10-те най-добри алтернативи на Google Colab през 2025 г. (отзиви и цени)

Много специалисти в областта на машинно обучението се кълнат в способността на Google Colab да решава проблеми със съхранението и финансови ограничения. Хостван от Jupyter Notebook, Colab е популярен и защото не изисква никаква настройка.

Разбираме обаче, че ограниченото пространство, липсата на функционалност за редактиране на живо и отнемащите време задачи ви карат да търсите алтернативи.

Ще обсъдим най-добрите алтернативи на Google Colab, за да ви помогнем в цикъла на работа с данни, включително извличане, моделиране, обработка и ежедневни задачи.

Какво трябва да търсите в алтернативите на Google Colab?

За да вземете по-добро решение, ще ви запознаем с ключовите фактори, които определят общите случаи на употреба на бележници за физически лица, бизнес екипи, работещи с данни, преподаватели и изследователи.

Сътрудничество в реално време: Изберете платформа, която предлага среда за сътрудничество, като споделяне на екрана.

Управляема среда: Потърсете платформа, която улеснява работата на средата conda на вашия компютър.

Вграждане на код: Уверете се, че алтернативите на Google Colab ви позволяват да създавате и вграждате блокове код на едно място.

Визуализация на данни: Потърсете Потърсете лесни опции без кодиране , които привличат все повече вниманието на експертите по данни, когато става въпрос за проучване на данни при създаването на приложения за данни.

10-те най-добри алтернативи на Google Colab, които да използвате през 2024 г.

Ето списък с 10-те най-добри алтернативи на Google Colab въз основа на най-добрите им функции, ограничения, цени и оценки.

1. Noteable

чрез Noteable

Noteable. io е уеб-базирана платформа за изчислителни облаци, бележник, известен с богатата си среда за сътрудничество, изградена върху протоколите Jupyter.

Noteable. io е платформа с отворен код, която не изисква програмиране и поддържа Python, SQL и R. Платформата предлага среда за сътрудничество, като позволява използването на вътрешни и външни хранилища за данни като Google BigQuery, Snowflake, Databricks и API.

Най-добрите функции на Notable.io

Можете да кодирате, визуализирате данни и споделяте идеи в среда за сътрудничество, тъй като Notable работи безпроблемно с Jupyter Notebooks.

Работете с множество потребители и улеснете екипната работа с функции за сътрудничество в реално време.

Достъпът и работата по проекти от всяко устройство с интернет връзка е лесна.

Забележителни ограничения на io

Ограниченията на пространството за съхранение стават пречка при работа с големи масиви от данни или множество проекти.

Необходима е стабилна интернет връзка, което ограничава достъпността в райони с лоша свързаност.

Цени на Noteable. io

Стартово ниво: Безплатно

Pro: 30 $/месец

Enterprise: Персонализирани цени

Noteable. io оценки и рецензии

G2: 4,5/5 (над 500 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

2. Jupyter

чрез Jupyter

Jupyter е уеб приложение с отворен код, което ви позволява да създавате и споделяте код на живо, уравнения, визуализации и текстови документи с разказ.

Това е многофункционален инструмент, популярен сред научни работници, изследователи, преподаватели и анализатори, които разработват и представят работата си по интерактивен и възпроизводим начин.

Най-добрите функции на Jupyter

Интерфейсът ви позволява да изпълнявате и пишете код безпроблемно с лесен за използване интерфейс на бележник, който поддържа множество програмни езици като Python, R и Julia.

Интерактивният изход ви позволява да визуализирате данните незабавно, за да покажете визуализации, графики и диаграми в бележника.

Сътрудничеството става по-лесно с лесното споделяне на документи чрез имейл, Dropbox, GitHub и други платформи.

Гъвкавостта на Kernel ви позволява да работите с различни програмни езици в един и същ бележник.

Насладете се на много функции за манипулиране, анализ и визуализация на данни с интегрирани библиотеки като NumPy, Pandas, Matplotlib.

Ограничения на Jupyter

Някои машинно обучаващи се намират началната фаза на обучението за предизвикателна.

Работата с големи масиви от данни или сложни изчисления влияе на производителността на по-малко мощните машини.

Трудно управление на версиите при споделяне на бележници, което води до потенциални конфликти при съвместна работа върху един и същ документ.

Цени на Jupyter

Безплатно

Оценки и рецензии за Jupyter

G2 : 4,6/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 70 рецензии)

3. Microsoft Visual Studio

чрез Microsoft Visual Studio

Microsoft Visual Studio е интегрирана среда за разработка (IDE), която предлага различни езици за програмиране като C# (C-Sharp), Python, Javascript, C++ и Visual Basic. NET.

Забележителна функция на Microsoft Visual Studio е Visual Studio Notebooks, която предлага виртуална лаборатория с достъп до инструменти за проучване, анализ и сътрудничество с данни.

Най-добрите функции на Microsoft Visual Studio

Многоезичните функции ви позволяват да използвате различни програмни езици като Python, R и F.

С IDE (Integrated Development Environment) можете да получите достъп до Notebooks заедно с други кодови проекти.

Комбинирайте код, визуализации и наративен текст, като създавате ефективно представяне и анализ на данни в интерактивна среда.

Ограничения на Microsoft Visual Studio

Visual Studio Notebooks са интегрирани в екосистемата на Visual Studio, което ограничава тези, които предпочитат самостоятелна или мултиплатформена среда за бележници.

Начинаещите или тези, които не са запознати с Visual Studio, се сблъскват с трудна крива на обучение поради обширните функции и сложността на екосистемата.

Цени на Microsoft Visual Studio

За индивидуални потребители и малки екипи

Индивидуален: Безплатен достъп

За фирми и предприятия

Професионален абонамент: 45 USD/месец на потребител

Абонамент за предприятия: 250 USD/месец на потребител

Оценки и рецензии за Microsoft Visual Studio

G2 : 4,6/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 70 рецензии)

4. Kaggle

чрез Kaggle

Kaggle е известен с организирането на състезания по наука за данни, като същевременно предлага среда за сътрудничество за ентусиасти, изследователи и професионалисти в областта на данните.

Kaggle служи и като образователен център, предлагащ уроци, курсове и ядра, за да улесни ученето и развитието на умения в областта на науката за данните.

За начинаещи Kaggle помага да се усъвършенстват аналитичните умения, да се прилагат задачи и техники от областта на науката за данните към реални набори от данни и да се сътрудничи с глобална общност от специалисти в областта на данните.

Най-добрите функции на Kaggle

Разгледайте и работете с разнообразни данни с достъп до множество набори от данни в различни области.

Решавайте реални проблеми и се състезавайте за награди в различни конкурси по наука за данни.

Създавайте и споделяйте код в среда за сътрудничество чрез ядра, улесняващи ученето.

Присъединете се към общността в реално време, за да си сътрудничите, да споделяте идеи и да учите от проектите на другите.

Ограничения на Kaggle

Някои специализирани области разполагат с по-малко ресурси или конкуренция.

Другите функционалности получават по-малко внимание, тъй като платформата се фокусира основно върху конкуренцията.

Цени на Kaggle

Безплатно

Kaggle Notebooks: Персонализирани цени

Рейтинги и рецензии на Kaggle

G2: 4,7/5 (над 30 рецензии)

Capterra: Не е включен в списъка

5. Databricks

чрез Databricks

Databricks е първата в света платформа за съхранение на данни в облака, която комбинира различни хранилища, бази данни и езера от данни, за да предложи отворена и унифицирана платформа за данни и изкуствен интелект.

Платформата поддържа Python, R, Scala и SQL с съвместно създаване, автоматично версиониране, Git интеграции и RBAC.

Архитектурата на Data Lake House поддържа всички типове данни, което позволява на екипите да си сътрудничат по всички данни, от които се нуждаят, за да продължат да иновации и да се усъвършенстват.

Най-добрите функции на Databricks

Автоматизирайте задачите в бележниците си и планирайте изпълнението на кода, което позволява анализите да се изпълняват безпроблемно, докато вие се концентрирате върху проучванията и прозренията си.

Можете да сътрудничите в реално време, за да редактирате бележник с няколко потребители едновременно, за да споделяте идеи и да решавате проблеми заедно.

Функцията за самохостинг ви помага да го персонализирате според нуждите си, да инсталирате библиотеки и да управлявате ресурсите.

Кодирайте, визуализирайте данни и споделяйте идеи в среда за сътрудничество, тъй като Databricks работи безпроблемно с Jupyter Notebooks.

Ограничения на Databricks

Недостатъчните инструменти затрудняват точната интерпретация на данните от страна на научните работници и анализаторите, занимаващи се с данни.

Новите актуализации често прекъсват текущата работа или изискват корекции, което се отразява на последователността на работния процес.

Цени на Databricks

Ценови модел, базиран на употребата , с 14-дневен безплатен пробен период.

Работа: 0,07 $/потребител

Delta Live Tables: 0,20 $/потребител

Databricks SQL: 0,22 $/потребител

Персонализиран план за натоварване: 0,40 $/потребител

Без сървърна интерференция в реално време: 0,07 $/потребител

Платформа и добавка Databricks: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Databricks

G2: 4,5/5 (над 200 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 20 рецензии)

6. Paperspace

чрез Paperspace

Paperspace е платформа, базирана в облака, която опростява работните процеси на машинно обучение (ML) и подпомага разработването, обучението и внедряването на AI модели.

Той е известен с вградените си инструменти, които поддържат всеки етап от процеса на машинно обучение, от подготовката на данни до обучението на модели за дълбоко обучение, сътрудничеството по проекти и внедряването на модели за използване.

Най-добрите функции на Paperspace

Проследявайте промените в моделите за машинно обучение и наборите от данни с вградените функции за контрол на версиите.

Получете мощни протоколи и мерки за сигурност, за да защитите чувствителни данни и модели, като гарантирате спазването на стандартите за защита на данните.

Насладете се на по-добре интегрирани работни процеси в областта на науката за данните с API интеграции.

Увеличавайте или намалявайте ресурсите според вашите изисквания.

Ограничения на Paperspace

Paperspace има ограничение от 100 GB/потребител за съхранение, което е ограничаващо при работа с големи масиви от данни или модели за дълбоко обучение.

По-дълго време за отговор или ограничени възможности за поддръжка при технически въпроси

Трябва да заявите място в списъка на чакащите, за да получите NVIDIA H100 GPU.

Цени на Paperspace

Безплатно

Pro: 8 $/месец

Растеж: 39 $/месец

Enterprise: Персонализирани цени

Рейтинги и рецензии за Paperspace

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: 3,4/5 (над 20 рецензии)

7. Amazon SageMaker

чрез Amazon SageMaker

Amazon AWS SageMaker е платформа за машинно обучение (ML), предлагана от Amazon Web Services (AWS), която опростява процеса на създаване, обучение и внедряване на ML проекти в голям мащаб.

Известно е, че предлага AI алгоритми, които можете лесно да интегрирате в своите приложения.

Най-добрите функции на Amazon SageMaker

Съвместимостта на хранилището ви позволява да съхранявате набори от данни в голямо хранилище (S3).

Неговите изчислителни способности ви позволяват да изпълнявате едновременно няколко набора от данни.

Получете цялостно разработване на машини и модели за дълбоко обучение

Ограничения на Amazon SageMaker

Ограничени възможности за персонализиране по отношение на спецификации като типове CPU/GPU или разпределение на паметта

Макар SageMaker да предлага широка гама от вградени алгоритми, интегрирането на специализирани алгоритми не се поддържа.

Цени на Amazon SageMaker

Безплатен план : Първите два месеца

План по заявка: Персонализирани цени

План за спестяване: Персонализирани цени

Sagemaker Studio: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Amazon Sagemaker

G2 : 4,2/5 (над 30 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

8. Cocalc

чрез Cocalc

Cocalc е онлайн платформа, която предоставя достъп до инструменти с отворен код в областта на науката, инженерството и математиката, като поставя акцент върху непрекъснатия достъп и сътрудничеството в реално време.

Това позволява на много екипи, студенти и изследователи да си сътрудничат, използвайки Jupyter notebooks, Linux терминал, latex или marked-down документи v/s code server X11.

Най-добрите функции на Cocalc

Работете заедно по проекти, редактирайте документи едновременно и преглеждайте промените в реално време.

Споделени работни пространства за групи, което ги прави удобни за съвместни проекти или работа в екип.

Използвайте изчислителни инструменти като Jupyter Notebooks, SageMath и LaTeX Editors, за да създавате научни и математически документи.

Ограничения на Cocalc

Липсата на офлайн функционалности затруднява достъпа до проекти или инструменти без интернет връзка.

Основният план ограничава достъпа до определени инструменти или функции за сътрудничество.

Цени на Cocalc

Хоби: 10,86 $/месец на група

Академична изследователска група: 123,98 $/месец на група

Работна група за бизнес: 104,16 долара на месец за група

Оценки и рецензии за Cocalc

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: Не е включен в списъка

9. Deepnote

чрез Deepnote

Deepnote е платформа за съвместна работа в областта на науката за данните (единна IDE), която комбинира редактор на код (не се изисква хостинг на код) и изчислителна среда, позволяваща ви да пишете и изпълнявате код, да визуализирате данни и да сътрудничите по проекти.

Като уеб-базиран интерфейс, той улеснява интегрирането на инструменти за анализ на данни и поддържа различни програмни езици като Python код.

Най-добрите функции на Deepnote

Използвайте уеб-базирани Jupyter бележници за разработване на код и експериментиране.

Експериментирайте и създавайте код, вграден в една платформа.

Използвайте различни инструменти, за да организирате, проследявате и сравнявате различни експерименти и версии на модели в реално време.

Сътрудничество с екипи по ML проекти с функции като работни пространства и контрол на версиите

Ограничения на Deepnote

Фиксираният десен панел ограничава работното пространство, което затруднява хората с по-малки екрани.

Платформата изпитва леко забавяне при зареждането на проекти и стартирането на клъстери.

Цени на Deepnote

Безплатно

Екип: 31 $/месец на редактор

Enterprise: Персонализирани цени

Рейтинги и рецензии на Deepnote

G2 : 4,8/5 (над 70 рецензии)

Capterra: Недостатъчно отзиви

10. Replit

чрез Replit

Replit е безплатна платформа за съвместно кодиране онлайн. Тя предлага интегрирана среда за разработка (IDE) в браузъра с над 50 езика, където можете да пишете код, да разработвате проекти с интензивно използване на данни и да си сътрудничите. Тя ви позволява също да хоствате приложения.

Той осигурява безпроблемно и достъпно кодиране, особено за начинаещи и преподаватели, без да се губи време за настройки.

Най-добрите функции на Replit

Използвайте вградения процесор за естествен език (NLP), за да отстранявате грешки, да автодопълвате и да преобразувате естествен език в код.

Започнете да разработвате свои специфични ML проекти на всеки програмен език, без да е необходима настройка.

Създавайте и сътрудничете с отдалечени екипи , достъпни от всяко устройство.

Ограничения на Replit

Ограничения в изчислителните ресурси, като например използване на процесора или разпределение на паметта, особено в безплатния план.

Цени на Replit

Стартово ниво: Безплатно

Replit Core: 220 $/година

Екип: Персонализирани цени

Рейтинги и отзиви за Replit

G2: 4,4/5 (над 20 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Алтернативите на Google Colab и подобните бележници се фокусират върху предоставянето на среда за съвместно кодиране, анализ на данни и разработване на модели за машинно обучение. Но някои инструменти предлагат много повече.

Платформите за управление на проекти като ClickUp предлагат цялостен набор от вградени функции, базирани на изкуствен интелект, за да оптимизират творческия работен процес на вашия екип с подобрено сътрудничество и повишена продуктивност.

