Cách sử dụng ChatGPT để lập kế hoạch bài học

Giáo viên và học sinh có thể không luôn đồng ý về bài tập hoặc quy tắc đánh giá, nhưng cả hai đều nhận thấy giá trị của AI.

CEO của Quizlet, Lex Bayer, cũng chia sẻ về việc 65% giáo viên sử dụng trí tuệ nhân tạo (so với 61% học sinh):

Thật đáng khích lệ khi thấy số lượng giáo viên ủng hộ AI trong giáo dục ngày càng tăng. Nhiều giáo viên mà chúng tôi trò chuyện nhấn mạnh rằng họ đang cố gắng chuẩn bị tốt nhất cho học sinh của mình để sẵn sàng cho thế giới tương lai mà các em sẽ sống, và coi AI là một phần không thể thiếu trong tương lai của tất cả chúng ta.

Báo cáo nêu bật các ứng dụng AI tạo ra nội dung phổ biến trong giảng dạy: nghiên cứu (44%), kế hoạch bài học (38%), tóm tắt (38%) và chuẩn bị tài liệu (37%).

Nhiều nhà giáo dục sử dụng AI để giảm khối lượng công việc và áp dụng công nghệ mới nhất với các công cụ giảng dạy trực tuyến.

Dù lý do của bạn là gì, hướng dẫn chi tiết này sẽ giúp bạn tạo kế hoạch bài học ChatGPT một cách hiệu quả.

Một giáo viên tiếng Anh hào hứng chia sẻ đánh giá về việc tạo kế hoạch bài học ChatGPT cho học sinh ESL (tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai).

Một số mẹo và insight nổi bật trong bài viết này là:

Mặc dù ChatGPT giúp cải thiện năng suất, vai trò của giáo viên vẫn rất quan trọng trong việc triển khai, bối cảnh hóa và tương tác. AI vẫn chưa thể thay thế hoàn toàn những khía cạnh này.

Tuy nhiên, trí tuệ nhân tạo vẫn có thể làm nên điều kỳ diệu khi được sử dụng đúng cách.

Hãy cùng xem lại năm trường hợp sử dụng AI tạo ra nội dung (ChatGPT) trong lập kế hoạch bài học với các câu hỏi mẫu mà chúng tôi đã hỏi ChatGPT.

Các công cụ AI dành cho giáo viên cung cấp vô số ý tưởng mới mẻ. Chúng có thể tạo kế hoạch bài học để giảng dạy các chủ đề phức tạp một cách đơn giản hơn, phát triển các bài tập thú vị và hoàn thành nhiều việc hơn trong vài phút.

Gợi ý:

"Tạo ý tưởng cho một lớp học [cấp độ] đang học [chủ đề]. "

Trả lời:

Lập kế hoạch bài học cho các nhu cầu học tập đa dạng, chẳng hạn như học sinh nâng cao hoặc học sinh cần hỗ trợ thêm, mà không gây nhầm lẫn hoặc bỏ sót chi tiết.

Gợi ý:

"Đề xuất kế hoạch bài học được cá nhân hóa cho học sinh [lớp/trình độ đại học] có [nhu cầu] học [chủ đề]. Bao gồm các chiến lược và tài nguyên cụ thể để phát triển kỹ năng giao tiếp và tăng cường lãi suất học tập của học sinh. "

Trả lời:

Bạn có thể yêu cầu ChatGPT đề xuất các video, trò chơi và công cụ tương tác để trình bày bài học một cách sáng tạo cho học sinh.

Gợi ý:

"Những yếu tố đa phương tiện nào, chẳng hạn như video/hình ảnh/phim/trò chơi, v.v., có thể giúp học sinh học [chủ đề]? Đề xuất cho [cấp lớp/trình độ đại học]. "

Trả lời:

🧠 Thông tin thú vị: Năm 2022, tác phẩm nghệ thuật do AI tạo ra của Jason Allen, "Théâtre d'Opéra Spatial", đã giành giải nhất trong hạng mục nghệ thuật kỹ thuật số tại Hội chợ Bang Colorado, sau đó, anh đã xin bảo vệ bản quyền cho tác phẩm của mình. Tuy nhiên, Văn phòng Bản quyền Hoa Kỳ đã từ chối đơn của anh với lý do các tác phẩm do không phải con người tạo ra không đủ điều kiện để được bảo vệ bản quyền.