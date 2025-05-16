10 безплатни шаблона за договори за предоставяне на правни услуги в Word и ClickUp

Работата с клиенти на базата на договор за предоставяне на услуги е един от най-добрите начини да си осигурите стабилен доход и да изградите дълготрайни бизнес отношения. За да стартирате тези отношения, ще трябва да съставите договор за предоставяне на услуги.

Много от нас се страхуват от юридически документи като договори за предоставяне на правни услуги и други договори, защото не сме сигурни какво да напишем или какво трябва да включим. Ето защо шаблоните за договори за предоставяне на правни услуги са толкова полезни – някой друг вече е свършил цялата тежка работа. Всичко, което трябва да направите, е да добавите подробностите за проекта си и да го изпратите на клиента си за подпис!

В това ръководство ще разгледаме какво представлява шаблонът за договор за услуги и какво да търсите, когато обмисляте различни варианти. След това ще споделим най-добрите шаблони за договори за услуги за изпълнители, свободни професионалисти и доставчици на професионални услуги.

Какво е шаблон за договор за предоставяне на правни услуги?

Договорът за услуги е договор между две страни, в който доставчикът на услуги се съгласява с вида и обема на работата, която ще извършва за клиента на месечна база. Това може да бъде определен брой часове или определен брой резултати от проекта на месец, като обикновено клиентът плаща авансово. Договорите за услуги са типични между агенции и корпоративни клиенти и техните фрийлансъри (или всеки, който има статут на независим изпълнител).

Въпреки че можете да напишете свой собствен договор за правни услуги всеки път, когато имате нужда от такъв, наличието на добър шаблон за договор за правни услуги означава, че не е необходимо да го правите. Вместо да изобретявате колелото всеки път, можете да се възползвате от опита на другите, за да създадете силен договор отново и отново, като променяте само необходимите данни за клиента.

Шаблоните за договори за услуги ви спестяват време, а времето ви е пари. Не само това, но правилният шаблон може да ви осигури необходимата защита и да гарантира, че е ясно кой е собственик на резултатите от работата, какво се случва с тях, какви са ограниченията на предоставяните услуги и как и кога ще бъдете заплатени.

Какво прави един шаблон за договор за правни услуги добър?

Има много шаблони за договори за правни услуги, но как да разберете кой от тях да използвате?

Най-добрите шаблони за договори за предоставяне на правни услуги включват:

Срок на договора: Кога е датата на влизане в сила и колко дълго е валиден договорът

Обхват на работата : Работата, която сте се съгласили да извършвате всеки месец

Възложената работа: Как ще бъде възложена работата и какво се случва, когато не всички часове или резултати са възложени от клиента.

Фактуриране: Как очаквате да бъдете заплатени и каква е сумата, например почасова ставка или месечна такса за услуги.

Разрешаване на спорове : Как ще се справяте с евентуални проблеми или спорове, например чрез арбитраж

Цялостно споразумение : Последна секция, която потвърждава обхвата на споразумението.

Често задавани въпроси: Можете да включите опционална секция за често задавани въпроси.

Това не е изчерпателен списък и всеки шаблон ще бъде малко по-различен. Потърсете шаблон, който отговаря на вашите нужди и ви помага да ускорите процеса на наемане на нови служители.

10 шаблона за договори за предоставяне на правни услуги, които можете да използвате

Договорите за услуги са задължителни, ако работите за клиент на месечна база и искате да си осигурите защита, за да получавате навреме заплащането си и да определите границите си.

Подходящият шаблон опростява процеса и означава, че всичко, което трябва да направите, е да добавите данните на клиента си, да проверите дали сте доволни от резултата и да натиснете „Изпрати“. Ако шаблонът е интегриран с софтуер за управление на проекти за свободни професионалисти, тогава е още по-добре.

С оглед на това, ето нашият наръчник с най-добрите шаблони за договори за правни услуги, които можете да използвате в бизнеса си през тази година.

1. Шаблон за договор за предоставяне на услуги на ClickUp

Получете безплатен шаблон Шаблон за договор за предоставяне на услуги на ClickUp

Опростете процеса на привличане на клиенти с шаблона за договор за услуги на ClickUp, създаден, за да помогне на фрийлансъри, консултанти и агенции да създават ясни и професионални договори за минути. Този напълно персонализируем шаблон очертава обхвата на работата, условията за плащане, резултатите и сроковете, така че да можете да се съсредоточите върху изграждането на дългосрочни отношения с клиентите с увереност и яснота.

Независимо дали управлявате няколко договора за услуги или току-що започвате, ClickUp прави създаването на договори безпроблемно и организирано – всичко на едно място.

2. Шаблон за общо споразумение за услуги на ClickUp

Подгответе прост документ, който очертава очакванията на двете страни, с този шаблон за общо споразумение за услуги.

На първо място, имаме шаблона за общо споразумение за услуги от ClickUp. Както подсказва името, този шаблон е идеален за бизнеса от всякакъв тип и размер. И тъй като е шаблон на ClickUp, той е напълно персонализируем, за да отговаря на вашите нужди. ✔️

Този шаблон за общо споразумение за услуги ви дава възможност да създадете солиден, официален договор между вас и вашия клиент. Шаблонът има място, където можете да дефинирате вашите услуги и оферти, да определите вашите очаквания и условия за плащане, както и да очертаете вашите очаквания по отношение на изпълнението и доставката. Можете също да споменете дали използвате подизпълнители, да добавите отказ от право на неразкриване и да включите допълнителни условия или подробности, които са от значение за вашия проект.

Използвайте този шаблон за договор за услуги, когато сте готови да започнете работа с нов клиент и искате да имате добра основа, от която да започнете. Той е идеален за всеки клиент и доставчик на услуги, изпълнител или свободен професионалист.

3. Шаблон за трудов договор на ClickUp

Вдъхновете се за договора си за услуги от този шаблон за трудов договор.

Ако търсите шаблон за договор, който по-добре отговаря на това, което бихте видели като служител, шаблонът за трудов договор на ClickUp може да е най-добрият вариант за вас.

Подобен шаблон за трудов договор обикновено се използва между работодател и служител и съдържа подробна информация по широк спектър от теми, с които и двете страни трябва да са запознати. Списъкът включва длъжност, социални придобивки, обезщетения за работници, изпитателни срокове, отпуск, работа с поверителна информация и интелектуална собственост, както и разделяемост.

За много изпълнители езикът, използван в този шаблон, и включените раздели може да не са подходящи и да замъглят границите между това дали сте служител или изпълнител. Все пак си заслужава да го прочетете (и обмислите), докато решавате как бихте искали да работите с вашите договори за услуги.

4. Шаблон за договор за свободна практика на ClickUp

Формализирайте вашите договорености за работа на свободна практика с този шаблон за договор за свободна практика.

Въпреки че се нарича „Шаблон за договор за свободна практика от ClickUp“, няма причина изпълнителите да не могат да се възползват от този чудесен шаблон. Както подсказва името, този шаблон е идеален за свободни професионалисти, които искат да подпишат официално споразумение с клиентите си.

Шаблонът за договор за свободна практика съдържа всичко необходимо, за да определите граници, условия за плащане и очаквани резултати за срока на договора за ангажимент. Шаблонът включва раздели за графика на проекта, описание на услугите, информация за отговорността и др.

Използвайте този шаблон, ако искате да работите по сигурен начин с вашите клиенти и да изглеждате професионално, докато го правите. Този шаблон е идеална отправна точка за всеки, който иска да подходи сериозно към своята работа като фрийлансър или по договор.

5. Шаблон за договор за консултантски услуги на ClickUp

Организирайте вашия консултантски бизнес с този шаблон за консултантско споразумение.

Ако сте консултант и искате шаблон, създаден специално за вас, разгледайте шаблона за консултантски договор на ClickUp. Задълженията на консултанта често се различават от тези на стандартния доставчик на услуги, а този шаблон гарантира, че няма да пропуснете нищо важно.

В този шаблон за консултантски услуги ще намерите функции като персонализирани статуси, полета и изгледи, които правят по-лесно от всякога превръщането на документа ви в действие с задачите на ClickUp. Самият шаблон ви позволява да оптимизирате процеса си и да представите на клиентите си един документ, който очертава вашите очаквания, графика за плащане и обхвата на работата.

Използвайте този шаблон, ако искате готов шаблон за договор за консултантски услуги, вместо по-общ вариант, който може да се наложи да персонализирате допълнително, за да отговаря на вашите специфични нужди. Комбинирайте го със софтуер за отчитане на работното време за консултанти, за да записвате точно работното си време, след което да фактурирате и отчитате дейностите си всеки месец.

6. Шаблон за договор за услуги на ClickUp

Определете услугите и очакванията си за плащане с този шаблон за договор за услуги.

За изпълнители и свободни професионалисти, които искат по-отворена среда за начало, шаблонът за договор за услуги на ClickUp може да е идеалният избор. Този шаблон е по-опростен от някои от останалите в списъка, което е чудесно, ако вече имате свои собствени формулировки и раздели, които да добавите.

Макар и по-минималистичен от другите шаблони, той все пак съдържа всичко необходимо, за да започнете. Има място, където можете да споделите подробна информация за вашите услуги и оферти, колко очаквате да ви бъде платено и кога, както и какви са вашите очаквания към себе си и към клиента.

Този шаблон е чудесен вариант за изпълнители, които искат ясна основа, която е юридически издържана. След това можете да персонализирате договора си и да добавите своя индивидуален стил с помощта на AI инструменти за писане.

7. Шаблон за бизнес договор на ClickUp

Осигурете си професионални сделки с този шаблон за бизнес договор.

Специализираните договори могат да бъдат чудесни, но понякога това, от което наистина се нуждаете, е шаблон, който обхваща всички основни аспекти. Този шаблон за бизнес договор от ClickUp съдържа всички ключови раздели, от които се нуждаете, за да сте сигурни, че сте покрити. ✨

Този пример за шаблон събира всички задължителни елементи на договора на едно място, като ви предоставя един организиран документ, който можете да споделите с вашите клиенти. Това не само спестява време, но и помага да се избегнат недоразумения. Шаблонът включва персонализирани статуси, изгледи и полета, за да улесни и ускори персонализирането.

Използвайте този шаблон за бизнес договор, ако искате официален споделен документ за клиенти, който описва вашите услуги, включва данни от вашия софтуер за отчитане на работното време на свободна практика и определя какво се очаква от двете страни.

8. Шаблон за договор за предоставяне на правни услуги от Signaturely

чрез Signaturely

Въпреки че сме убедени, че ClickUp ви предлага най-добрия начин за създаване, съвместна работа и споделяне на договори и споразумения, осъзнаваме, че понякога не можете да сменете софтуера за подизпълнители или консултанти веднага. Ето защо следващите няколко предложения са шаблони, които можете да използвате с Microsoft Word. ?

Първо, имаме шаблона за договор за правни услуги в Word. Този шаблон е изготвен от юридически експерти и включва всичко необходимо за създаване на сигурен договор между две страни.

Очертайте списъка си с услуги, определете графика за хонорарите си и задайте очакванията си относно възстановяването на разходите и други подробности. Както всички шаблони в този списък, можете да го персонализирате колкото искате или да запазите формулировката такава, каквато е, и просто да добавите данните на клиента си в празните полета.

Този шаблон за договор за предоставяне на правни услуги е идеален, ако използвате Microsoft Word.

9. Шаблон за договор за правни услуги от EasyLegalDocs

чрез EasyLegalDocs

Ако търсите шаблон за договор за правни услуги, който изглежда по-традиционен от останалите в този списък, този шаблон за договор за правни услуги в Word може да е правилният избор.

Докато някои договори могат да бъдат подробни и да се състоят от много страници, този шаблон е кратък и ясен и се състои само от една страница. Той включва раздели за данните на вашата компания, продължителността на договора за предоставяне на правни услуги, обхвата на услугите, хонорара, възстановимите разходи и отношенията между страните.

Тъй като е кратко и несложно, това споразумение е добър вариант за нови фрийлансъри или изпълнители, които не искат да се губят в юридически термини, или когато стойността на договора за услуги е достатъчно ниска, че да не се налага да добавяте допълнителни декларации, подробности или защити.

10. Шаблон за договор за услуги на рекламна агенция от Template.net

чрез Template.net

Стартирането на собствена рекламна агенция е популярна стъпка за много талантливи хора, а когато достигнете този етап, ще ви трябват споразумения, договори и документи, които съответстват на вашия статус и стил.

Ако управлявате рекламна агенция, обмислете този специален шаблон за договор за услуги на рекламна агенция. Той е добра комбинация между простота и подробност, с достатъчно място, за да обхване вашите услуги, етапи и очаквания, без да е прекалено обемно за четене.

Този шаблон е чудесен вариант, ако търсите шаблон за Word или сте потребител на Apple Pages или Google Docs – този шаблон е съвместим с всички тези популярни инструменти за редактиране на документи.

Спестете време с тези шаблони за договори за правни услуги

Шаблоните за договори за предоставяне на услуги са задължителни, ако подхождате сериозно към вашия бизнес. Те не само показват на вашите клиенти, че сте надежден и знаете как да работите ефективно, но и ви помагат да бъдете организиран и продуктивен.

Използвайте този наръчник, за да намерите подходящия безплатен шаблон за договор за услуги, който отговаря на вашите нужди, а след това го използвайте, за да оптимизирате бизнес процесите си и да спестите време. С толкова много шаблони и функции за управление на проекти и задачи, ClickUp е най-доброто място за организиране на вашия бизнес с договори. Опитайте ClickUp безплатно още днес и открийте как той може да се превърне във вашия единствен източник на истина за начина, по който управлявате бизнеса си.