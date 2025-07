Midjourney vs. DALL·E: Công cụ tạo nghệ thuật AI nào tốt hơn?

Khi nghệ thuật kỹ thuật số trở nên dễ tiếp cận hơn nhờ AI, những người tạo ra nghệ thuật phải đối mặt với một vấn đề mới. Họ nên sử dụng trình tạo nghệ thuật AI nào để hiện thực hóa tầm nhìn của mình?

Các nền tảng như Midjourney và DALL·E cung cấp các tính năng độc đáo, nhưng sự lựa chọn không phải lúc nào cũng rõ ràng.

Đối với các nghệ sĩ kỹ thuật số và người tạo nội dung muốn nâng cao chất lượng dự án của mình, việc hiểu rõ sự khác biệt giữa Midjourney và DALL·E là rất quan trọng để chọn công cụ phù hợp cho công việc.

Vậy còn chần chừ gì nữa? Hãy bắt đầu ngay! 🖼️

⏰ Tóm tắt 60 giây Midjourney vs. DALL·E — hai trong số các trình tạo nghệ thuật AI phổ biến nhất — cung cấp những thế mạnh độc đáo cho các nghệ sĩ kỹ thuật số, nhà thiết kế và người tạo nội dung. Dưới đây là các điểm so sánh chính:

Dễ sử dụng: DALL·E có giao diện trò chuyện trực quan; Midjourney yêu cầu Discord và kiến thức chuyên môn về prompt

Phong cách hình ảnh: Midjourney tạo ra hình ảnh chất lượng cao, mang tính nghệ thuật; DALL·E nổi bật với hình ảnh có cấu trúc rõ ràng và màu sắc rực rỡ

Bảng trắng ClickUp để brainstorming thời gian thực, tạo hình ảnh AI và lập kế hoạch trực quan

DALL·E là gì?

DALL·E là công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra nội dung do OpenAI phát triển, cho phép người dùng tạo hình ảnh từ các lời nhắc văn bản. Công nghệ này sử dụng các công nghệ chuyển đổi văn bản thành đồ họa tiên tiến để biến các mô tả văn bản thành hình ảnh trực quan.

Truy cập giao diện DALL·E thông qua ChatGPT

Công cụ tạo hình ảnh AI sử dụng các mô hình học sâu và mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) để hiểu các lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên và tạo ra hình ảnh.

🧠 Thông tin thú vị: OpenAI đã kết hợp nghệ sĩ siêu thực Salvador Dalí và robot WALL ·E của Pixar để tạo ra cái tên 'DALL·E,' phản ánh khả năng tạo ra những hình ảnh như trong mơ từ những văn bản đơn giả n.

Tính năng của DALL·E

Từ chuyển đổi văn bản thành hình ảnh chi tiết đến cung cấp hình ảnh đầu ra chất lượng cao, DALL ·E có nhiều tính năng phong phú. Nền tảng này cho phép bạn tạo thiết kế tùy chỉnh, chỉnh sửa hình ảnh hiện có, thử nghiệm các kết hợp ý tưởng độc đáo và khám phá các xu hướng thiết kế đồ họa.

Hãy cùng tìm hiểu chi tiết các tính năng nổi bật của nó. 💁

Tính năng #1: Tạo hình ảnh chất lượng cao

DALL·E đã được cải thiện đáng kể về độ phân giải hình ảnh. Phiên bản mới nhất, DALL·E 3, có thể tạo ra hình ảnh với độ phân giải 1024 x 1024 pixel, một bước tiến đáng kể so với phiên bản trước đó. Kết quả là hình ảnh sắc nét hơn, chi tiết hơn, rất quan trọng cho các ứng dụng chuyên nghiệp như tài liệu tiếp thị, tài sản trò chơi hoặc tác phẩm nghệ thuật chất lượng cao.

Yêu cầu mô hình AI tạo hình ảnh theo yêu cầu của bạn

Ngoài ra, người dùng có thể chọn giữa chất lượng 'tiêu chuẩn' và 'HD', với chất lượng 'HD' cung cấp độ chi tiết cao hơn với chi phí cao hơn một chút.

📖 Xem thêm: Các lựa chọn thay thế cho DALL·E để tạo hình ảnh AI

Tính năng #2: Chỉnh sửa, chỉnh sửa lại và tùy chỉnh

Tùy chỉnh hình ảnh đã được tạo bởi DALL·E

DALL·E cho phép bạn chỉnh sửa hình ảnh hiện có.

Được gọi là Inpainting, tính năng này cho phép bạn tải lên một hình ảnh và sau đó chỉ định các thay đổi thông qua một lời nhắc văn bản. Ví dụ: bạn có thể tải lên hình ảnh của một căn phòng và yêu cầu AI thêm một lọ hoa lên bàn. Điều này giúp chỉnh sửa hình ảnh nhanh hơn và trực quan hơn.

Ngoài ra, nó còn tạo ra những hình ảnh có độ tùy chỉnh cao. Bạn có thể chỉ định các thuộc tính như màu sắc, phong cách, kết cấu và ánh sáng. Mức độ kiểm soát này khiến nó trở nên hoàn hảo để tạo ra các hình ảnh phù hợp với các yêu cầu chính xác về xây dựng thương hiệu, thiết kế ký tự và nguyên mẫu sản phẩm. Nó cũng hỗ trợ nhiều hướng hình ảnh, bao gồm ngang và dọc.

🔍 Bạn có biết? Kích thước thị trường tạo hình ảnh AI toàn cầu dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng hàng năm (CAGR) là 17,7% từ năm 2024 đến năm 2030. Điều này cho thấy tiến độ nhanh chóng trong học sâu và thuật toán AI.

Tính năng #3: Hợp nhất ý tưởng, kiểm soát chi tiết và mở rộng hàm hình ảnh

DALL·E rất giỏi trong việc kết hợp nhiều khái niệm, phong cách và thuộc tính vào một hình ảnh duy nhất.

Bạn muốn một con robot chơi saxophone trong rừng rậm, được vẽ theo phong cách Van Gogh? DALL·E có thể làm được điều đó. Sự linh hoạt này cho phép người tạo thử nghiệm các bố cục phức tạp và ý tưởng giàu trí tưởng tượng.

Tùy chỉnh hình ảnh hiện có một cách chi tiết thông qua các lệnh hướng dẫn

Ngoài ra, tính năng Outpainting cho phép bạn mở rộng hình ảnh vượt ra ngoài ranh giới ban đầu. AI tạo ra nội dung mới phù hợp với hình ảnh hiện có một cách liền mạch, rất lý tưởng để tạo ra các phiên bản hình ảnh lớn hơn hoặc mở rộng cảnh một cách tự nhiên.

⚙️ Bonus: Tìm hiểu về các công cụ AI trên mạng xã hội để tối ưu hóa chiến lược tiếp thị kỹ thuật số của bạn.

Giá cả của DALL·E

Giá tùy chỉnh

🔍 Bạn có biết? Vào năm 2023, một hình ảnh giả mạo vụ nổ gần Lầu Năm Góc do AI tạo ra đã lan truyền nhanh chóng, gây ra sự hoang mang trong thị trường chứng khoán trước khi bị vạch trần.

Midjourney là gì?

Midjourney là dịch vụ trí tuệ nhân tạo chuyển văn bản thành hình ảnh được phát triển bởi một phòng thí nghiệm nghiên cứu độc lập. Nó tạo ra hình ảnh từ các mô tả văn bản, cho phép bạn tạo ra các hình thức nghệ thuật khác nhau, từ phong cách thực tế đến trừu tượng. Nó được biết đến với việc tạo ra những bức ảnh chất lượng cao, có cấu trúc tốt và chi tiết.

qua Midjourney

Mô hình AI sử dụng máy học để tạo hình ảnh dựa trên các ví dụ văn bản và dựa vào các mô hình ngôn ngữ và khuếch tán lớn.

Để sử dụng Midjourney, bạn cần có tài khoản Discord. AI sẽ xử lý yêu cầu và tạo ra hình ảnh bằng cách nhập lệnh '/imagine' kèm theo mô tả về hình ảnh mong muốn trong một kênh.

🧠 Thông tin thú vị: Vì các mô hình AI học từ các tác phẩm nghệ thuật hiện có, nên hiện đang có tranh luận pháp lý về việc liệu các hình ảnh do AI tạo ra có thể được bảo vệ bản quyền hay không và ai là chủ sở hữu thực sự của chúng — nhà phát triển AI, người dùng, người tạo ra ý tưởng ban đầu có thể đã bị mượn hoặc không ai cả.

Tính năng của Midjourney

Midjourney có các tính năng mạnh mẽ được thiết kế để biến những ý tưởng sáng tạo thành hiện thực một cách chính xác và dễ dàng. Hãy cùng xem một số tính năng nổi bật. 👇

Tính năng #1: Giao diện thân thiện với người dùng và tùy chọn tùy chỉnh

Hoạt động chủ yếu thông qua Discord, người dùng có thể dễ dàng tương tác với AI bằng cách nhập các lệnh đơn giản trong trò chuyện. Cách tiếp cận đơn giản này không yêu cầu kiến thức kỹ thuật hay kỹ năng mã hóa, giúp bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng bắt đầu tạo ra tác phẩm nghệ thuật AI.

Giao diện của Midjourney trong Discord

Người dùng có thể chia sẻ tác phẩm của mình, đặt câu hỏi và cộng tác với những người khác. Ngoài ra, Midjourney còn cung cấp các tùy chọn tùy chỉnh phong phú với nhiều lệnh và tham số khác nhau. Bạn có thể tinh chỉnh mọi khía cạnh của tác phẩm bằng cách điều chỉnh tỷ lệ khung hình và phong cách cho các phong cách nghệ thuật cụ thể.

⚙️ Bonus: Hiểu cách sử dụng AI trong tiếp thị nội dung để xem cách nó đang thay đổi việc tạo/lập nội dung bằng cách tự động hóa công việc, tạo nội dung được cá nhân hóa và cải thiện sự tương tác.

Đối với người dùng muốn phát huy hơn nữa khả năng sáng tạo của mình, Midjourney cung cấp các công cụ sáng tác mạnh mẽ. Bao gồm:

Kỹ thuật xếp lớp để tạo ra hình ảnh có chiều sâu và phức tạp, đồng thời thêm cảm giác phân cấp trực quan

Điều chỉnh góc nhìn để điều chỉnh góc nhìn của hình ảnh, tạo ra các bố cục động và thu hút

Tư duy không gian để tạo ra những hình ảnh logic, mạch lạc với vị trí và kích thước tương đối của các đối tượng khác nhau

Tùy chỉnh hình ảnh được tạo ra một cách dễ dàng

🧠 Thú vị: Năm 2018, bức tranh Portrait of Edmond de Belamy, một tác phẩm nghệ thuật do AI tạo ra bằng mô hình học máy GANs (Generative Adversarial Networks), đã được bán tại nhà đấu giá Christie's với giá kỷ lục $432,500—cao gấp nhiều lần so với giá ước tính ban đầu là $7,000-$10,000.

Tính năng #3: Tính năng cộng tác và khả năng tạo hộp thoại modal chéo

Máy chủ Discord của Midjourney nuôi dưỡng một cộng đồng phát triển mạnh mẽ, giúp nâng cao quá trình sáng tạo. Thông qua không gian làm việc được chia sẻ, người dùng có thể cộng tác trong các dự án theo thời gian thực, trao đổi phản hồi và thậm chí tích hợp các công cụ quản lý dự án như Trello và Asana để hợp lý hóa quy trình làm việc của họ.

Gửi tin nhắn trực tiếp đến bot Midjourney trong Discord

Ngoài ra, nó còn cung cấp các tính năng đa hộp thoại modal để tổng hợp các yếu tố từ các chế độ khác nhau như văn bản, hình ảnh và bản phác thảo. Các tính năng này bao gồm:

Gợi ý tạo nghệ thuật AI dựa trên hình ảnh

Gợi ý dựa trên phác thảo

Hộp thoại modal kết hợp

📖 Xem thêm: Các lựa chọn thay thế và đối thủ cạnh tranh tốt nhất cho Midjourney trong việc tạo hình ảnh AI

Giá cả của Midjourney

Cơ bản: 10 USD/tháng cho mỗi người dùng

Tiêu chuẩn: 30 USD/tháng cho mỗi người dùng

Pro: 60 USD/tháng cho mỗi người dùng

Mega: 120 USD/tháng cho mỗi người dùng

🧠 Thông tin thú vị: Một mô hình AI đã tạo ra bộ sưu tập thời trang hoàn toàn kỹ thuật số có tên "DeepWear", tạo ra các thiết kế quần áo độc đáo có thể in 3D hoặc mặc trong không gian ảo như metaverse.

DALL·E vs. Midjourney: So sánh tính năng

Sau khi đã tìm hiểu về DALL·E và Midjourney riêng lẻ, đã đến lúc so sánh chúng trực tiếp để xem ai vượt trội hơn.

Ở đây, chúng tôi sẽ so sánh những điểm khác biệt chính giữa hai công cụ này để giúp bạn quyết định công cụ nào phù hợp với tầm nhìn nghệ thuật của mình. ⚒️

Aspect DALL·E Midjourney Dễ sử dụng Thân thiện với người mới bắt đầu với giao diện đơn giản Độ khó học cao hơn do giao diện dựa trên Discord Chất lượng hình ảnh Tạo ra hình ảnh chân thực với chi tiết tinh xảo và màu sắc sống động Cung cấp hình ảnh nghệ thuật, phong cách độc đáo với texture nổi bật và sự sáng tạo táo bạo Phong cách hình ảnh Đa năng, phù hợp với mọi phong cách nghệ thuật Hỗ trợ tất cả các phong cách nghệ thuật và xuất sắc trong việc tạo ra các tác phẩm nghệ thuật độc đáo Kích thước hình ảnh Hình vuông, cao và rộng Kích thước có thể tùy chỉnh hoàn toàn Bản quyền hình ảnh AI Quyền sở hữu hoàn toàn tất cả hình ảnh bạn đã tạo Quyền sở hữu hoàn toàn đối với hình ảnh đã tạo Tùy chọn tùy chỉnh Tùy chỉnh giới hạn Nhiều tùy chọn tùy chỉnh hơn với khả năng kiểm soát các tham số đầu vào Giao diện Giao diện web đơn giản Hoạt động hoàn toàn trong Discord Phát triển lặp lại Cho phép tạo/lập lặp đi lặp lại với tinh chỉnh đầu vào hình ảnh Cung cấp các biến thể dựa trên lời nhắc ban đầu

Tính năng #1: Quyền sở hữu và kiểm duyệt nội dung

Khi sáng tạo bằng AI, điều quan trọng là phải hiểu ai sở hữu sản phẩm cuối cùng và nền tảng xử lý nội dung không phù hợp như thế nào. Hãy cùng khám phá cách các công cụ AI tạo ra nội dung này giải quyết vấn đề quyền sở hữu và kiểm duyệt.

DALL·E

DALL·E nổi trội về quyền sở hữu và kiểm duyệt nội dung nhờ chính sách và bồi thường chi tiết. OpenAI đã thiết lập các điều khoản sử dụng, chính sách bảo mật và hướng dẫn chi tiết cho các dịch vụ, xử lý dữ liệu và plugin.

Midjourney

Midjourney áp dụng chính sách kiểm duyệt nội dung nghiêm ngặt và cung cấp các tính năng bảo mật hình ảnh. Tuy nhiên, hình ảnh được tạo trên nền tảng này sẽ hiển thị cho các thuê bao khác theo mặc định, trừ khi người dùng nâng cấp lên gói cao hơn để sử dụng tính năng Chế độ ẩn.

🏆 Người chiến thắng: DALL·E với chính sách bảo mật và bồi thường nghiêm ngặt.

Tính năng #2: Chất lượng hình ảnh

Chất lượng hình ảnh do AI tạo ra có thể quyết định sự thành công hay thất bại của các dự án sáng tạo của bạn. Hãy cùng xem các công cụ này mang lại những gì về chi tiết, độ rõ nét và phong cách.

DALL·E

Nó tạo ra những hình ảnh hấp dẫn, sống động với chi tiết tinh tế ở độ phân giải tiêu chuẩn 1024 x 1024 pixel. DALL·E cũng có khả năng tạo ra những bức ảnh chân thực, chi tiết nhấn mạnh tính chân thực. Tuy nhiên, mặc dù hình ảnh của nó được render phong phú, chúng có thể trông stylized và động hơn.

Midjourney

Công cụ này thường tạo ra hình ảnh có chất lượng cao, độ chân thực và độ sắc nét, bắt trọn những chi tiết tinh tế với độ chính xác cao. Nó nổi bật trong việc tạo ra hình ảnh photorealism và cung cấp hình ảnh chất lượng chuyên nghiệp với hiệu ứng thị giác phức tạp. Độ phân giải hình ảnh tối đa của Midjourney là 1664 x 1664 pixel, có thể được nâng cấp bằng các công cụ AI.

🏆 Người chiến thắng: Midjourney nhờ độ chân thực và độ chính xác cao hơn.

🧠 Thông tin thú vị: Năm 2022, một tác phẩm nghệ thuật do AI tạo ra có tiêu đề Théâtre D'opéra Spatial đã giành giải nhất trong hạng mục nghệ thuật kỹ thuật số tại Hội chợ Bang Colorado, làm dấy lên cuộc tranh luận về việc liệu các tác phẩm do AI tạo ra có nên cạnh tranh với nghệ thuật do con người tạo ra hay không.

Tính năng #3: Dễ sử dụng

Khả năng sử dụng của một công cụ có thể ảnh hưởng lớn đến quy trình làm việc của bạn. Hãy cùng xem mỗi nền tảng đáp ứng các sở thích trải nghiệm người dùng khác nhau như thế nào.

DALL·E

DALL ·E có giao diện tối giản với ChatGPT, giúp nó trở nên dễ sử dụng và dễ dàng sử dụng trên nhiều nền tảng. Bạn có thể tương tác với hệ thống bằng ngôn ngữ thông thường, và ChatGPT sẽ tạo ra các lời nhắc phù hợp hoặc cung cấp các mẫu lời nhắc AI cho DAL L·E 3, thúc đẩy việc tạo/lập hình ảnh trực quan.

Midjourney

Mặt khác, Midjourney yêu cầu bạn phải có hiểu biết tốt về các kỹ thuật gợi ý để đạt được kết quả mong muốn. Mặc dù nó cung cấp giao diện web giúp đơn giản hóa quá trình tạo hình ảnh, nhưng bạn vẫn phải biết cách gợi ý và sử dụng Discord đúng cách.

🏆 Người chiến thắng: DALL·E với giao diện đơn giản tích hợp trong ChatGPT.

DALL·E vs. Midjourney trên Reddit

Chúng tôi đã truy cập Reddit để khám phá cuộc tranh luận giữa DALL·E và Midjourney, đi sâu vào các chủ đề khác nhau chứa đầy kinh nghiệm và hiểu biết của người dùng.

Một số người dùng thích DALL·E hơn vì giao diện thân thiện với người dùng.

Những thiếu sót của DALL·E3 là xứng đáng so với những rắc rối của Midjourney và sự tích hợp độc quyền với Discord. Thậm chí không có API để làm việc, thật là một điều đáng tiếc. Bất kỳ ứng dụng nào tôi muốn tạo ra đều yêu cầu tôi phải tạo một "self-bot" Discord vi phạm quy tắc, điều này tuy khó xảy ra nhưng có thể dẫn đến việc bị cấm. À, thôi thì DALL-E vậy.

Những nhược điểm của DALL·E3 là xứng đáng so với những rắc rối của Midjourney và sự tích hợp độc quyền với Discord. Thậm chí không có API để làm việc, thật là một điều đáng tiếc. Bất kỳ ứng dụng nào tôi muốn tạo ra đều yêu cầu tôi phải tạo một "self-bot" Discord vi phạm quy tắc, điều này tuy khó xảy ra nhưng có thể dẫn đến việc bị cấm. À, thôi, DALL-E vậy.

Một số người dùng Reddit cho rằng DALL·E có ít vấn đề kiểm duyệt hơn Midjourney:

Midjourney hiện tại có vẻ ít bị kiểm duyệt hơn, nhưng trước phiên bản 6, tôi thấy nhiều người phàn nàn về các vấn đề kiểm duyệt (ngay cả cụm từ Treasure Chest cũng gây ra vấn đề vì Chest là từ có nghĩa là ngực).

Midjourney hiện tại có vẻ ít bị kiểm duyệt hơn, nhưng trước phiên bản 6, tôi thấy nhiều người phàn nàn về các vấn đề kiểm duyệt (thậm chí cụm từ Treasure Chest cũng gây ra vấn đề vì Chest là từ có nghĩa là ngực).

Tuy nhiên, mặt khác, một số người dùng Reddit lại phản bác điều này:

Tôi đã thử yêu cầu DALL·E tạo một bức ảnh stock về những người thừa cân, nhưng nó từ chối. Không chỉ không đưa những người trong hình thành thừa cân, mà còn từ chối tạo ra một nhóm mới của những người thừa cân. Thực tế, việc nó coi việc tạo ra một bức ảnh về những người thừa cân là xúc phạm ngay từ đầu còn đáng lo ngại hơn cả bức ảnh tiềm năng đó.

Tôi đã thử yêu cầu DALL·E tạo một bức ảnh stock về những người thừa cân, nhưng nó từ chối. Không chỉ không đưa những người trong hình thành thừa cân, mà còn từ chối tạo ra một nhóm mới của những người thừa cân. Thực sự đáng lo ngại hơn là việc nó coi việc tạo ra một bức ảnh về những người thừa cân là xúc phạm ngay từ đầu, hơn là bức ảnh tiềm năng đó.

Nhiều người dùng cũng tin rằng cả hai công cụ này có các khả năng khác nhau.

DALL·E 3 có liên kết với ChatGPT, có nghĩa là bạn có thể ra lệnh cho nó theo kiểu hội thoại, như thể bạn đang nói chuyện với một con người. Midjourney không có mô hình ngôn ngữ lớn đi kèm, vì vậy bạn phải sử dụng cú pháp rất cơ bản và phải cực kỳ rõ ràng khi ra lệnh. Nhưng mặt khác, nó có rất nhiều tính năng rất cụ thể được cung cấp bởi các tham số mà bạn có thể thêm vào lệnh, bao gồm các hàm tham chiếu ký tự và phong cách mới nhất,

DALL·E 3 có liên kết với ChatGPT, có nghĩa là bạn có thể ra lệnh cho nó theo kiểu hội thoại, như thể bạn đang nói chuyện với một con người. Midjourney không có mô hình ngôn ngữ lớn đính kèm, vì vậy bạn phải sử dụng cú pháp rất cơ bản và phải cực kỳ rõ ràng khi ra lệnh. Nhưng mặt khác, nó có rất nhiều khả năng rất cụ thể được cung cấp bởi các tham số mà bạn có thể thêm vào lệnh, bao gồm các hàm tham chiếu ký tự và phong cách gần đây nhất,

🔍 Bạn có biết? Một nhóm các nhà nghiên cứu đã huấn luyện một AI để phân tích 346 bức tranh của Rembrandt và sau đó tạo ra một tác phẩm nghệ thuật hoàn toàn mới theo phong cách của bậc thầy người Hà Lan. Kết quả cuối cùng, The Next Rembrandt, là một bức tranh in 3D mô phỏng nét vẽ của Rembrandt.

