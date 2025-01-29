10-те най-добри алтернативи на Brex през 2025 г. (отзиви и цени)

Brex е SaaS платформа, която предоставя корпоративни карти и софтуер за управление на разходите на средни и големи компании, подкрепяни от рисков капитал. Тя използва алгоритми, базирани на изкуствен интелект, за да открива измами, взема решения въз основа на данни, управлява паричните потоци и предоставя решения, съобразени с нуждите на бизнеса.

Въпреки това, Brex може да не отговаря на изискванията на всички фирми, особено на по-малките. И това създава нужда от достойна алтернатива.

Ще обсъдим най-добрите алтернативи на Brex, които помагат на малките предприятия в управлението на бизнес разходите.

Какво да търсите в алтернативите на Brex?

Платформите за управление на разходите предлагат много функции. Ето най-важните функции, които трябва да имате предвид, преди да направите своя избор:

Табла: За лесна навигация и бърз достъп до вашите За лесна навигация и бърз достъп до вашите отчети за разходите

Мобилно приложение: Управлявайте и преглеждайте картите, разходите и плащанията си отвсякъде.

Автоматизиран процес на одобрение: За да се възползвате от по-бърз работен процес, задайте дневни лимити за разходи или предварително одобрени суми, за да си осигурите контролна следа.

Цифрово заснемане на разписки: Спестете време при записването на разходите и намалете риска от загуба на разписки чрез функции като технологията за оптично разпознаване на символи (OCR).

Проследяване на пробега: За автоматично изчисляване на пробега въз основа на националните закони за компании и екипи, които пътуват често.

Отчети и анализи в реално време: Подкрепете информирани решения за вашия бизнес и разходи

10-те най-добри алтернативи на Brex, които да използвате през 2024 г.

Сега, когато вече знаете какво да търсите при избора на идеалното решение за управление на разходите, нека разгледаме най-добрите алтернативи на Brex през 2024 г.

1. Harvest

чрез Harvest

Harvest е приложение за отчитане на времето, идеално за малки екипи и фирми.

Той ви помага да следите времето, отделено за вашите проекти, на всички платформи. Можете да го свържете с други бизнес приложения и интеграции като Asana и Slack.

Harvest ви позволява да създавате фактури, да събирате плащания и да интегрирате с счетоводен софтуер като Xero и QuickBooks.

Използвайте най-добрите функции

Проследявайте времето на всички платформи: браузър, настолен компютър и мобилно устройство.

Разпределяйте бюджети по проекти и следете тяхното използване.

Анализирайте разходите и времето, използвайки инструменти за отчитане.

Оптимизирайте фактурирането си, като интегрирате онлайн плащания от PayPal и Stripe.

Ограничения на Harvest

Акаунтите, които не са с администраторски права, трябва да добавят цялата информация ръчно.

Следенето на минали промени е трудно, тъй като не се отчитат променените курсове в историята.

Цени на Harvest

Harvest: Безплатно

Harvest Pro: 12 $/месец на работно място

Събирайте оценки и отзиви

G2 : 4,5/5 (над 700 отзива)

Capterra: 4,6 (над 500 рецензии)

2. BILL Spend & Expense

BILL Spend & Expense помага за автоматизиране на отчетите за разходи, бюджетите и обработката на възстановявания.

Има опция за автоматизирани отчети за разходите и спестява време от ръчното добавяне на извлечения от кредитни карти. Помага също така за създаването на отделни карти за всеки абонамент с персонализирани лимити.

С неговия софтуер за управление на разходите и виртуални карти можете да получавате информация в реално време за разходите на служителите и да се предпазите от измами. Потребителите ценят възможността на инструмента да поддържа множество опции за плащане.

Най-добрите функции на BILL Spend & Expense

Създавайте автоматизирани отчети за разходите, без да съгласувате извлеченията от кредитни карти.

Създайте отделни карти за всеки абонамент с лимит.

Проследявайте разходите от джоба си и заявките за възстановяване на разходи с мобилно качване на разписки и известия за одобрение.

Ограничения на BILL Spend & Expense

Не можете да нулирате абонамента си за виртуална карта до първия работен ден на месеца.

Няма опция за автоматично разделяне на повтарящи се разходи на няколко бюджета.

Цени на BILL Spend & Expense

Безплатно

Оценки и рецензии за BILL Spend & Expense

G2: 4,5/5 (над 1100 рецензии)

Capterra: 4,7 (над 400 отзива)

3. Rippling

чрез Rippling

Rippling предлага възможност за възстановяване на разходите на служителите в местна валута и предоставя отчети на всеки език.

Можете да създадете верига за одобрение на базата на роли, която автоматично се адаптира към промените във вашия бизнес.

Софтуерът за управление на разходите бързо създава персонализирани политики и спестява време за ръчни ревизии.

Най-добрите функции на Rippling

Веднага забелязвайте несъответствия в разписките, дори ако са на различни езици.

Създайте верига за одобрение на базата на роли, която се актуализира автоматично в съответствие с промените във вашия бизнес.

Достъп до подробни отчети за разходите на всеки член на екипа

Ограничения на Rippling

Бавно време за отговор при изготвяне на отчети

Rippling ценообразуване

Цената започва от 7 $/месец на потребител.

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Rippling

G2: 4,8/5 (над 2100 рецензии)

Capterra: 4,9/5 (над 2900 отзива)

4. Spendesk

чрез Spendesk

Spendesk е седем в едно облачно решение за управление на разходите, което помага на бизнеса да управлява плащанията по фактури, заплатите, корпоративните карти и други.

Той помага за създаването на дигитализирани отчети за разходите без документи на хартия, което прави процеса на възстановяване на разходите на служителите бърз и лесен.

Платформата използва технология за оптично разпознаване на символи (OCR), за да сканира и съхранява качините от вас фактури или разписки. Можете да я интегрирате с приложения на трети страни като Xero, Slack и Netsuite.

Най-добрите функции на Spendesk

Следете управлението на разходите чрез виртуални и физически карти.

Дигитализирайте отчетите за разходи, за да улесните възстановяването на разходите на служителите без документи на хартия.

Задайте лимити за разходите на компанията и одобрения за предплащане.

Автоматизирайте задачи като извличане на ДДС, съгласуване на разписки и разпределение на разходни сметки.

Ограничения на Spendesk

Скъпо за малките предприятия

Въпреки че таблото за управление е лесно за използване, настройването на бизнес банковата ви сметка е предизвикателство.

Цени на Spendesk

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Spendesk

G2: 4,7/5 (над 300 отзива)

Capterra: 4. 8/5 (над 200 отзива)

5. Clearco

чрез Clearco

Clearco помага на електронните търговци да управляват фактурите и плащанията си. Поддържа всички ваши разходи за инвентар, маркетинг, правни и финансови такси, както и разходи за доставка и логистика.

Той е ценен заради своя всеобхватен и лесен за използване контролен панел. Платформата поддържа четири валути: EUR, CAD, USD и GBP.

Най-добрите функции на Clearco

Можете да получите капитал под формата на акции като технологичен стартъп.

Предлага възможност за заем до 20 милиона долара.

Без проверка на кредитоспособността за фирми, които функционират от шест или повече месеца.

Ограничения на Clearco

Налично само за електронна търговия и SaaS бизнеси.

Работи само за корпорации или дружества с ограничена отговорност

Цени на Clearco

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Clearco

G2: 4,6/5 (над 300 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 300 отзива)

6. Zoho Expense

чрез Zoho Expense

Zoho Expense е уеб-базирано мобилно приложение, което управлява бизнес пътуванията и разходите. То автоматизира разходите за пътувания и отчитането им.

Той настройва проследяването на разписки с опция за автоматично сканиране на разписки чрез интегриране на облачни приложения. Съхранява вашите копия завинаги и осигурява безопасно проследяване на времето.

Най-добрите функции на Zoho Expense

Проследявайте авансовите плащания и отчетите с висока степен на персонализация за бързи и ефективни процеси.

Персонализирайте формулярите за създаване на разходи и изберете полетата, които да попълните при подаване на разходите.

Можете да използвате опции за качване на данни в различни валути.

Ограничения на Zoho Expense

Крива на обучение за начинаещи

Временни прекъсвания на платформата

Цени на Zoho Expense

Безплатно: До 3 потребители

Стандартен: 3 $/месец на потребител

Премиум: 5 $/месец на потребител

Enterprise: 8 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Zoho Expense

G2: 4,5/5 (над 1000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 900 отзива)

7. Moss

чрез Moss

Moss предоставя корпоративни карти за стартиращи и дигитални компании.

Можете да настройвате индивидуалните лимити на картите в реално време от таблото си. Платформата предлага и опция за задаване на лимити за разходите по всяка карта. Потребителите ценят платформата, защото тя събира разходите, фактурите и картите на едно място.

Той ви позволява да задавате автоматизирани административни задачи с различни категории към работния процес на вашата компания, включително ДДС ставка и център за разходи.

Най-добрите функции на Moss

Можете да получите неограничен брой дебитни и кредитни карти.

Получете до 0,4% кешбек за физически и виртуални карти.

Интегрирайте с ERP и счетоводен софтуер като XERO, DATEV и Exact Online.

Ограничения на Moss

По-нисък кешбек в сравнение с други софтуери за управление на разходите

Необходима е помощ от екипа за демонстрация и настройка на финансовата сметка.

Цени на Moss

Смарт карти: Персонализирани цени

Персонализиран план: Персонализирано ценообразуване

Пълно управление на разходите: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Moss

G2: 4,8/5 (над 30 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 50 отзива)

8. Concur

чрез Concur

Concur предлага интегриран и автоматизиран софтуер за управление на разходите, който проследява разходите с помощта на изкуствен интелект и данни в реално време.

Можете да интерпретирате данни и да получавате подробни отчети. Инструментът ви позволява да откривате грешки като дубликати и дейности, които не съответстват на политиките на компанията, чрез таблото за управление.

Платформата предлага самоуправляема демо версия, без да изисква въвеждането на данни за кредитна карта.

Най-добрите функции на Concur

Проследявайте анализа и отчитането на разходите с AI счетоводни инструменти и машинно обучение.

Създавайте и категоризирайте разходните записи чрез AI

Качвайте разписки директно в отчетите за разходите

Изчислете автоматично ДДС и валутните курсове за международни пътувания.

Ограничения на Concur

Твърде много опции за изчисляване на крайната цена

Рестартира процеса, за да отстрани някои проблеми в процеса

Цени на Concur

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Concur

G2: 4/5 (над 5000 рецензии)

Capterra: 4,3/5 (над 1900 рецензии)

9. Tribal Credit

чрез Tribal Credit

Tribal Credit е корпоративна карта за стартиращи и средни предприятия (МСП).

Той следи и анализира бизнес операциите ви в реално време чрез таблото за управление. Таблото за управление се активира, когато предоставите банковите извлечения за последните три месеца, учредителния акт на вашата компания и данъчния си идентификационен номер.

Платформата за управление на разходите е известна с това, че предлага бизнес кредити в размер до 1 000 000 долара.

Най-добрите функции на Tribal Credit

Имате възможност да получите сигурни карти, издадени в местна валута.

Проследявайте разходите в реално време с усъвършенствани инструменти

Получете достъп до подходящи отстъпки и възможности за създаване на контакти като част от глобалните стартиращи общности.

Ограничения на Tribal Credit

Бавна оценка на разходите на екипа

Непознати опции за проследяване и отчитане

Цени на Tribal Credit

Безплатно

Tribal Credit рейтинги и отзиви

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Не е включен в списъка

10. Ramp

чрез Ramp

Ramp предлага решения за корпоративни карти и управление на разходите, специално разработени за финансовите екипи на средни предприятия.

Той ви позволява да задавате напомняния за плащания и липсващи елементи, както и опция за автоматично блокиране на потенциално подозрителни транзакции.

Софтуерът създава персонализирани работни процеси с предварително зададени шаблони за бюджет. Можете също да зададете автоматични лимити и изисквания за подаване на всичките си корпоративни карти.

Най-добрите функции на Ramp

Задайте напомняния за погасявания, липсващи артикули и автоматично блокиране на карти при съмнителни транзакции.

Интегрирайте директно с приложения на трети страни като Asana.

Достъп до данни в реално време, за да избегнете преразход на бюджета си.

Генерирайте създадени от AI отчети за точен анализ

Ограничения на Ramp

Дълго време за обработка

Ценообразуване на Ramp

Ramp: 0 $/месец на потребител

Ramp Plus : 12 $/месец на потребител

Ramp Enterprise: Персонализирани цени

Рейтинги и отзиви за Ramp

G2: 4,8/5 (над 1800 отзива)

Capterra: 4,9/5 (над 100 отзива)

Докато Brex и подобни софтуери за управление на разходите се занимават с финансови задачи и отчети, платформите за управление на проекти като ClickUp се фокусират върху управлението на задачите и сътрудничеството между членовете на екипа за гладко завършване на проектите с максимална продуктивност.

ClickUp

Използвайте шаблоните за финансово управление на ClickUp, за да управлявате ефективно финансовите си задачи. С тези шаблони вашите финансови екипи лесно ще проследяват финансовите KPI, ще управляват сметките си и ще изчисляват печалбите и разходите си.

С шаблона за финансово управление на ClickUp можете да централизирате всичките си финансови данни и да ги управлявате с лекота.

Управлявайте финансите и разходите си с ClickUp

Всичко, от което се нуждаете, е да се регистрирате за шаблоните за финансово управление на ClickUp. Приложете този шаблон към пространството или папката, върху която искате да работите. Добавете съответните членове на екипа и работното ви пространство е готово.

Превключвайте между удобните изгледи на ClickUp, за да организирате фактурите си за секунди.

ClickUp също ви помага да проследявате и управлявате клиентите си с достъпни доклади, създадени с софтуера за управление на счетоводни проекти на ClickUp.

Пример за работно пространство за управление на проекти в ClickUp за счетоводна фирма

С помощта на този инструмент ще можете да проследявате и управлявате бюджетите на проектите за клиенти с помощта на електронни таблици, организирани във визуална база данни. Тези електронни таблици ви позволяват да свързвате задачи, да прикачвате или вграждате документи и да експортирате данни.

Персонализирайте и настройте таблото си в ClickUp, използвайки над 50 варианта на джаджи.

Най-добрите функции на ClickUp

Работете с персонализирани шаблони за финансово управление

Проследявайте и управлявайте клиентските сметки и отчети с инструмента за счетоводство и финансово управление , автоматизация и напомняния на ClickUp

Създавайте и споделяйте подробни отчети с проследяване на времевите ресурси с визуално организирани таблици.

Управлявайте фактури, напомняния за плащания и други с високо визуални табла.

Автоматизирайте счетоводните задачи за отчитане, сътрудничество в екипа и разпределяне на задачите.

Насладете се на над 1000 опции за интеграция с проследяване на времето, съхранение в облак, разработчици и календар.

Ограничения на ClickUp

Няма допълнителни кредити или награди за използването на ClickUp.

Крива на обучение за нови потребители

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3000 рецензии)

Изборът на подходящата алтернатива на Brex зависи от нуждите на вашия екип и бизнес. Специализираните инструменти ще отговорят на вашите уникални нужди. Но инструменти като ClickUp ще ви помогнат да държите вашите служители и клиенти в течение с цялата информация и да управлявате множество проекти.

Постигате максимални резултати, когато оптимизирате процесите си на едно място. С функции като сътрудничество по задачи, интеграции и персонализиране на работния процес, ClickUp се фокусира върху решаването на различни аспекти от управлението на вашите финансови проекти. Опитайте ClickUp още днес!?