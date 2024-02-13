PRINCE2 срещу PMP: Кое е по-добро за проектните мениджъри?

С толкова много сертификати за управление на проекти на пазара, изборът на подходящия може да се превърне в хазарт. Намерете правилния номер и ще видите как кариерните ви перспективи се издигат. Всичко друго вероятно ще ви накара да опитате отново.

Сред морето от налични опции, PRojects IN Controlled Environments (PRINCE2) и Project Management Professional (PMP) са две добре известни сертификации. Как обаче да решите дали PMP или PRINCE2 е по-подходяща за вашите кариерни перспективи в управлението на проекти?

В това сравнение между PRINCE2 и PMP разглеждаме нюансите на сертификатите PMP и PRINCE2, които ги отличават. В края на тази публикация в блога ще сте в по-добра позиция да вземете информирано решение.

Общи предимства на сертификатите за управление на проекти

По-късно ще обсъдим конкретните предимства на сертификатите PRINCE2 и PMP. Първо, нека да разгледаме общите предимства на сертификатите за управление на проекти. Те включват:

Професионална достоверност : Сертификатът за управление на проекти легитимира и официално признава вашите знания, умения и опит в областта на управлението на проекти. Можете дори да придобиете сертификати, признати в бранша, за да демонстрирате своето задълбочено разбиране и опит в конкретен сектор.

Подобрени умения : Сертифицираните проектни мениджъри разполагат с усъвършенствани инструменти, техники и методологии за ефективно управление на проекти. Подобрението на уменията води до по-добри резултати от проектите и по-голяма удовлетвореност на клиентите, което е от полза за всички.

По-добри перспективи за заплата : Придобиването на : Придобиването на сертификат за управление на проекти може да отвори кариерни възможности или да ускори кариерното ви развитие в рамките на съществуващата организация. Такова развитие съответства на по-добри перспективи за заплата.

Универсално признание : Повечето сертификати за управление на проекти се признават в целия свят. Глобално признатата сертификация позволява на професионалистите в областта на управлението на проекти да работят в различни страни или географски райони.

Стандартизирани знания : Тъй като : Тъй като принципите на управлението на проекти варират, сертификатите осигуряват последователност чрез установени рамки и най-добри практики. Такова стандартизиране на знанията и уменията улеснява сертифицираните проектни мениджъри да работят навсякъде.

Конкурентно предимство : С превръщането на управлението на проекти в силно конкурентна област, сертификацията може да даде на професионалистите много необходимо конкурентно предимство. Работодателите биха предпочели да наемат сертифициран проектен мениджър пред несертифициран колега.

Възможности за създаване на контакти : Записването за сертификат за управление на проекти включва присъединяване към професионални организации, които предлагат такива програми. Това дава възможност на проектните мениджъри да създават контакти с други сертифицирани професионалисти и експерти по управление на проекти и да се информират за промените в тенденциите в бранша.

Непрекъснато учене: Професионалните сертификати често изискват поддържане. Тази необходимост от професионално развитие и непрекъснато учене насърчава проектните мениджъри да се информират за най-новите практики в управлението на проекти.

Какво е сертификат PRINCE2?

Как изглежда сертификатът PRINCE2 чрез Novelvista

PRINCE2 е абревиатура от PRojects IN Controlled Environments (Проекти в контролирана среда).

Това е широко призната методология за управление на проекти, която придава структура и мащабируемост на управлението на проекти. Нейният процесен подход включва разделяне на проектите на по-малки, управляеми етапи с определени процеси, теми и принципи.

Промените, които могат да бъдат оправдани или предлагат значителна стойност за проекта, се включват, което прави техниката изключително гъвкава и адаптивна. Тя също така внушава силно чувство за отговорност и принадлежност, което поставя основите за успешен проект.

Разработена от AXELOS, съвместно предприятие между правителството на Обединеното кралство и Capita, PRINCE2 намери широко приложение в проекти на правителството и публичния сектор. Въпреки това, обхватът ѝ се разшири, тъй като се радва на доста голяма популярност в Европа.

Предимства на сертификацията PRINCE2

Някои от основните предимства на сертифицирането по PRINCE2 включват:

Осигурява методичен и структуриран подход към управлението на проекти, което повишава шансовете за успех.

Адаптира се към проекти от различни типове, размери и с различни изисквания, което го прави подходящ за работа с проекти от различни индустрии и бизнеси.

Фокусира се върху съгласуването на целите на проекта и бизнес целите, за да добави стойност към организацията.

Определя ясно ролите и отговорностите на проектния екип, проектните мениджъри и другите заинтересовани страни, за да се наложи отчетност и да се намали неясността.

Набляга на управлението на риска и дава възможност на организациите да идентифицират, оценяват и управляват рисковете ефективно.

Това е високо ценена сертификация, особено във Великобритания, Европа, Азия и Австралия, и може да подобри перспективите ви за заплата.

Какво е PMP сертификат?

Как изглежда сертификатът PMP чрез Sprintzeal

Сертификацията Project Management Professional (PMP) е глобална, призната в бранша сертификация, управлявана от Project Management Institute (PMI).

Сертификатът PMP е знак за високо ниво на компетентност в методологиите и практиките за управление на проекти. Курсът PMP се фокусира върху десет области на знания, предписани от Project Management Body of Knowledge (PMBOK®).

Те предоставят изчерпателна информация за управлението на проекти и се фокусират върху интеграцията, обхвата, графика, разходите, качеството, ресурсите, комуникацията, риска, доставките и заинтересованите страни.

Сертификацията PMP не е свързана с никаква формална методология за управление на проекти. Такова отделено състояние придава гъвкавост. Професионалистите в управлението на проекти PMP разчитат на своите знания и умения, за да управляват целия цикъл на управление на проекти – от планирането на проекта до управлението на промените, изпълнението и завършването на проекта – и да го модифицират, за да отговаря на изискванията на проекта, организацията или индустрията.

Предимства на придобиването на PMP сертификат

Някои от основните предимства на сертифицирането по PMP включват:

Той не е обвързан с конкретна методология за управление на проекти, което го прави изключително гъвкав за прилагане в различни индустрии и проектни среди.

То обхваща десет области на знания, като обхват, разходи, време, качество, риск, комуникация и др., за да усъвършенства техниките за управление на проекти.

Сертификацията PMP често е основно изискване за позиции в управлението на проекти в страни като Съединените щати. Тя се радва и на широко признание в световен мащаб.

Сертификацията се фокусира върху усъвършенстването на умения като лидерство, комуникация, управление на заинтересованите страни и др., които са задължителни в портфолиото на един проектен мениджър.

Професионалистите в областта на управлението на проекти трябва да придобиват единици за професионално развитие (PDU). Такова изискване проправя пътя за непрекъснато учене и усъвършенстване, като същевременно развива уменията за управление на проекти.

PRINCE2 срещу PMP: Какви са основните разлики?

Сега, когато вече имате основна представа за сертификатите PMP и PRINCE2, нека разгледаме разликите между тях. Ето едно пряко сравнение между PMP и PRINCE2 по различни параметри:

Доставчици на сертификати

AXELOS, съвместно предприятие между кабинета на правителството на Обединеното кралство и Capita plc, частна компания за аутсорсинг, администрира PRINCE2.

Сертификатите PMP се издават от Project Management Institute (PMI), световно призната нестопанска организация със седалище в САЩ.

И двете организации работят за управление и установяване на индустриални стандарти и най-добри практики в управлението на проекти. PMI обаче има по-голяма сфера на влияние, което се дължи на глобалната привлекателност на сертификацията PMP.

Предимство: PMP поради по-голямата популярност на PMI.

Видове сертификати

Сертификацията PRINCE2 се предлага на две квалификационни нива – Foundation и Practitioner. Сертификацията Foundation ви запознава с методологията, принципите и терминологията на PRINCE2. Сертификацията Practitioner включва прилагане на знанията, придобити в курса Foundation, в практиката и в реални проекти в средата на PRINCE2.

PMP е единствена, самостоятелна сертификация, достъпна за тези, които имат известен опит в управлението на проекти. Тя обхваща широки области на знания от обучението по управление на проекти PMP и се счита за усъвършенствана квалификация.

Предимство: PRINCE2 заради гъвкавата си двустепенна структура на сертифициране.

Предпоставки за сертифициране

Тук разликите между сертификатите PMP и PRINCE2 са по-ясно изразени.

Курсът PRINCE2 Foundation е отворен за всеки, независимо от опита му в управлението на проекти. След като амбициозният проектен мениджър получи сертификацията Foundation, той може да се яви на сертификацията PRINCE2 Practitioner.

От друга страна, изискванията за PMP сертификацията са доста сложни. Първо, трябва да имате четиригодишна бакалавърска степен от признат колеж или университет или негов глобален еквивалент.

Ще ви е необходим и 36-месечен опит в управлението на проекти през последните осем години. Това изискване се увеличава на 60 месеца за всеки проектен мениджър с диплома за средно или висше образование. Накрая, трябва да имате 35 часа формално образование в управлението на проекти или CAPM сертификат.

Предимство: PRINCE2 е по-достъпен за хора с различен опит.

Цена на изпита

Цената на изпита за сертифициране по PMP и PRINCE2 е подробно описана по-долу:

Таксата за изпита за PMP е 405 долара за членове на PMI и 555 долара за нечленове на PMI. Имайте предвид, че членството в PMI струва 129 долара годишно, с допълнителни 10 долара еднократна такса за кандидатстване.

Таксата за изпита за PRINCE2 (7-мо издание) е 380 лири за курса Foundation и 410 лири за сертификацията Practitioner.

Освен разходите за изпита, и двете сертификации могат да доведат до допълнителни разходи за учебни материали, подготвителни курсове и тренировъчни изпити.

Предимство: Равенство. В зависимост от вашите компетенции, PRINCE2 ви дава гъвкавост да избирате между нивата Foundation и Practitioner. Цената му също е малко по-ниска от тази на сертификата PMP. Ако обаче търсите по-изчерпателен и напреднал сертификат за управление на проекти, тогава PMP се оказва по-рентабилен, независимо дали ще изберете членство в PMI.

Рамка за управление на проекти

Сравнението между PMP и PRINCE2 става по-ясно, когато визуализирате цялостната рамка за управление на проекти.

С PRINCE2 рамката за управление на проекти е повече:

Структуриран, изискващ ясна и организирана рамка за управление на проекти

Предписно, където се следва стъпка по стъпка методология в контролирана среда

Процесно ориентиран, с фокус върху разделянето на проектите на добре дефинирани, малки единици

Гъвкави и адаптивни, в зависимост от обосновката и ценностната предложена промяна

Въз основа на ясни роли и отговорности за всички заинтересовани страни

За разлика от това, рамката за управление на проекти PMP е:

Гъвкав, тъй като не се съобразява с фиксирана или специфична методология

Описателен, с фокус върху десет области на знания за ефективно управление на проекти

Стандартизирани за знания, умения и техники, използващи PMBOK® Guide

Адаптируем към специфичните изисквания на индустрията или бизнеса

Фокусирано върху проектния мениджър като герой на проекта

Предимство: Равенство. Идеалният избор на рамка за управление на проекти варира в зависимост от конкретния случай. Например, процесно-ориентираните или силно структурирани проекти може да изискват пътна карта за управление на проекти PRINCE2. От друга страна, многофункционалните проекти, изискващи силно лидерство от страна на проектните мениджъри, може да се възползват от PMP.

Формат на сертификационния изпит

Изпитите PRINCE2 Foundation и Practioner са с въпроси с множествен избор. Първият съдържа около 60 въпроса, а вторият – 68, като включва и няколко въпроса, базирани на сценарии.

Кандидатите разполагат с един час (Foundation) или 2,5 часа (Practitioner) за полагане на изпита и трябва да получат 55% или повече, за да го издържат. Докато сертификацията Foundation включва тест с затворена книга, изпитът Practitioner е тест с отворена книга, при който кандидатите могат да се позовават на официалното ръководство PRINCE2.

Изпитът PMP е много по-обширен, с някои ситуационни въпроси и други въпроси с много отговори. Форматът на изпита съдържа 180 въпроса с времево ограничение от 3 часа и 50 минути (230 минути). Минималният резултат за успешно преминаване не се разкрива, но се определя чрез психометричен анализ.

Предимство: PRINCE2, просто защото изпитът съдържа по-малко въпроси и е с по-кратка продължителност. Освен това, по-трудният от двата е тест с отворена книга, което значително накланя везните в негова полза.

Валидност на сертификата и подновяване

Сертификатите PRINCE2, както Foundation, така и Practitioner, са валидни за цял живот, без изискване за подновяване.

Сертификатът PMP е валиден три години от датата на издаване. За да поднови този сертификат, проектният мениджър трябва да натрупа 60 PDU в рамките на три години.

Предимство: PRINCE2, с неговата доживотна валидност и липса на изисквания за подновяване, е отличен избор за професионалисти в областта на управлението на проекти, които търсят еднократна инвестиция на време, пари и усилия. Ако обаче работите в динамична индустрия, тогава непрекъснатото обучение и непрекъснатият аспект на PMP сертификацията може да са по-подходящи.

Географско търсене

Географското търсене на сертификати PMP и PRINCE2 е фактор, свързан с техния произход.

Тъй като PRINCE2 има корени във Великобритания, той е много по-популярен в страната и околните региони на Европа. Той е популярен и в Австралия.

С централата на PMI в САЩ, PMP е популярен в Северна Америка, Азия и Близкия Изток.

Предимство: Сертификацията PMP поради по-широкия си обхват и по-високите нива на глобално приемане.

Приложение

Окончателното сравнение между PMP и PRINCE2 се свежда до приложимостта им.

PRINCE2 често се използва от правителствени органи и индустрии, които следват европейските стандарти за управление на проекти. Като такъв, обхватът му е ограничен до проекти в публичния сектор.

От друга страна, PMP е широко приет от мултинационалните компании поради съответствието му с международните стандарти за управление на проекти. Професионалистът по управление на проекти, сертифициран по PMP, може да се впише в различни вертикални сектори, от ИТ до производство, здравеопазване и финанси!

Предимство: PMP заради по-голямата си гъвкавост и приложимост в различни индустрии и среди за управление на проекти.

PRINCE2 срещу PMP: кое е по-трудно?

Сравнението между PMP и PRINCE2 по отношение на трудността е силно субективно, тъй като възприеманата трудност може да варира от човек на човек в зависимост от неговия опит, познания и разбиране.

Въпреки това, и двата изпита имат свои собствени предизвикателства.

Например, изпитите по PRINCE2 са по-скоро основани на реални сценарии, в които трябва да приложите принципите на управлението на проекти в практиката. Въпреки че разполагате с наръчника, успехът ви зависи от уменията ви за решаване на проблеми и критично мислене, за да разберете подробно рамката на PRINCE2 и да използвате нейните концепции за изпълнение на проекти.

По същия начин, изпитът за сертифициране PMP е обширен и обхваща различни области на знания и процеси в управлението на проекти, включени в PMBOK® Guide. Отговарянето на въпросите с множествен избор, особено тези с няколко отговора, изисква задълбочено разбиране на концепциите, формулите и процесите в управлението на проекти. За да се усложни още повече, изпитът е с затворени книги, така че трябва да запомните всичко.

Въз основа на това високо ниво на разбиране на изпита, кариерните амбиции и личната оценка, можете да решите кое би било по-трудно.

PRINCE2 срещу PMP: заплата и перспективи за работа

Сега идва по-интересната част от сравнението между PMP и PRINCE2 – кое се заплаща по-добре? Или поне отваря перспективи за кариера в управлението на проекти с по-добра заплата?

Според проучването за заплатите в управлението на проекти (13-то издание), сертифицираните по PMP професионалисти в управлението на проекти в САЩ печелят между 130 000 и 150 000 долара годишно. Това е увеличение с 44% спрямо техните несертифицирани колеги. Тази надценка в средната заплата може да достигне до 67%, както е в Южна Африка!

Но как се представя в сравнение с PRINCE2?

За да компенсираме регионалното влияние и неравенството, ще сравним горната заплата с това, колко печели сертифициран по PRINCE2 проектен мениджър във Великобритания.

Според PayScale, проектните мениджъри с PRINCE2 сертификат получават средна заплата от 44 322 паунда годишно. Към датата на написване на тази статия, това се равнява на 56 329 долара годишно.

За по-голяма последователност проверихме заплатите на проектните мениджъри с PMP сертификат в PayScale и открихме, че средната им заплата е 92 690 долара годишно.

Така че, каквито и да са вашите възгледи, PMP ви помага да спечелите 2-3 пъти повече от PRINCE2. Разбира се, това са приблизителни цифри и можете да спечелите повече (или по-малко) в зависимост от вашия опит в управлението на проекти, отрасъла и други променливи.

Що се отнася до кариерните перспективи, вече видяхме, че PMP се радва на широко глобално признание и е приложим в безброй индустрии. Тези качества обикновено го правят по-обещаващ, като предлагат по-широки перспективи за работа.

PRINCE2 срещу PMP: Кое да изберете?

Накрая, разглеждаме най-важния въпрос – PMP или PRINCE2; коя от двете сертификации да изберете?

За съжаление, няма еднозначен отговор на този въпрос. Изборът между сертификатите PMP и PRINCE2 зависи от вашите кариерни цели, предпочитания в бранша, географско местоположение и др.

Можете да изберете PMP, ако:

Планирате да работите в международен план, предимно в Америка и части от Азия и Африка.

Искате универсален сертификат, който е приложим за различни видове проекти и индустрии.

Искате да овладеете десетте ключови области на знания за управление на проекти, за да реализирате успешен проект.

Вие сте отворени към непрекъснато учене и повишаване на квалификацията на всеки три години.

От друга страна, може да изберете PRINCE2, ако:

Целта ви е да си намерите работа в Обединеното кралство или Европа

Искате да направите кариера в държавния или публичния сектор

Предпочитате структуриран и процесно-ориентиран подход към управлението на проекти

Искате да направите еднократна инвестиция в усилията си за сертифициране

Разглеждайте горната информация като общо правило и я използвайте само като ориентир. В идеалния случай трябва да проучите пазара на труда, да вземете предвид интересите и експертния си опит и да отчетете способностите си за съответните изпити, за да вземете по-персонализирано и обосновано решение между PMP и PRINCE2.

ClickUp: Повишете ефективността си при подготовката за сертифициране в управлението на проекти

Софтуерът за управление на проекти ClickUp е безспорно най-добрият приятел на всеки проектен мениджър. ClickUp прави управлението на проекти гъвкаво, независимо от методологията, която използвате. Но знаете ли, че той може да ускори подготовката ви за сертифициране в управлението на проекти?

Ето как:

Управление на задачите

Създавайте задачи, дефинирайте взаимоотношения и задавайте етапи в ClickUp

Подготовката за изпитите PMP и PRINCE2 изисква организирано учене. Функцията за приоритети на задачите на ClickUp ви помага да разделите учебната програма на по-малки задачи и да ги разпределите.

Прикачете подходящи учебни материали и бележки към всяка задача за справка и задайте срокове и крайни дати. След това инструменти като списъци със задачи, списъци с неща за вършене и Kanban табло ще визуализират вашия план за учене, така че да можете да получите обща представа и да останете организирани, докато учите!

Проследяване на времето

Визуализирайте времето, прекарано за всяка задача, с ClickUp

Инструментът за проследяване на времето в ClickUp е безценен помощник за управление на времето ви, докато учите. Използвайте го, за да разпределите конкретно време за всяка учебна задача и да проследявате времето, прекарано в учене, в реално време.

Такава стратегия за разпределение на времето придава структура и последователност на вашата рутина на учене. Чрез анализиране на вашите модели на разпределение на времето можете също да определите часовете, в които сте най-продуктивни. Използвайте шаблони за учене по график, ако не желаете да започвате от нулата.

Управление на документи

Вмъкнете документи в плана си за учене с помощта на ClickUp

Ще ви е необходим ефективен инструмент за управление на документи за всички учебни материали, с които ще работите. За щастие, ClickUp ви предлага точно това. С ClickUp можете да създадете едно единствено хранилище за всичките си учебни материали, бележки, справочни документи и всички други ресурси. Структурата на папките и функцията за маркиране и етикетиране поддържат тези документи организирани и достъпни.

Проследяване на напредъка

Търсете, задавайте или сортирайте статуса на задачите в изгледа на списъка в ClickUp, за да видите напредъка по всички задачи

Проследяването на целите в ClickUp помага на учащите да визуализират своя напредък и постигнатите етапи. То може да ви помогне и да сравните действителния си напредък с планирания, за да можете да промените стратегията си за учене според нуждите. Празнувайте малките постижения, идентифицирайте пречките и получавайте обратна връзка за това как се справяте с инструмента за проследяване на напредъка.

Започнете да разглеждате ClickUp и всичко, което той може да ви предложи.

Често задавани въпроси

1. Сертификатите PMP и PRINCE2 равностойни ли са?

Не, PMP (Project Management Professional) и PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments) са две различни сертификации, които не са равностойни.

2. Как функционира обучението за сертифициране по PRINCE2?

Сертификационният изпит PRINCE2 има две нива – PRINCE2 Foundation, който предлага основно въведение в PRINCE2, и PRINCE2 Practitioner, който се фокусира върху практическото приложение на методологиите PRINCE2 в реалния свят.

Обучението за сертифициране по PRINCE2 обикновено включва посещаване на акредитирани курсове от обучаваща организация. Тези курсове обхващат принципите, терминологията, темите и процесите на PRINCE2. Освен теоретичния аспект, обучението за сертифициране включва и практически упражнения, при които учащите прилагат принципите на PRINCE2 към реални проекти и проблеми.

3. Каква е заплатата на професионалистите с PRINCE2 и PMP по целия свят?

Годишната заплата на професионалистите, сертифицирани по PRINCE, в различни географски райони е:

Съединени американски щати: 98 422 USD

Канада: 89 009 CAD

Индия: 22 000 000 INR

Обединено кралство: 54 634 GBP

Австралия: 163 042 AUD

Скалата на заплащане на професионалистите с PMP сертификат по целия свят е:

Съединени американски щати: 130 000 USD

Канада: 81 503 канадски долара

Индия: 17 700 000 INR

Обединено кралство: 48 111 GBP

Австралия: 150 503 AUD

Имайте предвид, че тези цифри са ориентировъчни и зависят от отрасъла, опита, профила и др.

4. Заслужава ли си сертификацията PRINCE2?

Стойността на сертификата PRINCE2 зависи от фактори като географското ви местоположение, кариерните ви цели и отраслите, в които работите. Тъй като PRINCE2 е високо ценен в Обединеното кралство и Европа и се използва широко в проекти на правителството и публичния сектор, той може да бъде от полза, ако вашите кариерни амбиции са в съответствие с тези региони и отрасли.

5. Как да се регистрирате за изпитите PRINCE2 и PMP?

Регистрацията за изпита PRINCE2 включва следните стъпки:

Изберете акредитирана обучителна организация (ATO)

Посетете обучението PRINCE2 Foundation или Practitioner за предписания брой часове.

Запишете се за изпита чрез организацията за обучение или акредитиран изпитен институт.

За да се регистрирате за изпита PMP, следвайте стъпките, посочени по-долу: