Постигнете безпроблемно въвеждане в мобилно приложение: Ръководство за разработчици

И така, нов потребител е изтеглил вашето приложение. Поздравления! Това е първата стъпка към насърчаване на ангажираността, което се превръща в по-високи проценти на конверсия и по-ниска загуба на клиенти.

Въпреки че може да мислите, че вашето приложение е най-доброто, не всички потребители ще споделят това мнение, особено ако приложението не е интуитивно. Последното, което искате, е потребителят да изтрие вашето приложение, затова е толкова важно да го запознаете с потребителския интерфейс възможно най-бързо.

Процесът на въвеждане в мобилните приложения е най-добрият начин да ориентирате новите потребители. Дори ако смятате, че имате най-простото приложение в света, бързият процес на въвеждане е най-добрият начин да задържите потребителите и да извлечете повече полза от мобилното си приложение.

Всъщност, ефективните процеси за въвеждане превръщат първоначалните потребители в дългосрочни фенове. Независимо дали усъвършенствате известията, подобрявате екраните за въвеждане или опростявате процеса на регистрация, успешното въвеждане в приложението се свежда до създаването на добро първо впечатление.

Процесът на въвеждане може да ви се стори като допълнителна стъпка, но ви обещаваме, че ще видите много предимства в ефективните ръководства за потребителите. В това ръководство ще обясним важността на процеса на въвеждане в приложението, ще споделим нашите любими най-добри практики за въвеждане и ще ви дадем няколко реални примера за процеси на въвеждане в действие.

Разбиране на мобилното приложение Onboarding

Създайте пътни карти за въвеждане и сътрудничество при разработването на приложения с ClickUp.

Въвеждането в мобилно приложение е процес, който запознава новите потребители с вашето приложение. Като разработчик, вие определяте стъпките за въвеждане, които насочват мобилните потребители към ключовите характеристики и основните функции. Софтуерът за въвеждане задава тона на потребителското преживяване и в повечето случаи играе важна роля за това дали потребителят ще се ангажира с вашето приложение или ще го изостави.

Без натиск. 👀

Обучението може да бъде в различни форми, включително:

Интерактивни ръководства

Уроци

Подсказки

Индикатори за напредък

Всички мобилни приложения за въвеждане трябва да водят потребителите през средата на приложението на високо ниво, като правят първоначалното взаимодействие възможно най-интуитивно. Независимо дали целите технологично подготвени потребители или технологични аутсайдери, процесите на въвеждане са необходими за новите потребители. В крайна сметка целта е бързо да превърнете първоначалните потребители в опитни потребители на приложението.

Знаем, че сте заети с разработването на самото приложение, но трябва да отделите време за създаване на процес за въвеждане, ако искате хората да използват това, което сте създали. Въвеждането на мобилни приложения е от полза за вашия бизнес по много начини, включително:

Бързо подчертаване на стойността и значимостта на приложението, което увеличава процента на задържане на потребителите.

Увеличаване на ангажираността на потребителите и намаляване на отпадането. В крайна сметка, увереният потребител е по-склонен да се превърне в дългосрочен потребител.

Получаване на по-високи рейтинги в App Store и Google Play Store, което ви отличава от конкуренцията

Различни видове мобилни приложения за въвеждане

Разработването на приложения изисква повече от универсален подход. Различните приложения изискват различни стратегии за въвеждане в употреба в зависимост от потребителската база и основните функции. Изберете един от тези типове въвеждане в употреба на мобилни приложения, за да намерите най-подходящия вариант за вашите потребители.

Прогресивен подход

Прогресивният онбординг въвежда новите функции постепенно. Вместо да претоварвате потребителите с уроци, вие им показвате как работят нещата, докато те навигират в приложението страница по страница. Това е ефективно, ако приложението ви е по-сложно или има много функции. Вместо да плашите новите потребители с най-дългия онбординг поток в света, вие предлагате стъпка по стъпка инструкции, за да не ги претоварвате с твърде много информация.

Функционален подход

Известен още като функционално ориентирано въвеждане, функционалният подход е основен начин за представяне на основните функции на приложението. Ако функциите на приложението са основният аргумент за продажба, функционалният подход е най-прекият начин да ги промотирате пред нови потребители. Това е по-практичен подход, който веднага показва на потребителите практическото приложение на приложението, като подчертава ключовите функции и общата полезност още от първото използване.

Подход, ориентиран към ползите

Подходът, ориентиран към ползите, подчертава стойността на приложението. Вместо да акцентирате върху функциите, вие се фокусирате върху това как приложението подобрява или улеснява живота на потребителя. Този подход установява стойността на приложението за скептичните потребители, създавайки силно първо впечатление, което поставя основата за дългосрочно ангажиране.

Ключови елементи на приложението за въвеждане

Всяко приложение за въвеждане е различно, защото няма две еднакви приложения. Въпреки това, вашето мобилно приложение за въвеждане трябва да включва тези пет ключови елемента, за да обучава потребителите възможно най-ефективно.

1. Функция „Добре дошли“

Функцията за добре дошли е първият контакт между приложението и потребителя. Тя задава тона на потребителското преживяване, затова добре проектираният екран за добре дошли е от първостепенно значение. Вашият екран за добре дошли трябва не само да бъде визуално привлекателен, но и да предава стойността на приложението по кратък и ангажиращ начин.

Първото впечатление е важно, затова обмислете внимателно дизайна си. Направете няколко варианта на wireframe с вашите фронтенд специалисти, за да видите кои дизайни са най-ефективни за впечатляване на новодошлите. 🖼️

2. Промотиране на предимствата на приложението

Ако потребителите не виждат смисъл да използват вашето приложение, те ще го изтрият без да се замислят. Предимствата от изтеглянето на приложението трябва да надделеят над желанието на потребителя да има подреден екран на смартфона си. Тази част от процеса на въвеждане трябва да комуникира вашата уникална стойностна предложения и да подчертае как приложението решава проблеми или подобрява живота на потребителя.

Разбира се, можете да подчертаете ключовите функции, но ги представете по начин, който показва на потребителите, че приложението си заслужава времето им. Ако можете да ги обобщите в няколко изречения, добавете един или два казуса, за да докажете, че постигате резултати.

3. Функция за настройка и персонализация от страна на потребителя

Днешните потребители жадуват за персонализация, затова бързо ги запознайте с това как да персонализират приложението. С тази стъпка събирате информация от потребителя, за да оптимизирате изживяването с приложението. Като позволите на потребителите да зададат своите предпочитания или да изберат интересите си, вашето приложение ще предостави по-релевантно, ориентирано към потребителя изживяване от самото начало.

4. Интерактивни ръководства или инструкции

Интерактивните ръководства са полезен начин да запознаете новите потребители с функционалността на приложението за по-кратко време. Включете интерактивни елементи, като уроци с превъртане или изскачащи подсказки, за да предоставите на потребителите практическо обучение. Това прави приложението много по-привлекателно и насърчава потребителите да започнат да го използват възможно най-скоро.

5. Поддръжка и полезни ресурси

Използвайте ClickUp Docs, за да създадете красиво оформени SOP, уики, бази от знания и др.

Процесът на въвеждане в мобилното приложение дава на потребителите обща представа за това откъде да започнат, но някои от тях може да имат въпроси след въвеждането. Не ги оставяйте без отговор! Осигурете поддръжка и ресурси за всеки, който има допълнителни въпроси. Осигурете изчерпателна секция с често задавани въпроси с връзки към стандартни оперативни процедури, чат поддръжка или вградени съобщения в приложението, предлагащи помощ. Уверете се обаче, че тази документация е точна. Няма нищо по-отблъскващо от безполезни или остарели ресурси. 📚

Най-добри практики за мобилни приложения

Готови ли сте да създадете своя собствена мобилна апликация? Следвайте тези най-добри практики, за да създадете безпроблемно преживяване, което потребителите ви ще обичат.

Проследявайте работата си в решение за управление на проекти

Създайте перфектния Agile работен процес и изградете гъвкава Kanban система, за да визуализирате работата си и да подобрите управлението на проекти с изгледа Board в ClickUp.

Елегантните преживявания са важни. Решенията за управление на проекти помагат на софтуерните екипи да проектират по-добри потребителски преживявания, които намаляват необходимостта от дълги и продължителни процеси на въвеждане.

Софтуерните екипи разчитат на ClickUp не само за управление на работната си натовареност, но и за проектиране на впечатляващи преживявания, които потребителите им обичат. Ако работите в гъвкав екип, използвайте функцията „Sprint“ на ClickUp, за да постигнете целите си за рекордно кратко време. Тя дори се интегрира с любимите ви Git инструменти, обединявайки цялата ви работа в една интуитивна платформа. 🛠️

Персонализирайте, където можете

Не искате процеса на въвеждане в мобилното приложение да се превърне в скучна работа. Потребителите обръщат повече внимание на персонализираните преживявания при въвеждането, така че персонализирайте процеса, колкото е възможно. Това може да означава да им дадете възможност да сменят изгледа или да се фокусират върху конкретна функция въз основа на техните проблеми. Геймификацията също е забавен начин да се повиши ангажираността и да се привлече вниманието на потребителите от първия ден.

Тествайте редовно процесите си за въвеждане в приложението

ClickUp Sprint Velocity Cards в Dashboards ви дават по-добри и по-точни прозрения за прогнозиране на проекти

Колко ефективно е привличането на потребители? Инструменти като ClickUp Dashboards ви дават бърз поглед върху показателите за ангажираност на потребителите и общата производителност. Но дори и тогава е добре да видите сами какви са впечатленията. Задайте напомняния, за да тествате привличането на потребители поне веднъж на три месеца или всеки път, когато правите значителни актуализации на приложението.

Не забравяйте, че опита при въвеждането може да се различава в зависимост от операционната система и устройството, затова тествайте опита си при въвеждането в различни среди. Например, ако сте създали проект както за iOS, така и за Android, проверете дали опитът при въвеждането работи по същия начин и за двете системи.

Реални примери за успешно приложение

Теорията е хубава, но знаем, че реалните примери за приложение за въвеждане помагат на разработчиците да създават по-ангажиращи преживявания. Ето само няколко примера за нашите любими преживявания с приложение за въвеждане, както и съвети, които ще ви помогнат да ги имитирате:

MyFitnessPal: Можете да създадете акаунт в MyFitnessPal чрез Facebook или имейл, което ускорява процеса на създаване на акаунт. Процесът на приветстване е особено полезен, като води потребителите през определянето на цели, стъпка по стъпка ръководство за приложението и дори персонализирани напомняния. Можете да създадете акаунт в MyFitnessPal чрез Facebook или имейл, което ускорява процеса на създаване на акаунт. Процесът на приветстване е особено полезен, като води потребителите през определянето на цели, стъпка по стъпка ръководство за приложението и дори персонализирани напомняния. ClickUp Goals дава възможност да се създават 100% персонализирани табла като това, което позволява на вас (или вашите потребители) да проследявате целите без никакви проблеми.

WhatsApp: След потвърждаване на телефонния ви номер и достъп до списъка с контакти, помощникът за въвеждане в приложението води новите потребители на WhatsApp през функциите на приложението. Харесваме функцията „Покани контакти“, която насърчава потребителите да поканят приятелите и семейството си в WhatsApp. Препоръките са огромна полза за всяко приложение, така че е очевидно, че трябва да ги включите в процеса на въвеждане в приложението, ако е възможно.

Slack: Харесваме как процесът на въвеждане на Slack учи потребителите не само как работи приложението, но и как да го персонализират според своите нужди. Потребителите научават как да навигират в каналите, да търсят, да управляват настройките на страничната лента и др. Почти Харесваме как процесът на въвеждане на Slack учи потребителите не само как работи приложението, но и как да го персонализират според своите нужди. Потребителите научават как да навигират в каналите, да търсят, да управляват настройките на страничната лента и др. Почти всяка част от ClickUp също може да се персонализира , така че сте свободни да променяте изгледите, йерархиите и др., за да отговарят на нуждите на вашите потребители.

Често срещани грешки, които трябва да се избягват при въвеждането на мобилни приложения

Приложенията за управление на проекти като ClickUp ще ви спестят много усилия, но все пак е възможно да допуснете грешка при въвеждането. Задоволете потребителите си, като избягвате тези често срещани грешки при въвеждането на мобилни приложения.

Разработване на неинтуитивни приложения

Разбира се, тук се фокусираме върху въвеждането, но качеството на вашето приложение има пряко влияние върху опита на потребителя при въвеждането. Качеството на разработката на проекта, следователно, влияе на почти всичко.

Изкушаващо е да съберете набързо няколко функции, за да завършите приложението, но никой не иска да използва сложно приложение, което не прави смисъл. От самото начало дайте приоритет на удобните за потребителя дизайни и преживявания, като се фокусирате върху потребителското преживяване от предложението за проекта до неговото завършване.

Изграждане на сложен процес на въвеждане

Избягвайте да правите процеса на въвеждане прекалено дълъг или сложен. Потребителите са заинтересовани да научат как да навигират в приложението, но продължителното въвеждане ще ги разочарова. Задръжте се на ключовите функции, които са най-релевантни за новите потребители. 📱

Фокусиране върху функциите, а не върху стойността

Списъкът с функции е страхотен, но какво означават тези функции за вашите потребители? Вместо да казвате „Получете достъп до над 500 шаблона“, кажете „Спестете средно четири часа на седмица“.

Въпреки това, не всеки потребител търси едно и също нещо. Какво ще стане, ако изброите предимства, които всъщност не ги интересуват? Това може да се окаже трудно, затова направете малко проучване на аудиторията, за да разберете какво искат да получат потребителите от това приложение. Решение като ClickUp улеснява създаването на потребителски пътувания, потребителски профили и други полезни инструменти от потребителски данни, за да разберете какво наистина означава „стойност“ за вашите потребители.

Оптимизирайте потоците за мобилно въвеждане с ClickUp

Много разработчици пренебрегват значението на мобилното приложение за въвеждане. Изкушаващо е да го пропуснете, но солидното въвеждане повишава ангажираността на потребителите и извлича по-голяма възвръщаемост на инвестициите от вашето приложение. Вече сте положили много усилия, за да създадете това приложение. Защо да не извлечете повече полза от усилията си, като проектирате висококачествено мобилно приложение за въвеждане?

Не е необходимо да правите това ръчно. ClickUp помага на продуктовите мениджъри и разработчиците да оптимизират въвеждането на приложенията. Не е необходимо да ни вярвате на думата: регистрирайте се сега за безплатен работен пространство в ClickUp.

Често задавани въпроси

1. Какво е приложение за мобилни устройства?

Въвеждането в мобилно приложение е процесът на привикване на нови потребители към дадено приложение. Това е критичен етап, в който потребителите научават как работи приложението. Успешното въвеждане влияе върху задържането на потребителите, ангажираността им и общата им удовлетвореност. Всяко приложение е различно, но повечето въвеждащи преживявания включват екрани за добре дошли, уроци и помощници за настройка, за да се почувстват потребителите по-удобно с приложението.

2. Кои са най-добрите примери за мобилни приложения за въвеждане?

MyFitnessPal, WhatsApp и Slack предлагат отлично мобилно приложение.

3. Как да създам приложение за въвеждане?

Използвайте решение като ClickUp, за да създадете интуитивно приложение за въвеждане, което да даде на потребителите по-добра представа за това как да навигират в приложението ви. Всяко приложение за въвеждане трябва да включва: