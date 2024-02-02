Evernote срещу Todoist: кой инструмент е по-добър през 2025 г.?

Знаем, че мозъкът ви е препълнен с идеи, задачи и брилянтни прозрения. Вие се занимавате с пътувания, спестявания, срокове за проекти и много други неща! Заслужавате малко помощ.

Сигурно сте обмисляли да използвате приложения за водене на бележки и управление на задачи, които са полезни, когато работите по няколко неща едновременно в живота си.

На пазара се предлагат много добри приложения за водене на бележки, но изборът на подходящото за вашите нужди може да отнеме време и усилия. Всеки от нас е уникален – това означава, че трябва да ги изпробвате като част от ежедневната си рутина, за да видите колко добре се интегрират в настоящия ви работен процес.

Популярни инструменти като Evernote и Todoist се очертават като лесен избор. Но ние разбираме, че бихте искали да направите информиран избор.

Пригответе се за сблъсъка в записването на бележки: Todoist срещу Evernote. Ще разгледате подробно техните функции, цени, поддръжка и други.

В края ще ви представим и друг конкурент, който може да ви изненада.

Какво е Evernote?

чрез Evernote

Evernote е многофункционално приложение за водене на бележки и управление на задачи. Проектирано за архивиране, то ви позволява да създавате бележки, обогатени с фотографии, аудио клипове и запазено уеб съдържание.

Evernote има впечатляваща база от 250 милиона потребители, от които 10% са платени. Известен с гъвкавостта си при водене на бележки, той е платформа „всичко в едно“, която помага за организиране и записване на идеи.

Това приложение за водене на бележки е идеалното решение за тези, които използват няколко устройства. То ви позволява да организирате бележките си във виртуални бележници, да ги маркирате, да добавяте коментари и лесно да ги търсите, редактирате или експортирате.

Той позволява на потребителите да си сътрудничат и да споделят знания в реално време в личен или професионален контекст.

Ето кратко резюме на техните забележителни функции:

Ежедневни бележки

чрез Evernote

В Evernote можете да записвате идеите си в различни форми. Имате възможност да използвате обикновен текст, изображения, аудио записи или дори изрезки от уеб страници, за да създавате разнообразни мултимедийни бележки според нуждите си.

Можете да организирате бележките в бележници за различни нужди и да използвате опциите за форматиране, за да ги направите по-представителни.

Освен това, той синхронизира всичките ви бележки на всичките ви устройства, така че да имате достъп до тях по всяко време, дори и офлайн.

Сътрудничество

чрез Evernote

Evernote е изключително ефективен, когато става въпрос за изграждане на екип. Той ви позволява да работите и да споделяте информация с други членове на екипа без усилие. Функцията за автоматична синхронизация проследява напредъка и гарантира, че всички са на една и съща страница.

Evernote улеснява споделянето на бележки. Независимо дали става дума за дневен ред на срещи, дизайнерски идеи, планове за пътувания, доклади или списъци със задачи, можете да ги споделяте без усилие.

Когато бележка се споделя в Evernote, получателите могат да я отворят директно от раздела „Споделено с мен“ в приложението, което гарантира актуализации в реално време за най-новата версия, когато я отворят.

Съвместимост между различни платформи

чрез Evernote

Можете да работите на различни платформи, включително Windows, macOS, iOS, Android и уеб браузъри. Това ви позволява да имате достъп до информация и бележки, когато и където пожелаете, независимо от устройството, което използвате.

Можете да използвате Evernote и за управление на проекти, тъй като той се интегрира с вече използваните от вас инструменти, подобрявайки производителността без усилие. Свържете се директно с Google Calendar, Slack и Microsoft Teams за по-добро преживяване.

Персонализирана организация

чрез Evernote

С Evernote можете да създавате бележници, за да категоризирате съдържанието си, като използвате функцията за етикети. Това ви позволява бърз достъп до информацията, когато е необходимо, което прави воденето на бележки по-ефективно.

Етикетите в Evernote са като ключови думи за вашите бележки, което улеснява намирането им. Използвайте етикети, когато дадена бележка попада в повече от една категория или ако искате да филтрирате резултатите в конкретен бележник по ключова дума. Това е удобно за свързване на бележки с категории, спомени или местоположения.

Предимства на Evernote

Интуитивна функция за търсене, задвижвана от изкуствен интелект, която ви помага да намерите правилната информация от бележките си бързо и надеждно.

Той предлага множество персонализирани шаблони и дори ви позволява да създадете свой собствен шаблон от нулата.

Недостатъци на Evernote

Производителността се влияе от периодични забавяния.

Какво е Todoist?

чрез Todoist

Todoist е приложение за управление на задачи, създадено, за да помага на потребителите да организират и планират ежедневните си дейности. За разлика от традиционните инструменти за списъци със задачи, то предлага услуга, базирана на облак, която е по-лесна за достъп и управление на задачи на различни устройства.

Приложението има минималистичен дизайн и лесен за използване интерфейс. Можете да задавате крайни срокове и да определяте приоритети, за да управлявате по-добре работната си натовареност.

Нека разгледаме някои от основните му функции:

Създаване на задачи

чрез Todoist

Todoist може да ви помогне бързо да запишете задачите си. Въведете каквото и да е в полето за задачи на Todoist и се насладете на уникалната му функция за разпознаване на естествен език – тя незабавно попълва списъка ви със задачи.

Todoist автоматично категоризира задачите ви в „Днес“, „Предстоящи“ и персонализирани филтри, помагайки ви да приоритизирате важната си работа.

Можете ефективно да се справяте с множество задачи, като изберете няколко наведнъж. Това ви позволява бързо препланиране, определяне на приоритети, преместване или групово редактиране, което ви освобождава да се концентрирате върху по-важни въпроси.

Той ви позволява да създавате задачи и от компютъра, телефона или всяко друго устройство.

Софтуерни интеграции

чрез Todoist

Todoist поддържа много софтуерни интеграции, за да свърже приложението с други инструменти. Тези интеграции помагат за оптимизиране на работните процеси.

Той ви позволява да сътрудничите по-ефективно, като превръщате съобщенията от любимите ви инструменти за комуникация в екип в изпълними задачи, без да превключвате между приложенията.

Някои примери за интеграция включват PomoDone, Slack, Time Doctor, Timetrap, Zapier и Zendesk. Можете дори да персонализирате Todoist с допълнителни функции в приложението.

Зависимости

чрез Todoist

Зависимостите са друга полезна функция за управление на проекти, която Todoist предлага, ако използвате интеграция като Ganttify. Тя ви позволява да преглеждате няколко проекта в една диаграма на Гант, да установявате зависимости между задачите и да определяте начални и крайни дати за всяка задача.

Когато има забавяне в дадена задача, можете да коригирате датата в диаграмата на Гант и всички зависими задачи ще бъдат актуализирани съответно. Докато задавате зависимости между задачите, можете да изпълнявате задачите в правилния ред, като се уверявате, че незавършените задачи не ви пречат.

Вашите диаграми на Гант и проекти в Todoist остават постоянно актуални благодарение на двупосочната синхронизация. Можете незабавно да споделите времева линия само за четене с клиенти или колеги, за да съобщите статуса и напредъка на проекта.

Използването на диаграма на Гант с Todoist е ценен начин да консолидирате няколко проекта и да получите цялостен преглед.

Бюджетиране

чрез Todoist

Todoist си сътрудничи с добре познатото приложение за бюджетиране YNAB (You Need a Budget), за да разработи подробен шаблон.

Този шаблон ви помага да организирате финансите си, да намалите дълговете си, да постигнете целите си за спестяване и да развиете устойчиви навици за бюджетиране.

Можете също да зададете бюджети за задачи или проекти и да следите редовно разходите спрямо бюджетите, за да сте сигурни, че сте на прав път.

Предимства на Todoist

Интуитивен, естествен език за създаване, планиране и приоритизиране на задачи

Безплатният план предлага достатъчно функции за управление на проекти.

Недостатъци на Todoist

Необходима е стабилна интернет връзка.

Какви са разликите между Evernote и Todoist?

Evernote се използва предимно за водене на бележки, докато Todoist е мултиплатформена приложение за списъци със задачи. Но в крайна сметка те правят сходни неща, което може да обърка при избора на едно от тях. Затова сме разделили разликите за вас:

1. Леснота на използване

Когато използвате инструмент за управление на проекти, последното, което искате, е тромав потребителски интерфейс. Нека направим бързо сравнение между тези две приложения.

Evernote

Evernote е много лесен за разбиране. Можете да кликнете върху „Добави бележка“, за да започнете да пишете или да добавите снимка, аудио клип или видео. В долната част ще намерите лента за навигация, която ще ви помогне да създадете списък за проверка и готови шаблони, с които да започнете. Процесът е много гладък и ясен.

Наскоро те преобразиха своя табло. Сега таблото изглежда препълнено с всички ваши бележки на едно място. Но приложението поддържа вашите бележки свързани, като синхронизира множество устройства и други приложения.

Todoist

Todoist иска да се отличите от първата минута. Те са интегрирали стъпка по стъпка ръководство, което ще ви преведе през всичко, което трябва да знаете.

Той предоставя полезна информация за създаването на проекти, графици, подзадачи и повтарящи се задачи. Освен това предлага голямо разнообразие от шаблони, които да отговорят на вашите нужди.

Подобно на Evernote, той се интегрира безпроблемно и с други приложения. Ако сте премиум потребител, ще бъдете уведомявани навреме по имейл и телефон.

Бонус: Когато завършите определени задачи или проекти, Todoist ще ви възнагради чрез вградената си система за награди, Karma! Създателите на приложението са осъзнали, че човешкият мозък е склонен да изпълнява задачите си, ако бъде възнаграден. Тези Karma точки ви помагат да следите по-добре производителността си.

2. Достъпност

Инструментът за продуктивност трябва да е достъпен и удобен, където и да отидете! Да видим как се представят тези инструменти в тази област.

Evernote

Evernote е лесно достъпен и можете да получите достъп до бележките си от всяко устройство – уеб, Android или iOS. Но има ограничения, тъй като можете да използвате само две устройства, ако ползвате основния им план.

Todoist

Todoist се фокусира върху мобилното приложение, което го прави достъпно за iOS и Android устройства. То ще интегрира напомняния с телефона ви и ще ви уведомява, когато е необходимо.

3. Цени

Независимо от функциите, които желаете, трябва да се съобразите с бюджета си. А да получите най-желаните функции в рамките на бюджета си е ключова част от избора на подходящия инструмент.

Evernote

Evernote предлага безплатен план, който ви позволява да правите колкото се може повече бележки. Въпреки това, няма да можете да използвате задачите, а използването ще бъде ограничено до само две устройства.

Професионалните им разходи са малко по-високи в сравнение с Todoist, но са в достъпния диапазон.

Безплатно

Лично: 14,99 $/месец

Професионална версия: 17,99 $/месец

Todoist

Можете да използвате Todoist, без да харчите нито стотинка.

Начинаещи: Безплатно

Pro: 4 $/месец

Бизнес: 6 $/месец на член

Те предлагат огромна отстъпка от 70% за преподаватели и студенти.

Evernote срещу Todoist: имаме ли победител?

Todoist и Evernote са много различни видове приложения: първото ви помага да се концентрирате върху задачите си, а второто ви помага да ги запомните. И двете са висококачествени приложения, достъпни в безплатни версии и добре оборудвани за ежедневна употреба.

Но в прякото съревнование Todoist се представя изключително добре, с лекота на използване, по-голяма достъпност и по-добри цени.

Evernote срещу Todoist в Reddit

Посетихме Reddit, за да разберем какво мислят потребителите за тези приложения за продуктивност. Много от тях изразиха предпочитание към Todoist.

„Todoist има десетки допълнителни функции, е стабилен, лесен за използване, позволява лесно препланиране на натоварени дни, лесно определяне на приоритети, използва ясен език, разбира проекти, подзадачи, персонализирани известия... Evernote е за изпълнение на единични задачи, а не за планиране и изпълнение на плана. “

„Аз използвам Todoist и Todoist е много по-усъвършенстван и мощен. Разполагам с разширени филтри, така че се показват само определени задачи с конкретни етикети. EN е много по-опростен в сравнение с него. “

Но открихме и някои потребители, които са доволни от Evernote:

„Най-доброто в Evernote е, че неговите инструменти могат да бъдат модифицирани и използвани по начин, избран от всеки отделен потребител. Той предлага и динамична форма на работния процес, за да помогне на потребителите да променят своя работен процес, ако намерят нещо по-полезно и продуктивно, вместо да ги обвързва с конкретни работни процеси...“

Най-добрата алтернатива на Evernote срещу Todoist: ClickUp

Evernote и Todoist са чудесни за водене на бележки и управление на задачи. Но току-що видяхте, че въпреки някои сходства, всеки инструмент отговаря на много специфични и ограничени нужди.

Нека ви представим инструмент, който може да направи много повече от водене на бележки и управление на задачи.

ClickUp е всеобхватна платформа за продуктивност, която ви позволява да управлявате проекти, да записвате бележки и да проследявате напредъка. Тя е изключително подходяща за студенти, собственици на малки фирми и служители в големи предприятия.

Докато Evernote и Todoist се фокусират върху простотата, ClickUp се отличава с много функции и опции за персонализиране. Това го прави добра алтернатива на Evernote и Todoist.

Това е един от най-мощните инструменти за управление на проекти, въпреки че неговият богат набор от функции и натоварен интерфейс може да се окаже прекалено сложен за някои потребители.

Нека разгледаме как ClickUp ви помага в работата:

Сътрудничество с екипа ви

ClickUp Docs ви позволява да редактирате всеки документ заедно с екипа си, като няколко души могат да редактират един документ едновременно.

Възлагайте задачи на членовете на екипа само с коментар. Превърнете текста в документа в задачи и ги възложете на отделни лица.

Сътрудничество по документи с вашия екип, добавяне на коментари и възлагане на задачи на колеги директно в ClickUp Doc.

Споделяйте без усилие вашия документ чрез URL адрес и лесно управлявайте разрешенията за редактиране за екипа или гостите.

За ефективно делегиране и управление на задачите просто свържете вашите документи със задачите. Подобрете работните процеси, като добавите джаджи – всичко това без усилие в редактора на документи.

Създавайте и управлявайте задачи

Използвайте Clickup Tasks, за да визуализирате и организирате задачите по статус, приоритет или отдел.

Той ви позволява да възлагате задачи на няколко души, да добавяте коментари и да превръщате коментарите в задачи. А ако трябва да обясните нещо сложно, прикачете запис на екрана – всичко на едно място.

Създавайте, управлявайте и визуализирайте задачи с помощта на ClickUp Tasks.

Получете ясна представа за вашите проекти чрез множество изгледи и, ако има свързани задачи, ги направете също така ясни, за да не се налага да търсите връзки.

Опростете работния си процес

ClickUp предлага и много шаблони, които можете да персонализирате според нуждите си. Шаблонът за управление на задачи на ClickUp е инструмент, който ви помага да управлявате задачите на всеки екип. Всичко, което трябва да направите, е да попълните подробностите.

Той осигурява ясна видимост на проектите и включва предварително създадени персонализирани полета за всяка задача. Освен това организира вашите задачи с три списъка: Действия, Идеи и Неизпълнени задачи. Това означава, че можете да разчистите екрана си и да се съсредоточите върху задачите от една и съща категория.

Визуализирайте и организирайте задачите ефективно с шаблона за управление на задачи на ClickUp.

Този инструмент е полезен за оптимизиране на работните ви процеси и проследяване на задачите, крайните срокове, отговорните лица и напредъка им.

Създайте свой център за знания

Независимо дали документът ви е прост или сложен, ClickUp Docs ще ви помогне.

С автоматични обратни връзки, генерирани всеки път, когато се спомене свързано съдържание, можете лесно да разгледате всички връзки и свързано съдържание от специалната секция за връзки и обратни връзки в страничната лента.

След като създадете бележките си, насладете се на организирана структура от взаимосвързани идеи, като се уверите, че всяка бележка е свързана с конкретни теми.

Създавайте обобщения, задачи и мозъчни бури с помощта на ClickUp AI.

Освен това, използвайте ClickUp AI, един от най-добрите инструменти за писане с изкуствен интелект, който ви помага да пишете по-добре, като генерира полезно съдържание, действа като ваш личен редактор и форматира съдържанието ви перфектно. Той също така генерира резюмета и създава задачи въз основа на контекста.

Когато творческият ви дух е в застой, разчитайте на ClickUp AI като ваш спътник в мозъчната буря.

ClickUp е инструмент с много повече функции от Todoist или Evernote, тъй като поддържа допълнителни приложения освен управление на задачи и водене на бележки, е по-лесно персонализируем и предлага разширени възможности за автоматизация на работния процес.

Още причини да обичате ClickUp

ClickUp ще ви помогне да направите много повече:

Интеграция: Лесно се интегрира с други приложения на трети страни и свързва бележки или документи със задачи.

Уведомления: Споменете или извикайте лица в секцията за коментари и им изпратете уведомления за актуализации и друга важна информация.

Персонализиране: Персонализирайте работното си пространство, като създавате пространства и папки, които ви позволяват да организирате бележки и документи въз основа на проекти и екипи.

Прикачени файлове: Лесно прикачайте файлове или мултимедия към бележките си.

Мобилен достъп: Достъп ClickUp на мобилни приложения и ДостъпClickUp на мобилни приложения и редактиране на документи в движение

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Искате да подобрите уменията си за водене на бележки и управление на задачи? Регистрирайте се в ClickUp още днес!