15 mẹo làm việc tại nhà để tăng năng suất làm việc từ xa (2025)

{"@context":"https://schema. org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"Làm thế nào để tạo ra một văn phòng tại nhà hoàn hảo?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Tạo ra một văn phòng tại nhà hoàn hảo bằng cách chọn phòng phù hợp với ánh sáng tự nhiên và bàn đứng. "}},{"@type":"Question","name":"Tại sao việc có thói quen là quan trọng khi làm việc tại nhà?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Bằng cách có thói quen, bạn có thể duy trì sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống và tăng năng suất của mình. "}},{"@type":"Question","name":"Các công cụ tốt nhất để làm việc tại nhà là gì?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"ClickUp, Zoom và Slack là những công cụ thiết yếu để quản lý công việc và giao tiếp với nhóm của bạn. "}},{"@type":"Question","name":"Làm thế nào để có tâm trạng thích hợp để làm việc tại nhà?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Dọn dẹp bàn làm việc, chọn nhạc nền phù hợp và thêm một số mùi hương nhẹ nhàng để có tâm trạng thoải mái trước khi làm việc. "}}]}

Bạn cần một số mẹo để cài đặt văn phòng tại nhà hoàn hảo?

Hàng triệu người hiện đang buộc phải làm việc từ xa do đại dịch COVID-19.

Nhưng điều đó không có nghĩa là năng suất của bạn phải giảm như thị trường chứng khoán toàn cầu!

Bạn có thể dễ dàng tiếp tục cuộc sống nghề nghiệp của mình bằng cách biến phòng của bạn thành một không gian làm việc từ xa tuyệt vời.

Làm việc tại văn phòng tại nhà có thể giống như làm việc tại văn phòng thông thường, nhưng thoải mái hơn rất nhiều!

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một số mẹo thiết yếu cho văn phòng tại nhà và chia sẻ một vài công cụ có thể giúp tăng năng suất làm việc từ xa. Và vì làm việc tại nhà phải là một việc thú vị, chúng tôi sẽ nhờ The Beatles giúp chúng ta trong quá trình này!

Vì còn gì tuyệt vời hơn là được nghe ban nhạc nổi tiếng nhất thế giới hát cho bạn nghe trong những thời điểm khó khăn này, phải không?

Hãy bắt tay vào làm ngay!

Bước 1: Tạo môi trường làm việc tại nhà hoàn hảo

Không có gì dễ dàng hơn là làm việc trong sự thoải mái trên giường của chính mình.

Bạn chỉ cần thức dậy, lấy laptop và bắt đầu làm việc, đúng không?

Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi một cuộc khảo sát thị trường cho thấy 80% các chuyên gia trẻ ở New York thường xuyên làm việc trên giường!

Tuy nhiên, chỉ vì mọi người làm điều đó không có nghĩa là đó là ý tưởng hay.

Bộ não của bạn liên kết văn phòng với không gian làm việc, và điều đó tự động giúp tăng năng suất của bạn. Bằng cách này, ngay khi bạn bước vào văn phòng, bộ não của bạn đã sẵn sàng cho công việc!

Vì vậy, khi bạn bắt đầu làm việc trên giường, não bộ sẽ mất kết nối và năng suất làm việc cũng giảm theo.

May mắn thay, không phải mọi hy vọng đều tan biến.

Cách tốt nhất để tạo ra một không khí làm việc chuyên nghiệp tại nhà là tạo ra một văn phòng tại nhà hiệu quả!

Dưới đây là một số mẹo thiết kế văn phòng tại nhà để giúp bạn bắt đầu:

1. 'Có một không gian': Chọn phòng phù hợp

Nếu bạn sống một mình, bạn có thể nhanh chóng thiết lập khu vực làm việc trong phòng khách và tạo một văn phòng tại nhà nhỏ vì không ai làm phiền bạn.

Tuy nhiên, đối với những ai sống chung với bạn cùng phòng hoặc gia đình, việc chọn một phòng làm việc có thể là một thách thức.

Khi tìm kiếm một địa điểm làm việc tại nhà hiệu quả, hãy ghi nhớ những điểm sau:

Tốt nhất là một căn phòng yên tĩnh có cửa để đảm bảo không ai xông vào làm gián đoạn công việc của bạn (nếu bạn có phòng khách hoặc phòng ngủ dự phòng thì bạn đã sẵn sàng)

Phải có kết nối Wi-Fi mạnh

Nó phải có đủ không gian cho đồ đạc và thiết bị của bạn

Nó nên có cửa sổ để thông gió và ánh sáng tự nhiên

Hãy nhớ, The Beatles yêu thích phòng thu âm của họ đến mức họ đã đặt tên cho một album theo tên phòng thu đó.

Đừng bao giờ coi thường tầm quan trọng của một không gian làm việc phù hợp!

2. 'Got To Get You Into My Life': Xác định những gì bạn cần

Bạn sẽ dành ít nhất một phần ba thời gian trong ngày để làm việc.

Vì vậy, bạn nên làm cho không gian văn phòng của mình thoải mái nhất có thể.

Tôi không có ý nói bạn nên xây một pháo đài bằng chăn gối!

Bắt đầu bằng việc chọn một chiếc ghế văn phòng tốt.

Một chiếc ghế văn phòng tốt là gì?

Đây là những chiếc ghế có lưng tựa thẳng đứng để ngăn bạn ngồi cong lưng. Ngoài ra, ghế nên có cơ chế điều chỉnh độ cao để bạn có thể tìm được vị trí thoải mái nhất!

Không thể mua ghế văn phòng do các hạn chế của COVID-19?

Không vấn đề gì!

Nếu bạn không thể mua được một chiếc ghế văn phòng tốt – hãy sử dụng chiếc ghế tốt nhất trong nhà.

Nhưng ghế không phải là tất cả những gì bạn cần.

Nếu bạn là người thích làm việc ban đêm, bạn cần phải quan tâm đến việc sắm một chiếc đèn bàn!

Đọc sách dưới ánh sáng của đèn bàn có thể giúp giảm mỏi mắt.

Nếu công việc của bạn đòi hỏi phải làm nhiều giấy tờ, bàn làm việc của bạn chắc chắn sẽ trở nên bừa bộn.

Xem xét việc mua tủ đựng tài liệu để công việc của bạn trở nên dễ dàng hơn. Nếu không thể mua tủ đựng tài liệu, bạn có thể sử dụng kệ tủ quần áo cũ làm giải pháp tạm thời!

Mẹo bonus

Khi làm việc tại nhà, bạn sẽ cảm thấy đói... rất đói!

Thay vì đi lại vào bếp, tại sao không đặt một góc ăn nhẹ gần đó?

3. 'Here Comes The Sun': Hãy để ánh sáng tự nhiên vào

Chúng tôi không thể nhấn mạnh điều này đủ – tắm nắng là điều cần thiết cho sức khỏe tinh thần và năng suất.

Thiếu ánh sáng mặt trời có thể gây ra rối loạn cảm xúc theo mùa (SAD) .

(Tên này thật là phù hợp phải không!?)

Và đúng như tên gọi của nó, SAD có thể làm giảm động lực và thậm chí gây ra trầm cảm cho các nhóm làm việc từ xa.

May mắn thay, tất cả những gì bạn cần là một chút ánh nắng để giữ tinh thần sảng khoái.

Không chỉ giúp tăng lượng vitamin D (quan trọng cho việc xây dựng hệ miễn dịch), ánh sáng tự nhiên còn giúp bạn ngủ ngon hơn!

Thiết lập văn phòng tại nhà của bạn ở vị trí gần cửa sổ để ánh sáng tự nhiên có thể chiếu vào.

Nếu bạn muốn làm sáng phòng hơn, hãy cân nhắc đặt một chiếc gương đối diện cửa sổ để tận dụng ánh sáng tự nhiên một cách tối đa.

Điều gì sẽ xảy ra nếu không gian làm việc của bạn bị giới hạn ánh sáng mặt trời?

May mắn thay, có những thiết bị trị liệu bằng ánh sáng như HumanCharger để giúp bạn làm điều đó! Thiết bị này kích thích não bộ bằng ánh sáng trắng – giống như ánh sáng tự nhiên!

4. 'I Saw Her Standing There': Giữ cơ thể hoạt động với bàn làm việc đứng

The Beatles đã thay đổi hoàn toàn nền âm nhạc như chúng ta biết, phải không?

Tương tự, bàn làm việc đứng sẽ thay đổi cuộc sống của bạn!

Ikea có rất nhiều bàn làm việc đứng giá rẻ, và chúng sẽ thay đổi cuộc sống của bạn.

Hãy tin chúng tôi.

Tác động của việc không ngồi một chỗ cả ngày sẽ khiến bạn ngạc nhiên!

Chuyển đổi giữa ngồi và đứng sẽ giúp công việc làm việc từ xa của bạn trở nên đa dạng hơn, giúp não bộ hoạt động tích cực và năng suất hơn. Nếu bạn không thể sử dụng bàn đứng, ít nhất hãy đảm bảo rằng bạn đứng dậy và đi lại thường xuyên.

Bất kể bạn là người làm việc liên tục hay không, dành một chút thời gian để thư giãn và lưu thông máu là điều rất tốt. Và bạn luôn có thể ngăn ngừa mỏi mắt bằng cách nghỉ ngơi sau khi nhìn vào màn hình máy tính xách tay!

Bước 2: Tạo không khí làm việc hoàn hảo

Điều tuyệt vời nhất khi có một văn phòng tại nhà?

Bạn có thể tùy chỉnh không gian làm việc theo ý thích của mình!

Và không ai có thể làm rối loạn và phá vỡ thiết lập văn phòng tại nhà hiệu quả của bạn.

Nhưng trang trí văn phòng thôi chưa đủ.

Bạn cần tạo ra môi trường hoàn hảo để có tâm trạng làm việc.

Dưới đây là một số ý tưởng giúp bạn tạo ra không khí làm việc phù hợp cho không gian làm việc của mình:

5. 'Ở đây, ở đó và mọi nơi': Dọn dẹp bàn làm việc của bạn

Hãy xem lại bàn làm việc của bạn.

Rất có thể nó đang chất đầy những tờ giấy ngẫu nhiên, đồ lặt vặt hoặc một hoặc hai chiếc cốc cà phê cũ.

Hãy xem bàn làm việc này:

Trông có vẻ thú vị, phải không?

Khi dọn dẹp bàn làm việc, chúng ta cảm thấy có thành quả. Và khi cảm thấy tự hào, chúng ta có động lực để đạt được mục tiêu!

Một bàn làm việc gọn gàng cũng giúp giảm thiểu sự phân tâm, để bạn có thể tập trung vào công việc đang làm và không bị lạc vào đống lộn xộn.

Vậy, bạn sẽ bắt đầu từ đâu?

Bạn không muốn bàn làm việc của mình quá trống trải – hãy luôn giữ một chồng vật dụng văn phòng trên bàn làm việc của mình.

Bạn cũng nên sắp xếp các giấy tờ quan trọng như hóa đơn tiện ích và tài liệu kinh doanh, rồi cất chúng vào các thư mục màu sắc khác nhau.

Và nếu bạn nhận được nhiều thư như ban nhạc Beatles, bạn chắc chắn nên tạo một trạm thư!

6. 'While My Guitar Gently Weeps': Chọn nhạc nền phù hợp

Tùy thuộc vào người bạn hỏi, nghe nhạc trong khi làm việc có thể làm bạn mất tập trung hoặc giúp bạn tập trung cao độ!

Khi nói đến việc chọn nhạc nền, có năm loại người:

Không ồn ào, cảm ơn rất nhiều. Tôi cần nhạc. Nghe nhạc Lofi hip hop trên YouTube Âm thanh nền (tiếng sóng, tiếng nước) Chỉ sử dụng tiếng ồn trắng/nâu

Chưa chắc chắn về những gì bạn thích?

Đây chính là thời điểm lý tưởng để khám phá lại bản thân!

Nếu bạn nhớ những cuộc trò chuyện tại văn phòng khi làm việc từ xa, chúng tôi khuyên bạn nên dùng Noisli.

Nó tạo ra tiếng ồn nền giống như tiếng ồn trong quán cà phê hoặc cảnh thành phố, giúp át đi những tiếng ồn gây xao nhãng.

Nếu bạn đang tìm kiếm một thứ hoàn toàn khác biệt, hãy thử Brain.fm. Trang web này tạo ra nhạc cụ với các bước sóng cụ thể đã được khoa học chứng minh là giúp tăng cường sự tập trung.

7. 'Strawberry Fields Forever': Thêm hương thơm nhẹ nhàng vào nơi làm việc của bạn

Các mùi hương như hương thảo, oải hương và dâu tây có thể giúp bạn cảm thấy thoải mái – đây là những mùi hương phổ biến, thực sự đấy.

Nhưng bây giờ, những mẹo làm việc tại nhà này còn được khoa học chứng minh nữa!

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng tinh dầu oải hương và hương thảo có thể tăng cường sự tỉnh táo.

Và hóa ra, 'hạnh phúc không phải là một khẩu súng ấm'... mà là mùi dâu tây!

Đặt một máy khuếch tán tinh dầu gần bàn làm việc và để căng thẳng tan biến trong khi làm việc! Nếu không có tinh dầu, nến thơm hoặc các loại thảo mộc tươi cũng có thể giúp bạn đạt được hiệu quả tương tự.

Bước 3: Tạo thói quen hoàn hảo

'Thức dậy',

'Cà phê',

'Tắm',

'Di chuyển',

'Công việc'.

Nghe quen quen?

Thói quen hàng ngày giúp chúng ta giữ tinh thần ổn định trong các ngày làm việc và giờ làm việc.

Tuy nhiên, do COVID-19, thói quen cũ không còn hiệu quả nữa.

Cần có điều gì đó mới mẻ.

Vào những năm 60, The Beatles từng chơi nhạc pop-rock truyền thống, nhưng mọi thứ đã thay đổi khi họ phát hành album 'Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. '

Album đó nghe như chưa từng có trước đây – và nó đã trở thành một hit lớn!

Và đây là cách bạn có thể thay đổi thói quen và phong cách làm việc của mình, giống như The Beatles:

8. 'Baby's In Black': Hãy ăn mặc chỉnh tề

Nhiều người đồng nghĩa "Làm việc tại nhà" với "Làm việc không mặc quần!"

Chúng tôi biết rằng thật hấp dẫn khi chỉ muốn trèo ra khỏi giường và làm việc trong bộ đồ lót, nhưng..

Bạn phải ép bản thân dậy và chuẩn bị, giống như một ngày làm việc bình thường.

Tuy nhiên, bạn không cần phải mặc áo sơ mi công sở cứng nhắc nếu không muốn – áo thun đen cũng được…nhưng đừng quên mặc quần dài nhé!

Chuẩn bị sẵn sàng cho công việc giúp bạn cảm thấy chuyên nghiệp và năng suất hơn.

Ngoài ra, bạn sẽ không bị bất ngờ nếu ai đó muốn bạn nhanh chóng tham gia một cuộc gọi video!

9. 'Đừng làm phiền tôi': Đặt điện thoại ở một phòng khác

Thế giới của chúng ta đã trở nên nghiện kết nối theo một cách mà thế hệ trước không thể tưởng tượng được.

Mặc dù điều này có thể cực kỳ hữu ích, nhưng nó cũng tạo ra vô số cách để trì hoãn công việc.

Lần tới khi làm việc tại nhà, hãy thử những điều sau:

Đặt điện thoại ở phòng khác và chỉ kiểm tra vào các khoảng thời gian đã định trước.

Nếu công việc từ xa của bạn yêu cầu bạn phải gọi điện vài phút một lần, hãy sắm một chiếc điện thoại riêng cho công việc.

Điện thoại "dùng một lần" này chỉ nên có những tính năng cơ bản nhất mà bạn cần – để bạn không bị cuốn vào việc xem vô số video về cà phê Dalgona!

Thêm: Xem thêm hướng dẫn của chúng tôi về cách dọn dẹp kỹ thuật số để có thêm mẹo hay!

10. 'Eight Days A Week': Duy trì cân bằng cuộc sống và công việc

Trước đây, một khi bạn bước ra khỏi cửa văn phòng, bạn có thể tiếp tục cuộc sống của mình.

Nhưng giờ đây, khi không còn văn phòng để đi làm, cuộc sống công việc của bạn đã trở thành cuộc sống cá nhân.

Rất có thể bạn đang làm việc trên bản trình bày PowerPoint vào lúc 4 giờ sáng!

Hoặc…

Đừng để cuộc sống của bạn bị mất kiểm soát!

Thiết lập giờ làm việc từ xa của riêng bạn bằng cách dành khoảng 6 giờ mỗi ngày cho công việc. Nếu bạn có con hoặc gia đình ở nhà, bạn nên đặt ra các quy tắc cơ bản.

Nếu không, năng suất của bạn có thể bị ảnh hưởng.

Dưới đây là một số quy tắc bạn có thể thiết lập:

Đóng cửa phòng làm việc tại nhà khi bạn làm việc

Phân chia quy tắc và trách nhiệm với người bạn đời

Tránh làm việc nhà trong giờ làm việc

Lên lịch chơi với con sau giờ làm việc

11. 'Cải thiện bản thân': Giữ cơ thể đủ nước và khỏe mạnh

Não bộ cơ bản chỉ là một khối chất lỏng nhầy nhụa.

Không có nước, bạn không có não.

Nhưng phần lớn mọi người không uống đủ lượng nước cần thiết mỗi ngày.

Mất nước có thể gây ra một loạt các hậu quả về thể chất và tinh thần trong phạm vi rất rộng, là kết quả trực tiếp (và hoàn toàn có thể dự đoán trước).

Hãy để nước gần bên và uống liên tục. Tất nhiên là đừng uống quá nhiều!

Nước giúp bạn tỉnh táo và khỏe mạnh – cả hai điều này đều tốt nếu bạn muốn làm việc hiệu quả.

12. 'Tôi mệt quá': Dành thời gian nghỉ ngơi đều đặn

Nếu bộ não của bạn có một hashtag Instagram yêu thích, đó chắc chắn sẽ là #Wanderlust.

Tâm trí của chúng ta thường lang thang khoảng 15-20% thời gian.

Vì vậy, nếu bạn cố gắng làm việc trong một thời gian dài – chẳng hạn như 2 giờ liên tục không nghỉ, rất có thể bạn sẽ mất tập trung giữa chừng.

Vậy làm thế nào để duy trì sự tập trung khi làm việc từ xa?

Bằng cách nghỉ ngơi thường xuyên!

Đó chính là lúc kỹ thuật Pomodoro phát huy tác dụng.

Ý tưởng là chia công việc của bạn thành các khối 25 phút, với 5 phút nghỉ giữa hai khối. Sau khi hoàn thành bốn khối như vậy, bạn sẽ được thưởng 15 phút nghỉ ngơi!

Kỹ thuật này có thể giúp bạn hoàn thành công việc nhanh hơn bao giờ hết và ngăn bạn mất tập trung!

The Beatles sẽ không thể thành công nếu thiếu đi những nhạc cụ của họ.

Tương tự, bạn cần có các công cụ phù hợp để giúp bạn làm việc từ xa:

13. 'We Can Work It Out': Đơn giản hóa quy trình làm việc của bạn với ClickUp

Điều gì là khó chịu nhất khi làm việc tại nhà?

Một loạt email và văn bản liên tục từ các nhân viên khác.

Việc xác định những việc cần làm trong ngày thường rất lộn xộn.

Và việc phối hợp các công việc trở nên còn hỗn loạn hơn khi tất cả mọi người đều làm việc tại nhà!

Nhưng đừng lo lắng.

Nếu bạn và nhân viên của bạn muốn có một cách làm việc từ xa hiệu quả hơn, hãy sử dụng ClickUp.

ClickUp là gì?

ClickUp là một trong những công cụ quản lý dự án từ xa được đánh giá cao nhất trên thế giới.

Nó có tất cả các tính năng bạn cần để đơn giản hóa quy trình làm việc từ xa và hơn thế nữa!

Dưới đây là cách bạn có thể sử dụng ClickUp để quản lý nhóm làm việc từ xa:

1. Phân công công việc cho nhân viên làm việc từ xa

ClickUp giúp phân phối công việc trong nhóm ảo của bạn trở nên vô cùng dễ dàng:

Bạn có thể:

Thêm công việc và phân công cho từng thành viên trong nhóm

Chia công việc thành các công việc con nhỏ hơn

Ưu tiên những công việc cần hoàn thành càng sớm càng tốt

Đừng lo lắng về bất kỳ công việc nào bị bỏ sót!

Các thành viên trong nhóm làm việc từ xa của bạn sẽ nhận được thông báo ngay lập tức khi được giao công việc.

2. Dễ dàng kiểm tra trạng thái dự án

Bạn muốn biết trạng thái của một dự án vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày mà không cần gửi văn bản liên tục cho nhóm làm việc từ xa?

Hãy tự kiểm tra với ClickUp!

ClickUp cung cấp nhiều chế độ xem dự án để giúp bạn kiểm tra trạng thái công việc của nhóm làm việc từ xa.

Bạn có thể lựa chọn:

Chế độ xem Bảng : nơi các công việc của dự án được liệt kê dưới dạng thẻ trong bảng Kanban/Scrum

Xem dạng danh sách : nơi các công việc của dự án được trình bày dưới dạng danh sách kiểm tra

Mỗi chế độ xem này sắp xếp các công việc của bạn theo trạng thái của chúng, chẳng hạn như – Đang mở, Đang tiến hành, Đã hoàn thành, v.v.

Bằng cách này, bạn có thể theo dõi tiến độ dự án ngay lập tức khi làm việc từ xa tại văn phòng tại nhà.

Tính năng đơn giản này sẽ giúp bạn tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần! Quá đủ để giải quyết tất cả những đống bát đĩa bẩn!

3. Kiểm tra ai đang làm việc gì mọi lúc

Hôm nay, nhóm ảo của bạn đang làm việc gì?

Chuyển sang chế độ xem ClickUp Box.

Chế độ xem này hiển thị các công việc mà các thành viên trong nhóm của bạn đang thực hiện riêng lẻ. Bạn cũng có thể xem ai đang quá tải công việc và ai có thể nhận thêm một vài công việc.

4. Giao tiếp với nhóm của bạn trong thời gian thực

Vậy làm thế nào để bạn trao đổi công việc với nhân viên làm việc từ xa mà không cần những cuộc hội thoại trực tiếp?

Bạn đang nghĩ đến việc thay thế chúng bằng email?

Không, điều đó chỉ hiệu quả trong phim hài lãng mạn thập niên 90! Hoặc nếu bạn là người hoài cổ VÀ đang yêu.

Và bạn chỉ có thể thực hiện một số cuộc gọi video trong một ngày mà không nhìn thấy những thứ mà bạn không thể 'quên đi'!

May mắn thay, ClickUp sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề đó!

Hãy bỏ hộp thư đến email và trò chuyện trong ClickUp thay thế!

Trong ClickUp, mỗi nhiệm vụ có một phần bình luận riêng, để bạn có thể thảo luận về nhiệm vụ đó trong thời gian thực.

Nhóm làm việc từ xa của bạn thậm chí có thể chia sẻ tệp, liên kết và các dữ liệu quan trọng khác trong phần bình luận.

Nhưng còn nữa!

Bạn thậm chí có thể gán bình luận cho các thành viên trong nhóm ảo của mình – để đảm bảo họ thực hiện những việc bạn giao cho họ!

Mẹo bổ sung: ClickUp tích hợp với Slack!

14. 'Sẽ không lâu đâu: Sử dụng công cụ theo dõi thời gian

Khi làm việc tại văn phòng, chúng ta luôn để mắt đến đồng hồ.

Cho dù là 5 phút trước giờ nghỉ trưa hay 20 phút trước giờ tan sở, chúng ta luôn ý thức về thời gian trôi qua.

Nhưng khi bạn làm việc tại nhà, thời gian dường như mất hết ý nghĩa.

Chúng tôi không biết hiện tại là mấy giờ, ngày nào hay tuần nào!

Và nếu bạn là một trong những lập trình viên tài ba, thậm chí điều này cũng có thể xảy ra với bạn!

Kết quả là, bạn có thể sẽ làm việc 12-13 giờ mỗi ngày mà không hề hay biết!

Đây là một vấn đề vì làm thêm giờ thường xuyên có thể làm bạn đau tim – theo nghĩa đen!

Theo dõi thời gian không chỉ giúp bạn tránh bị kiệt sức mà còn giúp bạn duy trì giờ làm việc.

Vậy bạn cần làm những việc gì?

Phần mở rộng Chrome của ClickUp cho phép bạn theo dõi thời gian dành cho các nhiệm vụ của mình.

Chỉ cần tạo một nhiệm vụ trong ClickUp và bắt đầu theo dõi!

Bạn thậm chí có thể đặt ước lượng thời gian cho một công việc để không dành quá nhiều thời gian cho công việc.

Bạn đã sử dụng công cụ theo dõi thời gian chưa?

ClickUp tích hợp với nhiều công cụ theo dõi thời gian, bao gồm Toggl, Everhour, Time Doctor, Harvest, Timely và nhiều hơn nữa. Bằng cách này, bạn luôn có thể quản lý thời gian dành cho các dự án của mình!

15. 'Tôi muốn nói với bạn': Thường xuyên giao tiếp với nhóm của bạn

Cách ly xã hội không có nghĩa là bạn phải tự nhốt mình trong một chiếc tàu ngầm màu vàng!

Cảm giác cô đơn tại nơi làm việc có thể ảnh hưởng đến năng suất, sự sáng tạo và khả năng ra quyết định của bạn.

Hơn bao giờ hết, đây là thời điểm để duy trì kết nối với các đồng nghiệp làm việc từ xa của bạn.

Sử dụng các công cụ như Google Hangouts (hiện gọi là Google Meet) và Zoom ( tích hợp với ClickUp ) để tổ chức các cuộc họp với nhóm của bạn.

Hãy cố gắng tham gia cuộc gọi video mỗi ngày – dù chỉ 5 phút để kiểm tra tiến độ và tình hình của nhóm.

Bạn sẽ không tin được sự khác biệt mà những mẹo này có thể mang lại!

Kết luận

Bất kể quy mô kinh doanh của bạn lớn hay nhỏ, làm việc từ xa là lựa chọn cho mọi người.

Và vì chúng ta không thể thay đổi tình hình, chúng ta nên chấp nhận nó.

Tuy nhiên, để mọi thứ diễn ra tự nhiên không có nghĩa là chúng ta không thể làm việc hiệu quả.

'Hãy tưởng tượng tất cả mọi người

Làm việc* tại nhà trong yên bình!

Bằng cách làm theo những mẹo và ý tưởng làm việc tại nhà này, bạn có thể làm việc hiệu quả hơn bao giờ hết.

Nhưng bạn không thể làm điều đó chỉ với một văn phòng tại nhà một mình… bạn cần hợp tác với một số công cụ năng suất miễn phí như ClickUp. Nó có tất cả các tính năng bạn cần để quản lý công việc từ xa, lưu trữ ý tưởng, duy trì hoạt động kinh doanh và quản lý nhân viên làm việc từ xa!

Vậy tại sao không để ClickUp trở thành Paul McCartney của John Lennon và giúp năng suất của bạn cất cánh*?

Đăng ký ClickUp miễn phí ngay hôm nay!