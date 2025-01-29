10-те най-добри алтернативи на Brex през 2025 г. (отзиви и цени)

Brex е SaaS платформа, която предоставя корпоративни карти и софтуер за управление на разходите на средни и големи компании, подкрепяни от рисков капитал. Тя използва алгоритми, базирани на изкуствен интелект, за да открива измами, взема решения въз основа на данни, управлява паричните потоци и предоставя решения, съобразени с нуждите на бизнеса.
Въпреки това, Brex може да не отговаря на изискванията на всички фирми, особено на по-малките. И това създава нужда от достойна алтернатива.
Ще обсъдим най-добрите алтернативи на Brex, които помагат на малките предприятия в управлението на бизнес разходите.
Какво да търсите в алтернативите на Brex?
Платформите за управление на разходите предлагат много функции. Ето най-важните функции, които трябва да имате предвид, преди да направите своя избор:
- Табла: За лесна навигация и бърз достъп до вашите отчети за разходите
- Мобилно приложение: Управлявайте и преглеждайте картите, разходите и плащанията си отвсякъде.
- Автоматизиран процес на одобрение: За да се възползвате от по-бърз работен процес, задайте дневни лимити за разходи или предварително одобрени суми, за да си осигурите контролна следа.
- Цифрово заснемане на разписки: Спестете време при записването на разходите и намалете риска от загуба на разписки чрез функции като технологията за оптично разпознаване на символи (OCR).
- Проследяване на пробега: За автоматично изчисляване на пробега въз основа на националните закони за компании и екипи, които пътуват често.
- Отчети и анализи в реално време: Подкрепете информирани решения за вашия бизнес и разходи
10-те най-добри алтернативи на Brex, които да използвате през 2024 г.
Сега, когато вече знаете какво да търсите при избора на идеалното решение за управление на разходите, нека разгледаме най-добрите алтернативи на Brex през 2024 г.
1. Harvest
Harvest е приложение за отчитане на времето, идеално за малки екипи и фирми.
Той ви помага да следите времето, отделено за вашите проекти, на всички платформи. Можете да го свържете с други бизнес приложения и интеграции като Asana и Slack.
Harvest ви позволява да създавате фактури, да събирате плащания и да интегрирате с счетоводен софтуер като Xero и QuickBooks.
Използвайте най-добрите функции
- Проследявайте времето на всички платформи: браузър, настолен компютър и мобилно устройство.
- Разпределяйте бюджети по проекти и следете тяхното използване.
- Анализирайте разходите и времето, използвайки инструменти за отчитане.
- Оптимизирайте фактурирането си, като интегрирате онлайн плащания от PayPal и Stripe.
Ограничения на Harvest
- Акаунтите, които не са с администраторски права, трябва да добавят цялата информация ръчно.
- Следенето на минали промени е трудно, тъй като не се отчитат променените курсове в историята.
Цени на Harvest
- Harvest: Безплатно
- Harvest Pro: 12 $/месец на работно място
Събирайте оценки и отзиви
- G2: 4,5/5 (над 700 отзива)
- Capterra: 4,6 (над 500 рецензии)
2. BILL Spend & Expense
BILL Spend & Expense помага за автоматизиране на отчетите за разходи, бюджетите и обработката на възстановявания.
Има опция за автоматизирани отчети за разходите и спестява време от ръчното добавяне на извлечения от кредитни карти. Помага също така за създаването на отделни карти за всеки абонамент с персонализирани лимити.
С неговия софтуер за управление на разходите и виртуални карти можете да получавате информация в реално време за разходите на служителите и да се предпазите от измами. Потребителите ценят възможността на инструмента да поддържа множество опции за плащане.
Най-добрите функции на BILL Spend & Expense
- Създавайте автоматизирани отчети за разходите, без да съгласувате извлеченията от кредитни карти.
- Създайте отделни карти за всеки абонамент с лимит.
- Проследявайте разходите от джоба си и заявките за възстановяване на разходи с мобилно качване на разписки и известия за одобрение.
Ограничения на BILL Spend & Expense
- Не можете да нулирате абонамента си за виртуална карта до първия работен ден на месеца.
- Няма опция за автоматично разделяне на повтарящи се разходи на няколко бюджета.
Цени на BILL Spend & Expense
- Безплатно
Оценки и рецензии за BILL Spend & Expense
- G2: 4,5/5 (над 1100 рецензии)
- Capterra: 4,7 (над 400 отзива)
3. Rippling
Rippling предлага възможност за възстановяване на разходите на служителите в местна валута и предоставя отчети на всеки език.
Можете да създадете верига за одобрение на базата на роли, която автоматично се адаптира към промените във вашия бизнес.
Софтуерът за управление на разходите бързо създава персонализирани политики и спестява време за ръчни ревизии.
Най-добрите функции на Rippling
- Веднага забелязвайте несъответствия в разписките, дори ако са на различни езици.
- Създайте верига за одобрение на базата на роли, която се актуализира автоматично в съответствие с промените във вашия бизнес.
- Достъп до подробни отчети за разходите на всеки член на екипа
Ограничения на Rippling
- Бавно време за отговор при изготвяне на отчети
Rippling ценообразуване
- Цената започва от 7 $/месец на потребител.
- Персонализирани цени
Оценки и рецензии на Rippling
- G2: 4,8/5 (над 2100 рецензии)
- Capterra: 4,9/5 (над 2900 отзива)
4. Spendesk
Spendesk е седем в едно облачно решение за управление на разходите, което помага на бизнеса да управлява плащанията по фактури, заплатите, корпоративните карти и други.
Той помага за създаването на дигитализирани отчети за разходите без документи на хартия, което прави процеса на възстановяване на разходите на служителите бърз и лесен.
Платформата използва технология за оптично разпознаване на символи (OCR), за да сканира и съхранява качините от вас фактури или разписки. Можете да я интегрирате с приложения на трети страни като Xero, Slack и Netsuite.
Най-добрите функции на Spendesk
- Следете управлението на разходите чрез виртуални и физически карти.
- Дигитализирайте отчетите за разходи, за да улесните възстановяването на разходите на служителите без документи на хартия.
- Задайте лимити за разходите на компанията и одобрения за предплащане.
- Автоматизирайте задачи като извличане на ДДС, съгласуване на разписки и разпределение на разходни сметки.
Ограничения на Spendesk
- Скъпо за малките предприятия
- Въпреки че таблото за управление е лесно за използване, настройването на бизнес банковата ви сметка е предизвикателство.
Цени на Spendesk
- Персонализирани цени
Оценки и рецензии за Spendesk
- G2: 4,7/5 (над 300 отзива)
- Capterra: 4. 8/5 (над 200 отзива)
5. Clearco
Clearco помага на електронните търговци да управляват фактурите и плащанията си. Поддържа всички ваши разходи за инвентар, маркетинг, правни и финансови такси, както и разходи за доставка и логистика.
Той е ценен заради своя всеобхватен и лесен за използване контролен панел. Платформата поддържа четири валути: EUR, CAD, USD и GBP.
Най-добрите функции на Clearco
- Можете да получите капитал под формата на акции като технологичен стартъп.
- Предлага възможност за заем до 20 милиона долара.
- Без проверка на кредитоспособността за фирми, които функционират от шест или повече месеца.
Ограничения на Clearco
- Налично само за електронна търговия и SaaS бизнеси.
- Работи само за корпорации или дружества с ограничена отговорност
Цени на Clearco
- Персонализирани цени
Оценки и рецензии за Clearco
- G2: 4,6/5 (над 300 отзива)
- Capterra: 4. 4/5 (над 300 отзива)
6. Zoho Expense
Zoho Expense е уеб-базирано мобилно приложение, което управлява бизнес пътуванията и разходите. То автоматизира разходите за пътувания и отчитането им.
Той настройва проследяването на разписки с опция за автоматично сканиране на разписки чрез интегриране на облачни приложения. Съхранява вашите копия завинаги и осигурява безопасно проследяване на времето.
Най-добрите функции на Zoho Expense
- Проследявайте авансовите плащания и отчетите с висока степен на персонализация за бързи и ефективни процеси.
- Персонализирайте формулярите за създаване на разходи и изберете полетата, които да попълните при подаване на разходите.
- Можете да използвате опции за качване на данни в различни валути.
Ограничения на Zoho Expense
- Крива на обучение за начинаещи
- Временни прекъсвания на платформата
Цени на Zoho Expense
- Безплатно: До 3 потребители
- Стандартен: 3 $/месец на потребител
- Премиум: 5 $/месец на потребител
- Enterprise: 8 $/месец на потребител
Оценки и рецензии за Zoho Expense
- G2: 4,5/5 (над 1000 рецензии)
- Capterra: 4,6/5 (над 900 отзива)
7. Moss
Moss предоставя корпоративни карти за стартиращи и дигитални компании.
Можете да настройвате индивидуалните лимити на картите в реално време от таблото си. Платформата предлага и опция за задаване на лимити за разходите по всяка карта. Потребителите ценят платформата, защото тя събира разходите, фактурите и картите на едно място.
Той ви позволява да задавате автоматизирани административни задачи с различни категории към работния процес на вашата компания, включително ДДС ставка и център за разходи.
Най-добрите функции на Moss
- Можете да получите неограничен брой дебитни и кредитни карти.
- Получете до 0,4% кешбек за физически и виртуални карти.
- Интегрирайте с ERP и счетоводен софтуер като XERO, DATEV и Exact Online.
Ограничения на Moss
- По-нисък кешбек в сравнение с други софтуери за управление на разходите
- Необходима е помощ от екипа за демонстрация и настройка на финансовата сметка.
Цени на Moss
- Смарт карти: Персонализирани цени
- Персонализиран план: Персонализирано ценообразуване
- Пълно управление на разходите: Персонализирани цени
Оценки и рецензии за Moss
- G2: 4,8/5 (над 30 отзива)
- Capterra: 4,8/5 (над 50 отзива)
8. Concur
Concur предлага интегриран и автоматизиран софтуер за управление на разходите, който проследява разходите с помощта на изкуствен интелект и данни в реално време.
Можете да интерпретирате данни и да получавате подробни отчети. Инструментът ви позволява да откривате грешки като дубликати и дейности, които не съответстват на политиките на компанията, чрез таблото за управление.
Платформата предлага самоуправляема демо версия, без да изисква въвеждането на данни за кредитна карта.
Най-добрите функции на Concur
- Проследявайте анализа и отчитането на разходите с AI счетоводни инструменти и машинно обучение.
- Създавайте и категоризирайте разходните записи чрез AI
- Качвайте разписки директно в отчетите за разходите
- Изчислете автоматично ДДС и валутните курсове за международни пътувания.
Ограничения на Concur
- Твърде много опции за изчисляване на крайната цена
- Рестартира процеса, за да отстрани някои проблеми в процеса
Цени на Concur
- Персонализирани цени
Оценки и рецензии за Concur
- G2: 4/5 (над 5000 рецензии)
- Capterra: 4,3/5 (над 1900 рецензии)
9. Tribal Credit
Tribal Credit е корпоративна карта за стартиращи и средни предприятия (МСП).
Той следи и анализира бизнес операциите ви в реално време чрез таблото за управление. Таблото за управление се активира, когато предоставите банковите извлечения за последните три месеца, учредителния акт на вашата компания и данъчния си идентификационен номер.
Платформата за управление на разходите е известна с това, че предлага бизнес кредити в размер до 1 000 000 долара.
Най-добрите функции на Tribal Credit
- Имате възможност да получите сигурни карти, издадени в местна валута.
- Проследявайте разходите в реално време с усъвършенствани инструменти
- Получете достъп до подходящи отстъпки и възможности за създаване на контакти като част от глобалните стартиращи общности.
Ограничения на Tribal Credit
- Бавна оценка на разходите на екипа
- Непознати опции за проследяване и отчитане
Цени на Tribal Credit
- Безплатно
Tribal Credit рейтинги и отзиви
- G2: Недостатъчно рецензии
- Capterra: Не е включен в списъка
10. Ramp
Ramp предлага решения за корпоративни карти и управление на разходите, специално разработени за финансовите екипи на средни предприятия.
Той ви позволява да задавате напомняния за плащания и липсващи елементи, както и опция за автоматично блокиране на потенциално подозрителни транзакции.
Софтуерът създава персонализирани работни процеси с предварително зададени шаблони за бюджет. Можете също да зададете автоматични лимити и изисквания за подаване на всичките си корпоративни карти.
Най-добрите функции на Ramp
- Задайте напомняния за погасявания, липсващи артикули и автоматично блокиране на карти при съмнителни транзакции.
- Интегрирайте директно с приложения на трети страни като Asana.
- Достъп до данни в реално време, за да избегнете преразход на бюджета си.
- Генерирайте създадени от AI отчети за точен анализ
Ограничения на Ramp
- Дълго време за обработка
Ценообразуване на Ramp
- Ramp: 0 $/месец на потребител
- Ramp Plus: 12 $/месец на потребител
- Ramp Enterprise: Персонализирани цени
Рейтинги и отзиви за Ramp
- G2: 4,8/5 (над 1800 отзива)
- Capterra: 4,9/5 (над 100 отзива)
Други инструменти за финансово управление
Докато Brex и подобни софтуери за управление на разходите се занимават с финансови задачи и отчети, платформите за управление на проекти като ClickUp се фокусират върху управлението на задачите и сътрудничеството между членовете на екипа за гладко завършване на проектите с максимална продуктивност.
ClickUp
Използвайте шаблоните за финансово управление на ClickUp, за да управлявате ефективно финансовите си задачи. С тези шаблони вашите финансови екипи лесно ще проследяват финансовите KPI, ще управляват сметките си и ще изчисляват печалбите и разходите си.
Управлявайте финансите и разходите си с ClickUp
Всичко, от което се нуждаете, е да се регистрирате за шаблоните за финансово управление на ClickUp. Приложете този шаблон към пространството или папката, върху която искате да работите. Добавете съответните членове на екипа и работното ви пространство е готово.
ClickUp също ви помага да проследявате и управлявате клиентите си с достъпни доклади, създадени с софтуера за управление на счетоводни проекти на ClickUp.
С помощта на този инструмент ще можете да проследявате и управлявате бюджетите на проектите за клиенти с помощта на електронни таблици, организирани във визуална база данни. Тези електронни таблици ви позволяват да свързвате задачи, да прикачвате или вграждате документи и да експортирате данни.
Най-добрите функции на ClickUp
- Работете с персонализирани шаблони за финансово управление
- Проследявайте и управлявайте клиентските сметки и отчети с инструмента за счетоводство и финансово управление, автоматизация и напомняния на ClickUp.
- Създавайте и споделяйте подробни отчети с проследяване на времевите ресурси с визуално организирани таблици.
- Управлявайте фактури, напомняния за плащания и други с високо визуални табла.
- Автоматизирайте счетоводните задачи за отчитане, сътрудничество в екипа и разпределяне на задачите.
- Насладете се на над 1000 опции за интеграция с проследяване на времето, съхранение в облак, разработчици и календар.
Ограничения на ClickUp
- Няма допълнителни кредити или награди за използването на ClickUp.
- Крива на обучение за нови потребители
Цени на ClickUp
- Безплатно завинаги
- Неограничен: 7 $/месец на потребител
- Бизнес: 12 $/месец на потребител
- Enterprise: Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии за ClickUp
- G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 3000 рецензии)
Комбинирайте управлението на разходите с инструменти за финансово управление
Изборът на подходящата алтернатива на Brex зависи от нуждите на вашия екип и бизнес. Специализираните инструменти ще отговорят на вашите уникални нужди. Но инструменти като ClickUp ще ви помогнат да държите вашите служители и клиенти в течение с цялата информация и да управлявате множество проекти.
Постигате максимални резултати, когато оптимизирате процесите си на едно място. С функции като сътрудничество по задачи, интеграции и персонализиране на работния процес, ClickUp се фокусира върху решаването на различни аспекти от управлението на вашите финансови проекти. Опитайте ClickUp още днес!?