10 най-добри алтернативи на Linktree за създатели на съдържание през 2025 г.

Споделянето на множество линкове в социалните медии може да бъде трудна задача. Може да бъде разочароващо да споделяте списък с линкове в една публикация, което създава хаос в профила ви в Instagram или Twitter. Тук на помощ идват инструментите за управление на линкове.

Инструментите за управление на линкове ви помагат да консолидирате вашия дигитален отпечатък и да привлечете трафик към вашето налично съдържание, всичко това чрез един умен, единствен линк. Безспорно, Linktree е един от най-популярните инструменти за управление на линкове.

Въпреки че Linktree промени изцяло управлението на социалните медии, той не е единственият играч в тази сфера. Няколко алтернативи на Linktree може да отговорят по-добре на вашите уникални нужди или да предложат нов подход към управлението на линкове.

Съставихме списък с десетте най-добри алтернативи на Linktree за създателите на съдържание през 2024 г. Но преди това,

Какво трябва да търсите в една алтернатива на Linktree?

Освен събирането на няколко линка в един, има няколко ключови функции, които трябва да търсите:

Интуитивен интерфейс: Инструментът трябва да предлага прост и интуитивен интерфейс за лесно управление на връзките. Всеки трябва да може да започне да го използва в рамките на няколко минути. Персонализиране: Възможността да персонализирате страницата си с връзки според естетиката на вашата марка може значително да подобри вашето присъствие в интернет. Анализи: Уверете се, че избраният от вас инструмент предоставя информация за кликванията и поведението на аудиторията. Това ще ви помогне да разберете по-добре настроенията на аудиторията си и съдържанието, от което се нуждае. Цени (безплатни срещу платени): Плащането за инструменти за управление на връзки може да е по избор. Но тъй като безплатните планове предлагат много основни функции, уверете се, че платените планове предлагат добавена стойност с функции, за които си струва да платите.

10-те най-добри алтернативи на Linktree, които да използвате през 2024 г.

Ние сме подбрали 10-те най-добри алтернативи на Linktree въз основа на актуалните тенденции и предпочитания. Тези инструменти се отличават с полезност, лекота на употреба и иновативни функции, като предоставят на създателите на съдържание нови начини да насочват аудиторията си към своето дигитално съдържание.

1. Taplink

Taplink, една от най-добрите алтернативи на Linktree, отговаря на нуждите както на физически лица, така и на фирми. Тя ви позволява да създавате целеви страници с множество връзки с изчистен и лесен за ползване интерфейс.

С Taplink можете да добавите персонализирани фонове и бутони, за да подобрите външния вид на страницата си. Инструментът предлага и разширени аналитични функции за проследяване на кликовете върху линковете, местоположенията и устройствата, използвани от вашата аудитория.

Най-добрите функции на Taplink

Удобен интерфейс: Добавяйте и управлявайте множество връзки към началната си страница с минимални усилия

Персонализиране: Персонализирайте страницата си, за да я съобразите с естетиката на вашата марка, с функции като персонализирани фонове и бутони

Разширени анализи: Получете ценна информация за поведението на аудиторията си с разширените анализи на Taplink, които проследяват кликовете върху линкове, географското местоположение и използваните устройства.

Достъпни цени: Изберете от няколко ценови плана, които отговарят на различни нужди, като предлагат достъпно решение без компромиси с функциите

Ограничения на Taplink

Ограничена безплатна версия: Въпреки че Taplink предлага безплатна версия, тя има ограничени функции, което може да бъде ограничение за потребители, които не са готови да преминат към платен план.

Липса на интеграция с някои платформи: Потребителите са съобщили, че Taplink не се интегрира с популярни платформи, което може да повлияе на безпроблемната дигитална активност.

Ограничен брой дизайнерски шаблони: Въпреки че предлага опции за персонализиране, приложението предоставя ограничен брой дизайнерски шаблони. Потребителите, които търсят голямо разнообразие от дизайни, може да сметнат това за ограничение.

Забавена поддръжка на клиенти: Някои потребители са изразили мнение, че времето за отговор от поддръжката на клиенти на Taplink понякога може да бъде по-бавно от очакваното.

Цени на Taplink

Безплатен план: 0 $ на месец, ограничени функции

Разширен план: 2 долара на месец, отключва премиум функции

Професионален план: 4 долара на месец, включва всички функции, включително приоритетна поддръжка

Оценки и рецензии за Taplink

Capterra: 4. 8/5 (290+ отзива)

G2: Недостатъчно отзиви в G2

2. Shor

Shor е популярен инструмент за създаване на целеви страници с множество линкове, който предлага редица функции за създателите на съдържание.

С Shor можете да създавате едностранични микросайтове с персонализирани CSS и HTML, което ви позволява да персонализирате напълно страницата си. Инструментът предоставя и подробни анализи, които ви помагат да проследявате активността на аудиторията си.

Най-добрите функции на Shor

Създаване на микросайт: Създайте едностранични микросайтове с персонализирани CSS и HTML, предлагащи широки възможности за персонализация

Вградени линкове: Вградете линкове директно в биографията си в Instagram или други социални медийни платформи. Това улеснява достъпа на аудиторията ви до вашето съдържание.

Подробни анализи: Получете ценна информация за активността на аудиторията си с подробните анализи на Shor, включително процент на кликвания и данни за ангажираността.

QR кодове: Shor предлага QR кодове за всеки линк, което улеснява аудиторията ви да получи достъп до вашето съдържание офлайн

Ограничения на Shor

Ограничени възможности за персонализиране в безплатната версия: Безплатната версия на Shor предлага ограничени възможности за персонализиране, което може да бъде недостатък за потребители, които търсят по-широки възможности за персонализиране.

Липса на сътрудничество в екип: Shor не предлага функции за сътрудничество в екип, което може да бъде ограничение за компании с много създатели на съдържание

По-високи ценови планове: Ценовите планове на Shor могат да бъдат по-високи от тези на други инструменти за управление на линкове, което ги прави по-малко достъпни за някои потребители.

Ниски цени

Безплатен план: 0 $ на месец, ограничени функции

План Rocket: 12 долара на месец, отключва премиум функции

Професионален план: 24 долара на месец, включва всички функции и приоритетна поддръжка

Агенционен план: 82 долара на месец, включва Google Analytics

Кратко оценки и рецензии

Capterra: 4,5/5 (над 20 отзива)

G2: 3. 9/5 (10+ отзива)

3. Pallyy

Pallyy е друга отлична алтернатива на Linktree, която е предназначена предимно за планиране на социалните медии, но предлага и мощни функции за управление на връзки.

Pallyy ви позволява да проектирате персонализирана начална страница с множество връзки за вашата биография в Instagram или други социални медийни платформи. То ви позволява също да създадете план за комуникация в социалните медии, график и да публикувате съдържание директно от платформата, което го прави всеобхватно средство за създателите на съдържание.

Най-добрите функции на Pallyy

Планиране на социалните медии: Планирайте и публикувайте съдържание директно от платформата, спестявайки време и улеснявайки Планирайте и публикувайте съдържание директно от платформата, спестявайки време и улеснявайки управлението на социалните медии

Подробни анализи: Pallyy предоставя подробна информация за ефективността на вашите линкове, включително процент на кликвания и показатели за ангажираност, което ви позволява да разберете и оптимизирате стратегията си за съдържание

Анализ на конкурентите: Pallyy предлага уникална функция за анализ на конкурентите, която ви позволява да следите стратегията и представянето на конкурентите си

Ограничения на Pallyy

Няма безплатен план: Pallyy не предлага безплатен план. Това може да бъде ограничение за потребители, които не желаят да инвестират в платен план.

Ограничена интеграция: Pallyy има ограничена интеграция с други популярни платформи, което може да повлияе на вашия Pallyy има ограничена интеграция с други популярни платформи, което може да повлияе на вашия работен процес в социалните медии

Сложен интерфейс: Някои потребители са подчертали, че интерфейсът на Pallyy може да бъде сложен за навигация за начинаещи

Цени на Pallyy

Безплатен план: 0 $ на месец, основни функции

Премиум план: 18 долара на месец, разширени функции като персонализиран домейн, платформа за управление на социални медии

Оценки и рецензии за Pallyy

Capterra: 4,5/5 (над 60 рецензии)

G2: Не е включен в списъка

4. Campsite. bio

Campsite.bio е уникален и визуално привлекателен инструмент за управление на линкове, който ви позволява да създадете персонализирана начална страница с колекция от вашите линкове. Той е снабден с различни опции за персонализиране, което ви позволява да съгласувате страницата си с линкове с идентичността на вашата марка.

От уникална връзка в биографията на вашия Instagram профил до централизиран център за цялото ви онлайн съдържание, Campsite.bio предлага функции за управление на съдържанието, които го правят една от най-достойните алтернативи на Linktree.

Най-добрите функции на Campsite.bio

Неограничен брой линкове: Добавете толкова линкове, колкото ви е необходимо, на началната си страница. Тази функция ви позволява да споделяте цялото си съдържание без никакви ограничения.

Интеграция със социалните медии: Интегрирайте се с различните си платформи за социални медии, което ви позволява да споделяте съдържанието си безпроблемно в различни канали

Подробни анализи: Получавайте изчерпателни анализи, които ви дават информация за кликовете върху вашите линкове и поведението на аудиторията

Ограничения на Campsite.bio

Ограничена безплатна версия: Campsite.bio предлага безплатна версия с ограничени функции и опции за персонализиране. Потребителите, които искат да се възползват от пълния потенциал на този инструмент, трябва да изберат платен план.

Липса на възможност за екипна работа: За разлика от други инструменти, Campsite.bio не предлага функции за екипна работа, което може да бъде недостатък за по-големи организации с много създатели на съдържание.

Цени на Campsite.bio

Безплатен план: 0 $

Професионален план: 7 долара на месец

План Pro+: 24 долара на месец

Campsite. биографични оценки и рецензии

Не е включен в G2 и Capterra

5. Tap. bio

Динамична алтернатива на Linktree, която позволява на създателите на съдържание да използват пълноценно биографията си в Instagram. Инструментът за биография ви позволява да превърнете биографията си в Instagram в поредица от истории, в които можете да споделяте множество връзки.

Tap. bio се отличава със своята система на карти, която ви позволява да създавате отделни карти за различни видове съдържание, всяка с собствен набор от връзки. Страницата, създадена в този инструмент, е карта. Множеството страници приличат на Instagram Stories.

Най-добрите функции на Tap. bio

Система на базата на карти: Организирайте вашите линкове в различни категории, като предоставите на вашата аудитория по-структурирано и удобно за ползване преживяване

Персонализиране: Съобразете страницата си с линкове с естетиката на вашата марка.

Интеграция с Instagram Stories: Свържете се директно с всяка история от биографията си чрез интеграция с Instagram Stories.

Ограничения на Tap. bio

Ограничена безплатна версия: Безплатната версия е ограничена. Необходим е платен план, за да се възползвате от всички предимства на инструмента.

Без поддръжка на QR кодове: Липсата на поддръжка на QR кодове ограничава достъпа на аудиторията ви до вашето съдържание

Цени на Tap. bio

Основен план: 0 $ на месец

Сребърен план: 5 долара на месец

Златен план: 12 долара на месец, предлага всички функции и приоритетна поддръжка

Tap. bio рейтинги и рецензии

Не е включен в G2 и Capterra

6. Linkin. bio от Later. com

Linkin. bio от Later. com е друга ефективна алтернатива на Linktree, която превръща вашата биография в Instagram в кликаема, изпращаема и напълно оптимизирана начална страница.

Linkin. bio е известен с интеграцията си с електронната търговия, която позволява на бизнеса да свърже своите Instagram публикации директно с продукти или страници на своя уебсайт.

Тази платформа е отлично средство за бизнеса, който иска да привлече повече трафик и продажби от страницата си в Instagram.

Освен Linkin. bio, Later. com разполага и с няколко AI инструмента за управление на социалните медии, като генератор на хаштагове, генератор на надписи и др., които помагат на създателите да пишат бързо с помощта на AI.

Най-добрите функции на Linkin. bio by Later. com

Интеграция с електронна търговия: Свържете публикациите си в Instagram с продукти или страници на уебсайта си – предоставете на аудиторията си безпроблемно пазаруване

Галерии за пазаруване: Създавайте галерии за пазаруване, които позволяват на бизнеса да показва своите продукти и услуги по привлекателен и красив начин

Анализи: Получете ценна информация за поведението на аудиторията си и проследявайте кликовете върху линковете с подробните анализи на Linkin. bio.

Ограничения на Linkin. bio by Later. com

Няма безплатна версия: За разлика от другите алтернативи в този списък, Linkin. bio не предлага безплатна версия. Това може да бъде ограничение за бизнеса с ограничен бюджет.

По-високи ценови планове: Ценовите планове на Linkin.bio са по-високи от тези на други инструменти за управление на линкове, което може да възпрепятства малките предприятия да го използват.

Цени на Linkin. bio by Later. com

Стартови план: 25 долара на месец, основни функции

План за растеж: 45 долара на месец, допълнителни функции като планиране на линкове и опции за персонализиране

Разширен план: 80 долара на месец, премиум функции като галерии за пазаруване и анализи

Later. com оценки и рецензии

Capterra: 4,5/5 (370+ отзива)

G2: 4. 5/5 (над 300 отзива)

7. Lnk. bio

Lnk. bio е всеобхватно средство за биографични връзки, разработено с основната цел да максимизира потенциала на вашата биография в Instagram.

Създайте персонализирана микро-целева страница с множество връзки, за да гарантирате, че вашата аудитория има лесен достъп до цялото ви важно съдържание.

С лесния си за използване интерфейс и широките възможности за персонализиране, Lnk. bio е отличен избор за частни лица, влиятелни личности и фирми.

Най-добрите функции на Lnk. bio

Персонализирана микро-целева страница: Създайте персонализирана микро-целева страница с множество връзки, което ще улесни аудиторията ви да получи достъп до вашето съдържание

Планиране на линкове: Планирайте появата и изчезването на вашите линкове в определени моменти с функцията за планиране на линкове на Lnk. bio. Това е особено полезно за промоции или събития, които са чувствителни към времето.

Персонализирани URL адреси: Персонализирайте URL адреса на страницата си с връзки, за да съответства на вашата марка или съдържание, което ще улесни аудиторията ви да го запомни и да има достъп до него.

Не се изисква акаунт: За разлика от другите инструменти в този списък, Lnk. bio не изисква създаване на акаунт. Можете просто да влезете с вашите данни за Instagram и да започнете.

Еднократно плащане: Освен абонаментните планове, Lnk. bio предлага и опция за еднократно плащане за избрани планове

Ограничения на Lnk. bio

Ограничена безплатна версия: Lnk. bio предлага безплатна версия, с която можете да добавите линк в биографията си, но опциите за персонализиране и функциите са ограничени. Потребителите, които искат по-голям контрол над страницата си с линкове, може да се наложи да изберат платен план.

Без анализи: Lnk. bio не предоставя никакви анализи или информация за кликовете върху вашите линкове или поведението на аудиторията, което може да бъде недостатък за създателите на съдържание, които искат да следят отблизо представянето си.

Цени на Lnk. bio

Безплатна версия: 0 долара

Мини месечен : 0,99 $ на месец

Mini – еднократно : 9,99 $ (еднократно плащане, без абонамент)

Уникално: 24,99 $ (еднократно плащане, без абонамент)

Lnk. биографични оценки и рецензии

Capterra: Не е налично

G2: Не е налично

8. Leadpages

Leadpages е надеждно решение за управление на линкове, което е много повече от алтернатива на Linktree. Това е пълноценен инструмент за създаване на уебсайтове, целеви страници, изскачащи прозорци и ленти с известия, който ви позволява да създадете цялостно онлайн присъствие.

С Leadpages можете да проектирате атрактивни и ангажиращи целеви страници, пълни с множество връзки, които насочват аудиторията ви към различни видове съдържание. Мощните му аналитични инструменти, възможности за интеграция и функции за електронна търговия го правят отличен избор за бизнеса от всякакъв мащаб.

Най-добрите функции на Leadpages

Комплексен уебсайт конструктор: Създайте комплексен уебсайт, заедно с целеви страници и други Създайте комплексен уебсайт, заедно с целеви страници и други маркетингови инструменти – всичко, от което се нуждаете, за да промотирате своя бизнес

Страници с множество връзки: Създайте страници с множество връзки за различни кампании или промоции, което улеснява организирането на съдържанието ви и проследяването на ефективността

Интеграция с електронна търговия: Превърнете целевите си страници в канал за продажби на вашите продукти или услуги

Подробни анализи: Получете ценна информация за поведението на аудиторията си чрез подробни анализи, включително процент на кликвания, процент на конверсии и др.

Ограничения на Leadpages

По-висока крива на обучение: Leadpages е по-сложен инструмент и потребителите може да се нуждаят от известно време, за да се запознаят с неговите функции и интерфейс.

Скъпи планове: Ценовите планове на Leadpages са по-високи от тези на другите инструменти за управление на линкове в този списък, което ги прави по-малко достъпни за малките предприятия или физическите лица.

Цени на Leadpages

Стандартен план: 49 долара на месец, основни функции и инструмент за създаване на целеви страници

Професионален план: 99 долара на месец, допълнителни функции като изскачащи прозорци, онлайн продажби и плащания

Разширен план: Това ви позволява да персонализирате плана и цените си и варира от бизнес до бизнес.

Оценки и рецензии за Leadpages

Capterra : 4. 6/5 (290+ отзива)

G2: 4. 3/5 (210+ отзива)

9. Milkshake. app

Milkshake. app е интуитивен инструмент за управление на линкове, който се отличава с простотата си – предназначен е главно за инфлуенсъри и блогъри в Instagram.

Като една от алтернативите на Linktree, платформата ви дава възможност да превърнете биографичната си връзка в Instagram в интерактивен уебсайт с всички важни връзки. Насочете последователите си към блога си, онлайн магазина, новата публикация или където и да искате да посетят.

Най-добрите функции на приложението Milkshake.

Създаване на интерактивен уебсайт: Създайте визуално привлекателен и интерактивен уебсайт с множество връзки, което ще улесни вашите последователи да имат достъп до цялото ви съдържание на едно място

Интерфейс с функция „плъзгане и пускане”: Бързо проектирайте своя уебсайт без никакви умения за кодиране или дизайн

Предварително проектирани шаблони: Създайте професионално изглеждащ уебсайт за нула време с лесни за използване шаблони

Интеграция с Instagram и Snapchat: Milkshake. app се интегрира безпроблемно с Instagram и Snapchat, което ви позволява да споделяте уебсайта си директно на тези платформи.

Ограничения на приложението Milkshake.

Ограничени възможности за персонализиране: Въпреки че Milkshake. app предлага различни предварително проектирани шаблони, потребителите имат ограничени възможности за персонализиране и не могат да създадат напълно персонализиран уебсайт.

Без анализи: платформата не предлага информация за кликовете върху вашите линкове или поведението на аудиторията

Цени на приложението Milkshake

Безплатно завинаги: Milkshake. app е безплатно завинаги за достъп до всички функции, но има карта с воден знак

Професионален план: Зависи от местоположението ви и ви помага да премахнете водения знак.

Оценки и рецензии за приложението Milkshake

Не е включен в G2 и Capterra

10. ShortStack

Превърнете линка в биографията си в Instagram в мощен инструмент за ангажиращи кампании, генериране на лийдове и по-задълбочено взаимодействие с аудиторията.

С помощта на своята всеобхватна платформа за дигитален маркетинг, фирмите могат да създават целеви страници, конкурси и подаръци. Изведете маркетинга си в социалните медии на ново ниво с помощта на надеждни анализи и безпроблемна интеграция на ShortStack.

Най-добрите функции на ShortStack

Цялостна платформа за дигитален маркетинг: Създавайте целеви страници, конкурси и инструменти за генериране на лийдове за минути

Разширени анализи: Получете ценна информация за поведението на аудиторията си, включително процент на кликвания и конверсии

Интеграция с електронна търговия: Превърнете страниците си с линкове в канал за продажби на вашите продукти или услуги

Ограничения на ShortStack

Стръмна крива на обучение: Подобно на Leadpages, ShortStack има по-стръмна крива на обучение и потребителите може да се нуждаят от време, за да се запознаят с всичките му функции.

Скъпи планове: Ценовите планове на ShortStack са по-високи, което ги прави по-малко достъпни за малките предприятия или физическите лица

Цени на ShortStack

Бизнес план: 99 долара на месец

Професионален план: 249 долара на месец

Оценки и рецензии за ShortStack

Capterra : 4. 4/5 (130+ отзива)

G2: 4,5/5 (над 80 отзива)

Докато инструменти като Linktree, Leadpages и ShortStack доминират в областта на управлението на линкове, съществуват и други, също толкова мощни инструменти за управление на съдържание. Един от тях е ClickUp – комплексна платформа за управление на проекти, предлагаща различни функции за планиране и график на съдържанието.

ClickUp

ClickUp е мощен инструмент „всичко в едно“, създаден да помага на екипите да планират, организират и изпълняват работата си. Той се отличава с впечатляващия си набор от функции и интеграции, което го прави универсално решение за управление на всякакъв вид съдържание.

Най-добрите функции на ClickUp

1. ClickUp AI

Използвайте ClickUp AI, за да пишете по-бързо, да обобщавате и да полирате текста, да генерирате отговори на директни съобщения и др.

Напишете надписи, биографии и друго съдържание за социалните медии за минути с ClickUp AI. Тази удобна функция ви позволява да създадете привлекателни текстове, които резонират с вашата аудитория, като помагат да увеличите ангажираността и обхвата на вашите публикации.

2. ClickUp Docs

Използвайте ClickUp Docs, за да управлявате важни документи и да насърчавате сътрудничеството в екипа

Използвайте Doc view в ClickUp, за да създавате неограничен брой документи, уикита и бази от знания. ClickUp Docs ви позволява също да си сътрудничите в реално време и да споделяте документи публично, без да се налага да влизате в профила си! Това може да ви е от полза, когато споделяте дълги текстове с вашите последователи.

3. Календар

Използвайте календарния изглед, за да следите крайните срокове, активирайте напомняния, за да не пропускате крайни срокове, и управлявайте проектите си лесно с ClickUp

Календарният изглед е основна функция за планиране на съдържанието, която ви позволява да визуализирате графика си и да го коригирате бързо. Получете хронологичен преглед на планираното съдържание, което ви помага да гарантирате последователно публикуване и навременна доставка.

4. Шаблони на ClickUp:

Планирайте, преглеждайте и управлявайте календара си със съдържание с този шаблон

ClickUp предлага разнообразие от шаблони за календар с съдържание, които да оптимизират процеса на създаване и организиране на съдържанието ви. Тези предварително създадени структури могат да бъдат персонализирани, за да отговарят на вашите специфични нужди, и значително да намалят времето, прекарано в създаването на нови проекти или задачи.

Ограничения на ClickUp

Крива на обучение: Предвид богатите си функции, ClickUp може да отнеме известно време, докато го овладеете. Веднъж обаче, след като се научите да го използвате, той се превръща в безценен инструмент за управление на съдържание.

Цени на ClickUp

Безплатен план: 0 $ на месец

Неограничен план: 7 долара на месец за потребител

Бизнес план: 12 долара на потребител на месец

Оценки и рецензии за ClickUp

Capterra : 4,7/5 (над 3800 отзива)

G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Създавайте, промотирайте и ангажирайте с подходящия инструмент за управление на линкове

Удобен за ползване и персонализируем инструмент за управление на линкове е от съществено значение за повишаване на вашето онлайн присъствие. Макар Linktree да е предпочитаният избор за мнозина, разгледайте и други опции и намерете тази, която най-добре отговаря на вашите нужди.

Независимо дали ще изберете инструмент с прост интерфейс като Milkshake. app или комплексна платформа като ClickUp, уверете се, че той е в съответствие с вашата стратегия за съдържание и ви помага да постигнете целите си.

С подходящия инструмент за управление на линкове можете да максимизирате потенциала на биографията си в Instagram и да привлечете повече трафик към съдържанието си.

