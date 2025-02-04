10-те най-добри алтернативи на Gumroad, за да продавате повече през 2025 г.

Стартирана през 2011 г., Gumroad е платформа за електронна търговия, създадена да помага на творците да продават продуктите си директно на купувачите. Творците могат да продават физически продукти и цифрови изтегляния като електронни книги, музика и др. Платформата бързо набра популярност сред творците, които искаха да продават продуктите си без да използват посредници, които отнемаха голяма част от печалбите им.

Gumroad е лесен за използване и персонализиране. Той разполага и с маркетингови функции, които помагат на създателите да се свържат с аудиторията си. Но той не е съвършен и много потребители търсят алтернативи на Gumroad.

Създателите бързо установиха, че сайтът е най-подходящ за цифрови изтегляния и се мъчеха да го направят да работи за техните физически продукти. С платформата не получавате витрина, а трябва да създадете свой собствен сайт.

Gumroad може да бъде малко тромав. Колкото повече продукти имате, толкова по-труден става интерфейсът, поради ограниченията около категориите и опциите за групиране.

И така, кои са най-добрите алтернативи на Gumroad? И коя платформа за продажба на цифрови и физически продукти е най-подходяща за вас? Имаме десет алтернативи на Gumroad, които ще искате да разгледате през 2024 г.

Какво трябва да търсите в алтернативите на Gumroad?

Когато търсите най-добрата алтернатива на Gumroad за вашия магазин, ето какво да търсите:

Специализирана за вашия тип продукт: Има платформи за продажба на цифрови продукти, такива за продажба на курсове, витрини, най-подходящи за физически стоки, а също и такива, които са специализирани в управлението на абонати. Има дори няколко, които могат да се справят с малко от всичко. Затова потърсете платформа, подходяща за вашия тип продукт.

Вградени маркетингови функции: Да имате магазин е само началото. Нуждаете се и от клиенти. Много алтернативи на Gumroad предлагат Да имате магазин е само началото. Нуждаете се и от клиенти. Много алтернативи на Gumroad предлагат маркетингови инструменти , които ви помагат да привлечете нови купувачи, включително кодове за отстъпка, имейл маркетинг, SEO оптимизация и други.

Леснота на използване: Имате ли нужда от платформа „всичко в едно“, която да прави всичко за вас? Или разполагате с техническите умения да се справите с по-напреднали функции? Потърсете онлайн платформа, която е интуитивна и лесна за навигация, за да можете да започнете да продавате онлайн по-скоро.

Докато разглеждате различните предложения, имайте предвид, че алтернативите на Gumroad варират по цена. Можете да намерите някои опции с безплатен план, докато други могат да ви струват хиляди долари на месец. Преди да вземете решение, уверете се, че знаете общата цена за използване на платформата и как това ще се отрази на бюджета и крайния ви резултат.

Готови ли сте да започнете търсенето на най-добрата алтернатива на Gumroad? Ето десет опции, които можете да разгледате.

10-те най-добри алтернативи на Gumroad, които можете да използвате

1. Patreon

Чрез Patreon

Patreon е платформа за членство, където феновете могат да се свързват с любимите си творци в замяна на месечни периодични плащания. Творците могат да създават абонаменти с различни нива, с различни награди и предимства за всяко ниво. Това е чудесен начин за творците да финансират работата си, без да продават физически и цифрови продукти.

Най-добрите функции на Patreon

Чудесен начин да се свържете с аудиторията си и да получите пряка финансова подкрепа за творческата си работа

Създателите могат да печелят по-предвидим и стабилен доход всеки месец, което им дава свобода да се занимават с по-творческа работа

Гъвкавите опции за абонамент позволяват на абонатите да избират нивото на награда и достъп, което отговаря на техния бюджет

Ограничения на Patreon

Насочени към творческа работа, така че не предлагат много подкрепа за продажбата на физически продукти

Patreon начислява такси върху приходите – таксите могат бързо да изядат доходите ви

Цени на Patreon

Безплатно

Предимство: 8% от спечелените доходи

Премиум: 12% от спечелените доходи

Оценки и рецензии за Patreon

G2: 4. 1/5 (60+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (20+ отзива)

2. Shopify

Чрез Shopify

Shopify е хостинг платформа за електронна търговия, подходяща за онлайн магазини от всякакъв мащаб, от новооткрити магазини до международно известни марки. Тази алтернатива на Gumroad се отличава като лесна за използване, всеобхватна платформа, силно подкрепена от приложения и интеграции. Каквото и да искате да направите с вашия онлайн магазин, вероятно има начин да го направите в Shopify.

Най-добрите функции на Shopify

Лесен за използване дори за начинаещи в електронната търговия, така че можете да създадете магазин за продажба на цифрови и физически продукти в редактора с функция „плъзгане и пускане” за минути

Хиляди приложения ви позволяват да персонализирате онлайн магазина си с маркетингови инструменти, платежни портали и по-разширени функции

Много вградени маркетингови функции за SEO, интеграция със социални медии и имейл маркетинг, които могат да помогнат на вашия онлайн бизнес да се свърже с нови клиенти

Ограничения на Shopify

Основните планове са достъпни, но месечните абонаментни такси се натрупват за бизнеса с голям обем

Цени на Shopify

Стартово ниво: 5 долара на месец

Basic: 29 $ на месец, фактурирани ежегодно, или 39 $ на месец

Shopify: 79 долара на месец, фактурирани ежегодно, или 105 долара на месец

Разширена версия: 299 долара на месец, фактурирани ежегодно, или 399 долара на месец

Enterprise: Свържете се с нас за информация относно цените

Оценки и рецензии за Shopify

G2: 4. 4/5 (над 4400 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 90 отзива)

3. Etsy

Чрез Etsy

Etsy е онлайн платформа, фокусирана върху продажбата на ръчно изработени и винтидж артикули. Това е сайтът, към който се обръщат хората, за да продават ръчно изработени бижута и антики. Той се превърна и в популярна платформа за електронна търговия за продажба на цифрови продукти за изтегляне.

Лесно е да създадете свой собствен магазин в Etsy, а платформата предлага много подкрепа от общността за новодошлите.

Най-добрите функции на Etsy

Много полезни уроци ще ви помогнат да създадете първия си онлайн магазин чрез платформата за електронна търговия

Отличните маркетингови инструменти ви помагат да промотирате онлайн магазина си, включително оптимизация на ключови думи, интеграции с платформи за социални медии и множество рекламни опции

Един от най-големите пазари за независими продавачи в света, включващ както цифрови, така и физически продукти

Ограничения на Etsy

Продавачите заплащат такса както за всяка обява, така и за общата стойност на поръчката, което може да доведе до значителни разходи.

Поддръжката на клиенти е минимална за по-малките магазини

Цени на Etsy

0,20 $ за обява

6. 5% от общата стойност на поръчката

Оценки и рецензии в Etsy

Н/Д

4. Skillshare

Чрез Skillshare

Skillshare е онлайн платформа за обучение, предлагаща хиляди онлайн курсове. Създателите на курсове могат да продават своите курсове на милиони активни потребители, печелейки пари от абонаментни такси и време за гледане. Разходите за продавачите са минимални, а сайтът може да бъде чудесен начин да разширите аудиторията си и да я насочите към други източници на доходи.

Най-добрите функции на Skillshare

Страхотен пазар за продажба на онлайн курсове, който създателите могат да използват, за да продават цифрови продукти на собствения си уебсайт

Началните разходи за стартиране са минимални, тъй като Skillshare не начислява такса за качване на вашите онлайн курсове

С милиони активни потребители и уебсайт, който промотира висококачествени курсове, това може да бъде чудесен начин да увеличите аудиторията си и да популяризирате личната си марка

Ограничения на Skillshare

Учителите се заплащат според броя минути, през които учениците гледат техните курсове, а заплащането обикновено е по-ниско, отколкото при други платформи

Цени на Skillshare

Безплатно качване на вашите курсове

32 долара месечна абонаментна такса за студенти

Оценки и рецензии за Skillshare

G2: 3. 3/5 (40+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (10+ отзива)

5. Teachable

Чрез Teachable

Teachable е друга популярна платформа за електронна търговия за продажба на онлайн курсове. Тя разполага с удобен интерфейс за създаване и качване на курсове, както и инструменти за имейл маркетинг, които помагат на преподавателите да се свържат с потенциални студенти. Това е чудесен начин да продавате знанията си, вместо физически и цифрови продукти.

Най-добрите функции на Teachable

Лесен начин да създавате, хоствате и продавате онлайн курсове, цифрови изтегляния и услуги за коучинг

Вградените инструменти за имейл маркетинг ви помагат да привлечете нова аудитория и да превърнете посетителите на целевата страница в платени студенти

Надеждни анализи и отчети ви позволяват да видите показателите за ангажираност, за да можете да усъвършенствате курсовете си и да разберете какво искат вашите студенти

Обучаеми ограничения

Ограничените инструменти за SEO и фунии означават, че ще трябва да се свържете (и да платите) за множество външни услуги

Ограничена поддръжка за няколко езика

Цени на Teachable

Безплатно

Базов план: 39 $/месец, фактуриран ежегодно

Pro: 119 $/месец, фактурирани ежегодно

Pro+: 199 $/месец, фактурирани ежегодно

Бизнес: 499 $/месец, фактурирани ежегодно

Оценки и рецензии за Teachable

G2: 4/5 (45+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (165+ отзива)

6. WooCommerce

Чрез WooCommerce

Алтернативите на Gumroad могат да бъдат и плъгини. WooCommerce е плъгин, който превръща вашия WordPress сайт в онлайн магазин. Това е удобен начин да се възползвате от гъвкавостта на WordPress, като същевременно разполагате с мощността на платформа за електронна търговия. WooCommerce работи с цифрови изтегляния, физически продукти, модели за абонамент и др.

Най-добрите функции на WooCommerce

Пълнофункционалният сайт за електронна търговия е с отворен код, така че имате пълен контрол над външния вид и функциите на вашия онлайн магазин

Платформата е обградена от огромна екосистема, така че можете да намерите плъгини, теми и инструменти, с които да създадете онлайн магазина на вашите мечти

Вградените маркетингови инструменти го правят много SEO-приятелски, така че можете да привлечете повече органичен трафик, търсещ цифрови и физически продукти като вашите

Ограничения на WooCommerce

Настройването му може да бъде по-сложно в сравнение с други сайтове за електронна търговия, тъй като ще трябва да свършите голяма част от работата сами или да платите на някого, който да го настрои за вас

Цени на WooCommerce

Essential: 39 $/месец или 25 $/месец, фактурирани ежегодно

Производителност: 70 $/месец или 45 $/месец, фактурирани ежегодно

Enterprise: Свържете се с нас за ценови планове

Оценки и рецензии за WooCommerce

G2: 4. 4/5 (над 1100 отзива)

Capterra: 4,6/5 (930+ отзива)

7. WishList Member

Чрез WishList Member

WishList Member е друг плъгин за вашия WordPress сайт, специално създаден за творци, които продават цифрови изтегляния и онлайн курсове. Ще намерите функции, които ще ви помогнат да управлявате достъпа до съдържание, абонаментите и интеграциите за популярни платежни портали.

Най-добрите функции на WishList Member

Лесно създаване на сайт за членство на WordPress уебсайтове, което ви дава контрол над достъпа до съдържание и ценовите планове

Стабилна интеграция с платежни портали, включително PayPal, Strip и други

Отличните аналитични инструменти ви помагат да проследявате ключови показатели като регистрации на членове, откази, нива на ангажираност и други

Ограничения за членовете на WishList

Няма безплатен план, а ценовите планове са значително по-високи в сравнение с други платформи за онлайн продажба на цифрови продукти.

Цени за членове на WishList

Основен: 149,50 $/година

Плюс: 249,50 $/година

Pro: 349,50 $/година

Elite: 1199,50 $/година

Оценки и рецензии на членовете на WishList

G2: 4. 1/5 (4+ отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 40 отзива)

8. Sellfy

Чрез Sellfy

Sellfy е платформа „всичко в едно“ за творци и онлайн магазини. С Sellfy можете да продавате цифрови продукти, артикули за печат по поръчка и абонаменти. Тя става все по-популярна сред новите продавачи благодарение на лесната за използване платформа и ниските месечни такси.

Най-добрите функции на Sellfy

Без такси за транзакции, така че след месечната си вноска можете да задържите цялата печалба от продажбата на физическите и цифровите си продукти онлайн

Лесно създаване на онлайн магазин за продажба на цифрови изтегляния, физически продукти, печат по поръчка, абонаменти и др.

Вградени маркетингови инструменти, с които можете да използвате кодове за отстъпка, имейли за изоставени колички и дори пиксели за проследяване на реклами, за да увеличите видимостта на вашата марка и да достигнете до нови клиенти

Ограничения на Sellfy

Предлага по-малко интеграции в сравнение с други алтернативи на Gumroad, което може да ограничи достъпа до разширени характеристики и функции

Цени на Sellfy

Стартово ниво: 29 $/месец

Бизнес: 79 $/месец

Премиум: 159 $/месец

Налични отстъпки за годишни ценови планове

Оценки и рецензии за Sellfy

G2: 3,9/5 (над 50 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 30 отзива)

9. ClickFunnels

Чрез Clickfunnels

ClickFunnels е ценен инструмент за всеки, който използва платформа за електронна търговия. Това е платформа за изграждане на фуния за продажби, която помага да привлечете и генерирате потенциални клиенти за вашия бизнес в електронната търговия. Използвайте нейните маркетингови инструменти и шаблони, за да повишите видимостта си и да привлечете потенциални купувачи.

Най-добрите функции на ClickFunnels

Създавайте целеви страници, страници за продажби и формуляри за абонамент за минути с помощта на инструмента за създаване на страници с плъзгане и пускане и предварително създадените шаблони на платформата

Множество инструменти, които ще ви помогнат да оптимизирате маркетинговите си усилия, включително A/B тестове, инструменти за имейл маркетинг, фунии за обратно броене и други

Интегрира се с популярни инструменти за обработка на плащания, имейл маркетинг и анализи, за да постигнете повече с вашия онлайн бизнес

Ограничения на ClickFunnels

Ценовите планове са по-високи от другите алтернативи на Gumroad, което може да ги направи недостъпни за по-малките онлайн магазини

Има разнопосочни мнения за обслужването на клиентите на платформата

Цени на ClickFunnels

Основен: 147 $/месец

Pro: 197 $/месец

Funnel Hacker: 297 $/месец

Налични отстъпки за годишни ценови планове

Оценки и рецензии за ClickFunnels

G2: 4,6/5 (390+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 640 отзива)

10. MemberPress

Чрез MemberPress

MemberPress е лесен за използване WordPress плъгин за продажба на абонаменти и членства. С тази чудесна алтернатива на Gumroad можете да управлявате достъпа до съдържание, абонаментите и плащанията.

Най-добрите функции на MemberPress

Отличните контроли за достъп ви позволяват да избирате кой може да вижда различни публикации, страници, етикети и др. въз основа на нивото на членството им

Подробни анализи и отчети, за да можете да проследявате регистрациите на членове, отказите, ангажираността с съдържанието и др.

Вградени инструменти и отлични интеграции за продажба на онлайн курсове, изграждане на общност и поддържане на интереса на абонатите към повече съдържание

Ограничения на MemberPress

Създаден за WordPress уебсайтове, които печелят седемцифрени суми или повече, така че може да не е подходящ за по-малки онлайн създатели

Цени на MemberPress

Основен: 359 $/година

Плюс: 599 $/година

Pro: 799 $/година

Elite: 999 $/година

Оценки и рецензии за MemberPress

G2: 4,7/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 рецензии)

