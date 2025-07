10 mẫu Notion Second Brain tốt nhất để tổ chức cuộc sống của bạn

Bạn có bao giờ cảm thấy như bộ não của mình đang chạy hàng tá tab mở cùng một lúc — ý tưởng, công việc, nhắc nhở, mục tiêu? Sự lộn xộn trong đầu có thể khiến bạn cảm thấy nặng nề, khó tập trung, sáng tạo hoặc thậm chí là thư giãn.

Nghiên cứu cho thấy nhân viên dành trung bình 1,8 giờ mỗi ngày—tương đương 9,3 giờ mỗi tuần—để tìm kiếm và thu thập thông tin. Đó là lý do tại sao nhiều người đang chuyển sang khái niệm hệ thống quản lý kiến thức cá nhân, còn được gọi là second brain.

Hệ thống đáng tin cậy này tồn tại bên ngoài đầu óc bạn và được xây dựng để ghi lại, sắp xếp và truy xuất mọi thứ quan trọng. Và khi nói đến việc xây dựng một hệ thống như vậy, Notion đã trở thành lựa chọn hàng đầu. Cấu trúc linh hoạt, thiết kế gọn gàng và các tùy chọn tùy chỉnh khiến Notion trở thành công cụ lý tưởng để tạo ra một hệ thống kiến thức cá nhân phù hợp với cuộc sống của bạn.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi đã chọn ra 10 mẫu Notion Second Brain tốt nhất. Tuy nhiên, Notion là một điểm khởi đầu tuyệt vời, nhưng không phải là lựa chọn cuối cùng. Hãy tiếp tục theo dõi chúng tôi để khám phá một công cụ (đó là ClickUp ) có thể còn vượt trội hơn nữa.

Điều gì làm nên một mẫu Notion Second Brain tốt?

Dưới đây là những yếu tố tạo nên một mẫu Notion tốt để xây dựng bộ não thứ hai:

Thiết kế linh hoạt và nhất quán: Chọn một mẫu Notion Second Brain tốt, dễ tùy chỉnh theo quy trình làm việc của bạn và đủ nhất quán để giữ mọi thứ ngăn nắp khi hệ thống của bạn phát triển

Tập trung vào các mẫu Notion Second Brain tốt nhất, sử dụng hiệu quả các tính năng mối quan hệ và tổng hợp của Notion. Ghi chú liên kết đến dự án, công việc liên kết đến mục tiêu và mọi thứ đều được kết nối, giúp bạn dễ dàng tập trung vào những việc quan trọng

Hệ thống ghi chép liền mạch: Chọn mẫu Notion Second Brain cho phép bạn ghi chép thông tin nhanh chóng và dễ dàng mà không làm gián đoạn quy trình làm việc. Các mẫu tốt bao gồm hộp thư đến thống nhất hoặc khu vực ghi chép nhanh để bạn có thể sắp xếp sau

Cấu trúc thông tin rõ ràng: Chọn một mẫu second brain mạnh mẽ bắt đầu với cấu trúc rõ ràng và trực quan. Ý tưởng, ghi chú, công việc và tài nguyên của bạn sẽ dễ dàng ghi lại và thậm chí còn dễ dàng truy xuất hơn

10 mẫu Notion Second Brain

Hãy cùng xem 10 mẫu Notion Second Brain tốt nhất:

Quản lý công việc, ghi chú và dự án trên nhiều ứng dụng có thể rất khó khăn. Mẫu Ultimate Brain cho Notion cung cấp hệ thống bảng điều khiển tất cả trong một để tổ chức cuộc sống của bạn. Được phát triển bởi chuyên gia năng suất Thomas Frank, mẫu này tích hợp quản lý công việc, ghi chú, quản lý dự án và theo dõi mục tiêu vào không gian làm việc của bạn.

🌟 Đây là lý do bạn sẽ thích nó:

Sử dụng bảng điều khiển My Day để lập kế hoạch hàng ngày

2. Second Brain của Rosidssoy

Mẫu Second Brain của Rosidssoy cung cấp một không gian làm việc Notion có cấu trúc để chia nhỏ thế giới của bạn thành các nhóm dễ quản lý. Dựa trên phương pháp PARA của Tiago Forte, điểm khác biệt của mẫu này là thiết kế nhẹ, được tối ưu hóa để ghi lại và truy xuất nhanh chóng, hoàn hảo cho những người dùng muốn có một bộ não thứ hai không bị phân tâm.

Cho dù bạn là sinh viên phải xoay xở với các bài tập hay là chuyên gia quản lý dự án, mẫu này đều có thể thích ứng với quy trình làm việc riêng của bạn.

🌟 Đây là lý do bạn sẽ thích nó:

➡️ Đọc thêm: Các ứng dụng và phần mềm ghi chú tốt nhất cho Second Brain

3. Second Brain (Bảng điều khiển PARA) của Organized Dashboard

Second Brain (PARA Dashboard) của Organized Dashboard là một mẫu Notion mạnh mẽ được xây dựng dựa trên phương pháp PARA — dự án, lĩnh vực, tài nguyên và lưu trữ — để tổ chức kỹ thuật số hiệu quả.

Nó được thiết kế đặc biệt để phản ánh cách não bộ của bạn tự nhiên tổ chức thông tin – ưu tiên bối cảnh, tính khả thi và tính dễ truy cập.

🌟 Đây là lý do bạn sẽ thích nó:

4. The Supreme Second Brain by Notion