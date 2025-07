10 kỹ năng quản lý sản phẩm hàng đầu mà mọi nhà quản lý sản phẩm nên có

Quản lý sản phẩm (PM) cần thành thạo nhiều lĩnh vực khóa để tạo ra những sản phẩm mà khách hàng yêu thích. Những người muốn chuyển sang vai trò quản lý sản phẩm đang chìm ngập trong một biển bài viết cố gắng trả lời những câu hỏi cơ bản như:

Quản lý sản phẩm có phù hợp với bạn không?

Làm thế nào để biết quản lý sản phẩm phù hợp với bạn?

Nếu đó là công việc phù hợp với bạn, làm thế nào để chuyển từ vai trò hiện tại sang vai trò quản lý sản phẩm?

Việc tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi này có thể khó khăn khi có quá nhiều thông tin trái chiều. Làm thế nào để biết thông tin nào sẽ giúp bạn tìm được câu trả lời cho những câu hỏi này?

Sau một thời gian tìm hiểu trên mạng, bạn sẽ phát hiện ra rằng các nhà quản lý sản phẩm cần nhiều kỹ năng để thành công trong công việc. Điều này có thể khiến bạn cảm thấy hơi choáng ngợp và sợ hãi.

Làm thế nào để biết bạn có những kỹ năng này và có thể trở thành một nhà quản lý sản phẩm? Hãy theo dõi chúng tôi phân tích 10 kỹ năng quản lý sản phẩm quan trọng mà bạn cần để thành công trong vai trò của mình!

Các kỹ năng quản lý sản phẩm quan trọng nhất là gì?

Bạn có thể đang nghĩ, những kỹ năng nào là cần thiết để bắt đầu sự nghiệp trong lĩnh vực quản lý sản phẩm? Hoặc những nhà quản lý tuyển dụng thực sự đang tìm kiếm điều gì? 🤔

Để trả lời câu hỏi này, nhóm của chúng tôi tại Upraised đã phân tích hơn 200 mô tả công việc của quản lý sản phẩm (JD) và xác định 300 kỹ năng phổ biến nhất. Sau đó, chúng tôi phân loại chúng thành mười kỹ năng thực sự là cốt lõi của vai trò quản lý sản phẩm mới vào nghề.

Chúng tôi cũng tham khảo ý kiến của các chuyên gia trong lĩnh vực quản lý sản phẩm, giúp chúng tôi thu thập các kỹ năng khóa mà nhà tuyển dụng mong muốn ở các ứng viên trong giai đoạn đầu sự nghiệp.

Năng lực quản lý sản phẩm cần thiết cho các nhà quản lý sản phẩm qua Upraised

Sáu kỹ năng quan trọng nhất có thể giúp bạn chuyển sang vai trò quản lý sản phẩm là:

Cảm nhận về sản phẩm Kỹ năng giao tiếp Hiểu biết kỹ thuật Giải quyết vấn đề Tư duy dựa trên dữ liệu và chiến lược Định hướng kết quả

Dưới đây là sự khác biệt về mức độ thành thạo mười kỹ năng PM này giữa các nhà quản lý sản phẩm hàng đầu và các nhà quản lý sản phẩm trung bình:

nguồn: Upraised

Dưới đây là từ điển thuật ngữ quản lý sản phẩm để bạn có thể hiểu mọi thứ về quản lý sản phẩm trước khi tiếp tục đọc.

10 kỹ năng quản lý sản phẩm hàng đầu

Kỹ năng cứng cho nhà quản lý sản phẩm

Kỹ năng cứng được học qua giáo dục chính quy, các chương trình đào tạo hoặc trong quá trình làm việc. Dưới đây là những kỹ năng cứng cần thiết để trở thành một nhà quản lý sản phẩm thành công:

1. Cảm nhận về sản phẩm

Cảm nhận về sản phẩm là khả năng của người quản lý sản phẩm trong việc hiểu vấn đề, xác định tất cả các giải pháp khả thi và biết nên chọn giải pháp nào trong các điều kiện hạn chế như thời gian, nguồn lực, ngân sách và phân khúc người dùng.

Điều này đặc biệt quan trọng đối với các nhà quản lý sản phẩm có chuyên môn kỹ thuật. Kiến thức chuyên môn càng sâu, bạn càng có thể hiểu rõ hơn về không gian giải pháp cho một vấn đề nhất định. Đây là kỹ năng mà bất kỳ ai cũng có thể học và trau dồi theo thời gian.

Hãy xem các công cụ không cần mã dành cho nhà quản lý sản phẩm!

2. Hiểu biết kỹ thuật

Là một nhà quản lý sản phẩm, bạn không cần phải học mã, nhưng bạn cần có kiến thức cơ bản về cách sản phẩm được xây dựng. Đó là lý do tại sao bạn cũng nên hiểu cách chăm sóc các dự án của mình khi chúng di chuyển qua các chu kỳ sản phẩm.

Ngoài ra, hãy tìm hiểu cách tiến hành nghiên cứu thị trường để nắm bắt xu hướng thị trường hoặc ngành. Tiến hành nghiên cứu thị trường sẽ giúp bạn viết yêu cầu sản phẩm, xác định các trường hợp đặc biệt và làm việc hiệu quả với nhóm kỹ thuật.

Điều này giúp bạn hiểu được những yêu cầu nào là khả thi và nỗ lực cần thiết để xây dựng một tính năng nhằm sắp xếp thứ tự ưu tiên tốt hơn. Là một nhà quản lý sản phẩm, bạn cần làm quen với một số công cụ quản lý sản phẩm như ClickUp.

Hơn 15 chế độ xem của ClickUp cung cấp cho các tổ chức một giải pháp toàn diện cho mọi nhóm

Học các quy trình cụ thể trong các công cụ này sẽ giúp bạn xác định các yêu cầu của sản phẩm và hiểu được những thiếu sót của chúng.

Kỹ năng mềm cho nhà quản lý sản phẩm

Kỹ năng mềm là khả năng tương tác và giao tiếp với người khác của một cá nhân. Các nhà quản lý sản phẩm thành công sở hữu các kỹ năng quản lý sản phẩm cốt lõi sau:

3. Kỹ năng giao tiếp

Một nhà quản lý sản phẩm cần phải có sự đồng thuận của các bên liên quan đối với các kế hoạch và dự án. Có kỹ năng giao tiếp tốt sẽ giúp bạn ảnh hưởng và giao tiếp tốt hơn với những người khác, bao gồm cả nhóm bán hàng.

Nó cũng giúp bạn quản lý và hợp lý hóa tài liệu sản phẩm. Truyền đạt thông tin quan trọng cho phép tất cả các bên liên quan biết quá trình phát triển sản phẩm đang diễn ra đúng tiến độ.

4. Giải quyết vấn đề

Giải quyết vấn đề là khả năng phân tích một vấn đề phức tạp thành các phần nhỏ hơn và giúp xác định nguyên nhân gốc rễ.

Là một nhà quản lý sản phẩm, bạn cần xác định vấn đề cần giải quyết trước khi bắt tay vào tìm giải pháp. Thông thường, bạn sẽ phải đối mặt với những vấn đề phức tạp và khó hiểu.

Đó là lý do tại sao kỹ năng giải quyết vấn đề được đánh giá cao trong vai trò này. Các nhà quản lý sản phẩm thường chịu trách nhiệm chuyển đổi vấn đề thành một tuyên bố vấn đề rõ ràng mà các bộ phận khác trong công ty có thể hiểu được.

5. Dựa trên dữ liệu và tư duy chiến lược

Dữ liệu là nguồn năng lượng mới thúc đẩy phương pháp tiếp cận tập trung vào khách hàng trong mọi tổ chức. Với thực tế rằng mọi thứ đều xoay quanh dữ liệu, kỹ năng này cho phép bạn thường xuyên cởi mở với những kiến thức mới.

Điều này giúp bạn biết được điều gì hiệu quả và điều gì không hiệu quả. Đây là một trong những kỹ năng quan trọng đối với các nhà quản lý sản phẩm vì dữ liệu giúp bạn trả lời các câu hỏi như:

Khách hàng của bạn là ai?

Tại sao họ sử dụng sản phẩm của bạn?

Họ nghĩ gì về điều đó?

Dựa trên dữ liệu giúp bạn cân bằng tốt hơn giữa các công việc khẩn cấp và không khẩn cấp. Kỹ năng này cho phép bạn tinh chỉnh tư duy chiến lược và kỹ năng sắp xếp thứ tự ưu tiên.

Và trong quá trình đó, bạn sẽ trở nên tự tin hơn khi đưa ra những quyết định dựa trên dữ liệu thực tế.

6. Định hướng kết quả

Cuối cùng, kết quả mới là điều quan trọng.

Định hướng kết quả giúp ưu tiên các công việc mang lại giá trị cao nhất cho thời gian đầu tư để hoàn thành chúng. Bạn cần sử dụng tối đa các nguồn lực sẵn có và hoàn thành công việc trong thời gian quy định, thể hiện rằng bạn là người định hướng kết quả.

Thêm: Tìm hiểu cách các công cụ AI có thể giúp các nhà quản lý sản phẩm!

4 kỹ năng quản lý sản phẩm bổ sung

7. Tư duy lấy người dùng làm trung tâm

Khả năng đồng cảm với người dùng và có tư duy lấy người dùng làm trung tâm là yếu tố quan trọng để các nhà quản lý sản phẩm tạo ra những sản phẩm mang lại giá trị và đáp ứng nhu cầu của người dùng, từ đó mang lại sự hài lòng và tỷ lệ sử dụng cao hơn.

8. Phân công công việc

Phân công công việc hiệu quả giúp xây dựng lòng tin trong nhóm và thúc đẩy tinh thần đồng đội, giúp các nhà quản lý sản phẩm tập trung vào các công việc chiến lược và dẫn dắt toàn bộ quá trình phát triển sản phẩm, từ đó mang lại hiệu quả và hiệu suất cao hơn trong phát triển sản phẩm.

9. Tư duy phản biện

Tư duy phản biện là một phần quan trọng của quản lý sản phẩm. Các nhà quản lý sản phẩm sử dụng tư duy phản biện để phân tích dữ liệu, đánh giá các lựa chọn, đưa ra quyết định và giải quyết vấn đề.

Họ phải có khả năng xác định rủi ro và cơ hội tiềm ẩn, đưa ra các giải pháp sáng tạo cho những thách thức phức tạp và suy nghĩ phản biện để phát triển các chiến lược sản phẩm tốt nhất. Các nhà quản lý sản phẩm cũng cần có khả năng chấp nhận rủi ro đã được tính toán trước mà không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm hoặc gây nguy hiểm cho sự an toàn của người dùng.

10. Học tập liên tục

Học hỏi liên tục giúp các nhà quản lý sản phẩm cập nhật công nghệ mới, xu hướng thị trường và hành vi người dùng, từ đó giúp họ đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu, tạo ra các sản phẩm sáng tạo, mang lại giá trị thực và khẳng định vị thế là nhà lãnh đạo sản phẩm mạnh mẽ.

Hãy bắt đầu bằng việc học một công cụ quản lý sản phẩm mới như ClickUp!

Những kỹ năng này giúp tăng cơ hội được tuyển dụng như thế nào?

Quản lý sản phẩm là một con đường sự nghiệp hấp dẫn. Để trở thành một nhà quản lý sản phẩm thành công, bạn cần phát triển các kỹ năng giúp bạn dẫn dắt sự hợp tác liên chức năng giữa các kỹ sư, nhóm tiếp thị và bán hàng, giám đốc điều hành công ty và người dùng.

Bây giờ, hãy cùng tìm hiểu những kỹ năng này góp phần giúp bạn trở thành một nhà quản lý sản phẩm giỏi hơn. Hai loại kỹ năng mà nhà quản lý sản phẩm cần phải xuất sắc trong lĩnh vực này:

Kỹ năng cứng (ví dụ: kỹ năng kỹ thuật)

Kỹ năng mềm (ví dụ: kỹ năng phân tích, kỹ năng giao tiếp)

Cả kỹ năng cứng và kỹ năng mềm đều quan trọng khi tìm kiếm việc làm. Là một người tìm việc tiềm năng, bạn cần biết rằng sẽ có một số kỹ năng mềm và kỹ năng cứng nhất định mà bạn cần có được từ kinh nghiệm trước đây.

Những kỹ năng này được gọi là kỹ năng có thể chuyển đổi. Chúng cho thấy khả năng của bạn trong việc thực hiện công việc, ngay cả khi hồ sơ của bạn không hoàn toàn phù hợp với mô tả công việc. Những kỹ năng này khiến bạn trở thành tài sản quý giá của bất kỳ công ty nào.

Làm thế nào để biết quản lý sản phẩm phù hợp với bạn?

Bước đầu tiên là hiểu mức độ thành thạo của bạn trong từng kỹ năng này.

Hãy bắt đầu bằng cách sử dụng bài kiểm tra KYS (Know Your Self) để xem liệu bạn có thể trở thành một nhà quản lý sản phẩm hay không. Bài kiểm tra năng lực này sẽ cho thấy các đặc điểm hành vi và thái độ của bạn dựa trên 49 câu hỏi. Bài kiểm tra sẽ giúp bạn tìm hiểu thêm về điểm mạnh và điểm yếu của mình trong mười kỹ năng cốt lõi của nhà quản lý sản phẩm!

Nếu bạn đạt điểm trên 50 mà không có bất kỳ kiến thức nền tảng nào về sản phẩm, đó là một kết quả tuyệt vời! Điều này có nghĩa là bạn đã có một số kỹ năng cần thiết trong vai trò hiện tại để thành công với công việc quản lý sản phẩm. Nhưng đối với những người đạt điểm dưới 50, đừng lo lắng!

Điểm số đó chỉ đơn giản có nghĩa là bạn cần rèn luyện kỹ năng của mình và bài kiểm tra sẽ cho bạn biết những điểm yếu của bạn để giúp bạn cải thiện. Vậy làm thế nào để phát triển kỹ năng của mình để trở thành một nhà quản lý sản phẩm thành công và có năng lực?

Cách phát triển kỹ năng quản lý sản phẩm

Cho dù bạn có nền tảng kỹ thuật hay không, luôn có một khóa học có thể giúp bạn phát triển những kỹ năng này. Chương trình Career Accelerator của Upraised được thiết kế riêng cho những nhà quản lý sản phẩm đầy tham vọng như bạn, những người mơ ước được làm việc tại các công ty đặt sản phẩm lên hàng đầu.

Đây là chương trình đào tạo kéo dài 16 tuần, cung cấp cho bạn những kiến thức thực tế và chuẩn bị cho bạn sẵn sàng đảm nhận vai trò quản lý sản phẩm. Dưới đây là cách khóa học của Upraised chuẩn bị cho bạn đảm nhận vai trò quản lý sản phẩm:

Hành trình học tập có hệ thống

Các nghiên cứu trường hợp và bài tập thực hành

Sẵn sàng cho phỏng vấn

Sau khi tìm hiểu thêm về quản lý sản phẩm, hãy sử dụng công cụ quản lý dự án như ClickUp để giúp bạn lập bản đồ tầm nhìn sản phẩm, xây dựng lộ trình sản phẩm, điều phối nguồn lực nhóm và nhiều hơn nữa.

ClickUp cung cấp hàng trăm tính năng và một nền tảng hoàn toàn có thể tùy chỉnh để giúp bạn quản lý công việc hiệu quả hơn và trở thành một nhà quản lý sản phẩm dày dạn kinh nghiệm. Bạn cũng có thể tận dụng các công cụ và tài nguyên học tập mà họ cung cấp, bao gồm blog về quản lý sản phẩm, hướng dẫn ClickUp cho nhà quản lý sản phẩm và hội thảo trực tuyến để giúp bạn quản lý vòng đời sản phẩm.

Và nếu bạn muốn có một khung công việc vững chắc để bắt đầu, ClickUp có sẵn các mẫu quản lý sản phẩm để bạn sử dụng.

Vì vậy, cho dù bạn đang muốn chuyển sang vai trò quản lý sản phẩm trong nội bộ công ty hay bắt đầu một công việc cấp dưới, hãy dành thời gian để nâng cao kỹ năng và sử dụng các công cụ phù hợp như ClickUp và Upraised để có được lợi thế cần thiết để trở thành một nhà quản lý sản phẩm thành công và cạnh tranh.

Chúc bạn may mắn!

Tác giả khách mời:

Janvee Menghrajani là Chuyên gia nội dung và SEO tại Upraised.