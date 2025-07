Top 11 công cụ tạo khảo sát AI hàng đầu cho việc thu thập phản hồi thông minh

Bạn đang tổ chức một sự kiện lớn và cần phản hồi từ mọi người, nhưng bạn lại ngại tạo khảo sát.

Đó là lúc các công cụ tạo khảo sát AI phát huy tác dụng. Những công cụ thông minh này đơn giản hóa quá trình tạo/lập khảo sát, cho phép bạn soạn thảo các câu hỏi hấp dẫn và dễ dàng phân tích câu trả lời!

Nhưng với rất nhiều công cụ tạo khảo sát AI trên thị trường, làm thế nào để chọn được công cụ phù hợp?

Để hỗ trợ bạn, chúng tôi đã tổng hợp 11 công cụ khảo sát AI tốt nhất, giúp thu thập dữ liệu một cách dễ dàng đồng thời giữ cho đối tượng tham gia luôn hứng thú

Chọn công cụ tạo khảo sát AI phù hợp không phải là vấn đề may mắn mà là tìm ra công cụ phù hợp với nhu cầu của bạn. Dưới đây là các tính năng khóa cần ưu tiên:

Lựa chọn thông minh và chứng kiến cách một công cụ tạo khảo sát AI thông minh có thể nâng tầm chiến lược thu thập phản hồi của bạn!

Đã đến lúc tìm kiếm công cụ lý tưởng cho bạn! Dưới đây là 11 công cụ tạo khảo sát AI hàng đầu:

ClickUp, ứng dụng cho mọi công việc, không chỉ cho phép bạn tạo các khảo sát thông minh, giống như trò chuyện mà còn liên kết chúng với các công cụ năng suất và cộng tác của bạn, để mọi thứ được tập trung ở một nơi.

Bộ đôi thực sự mạnh mẽ trong quá trình này là Chế độ xem biểu mẫu ClickUp và ClickUp Brain, hai tính năng liên kết việc thu thập dữ liệu khảo sát với tự động hóa công việc và biến phản hồi của người dùng thành hành động.

Chế độ xem biểu mẫu cho phép bạn nhanh chóng thu thập phản hồi từ nhân viên, khách hàng, khách hàng tiềm năng và các bên liên quan khác. Không giống như các công cụ khảo sát cứng nhắc, áp dụng cho mọi trường hợp, công cụ này sử dụng các câu trả lời có điều kiện để điều chỉnh câu hỏi khảo sát theo thời gian thực dựa trên thông tin người dùng nhập vào.

Điều này giúp khảo sát của bạn trở nên tự nhiên và hấp dẫn hơn, giống như một cuộc hội thoại hơn là một biểu mẫu cần điền.

Sau khi nhận được phản hồi, bạn có thể thiết lập một trong hơn 1.000 tính năng tự động hóa của ClickUp với các ứng dụng như Zapier và Slack để biến chúng thành các nhiệm vụ có thể theo dõi và thêm trực tiếp vào quy trình làm việc của bạn.

ClickUp Brain, trợ lý AI đáng tin cậy của ClickUp, có thể tạo khảo sát được cá nhân hóa từ các câu hỏi, tự động phân công nhiệm vụ trực tiếp từ các câu trả lời và phân tích dữ liệu thu thập được để tạo báo cáo và biểu đồ tùy chỉnh.

Trợ lý AI cũng cung cấp báo cáo thời gian thực về dữ liệu khảo sát, mà bạn có thể dễ dàng trực quan hóa thông qua biểu đồ và đồ thị. Nếu bạn thiếu thời gian hoặc năng lượng, thư viện mẫu dễ sử dụng và có thể tùy chỉnh của ClickUp có thể giúp bạn.

Bạn cần thực hiện khảo sát mức độ gắn kết của nhân viên? Mẫu Khảo sát mức độ gắn kết của nhân viên ClickUp giúp đơn giản hóa công việc với các Trường tùy chỉnh, Trạng thái tùy chỉnh và các câu hỏi phù hợp. Được thiết kế để thu thập thông tin chi tiết về mức độ hài lòng và gắn kết của nhóm bạn, mẫu này cung cấp dữ liệu quý giá để xây dựng văn hóa làm việc minh bạch.

Nếu bạn cần một mẫu phản hồi linh hoạt hơn, mẫu Biểu mẫu Phản hồi ClickUp là lựa chọn hoàn hảo để thu thập ý kiến của khách hàng, người dùng hoặc đối tác. Mẫu này cho phép bạn tạo các khảo sát tùy chỉnh cho các nhu cầu cụ thể. Với các trường có thể chỉnh sửa và nhiều loại câu hỏi khác nhau, việc thu thập phản hồi có thể hành động trở nên dễ dàng.

ClickUp cho phép tôi quản lý công việc, dự án, khách hàng và nhóm của mình trong một công cụ duy nhất! Các tính năng tự động hóa thật tuyệt vời, tính năng biểu mẫu đã thay đổi hoàn toàn cách làm việc của tôi và khả năng tùy chỉnh cách sử dụng bằng các trường tùy chỉnh (thậm chí có thể phù hợp với màu sắc thương hiệu của tôi nếu tôi muốn) khiến nó trở thành công cụ tốt nhất mà tôi từng tìm thấy cho đến nay.

Điều làm cho Jotform trở thành một công cụ khảo sát AI tốt là cách nó sử dụng AI trong toàn bộ quá trình tạo/lập khảo sát.

Nó đề xuất các câu hỏi phù hợp dựa trên chủ đề của bạn, tự động điều chỉnh thiết kế để phù hợp với thương hiệu của bạn và thậm chí dự đoán những nơi mà mọi người có thể mất hứng thú. Điều này giúp bạn dễ dàng tạo các khảo sát tùy chỉnh, chi tiết và hấp dẫn về mặt thị giác, giúp mọi người tham gia và cải thiện tỷ lệ phản hồi — mà không cần bất kỳ kỹ năng kỹ thuật nào.

Các tính năng như Trình tạo biểu mẫu AI và Trình chỉnh sửa PDF rất hữu ích để tạo khảo sát từ các mô tả văn bản đơn giản và tự động chuyển đổi các phản hồi khảo sát thành các tệp PDF chuyên nghiệp.

Giá cả của Jotform

Jotform cung cấp cho tôi tất cả các chức năng tôi cần và hơn thế nữa, cùng với khả năng ký điện tử. Nó rất dễ sử dụng và đáp ứng hoàn hảo nhu cầu của tôi, cho phép tôi nhanh chóng tạo bất kỳ biểu mẫu nào tôi cần.

Các khảo sát AI của Typeform phân tích các phản hồi để xác định các khách hàng tiềm năng, lý tưởng cho việc đánh giá khách hàng tiềm năng và nghiên cứu người dùng.

Nó theo dõi các chỉ số như tốc độ phản hồi, thay đổi câu trả lời và mức độ tương tác. AI sẽ chỉ định điểm số khách hàng tiềm năng cao hơn cho những khách hàng thực sự quan tâm dựa trên các tín hiệu này.

Typeform cá nhân hóa các câu hỏi và phát hiện những mâu thuẫn, chẳng hạn như câu trả lời về ngân sách hoặc dòng thời gian không nhất quán, điều chỉnh điểm số khách hàng tiềm năng để có được thông tin chi tiết chính xác hơn.

Kế hoạch cốt lõi:

Kế hoạch phát triển:

Sử dụng Typeform nếu bạn muốn khảo sát của mình phản ánh thương hiệu của bạn! Nếu bạn quan tâm hơn đến việc thực hiện nhanh chóng một khảo sát nội bộ, hãy sử dụng Google Forms.

🧠 Thông tin thú vị: Phương pháp NPS đã tồn tại từ năm 2003 khi Frederick F. Reichheld giới thiệu nó trong bài viết trên Harvard Business Review, The One Number You Need to Grow (Con số duy nhất bạn cần để phát triển).