрешения за работните си процеси и решете кой може да вижда, редактира, изпълнява или извършва други действия.

Използвайте етикети и добавяйте ключови думи към потоците, за да помогнете на потребителите да намират, филтрират и организират съдържанието лесно.

Ограничения на Tableau

Потребителският интерфейс не е много интуитивен.

Инструментът може да бъде бавен, когато става въпрос за обработка на големи масиви от данни.

Цени на Tableau

Tableau Viewer: Персонализирано ценообразуване

Tableau Explorer: Персонализирано ценообразуване

Tableau Creator: Персонализирано ценообразуване

Tableau Enterprise: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Tableau

G2: 4. 4/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 2200 рецензии)

4. Hevo

чрез Hevo

Hevo е платформа за ETL (Extract, Transform, Load) без кодиране, предназначена за автоматизиране на работните процеси за интегриране на данни.

Можете да спестите време, да ускорите отчитането и да вземате решения по-бързо с над 150 интеграции и репликация в почти реално време към дестинации като Snowflake и BigQuery.

Освен това можете да наблюдавате работните процеси и да предоставяте 24/7 клиентска поддръжка.

А най-хубавото? Hevo гарантира нулева загуба на данни.

Най-добрите функции на Hevo

Синхронизирайте и извличайте автоматично данните си от над 150 източника, включително SQL и NoSQL бази данни и SaaS приложения.

Автоматизирайте потоците от данни в цялата организация, което води до по-бързо отчитане и анализи.

Идентифицирайте автоматично типовете данни и ги качвайте незабавно в подходящите кеш памети за данни.

Използвайте автоматизирано управление на схеми, за да организирате по-ефективно вашите бази данни.

Ограничения на Hevo

Според някои потребители, каналите за данни са склонни да се повреждат.

Някои вградени конектори могат да бъдат бъгати.

Цени на Hevo

Безплатни

Стартово ниво: 299 $/месец

Професионална версия: 849 $/месец

Критично за бизнеса: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Hevo

G2: 4. 4/5 (над 200 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 80 отзива)

5. Integrate. io

Още едно средство за автоматизация на процесите по интегриране на данни в нашия списък, Integrate. io е ETL платформа с ниско ниво на кодиране, която помага на бизнеса да автоматизира процесите по картографиране на данни и да се откаже от ръчната подготовка на данни.

То може да прави три неща с вашите данни – да ги подготвя и споделя, да ги подготвя и зарежда в CRM системи като Salesforce и да ги репликира в реално време.

Можете бързо да създадете пипалини за минути с функцията „плъзгане и пускане” и вградените конектори.

Най-добрите функции на Integrate.io

Спестете време чрез автоматизиране на извличането на данни с помощта на език за изрази, API и уебхукове.

Изпращайте обработени данни от склада към вашите вътрешни инструменти чрез обратна ETL автоматизация и трансформация на данни.

Дръжте данните си под контрол с наблюдаемост на данните

Ограничения на Integrate.io

Лог файловете с грешки не винаги са информативни

Функцията „плъзгане и пускане” е трудна при сложни процеси

Цени на Integrate.io

Стартово ниво: 15 000 $/година

Професионална версия: 25 000 долара/година

Предприятие: Индивидуални цени

Integrate. io оценки и рецензии

G2: 4. 3/5 (над 100 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

6. Tray. io

С Tray.io можете да създавате, персонализирате и управлявате интеграции и процеси за поток на данни. То се отличава като визуална платформа като услуга с ниско ниво на кодиране, базирана в облака.

То ви позволява да наблюдавате дейностите в реално време и да настроите предупреждения за грешки, за да можете бързо да идентифицирате и разрешите проблемите. Можете да автоматизирате ръчните задачи, като ги интегрирате с CRM системи, маркетингов софтуер и съхранение на данни. Това помага на всички бизнес потребители да бъдат на една и съща страница.

Най-добрите функции на Tray.io

Персонализирайте работните процеси лесно с интуитивен визуален редактор

Достъп до обширна библиотека с вградени конектори и шаблони за работни процеси

Адаптирайте тригерите и действията според конкретните нужди на вашия бизнес.

Работете без стрес с увереността, че имате денонощна поддръжка на клиенти.

Ограничения на Tray.io

Готовите конектори могат да бъдат бъгати

Няма безплатна версия

Цени на Tray.io

Предимство: Персонализирани цени

Екип: Индивидуални цени

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Tray.io

G2: 4,5/5 (над 100 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

7. Направете

чрез Make

Известна алтернатива на Workato, Make (по-рано Integromat) е любима на потребителите сред бизнеса благодарение на интерактивния си дизайн, визуалния конструктор на работни процеси и изгодните планове.

Приложението разполага с интерфейс с функция „плъзгане и пускане” и лесно се свързва с други приложения.

Можете да създавате неограничен брой работни процеси, наречени сценарии, и да ги планирате да се изпълняват незабавно или по график.

Използвайте най-добрите функции

Създавайте персонализирани работни процеси визуално, без да са ви необходими технически умения или познания по програмиране.

Повишете производителността си чрез интеграция с над 1000 популярни приложения като Hubspot, Slack, Notion и други (с неограничен брой вътрешни връзки).

Използвайте интеграция с условна логика, за да зададете конкретни тригери и да автоматизирате повтарящи се задачи.

Наложете ограничения

Сложните работни процеси са трудни за отстраняване на грешки

Бавна поддръжка на клиенти

Определете цените

Безплатни

Core: Започва от 10,59 $/месец

Предимства: Цена от 18,82 долара на месец

Екипи: Започва от 34,12 $ на месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Направете оценки и рецензии

G2: 4,7/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 300 отзива)

8. Appmixer

чрез Appmixer

С Appmixer, интуитивна визуална система за автоматизация на работните процеси с вградени конектори, е лесно да се фокусирате върху доставката на продукта до клиентите си.

Можете лесно да интегрирате източници на данни и да създавате автоматизирани работни процеси без нито една реда код. Имате и гъвкавостта да добавите свой конектор за всеки API.

Най-добрите функции на Appmixer

Създайте и внедрете интеграциите си с персонализирани конектори

Получете подробен преглед на всичките си работни процеси с персонализирани табла и подробни регистри.

Автоматизирайте работните процеси с помощта на разширени функции като условна логика и модифициране на данни в реално време.

Ограничения на Appmixer

Потребителският интерфейс може да бъде по-опростен.

Цени на Appmixer

Стартираща цена: 899 $/месец

Scaleup: 1399 $/месец

Scaler: Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Appmixer

G2: 4,8/5 (над 30 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

9. Panoply

чрез Panoply

Известен със своите възможности за интегриране на данни, Panoply разполага с над 200 безкодови конектора за данни, които лесно се свързват с бази данни, API и други.

Това е лесно за използване решение, което не изисква много поддръжка и ви позволява да синхронизирате, съхранявате и управлявате данните си. Можете да получите разширени анализи без сложни операции по обработка на данни и кодиране.

Най-добрите функции на Panoply

Синхронизирайте данните си с интеграции без код

Опростете работата си с автоматизирана конфигурация на хранилището за данни

Използвайте го като солидна работна платформа за проучване на данни на базата на SQL.

Свържете се с основните BI и аналитични инструменти

Ограничения на Panoply

Нестабилни конектори за данни

Високи цени

Цени на Panoply

Стартово ниво: 259 $/месец

Lite: 649 $/месец

Стандартен: 1039 $/месец

Премиум: 1559 $/месец

Оценки и рецензии на Panoply

G2: 4,5/5 (над 70 рецензии)

Capterra: 4. 1/5 (20+ отзива)

10. Cyclr

чрез Cyclr

Ако сте разработчик на приложения или доставчик на SaaS, Cyclr е удобна платформа за интеграция. Можете да интегрирате много популярни приложения и услуги без много кодиране.

С помощта на лесния за използване инструментариум с малко код и интерфейс с функция „плъзгане и пускане“ можете да създадете стабилни и безпроблемни работни процеси за интеграция и автоматизация между вашата платформа и множество приложения на трети страни.

Най-добрите функции на Cyclr

Използвайте разширени функции за скриптове за координиране на данни в процес на пренос.

Разработвайте персонализирани интеграции за потребителите

Бързо създайте и вградете интеграцията си в SaaS приложението си.

Ограничения на Cyclr

Ограничена поддръжка за някои популярни приложения като Salesforce и Hubspot

Липсва функция за разширени анализи

Цени на Cyclr

Растеж: 2595 долара/месец

Мащаб: 7195 $/месец

Самостоятелно хоствано предприятие: Персонализирани цени

Управлявано хостинг за предприятия: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Cyclr

G2: 4,7/5 (над 60 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Тези 10 най-добри алтернативи на Workato ще ви освободят от купчина ръчна работа, като автоматизират бизнес операциите ви.

Но защо да се задоволявате само с автоматизация на работните процеси и интеграция в облака, когато можете да постигнете повече в едно работно пространство?

Използвайте ClickUp – всеобхватна платформа за продуктивност, която може да се справи с всички ваши проекти, задачи и цели, като същевременно автоматизира вашите бизнес процеси.

Прочетете също: Шаблони за подобряване на процесите за повишаване на ефективността на работа

Автоматизирайте бизнеса си с ClickUp

Създайте персонализирана автоматизация, за да освободите екипите си от ръчна работа с ClickUp Automation.

Спестете ценно време и човешки ресурси и оставете ClickUp Automation да се погрижи за всичките ви повтарящи се задачи.

Изберете от над 100 предварително създадени автоматизации в ClickUp, за да опростите работните процеси, да се справите с рутинните задачи и да оптимизирате предаването на проекти.

Автоматизирайте рутинните задачи, за да се съсредоточите върху по-важните неща с помощта на ClickUp Automation.

Персонализирайте ги според нуждите си, като например създаване на нови задачи, осигуряване на ясни стандартни оперативни процедури и автоматизиране на задачите, коментарите, промените в статуса и др.

А най-хубавото? ClickUp Automation може да се интегрира с външни приложения. С над 1000 интеграции, то обединява всичките ви инструменти в един унифициран работен процес.

И това не е всичко. С помощта на AI-базираните асистенти на ClickUp Brain можете да автоматизирате ръчни и досадни задачи като изпращане на актуализации, обобщаване на срещи, генериране на информация от работата ви в ClickUp, организиране на standup срещи и др.

Най-добрите функции на ClickUp

Създайте автоматизация без никакво кодиране. Изберете какво действие да се случи, когато се задейства автоматизацията, от промяна на статуса до създаване на нови задачи.

Определете точното събитие, което активира автоматизацията, като се уверите, че процесите ви работят така, както ви е необходимо.

Изберете от над 100 предварително създадени автоматизации, за да спестите време и усилия.

Използвайте любимите си инструменти като Github, Slack и Dropbox с ClickUp Automation и управлявайте всичко от едно място.

Ограничения на ClickUp

Мобилното приложение не разполага с някои функции, които са налични в десктоп версията.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Без ограничения: 10 $/месец на потребител

Бизнес: 19 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с отдела по продажбите за цени

ClickUp Brain е достъпно за всички платени планове за 5 долара на месец за член на работното пространство

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 4000 рецензии)

Повишете автоматизацията на работните процеси с ClickUp

Инструментите за автоматизация на работните процеси могат напълно да променят облика на вашия бизнес, като ви спестят време и повишат производителността ви.

Когато търсите алтернативи на Workato, изберете тази, която е най-подходяща за нуждите на вашата компания.

Ако обаче търсите по-комплексно решение, базирано на изкуствен интелект, което да се справя с всеки аспект от вашия бизнес, заедно с автоматизацията на работните процеси, обмислете ClickUp.

Независимо дали сте стартиращ бизнес или мултинационална компания с голям брой клиенти, ClickUp има всичко необходимо, за да направи вашия бизнес успешен.

Регистрирайте се безплатно още днес!