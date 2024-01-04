10-те най-добри инструмента за създаване на целеви страници за увеличаване на конверсиите през 2025 г.

Независимо дали сте опитен създател или собственик на малък бизнес, проектирането на уеб страница, привличането на посетители и събирането на потенциални клиенти са стресиращи задачи. Проектирането на привлекателни уеб страници и едностранични сайтове става още по-трудно, ако нямате опит в програмирането.

Добрата целева страница е жизненоважна за всяка успешна маркетингова кампания. Именно тук на помощ идват инструментите за създаване на целеви страници.

Специализираните инструменти за създаване на целеви страници ви подготвят за успех при създаването на нови страници за промотиране на вашия продукт или услуга с няколко кликвания. С интуитивни функции и предварително създадени шаблони за създаване на красиви целеви страници, няма да се налага да разчитате на вашия дизайнер за всяка малка промяна.

Спестете време и ресурси, като създадете напълно отзивчиви мобилни целеви страници за нула време. Тази публикация разглежда 10-те най-добри инструмента за създаване на целеви страници, техните функции, недостатъци, цени и как те повишават конверсиите.

Какво трябва да търсите в инструмента за създаване на целеви страници?

Ето списък с функции, които трябва да имате предвид, когато избирате надежден инструмент за създаване на целеви страници.

Удобен за ползване интерфейс : Изберете инструмент за създаване на целеви страници с интуитивен интерфейс за редактиране чрез плъзгане и пускане, за да създавате лесно уеб страници с персонализиран домейн.

Опции за персонализиране на целеви страници : Изберете опция, която предлага гъвкави шаблони, блокове с съдържание и джаджи, за да създадете целеви страници, които отговарят на вашата марка.

Адаптивен дизайн: Уверете се, че инструментът за създаване на целеви страници поддържа адаптивен дизайн, за да създавате мобилни целеви страници за оптимално преглеждане на различни устройства, тъй като повечето хора посещават уебсайтове от мобилни устройства.

Възможности за интеграция: Изберете инструмент за създаване на целеви страници, който се интегрира с вашите съществуващи технологични решения, като CRM, инструменти за имейл маркетинг и платформи за анализи, като Google Analytics.

A/B тестване на целеви страници: Софтуерът за целеви страници трябва да улеснява A/B тестването между различни версии на уеб страниците, за да позволи оптимизация за максимални конверсии.

Инструменти за ефективност на целевите страници: Изберете онлайн инструмент за създаване на целеви страници, който предлага препоръки за подобряване на SEO резултатите и проследяване на поведението на посетителите.

10-те най-добри инструмента за създаване на целеви страници, които да използвате

1. Swipe Pages

чрез Swipe Pages

Swipe Pages е инструмент за създаване на целеви страници, който ви позволява да създадете обикновена целева страница за хора, които сърфират на своите компютри, и да пренасочите целия мобилен трафик към набор от мобилни слайдове. Той предлага и инструменти за оптимизация на уебсайтове за A/B тестване, за да намерите вариантите на целеви страници с най-висока конверсия.

Можете да интегрирате Swipe Pages с Zapier, за да изпращате нови формуляри за вашата целева страница в Google Sheet или нови поръчки в Shopify акаунта на вашия едностраничен сайт.

Най-добрите характеристики на Swipe Pages

Модул „Таблица“ за категоризиране, персонализиране и представяне на информация за вашите мобилни целеви страници с няколко кликвания

Конструктор с функция „плъзгане и пускане” за копиране и прилагане на сходни стилове на свойства между елементите на целевите ви страници.

Готови шаблони за създаване на неограничен брой целеви страници без да е необходимо да имате познания по програмиране.

Създавайте персонализирани целеви страници за различни размери на екрани за настолни компютри, лаптопи, таблети и мобилни устройства.

Ограничения на Swipe Pages

Потребителският интерфейс е сложен за разбиране

Понякога промените, направени в целевата страница, отнемат известно време, за да се отразят.

Цени на Swipe Pages

Стартиращ бизнес: 29 $/месец

Marketer : 69 $/месец

Агенция: 149 $/месец

Оценки и рецензии на Swipe Pages

G2: 4. 8/5 (152 отзива)

Capterra: 4. 8/5 (147 отзива)

2. Unbounce

чрез Unbounce

Unbounce е инструмент за създаване на целеви страници, който изгражда целеви страници по два начина – Classic Builder и AI-powered Smart Builder.

Можете да използвате класическия инструмент за създаване на уебсайтове, за да изберете шаблон, да качите съдържанието си и да персонализирате елементите с помощта на редактор с функция „плъзгане и пускане”. Инструментът Smart Builder автоматично създава оформление въз основа на вашите изисквания и разполага с функция за генериране на текст, задвижвана от изкуствен интелект.

Получете опции за създаване на няколко варианта на първата си целева страница и я тествайте в сравнение с другите, за да разберете коя целева страница постига най-много конверсии с помощта на A/B тестове и инструменти за таргетиране.

Най-добрите характеристики на Unbounce

Интерфейсът на конструктора с функция „плъзгане и пускане” ви позволява да добавяте, редактирате и подреждате елементите на целевата страница според вашите изисквания.

Получавайте препоръки и идеи за дизайн от AI в реално време, за да оптимизирате целевата си страница.

Интегрирайте Unbounce с приложения за електронна търговия, CRM и имейл маркетинг, за да ви помогне да оптимизирате работния си процес и да подобрите процеса на маркетинговите кампании.

Създавайте бързо целеви страници с помощта на шаблоните за стилово ръководство на Unbounce, незабавно генериране на копия и подпомагано създаване.

Ограничения на Unbounce

По-малко шаблони за целеви страници в сравнение с други алтернативи

Направата на редакции в мобилното приложение е малко предизвикателна.

Цени на Unbounce

Launch : 99 $/месец

Optimize : 145 $/месец

Accelerate : 240 $/месец

Concierge: 625 $/месец

Оценки и рецензии за Unbounce

G2: 4. 4/5 (358 отзива)

Capterra: 4,5/5 (253 отзива)

3. Moosend

чрез Moosend

Представете си, че сте собственик на фитнес зала, който е пуснал нови планове за членство на своя уебсайт.

Целевата страница на офертата получава трафик, но никой не се регистрира. Възможно е бутонът за регистрация да не работи. Или CTA е в края на страницата, а читателят не превърта до края.

Проектирането на професионално изглеждащи целеви страници е повече наука, отколкото изкуство. Имате нужда от целеви страници с висока конверсия, които подкрепят целите на вашия проект и привличат повече регистрации.

Moosend е платформа за автоматизация на маркетинга с безплатен инструмент за създаване на целеви страници, който ви помага да превърнете трафика в приходи. Инструментът за създаване на целеви страници е подходящ за начинаещи и ви позволява да създавате целеви страници без никакъв опит в програмирането.

Най-добрите характеристики на Moosend

Създавайте качествени целеви страници, използвайки предварително проектирани шаблони, които са напълно персонализируеми и добавят личен отпечатък.

Подобрете качеството на Ad Words и класирането си в Google с CDN възможностите на Moosend.

Добавете таймер за обратно отброяване от шаблоните за продажбени фунии на вашите целеви страници, за да създадете усещане за спешност и да генерирате потенциални клиенти и продажби.

Създавайте целеви страници с опция за абонамент, съхраняващи контактни данни, и провеждайте маркетингови кампании, съответстващи на GDPR.

Ограничения на Moosend

Няма функция за A/B тестване на целеви страници

Липсват опции за персонализиране на наличните шаблони.

Цени на Moosend

Безплатен пробен период: 30 дни

Pro : 6 $/месец

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Moosend

G2: 4,7/5 (626 отзива)

Capterra: 4,7/5 (190 отзива)

4. Landingi

чрез Landingi

Като маркетинг специалист, вие се нуждаете от професионално изглеждащи целеви страници, за да покажете повече подробности, когато пускате нов продукт или услуга.

Понякога вашите дизайнери ще ви предложат две еднакво блестящи идеи за целеви страници, но вие не сте сигурни коя да изберете. Не се притеснявайте. Създателите на целеви страници разполагат с възможности за A/B тестване, които помагат да изберете най-успешната версия на целевата страница и да увеличите конверсиите.

Landingi е инструмент за създаване на целеви страници без кодиране, с проследяване на микроконверсии и A/B тестове, за да създавате варианти на целеви страници и да оптимизирате конверсиите в движение.

Най-добрите характеристики на Landingi

Създател на целеви страници, задвижван от изкуствен интелект, с редактор за плъзгане и пускане, за по-бързо създаване на целеви страници чрез динамична замяна на текст.

A/B тестване, за да разберете коя версия на целевата страница се представя по-добре

Възможност за създаване на неограничен брой целеви страници за маркетингови кампании

Ограничения на Landingi

Интеграцията не е безпроблемна и изисква технически познания.

Понякога се появяват проблеми с персонализирания HTML код

Цени на Landingi

Lite: 29 $/месец

Професионална : 49 $/месец

Агенция : 149 $/месец

Неограничен: 1000 $/месец

Оценки и рецензии за Landingi

G2: 4,5/5 (274 отзива)

Capterra: 4. 8/5 (179 отзива)

5. Leadpages

чрез Leadpages

Независимо дали търсите нова аудитория или искате да ангажирате съществуващите си клиенти, с целевите страници можете да предадете правилното послание на правилната аудитория в точното време.

Leadpages е достъпен инструмент за създаване на целеви страници, с който можете да създадете безплатен уебсайт. Leadpages ви позволява да добавяте изображения, таймер за обратно отброяване, видео плейър, график Calendly и много други елементи, когато създавате целева страница.

Най-добрите характеристики на Leadpages

AI инструменти за генериране на текст и изображения за създаване на целеви страници

SEO инструменти за редактиране на заглавието и описанието на търсенето, добавяне на изображение за преглед и използване на предварително създадени, SEO-оптимизирани шаблони за целеви страници.

Получете вградени указания за конверсии, преди да публикувате целевата си страница, и прогнози за нейната ефективност.

Ограничения на Leadpages

Трудна крива на обучение за разбиране на платформата

Ограничения, когато искате да създадете страници за продажби с персонализиран домейн

Цени на Leadpages

Стандартен : 37 $/месец

Pro : 74 $/месец

Разширено: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Leadpages

G2: 4. 3/5 (219 отзива)

Capterra: 4,6/5 (292 отзива)

6. Clickfunnels

чрез Clickfunnels

Краят на годината наближава, а вашият екип е планирал фантастична промоция. Но ви е необходима целева страница, за да информирате клиентите си. Вашият дизайнер е на почивка в Бали, а разработчикът ви работи по проблем, свързан със сигурността.

Крайният срок наближава, а вие сте в задънена улица. Един от начините да се измъкнете от тази ситуация е да работите с мощен инструмент за създаване на целеви страници, с който да създавате целеви страници без технически познания.

Създателите на целеви страници на Clickfunnels ви помагат да създадете по-добри целеви страници от нулата, без да са ви необходими умения за дизайн или уеб разработка. Изберете от галерията с готови шаблони и проследявайте ефективността на всяка страница, за да измерите успеха на кампанията си.

Най-добрите характеристики на Clickfunnels

Редактор за целеви страници с функция „плъзгане и пускане” за създаване на целеви страници без поддръжка от разработчици

Готови шаблони за целеви страници за създаване на страници за абонамент, привличане на потенциални клиенти, регистрация за събития или целеви страници за уебинари.

Интеграции с инструменти като Mailchimp, Klaviyo и други за провеждане на цялостни маркетингови кампании.

Ограничения на Clickfunnels

Неинтуитивен интерфейс

Остарели шаблони за целеви страници с ограничени възможности за персонализиране

Цени на Clickfunnels

Базов: 127 $/месец

Предимства: 157 $/месец

FunnelHacker: 208 $/месец

Оценки и рецензии за Clickfunnels

G2: 4. 6/5 (389 отзива)

Capterra: 4,5/5 (646 отзива)

7. Instapage

чрез Instapage

Instapage е инструмент за създаване на целеви страници, който бързо създава мобилни целеви страници. Настройте целевите си страници в WordPress и персонализирайте предварително създадените шаблони в блок според вашите изисквания.

Instapage разполага с лесен за използване инструмент за създаване на целеви страници с вградена функция за сътрудничество и функционалност „дръпни и пусни”. Функцията Instablock позволява на потребителите да използват повторно ресурсите на целевите страници, които можете да импортирате във всичките си целеви страници.

Най-добрите характеристики на Instapage

Генерирайте заглавия, изображения и CTA за всяка аудитория и рекламна група с помощта на AI.

Създавайте неограничен брой целеви страници, като използвате индивидуални блокове, които можете да персонализирате, запазвате и използвате отново.

Предварително проектирани шаблони за блокове, като заглавни и долни колонтитули, препоръки, или създайте своя собствена целева страница за миг.

Layer widgets могат да добавят мултимедийни елементи като таймери за обратно отброяване и чат плъгини към вашите целеви страници.

Ограничения на Instapage

Скъпи за по-малките фирми и индивидуалните потребители

UI/UX има потенциал за подобрение

Цени на Instapage

Build : 199 $/месец

Convert: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Instapage

G2: 4. 3/5 (472 отзива)

Capterra: 4,5/5 (363 отзива)

8. MailerLite

Чрез MailerLite

Пускате нов продукт и искате да разберете как аудиторията ще реагира на новото ви предложение? Подходящата целева страница ще ви помогне да разберете настроенията на клиентите и да създадете ентусиазъм за новата ви бизнес идея.

MailerLite, безплатен инструмент за създаване на целеви страници, ви позволява да ангажирате посетителите си и да привлечете вниманието им с безплатни целеви страници, като добавите елементи като таймери за обратно отброяване и ограничени купони.

Най-добрите характеристики на MailerLite

Формуляри за регистрация, съответстващи на GDPR, за привличане на абонати и използване на данните за създаване на групи по интереси.

A/B тестване на до пет версии на целеви страници чрез разпределяне на трафика между тях

Инструментът за създаване на целеви страници на MailerLite включва топлинни карти, карти на кликовете, функции за A/B тестване и SEO настройки за повишаване на видимостта на целевите страници.

Ограничения на MailerLite

Ограничен брой предварително проектирани шаблони

Интерфейсът не е толкова интуитивен и затруднява копирането на кампании за целеви страници с висока конверсия.

Цени на MailerLite

Безплатен план

Развиващ се бизнес : 9 $/месец

Разширено : 18 $/месец

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за MailerLite

G2: 4. 6/5 (840 отзива)

Capterra: 4,7/5 (1912 отзива)

9. ConvertKit

чрез ConvertKit

Представете си следното. Вие сте автор и новата ви книга е на път да излезе. Искате да информирате аудиторията си за това и да я ангажирате достатъчно, за да се запише за резервации. Ще ви е необходима атрактивна целева страница с възможност да монетизирате аудиторията си.

Създател на целеви страници като ConvertKit ще стартира вашата целева страница, използвайки наличните си шаблони за различни случаи на употреба, като подкасти, книги, видеоклипове и др. Целевите страници са адаптивни за мобилни устройства.

Най-добрите характеристики на ConvertKit

Формулярите за абонамент на целевите страници превръщат читателите ви в абонати и ви предоставят информация, с която да ангажирате аудиторията си и да увеличите продажбите.

Интеграцията с Unsplash улеснява намирането на безплатни и специфични изображения.

Мощен аналитичен панел с актуализации на показатели като процент на конверсии и брой абонати, както и възможност за настройка на предпочитаните от вас методи за проследяване.

Ограничения на ConvertKit

Разширените функции са достъпни само в платените планове.

Формулярите за регистрация по имейл не разполагат с разширени функции като автоматизация.

Цени на ConvertKit

Безплатен план

Създател: 9 $/месец

Creator Pro: 25 $/месец

Оценки и рецензии за ConvertKit

G2: 4. 4/5 (192 отзива)

Capterra: 4,7/5 (196 отзива)

10. Wix

чрез Wix

Wix е инструмент за създаване на уебсайтове, който позволява на начинаещи и малки фирми да създават целеви страници. С готови шаблони за дизайн на целеви страници можете да създадете целеви и продажбени страници само за няколко минути.

Ако работите в сектора на електронната търговия, Wix е лидер в разработването на уебсайтове за онлайн магазини за платформи за електронна търговия за малки предприятия. Създавайте целеви страници за електронна търговия, за да представяте нови продукти и да промотирате ексклузивни оферти въз основа на местоположението на посетителите, за да ги превърнете в клиенти.

Увеличете конверсиите чрез надеждни аналитични инструменти и се свържете с Google Analytics, Facebook Pixel и други услуги, за да получите полезна информация.

Най-добрите характеристики на Wix

Опции за персонализиране на URL адреса на домейна, логото и други инструменти за брандиране

Мулти-клауд хостингът гарантира 99,9% uptime дори по време на пикове в трафика на уебсайта.

Създайте потребителски интерфейс с множество налични елементи от визуалния редактор на целеви страници с функция „плъзгане и пускане”.

Възползвайте се от функциите на таблото за управление на мобилното си устройство, за да управлявате уебсайта си отвсякъде.

Ограничения на Wix

Липсват разширени SEO функции в сравнение с други платформи.

Мобилното приложение не функционира във всички страни.

Цени на Wix

Light: 16 $/месец

Core: 27 $/месец

Бизнес: 32 $/месец

Business Elite: 159 $/месец

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Wix

G2: 4. 2/5 (1635 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (9361 отзива)

ClickUp е инструмент за управление на проекти, предназначен за маркетингови екипи, с цел повишаване на общата продуктивност. Въпреки че ClickUp не е инструмент за създаване на целеви страници, наборът от инструменти ви помага да създавате ефективни целеви страници.

Използвайте ClickUp AI, за да пишете по-бързо, да обобщавате и да полирате текста, да генерирате отговори по имейл и др.

Например, ClickUp AI е вашият асистент за писане, който ви помага да създадете прецизно насочено копие за целевата страница. Освен това, използвайте инструмента за управление на проекти, за да управлявате целия процес, от генериране на идеи, сътрудничество с други отдели, поставяне на цели, разбиване на по-големите задачи на по-малки подзадачи и проследяване на показателите за успех след стартирането.

Най-добрите характеристики на ClickUp

Създавайте фокусирани върху конверсиите дизайни на целеви страници с помощта на генератора за дизайн на целеви страници на ClickUp.

ClickUp AI разполага с повече от 100 напълно шаблонизирани подсказки за различни индустрии и случаи на употреба.

Използвайте ClickUp AI, за да обмислите идеи, преди да превърнете текста в целева страница.

Шаблоните за целеви страници следят всички ваши идеи за целеви страници, организират задачите за всеки етап от процеса и осигуряват последователност между множество страници.

Създавайте целеви страници с висока конверсия с шаблона за целеви страници на ClickUp.

Създавайте задачи, използвайки персонализирани статуси като „Отворено“ и „Завършено“, за да проследявате напредъка на всяка страница и да гарантирате стандартизация на маркетинговия процес.

Създавайте списъци с вложени подзадачи за лесно определяне и отменяне на приоритети в ClickUp.

Проследявайте напредъка на целевите страници с функции за проследяване на времето, етикети, предупреждения за зависимости, имейли и шаблони за отчети след действие.

Вижте едновременно три различни конфигурации на ClickUp, като „Всички целеви страници“, „По отрасли“ и „Ръководство за начало“.

Ограничения на ClickUp

Кривата на обучение за разбиране на функциите на ClickUp AI може да бъде стръмна.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/потребител/месец

Бизнес: 12 $/потребител/месец

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за ClickUp

Създавайте страхотни целеви страници, които конвертират

Изброените тук инструменти за създаване на целеви страници ви позволяват бързо да създадете добра целева страница, без да са ви необходими умения за програмиране. Най-добрият инструмент за създаване на целеви страници е гъвкав, лесен за използване и мащабируем и ви позволява да проследявате ефективността на отделните страници.

Макар че тези инструменти са чудесни за създаване на едностранични уебсайтове или солидни целеви страници за следващата ви кампания, наличието на инструмент за управление на проекти като ClickUp е от съществено значение за максимално използване на ресурсите и производителност.

Възможностите за управление на проекти на ClickUp включват предварително създадени шаблони за целеви страници, ClickUp AI за генериране на ново съдържание и табло за сътрудничество между членовете на екипа.

От управлението на показателите за ефективност на целевите страници и маркетинговите кампании до генерирането на нови идеи и SEO цели, ClickUp е вашият идеален партньор за създаване на солидни целеви страници.

Вградената интеграция на ClickUp с над 100 инструмента във вашия технологичен стек ви позволява да ускорите маркетинговата си дейност, за да управлявате проектите си за ефективен маркетинг и уебсайтове, без да се налага да преминавате от едно приложение в друго.

Започнете с безплатен пробен период на ClickUp.