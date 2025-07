10 phần mềm lập lịch sản xuất tốt nhất năm 2025 (miễn phí & trả phí)

Bạn có cảm thấy đau đầu khi cố gắng lập lịch trình cho các quy trình sản xuất? Nếu vậy, bạn không đơn độc. Lập kế hoạch và lập lịch trình sản xuất có thể là một thách thức, đặc biệt là trong bối cảnh kinh doanh cạnh tranh và nhịp độ nhanh ngày nay.

May mắn thay, phần mềm lập lịch sản xuất có thể giúp cuộc sống của bạn dễ dàng hơn. Phần mềm lập lịch sản xuất phù hợp có thể cải thiện hoạt động, tăng năng suất và tối đa hóa việc sử dụng tài nguyên.

Chúng tôi sẽ giới thiệu 10 phần mềm lập lịch sản xuất tốt nhất. Chúng tôi sẽ nêu ra những điểm mạnh và điểm yếu của từng phần mềm, đồng thời đề cập đến các tùy chọn giá cả và xếp hạng.

Vào cuối bài viết này, bạn sẽ có ý tưởng rõ ràng hơn về phần mềm nào nên sử dụng để cải tiến quy trình lập kế hoạch sản xuất!

Bạn nên tìm kiếm điều gì trong phần mềm lập lịch sản xuất?

Khi tìm kiếm phần mềm lập lịch sản xuất lý tưởng, có rất nhiều yếu tố quan trọng cần xem xét.

Đầu tiên, bạn sẽ muốn xem xét chức năng. Tìm kiếm phần mềm cung cấp các tính năng toàn diện như lập lịch thời gian thực, lập kế hoạch sức chứa, phân bổ tài nguyên và khả năng xử lý các hạn chế tài nguyên phức tạp. ?️

Khả năng mở rộng là một khía cạnh quan trọng khác. Bạn muốn có phần mềm có thể phát triển và thích ứng cùng với doanh nghiệp của bạn. Khả năng tích hợp với các hệ thống khác như hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) hoặc quản lý quan hệ khách hàng (CRM) là điều bắt buộc.

Đừng bỏ qua tính thân thiện với người dùng! Nếu phần mềm yêu cầu một tháng đào tạo, có lẽ đó không phải là phần mềm phù hợp với bạn — bạn còn công việc phải làm! Ngoài ra, hãy kiểm tra khả năng báo cáo và phân tích của phần mềm. Đây có thể là vũ khí bí mật của bạn để tối ưu hóa hiệu quả sản xuất. ?

Cuối cùng, bạn sẽ muốn xem xét các yếu tố như hỗ trợ khách hàng và mô hình giá cả để đảm bảo giải pháp phần mềm đáp ứng nhu cầu riêng của bạn đối với lịch trình sản xuất.

10 phần mềm lập lịch sản xuất tốt nhất để sử dụng

Giờ đây, khi bạn đã hiểu rõ hơn về những gì cần tìm kiếm trong phần mềm lập kế hoạch sản xuất, hãy cùng xem xét kỹ hơn 10 lựa chọn tốt nhất để cân nhắc lựa chọn.

Quản lý tất cả dòng thời gian và các giai đoạn sản xuất của bạn ở một nơi với ClickUp Xem dạng danh sách

Nếu bạn mệt mỏi với việc quản lý lịch trình sản xuất phức tạp, ClickUp là giải pháp tối ưu cho bạn. ClickUp là phần mềm lập lịch sản xuất hàng đầu được thiết kế để cách mạng hóa quy trình làm việc của bạn. Nền tảng tất cả trong một của chúng tôi kết hợp liền mạch các chức năng của trợ lý cá nhân, quản lý dự án và người chấm công, tất cả được gói gọn trong một giao diện tiện lợi. ?

ClickUp giúp bạn nói lời tạm biệt với những rủi ro trong lập kế hoạch sản xuất và lấy lại quyền kiểm soát quá trình sản xuất. Giao diện thân thiện với người dùng của chúng tôi giúp đơn giản hóa việc tạo/lập và quản lý lịch trình, cho phép bạn phân công công việc, đặt thời hạn và theo dõi tiến độ với ít nỗ lực. Ngay cả những người ít am hiểu về công nghệ cũng sẽ thấy việc điều hướng và sử dụng các tính năng toàn diện của ClickUp thật dễ dàng.

Nền tảng của chúng tôi cũng có một bộ tính năng nâng cao như Chế độ xem Gantt ClickUp, quản lý tài nguyên và cộng tác thời gian thực. Hình dung dòng thời gian sản xuất của bạn một cách dễ dàng, tối ưu hóa phân bổ tài nguyên và thúc đẩy sự hợp tác nhịp nhàng trong một nền tảng thống nhất. Nói lời tạm biệt với các bảng tính cồng kềnh và tận hưởng hiệu quả được tối ưu hóa của ClickUp.

Các tính năng tốt nhất của ClickUp

Sử dụng các mẫu lịch trình sản xuất và tính năng kéo và thả để lên lịch toàn bộ quy trình sản xuất của bạn

Tích hợp dữ liệu từ các nền tảng theo dõi thời gian, quản lý tài nguyên và giao tiếp của bên thứ ba

Theo dõi nguyên liệu thô và việc mua sắm các vật liệu khác để bạn có thể lập kế hoạch phù hợp cho các đơn đặt hàng sản xuất sắp tới

Chế độ xem biểu đồ Gantt, Agile, Kanban và ClickUp Calendar được hỗ trợ, cho phép bạn chọn phương pháp phù hợp nhất với hoạt động sản xuất của mình ?️

Thêm công việc và tạo nhắc nhở ngay từ dây chuyền sản xuất qua ứng dụng di động, có sẵn cho cả iOS và Android ?

Giới hạn của ClickUp

Tùy thuộc vào CRM mà bạn đang nhập tệp hàng loạt và khách hàng tiềm năng, một số định dạng có thể thay đổi khi đưa dữ liệu vào ClickUp

ClickUp có nhiều tính năng có thể tùy chỉnh, khiến sản phẩm trở nên quá phức tạp đối với những người không quen sử dụng phần mềm lập lịch sản xuất

Giá ClickUp

Miễn phí vĩnh viễn

Không giới hạn: 7 USD/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: 12 USD/tháng cho mỗi người dùng

Business Plus: 19 USD/tháng cho mỗi người dùng

Enterprise: Liên hệ để biết giá

Xếp hạng và đánh giá ClickUp

G2: 4.7/5 (8.200+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (3.700+ đánh giá)

2. MasterControl

qua MasterControl

Một trong những điểm mạnh chính của MasterControl là khả năng tự động hóa các quy trình lập lịch, giảm thời gian và nỗ lực cần thiết cho việc lập kế hoạch thủ công. Phần mềm lập kế hoạch sản xuất sử dụng các thuật toán tiên tiến và kỹ thuật tối ưu hóa để tạo ra lịch sản xuất tối ưu, giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động và tối đa hóa năng suất.

Nó cũng hỗ trợ tích hợp với các hệ thống khác như phần mềm hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) và hệ thống thực thi sản xuất (MES), cho phép trao đổi và đồng bộ hóa dữ liệu liền mạch trong toàn bộ hệ sinh thái sản xuất.

Với khả năng báo cáo và phân tích mạnh mẽ, MasterControl cho phép bạn theo dõi các chỉ số hiệu suất chính (KPI) và xác định các lĩnh vực cần cải thiện, giúp tối ưu hóa quy trình liên tục.

Các tính năng tốt nhất của MasterControl

Các công việc đào tạo được phát hành mỗi khi người dùng nhập một hành động khắc phục, giúp tối đa hóa hiệu quả bằng cách giữ an toàn cho xưởng sản xuất

Tự động hóa và quản lý sự kiện chất lượng, thiết kế sản phẩm và các tài liệu tuân thủ quan trọng

Kết nối tất cả các quy trình quản lý chất lượng nhà cung cấp, bao gồm yêu cầu hành động khắc phục của nhà cung cấp (SCAR), hành động khắc phục và phòng ngừa (CAPA), sai lệch và quản lý kiểm toán

Giới hạn của MasterControl

Phần mềm này có thể phù hợp nhất cho những người làm việc trong ngành khoa học đời sống hoặc y tế?

Người dùng báo cáo rằng nhiều tính năng không khả dụng nếu không có giấy phép đầy đủ

Giá cả của MasterControl

Liên hệ bộ phận bán hàng để biết giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về MasterControl

G2: 4.4/5 (140+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (230+ đánh giá)

3. Odoo

qua Odoo

Odoo là phần mềm lập lịch sản xuất đa năng và giàu tính năng, cung cấp một bộ công cụ toàn diện để quản lý hiệu quả các hoạt động sản xuất. Với thiết kế mô-đun và tính chất có thể tùy chỉnh, Odoo cho phép các công ty điều chỉnh phần mềm cho phù hợp với nhu cầu sản xuất cụ thể của mình.

Người dùng có thể dễ dàng theo dõi tiến độ của từng công việc, giám sát tình trạng sẵn có của tài nguyên và xác định các điểm nghẽn hoặc sự chậm trễ trong lịch trình sản xuất. Các tính năng cộng tác của Odoo cũng khuyến khích sự giao tiếp và phối hợp giữa các thành viên trong nhóm. Sự thống nhất và hiển thị tốt hơn trong quy trình và lịch trình sản xuất luôn là một lợi thế. ?

Các tính năng tốt nhất của Odoo

Dễ dàng tạo và theo dõi lịch trình sản xuất với chức năng kéo và thả

Khả năng xác định đơn đặt hàng công việc, phân bổ nguồn lực và đặt ưu tiên giúp cải thiện việc quản lý nguồn lực

Phần mềm quy trình sản xuất cho phép tích hợp các chức năng lập kế hoạch nhu cầu nguyên vật liệu (MRP), giúp quản lý hàng tồn kho và quy trình mua sắm diễn ra suôn sẻ

Giới hạn của Odoo

Các tính năng có thể được triển khai trước khi được gỡ lỗi hoàn toàn, ảnh hưởng đến trải nghiệm của người dùng

Một số người dùng cho biết họ mong muốn các chỉ số KPI về hiệu suất được cải thiện

Giá cả của Odoo

Một Ứng dụng : Miễn phí

Tiêu chuẩn: 31 đô la/tháng cho mỗi người dùng

Tùy chỉnh: 46,80 USD/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Odoo

G2: 4.2/5 (220+ đánh giá)

Capterra: 4.2/5 (700+ đánh giá)

4. NetSuite

qua NetSuite

NetSuite là phần mềm quản lý kinh doanh toàn diện dựa trên đám mây, cung cấp các tính năng lập lịch sản xuất mạnh mẽ. Với bộ ứng dụng tích hợp, NetSuite cung cấp giải pháp toàn diện để quản lý các hoạt động sản xuất.

Phần mềm này cho phép người dùng tạo và duy trì lịch trình sản xuất chi tiết trong khi xem xét các biến số như tính sẵn có của tài nguyên, thời gian thực hiện và mức độ ưu tiên của đơn đặt hàng. Giao diện kéo và thả của NetSuite giúp dễ dàng điều chỉnh lịch trình, phân bổ tài nguyên và theo dõi tiến độ của từng công việc trong thời gian thực.

Bạn cũng có thể hưởng lợi từ NetSuite nếu muốn có được những thông tin chi tiết quý giá về hiệu suất sản xuất của mình. Khả năng báo cáo và phân tích mạnh mẽ của nền tảng này có thể giúp bạn đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu.

Các tính năng tốt nhất của NetSuite

Ngoài các tính năng lập lịch sản xuất, phần mềm này còn cung cấp các công cụ quản lý hàng tồn kho, quản lý chuỗi cung ứng và báo cáo tài chính để lập kế hoạch sản xuất

Các tính năng phân tích tích hợp cho phép người dùng tích hợp các giải pháp sản xuất, thương mại điện tử, CRM và ERP của họ

Hiển thị hàng tồn kho theo thời gian thực cho phép người dùng quản lý các quy trình mua sắm trong khi tập trung vào lộ trình cần thiết cho nguyên liệu thô

Giới hạn của NetSuite

Có những dấu hiệu cho thấy dịch vụ khách hàng của NetSuite bị giới hạn

Sự phức tạp của các tùy chỉnh NetSuite có thể khiến sản phẩm khó sử dụng hơn

Giá cả của NetSuite

Liên hệ bộ phận bán hàng để biết giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về NetSuite

G2: 4/5 (2.500+ đánh giá)

Capterra: 4. 1/5 (1.300+ đánh giá)

5. MRPeasy

qua MRPeasy

MRPeasy là phần mềm lập lịch sản xuất cung cấp một loạt các tính năng được thiết kế đặc biệt cho các doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ. Với MRPeasy, bạn có thể lập kế hoạch và lên lịch các đơn đặt hàng sản xuất trong khi xem xét các yếu tố như tính sẵn có của nguồn lực, thời gian thực hiện và mức độ ưu tiên của đơn đặt hàng. Người dùng có thể dễ dàng theo dõi tiến độ của từng công việc. Không có cảm giác nào tuyệt vời hơn khi biết rằng các đơn đặt hàng sản xuất của bạn được hoàn thành đúng hạn!

MRPeasy cũng cung cấp khả năng hiển thị mức tồn kho, ngăn ngừa tình trạng hết hàng hoặc tồn kho quá nhiều — không còn kệ trống rỗng hoặc quá đầy! Ngoài ra, nền tảng này còn cung cấp các công cụ lập kế hoạch sản xuất để bạn có thể sử dụng cả thiết bị và nhân sự một cách hiệu quả nhất có thể.

Các tính năng tốt nhất của MRPeasy

Là giải pháp lập lịch một cửa, phần mềm này cải thiện hoạt động sản xuất bằng cách kết hợp lập lịch sản xuất với quản lý hàng tồn kho, mua sắm và quản lý khách hàng

Giao diện thân thiện với người dùng và điều hướng trực quan giúp người dùng của các công ty sản xuất quy mô nhỏ đến vừa dễ dàng tạo và quản lý lịch trình sản xuất

Nâng cao hiệu suất và tỷ lệ sử dụng thiết bị với khả năng báo cáo thời gian thực

Giới hạn của MRPeasy

Người dùng phụ thuộc vào nguyên liệu thô cho biết nền tảng này không đủ rộng để đáp ứng nhu cầu của họ

Hệ thống chi phí chưa được tích hợp

Giá cả của MRPeasy

Gói cơ bản: $49/tháng

Chuyên nghiệp: 69 USD/tháng cho mỗi người dùng

Enterprise: 99 USD/tháng cho mỗi người dùng

Không giới hạn: 149 USD/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về MRPeasy

G2: 4.2/5 (15+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (75+ đánh giá)

6. Lập kế hoạch trực quan

qua Visual Planning

Với giao diện trực quan và dễ sử dụng, Visual Planning cho phép người dùng tạo và sắp xếp lịch trình sản xuất một cách dễ dàng. Người dùng có thể dễ dàng kéo và thả công việc, điều chỉnh dòng thời gian và thiết lập các phụ thuộc để đảm bảo luồng sản xuất diễn ra suôn sẻ. Visual Planning cũng cung cấp các bản cập nhật và thông báo thời gian thực, giúp người dùng luôn được thông báo về tiến độ của từng công việc.

Một trong những điểm mạnh chính của Visual Planning là tính linh hoạt và các tùy chọn tùy chỉnh. Visual Planning hỗ trợ tích hợp với các hệ thống khác, chẳng hạn như hệ thống ERP hoặc hệ thống kiểm soát sản xuất. Tích hợp có thể giúp cuộc sống của bạn dễ dàng hơn vì toàn bộ hệ sinh thái sản xuất của bạn sẽ được đồng bộ.

Báo cáo và phân tích nâng cao giúp bạn có thể nghiên cứu hiệu suất sản xuất, theo dõi các chỉ số chính và xác định các lĩnh vực cần cải thiện. ?

Các tính năng tốt nhất của Visual Planning

Giải pháp lập lịch có thể tùy chỉnh cho phép người dùng điều chỉnh các quy trình theo nhu cầu sản xuất cụ thể của họ. Người dùng có thể xác định các quy tắc, quy trình làm việc và hạn chế của riêng mình, đảm bảo lịch trình sản xuất phù hợp với các yêu cầu riêng biệt của họ

Sử dụng biểu đồ để dễ dàng theo dõi tài nguyên sản xuất, công việc và dòng thời gian ⏲️

Phần mềm dựa trên đám mây cho phép người dùng mang theo hệ thống lập lịch đi bất cứ đâu

Giới hạn của lập kế hoạch trực quan

Người dùng cho rằng nền tảng này có vẻ lỗi thời

Phần mềm này dường như không được sử dụng hoặc đánh giá rộng rãi trên mạng như một số lựa chọn khác trong danh sách của chúng tôi

Giá Visual Planning

VP Desk: 55 USD/tháng cho mỗi người dùng

VP Portal: 35 USD/tháng cho mỗi người dùng

VP Go: 15 USD/tháng cho mỗi người dùng

Xếp hạng và đánh giá Visual Planning

G2: 3.8/5 (4 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (30+ đánh giá)

7. Schedlyzer

qua Schedlyzer

Với các thuật toán tiên tiến và kỹ thuật tối ưu hóa, Schedlyzer giúp quản lý hoạt động sản xuất hiệu quả hơn. Phần mềm này tính đến các yếu tố như tính sẵn có của tài nguyên, sức chứa sản xuất, mức độ ưu tiên của đơn đặt hàng và các hạn chế để tạo ra lịch trình sản xuất ấn tượng.

Chúng tôi rất thích khả năng mô phỏng của Schedlyzer, cho phép bạn đánh giá tác động của các tình huống khác nhau và đưa ra quyết định tốt hơn cho kế hoạch sản xuất.

Các tính năng tốt nhất của Schedlyzer

Schedlyzer nổi trội khi tích hợp các hệ thống và nguồn dữ liệu khác, chẳng hạn như phần mềm ERP , MES và dữ liệu sản xuất thời gian thực

Các nhà lập kế hoạch có thể theo dõi KPI, xác định các điểm nghẽn và phân tích dữ liệu sản xuất với báo cáo toàn diện

Học máy và phân tích dự đoán để dự báo nhu cầu và tự động điều chỉnh lịch trình để đáp ứng nhu cầu thay đổi của khách hàng

Giới hạn của Schedlyzer

Schedlyzer không cung cấp mô phỏng trực tiếp. Thay vào đó, dự báo và báo cáo lịch trình là tĩnh

Một số người dùng cho rằng bảng điều khiển báo cáo không rõ ràng hoặc ngắn gọn so với các công cụ lập kế hoạch sản xuất khác

Giá cả của Schedlyzer

Dùng thử miễn phí

Liên hệ bộ phận bán hàng để biết giá cả

Đánh giá và nhận xét về Schedlyzer

G2: n/a

Capterra: 4.4/5 (15+ đánh giá)

8. Optessa

qua Optessa

Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc giải quyết các thách thức phức tạp về lịch trình và tối ưu hóa, Optessa có thể là giải pháp dành cho bạn. Chúng tôi rất ấn tượng với khả năng của Optessa trong việc giải quyết các vấn đề lịch trình phức tạp.

Nền tảng này cung cấp giao diện linh hoạt và thân thiện với người dùng, cho phép bạn trực quan hóa và điều chỉnh lịch trình, phân bổ nguồn lực và đặt ra các ràng buộc. Optessa cũng cung cấp thông báo và cập nhật thời gian thực cho toàn bộ nhóm.

Các tính năng tốt nhất của Optessa

Phần mềm này vượt trội trong việc quản lý môi trường sản xuất quy mô lớn với nhiều nguồn lực, quy trình công việc phức tạp và các mối phụ thuộc phức tạp

Optessa cung cấp phân tích giả định và lập kế hoạch kịch bản nâng cao, cho phép người dùng mô phỏng các kịch bản lập lịch và đánh giá tác động của chúng

Sử dụng các thuật toán, người dùng có thể tính đến nhiều yếu tố như hạn chế về nguồn lực, sức chứa sản xuất, ưu tiên đơn đặt hàng và quy tắc sắp xếp thứ tự

Giới hạn của Optessa

Người dùng cho biết kết nối với nền tảng thường xuyên bị gián đoạn

Không có ứng dụng di động trên iOS hoặc Android

Giá cả của Optessa

Liên hệ bộ phận bán hàng để biết giá cả

Đánh giá và nhận xét về Optessa

G2: 3.5/5 (1 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (4 đánh giá)

9. Katana MRP

qua Katana MRP

Các nhà sản xuất vừa và nhỏ, thời cơ đã đến: Katana MRP là phần mềm lập lịch sản xuất được thiết kế riêng cho bạn. Với giao diện thân thiện với người dùng và quy trình làm việc trực quan, Katana MRP đơn giản hóa quá trình lập lịch sản xuất và hợp lý hóa các hoạt động sản xuất. Phần mềm này cung cấp khả năng hiển thị đơn đặt hàng sản xuất theo thời gian thực, cho phép bạn tạo và điều chỉnh lịch trình một cách dễ dàng.

Người dùng có thể dễ dàng theo dõi tiến độ của từng công việc, giám sát mức tồn kho và đưa ra quyết định sáng suốt để đảm bảo giao hàng đúng hạn và sử dụng tài nguyên hiệu quả.

Các tính năng tốt nhất của Katana MRP

Theo dõi tình trạng sẵn có của nguyên liệu thô và ngăn ngừa tình trạng hết hàng hoặc tồn kho quá nhiều

Người dùng có thể quản lý lịch trình sản xuất cùng với mức tồn kho và yêu cầu đơn đặt hàng qua một trung tâm tập trung

Chức năng kéo và thả giúp dễ dàng điều phối và truyền đạt lịch trình sản xuất

Giới hạn của Katana MRP

Shopify tích hợp ở cấp độ sản phẩm nhưng không tích hợp ở cấp độ nguyên liệu

Người dùng cho biết nền tảng này có thời gian trễ

Giá cả của Katana MRP

Cần thiết: $99/tháng

Nâng cao: $299/tháng

Chuyên nghiệp: $599/tháng

Enterprise: Liên hệ bộ phận bán hàng để biết giá

Đánh giá và nhận xét về Katana MRP

G2: 4.4/5 (35+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (145+ đánh giá)

10. InkSoft

qua InkSoft

InkSoft là phần mềm lập lịch sản xuất chuyên dụng được thiết kế cho ngành in ấn và may mặc. Với các tính năng dành riêng cho ngành và giao diện trực quan, InkSoft hợp lý hóa quy trình lập lịch sản xuất cho tất cả các công việc in ấn tùy chỉnh và trang trí quần áo. ?

Phần mềm này cho phép người dùng tạo và quản lý lịch trình sản xuất, có tính đến các yếu tố như thông số kỹ thuật của đơn đặt hàng, phương pháp in, sức chứa sản xuất và thời hạn giao hàng. InkSoft cung cấp bảng điều khiển trực quan, cung cấp cái nhìn tổng quan rõ ràng về quy trình sản xuất, cho phép người dùng dễ dàng theo dõi tiến độ của từng đơn đặt hàng, phân bổ nguồn lực và đảm bảo luồng công việc hiệu quả.

Các tính năng tốt nhất của InkSoft

InkSoft tích hợp liền mạch với các hàm khác như cửa hàng trực tuyến, hệ thống CRM và phần mềm thiết kế

Giữ cho người dùng được thông báo về các cập nhật đơn đặt hàng, thay đổi hoặc các vấn đề tiềm ẩn khác có thể ảnh hưởng đến lịch trình sản xuất bằng các thông báo thời gian thực

Các tính năng báo cáo và phân tích cho phép bạn phân tích hiệu suất sản xuất, theo dõi các chỉ số chính và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu để tối ưu hóa lập kế hoạch sản xuất và phân bổ nguồn lực

Giới hạn của InkSoft

Người dùng không có quyền truy cập vào dữ liệu tiếp thị của riêng họ

Có giới hạn về phương tiện tùy chỉnh nền tảng

Giá cả của InkSoft

InkSoft: 299 USD/tháng cho năm người dùng

InkSoft Unlimited: 399 USD/tháng cho số lượng người dùng không giới hạn

Đánh giá và nhận xét về InkSoft

G2: 2.7/5 (5+ đánh giá)

Capterra: 3.9/5 (10+ đánh giá)

Tăng lợi nhuận với phần mềm lập lịch sản xuất tốt nhất

Phần mềm lập lịch sản xuất có thể tác động rất lớn đến hoạt động kinh doanh của bạn. Phần mềm phù hợp có thể giúp bạn hợp lý hóa việc lập lịch, tối ưu hóa nguồn lực, nâng cao khả năng hoàn thành dự án đúng hạn và tăng lợi nhuận.

Một giải pháp rất đáng xem xét là ClickUp. Với các tính năng lập kế hoạch và lập lịch nâng cao, ClickUp có thể giúp bạn cải thiện hiệu quả, tránh tắc nghẽn và duy trì giao hàng đúng hạn.

Đăng ký ClickUp ngay hôm nay để bắt đầu. ?