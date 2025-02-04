10-те най-добри алтернативи на Ramp през 2025 г. (ревюта и цени)

Софтуерът за управление на разходите значително подобрява вашите финансови операции, отваря възможности за спестяване на разходи и в крайна сметка подобрява вашите финансови резултати. ?

Макар Ramp да е придобила популярност като лесна за използване платформа, която се интегрира с различни финансови платформи, тя може да не е подходяща за всички бизнеси. В такъв случай трябва да потърсите алтернативи, които предлагат разнообразни функции, специфични за нуждите на вашия бизнес.

Създадохме списък със софтуер за управление на разходите, който оптимизира работните процеси, автоматизира задачите и ви помага да постигнете финансовите цели на вашата организация.

Какво да търсите в алтернативите на Ramp?

При търсенето на софтуер за управление на разходите е полезно да имате под ръка списък с функции. Ето най-важните функции, на които трябва да обърнете внимание:

Удобен за ползване интерфейс: Инструментът за управление трябва да е лесен за навигация за клиенти или потребители без технически познания или опит в електронната търговия. Безпроблемна интеграция: Софтуерът трябва да се интегрира безпроблемно с вашата съществуваща система за управление и банкова сметка. Автоматизация: Помислете за инструмент, който автоматизира плащанията и проследяването на сметките. Икономическа ефективност: Сравнете плановете за плащане, за да намерите най-икономичното решение, което съответства на вашия бюджет. Цели: Обмислете функциите, които са от съществено значение за нуждите на вашия бизнес и изискванията за използване.

10-те най-добри алтернативи на Ramp за използване през 2024 г.

Сега, когато знаем какво да търсим в едно решение за управление на разходите, нека разгледаме 10-те най-добри алтернативи на Ramp през 2024 г.

1. QuickBooks Online

QuickBooks Online е софтуер за счетоводство, базиран в облака, който помага на малките предприятия да проследяват приходите и разходите на своите служители, да изпращат фактури и да плащат сметки от един-единствен акаунт. Той е популярен избор за малките предприятия, тъй като е лесен за използване и достъпен.

Една от отличителните характеристики на QuickBooks Online е способността му да автоматизира задачите. Той автоматично записва разписките и използва машинно обучение, за да извлича данни от тях. Също така въвежда данните във вашите счетоводни книги, използвайки предварително дефинирани или персонализирани шаблони.

Най-добрите функции на QuickBooks Online

Използвайте един акаунт, за да проследявате приходите и да управлявате разходите и ролите лесно.

Избягвайте данъчни санкции, като оставите QuickBooks да управлява всички ваши дейности, свързани с изплащането на заплати, без грешки в данъците и навременното подаване на декларации.

Създавайте и изпращайте професионално изглеждащи фактури, които включват логото на вашата компания и информация за контакт.

Управлявайте отчетите за разходите с по-добър достъп от мобилни устройства, докато сте в движение.

Достъп и създаване на различни отчети за разходи от шаблони

Ограничения на QuickBooks Online

Лека крива на обучение за потребители без опит във финансите

По-скъпо от Ramp за фирми с голям брой потребители

Цени на QuickBooks Online

Безплатен пробен период от 30 дни

Simple Start : 30 $/месец

Essentials : 60 $/месец

Плюс : 90 $/месец

Разширено: 200 $/месец

QuickBooks Online оценки и рецензии

G2: 4,0/5 (над 3000 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 6000 отзива)

2. TravelBank

TravelBank е цялостно решение за управление на разходите, което подобрява прозрачността на разходите, ускорява отчитането на разходите и автоматизира въвеждането на данни. То също така улеснява плащането на сметки и ви позволява да зададете правила за пътувания, за да управлявате разходите за пътувания.

Благодарение на ексклузивното си партньорство с US Bank, TravelBank поддържа виртуални карти и импортира транзакции от над 48 000 лични и корпоративни карти и банки.

Най-добрите функции на TravelBank

Спестете време и проследявайте разходите, като автоматично извличате данни от разписки с помощта на софтуера за оптично разпознаване на символи (OCR).

Настройте многостепенни работни процеси за одобряване на разходите

Управление на разходите: Установете лимити за разходите и ограничете видовете разходи, които могат да бъдат подавани.

Лесно експортирайте разходите си в счетоводната си система

Ограничения на TravelBank

Не е толкова адаптивен като Ramp или други счетоводни софтуери.

Потребителското изживяване се нуждае от оптимизиране поради големия брой функции.

Цени на TravelBank

Пътувания : 25 долара на потребител/месец

Разходи : 10 долара на потребител/месец

Пътувания и разходи: Персонализирани цени

Рейтинги и отзиви за TravelBank

G2: 4. 4/5 (над 300 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 200 отзива)

3. Zoho Expense

Expense, софтуерът за управление на разходите на Zoho, предлага на компаниите цялостен набор от функции, включително заснемане на разписки, проследяване на разходи, проследяване на пробег и работни потоци за одобрение.

Zoho Expense предлага специални версии за САЩ, Индия, Великобритания, Канада, Австралия, ОАЕ и Саудитска Арабия. Можете да спазвате данъчните изисквания чрез предварително заредените в тези специални версии мандати за данъчно съответствие, което ви позволява да бъдете готови за одит с разходни бележки, одитни следи и доклади за нарушения на политиките.

Най-добрите функции на Zoho Expense

Проследявайте автоматично пробега на служителите с помощта на интегрирано GPS проследяване.

Следете как служителите използват корпоративните си кредитни карти с помощта на таблото за корпоративни карти.

Автоматизирайте процеса на съгласуване на сметките и възстановявайте разходите чрез ACH.

Интегрирайте с счетоводен софтуер за цялостно решение за управление на разходите.

Ограничения на Zoho Expense

Цените на плановете от по-висок клас за малки предприятия с много служители са високи поради ценообразуването на базата на брой потребители.

Необходимост да използвате друга платформа и да импортирате данни в софтуер за управление на бизнеса поради липсата на функция за проследяване на времето

Цени на Zoho Expense

Безплатно

Стандартен : 3 USD/потребител на месец

Премиум : 5 $/потребител на месец

Enterprise: 8 USD/потребител на месец

Оценки и рецензии за Zoho Expense

G2: 4,5/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 900 отзива)

4. Spendesk

Виртуалните карти за еднократна употреба и картите за периодични абонаменти на Spendesk го правят една от най-добрите алтернативи на Ramp за намаляване на риска и измамите за компанията. Един акаунт на клиент или служител допълнително намалява риска.

Можете също да контролирате разходите, като зададете бюджети, политики за разходи и работни процеси за предварително одобрение.

Най-добрите функции на Spendesk

Задайте правила за разходите по карта и по лице и определете оторизираните одобряващи лица.

Изпращайте на служителите автоматични напомняния за отчитане на разходите и проследявайте плащанията в реално време.

Интегрирайте и експортирайте транзакции и разписки към вашия софтуер за счетоводство.

Следете вземанията си с помощта на централизирания софтуер за управление на абонаментите.

Контролирайте всички разходи, които не са свързани с заплатите, като комбинирате паричните потоци от различни инструменти.

Ограничения на Spendesk

Липса на достъп до кредитна линия за бизнеса

Цени на Spendesk

Безплатно: За четирима потребители, включително един одобряващ

Основни характеристики: Персонализирани цени

Мащаб: Персонализирани цени

Премиум: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Spendesk

G2 : 4,7/5 (390+ отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 200 отзива)

5. Brex

Brex е за компании, които търсят модерен софтуер за счетоводство с изкуствен интелект и платформа за управление на разходите, която използва интегриран изкуствен интелект и машинно обучение.

Една от най-иновативните функции на платформата, AI асистентът Brex, отговаря на въпроси относно политиките на компанията, лимитите за разходи и други теми. Той изпълнява задачи, свързани с разходите, като подаване на отчети за разходи и съгласуване на разписки.

Най-добрите функции на Brex

Проследявайте напредъка си към бюджетните цели и правете необходимите корекции с информация за разходите в реално време.

Интегрирайте системата си за изчисляване на заплатите за по-бързо и автоматизирано изчисляване на заплатите на служителите.

Идентифицирайте потенциални проблеми с разходите с помощта на предупрежденията от изкуствения интелект на Brex.

Управлявайте вашите финансови KPI с прогнозиране на пистата и планиране на сценарии

Следете текущите и бъдещите разходи на едно място, за да постигнете положително въздействие върху годишните си приходи.

Използвайте бизнес кредитни карти без лични гаранции

Ограничения на Brex

Липсва интеграция с бизнес софтуер на абонаментен принцип

Корпоративните карти имат сложна структура на възнаграждения и високи капиталови изисквания за одобрение.

Одобрението на бизнес кредитни карти без лични гаранции обикновено отнема много време.

Цени на Brex

Essentials: 0 $ на потребител/месец

Премиум: 12 долара на потребител/месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Рейтинги и отзиви за Brex

G2: 4,7/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 100 отзива)

6. Webexpenses

Webexpenses оптимизира целия цикъл на разходите, от проследяването до подаването и одобряването.

Тази платформа за управление на разходите се отличава с високо адаптивни цени за малки, средни и големи предприятия.

Модулът за дребни разходи на Webexpenses също е съвместим с системата за авансово плащане.

Най-добрите функции на Webexpenses

Подобрете ежедневното управление на дребните разходи, като получите видимост в реално време на покупките и разходите.

Спестете пари и увеличете проверките за измами при възстановяване на данъци

Интегрирайте с вашето решение за счетоводно управление с поддръжка за над 50 счетоводни системи.

Намалете въглеродния си отпечатък, като проследявате въглеродните си емисии при пътувания

Ограничения на Webexpenses

Ценообразуването на базата на транзакции става скъпо за малките предприятия с голям обем транзакции.

Цени на Webexpenses

Фиксирана такса : Персонализирано ценообразуване

Активно използване: Персонализирани цени

Индивидуална оферта: Индивидуално ценообразуване

Оценки и рецензии за Webexpenses

G2: 4,5/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 200 отзива)

7. BILL Разходи и разходи

BILL Spend & Expense (по-рано Divvy) е иновативно облачно решение, което оптимизира процесите по отчитане и управление на разходите, позволявайки на бизнеса от всякакъв мащаб да получи видимост, контрол и награди.

BILL Spend & Expense се отличава от конкурентите си с безплатния си софтуер и корпоративни карти и сметки. Това помага на клиентите да спестят много време и пари.

Най-добрите функции на BILL Spend & Expense

Получете достъп до кредитни линии от 500 до 5 милиона долара, които да отговарят на вашия бизнес модел и да се разширяват с растежа на вашия бизнес.

Използвайте проактивен контрол на разходите и защита от измами с корпоративните карти BILL без годишни такси и гъвкави награди.

Ограничения на разходите и разходите на BILL

Липса на широки възможности за интеграция

Не предлага функции за проследяване на процеса от поръчката до плащането, каквито предлага Ramp.

Цени на BILL Spend & Expense

Безплатно

Оценки и рецензии за BILL Spend & Expense

G2: 4,5/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 400 отзива)

8. Precoro

Precoro предоставя централизирана платформа, която се интегрира с вашия съществуващ счетоводен софтуер и финансови системи. Тя насърчава споделянето на данни и предлага централизирана визия за всички ваши разходи.

Уникалната характеристика на Precoro е способността му да автоматизира целия процес на доставка, от заявката до плащането. Оптимизираните работни процеси за заявки за покупка (PR) позволяват бързо създаване, маршрутизиране и одобрение на PR.

За организациите в строителния сектор това гарантира навременни решения за доставки и по-добро управление на бюджета. Също така предотвратява забавяния в веригата на доставки.

Най-добрите функции на Precoro

Автоматизирайте и генерирайте вашите поръчки за покупка (PO) от одобрени PR.

Управлявайте бюджетите на строителните си проекти и се възползвайте от мощни инструменти за управление на запасите.

Генерирайте отчети и проследявайте несъответствия с тристранно съпоставяне на поръчки за покупка, разписки и фактури.

Ограничения на Precoro

Интеграцията с някои счетоводни решения е предизвикателство

Цени на Precoro

За по-малки екипи с ≤20 потребители: 35 USD/потребител на месец

За по-големи екипи с >20 потребители: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Precoro

G2: 4,7/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 200 отзива)

9. Expensify

Expensify е атрактивна алтернатива на Ramp, особено за компании, които търсят усъвършенствана автоматизация и сложни интегрирани софтуерни възможности. Тя ви позволява да оптимизирате процесите и да прилагате политиките. Можете да генерирате отчети, които съответстват на вашите уникални работни процеси.

Усъвършенстваният автоматизиран механизъм, задвижван от изкуствен интелект, автоматично извлича, категоризира и дигитализира физическите разписки и съпоставя разходите с фактурите. Това значително намалява ръчното въвеждане на данни, спестява време на потребителите и подобрява точността.

Най-добрите функции на Expensify

Елиминирайте ръчното съгласуване и добавете етикети към разходите си с кодове от главната книга (GL), импортирани от счетоводния ви софтуер.

Интегрирайте много софтуери за счетоводство, системи за изчисляване на заплати, CRM и инструменти за управление на проекти от трети страни.

Ограничения на Expensify

Подходящ за големи предприятия, скъп за малки и средни предприятия

Цени на Expensify

Безплатно

Събиране : 10 $/потребител/месец

Контрол : 18 $/потребител/месец

Track : Безплатно за до 25 SmartScans/месец

Подаване: Безплатно за до 25 SmartScans/месец

Оценки и рецензии за Expensify

G2: 4. 2/5 (1200+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 1500 отзива)

10. Concur

Concur предлага интегрирано управление на пътувания, разходи и фактури. Подобно на Ramp, Concur автоматизира дейностите ви по управление на разходите с помощта на своите обширни решения за управление.

Можете да управлявате разходите на служителите чрез прилагане на политики, оптимизиране на резервациите за пътувания и улесняване на регистрацията за събития. Този инструмент предоставя информация от данни за разходите и проследяването на служителите чрез персонализирани табла.

Най-добрите функции на Concur

Избягвайте двойни плащания и такси за закъснение с автоматизирано съпоставяне на фактури, което намалява ръчното въвеждане на данни и елиминира грешките.

Записвайте автоматично пробега, като използвате адресите на отправната точка и крайната точка или GPS.

Осигурете разходите за пътувания на вашите служители с автоматично генерирана виртуална кредитна карта за еднократна употреба.

Ограничения на Concur

Разширените функции изискват обучение на потребителите

Начинаещите се нуждаят от време, за да свикнат с потребителския интерфейс и функциите му.

Цени на Concur

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Concur

G2: 4,0/5 (над 5000 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 1900 отзива)

Докато Ramp и неговите алтернативи предоставят на клиентите си платформи за управление на разходите, ClickUp им предлага комплексни инструменти за управление на цялостните финанси.

ClickUp

Разгледайте ClickUp, за да управлявате проектите си с помощта на изкуствен интелект, над 15 изгледа и автоматизация на задачите.

ClickUp не е просто поредният инструмент за управление на проекти. Това е цялостна платформа, която дава възможност на финансови екипи като вашия. Тя ви позволява да дефинирате ясни финансови цели, да ги разделите на изпълними етапи и да проследявате напредъка с персонализирани статуси.

Настройте необходимите ви отчети на едно място в ClickUp.

Финансовият софтуер на ClickUp оптимизира работния ви процес чрез създаване на персонализирани табла и извършване на мощни изчисления. Той помага за проследяване на финансовите цели и генериране на отчети за подобрено финансово управление.

Следете актуализациите по проектите, управлявайте работните процеси и сътрудничеството с екипа – всичко това от вашата работна среда ClickUp.

Счетоводният софтуер на ClickUp ви позволява да управлявате бюджети и сметки чрез визуална база данни. Освен че ви помага да проследявате клиенти и фактури, той ви позволява да добавяте персонализирани джаджи за напомняния за плащания и специални заявки. Инструментът се отличава с автоматизирането на рутинни счетоводни задачи.

ClickUp е вашият централен хъб за всичко, свързано с финансите. Свържете банкови сметки, импортирайте транзакции и категоризирайте разходите без усилие.

С шаблона за финансово управление на ClickUp можете да централизирате всичките си финансови данни и да ги управлявате с лекота.

Получете цялостен поглед върху финансовото си състояние с шаблона за финансово управление на ClickUp. Проследявайте разходите си спрямо бюджета си и задайте персонализирани финансови цели. Използвайте 28-те персонализирани статуса, за да проследявате лесно финансовите си проекти.

Създадени с цел да насърчават сътрудничеството, финансовите възможности на ClickUp надхвърлят тези предимства, като предлагат функции като бюджетиране, прогнозиране и управление на проекти, специално пригодени за финансовите екипи.

Най-добрите функции на ClickUp

Споделяйте отчети с вътрешни и външни заинтересовани страни, използвайки сигурната платформа на ClickUp.

Създавайте персонализирани отчети за минути

Бъдете в крак с счетоводните изчисления като ROI, рентабилност на проектите или тримесечни печалби с формулните полета на ClickUp.

Получавайте напомняния за повтарящи се задачи и сметки

Обогатете информацията за вашите сметки чрез персонализирани полета за бюджетни суми, разходи, информация за доставчици и дати на плащане.

Ограничения на ClickUp

Леко затруднение при усвояването за начинаещи потребители

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 USD/месец на потребител

Бизнес : 12 USD/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 3900 отзива)

Намиране на мултипликатор на ефективността

Докато разглеждате различните опции и търсите начин да увеличите ефективността си, цялостната оптимизация на работния процес ще ви помогне да постигнете по-голяма рентабилност.

Когато търсите алтернативи на Ramp, не става въпрос за замяна на един инструмент с друг. Става въпрос за откриване на скрита стойност чрез разнообразни решения, като богатата на функции екосистема на ClickUp. Помислете за това като за тласък за вашия работен процес, който ви позволява да изпреварите конкурентите си.

С интуитивния си интерфейс, мощна автоматизация и надеждни инструменти за отчитане, ClickUp е достойно решение за оптимизирано финансово управление. ?

Не забравяйте, че най-добрите инструменти са тези, които ви помагат не само да решавате проблеми, но и да ускорявате пътя ви към успеха.

Опитайте ClickUp безплатно.