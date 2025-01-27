10-те най-добри алтернативи на Whatfix през 2025 г. (ревюта и цени)

Софтуерът е страхотен само ако хората го използват. И тук може да помогне една отлична платформа за цифрово внедряване (DAP). Платформата за цифрово внедряване може да помогне на новите потребители да се научат как да използват нови цифрови продукти, включително приложения и уебсайтове.

Организациите могат да използват DAP, за да създават стъпка по стъпка ръководства, интерактивни уроци и поддръжка в реално време. С платформа за цифрово внедряване можете да намалите времето за въвеждане, да увеличите производителността на потребителите и да подобрите ангажираността.

Една от най-популярните платформи за цифрово внедряване е Whatfix. Но тя не е единствената в тази област. Макар да е добър вариант за някои, цената и сложността на Whatfix могат да накарат някои екипи да търсят алтернативи на Whatfix. Ако това важи за вас, ето десетте най-добри алтернативи на Whatfix, които трябва да имате предвид през 2024 г.

Какво трябва да търсите в алтернативите на Whatfix?

Търсите ли подходяща платформа за цифрово внедряване за вашата организация? Има няколко ключови въпроса, които трябва да си зададете, когато разглеждате различните DAP:

Лесна ли е за използване? Много алтернативи на Whatfix позволяват на потребители с малко технически познания да създават ръководства и уроци. Потърсете платформа за цифрово внедряване с инструмент за създаване чрез плъзгане и пускане и интуитивен интерфейс, за да внедрите DAP без много кодиране.

Какви функции предлага? Уверете се, че DAP може да ви предостави необходимите функции, като интерактивни ръководства, насоки в приложението или списъци със задачи в приложението. Проверете дали има много опции за персонализиране, за да можете да приспособите DAP към вашия работен процес.

Какви аналитични функции включва? Една от най-полезните части от работата с DAP е отчитането и анализите, които можете да получите от нея. Анализите на потребителите могат да ви покажат с какво се борят потребителите в процеса на внедряване и как можете да подобрите въвеждането на потребителите

Интегрира ли се със съществуващите инструменти? Колкото повече платформата за цифрово внедряване се интегрира с други инструменти във вашия технологичен стек, толкова по-добре. Това може да ви помогне да се свържете с вашите CRM, маркетингови инструменти и комуникационни приложения. Търсете DAP с предварително изградени интеграции или гъвкав API.

Икономически ефективна ли е? Много алтернативи на Whatfix предлагат скалирани ценови планове въз основа на месечния брой потребители. Уверете се, че знаете общата стойност на използването на платформата за цифрово внедряване и проверете дали тя съответства на бюджета ви. Вземете предвид очаквания растеж, както и как това би могло да се отрази на ценовите планове в бъдеще.

Много от алтернативите на Whatfix в следния списък предлагат безплатни пробни периоди или демонстрации. Възползвайте се от тези оферти, когато можете. Това е чудесен начин да тествате платформа за цифрово внедряване и да видите дали тя ще бъде подходящият инструмент за въвеждане на потребители за вашата организация.

10-те най-добри алтернативи на Whatfix, които можете да използвате

1. UserGuiding

Чрез UserGuiding

UserGuiding е платформа за въвеждане на потребители и цифрово внедряване, която помага на организациите да подобрят приемането на своите приложения и уебсайтове от потребителите. Платформата без код ви позволява бързо да създавате уроци, а организациите могат да персонализират съдържанието с своя брандинг. Като цяло, UserGuiding е лесна за използване, богата на функции DAP, подходяща за организации от всякакъв размер.

Най-добрите функции на UserGuiding

Анализите в реално време ви показват как потребителите взаимодействат с вашите материали за въвеждане, така че можете лесно да проследявате показатели като процент на завършени задачи от потребителите, прекарано време на страницата и друго поведение на потребителите, за да подобрите опита при въвеждането.

Динамичното съдържание ви позволява да персонализирате преживяванията на потребителите при запознаването с продукта въз основа на фактори като местоположението на потребителя, устройството или дори длъжността му.

Удобно мобилно приложение, което ви позволява да създавате и управлявате вътрешни или клиентски процеси за въвеждане в движение.

Ограничения на UserGuiding

Ако нямате много опит със софтуер, внедряването може да се окаже трудна задача.

Цени на UserGuiding

Основен план: 89 $/месец, фактурирани ежегодно

Професионален план: 389 $/месец, фактуриран ежегодно

Корпоративен план: 689+ долара на месец, фактурирани ежегодно

Оценки и рецензии на UserGuiding

G2: 4,6/5 (над 160 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (50+ отзива)

2. Userpilot

Чрез Userpilot

Userpilot е друга DAP с отличен набор от функции, които помагат на организациите да подобрят внедряването на софтуер и да наблюдават поведението на потребителите на уебсайтове. Гъвкавата DAP улеснява разработването на съдържание за множество продукти. Можете също да създавате материали за въвеждане на потребители чрез функциите на конструктора.

Най-добрите функции на Userpilot

Дизайнът, ориентиран към мобилните устройства, гарантира, че опитът на потребителите при въвеждането е оптимизиран за мобилни потребители, което е чудесно за тези, които създават потоци за въвеждане за мобилни приложения и устройства.

Отличните възможности за A/B тестване ви позволяват да създавате основни потребителски сегменти и да разработвате различни процеси за въвеждане, за да видите какво работи най-добре за различните клиенти.

Лесни за използване опции за интеграция, така че да можете да се свържете с предпочитания от вас CRM софтуер. Получете цялостен поглед върху клиентското преживяване, за да можете да идентифицирате проблемите и рисковете от отлив на клиенти на ранен етап.

Ограничения на Userpilot

Интеграциите и опциите за персонализиране са ограничени, така че се уверете, че работи с вашия технологичен стек, преди да се ангажирате.

Цени на Userpilot

Стартово ниво: 299 $/месец

Растеж: 499 $/месец

Предприятия: Свържете се с нас за информация относно цените

Оценки и рецензии за Userpilot

G2: 4,6/5 (над 220 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (50+ отзива)

3. WalkMe

Чрез WalkMe

WalkMe е всеобхватна алтернатива на Whatfix, която може да помогне за увеличаване на приемането на нови софтуерни приложения и уебсайтове от страна на потребителите. Можете да създавате интерактивни ръководства, за да помогнете на потребителите да изпълняват конкретни задачи или да се запознаят с функционалността на дадено приложение.

WalkMe може да бъде и самообслужваща база от знания, която позволява на потребителите да намират решения на проблеми самостоятелно, без да натоварват екипа ви за обслужване на клиенти.

Най-добрите функции на WalkMe

Стартиращите програми и наслагванията позволяват на потребителите бързо да получат достъп до инструкции, бази от знания и опции за поддръжка, без да се налага да преминават през множество екрани.

Интегрира се с популярни инструменти като CRM приложения, маркетингови инструменти и други, за да можете да обменяте данни безпроблемно и да управлявате по-добре взаимодействията с потребителите.

Интелигентните интерактивни ръководства могат да бъдат персонализирани за потребителя в зависимост от конкретните му роли или от това, което иска да прави в платформата.

Ограничения на WalkMe

Отчитането е ограничено в сравнение с други опции.

Цени на WalkMe

Свържете се с нас за информация относно цените

Оценки и рецензии за WalkMe

G2: 4,5/5 (над 340 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (60+ отзива)

4. Intro. js

Intro. js е една от малкото алтернативи на Whatfix с отворен код. Тя е лека алтернатива на някои от по-обемните опции в този списък.

Intro. js се използва широко от разработчици и продуктови екипи за създаване на интерактивни обиколки на продукти и разходки из уеб приложения. Още по-добре, Intro. js е едно от най-рентабилните решения за цифрово внедряване, което може да ви помогне да подобрите производителността и ангажираността на потребителите.

Въведение. Най-добрите функции на js

Супер персонализирана алтернатива на Whatfix, така че можете лесно да промените външния вид и усещането на туровете, за да съответстват на брандинга на вашата организация.

Отлична за създаване на съдържание за въвеждане на потребители за мобилни устройства, защото лесно се адаптира към устройства и екрани с всякакви размери.

Позволява ви да създавате интерактивни турове с анимирани елементи, подсказки, горещи точки и други, за да надхвърлите статичното наслагване, да привлечете вниманието на потребителите и да увеличите тяхното участие.

Въведение. Ограничения на js

Не предлага много от функциите, които се срещат в другите платформи за цифрово внедряване в този списък.

Огромна крива на обучение, ако не се чувствате комфортно с езиците за програмиране

Въведение. Цени на js

Безплатни за лична употреба, но трябва да закупите търговска лицензия за приложения, уебсайтове и плъгини.

Стартово ниво: 9,99 $ за доживотна лицензия за един проект

Бизнес: 49,99 $ за доживотна лицензия за пет проекта

Премиум: 299,99 $ за доживотна лицензия за неограничен брой проекти

Въведение. js оценки и рецензии

Н/Д

5. Appcues

Чрез Appcues

Appcues е облачна алтернатива на Whatfix, която е идеална за отдалечени екипи и екипи на различни места. Тя предлага инструмент за създаване чрез плъзгане и пускане, с който можете да създавате процеси за въвеждане на нови служители и потребители без да са необходими познания по програмиране.

Appcues предлага и отлични функции за задълбочен анализ, с които можете да проследявате ангажираността на потребителите, приемането на функции и използването на продуктите. Персонализираното преживяване с продукта също допринася значително за поддържането на ангажираността на потребителите и за намаляването на времето за въвеждане в работата.

Най-добрите функции на Appcues

Тя задейства продуктови преживявания въз основа на поведението на потребителите, като прегледи на страници, действия или потребителски атрибути, за да се гарантира, че потребителите получават подходящите потоци за въвеждане, когато имат нужда от тях.

Разширените аналитични възможности ви позволяват да проследявате ангажираността на потребителите и да идентифицирате как те взаимодействат с вашия продукт, което може да ви помогне да вземете по-интелигентни решения, основани на данни, в бъдеще.

Страхотни инструменти като слайд-аути, подсказки и горещи точки могат да ангажират потребителите и да ги запознаят с новите функции и опции на вашата платформа.

Всички са подходящи за мобилни устройства.

Ограничения на Appcues

Документацията за въвеждане е ограничена, така че може да се наложи да потърсите отговорите сами.

Цени на Appcues

Essentials: 249 $/месец, плащани ежегодно

Растеж: 879 $/месец, плащани ежегодно

Предприятия: Свържете се с нас за информация относно цените

Оценки и рецензии за Appcues

G2: 4,6/5 (над 280 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 100 рецензии)

6. Stonly

Чрез Stonly

Stonly е решение за въвеждане на нови служители и цифрово внедряване, фокусирано върху персонализирано насочване и подкрепа. Платформата използва AI инструменти, за да помогне на организациите да създадат по-ефективни процеси за въвеждане на нови служители. С инструмент за създаване чрез плъзгане и пускане и подход, ориентиран към мобилните устройства, това е универсално решение за обучение на служители и внедряване на продукти.

Най-добрите функции на Stonly

Интуитивният потребителски интерфейс улеснява създаването на визуално привлекателни продуктови преживявания и процеси на въвеждане.

Анализите, базирани на изкуствен интелект, анализират поведението на потребителите и предоставят обратна връзка, подкрепена с данни, за оптимизиране на вашата стратегия за цифрово внедряване.

Функциите за предсказуема аналитика могат да ви помогнат да определите областите, в които потребителите може да имат затруднения с вашия продукт, така че да можете да създадете проактивни ръководства, за да предотвратите неудовлетвореността.

Ограничения на Stonly

Липсват опции за персонализиране, които някои потребители могат да счетат за съществени.

Цени на Stonly

Малък бизнес: 249 $/месец

Предприятия: Свържете се с нас за информация за цените по поръчка

Оценки и рецензии на Stonly

G2: 4,8/5 (над 110 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (10+ отзива)

7. Userlane

Чрез Userlane

Userlane е лесна за използване платформа за внедряване на продукти. Тя използва подход, основан на данни, за внедряване от страна на потребителите. Използвайки интелигентни подсказки и указания, Userlane създава вградени в приложението указания, за да запознае потребителите с функциите и работните процеси. Като една от най-добрите алтернативи на Whatfix, тя е удобен инструмент за обучение на потребители и указания на екрана.

Най-добрите функции на Userlane

Проактивното насочване на екрана може да идентифицира потенциални препятствия или области, в които потребителите традиционно срещат затруднения. След това може да предостави насоки, които да помогнат за намаляване на потенциалните неудовлетворености.

Userlane създава полезни анализи от данни в реално време, за да знаете къде трябва да подобрите опита на новите потребители и да оптимизирате стратегията си за цифрово внедряване.

Може лесно да се мащабира с растежа на компанията, така че е отличен вариант за бизнеса от всякакъв мащаб, който се фокусира върху увеличаване на успеха на клиентите в дългосрочен план.

Ограничения на Userlane

Опциите за отчитане и анализи са ограничени.

Цени на Userlane

Свържете се с нас за информация за цените по поръчка

Оценки и рецензии за Userlane

G2: 4,7/5 (80+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (45+ отзива)

8. Intercom

Чрез Intercom

Intercom е платформа за въвеждане на потребители, фокусирана върху обслужване на клиенти чрез разговори, задвижвано от изкуствен интелект. Функциите за обслужване чрез разговори позволяват на организациите да доставят персонализирани съобщения на потребителите въз основа на техните нужди, подобрявайки успеха на клиентите и намалявайки разходите за поддръжка. Това е чудесен начин да се помогне на потребителите да решават проблеми, без да се натоварват вътрешните системи.

Най-добрите функции на Intercom

Настройте известия въз основа на контекста и подсказките на потребителите, като възприемете проактивен подход към обслужването на клиенти и намалите потенциалната загуба на клиенти.

Практичните анализи ви предоставят обратна връзка от клиенти и данни за потребителите в реално време, за да можете да реагирате по-бързо на проблеми и да оптимизирате въвеждането на потребителите.

Интегрира се с много от приложенията и програмите, които вече са в технологичния ви стак, така че можете да споделяте данни и да получите по-цялостен поглед върху пътуването на клиента.

Ограничения на Intercom

Потребителите споделят, че биха искали да имат повече начини за сортиране и управление на множество чатове.

Цени на Intercom

Essential: 39 долара на месец за работно място

Разширена версия: 99 долара на месец за работно място

Експерт: 139 долара на месец за едно работно място

Оценки и рецензии за Intercom

G2: 4,5/5 (над 2900 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 1000 рецензии)

9. Pendo

Чрез Pendo

Pendo се отличава сред другите алтернативи на Whatfix със способността си да обедини въвеждането на потребители и техническата поддръжка. DAP помага на организациите да разберат поведението на потребителите и улеснява приемането от страна на потребителите чрез насоки в приложението, аналитични възможности и събиране на обратна връзка от потребителите.

Най-добрите функции на Pendo

Pendo ви позволява да създавате надеждни указания в приложението, включително съобщения в приложението, инструкции и подсказки, за да помогнете на новите потребители да се ориентират във функциите на вашата цифрова платформа.

Отличната система за събиране на обратна връзка помага на организациите да събират мнения и предложения от потребителите, което, в комбинация с анализа на продуктите, може да ви помогне да вземете по-информирани решения за бъдещото развитие на продуктите.

Позволява сегментиране на потребителите въз основа на поведение или характеристики, така че да можете да им изпращате съобщения според техните нужди.

Ограничения на Pendo

Може да бъде една от по-скъпите опции в този списък.

Цени на Pendo

Безплатна за до 500 активни потребители месечно

Свържете се с нас за информация за цените по поръчка

Оценки и рецензии за Pendo

G2: 4. 4/5 (над 1300 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (210+ отзива)

10. Gainsight

Чрез Gainsight

Gainsight е DAP, фокусирана върху интеграцията на управлението на взаимоотношенията с клиентите (CRM). Тази интеграция ви позволява да видите цялостното преживяване на клиентите, като проследявате взаимодействията и тенденциите, за да информирате по-добре екипите си за успех на клиентите. С отличните си аналитични възможности Gainsight може да ви помогне да предвидите поведението на потребителите, да реагирате проактивно на проблеми и да увеличите приемането и задържането на софтуера.

Най-добрите функции на Gainsight

Автоматизирайте взаимодействието с клиентите, като изпращате персонализирани препоръки за продукти, задействате подсказки в приложението или автоматизирате взаимодействията с поддръжката.

Функцията за поведенчески анализ ви предоставя данни в реално време за потребителите, помагайки на организациите да идентифицират модели и след това да сегментират потребителите въз основа на техните нужди, персонализирайки техните функции и преживявания при въвеждането.

Безпроблемната интеграция с популярни CRM платформи ви помага да проследявате взаимодействията с клиентите от начало до край и да разберете как най-добре да достигнете до клиентите си и да им окажете подкрепа.

Ограничения на Gainsight

Създаването на отчети не е много интуитивно, така че може да отнеме време, докато получите необходимите данни.

Цени на Gainsight

Свържете се с нас за информация за цените по поръчка

Оценки и рецензии за Gainsight

G2: 4. 4/5 (над 1300 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (40+ отзива)

Улеснете въвеждането на нови служители: SOP, задачи и формуляри, които се попълват без усилие с ClickUp

Търсите ли още алтернативи на Whatfix? Добавете ClickUp към списъка.

Макар да е по-известен като всеобхватен инструмент за управление на проекти, ClickUp предлага мощни функции, които можете да използвате, за да подобрите опита на потребителите при запознаването с продукта. Можете да го използвате във всички свои бизнес операции като заместител или допълнение към софтуер за IT документация, инструменти за планиране на комуникацията и др.

ClickUp Docs може да ви помогне да създадете централизиран център за знания за материали за въвеждане. Можете да създавате, съхранявате и управлявате стандартни оперативни процедури (SOP) за вашата цифрова платформа или да управлявате солидна библиотека с документация за софтуера. Споделяйте вашите SOP с нови потребители; те винаги ще имат достъп до най-актуалната информация, когато е необходимо.

Дръжте всички в течение с задачите на ClickUp. Използвайте задачите, за да създадете персонализирани потоци за въвеждане, които да водят новите потребители стъпка по стъпка през вашия уебсайт или приложение.

Можете да възлагате задачи на конкретни потребители и да настроите задачите да се изпълняват автоматично въз основа на определени действия. Това е отличен начин да се уверите, че новите потребители са на прав път и нищо не се пропуска.

Подобрете събирането на обратна връзка с изгледа на формуляра ClickUp. Създайте персонализирани формуляри, които се изпращат на новите потребители, за да можете да събирате данни за тяхното преживяване при започването на работа. Това е полезен начин да идентифицирате областите, в които има объркване, или да определите как да усъвършенствате процеса на започване на работа и да се уверите, че го адаптирате към нуждите на вашите клиенти.

Готови ли сте да видите как ClickUp може да ви помогне с въвеждането на нови потребители? Започнете с безплатния шаблон за въвеждане на нови клиенти.

Персонализирайте работния си процес и създайте процес за цифрово внедряване, който подобрява адаптирането. С по-добро адаптиране можете да постигнете по-бързи темпове на внедряване, по-голяма удовлетвореност на потребителите и по-добро използване на продукта.

Осигурете на клиентите си знанията, от които се нуждаят, за да използват успешно вашия продукт. Започнете още днес, като се регистрирате за безплатен акаунт в ClickUp.