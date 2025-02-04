10-те най-добри алтернативи на MongoDB за софтуерни екипи през 2025 г.

Неотдавна всеки аспект от бизнеса се управляваше с помощта на ръчно изготвени хартиени копия, но светът се промени. С толкова много онлайн бизнеси, всеки ден се генерират огромни количества данни. За щастие, пространството за съхранение вече не се ограничава до прашни архивни помещения, но всички тези данни все пак трябва да се съхраняват и управляват по сигурен начин в база данни. ?️

Тук на помощ идват MongoDB и множеството алтернативи на MongoDB.

MongoDB Atlas е сигурна система за управление на бази данни, която съхранява данни в документи, а не в статични колони и редове. Този тип база данни е гъвкава, мащабируема и достъпна бързо отвсякъде, тъй като платформата за данни е разпределена в три различни облака – AWS, Google Cloud и Azure.

Звучи чудесно, нали? Но ако MongoDB не ви предлага необходимия набор от инструменти или бюджетът ви не е достатъчен за това, има много други опции, от които да избирате.

Нека изясним какво да търсите в една алтернатива на MongoDB и след това да идентифицираме някои възможни кандидати, които биха могли да подхождат по-добре на вашия бизнес. Като бонус ще споделим и друг инструмент, който опростява процесите на разработка на софтуер – защото подобряването на процесите винаги е правилният път. ✨

Какво трябва да търсите в една алтернатива на MongoDB?

Решихте да проучите някои алтернативи на MongoDB. Откъде да започнете?

Вашите конкретни нужди от хранилище за данни и софтуер за управление на проекти ще зависят от вашия бизнес, но ето някои от характеристиките и функциите, на които да обърнете внимание:

Отлично съотношение цена-качество – а ако успеете да намерите висококачествен безплатен софтуер за бази данни , това е още по-добре.

Отлична сигурност на данните , за да сте сигурни, че цялата информация за вашия бизнес и клиенти е в безопасност ?

Мащабируемост, така че системата ви да може лесно да се справя с по-големи и по-сложни набори от данни, докато бизнесът ви расте.

Облачен център за данни, който гарантира висока достъпност по всяко време ?️

Съхранение в JSON (JavaScript Object Notation) документи, така че е лесно за четене и поддържане, като същевременно е ефективно за API и уеб приложения.

Или релационна база данни като MySQL (структуриран език за заявки) на Oracle, която има табличен дизайн, или нерелационна база данни (NoSQL база данни), която има дизайн, базиран на документи – въпреки че някои алтернативи на MongoDB могат да работят и с двете.

Инструменти за управление на проекти за разработка на софтуер , които оптимизират вашите работни процеси

AI инструменти, които се грижат за повтарящите се процеси и облекчават работната ви натовареност

Софтуер за критичен път , който управлява задачите, графиците и зависимостите за вас

10-те най-добри алтернативи на MongoDB, които можете да използвате

Сега, когато вече имате представа за някои от характеристиките и функциите, от които може да се нуждаете в система за управление на бази данни, е време да разгледате някои алтернативи на MongoDB. Всяка от тези опции предлага някои страхотни характеристики, както и някои ограничения, и си струва да обърнете внимание и на двете страни на монетата, когато правите своя избор. ⚖️

1. Redis

чрез Redis

Redis е популярна база данни с отворен код NoSQL. Нейната структура на данни в паметта поддържа редица типове данни, включително хешове, сортирани множества, низове, списъци и други, а гъвкавият модел на данни може да се справи с почти всеки случай на употреба. #️⃣

Тази високопроизводителна алтернатива на MongoDB ви осигурява бърз достъп до данни, което ви позволява да създавате приложения в реално време с висока производителност и ниска латентност. Тя предлага и линейна мащабируемост, така че можете да използвате толкова ресурси, колкото желаете.

Най-добрите функции на Redis

Използвайте C, C++ или Rust, за да създадете персонализирани разширения, които поддържат допълнителни функции.

Ефективно търсене в структурите и моделите на данни

Използвайте набор от Redis инструменти, за да откривате измами в момента, в който се случват.

Бъдете спокойни, знаейки, че автоматичната система за прехвърляне при отказ на Redis пази данните ви в безопасност, дори ако основният сървър откаже.

Ограничения на Redis

Консумацията на данни е висока, защото Redis използва денормализация, за да подобри производителността при четене.

Данните се съхраняват в RAM паметта, така че капацитетът за съхранение може да бъде ограничен от наличността на RAM памет.

Цени на Redis

Безплатно

Оценки и рецензии за Redis

G2: 4,5/5 (над 120 рецензии)

Capterra: 4. 8/5 (над 60 рецензии)

2. MarkLogic

чрез MarkLogic

Тази алтернатива на MongoDB свързва и управлява данни и метаданни и ви помага да интерпретирате тяхното значение, като ви предоставя полезна информация. Тя използва гъвкави принципи, за да ускори интеграцията на данни и опрости архитектурата ви, така че вашите разработчици да работят с една единствена услуга за данни.

Еластичната мултимоделна база данни на MarkLogic ви позволява да управлявате различни видове данни – например документи, ключ-стойност, релационни, времеви редове или геопространствени типове – от множество бази данни.

Най-добрите функции на MarkLogic

Използвайте безкодовия метаданни двигател MarkLogic, за да дадете контекст на данните на вашата компания.

Достъпвайте и управлявайте данните си бързо и мащабирайте според нуждите си.

Непрекъснато усъвършенствайте вашите модели на данни и стратегии за класификация с инструменти за анализ и преглед.

Осигурете сигурността на данните си с усъвършенствани функции за сигурност на правителствено ниво, включително усъвършенствано криптиране и контрол на достъпа въз основа на роли.

Ограничения на MarkLogic

Потребителският интерфейс би могъл да бъде подобрен, за да стане по-интерактивен.

Някои потребители биха искали повече гъвкавост в начина, по който данните се организират и преглеждат.

Цени на MarkLogic

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за MarkLogic

G2: 4. 2/5 (30+ отзива)

Capterra: 5/5 (2 рецензии)

3. Cassandra

чрез Cassandra

Apache Cassandra е отворена, NoSQL, разпределена база данни, която обработва големи обеми данни и предлага отлична устойчивост на грешки. Ниската латентност, високата наличност и линейната мащабируемост я правят една от най-добрите алтернативи на MongoDB.

Системата с толерантност към грешки репликира данните в няколко центъра за данни, като ги предпазва от прекъсвания и елиминира прекъсванията. И тъй като всеки възел в репликационния клъстер работи индивидуално, пречките също стават нещо от миналото. ?

Най-добрите функции на Cassandra

Бързо и лесно внедрете Cassandra на няколко сървъра

Получете бърз достъп до данните си с вградено кеширане

Възползвайте се от гъвкавия дизайн на схемата, за да персонализирате системата в съответствие с развитието на вашите приложения.

Изберете между асинхронно и синхронно репликиране за вашите актуализации.

Ограничения на Cassandra

Cassandra не предлага всички обичайни функции на SQL базата данни.

Тъй като се обработват толкова много данни, скоростта на транзакциите и управлението на паметта понякога се влияят.

Цени на Cassandra

Безплатно

Оценки и рецензии за Cassandra

G2: 4. 1/5 (30+ отзива)

Capterra: 4. 2/5 (30+ отзива)

4. Firestore

чрез Firestore

Firestore е напълно управлявана NoSQL база данни с документи. Тя предлага синхронизация в реално време и офлайн режим, което я прави идеална за разработване на уеб или мобилни приложения в реално време.

Двигателят за заявки ви помага да изпълнявате ACID транзакции (транзакции с атомарност, последователност, изолация и трайност) спрямо вашите данни, което ви дава голяма гъвкавост при структурирането на тези данни.

Най-добрите функции на Firestore

Персонализирайте правилата за валидиране на данни и сигурността, за да отговарят на нуждите на вашия бизнес.

Лесно мащабирайте безсервърната база данни с разрастването на вашия бизнес

Ако сте нов клиент, ще получите безплатни кредити на стойност 300 долара, които можете да използвате.

Интегрирайте с други инструменти като Firebase, Cloud Functions и BigQuery.

Ограничения на Firestore

Някои потребители съобщават, че промените в данните не винаги се отразяват незабавно.

Тази алтернатива на MongoDB работи на базата на система за плащане при ползване, която е доста сложна и може да се окаже скъпа, ако не я следите внимателно.

Цени на Firestore

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Firestore

G2: 4. 2/5 (80+ отзива)

Capterra: 4. 6/5 (10 отзива)

5. RethinkDB

чрез RethinkDB

Тази алтернатива на MongoDB е база данни с отворен код, която дава приоритет на създаването на приложения в реално време. Най-модерният й механизъм за съхранение, разпределената архитектура и оптимизираният буфер кеш я правят база данни с висока производителност.

Възползвайте се от вторичното индексиране на RethinkDB, за да извличате бързо данни. Изпълнявайте агрегационни функции върху огромни масиви от данни на множество сървъри. И лесно мащабирайте до множество машини, докато бизнесът ви расте.

Въпреки че компанията, която стартира RethinkDB, прекрати дейността си през 2016 г., софтуерът вече е част от Linux Foundation и се разработва от общността. ?

Най-добрите функции на RethinkDB

Започнете бързо с интуитивната и лесна за използване платформа

Получавайте незабавни актуализации при всяка промяна в данните, тъй като те се изпращат към приложенията в реално време.

Запитвайте JSON документи, използвайки езици за запитване по ваш избор, включително Java, Python и Ruby.

Използвайте уеб-базираната конзола за администрация, за да наблюдавате и управлявате системата за бази данни.

Ограничения на RethinkDB

Тъй като вече не се управлява от бизнес, RethinkDB не получава редовни ъпгрейди и актуализации.

Няма много скорошни рецензии, което затруднява преценката на текущата ефективност на системата.

Цени на RethinkDB

Безплатно

Рейтинги и отзиви за RethinkDB

G2: 4. 3/5 (15+ отзива)

Capterra: Все още няма отзиви

6. PostGreSQL

чрез PostGreSQL

PostGreSQL е утвърдена релационна база данни. Разработката й започва в Университета на Калифорния, Бъркли, през 1986 г. като част от проекта POSTGRES, а платформата вече е безплатна и с отворен код.

Създадена за разработчици и администратори на данни, тази алтернатива на MongoDB помага за управлението на структурирани и полуструктурирани данни в среда, устойчива на грешки. Тя се интегрира с няколко ETL (извличане, трансформиране, зареждане) инструмента, като Panoply, Switch и Blendo, за прехвърляне на данни към и от системата PostGreSQL.

Най-добрите функции на PostGreSQL

Използвайте широката гама от SQL функции за транзакции, заявки и ACID съвместимост ✅

Лесно създавайте разширения, за да адаптирате базата данни към вашите нужди.

Бъдете сигурни, че целостта на данните винаги се поддържа чрез тригери, ограничения и външни ключове.

Използвайте PostGreSQL на повечето основни операционни системи, включително Microsoft Windows, Linux, OpenBSD и MacOS.

Ограничения на PostGreSQL

Инсталирането и конфигурирането на системата PostGreSQL е доста сложно, така че най-вероятно ще ви трябват някои експертни умения.

Поради различните им структури, не е лесно да се мигрира от NoSQL база данни към PostgreSQL.

Цени на PostGreSQL

Безплатно

Оценки и рецензии за PostGreSQL

G2: 4. 4/5 (над 600 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 400 рецензии)

7. DynamoDB

чрез DynamoDB

Amazon DynamoDB е напълно управлявана, без сървър, нерелационна база данни, която осигурява висока производителност и скорост. Вашите данни са винаги защитени, защото са криптирани, независимо дали са в покой или в движение, и се архивират непрекъснато, така че лесно могат да бъдат възстановени, ако е необходимо.

Благодарение на отличната си способност за обработка на заявки и цената си, тази алтернатива на MongoDB е подходяща за мащабни, глобално разпределени приложения за данни. ?

Най-добрите функции на DynamoDB

Получете бърз достъп до данни с кеширане в паметта

Наблюдавайте трафика и аналитичните данни, за да извличате информация, която ще ви помогне да оптимизирате приложенията си.

Изберете между ценовите модели „Капацитет при поискване“ и „Осигурен капацитет“ и автоматично увеличавайте или намалявайте капацитета в зависимост от промените в нуждите на вашия бизнес.

Интегрирайте с други AWS инструменти, като Amazon Redshift или Amazon S3, както и Panoply.

Ограничения на DynamoDB

Ако не сте много запознати с използването на SQL, ще ви е необходимо доста време, за да се научите.

Тъй като това е продукт на AWS, трябва да сте на платформата AWS, за да го използвате.

Цени на DynamoDB

Свържете се с нас за цени или използвайте калкулатора за цени на AWS.

Оценки и рецензии за DynamoDB

G2: 4. 4/5 (580+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (19+ отзива)

8. ArangoDB

чрез ArangoDB

Тази алтернатива на MongoDB е отворен код, NoSQL, графова база данни. Гъвкавият модел на данни поддържа интеграция на данни между документи, графики и ключови стойности на един единствен двигател. Това означава, че можете да работите безпроблемно с различни типове данни, като намалите броя на технологиите за бази данни, които вашият бизнес трябва да управлява.

ArangoDB предлага висока достъпност и търсачка за пълнотекстово търсене за ефективно търсене на документи. Отличните функции за сигурност пазят данните ви в безопасност по всяко време. ?

Най-добрите функции на ArangoDB

Работете с унифицирания език за заявки, подобен на SQL, AQL, във всички интегрирани модели на данни.

Използвайте графичните възможности, за да анализирате и управлявате сложни, взаимосвързани данни от различни обекти.

Използвайте Docker , за да доставяте лесно Arango приложения на различни платформи

Извличайте информация от различни видове данни, за да добавите стойност към вашия бизнес.

Ограничения на ArangoDB

Ще трябва да научите езика AQL, но ако знаете SQL, това не би трябвало да отнеме много време.

Някои потребители смятат, че управлението на достъпа не е толкова детайлно, колкото биха искали.

Цени на ArangoDB

Изберете между пакет „On-Demand“ или предплатения пакет „Committed“, който предлага отстъпки.

Оценки и рецензии за ArangoDB

G2: 4. 6/5 (80+ отзива)

Capterra: 4/5 (1 рецензия)

9. OrientDB

чрез OrientDB

OrientDB е отворена, разпределена, графична база данни с функционалност, ориентирана към документи и обекти. Тя е идеална за моделиране на сложни взаимоотношения между различни типове данни, всичко на една платформа.

Сега поддържана от SAP, тази NoSQL алтернатива на MongoDB е високопроизводителна и лесно мащабируема опция.

Най-добрите функции на OrientDB

Използвайте SQL-подобни заявки за извличане и управление на данни

Предлагайте разширени функции за търсене, използвайки възможностите за пълнотекстово търсене на OrientDB.

Гарантирайте целостта на данните с ACID транзакции

Лесно мащабирайте базата си данни с нарастването на трафика и наборите от данни ?

Ограничения на OrientDB

Може да отнеме известно време, докато се запознаете с неговия True Graph двигател.

Някои потребители са имали проблеми със съвместимостта с други инструменти.

Цени на OrientDB

Безплатно

Оценки и рецензии за OrientDB

G2: 3,9/5 (над 50 рецензии)

Capterra: Все още няма отзиви

10. CouchDB

чрез CouchDB

Apache CouchDB е проектиран да управлява бази данни от всякакъв размер, от малки до огромни. Протоколът Couch Replication Protocol позволява данните ви да се използват офлайн и да се прехвърлят лесно между глобално разпределени сървърни клъстери, уеб браузъри и мобилни телефони. ?

Осигуряваща надеждност и висока производителност, тази ориентирана към документи алтернатива на MongoDB поддържа сигурно съхранение на данни и бързо и ефективно извличане на данни. Тя използва JSON формат на данни и HTTP протокол, което гарантира съвместимост с друг софтуер, който също ги използва.

Най-добрите функции на CouchDB

Лесно боравете с големи обеми от слабо структурирани данни

Съхранявайте данните си на собствени сървъри или при избрани от вас доставчици на облачни услуги, за да имате достъп до тях отвсякъде.

Спестете трафик и синхронизирайте ефективно данните си, като прехвърляте само промените, направени след последната репликация.

Бъдете спокойни, знаейки, че сесиите и удостоверяването винаги осигуряват максимална сигурност на вашите данни.

Ограничения на CouchDB

Някои потребители смятат, че потребителският интерфейс не е достатъчно удобен или интуитивен.

Не можете да направите пълно търсене, което може да бъде разочароващо.

Цени на CouchDB

Безплатно

Оценки и рецензии за CouchDB

G2: 3,9/5 (над 60 рецензии)

Capterra: 4/5 (3 рецензии)

Въпреки че са от решаващо значение, разработката на приложения и съхранението на данни не са единствените елементи на разработката на софтуер. Нужен ви е и отличен софтуер за управление на проекти – за предпочитане безплатен – за да планирате и управлявате целия си проект.

Което ни води до ClickUp.

Повишете производителността, като оптимизирате задачите по разработката на софтуер и използвате адаптивните изгледи на ClickUp за организиране и наблюдение на всички видове работа.

ClickUp не е пряка алтернатива на MongoDB – вместо това се грижи за всичко останало. ClickUp е платформа за продуктивност от типа „всичко на едно място“ с изключителни функции за управление на проекти. Идеална за управление на софтуерни екипи, тя оптимизира гъвкавите работни процеси и подобрява сътрудничеството във всички области.

Започнете на пълни обороти с Пълното ръководство за шаблони за разработка на софтуер на ClickUp. То ви води през всеки аспект от процеса на разработка на софтуер, от създаването на пътна карта до проследяване и управление на бъгове. ?️

Създавайте задачи автоматично, след което ги проследявайте и управлявайте, като използвате няколко различни формата по ваш избор, включително изгледи Gantt, Board или List. Поддържайте екипа си в правилната посока с визуална пътна карта, която ясно показва приоритетите и зависимостите, и напомняйте на всички за крайните срокове с автоматизирани известия.

Инструментите за писане с изкуствен интелект ускоряват създаването на всякакъв вид документи, като проектни резюмета, графици или имейли до вашия екип. Те също така обобщават бележките от срещи, автоматично идентифицират задачите за действие и ви помагат да генерирате имена за софтуерните функции, които създавате. ?

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Тъй като има толкова много функции, за новите потребители може да е необходимо известно време, за да се научат да ги използват.

Мобилното приложение все още не е на нивото на версията за настолни компютри.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 долара на месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпен за всички платени планове за 5 долара на работно място.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9100 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 3900 отзива)

Намерете идеалната комбинация от база данни и управление на проекти

Успешното управление на софтуерен проект изисква комбинация от изключителни умения за управление на проекти, силна поддръжка на бази данни и стоманени нерви. Изберете базата данни от редица алтернативи на MongoDB – или използвайте самата MongoDB. Но дори не си помисляйте да управлявате проекта си, без да добавите ClickUp към софтуерния си микс. ?

ClickUp е универсален инструмент за продуктивност, който оптимизира всяка част от вашия проект, от мозъчна атака и планиране до изпълнение, мониторинг и успешно завършване. ?

Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес и се възползвайте от цялата необходима подкрепа, за да постигнете лесно целите си в областта на софтуерното разработване.