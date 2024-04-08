Airtable или Notion – кой софтуер е най-добър през 2025 г.?

Сътрудничеството в екипа е от съществено значение за успеха на проекта, но управлението на екип не е лесна задача. За щастие, подходящите инструменти за управление на проекти могат да направят разликата между провал и успех на проекта – стига да изберете правилния инструмент.

Airtable и Notion са популярни опции за заети екипи, които се нуждаят от проследяване на задачи, управление на екипи и съхранение на данни. Въпреки че тези решения за управление на проекти споделят някои функции, те не са съвсем еднакви.

В този наръчник ще претеглим разликите между Airtable и Notion, за да ви помогнем да намерите най-добрия вариант за вашия бизнес. Ще добавим и бонус конкурент, който ще измести Airtable и Notion от пазара с функциите си за управление на проекти. 🤩

Какво е Airtable?

Чрез Airtable

Airtable съчетава простотата на електронните таблици като Excel и Google Sheets с разширените функции на релационна база данни. Тази платформа без код предоставя управлението на бази данни в ръцете на начинаещите потребители, което я прави идеалният инструмент за всичко – от управление на задачи до разработване на персонализирани приложения.

Функции на Airtable

Airtable ви позволява да превърнете данните на вашата организация в практически планове, задачи, опит и много други. Най-хубавото е, че инструментът за управление на проекти не изисква програмиране, така че не се нуждаете от технически умения, за да използвате тази платформа.

Това прави Airtable подходящ за хора без технически познания в областта на маркетинга, продуктите, операциите и др.

1. Изкуствен интелект и автоматизация на работния процес

Чрез Airtable

Изкуственият интелект е на мода в момента. Все още е в бета версия, но Airtable тества нов AI инструмент за:

Създаване на маркетингови брифинги

Автоматично планиране на календари с съдържание

Категоризиране на обратната връзка от клиентите

Създаване на спецификации на продукти

Създаване на длъжностни характеристики

AI на Airtable е проектиран да работи без код или технически термини, така че е достъпен начин да се запознаете с AI.

Ако AI не е вашата област, Airtable предлага по-традиционни автоматизации на базата на тригери с плъзгане и пускане. Този визуален конструктор ви позволява да създавате прости или по-сложни многопоследователни работни потоци, за да елиминирате ръчния труд при управлението на проекти.

Най-хубавото е, че автоматизациите се интегрират с Google Workspace, Slack и Facebook, така че можете да автоматизирате работния си процес на един път.

2. Дизайнер на интерфейс и множество изгледи

Чрез Airtable

Имате нужда от по-персонализиран вид и усещане? Airtable ви позволява да създадете персонализиран интерфейс за вашия екип с помощта на Interface Designer, който не изисква кодиране. Представете си го като шаблон за база данни, който ви дава свободата да персонализирате Airtable според вашите нужди.

Най-хубавото е, че можете да персонализирате Airtable за всеки потребител. Този многофункционален инструмент разполага с надеждни контроли за управление на разрешенията, които позволяват достъп до таблици с данни, като съхраняват чувствителната информация под ключ.

Airtable предлага и множество изгледи, включително:

Списък

Времева линия

Kanban

Диаграма на Гант

Календар

Мрежа

Галерия

Форма

3. Функции

Функцията „Приложения“ е достъпна само за плановете Enterprise, но спестява много време. Приложенията са предварително конфигурирани потребителски интерфейси и работни процеси, създадени от Airtable за управление на проекти.

Просто споделете с Airtable вашия случай на употреба и той ще генерира приложение за вас. Например, ако кажете, че сте маркетинг специалист, който разработва пускането на продукт на пазара, Airtable ще стартира приложение за разработване на маркетингови кампании, управление на бюджети и планиране на събития за пускане на пазара.

4. Отчитане

Airtable създава интерактивни отчети в реално време от вашата релационна база данни. Той включва дори разширения за създаване на диаграми, графики и други в 100% персонализируем табло.

Между другото, Airtable предоставя достъп до API за разработка. Това е чудесна опция, ако знаете как да програмирате и се нуждаете от по-персонализирани отчети в Airtable.

Цени на Airtable

Безплатно

Екип: 20 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Бизнес: 45 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Мащаб на предприятието: Свържете се с нас за цени

Какво е Notion?

Вземане на бележки в Notion

Notion се представя като универсален инструмент за продуктивност. Започна като скромно приложение за водене на бележки, но днес Notion има възможностите да се справя с уикита за управление на знания, управление на задачи, сътрудничество и други.

Това е стабилно решение, което съчетава вътрешни знания, документи за съвместна работа и проследяване на проекти на едно място.

Функции на Notion

Notion започна като скромно приложение за водене на бележки, но се превърна в изненадващо стабилно решение за управление на всичко – от институционалното знание до ежедневния ви списък със задачи.

1. Уикита

Чрез Notion

Всяка фирма има свой начин на работа. Но между Airtable и Notion, вторият не се нуждае от изолиране на вашите процеси и идеи в имейл акаунтите на служителите, за да изгради всичко в рамките на Notion wiki. Това е пространство, подобно на интранет, за съхранение на цялото вътрешно знание, като SOP и наръчници за обучение. 🧠

Уикита на Notion също не изискват кодиране, така че екипите без технически познания ще харесат този инструмент за управление на проекти. Уикитата се интегрират безпроблемно със Slack, Figma и Jira, за да свържат всичките ви други инструменти на едно място.

Тук няма да се налага да търсите най-новата версия на даден документ. Notion включва дати на проверка на всички уикита, така че винаги ще знаете коя версия е правилната.

2. Управление на проекти

Чрез Notion

Управлявате ли екип? Проследявайте проекти, хора, задачи, бюджети и други с Notion Project. Преглеждайте проектите си в хронологичен ред, таблица, календар, база данни или табло, за да визуализирате бързо работните си процеси.

Notion предлага етикети за приоритет, тагове за статус и разширени филтри, така че да виждате само задачите, които са най-важни за вас. Създавайте подзадачи и зависимости, за да изясните следващите стъпки на екипа си, или визуализирайте напредъка им с помощта на индикаторите за напредък в реално време на Notion.

3. Документи

Бележките и документите са основната функция на Notion. Но тук става дума за нещо повече от просто текст. Notion вгражда мултимедия, като изображения и видеоклипове, в документите ви, за да предостави контекст, без да се налага да се препращате към външен сайт.

Той дори ви позволява да добавяте интелигентно форматиране като съдържание, сгъваеми секции или фрагменти от код, за да привлечете вниманието на всички към правилните места.

Чувствайте се свободни да сътрудничите в реално време с вашия екип в Doc. Notion улеснява и организирането на вашите документи и лесното им намиране с помощта на разширена функция за търсене.

Ако искате да прекарвате по-малко време в настройка на проекти и да се фокусирате върху реалната си работа, използвайте шаблоните на Notion. Те включват над 800 шаблона за документи и 900 шаблона за проекти, които можете да копирате и персонализирате с няколко кликвания.

4. Notion AI

Чрез Notion

Няма нужда да напускате акаунта си в Notion, за да използвате ChatGPT: AI асистентът вече е вграден в акаунта ви. Notion AI може:

Обобщете бележките от срещите

Създавайте задачи за действие или резюмета на документи

Подобрете писането

Преведи текст

Създайте стратегии за маркетингови кампании

Единственият проблем е, че Notion AI е добавка на стойност 8 долара за платените планове и 10 долара за безплатните планове. Това все пак е по-евтино от, да речем, ChatGPT premium (20 долара), но е нещо, което трябва да имате предвид, когато пресмятате разходите. 💲

Между другото, Notion също разполага с функция за автоматизация чрез плъзгане и пускане, ако това ви е по-удобно. Използвайте тази функция, за да променяте статуси, да възлагате задачи и др. без никакви ръчни усилия.

Цени на Notion

Безплатно

Плюс: 8 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Бизнес: 15 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Airtable или Notion: сравнение на функциите

Както можете да видите, Airtable и Notion са платформи с много функции, които имат какво да предложат. Нека сравним как функциите на тези платформи се съпоставят една с друга.

AI и автоматизация

И Notion, и Airtable интегрират AI в своите платформи. Недостатъкът е, че Airtable AI е достъпна само за съществуващите потребители като бета версия, така че няма да имате достъп до нея, ако се регистрирате сега.

Notion AI е достъпен за всеки – стига да платите допълнителната такса, разбира се. Качеството на AI асистентите е доста сходно, но достъпността е по-голям проблем, ако сте нов потребител на Airtable.

Ако не сте почитател на използването на роботи за изпълнение на вашите задачи, както Airtable, така и Notion предлагат инструменти за автоматизация с функция „плъзгане и пускане”. Последователностите на Notion обаче не са толкова лесни за използване, така че ако наистина се интересувате от автоматизация, по-добре е да изберете по-опростения потребителски интерфейс на Airtable.

Победител: Notion за AI; Airtable за автоматизация

Бази данни

Можете да създавате бази данни както в Notion, така и в Airtable, но Airtable е по-скоро насочен към таблици с данни. В края на краищата, в името му има думата „таблица“.

Базите данни на Airtable са по-усъвършенствани и лесни за следване. Тази платформа е създадена от самото начало като решение за бази данни, така че е идеална за всеки екип, който разчита в голяма степен на електронни таблици.

Notion обаче е по-скоро софтуер за управление на проекти, отколкото Airtable. Ако имате нужда от повече функции за управление на проекти или знания, съчетани с инструмент за база данни, Notion може да бъде по-гъвкав избор.

Победител: Airtable

Интеграции

Независимо от платформата, която изберете, ще се насладите на десетки вградени интеграции с инструменти, които вероятно вече използвате. Notion обаче се интегрира с повече инструменти, включително Calendly, ClickUp (ахм), Figma, IFTTT и Zoom. Airtable определено има някои страхотни интеграции, но те не са толкова многобройни или специализирани като тези на Notion.

Може да има и известна крива на обучение.

Победител: Notion

Ценови планове

Airtable определено е по-скъпият вариант. Членството в Team струва 20 долара на месец на потребител, фактурирани ежегодно, докато Notion Plus струва 8 долара на месец на потребител, фактурирани ежегодно.

Въпреки това, ако платите допълнително 8 до 10 долара за Notion AI, двете платформи са по-близки по цена в първите си платени нива. Notion все още е по-евтиният вариант, ако сравните техните подобрени бизнес нива.

Победител: Notion

Notion срещу Airtable в Reddit

В борбата между Notion и Airtable няма ясен победител. Всичко зависи от вашия бизнес, екип и нужди. Консултирахме се с добрите хора от Reddit, за да получим по-ясна представа за това кой би имал най-голяма полза от всяка платформа.

Един потребител го изрази просто, като каза: „Airtable е релационна база данни без код. Notion е за водене на бележки и документиране.“

Друг добави, че използва и Notion, и Airtable, но за различни задачи: „По-лесно е да управляваш данни в Airtable, а с Notion е по-лесно да добавяш компоненти на трети страни. Т.е. понякога ми е необходим набор от данни и трябва да обясня какво е той и защо е важен.

Мога да създам уики в Notion с цялата необходима информация и лесно да визуализирам това, което се опитвам да направя. След това членовете на екипа могат да редактират в реално време, докато всеки компонент се синхронизира автоматично. ”

Запознайте се с ClickUp – най-добрата алтернатива на Airtable и Notion

Плъзгайте и пускайте задачи в табличен изглед на ClickUp за лесна организация.

Notion и Airtable са някои от най-атрактивните инструменти за управление на проекти – трябва да им го признаем. Но дори и тогава, тези платформи не правят всичко добре.

Те все още изискват да превключвате между различни платформи и други инструменти, за да си свършите работата, а къде е забавлението в това? 👀

ClickUp, от друга страна, е истинска все-в-едно работна платформа, която съчетава вашите документи (включително уикита), релационни бази данни и AI инструмент в едно цялостно преживяване.

Сътрудничество в реално време с ClickUp Docs

ClickUp Docs позволява богато форматиране и команди със слэш, за да работите по-ефективно.

ClickUp Docs позволява на вашия екип да сътрудничи по големи идеи в реално време. Искайте редакции, оставяйте коментари и маркирайте други потребители, за да усъвършенствате идеите си за рекордно кратко време. Docs дори предлага вградени таблици, мултимедия и отметки, за да спести на вашия екип няколко клика.

Хубаво, нали?

И не се притеснявайте – ние организираме всичко за вас и ви предоставяме надеждно поле за търсене, за да можете да намерите точно това, което търсите.

Ако наистина бързате (или просто искате професионалистите да свършат работата за вас), изтеглете шаблон от ClickUp, за да спестите време от работния си ден.

Оставете ClickUp AI да свърши тежкия труд

Използвайте ClickUp AI, за да пишете по-бързо и да усъвършенствате текстовете си, отговорите по имейл и др.

ClickUp AI е първият в света AI асистент, специфичен за дадена работа. Ние създадохме AI, за да предложим стотици ръчно изработени инструменти, базирани на вашата роля и случай на употреба.

Например, ако се занимавате с маркетинг, накарайте AI да пише имейли, да генерира резюмета на съдържание или да измисля стратегии за кампании.

ClickUp AI е част от вселената на ClickUp, така че няма нужда да превключвате между работата си и AI инструмента. Всичко е на едно място, за да можете да се концентрирате по-добре и да имате по-продуктивни работни дни.

Създайте солидна база данни в ClickUp

Преминавайте между гъвкавия изглед на таблицата и изгледа на календара в ClickUp 3.0, за да визуализирате по най-добър начин цялата си работа.

Разбира се, и Airtable, и Notion имат функции за бази данни, но те не могат да се мерят с изгледа на таблиците в ClickUp. Превключете към този изглед, за да създавате бързи таблици и бази данни за управление на всички видове данни, включително:

Контакти с клиенти (CRM)

Бюджети

Статуси на проектите

Нашата база данни без код лесно замества Airtable, Google Sheets и Excel. Тя дори ви позволява да свържете задачи, документи и зависимости с вашите данни, за да получите богата на контекст база данни, която поддържа качествена работа.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Business Plus: 19 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпна за всички платени планове за 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Комбинирайте вашата база от знания с управлението на данни в ClickUp

В конкуренцията между Airtable и Notion и двете платформи имат своите силни и слаби страни. Натиснете лесния бутон и избегнете неудобството да сменяте платформи на всеки пет минути – изберете ClickUp. 🙌

Нашата гъвкава работна платформа интегрира документи, бази данни и AI инструменти в едно безпроблемно преживяване, което опростява работния ви процес и подобрява сътрудничеството в екипа. Как да не го обичате?

Опитайте сами: създайте безплатното си работно пространство в ClickUp сега.